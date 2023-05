Aprendemos en Clan - El rey de los pájaros

(Alarma)

(Música)

Hola, Clanners, bienvenidos a "Aprendemos en Clan",

hoy vamos a aprender un montón de cosas

y es que...

Nacho, pero ¿qué estás tocando?

-Es un reclamante de pájaros.

-Dirás un reclamo.

-Lo que sea.

Mi madre me lo ha regalado por ordenar el cuarto.

Llevaba seis meses sin limpiarlo y se ha puesto supercontenta.

-Oye, qué bien, ya era hora.

¿Ves como cuando haces tus deberes tienes grandes recompensas?

-Bueno, grande sería una sandía, esto es algo más chiquitito,

pero también mola.

-Bueno, ¿qué vas a hacer con él?

-Pues estoy pensando en llamar a todos los pájaros

para convertirme en el rey de los pájaros.

-Ya, pero Nacho,

conseguir que los pájaros te obedezcan no es tan fácil.

-¿Cómo que no?

Con lo guapo y encantador que soy

seguro que se enamoran de mí rapidito.

-De todas formas, no creo que aquí logres llamar a muchos pájaros,

para eso tendremos que salir a un espacio abierto.

-Pues salimos,

me muero de ganas de probar este cachorrito,

a ver si vienen los pingüinos del polo sur.

-Espera, espera, ¿has dicho pingüinos?

-Claro,

cuando sea el rey de los pájaros

los pingüinos formarán parte de mi ejército.

Son mis pájaros favoritos.

-Lo primero que tienes que saber es que los pingüinos no son pájaros,

son aves. -¿Eh?

¿Y hay diferencias?

-Claro, para empezar, los pingüinos no vuelan.

-Uy, pues tenemos un problema,

porque había pensado que los pingüinos eran

los que me tenían que enseñar a volar.

-Mira, ¿qué te parece si empezamos viendo

los diferentes tipos de aves que existe?

Orilo y Arlequina nos lo explican.

# -La gallina "Turutuerta"

# ha puesto un huevo, # ha puesto dos,

# ha puesto tres... #

-Ojo, Orilo, me encanta esta canción,

pero creo que no es la gallina "Turutuerta",

es la gallina Turuleca.

-Ahora todo tiene sentido, si esta gallina veía muy bien,

de tuerta no tenía nada. -No, no,

pero ¿por qué estás cantando esta canción hoy?

¿Te ha salido así espontánea?

-Porque nos vamos de excursión por el mundo a observar las aves.

(Música)

¡Las aves! Me encanta observar aves,

pero, Orilo,

tenemos que tener muy claras

cuáles son las características de las aves

para que cuando veamos una, la podamos identificar.

Las características son estas:

las aves tienen pico,

plumas, alas

y ponen huevos para reproducirse.

¿Vamos ahora a observar las aves, Orilo?

-Venga, Arlequina,

la primera que podemos observar es la gallina Turuleca.

-Ay, sí.

Fíjate, las gallinas son aves porque tienen pico, plumas,

alas y ponen huevos de dónde salen los pollitos.

-Sí, lo que pasa es que las gallinas no pueden volar muy bien,

pueden dar saltitos,

vuelan un poco pero no pueden recorrer grandes distancias.

-Fíjate, Arlequina,

que el volar o no volar no es una característica

que hace que sean aves o no sean aves.

Hay aves que no pueden volar, como por ejemplo,

si viajamos a la Antártida observamos...

¡Los pingüinos!

-Me encantan, son súper graciosos,

mira qué alitas tienen.

-Son aves porque tienen pico, plumas, alas y ponen huevos,

pero no pueden volar, lo que sí que pueden hacer es nadar.

-Genial, creo que ya me queda mucho más claro.

Mira, Orilo, mira ese ave de ahí.

Es una de mis favoritas.

El loro.

El loro tiene un pico curvado precioso,

tiene unas plumas de colores extraordinarias,

tiene alas y pone huevos, por lo tanto también es un ave.

-Y pueden aprender a hablar.

-Pueden aprender a hablar, de hecho vocalizan muy bien algunos.

Los loros son extraordinarios.

-Seguimos con nuestro viaje,

fíjate lo que tenemos allí,

el buitre.

Los buitres también son aves,

tienen pico,

tienen alas enormes que les permiten planear

con unas plumas muy resistentes

y ponen huevos.

En su enorme pico tienen un sentido del olfato increíble,

les permite descubrir dónde hay animales muertos,

dónde hay carroña,

se la comen y evitan así que se propaguen las enfermedades.

-Los buitres son aves imponentes.

Un ave que no se parece mucho al buitre

pero que me encanta son...

Las ves ahí. -Ay, sí...

¡Los flamencos!

-Ole, "tra, tra".

-No, no, no ese tipo de flamenco,

flamencos de los rosas,

de los que se ponen a una pata.

¿Sabes por qué tienen plumas rosas?

Porque se alimentan de pequeños crustáceos,

gambitas que tienen los pigmentos rosas

que hacen que las gambitas sean de ese color

y cuando se las comen,

los flamencos absorben los pigmentos

y los llevan hasta las plumas

y por eso son rosas, son preciosos.

-Y fíjate, este ave está por todas partes.

¡Es el gorrión! -Ay, el gorrión.

-Picos, plumas, alas y ponen huevos, son aves,

pero tiene un gran peligro en nuestras ciudades.

Cada vez quedan menos,

así que si ves gorriones cerca, ponedles de comer.

-Echadles de comer, que se alimenten.

Orilo, mira eso de ahí.

Creo que es un murciélago, que tienen alas y pueden volar,

pero no tienen ni pico,

ni tienen plumas ni se reproducen por huevos,

son mamíferos,

así que yo creo que los murciélagos no son aves,

son mamíferos con alas, pero nada que ver con las aves.

No, eso no es un ave. -No, para nada.

Así que recordad, las aves tienen siempre pico,

alas, plumas y ponen huevos.

-Maravilloso.

Orilo, me he quedado con ganas de una nueva excursión,

¿te vienes conmigo? -Claro que sí,

pero esta vez vamos a observar zarigüeyas y ornitorrincos,

que me encantan. -Vale, lo que quieras,

nosotros nos vemos en nuestra siguiente aventura.

Adiós.

(Reclamo de pájaros)

(Reclamo de pájaros)

Bueno, pues parece que no viene ninguno.

-Tranquilo,

pronto se verán atraídos por el sonido

y podré poner en marcha mi plan.

-Espera, ¿qué plan?

-Pues mi plan para que los pájaros hagan las tareas de la casa.

Así mi madre me dará un montón de regalos

y yo sin dar ni golpe.

-No creo que puedas conseguir que los pájaros hagan tus tareas.

-Claro que sí.

Los pájaros vivirán conmigo

y harán todo lo que les ordene su rey.

Es un plan "mapachudo".

-No es tan "mapachudo"

porque te estás olvidando de una cosa muy importante.

-A ver, ¿qué cosa?

-Pues que los pájaros no pueden vivir en tu habitación,

porque ellos viven en los nidos.

-¿Un nido?

En mi habitación estarán mucho mejor.

-No, Nacho,

viven en los árboles, ahí es donde construyen sus nidos.

-Eso tiene pinta de ser muy aburrido.

¿Hay videoconsola en los nidos?

En mi habitación hay una Mapachistation.

-Mira, escucha a Mamen

que nos va a enseñar cómo hacer un nido,

a ver si eso te convence.

Hola, chicos y chicas.

¿Escucháis?

Me encantan los pájaros, desde siempre.

Cuando era pequeña tenía un nido enfrente de mi ventana

y les oía piar antes de irme al colegio

y me encantaba.

(Maullido)

Sí, a Valentina también le gustan,

pero creo que sus motivos son diferentes.

En España hay muchas aves que vienen en primavera

y hacen sus nidos,

por ejemplo las cigüeñas, que hacen unos nidos enormes.

¿Veis esta imagen?

También hay aves más pequeñas

que vienen y hacen sus nidos

o aprovechan los que ya había,

por ejemplo los vencejos o las golondrinas.

Los hacen normalmente,

podéis verlos en los árboles o en las cornisas

o los aleros de los edificios.

La verdad es que me encantaría tener un nido cerca de mi ventana

para escuchar a los pájaros todas las mañanas.

Bueno, ahora que lo pienso,

lo podemos hacer nosotros y ponerlo donde queramos.

Me parece que esto es un reto,

vamos a fabricar nuestra propia casa para pájaros.

(Música)

Qué emoción, vamos a ver qué necesitamos.

Necesitamos encontrar una caja,

prepararla

y luego colgarla en el lugar adecuado.

¿Y cómo podemos encontrar una caja?

Podemos comprarla,

fabricarla con cartón

o reutilizar algún envase.

Muy bien, reutilizamos,

me encanta reutilizar las cosas para así ayudar al medioambiente.

Mirad, podemos reutilizar una caja o cartón de leche

o de zumo, como este que tengo aquí.

Pero, claro,

no lo podemos colgar así para los pájaros

porque está un poco feo,

tendríamos que decorarlo.

Muy bien, ¿habéis visto?

Yo he coloreado la mía

con estos tonos muy de la naturaleza.

Tenéis que acordaros de tapar el agujero de arriba si lo tiene,

porque si llueve se les puede colar el agua.

Yo he fabricado este tejado que queda super bonito.

Es importante hacer un agujero no muy grande

para que entren nuestros pájaros

y que no entre ningún otro animal

que les pueda suponer un peligro.

Otra cosa muy importante también

es hacer unos agujeros en la base de nuestra caja,

así, si entra agua de alguna manera

y se acumula,

puede ir filtrándose y así no se les inunda su casa.

Recordad que cuando utilicéis tijeras

o algún elemento puntiagudo,

es mejor con la ayuda de un mayor.

Creo que está quedando fenomenal,

aunque todavía nos falta ponerle algo

para que los pájaros se apoyen y puedan inspeccionar el nido.

Creo que con un palo de los que nos encontramos

por el parque nos puede servir.

Va a quedar fenomenal.

Bueno, parece que ya está lista para colgarla.

Pero ¿cómo podemos hacer para atraer a los pájaros?

¿Ponemos un cartel o un anuncio de "se alquila casa para pájaros"?

Bueno, yo creo que va a ser mejor ponerles comida.

Si investigáis un poco

sobre los pájaros que anidan en vuestra zona,

también podéis saber qué tipo de comida toman.

Yo creo que con unos copos de avena

o con cereales que haya por casa

o con alpiste si lo compramos en alguna tienda,

seguro que acertamos.

Además, si al final no quieren dormir en nuestra casa de pájaro,

por lo menos la pueden utilizar de comedero,

eso es una buena idea también.

Ya solamente nos queda colgar nuestra casa para pájaros,

hay que buscar un lugar adecuado.

Que esté alto, a unos dos metros del suelo,

si os ayudan con una escalera mejor.

Que sea tranquilo, que no haya ruidos muy intensos

y que tenga una orientación hacia el norte

para que no le dé mucho el sol y no se caliente en exceso.

Bueno, espero que pronto vuestra casa para pájaros

tenga un inquilino,

yo me voy a quedar aquí practicando mi silbido

a ver si a traigo a algún gorrión.

(SILBA)

Adiós, niños y niñas.

(SILBA)

(Música)

(Pájaros)

No lo entiendo, James,

ya deberían haber venido a conocer a su rey.

-Nacho, tienes que tener un poco de paciencia.

-¿Será que no me oyen bien?

A ver si voy a tener que conectar el reclamo a unos súper altavoces

y poner el volumen a todo trapo.

-Con eso, en vez de atraerlos, vas a asustarlos.

-¿Y si les pongo rock'n'roll?

Quizás son pájaros fiesteros y les va la marcha.

-Tienes que ir con mucho cuidado,

los pájaros son muy sensibles a los sonidos fuertes.

-Bah, este pito-flauta no funciona.

Mi madre me la ha vuelto a liar.

-Nacho, el reclamo funciona bien.

-Creo que lo mejor será empezar a llamarles a grito pelado.

¡Pájaro!

¡Pájaro bonito!

Nada, ni caso.

(SUSPIRA)

Ya sé, los pájaros vienen de muchas partes diferentes,

quizá el problema es que no entiende nuestro idioma.

-A lo mejor deberías probar a llamarles en inglés.

-¿Y qué les digo?

-Mira, en eso, Catherine te puede ayudar.

Hello, everybody.

How are you today?

Today I feel happy.

I went to the park

and I saw a beautiful bird

singing in a tree.

I love birds.

They have a head,

two eyes,

a beak,

two legs,

a body,

feathers,

two wings,

and a tail.

That's right,

birds live in trees.

they make their nests in the trees

and then they lay their eggs in the nest.

They eat worms,

insects,

fruit,

seeds or fish.

Almost all birds fly,

like sparrows,

but some birds can't fly, like hens,

but they're still birds.

All birds have beaks,

feathers, two wings and two legs.

Now we've learnt a bit about birds,

we can try to describe one.

Do you like parrots?

Look, I have one here.

Let's describe this parrot.

This parrot is blue.

It has two wings,

blue feathers,

a grey beak

and a blue tail.

We can also say

some interesting facts about parrots.

For example,

they like hot temperatures

and they fly among the tree tops.

Do you like to describe animals?

Remember, we can talk about the size,

the colour,

body parts,

or some interesting facts.

That's right,

baby birds are born from eggs.

Yes, of course,

birds have wings,

even if some of them can't fly.

(Gaviotas)

Is it a sparrow

a duck

or a seagull?

Yes, you're right,

it's a seagull.

We can see them when we go to the beach.

Let's remember what we've learnt.

Birds have beaks, wings, feathers and a tail.

My favourite bird is the dove.

What's your favourite bird?

I hope you enjoyed learning about birds

and describing them.

Nest time you go outside,

look at all the birds around you.

See you next time.

Bye!

¿Dónde se habrán metido los pájaros?

¿Habrán migrado a otro continente?

-A ver.

Uy, estoy viendo un pájaro.

-A ver, descríbemelo,

seguro que adivino de qué especie es.

-Es enorme,

tiene unas a las que deben medir como una escoba de ancho

y están llenas de plumas de colores.

-Con esas alas tiene que ser un águila.

-También tiene cuatro patas alargadas, con garras,

como las de un león.

-¿Cómo va tener patas de león un pájaro?

-Que sí, que sí, y su cabeza... -Oh...

Espera, James, no tiene solo una cabeza,

tiene dos cabezas.

-A ver, déjame ver, eso es imposible.

No hay ningún pájaro en el cielo,

me has engañado.

(RÍE) - Qué inocente eres, James.

Te lo has creído.

El rey de los pájaros también es el rey de las bromas.

-Pero Nacho, no está bien mentir,

aunque hay que reconocer que has hecho una buena descripción.

-Todo lo que sé sobre descripciones lo aprendí del superlingüista.

-Pues con él vamos a seguir aprendiendo.

Hola, superlingüistas.

¿Qué tal?

Creo que alguna vez os lo he contado,

pero me encantan los animales.

Hoy he venido aquí con mi perrita Honey.

Mira la qué maja que es.

Eh, no ladres,

que son mis amigos y mis amigas.

Venga.

Yo no sé vosotros,

pero yo alguna vez he pensado que me gustaría ser un animal.

¿Sabes cuál?

Pues mira, te doy una pista.

Nazco de un huevo, me encanta volar

y soy azul.

¿Sabes de qué animal se trata?

Creo que todavía es un poco difícil,

así que te voy a dar una pista visual.

Pues soy uno de estos tres.

A que todavía no lo sabes,

pero y si te digo que tengo pico.

¿Los tres tienen en pico?

No.

Aquí ya descartamos a la mariposa.

Te voy a dar otra pista.

Mi pico es curvado,

tengo a las grandes

y además imito las palabras de las personas.

¿Sabes ya quién soy?

Eso es, el loro,

como el lorito que tengo aquí,

que por ciento, es de mi amiga Catherine.

Te he contado cómo era el animal que pensaba,

he hablado de sus características,

lo que he hecho ha sido una descripción de un animal.

Cuando describimos tienes que tener en cuenta

que hay que contar algo que lo hace diferente

y especial de los demás.

Por ejemplo,

si quiero describir una pelota,

y digo que es una pelota redonda,

¿qué tipo de pelota sería?

Podría ser una pelota de tenis,

una pelota de baloncesto,

una pelota de fútbol...

Pero si además te digo que es una pelota pequeña, amarilla

y que se golpea con una raqueta,

¿qué tipo de pelota es?

Claro, una pelota de tenis,

como esta.

Vaya manejo que tengo.

Por cierto, ¿conoces a Rafa Nadal?

Pues todo lo que sabe se lo he enseñado yo.

(Risas)

Voy a daros un truco

para que aprendáis a describir animales.

Primero tenéis que haceros esta pregunta.

¿Cómo es?

Aquí podemos decir si tiene el pelo largo,

si tiene cuatro patas o solo dos,

las orejas grandes o las orejas pequeñas,

de qué color es...

También podemos decir qué come,

de qué se alimenta,

si es carnívoro, come carne,

si es herbívoro, si es omnívoro...

Otra cosa que podemos decir es dónde vive,

por ejemplo,

cerca de un río con abundante agua,

en una selva,

en una granja rodeado de otros animales...

Bueno, como ya ves,

podemos decir muchas características.

Ah, también puedes inventarte algunas más,

como si es un animal cariñoso,

si se puede montar sobre él

o si ruge.

(Rugidos)

Oh, ¿qué será eso?

¿Será un león?

Te voy a describir otro animal a ver si averiguas cuál es.

Es un reptil que tiene la cola muy larga,

se alimenta de insectos,

especialmente de grillos y moscas

y vive en la selva o en las montañas.

Ah, y cambia de color.

¿Sabes cuál es?

Eso es, el camaleón.

¡Ahí va!

como este que tengo aquí y no me había dado ni cuenta.

¡Qué sigiloso es!

Y ahora que ya sabes hacer una descripción,

juega con tu familia a Si fuera un animal.

A ver si te descubren.

Hasta la próxima.

Miau.

Los pájaros no quieren ver a su rey ni en pintura.

-Nacho, no te pongas nervioso, sino vienen hoy,

volveremos a probarlo mañana.

-No tengo tanto tiempo.

Quería usar mi poder como rey de los pájaros

para que me ayudaran a hacer los deberes.

-Pero ¿cómo van a ayudarte los pájaros a hacer tus deberes?

-Claro, mi prima siempre dice que los cuervos son muy listos.

Y esperaba que apareciera alguno

para que me ayudara con los deberes de mates.

-Pero no tienes que utilizar a los demás para hacer tus deberes,

así no aprenderás nunca.

-Es que en el cole mapache

nos están enseñando las tablas de multiplicar.

Y la del siete...

Buf, es muy difícil.

-Ya sé que las tablas son un poco difíciles,

pero con esfuerzo puedes conseguir lo que quieras.

-De todas formas da igual,

parece que a los pájaros tampoco les gustan las mates.

-Lo que necesitas es un poco de repaso

y Miguel Ángel te puede ayudar.

Hola, matemaníacos y matemaníacas.

Sé que estamos poniendo mucho esfuerzo

en aprendernos la tabla de multiplicar.

Hoy vamos a aprender la tabla del siete,

además, nos vamos a apoyar en la magia de las matemáticas.

Recuerden que multiplicar es sumar varias veces el mismo número,

en este caso vamos a hacerlo con el siete.

Me encanta el siete.

Hay siete días de la semana,

hay siete colores en el arcoíris

y hay siete maravillas del mundo,

así que vamos allá con la tabla del siete.

Vamos a empezar por el más sencillo,

el más sencillo es 1 x 7.

¿1 x 7 cuánto es?

Pues 1 x 7 es 7.

¿Y 2 x 7?

¿2 veces 7 cuánto es?

Sería 7 + 7, que es igual a ¿qué?

A 14, estupendo.

Vale, ¿y 3 veces 7? 3 x 7.

Uy, esto se complica,

así que voy a utilizar la magia de las matemáticas.

Me pongo el sombrero,

cojo la varita y tengo aquí este pañuelo.

Recuerden que en esta urna tengo muchos números.

Y nos va a salir el resultado.

Solo tenemos que utilizar la magia.

Venga, vamos allá.

Hago así, pongo el pañuelo, me concentro muchísimo,

tengo que dar tres toques.

Uno, dos, tres...

¡Pum!

Hala, 21, qué fuerte, qué bien.

La magia nos ha dado el resultado,

3 veces 7, 3 x 7, es 21.

(Risas)

Vamos a seguir repasando.

¿4 veces 7 cuánto sería?

Pues lo mismo que al sumar 7 + 7 + 7 + 7,

es decir, 28, genial.

¿Y 5 veces 7?

5 veces 7 lo podemos hacer

sumándole 7 al resultado anterior.

Si 4 x 7 era 28, ¿5 x 7 cuánto va a ser?

Pues será 35, claro que sí.

Venga, ¿y 6 x 7? Tenemos que estar muy concentrados.

6 veces 7, ¿6 veces 7 cuánto es?

6 veces 7 es 42.

¿Y 7 x 7?

7 veces 7 podemos hacerlo sumándole7

al 42

y nos saldría ¿cuánto?

Nos saldría 49.

¿Y 8 x 7?

8 veces 7.

8 x 7 es 56,

que es lo mismo que sumar 8 veces 7.

Vamos con el 9 x 7.

Ese es complicado, yo creo que con mi gorro de mago,

con mi sombrero de mago, vamos a poder calcularlo.

Vamos a hacer el truco otra vez,

que esto nos va a ayudar,

la magia nos va a ayudar.

Venga, vamos allá.

Pongo el pañuelo, recuerden, máxima concentración.

9 x 7, 9 x 7...

Una, dos y tres...

¡Pum! ¡"Voilà"!

Ay, qué fuerte.

La magia de las matemáticas nos ha dado el resultado.

¿Cuánto?

9 x 7 es 63.

Casi ya lo tenemos.

Venga, nos queda el último.

Nos queda 10 veces 7,

10 x 7.

Este es más sencillo, ¿a que sí?

10 x 7 es 70.

Ya tenemos la tabla del siete completa,

matemaníacos y matemaníacas.

Bueno, matemaníacos y matemaníacas,

hoy sí que las matemáticas han sido realmente mágicas.

Nos hemos aprendido la tabla del siete,

así que yo con esto me despido.

Pio, pio.

Pio, pio...

¿Pio?

-Pero, Nacho, ¿qué haces así vestido?

-He averiguado por qué no vienen los pájaros

y por eso he decidido convertirme en uno.

-¿Qué quieres decir?

-Los pájaros no vienen porque saben

que los quiero usar para hacer mis deberes

y las tareas de casa.

-¿Eso piensas?

-Claro,

¿cómo van a querer hacer mis tareas si yo mismo no quiero hacerlas?

-Pero ¿y todo eso qué tiene que ver con tu disfraz?

-No te enteras, James,

si no puedo ser el rey de los pájaros,

al menos seré un pájaro más.

-Entonces, al final los pájaros no van a venir tu habitación.

-No.

Mi idea es unirme a una banda de "mapachachi"

y que me enseñen a volar.

-¿Y crees que ellos te van a aceptar?

-Pues claro,

¿alguna vez has visto un pájaro más guapo e interesante?

Seguro que se pelean por mí.

-Bueno, Nacho, pero antes de irte recuerda

que tenemos que presentar el Está "mapachando".

-Es verdad.

Bueno, ya aprenderé a volar más tarde.

Ahora vamos con Está "mapachando".

Pio, pio.

(Música)

"Está 'mapachando'".

Bienvenidos y bienvenidas a Está "mapachando",

el noticiero mapache

que da las noticias "pache lo que pache".

Buenas noticias,

el encantador de pájaros

y maestro del vuelo, Nacho Mapacho,

estará presentando.

También sale James, mi ayudante.

-Hola, Nacho.

-¿Y bien?

¿Nos traes alguna noticia jugosa?

-Pues para empezar la sección de hoy

os traigo una de las aves más raras que existen

el picozapato.

-¿Picozapato?

¿Quieres decir que se pone los zapatos en el pico?

-No, pero es una ave muy curiosa, ahora lo verás.

"El picozapato es un ave que alcanza una altura de 1,2 metros,

lo que la hace muy grande.

Sedentaria y solitaria,

no le gusta mucho la compañía ni siquiera de otros picozapatos.

Vive en regiones tropicales de África y come peces y anfibios.

Cuando fue descubierta,

los científicos la llamaron 'rey cabeza de ballena'.

Tiene un aspecto casi prehistórico

y está catalogada en vías de extinción.

Un picozapato puede alcanzar los 50 años de edad,

lo que la convierte en una de las aves salvajes

que más años viven."

-Bueno, tú has encontrado un pájaro prehistórico,

pero yo tengo una noticia mucho más guay.

Un avestruz que baila "break dance".

Mira, ahí está.

Ahora se prepara,

mira a su público

y da una vuelta bailando.

Menudo meneíto.

Mira cómo mueve las caderas.

Cómo baila con el cuello.

Podría ir a un concurso de la tele y lo ganaría sin dudarlo.

Es toda una estrella.

-Tiene mucho estilo, tienes razón.

Espero que llegue muy lejos. -Seguro que lo hará.

Y hablando de estrellas, vamos con la entrevista de hoy.

Tengo un invitado muy especial.

Clanners, hoy tenemos con nosotros

al rey del corral,

Pelayo el Gallo.

¿Qué te gusta hacer?

-Pues me gusta bailar,

cantar y estar de fiesta con mi "superpandi" de gallinitas.

Es que tengo mucho "flow", soy el rey del quiquiriquí, "bro".

-Si tienes tanto "flow" seguro que se te da genial volar.

-¿Perdona? ¿Volar?

-Claro, para eso venido,

para que me enseñes a volar cuando terminemos la entrevista.

-Ah, superloca tu movida también,

o sea, ni los gallos ni las gallinas podemos volar.

-¿Cómo que no?

Pero si tenéis alas.

-Pero nuestras alas son muy pequeñas.

Pero si quieres puedo enseñarte a hacer el quiquiriquí.

Ya verás, venga, repite conmigo.

¡Quiquiriquí! -¡Quiquiriquí!

-O sea, o sea, más alto.

¡Quiquiriquí! -¡Quiquiriquí!

-¡"OK, perfect"!

Mañana te levantas a las seis para cantarlo.

-¿Yo?

Bueno, Clanners, hasta aquí el programa de hoy.

Recordad que no todas las aves pueden volar.

Hasta pronto.

(Música)