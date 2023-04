Aprendemos en Clan - Fotos del pasado

(Golpes)

(Música)

¡Hola, "claners"!

O como dirían en croata "bok, claners!"

¡Hola, James! Mira lo que encontré en la basura.

¡Guau! ¡Qué interesante! -¿Sí? ¿Te interesa?

Te la cambio por una sandía.

Yo no tengo una sandía ahora, pero... ¿tú sabes lo que es?

Sé que no se come.

Le he pegado un bocado y casi me salta un diente.

¡Claro que no se come!

Es una cámara de hacer fotos antigua.

¿Qué? ¿Una cámara de fotos? ¿Y dónde está el móvil?

Antes no llevaban móvil. Antes las cámaras se hacían así.

Y las fotos eran en blanco y negro.

¿En blanco y negro? ¡Como yo! ¡Qué divertido!

Bueno, las fotos no son solo para divertirse.

¿No? Claro, claro.

Son también para demostrar lo bien que te lo has pasado.

No. Es una herramienta para retratar el presente

y así, poder viajar al pasado.

¡Oh! ¿Como una máquina del tiempo?

Más o menos.

¡Yo quiero viajar al futuro y al pasado!

¡Vamos, vamos! ¡Vamos a ponerla en marcha!

Quiero ser un pirata.

Que no, que con esto no se puede viajar al pasado.

Pero, mira, hoy Orilo y Arlequina

nos van a enseñar cómo hacer fotos en el presente,

para así, poder entender el pasado.

¿Fotos al presente para entender el pasado?

¡Ay, James! Cada día hablas más raro.

¡Pero, Arlequina...! ¿Qué estás haciendo?

¡Hola, Orilo!

Mira, estoy construyendo una máquina del tiempo.

¿Una máquina del tiempo? ¿Vamos a poder viajar al pasado,

a la época de los dinosaurios para poder ver al tiranosaurus rex?

¡Que no, que no, Orilo! Que no se puede viajar al pasado.

Todavía no sabemos cómo hacerlo.

Pero lo que sí podemos hacer, es meter en esta caja

información de cómo es nuestro día a día,

guardarla, y de aquí a 50, o 500, o 500 años,

los humanos del futuro la encontrarán

y sabrán cómo éramos nosotros hoy, en su pasado.

¡Toma, Jeroma! ¡Qué pasada!

Meter información para que la lean en el futuro.

Oye, ¿y qué tipo de información vamos a meter en esta caja?

Pues mira, Orilo, la mejor fuente de documentación

es la fotografía.

Podemos hacer fotos de cómo vivimos en nuestro día a día,

meterlas aquí, porque una imagen vale más que mil palabras.

¡Ay, sí, sí! Pues podemos elegir, por ejemplo,

un domingo, que hacemos más cosas, y poner fotos del desayuno;

y poner fotos de lo que estamos comiendo;

y poner fotos del bocata de la merienda;

y poner fotos... -¡Orilo! Que no todo es comer.

Comer está muy bien, pero también podemos poner fotos

de nuestros amigos, de nuestros familiares,

de los sitios a los que vamos.

Todo, todo lo que hacemos, lo podemos fotografiar

y guardarlo aquí, bien documentado.

Arlequina, esto me suena... ¡a reto!

¿Y tú, desde casa, quieres construir

tu máquina del tiempo y enviar información con fotografías

a la gente del futuro? ¡Pues vamos allá!

(Música)

Lo primero que necesitamos para nuestro reto

es una cámara de fotos.

La del móvil puede servir.

Y, también, tenemos que saber controlar la luz.

¿Luz... como esta? -Como esa, por ejem...

¡Ay, Orilo, sí! Sí... y no.

Es verdad que es fundamental tener luz,

porque sin luz, no hay fotografía.

Pero también tenemos que entenderla para saber manejarla en las fotos.

¡Ah! Necesitamos conocer las propiedades de la luz.

Pues fíjate, la luz puede verse reflejada en algunos objetos.

¿Qué objetos reflejan la luz?

Te voy a dar tres posibles tipos de objetos

y tienes que adivinar cuál es el bueno.

A ver, a ver... -¿La luz se refleja en los pianos?

¿En los espejos? ¿O en las paredes?

¡Efectivamente, en los espejos!

Arlequina, yo tengo ahí un foco y...

¡Ah! -Toda la luz se refleja para ti.

¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido!

Pues sí, la luz se refleja,

pero tiene, también, otra propiedades,

que se refracta.

(Exclamaciones)

¡Qué propiedad más chula!

Mira, cuando la luz pasa de un medio transparente

como el aire, a otro medio transparente como el agua,

se desvía y pasan cosas tan chulas como esta,

que parece que las pajitas están partidas.

Pero, en realidad, es por la refracción de la luz.

También podemos observar las propiedades de la luz

en cómo interactúan con los objetos.

Por ejemplo, existen objetos... transparentes,

como este metacrilato de aquí.

¿Veis? Deja pasar toda la luz

y vemos los objetos que hay al otro lado.

También están los objetos...

translúcidos.

Dejan pasar una parte de la luz

y podemos ver una parte, aunque no todo.

Y están los objetos opacos,

que son los que no dejan pasar absolutamente nada de luz.

Así que controlando todas las propiedades de la luz,

podremos hacer unas fotografías increíbles

para ponerlas en nuestra máquina del tiempo

y que la gente del futuro alucine pepinillos.

¡Pues vamos con esas fotos!

Hemos apagado un poco las luces para ver mucho mejor

el efecto de la linterna.

Mirad qué fotos tan chulas podemos hacer.

Si nos ponemos la luz desde abajo,

quedarán fotos misteriosas.

Pero si nos la ponemos desde un lado,

quedarán fotos en las que saldremos pensativos.

Para iluminarnos muy bien, podemos ponernos

la luz justo delante.

Y si es demasiada, podemos aprovechar

las propiedades de los materiales

y poner un elemento translúcido

para que controle la cantidad de luz que nos llega

y salga una foto bien iluminada.

Lo que no os recomiendo, es poneros la luz de detrás.

¡Ay! Como hagamos una foto con la luz desde detrás,

nosotros vamos a salir súper oscuros.

A no ser que queramos que solo se nos vea la silueta,

y queden así fotos misteriosas.

¡Madre mía, Arlequina!

Creo que ya controlamos perfectamente la luz.

Podremos hacer unas fotos súper chulas,

meterlas en nuestra máquina del tiempo

y dejar a los seres humanos del futuro alucinando.

¡Pues vamos a por ello! Nosotros nos vemos

en nuestra próxima aventura. ¡Adiós!

(Música)

Di "patata". -¡Pa-ta-ta!

Ahora, sonríe.

¡Pero qué soso eres! ¡Haz algo gracioso!

A ver, James, no me estás dando lo que necesito.

Necesito más... más chicha.

Eres una estrella de la televisión. ¡Venga, compórtate como tal!

¡Posa!

Ahora, pon cara de mapache.

Espera... ¿Qué es "cara de mapache"?

¿Cómo va a ser? Como la mía, preciosa.

Nacho, creo que tenemos suficientes fotos

para recordar el día de hoy.

Ahora, vamos a ponerle un titular a cada una.

¿Un titular? Yo no sé cómo se hace eso. Yo sé hacer fotos.

¡Venga, haz el pino puente!

Déjate de pinos puentes y atiende,

porque en la clase de lengua de hoy vamos a aprender,

precisamente, cómo se hace un titular.

¡Hola, chicos y chicas!

Hoy nos vamos a convertir en...

¡periodistas del pasado!

"Relax", que no vamos a ir muy lejos. ¿O sí?

Habrá que investigar.

Tengo aquí un montón de fotos

que he ido recopilando de mi familia.

Me encanta saber cosas de mi pasado,

o sea, que voy a investigar

y a hacer mi historia sobre mi familia.

¿Por dónde empiezo?

Como tengo todas estas fotos, voy a seleccionar algunas

y a ver qué información puedo sacar de cada una.

Mira, mis hermanos y yo. ¡Qué monos!

Y aquí estoy en el jardín de mi casa, jugando.

Nuestra casa tenía

un jardín enorme.

Para ordenarlas mejor,

las voy a ir pegando en este cuaderno.

Mira... Esta me puede servir

para descubrir cómo era nuestra casa.

Y en esta foto debía tener unos tres años,

así que voy a apuntar la fecha.

Mil novecientos...

Podemos poner en la foto la descripción

de las personas que están ahí, el lugar y la fecha.

Por ejemplo, aquí puedo poner:

"Leer con mis hermanos";

"Jugar en el jardín".

¡Ah! Aquí está mi padre conmigo, en un parque muy cerca de mi casa.

Mi casa estaba en el campo.

Ya he pegado unas cuantas fotos más

y voy a anotar todo:

fecha, lugar, personas, eventos.

Y ahora... a escribir la noticia.

Para escribir el cuerpo de la noticia,

tengo que ordenar la información

y pensar en la historia que voy a contar.

Primero, voy a describir las personas:

mis padres, mis hermanos...

Después, describiré mi casa, el pueblo.

Y por último, voy a pensar en las tradiciones

y los sentimientos que teníamos.

¡Un momento! Me falta algo súper importante.

El titular de la noticia.

No te creas que es fácil escribir un título.

Tiene que ser motivante, para que quieras leer la noticia.

Luego, tiene que resumir toda la información.

¡Ah! Y por último, que sea una frase con sentido.

¡Hum!

De estas opciones, ¿cuál crees que cumple estos requisitos?

¿Mi familia y yo?

¿Qué hacíamos en...?

O... ¿El alucinante mundo de Katharine?

Bueno, el primer titular no motiva mucho.

Y el segundo puede incitar a leer la noticia,

pero no da mucha información,

y, desde luego, es una frase sin sentido.

Con el tercero, te imaginas un viaje sin saber a dónde.

¿Motiva o no motiva?

Y, encima, yo soy la protagonista.

¡Mejor compañera de viaje no hay! Ese va a ser mi titular.

Ahora, voy a poner una foto para ilustrar la noticia

y ya está.

"El alucinante mundo de Katharine: Una vida en cinco continentes".

Porque... ¿sabéis? Yo he vivido en los cinco continentes.

(Exclamaciones)

¿Te animas a escribir tu noticia? ¡Es muy divertido!

¡Hasta pronto! ¡Adiós!

¿"James: el profesor soseras"?

¿"James: el hombre patata"?

¡"James: el payaso orejotas"!

Son buenos titulares, eh. -Sí, son súper graciosos. ¡Ja, ja!

Con estas fotos, la gente del futuro

no va a entender cómo vivimos ahora.

Estas fotos podrían ser de... cualquier época.

Eso es verdad. Tus tirantes están

tan pasados de moda, que podrían tener...

¡Ay! -200 años.

Tenemos que hacernos fotos utilizando objetos más modernos,

como, por ejemplo, leyendo en una "tablet",

o montando en patinete eléctrico.

¡Sí! O revolviendo en un cubo de basura.

Eso en tu caso. Si nos ven haciendo cosas más actuales,

en el futuro, los historiadores entenderán mejor cómo vivíamos.

¿Historia... qué?

Historiadores. Son como detectives, pero del pasado.

Mira, Mari Carmen nos lo explica mejor.

¡Hola, niños y niñas!

¿Sabíais que al estudio del pasado, en ciencias sociales,

se le llama "historia"?

¿Os gusta la historia?

¡A mí me encanta!

Además, es muy interesante porque aprendemos cosas sobre hoy.

¿Cómo es esto? ¿Que estudiando el pasado,

aprendemos cosas sobre el presente? ¡Vamos a verlo!

A ver, la historia es apasionante.

Los hombres y mujeres que estudian Historia

se llaman historiadores, pero son como detectives del pasado.

Ellos investigan cómo se hacían las cosas años atrás,

para entender cómo somos ahora y por qué hemos llegado a ser así.

¿Os sigue pareciendo un poco lioso?

Vamos a intentar explicarlo con uno de los descubrimientos

que más nos ha cambiado la vida.

¡El descubrimiento del fuego!

(Exclamaciones)

Vamos a ver... ¿Qué podemos hacer con el fuego?

¿Podemos jugar con él?

¿Secarnos y calentarnos? ¿O pintarlo?

¡Muy bien! Secarnos y calentarnos.

De esta manera, mejoró mucho nuestra salud

y nuestra calidad de vida.

Más cosas. ¿Qué más podemos hacer con el fuego?

¿Revolcarnos y saltar por encima?

¿Cocinar? ¿Lanzarlo lejos?

¡Efectivamente! Cocinar.

Así mejoramos muchísimo la calidad de nuestra alimentación.

Y, además, todo estaba mucho más rico.

También, el fuego nos sirvió

para ahuyentar a las bestias salvajes.

(Rugido)

Y nos ayudó a tener luz por la noche,

eso era muy importante.

Todo esto lo sabemos por los documentos

que los historiadores han encontrado.

Gracias a ellos, hemos visto la evolución

de la relación del hombre con el fuego.

¿Pero... en la prehistoria había documentos?

Bueno, no había nada escrito,

pero sí que se hacían dibujos en las paredes,

y en la tumba se solían encontrar

objetos que había utilizado en el día a día.

Con el paso de los milenios y de los siglos,

fue apareciendo cada vez más documentación.

Apareció la escritura y empezamos a dejar

documentos escritos, aunque no siempre era en papel.

Eso sí, la pintura y las imágenes fueron

la principal fuente de información.

Hasta que, en el siglo XIX, apareció... ¡la fotografía!

¿Veis esta foto de unas personas

alrededor de un fuego en un campamento?

Me diréis que es en blanco y negro, pero es que la fotografía en color

apareció unas décadas más tarde.

Bueno, sigamos con el fuego. Os estaréis preguntando

qué hacen todas estas cosas encima de la mesa.

¡Esperad!

¿Sabíais que puedo hacer fuego con estas dos piedras?

Bueno, la verdad es que es algo muy laborioso.

Si golpeas las piedras durante el tiempo suficiente,

acaban entrando en calor y saltan chispas.

Las chispas acaban cayendo en las hojas secas

y ya tenemos un fuego.

Hacer fuego de esta manera os puede parecer una locura.

Pero hace miles de años,

antes de que nacieran nuestros abuelos,

el ser humano aprendió a hacer fuego con esta técnica.

Todo esto lo sabemos gracias a la investigación histórica.

Ahora nos puede parecer muy fácil, porque, con unas cerillas

o con un mechero, ya tenemos un fuego.

Pero si el ser humano no hubiera dominado esta técnica,

el mundo que conocemos hoy sería un poquito diferente.

Tenéis que tener en cuenta que el fuego nos ayuda

a un montón de cosas, pero es peligroso, hay que controlarlo,

así que siempre debemos estar acompañados por una persona mayor.

¿Os dais cuenta de lo importante que es estudiar el pasado

para entender cómo hemos llegado hoy en día a hacer lo que hacemos?

Eso hacen los historiadores, los detectives del pasado.

Los historiadores recopilan información

para que nosotros podamos entender

lo que otras personas han descubierto antes.

Estas personas utilizan objetos, documentos escritos,

imágenes o fotografías,

para reconstruir el pasado y así entender

lo que ocurrió hace tiempo.

¿Entendéis ahora por qué es tan importante saber cómo vivían

o qué inventaron o descubrieron nuestros antepasados?

(Gritos de alegría)

Por eso es muy importante la historia.

Espero que os siga gustando tanto como a mí.

¡Nos vemos pronto!

(Música)

¿Qué? ¿Te gustan? Soy un buen fotógrafo, eh.

¡Han quedado increíbles!

Lo increíble es lo bien que poso.

Tendría que dedicarme profesionalmente a esto.

Pero echo de menos alguna foto estudiando o leyendo.

En todas sales jugando.

Es para que los historiadores sepan que me lo pasaba "mapachachi".

Bueno, en el pasado también sabían divertirse.

¿Ah, sí? ¿Y a qué jugaban? ¿A darle patadas a una piedra?

¡Qué va! En el pasado, había un montón de juegos divertidos:

la rayuela, el diábolo, el yoyó... ¿Has visto alguna vez un yoyó?

¿Yoyó? Te he visto a "tití".

(SUSPIRA) El yoyó era el juego

de nuestros abuelos.

Mira, Álex nos lo explica con unos ejercicios.

(Sonidos de videojuego)

¡No!

¡Ahí va, si no os había visto! ¡Hola, súper atletas!

Me habéis pillado aquí jugando a la consola.

¡Es algo que me encanta!

Seguro que a ti también.

Pero ahora... me apetece hacer ejercicio. ¿Te apuntas?

Se me ha ocurrido que podemos rescatar juegos del pasado.

(Música)

¿Has pensado alguna vez a qué jugaban

tus abuelos y abuelas de pequeños?

Yo se lo pregunté a los míos

y me explicaron un montón de juegos.

Voy a contarte algunos de ellos.

Esto es una peonza.

El juego consistía en enrollar la cuerda alrededor de la peonza,

y, luego, con un giro fuerte de muñeca,

lanzarla al suelo para que gire sobre sí misma.

Pero aquí en casa... no lo voy a hacer,

no vaya a ser que os dé y la liemos.

Así que vamos a pasar a otro.

Esto es un yoyó. Para jugar, tienes que enlazar

la cuerda en el dedo corazón

y lanzarlo para, después, recoger la cuerda de nuevo.

Se podían hacer un montón de figuras. ¡Fíjate!

¡Olé!

(Risas)

Y esto es un diábolo,

que el juego consiste en lo que ves,

hacer malabares con el diábolo enrollado

en dos palillos y una cuerda.

Pero a mí lo que me va, como tú ya bien sabes, es la acción,

así que te enseñaré juegos

en los que se hace ejercicio. ¡Vamos a por ello!

Este juego se llama rayuela. ¿Sabes cómo se juega?

Solo hace falta una tiza y estar en el exterior

para pintar en el suelo.

Se hacen unos recuadros y se numera.

El último es redondeado.

Yo, como estoy aquí en casa, he utilizado unas cartulinas.

Os voy a explicar cómo se juega.

Hay que lanzar la tiza. Si se sale fuera

del dibujo, pierdes el turno.

Una vez lanzada y dentro del dibujo,

tienes que avanzar por los cuadros.

En los cuadros sueltos, metes un pie

y en los cuadros dobles, puede meter ambos.

Si se salen los pies del cuadro

o si en los cuadros sueltos metes dos pies,

pierdes el turno.

Gana el primero que llegue

hasta el final y vuelva.

Y en el cuadro donde cae la tiza,

no se puede pisar.

Y ahora... ¡vamos a jugar un poco!

Ahora tienes que coger la tiza...

y saltar al último.

¡Tachán!

(Exclamaciones)

Y qué decir de la carrera de sacos.

Consiste en dar saltos dentro saco,

agarrándolo de esta manera.

El primero que llegue, gana.

¡Yo soy un crack y os lo voy a demostrar!

¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya!

¡Gané! ¡Gané!

Vamos a repasar los juegos que hemos visto.

La peonza, el yoyó,

el diábolo, la rayuela

y la carrera de sacos.

¿Vas a jugar a alguno de estos juegos? ¡Espero que sí!

Ya me contarás. ¡Hasta pronto!

¡James, James, James!

¡Quiero un yoyó, un diábolo y una peonza!

¡Claro! Son juegos muy divertidos. -¡Vamos a comprarlos! ¡Vamos!

Bueno, no es tan fácil,

porque algunos de estos juguetes son un poco antiguos.

Bueno, es igual. Construimos una máquina para viajar

en el tiempo y vamos a la tienda del pasado a comprarlos.

¡Ay, Nacho! No se puede viajar en el tiempo.

Lo he visto mil veces en las películas

y miles de películas no pueden estar equivocadas.

Todas esas películas son pura fantasía.

Bueno, eso ya lo veremos.

Nacho Mapacho es capaz de cualquier cosa.

Y yo estoy deseando ver cómo retrocedes en el tiempo.

¡Claro que lo conseguiré!

Solo necesito saber el año al que viajar.

Bueno, tendrías que viajar varias décadas atrás,

incluso, un siglo. -¿Eh? ¿Un qué?

Décadas, siglos. ¿No sabes lo que son?

Unidades de medida del tiempo.

No te preocupes, Miguel, el profe de Mates,

nos lo explica.

¡Hola, matemaniacos y matemaniacas! ¿Qué tal?

Como siempre andamos pensando qué cumpleaños tenemos este mes,

qué estudiar este trimestre

o a qué curso vamos el año que viene,

había pensado por qué no repasamos las unidades de tiempo

y vemos para qué las utilizamos. ¿Estás preparado?

(Gritos de alegría)

Tres, dos, uno...

¡Empieza nuestro viaje del tiempo en 2021!

El año lo organizamos en un calendario,

y un año tiene doce meses, como ven aquí.

Y como a nosotros nos gusta mucho organizar y agrupar el tiempo,

¿qué hacemos? Hemos decidido que el año

se agrupa, también, por trimestres.

Y un trimestre son tres meses. Tres meses.

Tenemos aquí un trimestre. Y ahora les lanzo una pregunta:

si un trimestre son tres meses,

¿cuántos trimestres tiene el año?

Os vamos a dar las siguientes opciones...

Vamos a pensar un poco,

vamos a pensar cuál sería la solución.

Pues... ¡Tachán! ¡Claro que sí! Serían cuatro trimestres.

¿Por qué? Porque si un trimestre son tres meses,

tres por cuatro son los doce meses que tiene el año.

(Grito de alegría)

Estamos acostumbrados a medir el tiempo en años,

pero, a veces, tenemos unidades mayores de tiempo,

como vamos a ver aquí en la siguiente opción.

Vemos que tenemos nuestro año marcado, el año 2021.

Y podemos pensar: "Bueno, ¿cuántos años hay

del año 2000 al año 2021?

Pues han pasado, nada más y nada menos que 21 años.

Y 21 años, ¿cuántas décadas sería?

Pues sería dos décadas, porque una década son diez años.

Entonces, tendríamos una década, dos décadas...

Y, claro, nos sobra un añito por aquí,

que también hay que sumárselo. Serían dos décadas y un año.

Y como vemos en nuestra línea del tiempo,

vamos a ver que tenemos aquí marcado el 2025,

que quedan unos añitos todavía.

De 2020 a 2025, ¿cuántos años han pasado?

Han pasado cinco años.

Cinco años, ¿que sería qué? Un lustro.

Cinco años son un lustro.

Estoy seguro que conocen a alguien que tiene cinco añitos

en vuestra casa. ¿A que sí?

¿Y cuántos lustros diríamos que tiene?

Pues... un lustro. Diríamos que tiene un lustro.

Y si tiene diez años, ¿cuántos lustros tiene?

Pues tiene dos lustros.

O podríamos decir que tiene una década.

En nuestra línea del tiempo vamos a ver

cómo aquí está marcado 2100.

Y 2100... Del año 2000 a 2100, ¿cuánto ha pasado?

Han pasado 100 años.

100 años, que podemos decir que es un siglo.

Ahora mismo estamos en el siglo XXI.

En nuestra línea del tiempo vemos aquí que están marcados

año 2000, año 3000, año 1000...

Están marcados, ¿qué? Los milenios.

Un milenio son mil años.

Y en el año 2021, han pasado, ¿cuánto?

Pues han pasado dos milenios.

¿Por qué? Porque 1000 más 1000 son 2000.

Dos milenios y veintiún años.

(Exclamaciones)

Voy a sacar unos cuantos objetos y tenemos que saber

cuántos años tienen.

El primer objeto que tengo por aquí es una foto en blanco y negro.

Es mil... No lo sé.

En 1921, ya había fotos en blanco y negro.

Así que podemos decir que tiene... ¡Tiene hasta 100 años! ¡100 años!

¡Hasta un siglo!

Y por aquí... tengo este reloj que vemos por aquí.

Pero este reloj digital me lo compré hace nada,

hace un mes.

Pero tengo otro objeto por aquí, que me compré hace tiempo,

cuando se puso de moda.

¿Y qué es? Es un "spinner", que tiene,

nada más y nada menos que cinco años.

¡Tiene un lustro! ¡Cómo pasa el tiempo!

Vamos a hacer un breve repaso de las unidades del tiempo.

Un año es igual a doce meses.

Cinco años es igual a un lustro.

Diez años es igual a una década.

Cien años es igual a un siglo.

Y mil años es igual a un milenio.

¡Hasta la próxima, matemaniacos y matemaniacas!

Bueno, James, he decidido preguntar a una experta en tecnología.

Me va a asesorar en la construcción

de una máquina del tiempo.

Yo ya me sé la respuesta y no te va a gustar.

Ya veremos, ya veremos...

Conexa, necesito viajar al pasado para comprar juguetes viejos.

Negativo. Actualmente, el viaje en el tiempo es,

científicamente, imposible.

¿Ves? ¡Te lo dije! (GRUÑE)

Conexa, creo que te faltan datos.

En mi basurero tengo cosas que podríamos usar.

Neumáticos viejos... Y un motor de un coche oxidado...

Y... un televisor roto.

Negativo. Actualmente, el viaje en el tiempo es,

científicamente, imposible.

(GRUÑE)

¡Conexa, creo que hay un fallo en tu sistema!

Negativo. Actualmente, el viaje en el tiempo es,

científicamente, imposible.

¡Si yo digo que se puede viajar en el tiempo, se puede viajar!

(GRUÑE) Me voy a quedar dormido

y así, cuando se acabe este programa,

habré viajado en el tiempo.

(RONCA)

¡Oye, Nacho, despierta, que es la hora de "Está mapachando"!

¡Vamos! ¡Nacho!

¡"Está mapachando"!

(Música)

"ESTÁ MAPACHANDO"

Bienvenidos a "Está mapachando", el noticiero mapache

que da las noticias "pache lo que pache".

Buenas noticias: Nacho Mapacho presenta

este informativo desde el futuro.

Malas noticias: también sale un señor pasado de moda.

Hola, James. -Hola, Nacho. ¿Cómo estás?

¡No me interrumpas! -Vale, vale.

Bueno, ahora sí puedes.

Ah, vale, perfecto. Como hoy hemos hablado

de juegos antiguos, la primera noticia del informativo

se la vamos a dedicar al Ur.

¿El Ur? ¿Eso es un juego de mesa?

¡Si parece el sonido de un pavo! ¡Ur! ¡Ur! ¡Ur!

No, no es un pavo.

Es el juego de mesa más antiguo del mundo.

El Ur es la primera forma de ocio

de la que se tiene registro en un museo.

También conocido como "el juego de los cuadros",

fue descubierto en las tumbas reales

de la ciudad antigua de Ur, en Irak.

Durante décadas, nadie sabía jugar, pero todo cambió

cuando un empleado del Museo Británico encontró

una tablilla con las reglas.

James, tengo malas noticias. He decidido cambiar de fotógrafo.

Voy a contratar a este niño, Carlos Pérez Naval.

A los cuatro años, Carlos empezó a hacer fotos

de la naturaleza que le rodeaba.

Primero, con una cámara pequeñaja, y ahora que es mayor,

con un equipo súper mega molón.

Con solo nueve años, sus alucinantes fotos

le valieron el Premio al Mejor Fotógrafo

de Vida Salvaje del Museo de Historia Natural de Londres.

Acabo de mandarle un mensaje para que su próxima sesión

sea de mapaches, o sea... de mí.

Aquí dice que las fotos de Carlos suelen ser

de la flora y fauna de su jardín.

No tienes ni idea, James.

Nadie rechaza hacerle una foto a un mapache.

Hemos sido muy importantes a lo largo de la historia.

Estas fotografías históricas demuestran

que, desde los tiempos de los mapaches de la cavernas,

nuestra especie es la favorita de los humanos.

Los antiguos romanos se morían por besar nuestras naricillas;

y los mayas construyeron las pirámides en nuestro honor,

porque nos adoraban como dioses.

Oye, ¿dónde vas? -Tengo una sesión de fotos

con Carlos Pérez.

Me acaba de responder a un mensaje

y dice que tengo madera de "mapache influencer".

¡Adiós, tirantitos!

Bueno, "claners", ¡hasta pronto!

O como dicen en croata: "Dovidenja, claners!"

(Música)