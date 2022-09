Aprendemos en Clan - Al cole

¡Hola, "claners"! O como dirían en checo: "Dobry den, claners!"

Uy, uy, uy... -¡Nacho Mapacho!

¡Ay! -¿Pero qué haces aquí?

Pero si hoy tenías colegio.

Eh... Es que... Es que... Tengo vacaciones.

¿Vacaciones en el colegio Mapache? ¿En estas fechas?

Eh... ¡Ay, no, no! Me he equivocado. Es que...

Es que... Ha pasado algo muy grave y han cerrado.

¿Grave? ¿Pero qué ha ocurrido?

Eh... Se ha inundado. -¿Que se ha inundado?

Pero si hace semanas que no llueve. -¡Ay, no, no, no!

Me he equivocado.

Es que... Ha caído un meteorito.

¿Un meteorito en el colegio Mapache?

¡Imposible! Habría salido en las noticias.

No, no. Es otra cosa. Han cerrado porque...

¡Por los aliens! Sí.

Han venido los marcianos y se han llevado

a los profes a otro planeta.

Todo esto me empieza a sonar muy pero que muy raro.

¿Sabes qué voy a hacer? Voy a llamar al colegio Mapache.

Ay, no...

¡Qué pillada! -¿Colegio Mapache?

Sí. Soy James Van Der Lust, de "Aprendemos en Clan".

¿Hoy hay colegio?

Ajá... ¿En serio?

Vale, gracias.

Nacho Mapacho... te has saltado las clases.

Y el colegio es muy importante. -Ya lo sé, James.

Pero tengo un buen motivo.

Para que aprendas el valor del colegio, presta atención

a lo que nos va a contar María del Carmen,

y luego me cuentas realmente lo que ha ocurrido.

¡Hola a todos y a todas! Hoy vengo a hablaros de algo

que seguro que os suena y que tenéis muy cerca.

Voy a hablaros de la historia de la escuela.

(Grito de alegría)

No siempre han existido las escuelas

y no siempre han sido como las conocemos ahora.

¿Queréis saber cómo eran para poder compararlas?

¡Venga, vamos a investigar un poco!

¿Siempre ha habido escuelas? La respuesta es no.

¿O sí? Bueno, me explico.

Durante miles de años, los niños no tenían que ir

a la escuela, porque no se había inventado.

Eso no quiere decir que no tuvieran la necesidad de aprender

ni de que no se les enseñaran las cosas.

Porque el ser humano siempre

ha tenido esas dos necesidades: aprender y enseñar.

En la prehistoria, lo podían hacer sentados

alrededor de una hoguera.

Allí hablaban del nacimiento del mundo o de cómo hacer fuego.

No se había inventado ni la escritura ni la lectura,

pero se transmitían conocimientos.

Esto te puede sonar muy lejano, pero hay cosas que compartes

con los niños y niñas de hace miles y miles de años.

Las ganas de aprender, la capacidad de enseñar...

Sí, sí, porque todos somos capaces de enseñar.

Tú puedes ayudar a un compañero al que le cuesta hacer alguna cosa.

Y lo último es la pasión por el juego.

(Risas)

El juego es vital para niños y niñas.

El ser humano siempre ha tenido esa capacidad,

y, además, gracias al juego, aprendemos mucho mejor las cosas.

Así que... nunca dejéis de jugar.

Bueno, ¿qué os parece hasta aquí? Bien, ¿verdad?

El problema es que, al no tener escuelas,

los conocimientos que se transmitían eran pocos

y casi siempre los mismos.

Así se hace el fuego, así se caza un conejo,

así se talla la piedra... En fin, un poco aburrido.

Hace unos 2500 años, en las antiguas civilizaciones

de Mesopotamia, de China, de India, de Grecia o de Egipto,

empieza a aparecer algo que ya nos recuerda más

a las escuelas actuales.

De hecho, la palabra "escuela" viene del griego.

¿Sabéis lo que significa?

Significa "ocio o tiempo libre", como el recreo.

(Exclamaciones)

En Grecia, las escuelas estaban al aire libre,

y uno iba cuando tenía un rato libre

y quería aprender algo. ¿Y quiénes eran los profes?

Pues eran grandes inventores como Arquímedes,

o filósofos como Sócrates y Platón.

Y ahí ya no enseñaban cómo hacer fuego.

Hablaban de matemáticas, de aritmética, de geometría

o de retórica, que es el arte de hablar en público.

Por aquel entonces, se empiezan a utilizar

los primeros cuadernos de apuntes.

Pero no os penséis que son como estos.

Eran estas tablillas. Estaban hechas con cera de abeja

y allí se podían apuntar las cosas.

Mirad qué chulo.

Luego era un poco engorroso, porque con el punzón

había que estar borrando para tener otra vez una hoja limpia.

Después de los romanos, pasaron unos siglos

en los que la educación no siempre, y no para todos,

estuvo a cargo de las instituciones religiosas.

Ya en el siglo XVII, aparece el lápiz y las bibliotecas,

con lo cual, ¡genial!

Podíamos consultar libros y tomar apuntes.

(Gritos de alegría)

Eso facilitó que en el siglo XIX empezaran a aparecer

las primeras escuelas, ya más similares

a las que conocemos hoy en día.

Allí había profesores dedicados a transmitir

conocimientos a los niños. Pero, todavía, no a todos. No.

Aunque en España la educación pretendía ser para todos los niños

a partir de mediados del siglo XIX, todavía en el siglo XX

había muchas personas que no sabían ni leer ni escribir.

El analfabetismo, que significaba que no sabías

ni leer ni escribir, era un problema grave.

Los niños no iban al colegio no porque no quisieran.

No iban porque tenían que trabajar en el campo o ir a las fábricas.

Afortunadamente, esa situación cambió

y ahora todos tenemos la oportunidad de ejercer

nuestro derecho de ir a la escuela

para que nos enseñen cosas muy importantes.

Como leer y escribir. Pero no os quedéis solo con eso.

También es muy importante nuestro bienestar emocional,

nuestra capacidad de crear

y, sobre todo, de jugar, recordadlo bien.

¿Qué os ha parecido? Ahora mismo, es una suerte

poder ir a la escuela. Tenéis mucha suerte.

Además, contáis con más recursos, con ordenadores

y con otras plataformas para poder aprender.

Recordadlo cuando entréis en vuestra escuela.

Estáis caminando sobre siglos de historia.

¡Nos vemos pronto!

(Música)

Bueno, Nacho, cuéntame qué es lo que ha pasado,

pero, esta vez, de verdad.

Es que... Es que mi primo Juan Mapacho se ha comido

mi libreta y mi "mapachiestuche".

¿Cómo? -¡Lo que oyes!

Ya se podía haber comido el libro de "Mapachemáticas".

Pero que se hayan comido tu estuche y tu libreta,

no es excusa para saltarte las clases.

Pero es que... Es que si voy a la escuela sin ello,

los demás "mapachichos" se van a reír de mí.

¿Por qué se iban a reír de ti? -Porque... porque...

Porque... ¡Ay! ¡Ay!

Venga, Nacho, no seas tan dramático.

No lo puedo evitar, James.

¡He nacido para ser estrella! Soy un gran actor.

Mira, aquí te dejo mi libreta.

Oye... ¡Muchas gracias, James!

Al final, me vas a caer bien y todo.

Y ahora, con el tema del estuche, mira a Orilo y a Arlequina.

¿Pero qué haces Orilo, ahí bailando?

¡Ay! Es que me estaba imaginando, Arlequina,

que estaba en una isla desierta,

rodeado a cocoteros y de playas... La arena...

(EXCLAMA) Sí.

Tendría que pensar muy bien qué me llevo,

porque allí no habría tiendas para comprar cosas.

Yo tengo clarísimo lo que me llevaría

a una isla desierta, Orilo.

¿El qué? ¿El qué? -Todas mis pinturas,

y mis bolis, y mis cosas de apuntar.

¿Pero para qué, si en una isla desierta

no te van a poner deberes?

¿Cómo que para qué? Pues para apuntar todo

lo que va ocurriendo en la isla desierta, Orilo.

¡Es una experiencia extraordinaria!

Así que en mi cuaderno de bitácora iría apuntando

todo lo que voy viendo,

iría dibujando las palmeras y el mar.

Sería como el cuaderno de un científico.

¡Qué guay! Me has convencido.

Lo que pasa es que no podemos llevarlo así, a lo loco.

¡Venga! Todo desordenado en la maleta.

Necesitaremos un estuche, ¿no? Un algo para llevarlo.

Bueno, Orilo, pues podemos construirnos un estuche

para llevar todo esto a una isla desierta.

¡Arlequina, creo que ya tenemos reto!

¡Vamos a construir nuestro propio estuche!

Y tú, en casa, ¿te animas? ¡Pues vamos allá!

(Música)

¿Pero cómo lo vamos a hacer?

¿Qué podemos utilizar? Podríamos utilizar

materiales reciclados,

darle una segunda vida a los materiales.

A ver qué tienes por ahí. -Mira lo que tengo.

(EXCLAMA) ¡Qué buena idea! Un bote de champú.

Una vez se haya utilizado, lo podemos reconvertir

en un estuche increíble.

Fijaos. ¿Eh?

¿Habéis visto? Se corta por aquí...

Le pones los lapiceros, los rotuladores o lo que quieras,

y ya tienes tu estuche.

Además, es resistente al agua, porque es un bote de champú.

Y lo puedes personalizar con tu fruta favorita.

Yo le he puesto unas fresas.

Es muy bonito tu bote de plástico.

Pero mira lo que tengo aquí, ¡cartón!

También podemos hacer un estuche de cartón.

Es muy chulo, porque lo puedes pintar.

Incluso, lo puedes recortar, Orilo.

Y puedes hacer cosas tan extraordinarias

como esta de aquí.

Pero... -¡Mira qué pedazo de estuche

me he currado!

¡Qué bonito! -Tiene distintos departamentos,

donde puedes meter aquí el celo, aquí el sacapuntas...

¡Toma! -Aquí la goma de borrar.

¿Qué te parece? -¡Pues me parece estupendo!

Lo que pasa es que es verdad que el cartón

para una isla desierta... no lo sé.

Se puede mojar, eh. -Se podría aplastar y tal...

Podríamos hacerlo con madera.

Por ejemplo, con los palos de madera de los helados...

¡Qué guay! -Podríamos construirnos... ¡Eh!

¡Un pedazo de estuche en forma de bote!

Esto sería más un bote para guardar los lapiceros.

A ver... -Y fíjate que los podemos colocar

aquí dentro, y los podemos pintar y personalizar como queramos.

Mira, mira qué cosa más maravillosa.

Te ha quedado precioso. -Pero mira lo que tenemos por aquí.

También podemos hacer un estuche de un bote de cristal.

Y mira el que he pintado yo.

¿Qué te parece? -¡Toma!

Me ha quedado súper bonito.

¡Precioso! ¡Increíble! -Le he puesto aquí números, letras,

para hacer bonito. Y le he puesto aquí una cinta.

Que me queda un pedazo de estuche...

¡Toma ya! Y resistente al agua, eh,

que es de vidrio. -Mira, este sí.

(Exclamaciones)

Así que ya sabes, ¡ahora es tu turno!

Con materiales que tengas por casa,

puedes construirte tu propio estuche

para llevar tus lapiceros a una isla desierta.

¡Nos vemos en la próxima aventura! -¡Adiós!

(Música)

Ya tengo "mapachestuche".

Bueno, no tienes uno, tienes dos. No te quejarás.

Uno está hecho con una botella de champú

y el otro con una huevera.

Sí, aunque...

No sé. Huele un poco fuerte, ¿no? -A mí me huele "mapachachi".

A los mapaches nos flipa el olor a huevos podridos.

¡Bueno, entonces, todo en orden!

Sí, pero tendré que ir con mucho cuidado

para que no se lo coma Juan Mapacho.

Claro. ¿Por qué crees que a tu primo le gusta tanto

comerse estas cosas?

Ni idea. No le pregunté.

Quizás, será por las materias primas.

Mis primas no tienen nada que ver con esto.

Ellas viven Mapachinchilla. -No.

Las materias primas son los recursos que sacamos

de la naturaleza para elaborar estos productos.

Mira, Miguel nos lo explica mejor.

¡Hola, matemaniacos y matemaniacas! ¿Qué tal?

Hoy necesito vuestra ayuda como expertos en material escolar.

¿Por qué? Estoy seguro que en la mochila tienen

cuadernos, bolis, rotuladores... También, tendrán el desayuno,

y, seguramente, algún que otro juguete que esconden

sin que nadie se entere. ¿Sí?

(Gritos de alegría)

¿Pero sabrían decirme cuál de esos objetos

es una materia prima?

¿Cómo? ¿Que no saben lo que es la materia prima?

Empecemos desde el principio.

Las materias primas son recursos naturales

que extraemos, directamente,

de la naturaleza. Con ellos, los podemos utilizar directamente,

o podemos crear otros objetos.

Por ejemplo, la leche.

La leche es una materia prima. Y con ella, ¿qué podemos crear?

Pues podemos hacer quesos,

podemos hacer yogures, ¡que están riquísimos!

Eso serían productos elaborados.

¿Sabrían decirme algún otro producto elaborado?

Pues... un mueble.

Un mueble es un producto elaborado

y la materia prima es la madera.

Vamos a hacer un pequeño juego, porque lo que me interesa

es saber de qué están formados los objetos, y eso lo vamos a hacer

gracias a las matemáticas. ¡Vamos allá!

(Grito de alegría)

Quería saber de qué están hechos estos objetos,

y qué mejor que con una tabla de doble entrada.

¿Por qué es de doble entrada?

Porque aquí, en la columna vertical,

tengo mis objetos:

lápiz, sacapuntas, mochila, y cuaderno, lo que tengo aquí.

Y arriba, en la fila horizontal, ¿qué tengo?

Pues los productos de los que puede estar elaborado.

Tengo papel, cartón, plástico, metal, tela, madera y otros.

No todos son materias primas,

pero están elaborados de esos materiales. ¿Bien?

Vamos a empezar por el primero. Tengo aquí el lápiz,

porque para esto tengo mi tabla de doble entrada.

Tengo que ir marcando en las casillas del lápiz

aquellos materiales de los que está compuesto.

Por ejemplo, por papel no. El lápiz no tiene papel.

Cartón tampoco. Plástico... esté no tiene. No, no.

Metal, tela, tampoco...

Madera... Madera sí. Está compuesto de madera.

Y dentro está compuesto de otro material. ¡Genial!

Pues vamos a ir con el sacapuntas.

El sacapuntas, en este caso, ¿qué tiene?

Papel... no. Cartón, no.

¿Qué tiene? ¿Tiene plástico? Sí, tiene plástico

y, también, tiene metal. ¡Estupendo!

Pues el siguiente sería la mochila, la mochila y el cuaderno.

La mochila, ¿qué tiene? La mochila tiene...

Aquí veo que tiene plástico, tiene metal y tiene tela.

Y, también, tiene otros materiales. Bien.

Y el cuaderno está formado... ¿Por qué?

Por papel, que son las hojas que tiene dentro;

el cartón, la tapa dura; y el metal.

¡Muy bien! Esos son los materiales por los que está formado.

¿Ahora qué puedo? Pues puedo analizar y ver un poco

de qué materiales hay más uso y menos uso.

Por ejemplo, veo que muchos de mis objetos

tienen, ¿qué? Tienen metal.

Y, también, veo que hay otros que tienen mucho plástico.

Así podemos decir:

"¿Podemos reducir el plástico de nuestros objetos?"

Vamos a repasar lo que hemos aprendido.

Gracias a las tablas de doble entrada

podemos relacionar los conjuntos de datos,

en este caso, los que están en la columna

con los que están en la fila.

Hemos puesto nuestros objetos aquí y los materiales

con los que se han fabricado. ¿Bien?

Así podemos analizarlos y sacar

nuestras propias conclusiones.

Recuerden, ustedes también pueden hacer

vuestras propias tablas de doble entrada.

¡Hasta la próxima, matemaniacos y matemaniacas!

(Música)

¿Y qué, Nacho? ¿Ya has aprendido la diferencia

entre las materias primas y los productos elaborados?

Yo sí, pero Juan Mapacho creo que no.

A él le da igual comerse una cosa que otra.

Bueno, mírate el lado positivo. Tienes tu mochila

y has aprendido a hacer estuches.

A mi primo Juan Mapacho le gusta todo:

la madera de mis lápices,

el papel de mi libreta, mi mochila...

Bueno, como mínimo, has aprendido qué son las materias primas.

Era fácil. He comido muchas.

Los mapaches nos zampamos cualquier cosa, si tenemos hambre.

Sí, pero el material escolar merece un respeto.

¡Vale, vale!

Mira, mientras acabas de prepararte la mochila, vamos a aprender

un poco de vocabulario en inglés con Katharine.

(HABLA EN INGLÉS)

(HABLA EN INGLÉS)

(HABLA EN INGLÉS)

(HABLA EN INGLÉS)

(Gritos de alegría)

(HABLA EN INGLÉS)

(Música)

(CANTURREA)

¿Qué, Nacho? ¿Cómo ha ido el colegio?

¿Has triunfado con tu nuevo estuche?

¡Sí! Se lo han comido entre 22 compañeros.

¿En serio? -Sí, pero no pasa nada.

Tengo otro. Y, además, ahora soy el mapache más popular

de mi clase. Me han dicho que estaba muy rico.

Bueno, genial, entonces. -Bueno, genial, genial...

Ahora la profe me ha mandado hacer una "bichografía"

y no sé cómo se hace. -Será "biografía".

¡Ah, sí, eso! "Vivografía".

No, una biografía.

Es la historia de vida de un persona

narrada por otra persona.

¿Y qué pinto yo en medio de tantas personas?

A mí nadie me ha presentado a nadie.

No. Es que tú tienes que narrar la vida de esa otra persona.

No te preocupes, Juan Carlos nos lo explica súper bien.

Vale. Pero te estás equivocando, es "bichografía".

No, Nacho. Biografía.

¡Hola, amigos y amigas! ¿Qué tal estáis?

Hoy os propongo jugar al juego de las preguntas.

¿Que no sabes cómo se juega? Pues es muy sencillo.

Hay que hacer preguntas a una persona

para escribir su biografía.

¿Cómo? ¿Y esa cara?

¿Que no sabes lo que significa esa palabreja?

Pues mira, "bio" significa "vida",

y "grafía" "escritura".

Es decir, "biografía" es escribir

sobre la vida de una persona.

Piensa en alguien a quien admires y que trabaje muy bien.

¡Ah! Ya sé que estás pensando en mí.

Que no, hombre, que es una broma. Mira, te recomiendo

que pienses en alguien que tengas cerca,

para que le puedas hacer preguntas.

Por ejemplo, a algún familiar,

a alguien que viva cerca de tu casa,

el tendero, la tendera...

Un profesor, una profesora...

Yo, en concreto, estoy pensando en una amiga mía que es profesora.

Se llama Sole y me llevo genial con ella.

Vamos a hacer su biografía.

Así que vamos a anotar los hechos principales de su vida

para poder hacer la biografía.

Pon mucha atención, porque luego tendrás que poner

en práctica todos estos aprendizajes.

¡Vamos a la obra!

(Risas)

Para hacer la biografía de Sole, me voy a ayudar de las preguntas

que tengo en estas tres cajas.

Estas preguntas tratan sobre su infancia,

su trabajo y su reto personal.

¡Vamos con la primera!

¿Dónde nace Sole? Nace en Toledo.

¿Cuánto nace? En 1980.

¿Cómo fue su infancia?

Pues Sole ayudaba todos los días a su hermana con los deberes.

Un día, tenían una tarta de chocolate que había preparado

su madre para el postre y Sole se la comió.

¿Y sabéis lo que hizo?

Untó a su hermana la boca de chocolate

para que su madre pensara que se la había comido ella.

¡Ay, esta Sole...! ¡Vaya ideas que tiene, eh!

Y otra pregunta: ¿Qué cosas le interesaban?

Pues le gustaban mucho las manualidades y la lectura.

La siguiente caja: el trabajo.

¿Qué estudió? Pues Sole estudió Magisterio.

¿Y cómo es su trabajo?

Pues trabaja enseñando a niños y a niñas.

¡Le encanta su trabajo!

Además, hace cursos para ser mejor profe.

Y por último... ¿Cuál es su reto personal?

Pues su reto personal es ofrecer conocimientos y valores

a sus alumnos y a sus alumnas,

para que, en un futuro, puedan trabajar

en lo que les guste y sean buenas personas.

Podemos decir que les da la llave mágica

para su aprendizaje y que, un día, junto a la ayuda

de otros profesores, puedan abrir la puerta de su futuro.

No sé si os habéis dado cuenta, pero hemos presentado

todos los datos en orden cronológico.

Sí, sí, en el orden en que suceden las cosas.

Porque, claro, primero hemos hablado de su infancia.

Después, en lo que estudió y en qué trabaja.

Y al final, hemos hablado de su reto personal.

Así que, como ya tengo todos estos datos,

me voy a ir un segundo al ordenador,

los voy a juntar y voy a escribir su biografía.

¡Espérate ahí, que enseguida vuelvo y te la leo!

(Tictac del reloj)

Pues yo ya tengo la biografía de Sole escrita a ordenador.

¡Ahora es tu turno!

Puedes hacer la biografía de una persona que conozcas

o tu autobiografía, es decir, hablar sobre ti mismo.

Pero recuerda estos pasos...

Primero, tendrás que hablar de su infancia.

Después, del trabajo y de los estudios.

Y al final, de los retos personales.

Y esto decíamos que era ordenarlo en orden cronológico.

¡Hasta pronto!

(Música)

¿Qué, Nacho? ¿Ya has terminado tu biografía?

He decidido escribir una "autobichografía",

porque no hay nadie que admire más que a mí mismo.

Yo tampoco conozco a nadie

que tenga tanto amor propio como tú.

Sé que estás deseando que te la lea.

Mira, mejor, luego, porque ahora tenemos que dar paso

a las noticias.

Empiezo... (LEE) Nacho Mapacho nació

muy pequeñito, pero muy guapo,

en uno de los vertederos más bonitos del país.

He preferido ocultar el lugar, porque no quiero que vengan

los fans a pedirme autógrafos.

¡Al grano, Nacho! ¡Al grano!

Esto solo es el primer día. Faltan 364 días más, eh.

Pues mira, mientras tú lo vas leyendo,

yo doy paso al "Está mapachando".

(Música)

"ESTÁ MAPACHANDO"

Bienvenidos a "Está mapachando", el noticiero mapache

que da las noticias "pache lo que pache".

Buenas noticias,

el alumno superdotado Nacho Mapacho presenta este informativo.

Malas noticias, también sale el profesor chiflado

James Van Der Lust.

Di algo, James. -Hola, Nacho Mapacho.

¿Cómo estás? -¡Stop!

¡No interrumpas a un mapache!

¿No te lo enseñaron en la escuela? -Pero, Nacho...

Venga, va. Empieza poco a poco.

Hoy vamos a hablar de unas escuelas diferentes a las habituales,

las escuelas flotantes de Bangladesh.

Como la mayoría de sus habitantes viven en zonas rurales

y gran parte de Bangladesh se inunda cada año,

muchas escuelas se ven obligadas a cerrar,

y los niños pierden días de clase.

Para evitarlo, la organización Shindhulai Swanirvar Sangstha

ha flotado más de cien barcos, alimentados con energía solar,

donde los niños reciben clase.

También incluyen bibliotecas, gestión de residuos,

capacitación para la agricultura sostenible

y acceso a Internet.

¡Cómo mola! ¿Y el recreo qué es? ¿Ir a bucear?

Si te ha gustado esta escuela, espera a ver esta otra.

Green School es una escuela de Bali que aspira a crear

una generación de líderes globales,

cuya misión sea diseñar negocios sostenibles

con el medio ambiente. Esta escuela se caracteriza

por ser totalmente ecológica.

Se utilizan paneles solares para generar electricidad,

cuenta con 20 hectáreas de jardín

y las aulas están hechas con bambú.

En Green School, los niños tienen la oportunidad de aprender

sobre los animales, la agricultura

y la arquitectura ecológica, entre otros temas.

¡Oh! ¡La escuela es una pasada!

Pero con tanto bambú, si la viera un oso panda,

se la comería enterita.

Otro colegio súper chulo es el Vittra Telefonplan

de Estocolmo, uno de los colegios más originales del mundo.

Diseñado por el artista de origen holandés Rosan Bosch,

este colegio trata de romper con la idea tradicional del aula.

Por eso, el entorno ha sido concebido para trabajar

con medios digitales, ya sea de pie, sentados

o estirados en el suelo.

No tiene pupitres clásicos.

Está decorado con icebergs gigantes,

tiene salas de cine, laboratorios, plataformas móviles

y divertidas zonas de relajación.

El Vittra School ha sido pensado para estimular la creatividad

de los alumnos y que disfruten tanto,

que nunca quieran irse.

¡Impresionante, James!

Pero como mi cole Mapache no hay ninguno. Mira.

El colegio Mapache es un espectacular centro

dividido en varias aulas en forma de contenedores.

Los "mapachestudiantes" se agolpan en sus puertas,

porque no hay nada que les guste más,

que estudiar rodeados de raspas de sardina

y sobras de pizza.

En vez de pupitres, tienen bolsas de basura

que facilitan el relax y estimulan para aprender

asignaturas tan complicadas como "mapachemáticas"

o "mapachegeometría".

¿Has visto a mi primo? Era el mapache más gordito.

¡Bueno, "claners", hasta pronto!

O como se dice en checo: "Zdravit, claners!"

(Música)