Aprendemos en Clan - Todo por la paz

¡Hola, claners!

O como dicen en coreano: "annyeonghaseyo".

Bienvenidos a "Aprendemos en Clan".

Hoy tenemos un programa muy importante,

vamos a hablar de la paz.

Esto no puede ser, Juan Mapacho.

Nacho Mapacho. -Siempre igual.

No puedes estar siempre peleando.

Venga, luego hablamos.

Sí, que me acabo de encontrar a James.

Sí, el hermano feo.

Vale, adiós.

¿Con quién hablabas? -Con mi primo Juan Mapacho.

¿Y qué pasa, os habéis enfadado? -¡Ah, yo no!

Él con su mejor amigo.

Siempre están peleando.

Se enfadan, se pelean y yo me pongo triste.

Sabes que siempre hay algo que puedes hacer.

Ya, pero comer basura no siempre me anima, James.

No, me refería a mediar,

siempre puedes intentar la mediación.

¿Mediación? ¿Eso qué es? ¿Ponerse medias?

¡Soy un mapache, no un futbolista!

No, mediar es intentar arreglar las cosas,

ponerse en medio. -¡Ah, eso lo hago fenomenal!

Nacho Mapacho siempre está en medio.

Pero si me pongo en el medio de una pelea,

¿no voy a salir perdiendo? -No tiene por qué.

A ver, ¿por qué se han peleado?

Porque han encontrado un trozo de sandía en la basura

y los dos decían que la habían visto primero.

¿Y has intentado la mediación? -Yo les he dicho que me la den a mí.

Pero no les ha gustado.

Ay, Nacho, eso no es mediación, eso es glotonería.

Por suerte, hoy Mamen nos va a explicar bien

qué es la mediación. Atiende.

Hola, chicos y chicas. ¿Qué tal, todo bien?

Porque sí que nos gustaría que siempre todo fuera bien.

Pero a veces surgen peleíllas y diferencias.

Es que no todos pensamos igual.

La buena noticia es que esas diferencias

se pueden solucionar.

¿Sabéis que hay métodos para mediar en una pelea?

La mejor manera es ponerse en el lugar del otro,

eso se llama empatía.

Aunque no siempre es fácil conseguirlo.

¿Quiénes son los que normalmente nos ayudan para que no haya peleas?

Pues los padres y las madres, que siempre están ahí

para que entre hermanos o con las primas

o con los amigos del cole no surjan enfrentamientos.

¿Sabéis qué os digo?

Que vosotros también podéis aprender a hacer eso.

Por ejemplo, imaginaos que se monta una pelea

en el patio del colegio.

Pueden pasar dos cosas:

que la gente se meta.

O que haya personas que intenten poner paz

buscando soluciones y no culpables.

¿Cuál creéis que es la opción correcta?

Eso es, la segunda,

intentar solucionar la pelea, ¿verdad?

¿Qué os parece si aprendemos algunos trucos

para que cuando nuestros compañeros y compañeras

tengan un enfrentamiento y así poder ayudarles?

Perfecto. Lo primero y muy importante

es que tenemos que estar a favor de las dos partes.

Sí, a favor de las dos personas que se están peleando.

¿Cómo puede ser? Pues, por ejemplo,

como si en un partido de tenis apoyamos a los dos jugadores.

Sí, ¿eso se puede hacer?

Si seguimos estos pasos, sí se puede.

Tenemos que preguntar a las dos partes qué ha pasado

sin opinar ni juzgar.

Mantener la calma.

Y luego hacer que esas personas que han discutido

que hablen entre ellas e intenten buscar una solución.

¿Cómo conseguimos que hablen de manera pacífica?

Os doy tres opciones, a ver si adivináis cuál es.

Eso es, ponles a pensar.

Los gritos no ayudan a calmar las cosas.

Cuando ya están tranquilos, les pedimos que busquen soluciones,

que nos den ideas.

Eso les ayudará a olvidarse de la pelea que tienen entre ellos.

Una de las ideas puede ser adelantarse a la situación.

Si van a jugar al balón, mantenerse alejados

de los demás niños para no causar problemas.

O, por ejemplo, pensar las cosas con tranquilidad

antes de reventar y hacer cosas con mucho ímpetu.

Ah, y es muy importante no contar las cosas que se están hablando,

hay que mantenerlo en secreto porque a los compañeros

les puede molestar que los demás opinen.

Eso es un buen secreto.

En todas las discusiones los enfados no nos dejan pensar.

Es importante dejar el enfado a un lado

y que noten el control.

Es bueno ponerse en el lugar de la otra persona

y eso lo conseguimos hablando y con una sonrisa.

Vamos a probar eso de la sonrisa.

¿Veis? ¿A que funciona? Así es mucho más fácil.

No hay que llegar a tener una pelea o una discusión

con alguien para hablar las cosas, lo podemos hacer antes.

Y si es con una sonrisa, seguro que va a ir fenomenal.

Vamos a repasar las herramientas que nos ayudarán a mediar.

Escuchamos a las dos partes sin opinar y manteniendo la calma.

Hacemos que dialoguen.

Que busquen soluciones

para así llegar a un punto de encuentro

y solucionar el problema.

Va a haber algunas ocasiones en las que va a ser difícil

que consigamos que haya paz.

Entonces tendremos que pedir ayuda a los adultos,

que seguro que nos dan otro punto de vista

y nos facilitan las cosas.

Recordad que, de todas maneras, el mejor aliado para la paz

es desearle todo lo mejor a los demás.

Ponedlo en práctica con los que tenéis alrededor,

me diréis si funciona. ¡Nos vemos pronto!

¿Qué? ¿Cómo ha ido? -Un poco mejor.

Lo de la sandía está solucionado.

Pero ahora se han vuelto a pelear por otra tontería.

Tampoco podemos esperar que vaya siempre todo bien.

Lo importante es cómo afrontamos los problemas.

¿Tú has mediado? -Sí, me he puesto en medio

y les he dado una media a cada uno.

Pero no me han hecho caso.

Y es muy extraño porque soy un maestro de la mediación.

Bueno, maestro de la mediación...

Es que parece que no me escuchan.

Les he dicho que no se peleen porque yo me pongo triste.

Y al final me voy a pelear yo con ellos.

No, lo más importante es conseguir la paz, Nacho.

No solucionamos nada con las peleas.

Paz, ¡qué palabra más graciosa! Paz.

¡Paz!

¡Paz!

Sí, paz es el tema de hoy.

Yo creo que tendrías que darles más argumentos.

¿"Argu" qué?

¿Qué son "argumientos"? ¿Eso dónde se compra?

No, se dice argumento y no se compra, se piensa.

Pero tienes suerte porque en el reto de hoy

Juan Carlos nos va a hablar un poquito más de ellos. Mira.

¡Mapachachi!

¡Hola, chicas y chicos!

¿Habéis visto mis emoticonos?

Me sirven para pensar en mis emociones.

Por la noche, antes de dormir,

cuando me estoy lavando los dientes...

Imagino que tú también haces lo mismo, ¿no?

Yo antes de dormir, cuando me estoy lavando los dientes,

pienso en las cosas más importantes que me han pasado durante el día.

Por ejemplo, el otro día iba por la calle

y vi una niña que al cruzar se cayó al suelo.

Y yo, en vez de reírme, fui corriendo a ayudarla.

La niña se sintió muy bien porque la había ayudado.

Y yo estaba fenomenal

porque había contribuido a la felicidad de la niña.

Así que estaba muy contento.

Sin embargo, a veces también me pasan cosas negativas.

Por ejemplo, el otro día cuando estaba en clase,

los niños y las niñas no paraban de gritar,

estaban haciendo muchísimo ruido y no me dejaban dar clase.

Así que empecé a regañarles y yo casi nunca les regaño.

Uf, estaba que no podía.

La verdad es que se callaron,

pero no sé cómo se sintieron mis alumnos y mis alumnas.

Pero ¿sabéis una cosa?

Estaba muy enfadado

y también me quedé muy pensativo.

Yo utilizo estos emoticonos para identificar mis emociones.

A veces son emociones positivas,

pero otras veces son emociones negativas

que generan conflictos, como eso que me pasó con mi clase.

Yo al final les regañé y estaba súper enfadado.

Y los niños de mi clase y las niñas estaban muy tristes.

Claro, que al final lo resolvimos a medias.

Por eso es muy importante aprender a resolver los conflictos.

¿Y sabéis cómo lo vamos a hacer?

¡Utilizando la ruleta de las soluciones!

En esta ruleta tengo un montón de cosas

para poder solucionar los conflictos de la mejor manera posible

y que todas las partes se encuentren bien.

Si me vuelve a pasar lo del otro día en mi clase,

en vez de enfadarme,

lo que puedo hacer es esperar y calmarme.

Cuando todo el mundo esté ya un poco más tranquilo,

tenemos que hacer una cosa que es hablar sobre ese problema

y las emociones que nos han generado.

Pero imagínate una cosa,

imagínate que no tengo calma y al final me he enfadado un montón.

¿Qué puedo hacer también?

Me puedo esperar, calmarme y luego disculparme

por haber tenido esa reacción tan negativa.

Pero, claro que sí,

es muy importante hablar sobre lo que ha pasado.

Y hay que hablar desde el corazón, hay que ser sinceros y sinceras.

Así es la única forma de solucionar todos estos problemas.

¿Sabéis por qué están estas partes en blanco?

Porque me gusta compartir mi ruleta

y a veces las soluciones no las tengo yo

y tenemos que encontrarlas buscando una solución en común.

Por ejemplo, imagina que estás con tu hermana

y que os peleáis por poner la mesa.

La mejor forma de solucionarlo es hablar y llegar a un acuerdo.

Por ejemplo, hoy me toca a mí poner la mesa

y mañana le toca a mi hermana.

Igual yo cumplo con mi parte, pero ella no lo hace.

Entonces, en vez de enfadarme,

lo que puedo hacer es hablar con ella

porque igual tiene otro problema que la ha impedido poner la mesa.

Así, seguro que yo la puedo ayudar, cumplirá con su parte

y los dos nos vamos a encontrar fenomenal.

Para hacer tu propia ruleta lo primero que tienes que hacer

es pensar en tus sentimientos y en los de los demás.

Buscar soluciones a posibles conflictos

y luego elegir el que mejor te vaya para ese momento.

Y no olvides una cosa,

y es que el diálogo es la mejor forma

de mantener una buena relación con las personas.

¡Hasta luego!

(TARAREA) ¿Qué? ¿Cómo ha ido esta vez?

Ah, muy bien, la comida estaba buenísima.

He guardado un poco de sandía para el postre...

No, me refiero a lo de tus primos y las peleas.

¿Lo has solucionado? -¡Ah, sí!

Les he dado unas medias y unos "argumientos"

y han hecho las paces. -Qué bien, ¿no?

Sí, lo que pasa que ahora me he enfadado yo con ellos.

¡Vaya! ¿Y eso por qué? -¡Pues es todo culpa de ellos!

No, recuerda que lo importante es encontrar soluciones,

no culpables. A ver, cuéntame, ¿qué ha pasado?

Nada, que como he mediado con lo de la sandía,

les he pedido que me dieran la mitad

y se han enfadado conmigo.

Claro, es lógico. -¿Eh? ¿"Logi" qué?

Lógica, ¿no sabes lo que es?

Qué palabras más raras estás diciendo hoy, James.

Mira, por suerte Miguel nos va a enseñar

qué son los juegos de lógica. Mira y aprende.

Hola, matemaníacos y matemaníacas. ¿Qué tal?

Las matemáticas también nos sirven

para resolver problemas de la vida real.

Por ejemplo, para repartir de forma justa.

¿Para repartir qué utilizamos? Pues la división.

Aunque, ahora pensando,

es más fácil ser bueno que ser justo.

¿Que no? Vamos a verlo con un ejemplo.

Imaginaos que pertenecemos a un organismo internacional

como puede ser la ONU.

La ONU es la Organización de Naciones Unidas

y en ella se encuentran todas las naciones

para estar en paz, para no pelearse.

La ONU ha decidido que va a repartir

10 000 millones entre los cinco continentes.

Entre América, África, Asia, Europa y Oceanía.

Entonces tenemos que ver cuánto le toca a cada uno.

Vamos allá, vamos a resolverlo.

Vamos a repartir los 10 000 millones

entre los cinco continentes. ¿Y cómo lo vamos a repartir?

Lo vamos a repartir con la división.

10 000 millones, ¿lo he puesto dónde?

Lo he puesto en el dividendo.

Y he puesto solo 10 000 porque el resultado

estamos hablando en millones.

Y entre 5, que es el divisor,

porque lo vamos a dividir entre los cinco continentes. Genial.

Recordad cómo se hacía la división.

Como en el divisor tenemos el 5,

tenemos que tener claro, ¿el qué?

Tenemos que tener claro la tabla del 5.

Porque algo por 5 se va a aproximar

o nos va a dar cerca de 10 000. ¿Bien?

Entonces, genial.

Vamos a tener claro la tabla del 5,

que la tengo yo ya escrita por aquí para no despistarnos.

0 por 5 es 0; 1 por 5, 5.

Pues así, genial.

Vamos allá con la división.

Digo: 10 000 entre 5.

¿Qué tengo que coger?

El primer número, la primera cifra es más pequeña que 5,

el 1 es más pequeño que el 5.

Por eso tengo aquí marcado las dos primeras cifras.

Y me fijo en 10 entre 5.

Y tengo que decir la tabla del 5, es decir,

algo por 5 me tiene que dar cerca de 10 o 10.

Y digo 0 por 5 es 0.

1 por 5 es 5.

2 por 5, ¿cuánto es?

2 por 5 es 10. Estupendo.

2 por 5, 10; se lo resto al dividendo y me da 0.

Genial.

¿Qué hago?

Tengo aquí ceros y no puedo seguir porque el resto me da 0.

¿Qué hago? No puedo seguir bajando. No, no.

El resultado final no es 2 solo, tengo que hacer un truco.

Puedo ir bajando, a cada cero que baje aquí al resto

lo voy añadiendo en el cociente. Muy bien.

Y así tengo un 0 que he bajado lo coloco aquí.

Otro 0 que he bajado en verde lo coloco aquí.

Y el último 0 que he bajado lo coloco aquí.

Así sí que tengo el resultado que es exacto.

El cociente que es 2000.

Si reparto 10 000 millones entre los cinco continentes,

nos sale a 2000 millones para cada uno.

Así que genial.

Aunque, a ver, parece,

parece que no todos los continentes están de acuerdo.

Ha pasado una cosa,

como África es el continente más pobre,

han decidido que 8000 millones

directamente van a ir para África. Genial.

¿Por qué? Porque es el continente más pobre.

Entonces el resto lo van a repartir entre los demás continentes.

Entonces ya cambia todo. ¿Cómo sería?

Si 10 000 millones los van a repartir

y ya le quitamos 8000 millones, ¿cuánto nos queda?

Nos queda por aquí 10 000 menos 8000

son 2000 millones.

Estos 2000 millones son los que tenemos que repartir

entre los continentes.

Pero ¿entre los cinco continentes?

No, no, entre cuatro,

porque a África ya le hemos dado los 8000.

Entonces, entre los cuatro restantes vamos a repartir 2000.

¿Cómo lo hacemos? Con la división.

Vamos a dividir 2000 entre 4.

¿Y ahora tenemos que saber la tabla del 5? No.

Ahora tenemos que saber la tabla del 4.

Porque algo por 4 se debe aproximar a mi resultado,

a mi dividendo. Muy bien.

Entonces, ¿qué digo? Genial.

Cojo igual que antes el primer número.

Por aquí tengo la tabla del 4 para no olvidarme

porque soy un poco despistado. 1 por 4, 4; 2 por 4, 8.

Pues así, muy bien.

Y digo lo mismo, cojo la primera cifra,

la primera cifra es más pequeña que el 4.

2 es más pequeño que 4.

Entonces tengo que coger las dos primeras cifras.

Y digo: 20 entre 4. Muy bien.

Algo por 4 se tiene que aproximar a 20.

4 por 1, 4; 4 por 2, 8.

Y así. Y digo: 4 por 3, 12. 4 por 4, 16.

4 por 5, 20. Genial.

Entonces voy a poner aquí un 5.

5 por 4, 20.

Y le resto y me da el resto 0.

Se lo resto al dividendo: 20 menos 20 me da 0.

¿Qué ocurre? No puedo parar aquí la división

porque me queda trabajar con estos dos ceros de aquí.

Pero teníamos un truco, ¿a que sí? ¿Cuál era el truco?

Que a cada cero que bajásemos,

lo teníamos que colocar en el cociente.

Tengo que bajar estos dos ceros.

Vamos a ver como al bajar el cero y al bajar el cero

son dos ceros y los pongo aquí en el cociente.

Y ahora sí que sí.

2000 millones entre los cuatro continentes

que nos quedaban, que no era África porque África tenía 8000,

¿qué le damos al resto? Le damos 500 millones a cada uno.

Y así estamos todos contentos.

¿Habéis visto cómo las matemáticas nos sirven para resolver

problemas de la vida real?

¡Hasta la próxima, matemaníacos y matemaníacas!

¿Cómo va el problema con tu primo?

Se ha solucionado, hemos hecho las paces.

Qué bien, ¿no?

Sí, he visto la luz, James.

Estoy aquí para solucionar los conflictos de la Tierra.

Nacho, te veo algo diferente. ¿De qué vas vestido?

De mapajipi.

Hermanos y hermanas,

lo mejor es la mediación y la meditación.

Om...

Guau, ya veo que te has metido mucho en el papel.

Silencio, James, estoy meditando.

Om...

Oye, Nacho, ese sonido que haces, ¿de qué es?

Estoy imitando un microondas que me da mucha paz.

Om...

¡Ding!

Y ese símbolo que llevas ahí es de la paz, ¿verdad?

Ah, pensé que era un molde para sandías.

Ay, Nacho, qué verde que te veo en el tema símbolos.

Por cierto, Juan Carlos nos va a hacer

una clase de símbolos, ya verás. Mira y atiende.

Om... ¡Ding!

Hola, superlingüistas.

Vamos a hablar de una palabra muy importante: paz.

¿Sabéis de dónde proviene esa palabra?

¿Y sabéis cómo se representa?

¡Pues vamos a investigarlo!

Mirad, aquí tengo una serie de símbolos

y uno de ellos representa el símbolo de la paz.

¿Sabes cuál es?

Te doy dos segundos para que lo pienses.

¿Ya lo tienes? ¡Claro que sí!

Este es el símbolo de la paz

y se diseñó para una campaña antinuclear,

es decir, para que los países dejasen de fabricar armas nucleares

como, por ejemplo, la bomba atómica.

Vamos con otros.

¿Sabéis cuál de estos es un símbolo de la paz?

¿Lo tienes? Claro que sí.

La rama de olivo.

¿Y sabéis por qué?

Os lo voy a contar, mirad.

Hace mucho tiempo había una ciudad griega

que no tenía la protección de los dioses.

Poseidón y Atenea se la disputaban.

Así que Poseidón clavó su tridente en el suelo

y de ahí brotó agua salada.

Atenea, sin embargo, lanzó su jabalina

y salió un olivo.

Los habitantes de esa ciudad eligieron el olivo

porque daba madera y alimento.

Así que los dos dioses firmaron la paz

y esa ciudad empezó a llamarse Atenas,

la actual capital de Grecia.

Hay más símbolos de la paz. ¿Te apetece que sigamos jugando?

Venga, ¿cuál de estas cuatro opciones

es un símbolo de la paz?

Si te fijas, ahora tenemos animales.

¿Ya lo sabes? Estoy convencido de que sí.

El símbolo de la paz es la paloma.

Y muchas veces se representa con una ramita de olivo en el pico.

Sí, esa ramita la hemos visto antes.

En la Biblia Noé envió una paloma

para ver si las aguas habían bajado tras el diluvio.

Y la paloma regresó al arca de Noé

con una ramita de olivo en el pico,

eso significaba que ya habían bajado las aguas

y que podían tomar tierra.

Hay otros símbolos que podemos utilizar

para representar la palabra paz.

Vamos a seguir jugando.

¿Ves estas banderas? Pues una de ellas

sirve para representar la paz. ¿Sabes cuál es?

¡Eso es! Es la bandera de color arcoíris

con la palabra paz en italiano.

La palabra paz en italiano

se parece mucho a la palabra paz en castellano.

Y es que tanto el italiano como el castellano

provienen del latín,

al igual que otras lenguas europeas.

Por eso la palabra paz

es muy similar en todas esas lenguas.

Una cosa más, y es que si haces este gesto,

también estás haciendo el símbolo de la paz.

¿Te parece que repasemos los símbolos que hemos visto?

Primero hemos elegido un emblema.

Después la ramita de olivo.

No te olvides de la paloma.

Ni tampoco te olvides de la bandera arcoíris.

Espero que os haya gustado todo lo que hemos descubierto

sobre la paz y así os dejo en paz.

Entonces, ¿el símbolo de la paz es una paloma?

Sí, uno de ellos, una paloma con una rama de olivo.

¿Por qué lo dices?

Las palomas son los archienemigos de los mapaches.

¡Nos roban la comida y luego huyen volando!

Una vergüenza. -Solo es un símbolo.

¿Tanto te molesta?

¿Tiene que ser una paloma con una rama de olivo?

¿No vale un pato con una lechuga?

Hay muchas otras cosas que también representan la paz.

Oh, por ejemplo yo, voy a convertirme

en el nuevo representante de la paz mundial.

¿Vas a ser como un nuevo Gandhi?

Sí, claro. ¿El nuevo qué?

¿No sabes quién es?

No te preocupes, Mamen nos explica de qué va.

Hola, chicos y chicas. ¿Qué tal estáis?

¿Os gusta mi paloma de la paz?

La he hecho para celebrar

el día escolar de la paz y la no violencia.

También me han pedido que escriba una frase sobre la paz

y estoy dudando entre dos que me encantan.

Os las voy a decir y así me ayudáis a elegir.

La primera es...

¿A que suena muy bien?

Yo creo que quiere decir que está en nosotros

construir un mundo mejor y más considerado con los demás,

siendo respetuoso con la gente.

Nosotros hacemos el camino para llegar a un mundo de paz.

Pero no os penséis que esta frase es mía.

Se la he copiado a un señor que nació en la India.

¿Habéis visto? Está un poco lejos de España.

Este señor se llamaba Mahatma Gandhi

y luchó toda su vida contra las injusticias.

Además, nunca utilizó la violencia y eso que fueron duros con él.

En su honor, en su memoria celebramos el 30 de enero

el día de la paz y la no violencia.

Hablando de Gandhi se me ha olvidado la otra frase.

Os la voy a decir a ver qué os parece,

porque esta me gusta mucho.

¿A que suena muy bien también?

Me encanta porque quiere decir que cuando queremos cambiar

algo a mejor, mejorar las cosas,

la manera de hacerlo es a través de la educación.

¿Sabéis qué os digo? Que me voy a quedar

con la segunda frase, que me encanta.

Aunque no os penséis que es mía, no,

esta se la he copiado a Malala Yousafzai

y así aprovecho y os cuento un poco su historia

y su lucha por la justicia.

Su pelea contra las injusticias empezó cuando estaba en el colegio.

Sí, en su propio cole.

Malala nació en Pakistán, en Asia.

También está un poco lejos de España.

Cuando tenía unos diez años, los gobernantes de su país

empezaron a poner unas normas un poco raras.

No se podía bailar, no se podía ver la tele.

Y las niñas, solo por ser niñas, no podían ir a la escuela.

¿Os imagináis qué disgusto tenía Malala?

A ella le encantaba ir al cole.

Lo que hizo fue contarlo por Internet

y así un montón de gente se enteró

de las injusticias que se estaban cometiendo con ella.

Con ella y con un montón de niñas más, claro,

con miles de niñas.

Malala consiguió volver al colegio,

pero a los gobernantes de su país no les hizo mucha gracia.

Y hubo un día que yendo al cole un grupo de gente armada le disparó.

¡Vaya panda de salvajes!

Os sigo contando la historia que seguro que queréis saber

cómo sigue esto.

Malala consiguió sobrevivir al ataque, menos mal.

Tenía un montón de apoyo fuera de su ciudad,

así que la rescataron y consiguió salvarse.

Eso sí, se tuvo que ir a vivir a otro país

para poder vivir tranquilamente.

Lo que pasa es que su lucha contra las injusticias

y por los derechos de niñas y niños no paró ahí.

Y eso le valió merecer uno de los premios más importantes

del mundo, el Premio Nobel de la Paz.

¿Qué os ha parecido la historia de Malala?

Alucinante, ¿verdad? Cuántas aventuras ha vivido.

Pues os dejo pensando porque creo que cada uno

podemos hacer cosas estupendas

y conseguir un mundo más igualitario y seguro.

Yo voy a seguir trabajando en mi paloma de la paz.

¡Nos vemos pronto!

¡Hermanos y hermanas,

el máximo representante de la paz mundial!

¡El increíble, el guapísimo,

el "pacifiquísimo" Nacho Mapacho!

Pero ¿qué? -¡Gracias, gracias! Me lo merezco.

Paz y sandías.

¿Ahora tienes que anunciarte a ti mismo antes de aparecer?

Pues claro, soy el representante mundial de la paz.

Soy el nuevo Mahatma Gandhi.

Puedes llamarme Mapacha Gandhi.

Yo creo que Gandhi no tenía que anunciarse a sí mismo.

Silencio.

Mis sentidos pacifistas detectan un conflicto por resolver.

¿Te has peleado con alguien? -¿Yo?

¡Ah! Entonces es un conflicto interno.

¿Quieres decirme algo y no te atreves, James?

¿Quieres decirme lo inteligente que te parezco?

¿Es eso? -Vale, diríamos que sí.

¡Lo sabía! Gracias, James.

La verdad es que yo también tengo algo que decirte,

algo muy importante. -¿Ah, sí? ¿El qué?

Acércate, acércate.

Lo más importante que te tengo que decir es que...

¡Empieza Está "Mapachando"! ¡Vamos, James!

¡Ay! Om...

(Música)

Bienvenidos y bienvenidas a Está "Mapachando",

el noticiero mapache que da las noticias

pache lo que pache. Buenas noticias:

el guapísimo representante mundial de la paz, Nacho Mapacho,

presenta este informativo. Malas noticias:

también sale James Van der Lust. ¿Qué tal?

La verdad es que muy bien, pero ahora que sacas el tema...

¡Me alegro! Vamos con el telediario.

Buenas noticias:

inspirados por el ejemplo de Nacho Mapacho,

mapaches de todo el mundo hacen las paces

y se hacen amigos de otros animales.

Este simpático mapachito de Mapacheruel

ha hecho las paces con los perros

y se ha hecho muy amigo de este gracioso perrete.

Aquí podemos ver lo bien que se lo pasan jugando.

¡Qué mapachada!

¡Claners, nos tenemos que ir!

Y recordad que sin la paz no podemos ser felices.

Hagamos la paz. ¡Hasta luego, adiós!

O como dirían en coreano: "annyeong".

(Música)