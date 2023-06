(Chocan objetos)

(Música)

Hola, "clanners",

hoy tenemos un programa muy interesante.

(BOSTEZA)

Buenos días, Nacho.

¿Buenos días?

Serán para ti buenos días.

Pero ¿qué te pasa?

Que no he pegado ojo en toda la noche,

porque tuve que dormir con la luz apagada.

A mí me gusta dormir con la luz encendida.

-Anda, ¿y eso por qué? -Cosas de mi madre.

Dice que la luz está muy cara

y va por toda la casa apagando todas las luces.

El otro día,

incluso cenamos a la luz de las velas.

Es que, Nacho, no hay que malgastar la energía.

-Eso es bueno para el planeta. -¿El planeta?

¿Y yo qué?

Con la luz de las velas no se ve nada

y me voy dando trompazos por todas partes.

Mira qué chichón.

Anda, es verdad.

Oye, pero tienes que ser comprensivo,

tu madre solo quiere ahorrar.

Me siento como los girasoles,

que, sin luz, se ponen tristes.

La luz es mi amiga.

Ah, ¿sí?

A ver, si te gusta tanto la luz, dime, ¿qué es la luz?

La luz es el súper poder del sol,

igual que comer es el súper poder de Nacho Mapacho.

Uy, no, vamos por mal camino.

Mira, vamos a aprender juntos cosas sobre la luz, mira.

¿Orilo?

¿Orilo?

Uy, qué oscuro está esto.

Orilo, ¿estás ahí?

Oye, mira, voy a encender la luz,

¿vale? -Vale, vale, enciende.

(BOSTEZA)

Pero, ¿qué haces en el laboratorio a oscuras?

Pues echarme una siesta, Arlequina, que tenía sueño.

He entrado y no veía nada.

Claro que no, Arlequina,

porque no había luz.

Solo podemos ver las cosas si están iluminadas.

Ya, eso es verdad.

La luz sale de las bombillas o del sol,

impacta contra los objetos,

rebota, entra en nuestros ojos

y, entonces, es cuando vemos los objetos.

La luz tiene un montón de propiedades súper interesantes.

Arlequina, ¿te parece si hacemos algunos experimentos

para conocer las propiedades de la luz?

¡Ay, genial!

Primera propiedad:

Mira, Arlequina, hemos llenado esto de humo

para poder ver cómo la luz viaja

en línea recta. (SORPRENDIDA)

Fíjate, mira, siempre en línea recta.

Y otra cosa que hace la luz siempre

es viajar a la misma velocidad.

Viaja a toda castaña.

De hecho, no hay nada

que viaje más rápido que la velocidad de la luz.

Lo que ocurre es que, en el universo,

las estrellas y los planetas a veces están a tanta distancia

que la luz necesita un montón de tiempo

para llegar de unos a otros.

Sin ir más lejos:

¡Ocho minutos!

Porque el sol está a 150 millones de kilómetros

de la Tierra.

Por eso, la luz del sol que estás viendo ahora

salió de esa estrella hace ocho minutos.

Y eso que venía en línea recta,

que no hay obstáculos que la desvíen.

Aunque, hablando de desviar la luz,

Arlequina, eso me hace pensar en la siguiente propiedad de la luz

que vamos a estudiar.

Vamos allá.

La segunda propiedad de la luz:

Cuando impacta sobre una superficie reflectante,

como un espejo, se desvía,

se refleja.

Orilo, échame humo.

Ahí va, Arlequina.

Mirad, mirad.

Y vamos con la tercera propiedad.

Cuando la luz pasa de un medio transparente

como el aire a otro transparente

como el agua, se desvía,

se refracta.

Fijaos en cómo...

El haz de luz se refracta.

Así que, ya sabes,

la luz es el agente físico que nos permite ver las cosas.

Tiene un montón de propiedades

y hoy aquí hemos tres que son alucinantes.

La primera, que viaja en línea recta.

La segunda, que se refleja al impactar

contra una superficie reflectante.

Y la tercera es que se desvía,

es decir, se refracta cuando pasa de un medio transparente

a otro medio transparente.

Y no te olvides, siempre, siempre, siempre,

viaja a 300.000 kilómetros por segundo.

Y a esa velocidad nos vamos.

No, Arlequina, nada puede ir a la velocidad de la luz,

solo la luz.

¿Que no? Observa.

¡Adiós!

¿Lo ves, Nacho?

La oscuridad es la ausencia de la luz,

no hay que tenerle miedo.

Sí, sí, eso está muy bien,

pero, entonces, ¿cuándo me miro en el espejo?

Espera, ¿tú te miras en el espejo por las noches?

Claro,

por las noches aprovecho, porque por el día voy al cole

y no tengo tanto tiempo.

Pero, ¿durante cuánto rato te miras?

Poco, unas seis horas. -¿Seis horas, Nacho?

No entiendo por qué tienes que estar seis horas.

Tú no lo entiendes

porque no eres una súper estrella de la televisión como yo.

Vaya, hombre, muchísimas gracias.

Para mí es súper importante ensayar

las caras que haré delante de la cámara

y ver mi lado bueno y esas cosas.

Nacho, la imagen no es tan importante.

Además, se pueden utilizar los espejos

para cosas más útiles.

Claro, para ensayar en el "Mapachegram".

No, para cosas más útiles, como, por ejemplo, un periscopio.

Dirás telescopio.

No, no, periscopio.

Es el tubo que sale de un submarino para poder ver el exterior.

Oh, qué "mapa-chulada".

Ojalá tuviera uno de esos

para ver lo que pasa fuera del agua cuando voy a la piscina.

Hombre, si quieres, puedes construir el tuyo

en el reto de hoy, mira.

Oh...

¡Atento el puente, inmersión!

Nos sumergimos en nuestro submarino.

Cinco metros de profundidad, diez metros de profundidad,

¡15 metros de profundidad!

Mira, Arlequina, -Guau.

toda la fauna que hay a nuestro alrededor.

Es impresionante.

Por aquí podemos ver todos los animales marinos.

¡Mira, mira, ahí hay un pulpo!

Qué gracioso. -¡Sí!

¡Y un tiburón!

Jolín, cuántas cosas. -Pero, Orilo,

no podemos ver lo que hay en superficie.

Bueno, no hay problema, no pasa nada,

tú disfruta, relájate,

observa los animales... -No, sí que es problemático,

porque podríamos chocar contra un carguero

o contra un iceberg.

Pero, ¿cómo vamos a chocar, Arlequina,

yendo en nuestro submarino?

(GRITAN)

¡Arlequina, hemos chocado!

¡Ya te lo decía! -¡A la superficie!

¡Vamos!

Madre mía, Arlequina, ¡qué susto!

Uy, yo estoy un poco mareada, Orilo.

Ya te decía yo que no podíamos sumergirnos

sin ver lo que estaba ocurriendo en la superficie.

Esto no puede volver a pasar,

necesitamos ver qué ocurre arriba cuando nosotros estamos sumergidos.

Si es que ya te lo decía yo.

Necesitamos algo que nos permita captar

los rayos de luz de la superficie

para que lleguen a nuestros ojos

y así poder ver lo que ocurre ahí arriba.

¡Ya lo tengo, Arlequina!

Un catalejo.

Sí, sí, está muy bien, un catalejo te permite ver

enfrente tuyo,

pero, cuando lo subes para arriba, Orilo,

solo ves el cielo.

No, tienes que ver lo que hay arriba,

pero delante, un catalejo no te sirve.

Pero, si le ponemos un espejo,

captaremos la luz que nos viene de delante

y la enviaremos

hacia nuestros ojos, que estarán en el submarino

debajo del agua.

Qué buena idea, déjame, déjame que lo pruebe.

¿A que se ve bien?

Sí, sí que me llega, ¿eh?

Este nuevo invento lo voy a llamar

el "oriloscopio".

Orilo, lamento decepcionarte, pero esto no es un nuevo invento,

esto ya está inventado.

¿En serio? -Se llama periscopio.

Inventan de todo.

Orilo, ¿te parece si hacemos un periscopio

para nuestro submarino? -(EMOCIÓN)

Arlequina, ¡creo que ya tenemos reto!

(Música)

Para construir nuestro periscopio,

necesitaremos estos materiales:

Y, lo más importante:

Tenemos que utilizar las cartulinas

para construir tres cilindros conectados uno con otro.

Colocaremos los espejos.

El primero al final del primer cilindro

con un ángulo de 45 grados,

para que la luz rebote, viaje por el segundo cilindro

hacia el interior de nuestro submarino

y, finalmente,

con el segundo espejo a 45 grados,

desviar la luz hacia nuestros ojos.

Maravilloso, Orilo.

¿Quieres ver cómo ha quedado mi periscopio?

Ay, sí, ¿a ver?

¡Míralo!

¡Qué pasada!

¿Y funciona de verdad, Arlequina? -Claro que funciona.

¿A ver? -Lo podemos comprobar

con esta linterna, mira.

Enciendo la linterna y, si todo va bien,

debería reflejarse en los espejos

y salir por la parte superior del periscopio.

Lo veis ahí, ¿verdad?

Ya estamos listos

para instalarlo en nuestro submarino.

Ahora es tu turno.

Construye tu propio periscopio.

Nos vemos en nuestra siguiente aventura.

Chao.

Oye, ¿y ese tarro?

Es la solución a todos mis problemas.

Nacho, ¿un tarro va a solucionar tus problemas de la luz?

Claro.

Gracias a mi súper ingenio,

he ideado un plan "mapachudo".

Voy a usar luciérnagas.

¿Como que luciérnagas? -Sí.

Voy a ir al bosque a buscar luciérnagas

y luego las pondré en las bombillas de mi casa.

Nacho, ¿tú sabes cómo funciona una bombilla?

Claro, me lo ha explicado mi abuela.

Lo sé perfectamente.

Ah, ¿sí? A ver, ¿qué te ha contado tu abuela?

En las bombillas,

viven unos duendes que fabrican la luz,

a cambio de dinerito.

Nacho, ¿duendes en las bombillas?

Claro, y por eso la luz es tan cara.

Y yo pienso sustituir los duendes por luciérnagas.

A ver, Nacho, ¿cómo te lo digo?

Creo que tu abuela te ha gastado otra broma.

Si quieres aprender cómo funcionan las bombillas,

atento.

Esta abuelita mía es más graciosa...

(RÍE)

Hola, niños y niñas, ¿qué tal estáis?

Hoy os voy a proponer una adivinanza,

a ver si conseguís saber de qué va el programa.

Allá va:

Pequeña como una pera

y alumbra la casa entera.

¿Qué será?

Muy bien, eso es, es la bombilla.

Durante el día, utilizamos la luz natural del sol

y cuando llega la noche,

utilizamos la luz artificial de las bombillas.

Uy, mirad, si aquí tengo una.

¿Habéis visto? Es un objeto peculiar.

¿Os habéis parado alguna vez a observarla detenidamente?

Mirad, a través del cristal,

se ve que tiene un filamento metálico.

Ese filamento es atravesado por una corriente eléctrica.

Y se pone muy muy caliente,

incandescente.

Así emite luz que puede ser de un tono rojo o blanco.

De todas maneras, estas bombillas ya son antiguas.

Ahora mismo, utilizamos unas que no consumen tanta energía

y que duran más.

Algunas de esas son las tipo LED.

¿Habéis visto? Seguro que tenéis alguna por casa.

Este invento supuso un gran avance.

Permitió trabajar, leer, pasear o cocinar

cuando ya no había luz natural.

¿Os imagináis cómo era la vida antes de las bombillas?

No sé, ¿cómo iluminarían los interiores de las viviendas?

Os voy a dar opciones.

Claro, se utilizaban velas. ¿Y antes de eso?

Hogueras y fuegos en las cuevas.

Las velas se podían llevar de un lado a otro

dentro de las viviendas,

pero duraban poco y eran algo peligrosas,

podían provocar un incendio.

Por eso, numerosos científicos

comenzaron a investigar otros métodos.

Como suele pasar en la ciencia, el invento de la bombilla

fue un camino construido por varias personas.

Pero fue a Thomas Edison

al que se le encendió la bombilla de verdad.

Estuvo experimentando con un filamento de carbono

y en 1879,

consiguió presentar al público una bombilla

que estuvo luciendo durante muchas horas.

La gente estaba impresionada.

¿Sabéis cuántos intentos tuvo que hacer

antes de lograr su éxito?

Os voy a dar opciones.

Pues sí, Edison lo intentó más de 1000 veces.

Pero según sus propias palabras:

"No fueron 1000 fracasos, fue un invento de 1000 pasos".

Edison llegó a probar más de 4000 materiales

hasta dar con el filamento perfecto.

Incluso se dice que probó con un pelo de barba,

eso sí, nunca se rindió.

No destacaba mucho en la escuela, pero le apasionaba la ciencia,

así que su madre siempre apoyó esa curiosidad

y todos sus experimentos.

En la ciencia como en la vida,

es muy importante observar,

tener curiosidad y perseverar.

¿No sabéis qué es esto de la perseverancia?

Pues es seguir adelante a pesar de los obstáculos.

Edison no se rindió,

y ahora utilizamos bombillas en un montón de cosas.

En los hornos, en los coches,

en las neveras, por todas partes.

Este no fue el único invento de Edison,

no paraba de crear.

Inventó la batería eléctrica, el quinetoscopio,

que es como una primera versión de los proyectores de cine.

O el fonógrafo, el primer aparato capaz de grabar

y reproducir sonidos.

Es que tenía tiempo para todo.

Como veis, los inventos evolucionan

porque hay gente que los va adaptando

a las necesidades actuales.

¿Os habéis fijado?

Empezamos con las velas,

pero luego hemos ido llegando hasta las bombillas LED.

Las hay verdes y todo.

Mi pregunta es:

¿habríamos llegado a las LED

si no se hubiera inventado antes la bombilla?

Pensadlo.

Bueno, hoy hemos aprendido que con perseverancia

podemos conseguir grandes cosas.

Como Edison, que presentó la bombilla en 1879,

lo que supuso un gran avance para la civilización.

Eso sí, recordad hacer un uso responsable de la electricidad.

¡Nos vemos pronto!

Nacho, ¿ya te has convencido de que dentro de las bombillas

no hay duendes? -¿Duendes?

No, pero aquí hace una calor...

Me voy a derretir como muñeco de nieve.

Si quieres, apago la luz.

Anda, mira, los hilos siguen al rojo vivo

por la electricidad que ha pasado por ellos.

¡Enciende, enciende, que vienen los monstruos!

Perdona, Nacho, no me acordaba de que te da miedo la oscuridad.

¿Qué? ¿Qué dices?

A mí no me da miedo nada.

Y tampoco pasaría nada.

Mira, la electricidad se explica con la ciencia,

no por arte de magia.

Con magia o no, eso de ahorrar luz es una ca...

¡Espera, espera, espera!

Ni se te ocurra decir esa palabra delante de los "clanners".

Ah, ¿no? ¿Por qué no?

Porque es una palabra tabú. -¿"Ta" qué?

Palabras tabú son palabras que no podemos decir.

Mira, nuestro superlingüista nos lo explica.

-Uhh.

Hola, superlingüistas. ¿Cómo estáis?

(Mensaje)

Uy, esperad un momento, que me ha llegado un mensaje.

Anda, me ha mandado un mensaje de voz mi compañero de piso.

¿Qué querrá?

"Juan Carlos, oye,

el café que decías que era especial no lo vuelvas a comprar,

es una mie***".

Ay, qué vergüenza...

Perdonad, perdonad.

Si supiera que está saliendo por la televisión,

no hubiese dicho esa palabra tan fea.

Mi amigo es muy educado, a ver lo que vais a pensar.

Lo que pasa es que tiene un muy mal despertar.

Hoy vamos a hablar de esas palabras que no se pueden decir

en cualquier parte porque pueden molestar

o son de mal gusto, como esa que ha dicho mi amigo.

¿Sabes cómo se llaman estas palabras?

En efecto, son las palabras tabú.

Es que si mi amigo hubiese sabido

que estaba saliendo por la televisión,

es probable que hubiese usado

una palabra más adecuada o un poquito más suave

y educada, como por ejemplo,

podría haber dicho que el café no es de buena calidad

o que el café no estaba bueno.

A estas palabras que sustituyen a los tabús las llamamos eufemismos.

Si utilizamos palabras tabú para describir a una persona,

es posible que la hagamos sentir mal e incluso que se enfade,

así que, te recomiendo que utilices eufemismos.

Te propongo un juego:

yo te voy a decir palabras tabú y tú tienes que encontrar

el eufemismo.

¿Te apetece?

¡Vamos allá!

¿Qué eufemismo utilitarias para suplir la palabra "gordo"?

Eso es, muy bien, la palabra más suave, es decir, el eufemismo,

es "rellenito" o "rellenita",

que suena un poquito mejor que "gordo".

(IMITA) ¿Alguien sabe cuál es el eufemismo

para la palabra "viejo"?

Te voy a dar tres opciones.

A ver, ¿la sabes?

Eso es, muy bien, "señor mayor",

porque como me digas "viejo",

me puedo ofender, me puede sentar mal.

Y encima, te voy a dar con el garrote.

También hay palabras que, aunque no molestan a nadie,

son desagradables y de mal gusto, por eso hay que evitarlas,

como por ejemplo, la palabra "culo".

¿Se te ocurre algún eufemismo que sirva para sustituirla?

Te doy tres opciones.

Eso es, podemos utilizar la palabra "trasero",

que es una forma más suave de decirlo.

Si te has dado cuenta, cuando utilizamos los eufemismos,

podemos decir palabras de manera más suave y sin ofender a nadie.

Recuerda,

las palabras tabú son palabras que evitamos utilizar

porque pueden ser malsonantes, vulgares,

o pueden ofender a alguien.

En su lugar, utilizamos los eufemismos,

que son palabras más suaves que sustituyen a las palabras tabú.

Bueno, esto es todo por hoy.

Me voy, que tengo que comprar café.

Hasta la... ¡Ah!

¡Mecachis!

¡Qué daño me he hecho!

Creo que me he fracturado el pie.

Bueno... ¿Te has dado cuenta?

Aunque me he hecho mucho daño,

he evitado decir una palabra tabú y malsonante.

Hasta la próxima.

Bueno, pues espero que por fin tengas claro

cómo funciona una bombilla.

-Soy un genio, James,

el conocimiento lo absorbo como si fuera una esponja.

¿Sabes qué?

He decidido cambiar de plan.

-¿Sí? ¿Qué vas a hacer ahora?

-Pues como no puedo meter las luciérnagas en las bombillas,

las voy a entrenar para que vayan por casa

iluminando las habitaciones.

-Pero para eso vas a necesitar millones de luciérnagas.

-Por eso he comprado estas tres esferas.

Espero que quepan.

-¿Pero tú has calculado qué cantidad de luz necesitas para eso?

-Claro, la suficiente para iluminar mi casa.

-No, me refiero si has calculado

cuántos cantidad de luz puede emitir cada luciérnaga.

-Bueno, no lo sé, ya les preguntaré a las luciérnagas.

-Ay, Nacho, tú siempre vas a lo loco.

Para hacer realidad tu plan vas a necesitar

un montón de matemáticas, multiplicar, dividir...

-Vale, ¿cuál es el problema?

Las matemáticas se me dan superbién.

Mira, 1 + 1, 6.

-Nacho, te queda un montón por aprender.

Una pregunta, ¿sabes qué son las divisiones exactas?

-Exacto.

-Divisiones exactas.

-No, eso digo, exacto, que no lo sé.

-Pues mira, existen divisiones exactas

y divisiones inexactas.

Fíjate y aprende.

-Hola, matemaniacos y matemaniacas.

Atención, porque hoy vamos a empezar fuerte.

¿Sabéis por qué he traído esta caja?

A ver si descubrís esta adivinanza matemática.

Hay unos gatos en una habitación.

Cada uno en un rincón.

Cada gato ve tres gatos.

Adivina cuántos gatos son.

Son cuatro, muy bien.

En un cuarto,

si cada gato ve tres gatos,

en total hay cuatro gatos.

Me encantan las adivinanzas matemáticas.

Y a mis amigos Pitágoras y Arquímedes también.

Por eso vamos a organizar un congreso de amigos matemáticos

para jugar a estas adivinanzas.

(Música)

Pero vaya, montar un congreso es difícil.

Van a venir 16 matemáticos.

Es importante que tengan lápices para hacer sus cálculos.

Y, además, también es importante

que tengan el mismo número de lápices,

a ver si los que tienen menos se nos van a enfadar.

Tenemos 86 lápices.

Yo creo que serán suficientes, pero no sé si sobrarán.

¿Qué puedo hacer para comprobarlo?

Claro, dividimos para repartir.

Vamos a hacer la operación.

Necesitamos el dividendo.

¿Cuál es el dividendo?

Eso es, 86.

Lo escribimos a este lado de la caja.

Entonces, el divisor va a ser 16.

16 es el número entre el que dividimos el dividendo.

¿Dará resto?

A ver si hay suerte.

Vamos a probar con el cinco.

Yo creo que con ese se puede.

5 x 16 es 80.

Vaya, pues me sobran 6. 6 es el resto.

Pues vaya decepción, no sale exacto.

Las divisiones que tienen un resto mayor que 0

se llaman inexactas.

Y las que tienen un resto que es exactamente 0

se llaman exactas.

Esta, en concreto, es inexacta.

Como quiero estar seguro, voy a hacer la prueba de la división.

5 x 16...

es igual a 80.

80 + 6...

es igual a 86.

Pues sí, estaba bien hecha la división.

Pero no pasa nada, como sé que sobran seis lápices,

lo que hago es quitarlos de la caja y así,

a cada amigo matemático le van a tocar cinco lápices.

Porque 80/16 es igual a 5 y esa es una división exacta.

Ya sabes lo que es división exacta y división inexacta.

Vamos a hacer una prueba a ver si realmente lo sabes.

Esta división que tenemos aquí ¿cómo es, es exacta o es inexacta?

Eso es, inexacta, porque el resto es mayor que 0.

En este caso, 13.

Recuerda, una división exacta es la que tiene el resto 0.

Una división inexacta es la que tiene un resto mayor que 0.

Bueno, pues ya está todo preparado

para el congreso de adivinanzas matemáticas.

A los matemáticos nos encantan porque son como resolver problemas

y a la vez resolver un misterio.

Te voy a plantear una para ver si lo resuelves tú.

¿Cuántos animales tengo en casa si todos son perros menos 2,

todos son gatos menos 2 y todos son loros menos 2?

¿Lo adivinas?

No te voy a dejar con la intriga.

Tengo un perro, un gato y un loro. Casi un zoológico.

Bueno, me voy porque tengo que darles de comer.

Nos vemos muy pronto.

James, ya sé cómo ayudar a mi madre con la factura de la luz.

-Entonces te has olvidado de la locura de las luciérnagas.

-Me hubiese llevado mucho tiempo convencer a todas esas luciérnagas.

Voy a usar mis ideas brillantes.

-¿Tus ideas brillantes?

-Observa.

Una fuente de zumo de sandía.

¡Brillante!

Sí, y tengo muchísimas más.

Una máquina automática vende basurita.

¡Brillante!

Nacho Mapacho, presidente de la humanidad.

¡Brillante!

(RÍE)

Soy "mapachudo", James.

Con tantas ideas brillantes, tendremos luz gratis para siempre.

-Muy ingenioso, Nacho,

pero una de las maneras de ahorrar electricidad es gastando menos.

-Pero eso es superaburrido, James.

-No, no es aburrido, además, piensa que gastando menos,

no solo ayudas a tu mamá, también ayudas a preservar el planeta.

-Prefiero usar mis ideas brillantes, James.

-Nacho, reduciendo el consumo de electricidad,

también contamina es menos.

-Sí, vale, pero ya te dicho que prefiero mis ideas brillantes.

-Podrías utilizar tus ideas brillantes

para presentar las noticias.

-¡Empieza "Está mapachando"!

(Música)

"Está mapachando".

Bienvenidos y bienvenidas a "Está mapachando",

el noticiero mapache que da las noticias,

"pache lo que pache".

Buenas noticias, hoy presenta a la velocidad de la luz

Nacho Mapacho.

Malas noticias, también está con nosotros James Van Der Lust,

un presentador al que no le gusta pagar la factura de la luz.

-Hola, Nacho.

Hoy empezamos con una noticia muy curiosa.

¿Sabías que en Alaska hay una ciudad

que se queda sin luz del sol durante dos meses?

Se trata de la ciudad de Barrow y esto sucede

por un fenómeno llamado "noche polar astronómica".

Mientras sucede, el sol permanece por debajo del horizonte.

Como la Tierra se inclina durante el invierno y el otoño,

el sol no sale en el pueblo.

Incluso existe una película

que va de unos vampiros que viajan a Barrow

porque durante dos meses es un lugar perfecto

para sus vacaciones.

-¿Vam... vampiros?

-Solo es una noticia, Nacho.

Los vampiros no existen.

Venga, siguiente noticia.

Hay animales que son luminiscentes,

como las luciérnagas o algunos tipos de peces.

Pero también hay plantas que brillan en la oscuridad.

E incluso plancton.

No os engañéis,

lo que estáis viendo ahora mismo no son bombillas subacuáticas,

sino plancton vivito y coleando que emite luz propia.

-Uhh.

Si pintara mi habitación con una pintura mezclada con eso,

mis paredes brillarían a todas horas.

-No sé, Nacho.

-Ay, tienes envidia de mis ideas brillantes.

No te preocupes, porque tengo más.

He encontrado un perro llamado Lutero Buen Chico,

que domina el arte de la luz.

Sabe activar el interruptor con las patas y hasta con el hocico.

No sabe amaestrar luciérnagas como yo, claro, pero desde luego,

tiene el suficiente talento para convertirse en mi ayudante

y que encienda la luz cada vez que mi madre la apaga.

-Desde luego, es una gran habilidad.

-Sí, por eso lo voy a contratar y le pagaré con mimitos y caricias.

Ahí te quedas, barritas.

-Bueno, "clanners", hasta aquí el programa.

Recordad que la luz y la energía son muy valiosas

y hay que consumirlas con moderación.

¡Nos vemos!

(Música)