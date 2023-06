Desarrollo sostenible

(Sirena)

(Música)

¡Hola, "clanners"!

¿Listos para seguir aprendiendo?

-¡Qué raro!

-Uy, ¿qué haces, Nacho?

-Estaba mirando este símbolo. ¿Qué significa?

-Es el símbolo del reciclaje.

-¿Qué?

¿Qué es el reciclaje?

-Pues, algo muy importante que hay que hacer a nivel global.

-¿Los globos necesitan nuestra ayuda?

¿Dónde están, que los voy a ayudar?

-Bueno, con lo de "global" me refiero al mundo entero.

-¿El mundo entero es un globo?

Hay que guardar todas las agujas para que no los pinchen.

-Nacho, creo que no me estás entendiendo.

-Creo que necesito una capa.

-No me estás entendiendo ni escuchando.

-Y un antifaz... -Pero ¿me quieres escuchar?

-Voy a ser "Nachoman".

Y voy a ser invencible.

-A ver, ¿qué es lo que quieres ser? ¿Superhéroe?

-Claro, para defender el planeta.

-Vale, pues escucha a Orilo y Arlequina,

que te enseñan cómo ser un superhéroe y defender el planeta.

# -La gente tiene el poder. #

Pero, bueno, Orilo. ¡Qué contento estás!

-¡Es que me encanta la letra de esta canción, Arlequina!

Porque dice que las personas, si trabajamos unidas,

podemos conseguir grandes cosas.

Es verdad, Orilo. La unión hace la fuerza.

Cuando un grupo de personas se unen para luchar contra algo,

o por conseguir algo, puede tomar su tiempo, eh,

pero normalmente lo consiguen.

-Es como en la Revolución Francesa,

que el pueblo luchó y conquistó muchísimos derechos.

-Sí.

Y esta capa, ¿para qué la llevas?

-Pues, porque los superhéroes llevan capa.

Y yo me quiero convertir en un superhéroe de los derechos

y de la justicia.

-¡Qué bueno eso!

¿Y cómo piensas hacerlo?

-Pues, mira.

Por ahora, estoy haciendo varias acciones,

como por ejemplo, estoy participando de voluntario

en el banco de alimentos de mi barrio,

también estoy dando talleres gratuitos

para niños y niñas en la biblioteca y, finalmente,

estoy haciendo un huerto ecológico con la gente del barrio.

-Orilo, estoy superorgullosa de ti.

-Arlequina,

¿y si hacemos un reto para mejorar la vida de las personas

que viven a nuestro alrededor,

siguiendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible,

es decir, los ODS?

-Esos objetivos molan un montón, Orilo.

Y son esenciales, eh.

Porque sirven para combatir el cambio climático, la pobreza,

las desigualdades, las guerras...

-Y no solo eso, Arlequina.

también sirven para luchar por un trabajo digno,

por una buena educación, por la justicia,

por las ciudades sostenibles y por el desarrollo económico.

-Sí, Orilo.

¡Convirtámonos en superhéroes, en superheroínas!

¡Creo que ya tenemos reto!

(Música)

Lo primero es hacer una lista de cinco cosas para mejorar la vida

de las personas a tu alrededor, y en las que tú puedas colaborar.

-Por ejemplo, Arlequina,

siguiendo el objetivo del desarrollo sostenible

del consumo responsable,

podríamos comprar nuestros alimentos

en tiendas de productos de proximidad.

Y también podríamos comprar productos reutilizados,

de segunda mano,

a los que todavía les queda una gran vida por delante.

-Muy buena idea, Orilo.

Y siguiendo el objetivo de ciudades sostenibles

y acción por el clima,

podemos sustituir los medios de transporte más contaminantes

como los coches, por medios mucho más sostenibles,

como la bici o ir caminando a los sitios.

-Qué bien, Arlequina.

Por cada una de estas ideas, ¡iremos subiendo de nivel!

-¡Genial!

Ya tenemos dos niveles, eh.

Pero tenemos que ir a por más.

A ver, podemos ir a por el objetivo de vida submarina.

¿Qué te parece si hacemos recogidas de plásticos

en las playas de nuestro alrededor?

-Y ¿qué te parece, Arlequina,

si para cumplir con el objetivo del desarrollo sostenible de la paz,

dejamos de criticar por la espalda a las personas

y resolvemos nuestros problemas con diálogo directo?

-Me encanta este superpoder pacificador.

¡Genial, Orilo!

Estamos subiendo de nivel muy rápido.

Ya nos queda muy poquito para alcanzar nuestra meta.

Oye, ¿qué te parece si vamos con el objetivo

de acción contra el hambre?

Podríamos comprar alimentos

y cederlos al banco de alimentos de nuestro barrio.

Yo voy ahora mismo a comprar pan, pasta, arroz,

para cederlos al banco de alimentos.

La verdad es que desde casa podemos hacer

muchísimas pequeñas acciones

que ayuden al bienestar y a la sostenibilidad, Orilo.

Por ejemplo, tú, desde casa, puede ceder tus libros,

para que los lean otros niños y otras niñas.

Y así tener el superpoder educador.

O, a lo mejor,

puedes cantar en el coro de tu barrio para la gente mayor,

y así tener el superpoder de regalar bienestar.

-Hay muchísimas cosas que puedes hacer.

¡Es tu turno!

Diseña tu plan para convertirte en un superhéroe o superheroína.

Te deseo mucha suerte, y mucho "superpower".

Nos vemos en nuestra próxima aventura.

Adiós. -Adiós.

-¡Tachán!

-Guau, Nacho.

Sí que te has tomado en serio lo de salvar el planeta.

-Claro, es una misión heroica.

No hay que perder el tiempo.

-Bueno, también se pueden hacer pequeñas acciones

como reciclar, por ejemplo.

-Eso es un trabajo para "Nachoman", el capitán reciclaje.

-Espera, espera. ¿Reciclar? ¿Tú?

-Sí, siempre separo la materia orgánica

en los cubos de basura.

-Vale. Pero, y ¿qué haces con lo que separas?

-Me lo como, para que no llegue al mar y a los bosques.

-Bueno, es una manera de colaborar.

-Sí.

Y en la playa, recojo toda la basura,

aunque no sea mía.

-Muy bien, Nacho. Así me gusta, dando ejemplo.

-Esta fantástica melena,

la cuido con productos que no contaminan.

-Claro, eso es muy importante.

Y sobre todo, que no experimente con animales.

-Eso, por supuesto.

Pero, no sé, James. Creo que no es suficiente.

¡Necesito más acción!

Me voy a dar una vuelta por el planeta,

a ver quién requiere mis servicios de superhéroe.

-Bueno, escuchemos primero a Orilo y Arlequina,

que nos da consejos para cuidar el planeta.

-Hala, Orilo.

Pero ¡qué maqueta más chula tienes!

-Gracias, Arlequina.

Pero, la verdad es que estoy un poco preocupado.

-Pero ¿por qué? Si te está quedando genial.

-Sí, sí. Sí está quedando muy bien.

No es por eso.

Es porque estoy intentando representar la realidad

de nuestras ciudades,

tal y como son ahora mismo.

-Vale, sí. Y ¿qué pasa?

-Mira, fíjate.

Las fábricas emiten humo contaminante,

vierten residuos a los ríos y a los mares,

hay basura por todas partes y las zonas de bosque,

que son muy pequeñas, están muy descuidadas.

-Jo, sí que lo veo, eh.

Está un poquito descuidado todo, la verdad.

-Y lo peor de todo, Arlequina,

es que si no hacemos algo, en el futuro será peor.

-Bueno, bueno, Orilo.

No necesariamente, eh.

¿Tú has escuchado hablar

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

-Ah, sí.

Creo que sí.

-Claro, son acuerdos a los que han llegado varios países

para mejorar la vida en el planeta.

Y si todos colaboramos con estos objetivos,

podemos hacer que de aquí a unos años la vida sea mucho mejor.

-Como, por ejemplo, en la playa, usar las papeleras para que así

no encontremos basura enterrada en la arena.

-¡Eso es!

Vamos a pensar qué podemos hacer

para mejorar la calidad del agua de nuestros mares y nuestros ríos.

Y, por lo tanto, también la vida de todos los animales

que viven allí.

-Claro.

Es que hay una variedad enorme de plantas y animales

que dependen de los seres humanos para sobrevivir.

-Y nosotros dependemos de ellos, eh. -Ay, sí, sí.

Pero somos nosotras, las personas, las que contaminamos el agua.

-Exacto,

por eso debemos saber cómo proteger todos estos espacios naturales,

cómo no colocar edificios al lado de las costas

o fábricas que viertan sustancias contaminantes.

Tenemos que intentar mantener el agua lo más limpia posible.

-Claro, Arlequina, porque ese agua nos hará falta para beber.

Y si primero la contaminamos, luego la tenemos que depurar.

Y eso es un trabajazo.

Mucho mejor, no contaminarla para nosotros, los seres humanos,

y para la vida en el planeta.

-Mucho mejor.

Y ahora, Orilo, vamos a mejorar esta ciudad.

-Sí, sí, vamos allá.

Lo primero es esta fábrica.

Las fábricas deberían contaminar menos el aire,

y, a través de unos filtros,

poder enviar solo vapor de agua a la atmósfera,

para no contaminarla.

Y todos estos residuos que están lanzando al mar,

nada, nada, nada.

Hay que depurar bien las aguas residuales

para que salga solo agua limpia,

y dejar de lanzar basuras al mar.

Lo que podemos hacer es separar selectivamente en casa,

para que no lleguen tantas basuras a los mares y los océanos.

Mira, qué limpito.

Muchísimo mejor.

Y deberíamos, también, encontrar fuentes de energía

renovables y no contaminantes,

como... estos molinos de viento, Orilo.

Deberíamos situar muchos más molinos de viento,

para poder producir energía renovable,

y energía, además, que no se agotase,

y placas solares,

estos paneles que convierten la energía que nos llega del sol,

una energía que llega siempre, inagotable, en electricidad,

que podemos utilizar en nuestras casas.

Sería maravilloso, ¿verdad? Mira cuántos paneles.

-Yo sigo viendo aquí mucho coche, y hay también carriles bici.

Por lo tanto,

podríamos cambiar los coches por bicicletas

y movernos con nuestras bicis por la ciudad

de manera que la movilidad sea mucho más sostenible.

-Es maravilloso.

Pero ¿sabes qué me faltan?

Parques, zonas verdes,

zonas donde poder jugar y poder respirar también,

que los árboles son esenciales para eliminar CO2 de la atmósfera

y darnos oxígeno.

Y mira qué bonita ha quedado esta ciudad, Orilo.

-Mucho mejor.

-Hemos visto que cuidar el planeta depende

de todos y todas nosotras.

-Yo voy a pensar, Arlequina,

qué cosas puedo hacer en casa, en mi barrio,

en los sitios que voy a visitar,

para que sean menos contaminantes y estén más limpios.

-Muy bien, Orilo, porque el primer cambio

está en nosotros mismos.

Nos vemos en nuestra próxima aventura.

Adiós -Adiós.

(Música)

-James, ¿dónde necesitan mis servicios?

-Mira, aquí hay gente dejando basura en el bosque.

-Ah, ¿sí?

Dame la localización.

-Espera, espera.

Hay gente dejando cosas en la calle.

-¿Qué dices?

Ubicación, vamos, James.

Un mapache puede marcar la diferencia.

-Uy, aquí tenemos a un niño que está reciclando mal.

-Eso no me gusta nada.

Ubicación.

-Pero, espera, Nacho.

Ya sabes que no puedes hacer todo el mismo día.

Un superhéroe tiene que hacer un poquito cada día.

-Bueno, sí.

Porque tu historia es la historia de los otros.

Venga, James, dime dónde tengo que ir, rápido.

-Vale, pero espera, que antes vamos a ver a Juan Carlos.

-Hola, superlingüistas.

Sabemos que en nuestro planeta todos tenemos derechos,

como a una buena salud o a una vida digna.

Pero también sabemos que a veces las cosas

no son como tienen que ser,

ya que existen desigualdades y conflictos en el mundo, ¿verdad?

Para luchar contra las injusticias,

nacieron los objetivos de desarrollo sostenible

de Organización de las Naciones Unidas, la ONU.

Los objetivos de desarrollo sostenible, u ODS,

tiene un objetivo de cumplimiento para el año 2030.

Un objetivo es cuando te propones una cosa y la haces.

Por ejemplo, si quieres aprender bien un idioma,

lo que haces es dedicarle mucho tiempo y estudiar con ahínco.

Los objetivos de desarrollo sostenible

son el corazón de la Agenda 2030.

Son 17 y están pensados para mejorar la vida en el planeta.

Como 17 son muchos, se pueden resumir en cinco bloques:

personas, prosperidad,

paz, planeta y alianzas.

Para conseguir estos objetivos,

se necesita la ayuda de los gobiernos

y de personas como tú y como yo.

Todos podemos hacer pequeñas cosas

para mejorar la convivencia en el mundo.

¿Se te ocurre cómo podemos ayudar en el cole?

Podemos reciclar,

hacer un huerto ecológico o trabajar por la igualdad.

Y, ¿cómo podemos trabajar por la igualdad de las personas?

Pensemos un poco.

Todos y todas tenemos el mismo derecho

a disfrutar de los patios.

Así que, si alguien quiere jugar a algo,

debemos dejar un espacio para que lo pueda hacer.

Y si no lo encuentra, le ayudamos.

También es importante respetar

los gustos de las personas sin juzgarlos,

así como las necesidades especiales y las características físicas.

Es necesario seguir una norma de educación y respeto.

Si hablamos en la mitad de una clase,

estamos impidiendo que otros enteren de que la clase.

Y lo mismo sucede si no escuchamos a alguien

que ha pedido el turno de palabra.

Hay profesiones relacionadas con objetivos.

Las maestras y los maestros

educan para crear una sociedad capaz de mejorar

gracias a los conocimientos.

Lo mismo sucede con las personas que se dedican a la Medicina.

Los abogados y las abogadas trabajan para que se cumpla la justicia.

Y hay muchas personas que trabajan

en temas relacionadas con el medio ambiente.

¿Te imaginas que en un futuro ejerces alguna de estas profesiones?

De todas formas,

desde cualquier profesión o lugar del mundo se puede trabajar

por poner un granito de arena en la mejora de nuestro planeta.

Recuerda,

los objetivos de desarrollo sostenible

son 17 y están diseñados para mejorar la vida en el planeta.

Piensa en global y actúa en local.

Todos podemos hacer gestos,

no solo para mejorar el medio ambiente,

sino también para garantizar los derechos de las personas.

Vivimos en comunidad. Hasta la próxima.

-Bueno, Nacho, y ¿cómo va tu tarea de superhéroe?

-Estupendamente. Pero he parado a merendar un poco.

-Muy bien, comer es muy importante para reponer energía.

-Por eso yo como cinco veces al día,

y a veces seis, y a veces siete.

-Bueno, hay gente que no come cinco veces al día.

-¿Come ocho?

-No, hay días en que no come.

-Pero ¿qué dices, James? Eso es imposible.

-Lo que es, es muy triste,

pero hay lugares en el mundo donde la gente hay días

que no puede comer. -Pero eso no puede ser, James.

Ay... Creo que ya tengo una nueva misión.

Voy a tratar de que todo el mundo tenga algo que comer.

¿Por dónde empezamos?

-Buena idea. Mira, si quieres, podríamos preparar bocadillos

y salimos a repartirlos. -Me parece estupendo.

Ya estamos tardando.

-Vale, pero antes vamos a ver un vídeo de Mamen,

que nos enseña cómo acabar con el hambre en el mundo.

-Hola, niños y niñas. ¿Qué tal estáis?

Soy reportera fotográfica de un periódico muy importante.

Y hoy me enviado al Cuerno de África.

Hemos recibido en redacción una carta de una niña de Etiopía,

llamada Kamali,

donde nos cuenta que en su pueblo están pasando cosas muy graves.

El Cuerno de África es una zona situada al este del continente.

Se llama así porque, efectivamente, se parece a un cuerno.

Y es una de las regiones más pobres del planeta.

Kamali nos dice que, debido a la sequía

y a las continuas guerras

que hay en esa región, apenas quedan alimentos.

Ya estoy en la aldea de Kamali,

preparada para hacer fotografías de todo lo que está pasando.

Y estoy viendo mucha gente que no tiene nada de comer,

y que tiene hambre.

¿Habéis tenido hambre alguna vez? Seguro que sí.

Normalmente, siempre hay algo de comer cerca,

y la sensación desaparece.

Pero cuando no hay comida cerca,

esa sensación se puede convertir en un dolor desagradable, ¿a que sí?

Kamali me ha dicho que ella tiene esa sensación todo el tiempo.

En mi mochila, he traído algo de comida.

Así que se lo voy a dar a Kamali.

A ver, he traído un zumo,

un bocata

y una manzana.

¿Para cuántas comidas tendríais con esto?

¿Para una merienda, para comer un día o para comer una semana?

Seguramente esto es lo que merendáis en una tarde, ¿verdad?

Pues, Kamali, es probable, que coma solamente esto en toda una semana.

¿Os imagináis esta comida para toda una semana?

He acompañado a Kamali a buscar plantas comestibles en el campo,

pero hay mucha sequía.

Algunas de las plantas que hemos encontrado

no sirven como alimento y otras son venenosas.

¿Pensáis que vuestra familia podría sobrevivir comiendo

plantas de los parques

que tenéis cerca de casa en la ciudad?

Los niños y niñas que tienen desnutrición, como Kamali,

viven en lugares muy pobres.

Los animales que cuidan no tienen pasto para comer,

así que están muy flacos, están desnutridos.

Y no son buena carne para que estos niños coman.

Kamali dice en su carta que a veces no tiene fuerzas

para jugar o aprender.

Cuando los niños y las niñas no tienen suficiente alimento,

dejan de crecer.

Se ponen enfermos y pueden llegar a morir.

¿Por qué creéis que en el mundo hay gente que tiene mucha comida

y otra gente que pasa hambre?

Sería algo así como una fiesta de cumpleaños en la que hay pizza,

pero solamente toman pizza

los tres primeros que llegan a la fiesta,

el resto se queda sin comer.

¿Os parece justo?

Lo justo sería repartirla entre todos, ¿verdad?

Pues eso es lo que pasa en nuestro planeta.

Los que vivimos en países ricos tenemos todos los alimentos

que queremos. Y las personas que viven

en países pobres a veces no pueden ni comer todos los días.

¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar?

Hay organizaciones o colectivos de personas

que recogen alimentos para enviarlos a estos países.

Esa es una buena manera, donando alimentos.

Pero, en realidad, lo más justo sería que los recursos

y las riquezas se repartieran por igual entre todos los países,

como la pizza en los cumpleaños, y que en el pueblo de Kamali,

pudieran cultivar sus campos y criar

su ganado para poder tener sus propios alimentos.

También es importante que pensemos

en las que tenemos de poder abrir la nevera y tener siempre comida.

Así que no debemos desperdiciarla.

Kamali dice en su carta que sueña con ser astronauta,

que cuando tiene hambre mira la luna y se imagina paseando por ella.

El derecho a no pasar hambre es un derecho fundamental

de todas las personas.

Así que tenemos que luchar para que nadie se quede

sin alimentos.

Nosotros podemos colaborar,

donando alimentos y no desperdiciando la comida

que tenemos.

Kamali tiene derecho a crecer, aprender,

a jugar y a imaginar que es astronauta,

o lo que ella quiera ser.

Nos vemos pronto.

(Música)

-Ay, ay... "mapachaguau".

¡Qué cansado estoy!

-Claro, Nacho, normal. Es que has trabajado un montón.

Pero, oye, estoy orgulloso de ti.

-Es mi deber como superhéroe.

-Bueno, no tienes que hacerlo todo tú.

-Ya, bueno. Gajes del oficio, James.

-Mira, tú has tu parte, y que los otros hagan la suya.

Así conseguiré seis un resultado más rápido y eficaz.

-Bueno, pues...

Voy a difundir mi mensaje. Es importante salvar al mundo.

¿Cuál es mi cámara?

-Esa, la de la derecha.

-(CARRASPEA)

Queridos fans, es importante salvar el planeta.

Fin.

-Hombre, ¿ya está, Nacho? Un poco más de mensaje.

No has dado la importancia que tiene el reparto equitativo.

-Ah, vale, vale. Un momento.

(CARRASPEA)

Queridos fans, es muy importante repartir equitativamente y...

Una cosilla, James.

¿Qué es eso de repartir equitativamente?

-Muy fácil, Nacho.

Miguel nos lo explica.

Hola, "matemaniacos" y "matemaniacas".

Hoy vamos a hablar del reparto.

Imagínense que tengo que repartir

una tarta de cumpleaños en cinco niños y niñas.

¿Cómo nos tocaría repartir la tarta?

Vamos a ver ejemplo.

¿Ven este reparto de aquí? ¿Les parece justo?

¿Sí o no?

No, a mí tampoco me parece justo.

¿Y este otro reparto?

Pues este otro reparto sí que me parece mucho mejor.

Imagínense ahora que en vez de repartir la tarta,

tengo que repartir diez magdalenas entre los cinco niños y niñas.

¿Cómo lo haríamos?

¿Le doy cinco magdalenas a uno, dos magdalenas a otro,

y una magdalena el resto?

Pues, este reparto tampoco me parece muy equitativo.

Lo mejor es repartir las diez magdalenas

en partes iguales. Y eso ¿cómo lo hacemos?

Pues, si repartimos las diez magdalenas

entre los cinco niños,

¿a cuántas magdalenas nos da para cada uno?

¿A dos magdalenas, a tres, o a cuatro?

Claro que sí, nos da a todos magdalenas a cada uno,

dos, dos, dos, dos y dos.

Y todo el mundo tendría magdalenas a partes iguales.

Aunque parezca mentira,

el reparto de la riqueza en la Tierra

tiene muy poco de matemático.

Vamos imaginarnos que en la Tierra solo hay 100 monedas de oro.

Yo sé que hay muchas más,

pero vamos imaginarnos que solo hay 100

y también vamos a pensar que en total

hay 20 personas incluidos los niños y las niñas.

Sí, sí, que hay muchas más personas, pero solo es para este ejemplo.

Pues, si hay 100 monedas de oro y 20 personas,

un reparto equitativo de la riqueza sería dividir

esas 100 monedas entre las 20 personas.

Y ¿cuántas monedas le toca a cada uno?

Pues bien entre 20, ¿cuánto es? ¿4, 5 o 6?

Pues sí, son cinco monedas para cada uno.

Ese sería el reparto equitativo. Pero la verdad es que no es así.

La realidad es más parecida a lo siguiente.

Una sola persona se queda con 45 monedas,

dos personas se quedan con 40 monedas,

otras seis personas se quedan con 13 monedas.

Entonces, y hay todavía 11 personas, y ¿cuántas monedas nos falta?

Pues ya hemos gastado 45, 40 y 13.

Es decir, 98 monedas.

Solo nos sobran dos monedas para esas 11 personas.

La realidad es muy poco equitativa.

Hay personas inmensamente ricas y otras extremadamente pobres.

Por eso, uno de los objetivos de la ONU

de esta década es acabar con la pobreza extrema.

Hoy en día, más de 700 millones de personas,

incluyendo niños y niñas,

viven en pobreza extrema.

Es decir, aproximadamente una de cada diez personas del mundo.

Vivir en pobreza extrema es vivir con menos de dos euros al día.

Imagina que tienes que comer con dos euros al día.

Pues nos daría para una barra de pan y para un par de tomates.

No da para mucho más.

Pero ¿y si aparte de eso, tienes que pagar el alquiler,

la calefacción, comprarte ropa,

pagar los lápices, pagar también la luz?

Pues la verdad eso no es manera de vivir.

Por eso, la ONU se ha propuesto como objetivo

que el reparto de la riqueza sea un poco más justo,

porque hay muchas más formas de repartir.

Pero hay una equitativa, que es la división matemática.

Hasta la próxima, matemaniacos y matemaniacas.

-Vale, limpiar las playas, hecho.

-Vale, apunta también comprar comida ecológica.

-Vale, hecho.

-Vale, y reciclar también.

-Vale, y lo de comprar en comercio justo.

-Claro.

"Mapachis", soy el mejor ciudadano mapache que existe.

¿Dónde dan los premios a la excelencia?

-Espera, Nacho. ¿Esto lo estás haciendo

por el planeta o por los premios? -Por el planeta, James.

Pero hay que reconocer que estoy ayudando

a que el mundo sea mejor.

-Ay, Nacho. ¿Cómo puedes tener tanto ego?

-¿Eh? ¿Ego? ¿Dónde?

Quítamelo, quítamelo.

-A veces no sé cómo te aguanto.

-No me aguantas. Te aguanto yo a ti.

Además, soy el mejor amigo que tienes.

Y me amas como me ama mi público.

-Bueno, no te enrolles,

que tenemos que saltar el informativo.

-Es verdad. Empieza...

(A LA VEZ) "Está mapachando".

(Música)

"Está mapachando".

-Bienvenidos y bienvenidas a "Está mapachando",

el noticiero mapache que da las noticias "pache" lo que "pache".

Última noticia, en mapache más solidario,

y más heroico, Nacho Mapacho, estará presentando.

Y otra buena acción que hago es dejar

que James presente el informativo conmigo.

-Hola, Nacho.

Tú no me dejas presentar a mí y yo no te dejo presentar a ti.

Es que presentamos juntos, somos compañeros.

-Buenas noticias,

niños y niñas de todo el mundo están limpiando el mar

para que vuelva a ser un lugar más limpio y saludable.

Por ejemplo,

el centro de buceo de embajadores embajadoras del mar de Costa Rica

organizó una limpieza de la playa para los niños y niñas.

Desde aquí quiero dar las gracias

a los compañeros por crear un mundo mejor.

¡Qué importante es ser un buen ejemplo!

¿Verdad, James?

-Así es, Nacho.

Es mejor que tus acciones hablen de ti y no tus palabras.

Y de eso sabe un montón el chef José Andrés.

José Andrés fundó el World Central Kitchen en 2010

con el objetivo de responder a la escasez

de alimentos en zonas catastróficas.

Desde entonces, cada vez que hay un desastre natural,

desembarca con su equipo y empiezan a cocinar con chefs

y cocineros locales.

-James, ¿me puedes pasar el teléfono de este maravilloso cocinero?

-Claro, pero ¿para qué?

-Para unir fuerzas.

Entre mis poderes y los suyos, podemos repartir mucha comida.

-Oye, muy buena idea.

-Y si nos juntamos con mis "mapacheamigos"

que hacen comercio justo en el recreo del cole,

cambiaremos el mundo.

Mira.

El Instituto Ítaca de Sevilla ha tenido una gran idea.

Aprovechan la hora del primer recreo,

varios días a la semana,

para poner un stand con productos de comercio justo.

James, ¿tienes un poco de dinero para comprarles

algunas cosillas a estos chicos?

-Bueno, si luego repartes bien las cosillas, hecho.

-Trato hecho.

¿Qué te parece si salimos ahora y seguimos haciendo buenas acciones?

-Me parece una idea estupenda.

-¿Y si empiezas dándome un masaje?

-Nacho, no empieces.

-Es broma.

Pero si en algún momento te apetece,

no te cortes, ¿vale?

-Lo tengo en cuenta. Pero déjame que primero despida el programa.

Bueno, "clanners", hasta aquí el programa.

Y recordad que tenemos que salvar juntos el planeta

y que cada acción, aunque sea pequeñita, cuenta.

¡Hasta pronto!

(Música)