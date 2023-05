¡Mis amigas las ovejas!

(Música)

Hola, clanners, bienvenidos y bienvenidas

a "Aprendemos en Clan",

hoy vamos a hablar de...

Un momento...

Aún no ha llegado Nacho.

-James, lo siento, perdona.

Es que he pillado un atasco.

-Ajá, vale.

Oye, ¿y había muchos coches?

-¡Qué va!

Lo que había era un montón de ovejas.

¡Nunca había visto tantas!

-Entonces lo que has visto se llama trashumancia.

-¿Eh?

Será tras las ovejas porque no me dejaban pasar.

-No, no, Nacho. Trashumancia.

¿Sabes lo que es? -Pues claro.

Tras-humancia. Tras el humo.

Pero lo que había allí era mucho polvo,

así que tendría que decirse tras-polvareda.

-Pues lo que has visto se ve una vez al año.

-¿El qué? ¿Que yo llegue tarde?

-No, la trashumancia.

-Y dale.

Será tras polvareda.

¿Qué te pasa hoy, James? No estás nada atento.

-Será mejor que te lo explique Mamen.

-Sí, mejor, porque hoy estás muy rarito, James, muy rarito.

Hola, niños y niñas.

¿Qué tal estáis?

Soy una pastora trashumante

y traigo aquí mis 50 maravedíes

para pagar al Consistorio.

¿Cómo?

¿No habéis entendido nada de lo que he dicho?

Os lo explico.

La trashumancia consiste

en llevar al ganado por unas rutas

que se llaman cañadas reales.

Estas cañadas son caminos

que utilizan los pastores

y todavía existen.

A lo mejor cerca de vuestra casa

hay alguna cañada real.

Podéis preguntar a vuestros vecinos o a los familiares y que os cuenten.

En los meses fríos los pastores trashumantes llevaban sus rebaños

desde las tierras del norte hasta el sur,

para encontrar un clima más agradable.

Y meses después volvían a hacer el camino a la inversa,

así se encontraba los pastos del norte que habían vuelto a crecer.

Y las tierras del sur también se regeneraban.

Las cañadas reales,

estos caminos que utilizaban los pastores

se han ido transformando, muchas veces absorbidas

por los núcleos de población que tenían cerca.

Eso ha pasado, por ejemplo, con la calle Atocha de Madrid.

Por cierto, una pregunta,

¿quién creéis que tiene prioridad de paso en una cañada real?

Aunque parezca increíble las ovejas

son las que tienen prioridad

sobre el tráfico en una cañada real.

Antes os hablaba de los maravedíes,

esas monedas que pagábamos a los ayuntamientos

por llevar a nuestros rebaños a sus terrenos.

Nuestros rebaños hacen una labor medioambiental muy importante

porque fertilizan, abonan y regeneran los pastos.

Yo creo que deberían ellos pagarnos a nosotros algún maravedí.

La trashumancia es muy antigua,

tuvo su momento de esplendor en la Edad Media,

cuando Adolfo X el Sabio

creó en 1273 la Mesta,

una asociación o gremio

que fijaba los privilegios

de los ganaderos.

Poco a poco,

cuando los rebaños

se hicieron sedentarios

y no se trasladaban

de un lugar a otro,

la trashumancia se fue abandonando,

y la Mesta desapareció en 1836.

Cuando llegó la Revolución Industrial,

¿cómo creéis que trasladaban a los rebaños cuando era necesario?

Eso es, iban en tren.

¿Os imagináis a las ovejas

en la estación

esperando con las maletas?

Aparecen después los camiones ganaderos y, a lo mejor,

alguno de vosotros habéis adelantado

a alguno con el coche por la carretera, ¿verdad?

Hoy en día, las cañadas reales siguen existiendo.

Aunque muchas se utilizan como recorrido de rutas de senderismo.

Eso sí, una vez al año las personas que nos dedicamos al pastoreo

las recorremos con nuestros rebaños

y así recordamos la tradición de la trashumancia.

Seguro que os preguntáis qué hacíamos los pastores

y las pastoras todo el día por el campo con nuestros rebaños.

Eso es,

además de cuidar a los animales

disfrutábamos de la naturaleza.

Hacíamos alguna actividad artesanal

como, por ejemplo, tallar la madera.

O incluso, tocar algún instrumento.

Nuestra alimentación era muy importante,

necesitábamos migas o caldereta,

platos que nos dieran energía para aguantar

las largas jornadas de caminata.

¿Y dónde dormíamos?

Pues en pequeños refugios o chozas que nos daban cobijo.

Además, conocíamos muy bien las estaciones.

Detectábamos cualquier cambio en el clima,

y nos guiábamos perfectamente por el sol y por las estrellas.

¿Qué os parece?

Recordad,

la trashumancia consistía en llevar a los rebaños del norte al sur

y después de vuelta del sur al norte.

Así aprovechaban el clima más beneficioso

y los pastos volvían a crecer.

El momento de esplendor fue durante la Edad Media.

Recordad también que los rebaños cumplía una función muy importante,

eran unos buenísimos agentes ecológicos,

ayudaban a fertilizar y a regenerar los pastos.

Uy, creo que se me ha escapado una oveja.

Nos vemos pronto.

Viendo todas esas ovejas he tenido una idea genial, James.

Voy a ser pastor.

-Muy bien, así podrás cuidar de las ovejas y caminar con ellas.

-¿Caminar?

Entonces prefiero ser pastor de sandías.

-¿Y qué hace un pastor de sandías?

-Pues va al huerto, se echa una siesta,

luego come alguna sandía que otra

y se vuelve a echar otra siesta.

-O sea, que no hace nada, ¿no?

No sé, Nacho, me preocupas.

No haces nada de deporte.

-Sí que hago, hago salto de altura.

-¿Salto de altura?

-Claro, ¿cómo crees que bajo de los cubos de basura?

¿En ascensor?

-Ay, Nacho, tienes que moverte un poco más,

aunque sea andar.

Mira, Álex nos cuenta por qué.

Hola, deportistas,

¿te has parado a pensar qué es lo que hace al mejor pastor?

Muy sencillo.

La respuesta es...

Vamos a hacer una prueba.

Primero ponte de pie.

Ahora adelanta un pie,

después el que quedó detrás

ponlo delante del primero,

y vuelta a empezar.

Para afrontar las agotadoras jornadas

de una ruta trashumante

hay que estar muy bien preparado físicamente

y no hacen falta máquinas ni mancuernas.

El mejor ejercicio posible es a la vez el más sencillo.

¿Sabes cuál?

Efectivamente.

El ser humano lleva milenios caminando.

Hasta hace poco

para conseguir el abrigo y la comida que se necesitaba

había que recorrer una distancia mucho mayor

que la que hay desde tu cama hasta el armario o la cocina.

Con todos los avances tecnológicos y las comodidades que hemos conseguido

y ese tiempo extra que pasas delante de la televisión o la tablet

caminas mucho menos de lo que deberías.

Ten esto en cuenta,

caminar es salud.

Recuérdatelo siempre

que te sientes en el sofá

o en tu cuarto a no hacer nada.

Aunque no pretendas ser el mejor pastor del mundo,

ni embarcarte en varias semanas de ruta trashumante,

hacer algo tan sencillo como levantarte del sofá

hace mucho más por tu salud de lo que te imaginas.

Sacúdete la pereza y camina siempre que puedas,

por ejemplo, para ir al cole, o hacer algún recado.

Es muy importante llevar un calzado cómodo y flexible.

Si vives en un piso,

siempre será mejor idea subir y bajar las escaleras a pie

que utilizar el ascensor.

Caminar fortalece tus piernas,

tu sistema cardiovascular y tu mente.

Si después de todo un día en el duro pupitre del cole,

te sientas delante de una pantalla,

ni tu cuerpo se relaja ni tu mente se despeja.

Un corto paseo tonifica y estira tus músculos

y despeja tu cabeza.

Dormirás mejor y te levantarás más descansado.

¡Pruébalo!

Cuando caminar un rato se convierta en parte de tu actividad diaria,

te aseguro que no vas a querer dejar de hacerlo.

Además, esto te va a ayudar a mejorar en otros ámbitos de tu vida,

como por ejemplo adaptando

tus ritmos de sueño al sol,

como hacen los pastores

o incluso mejorando tu dieta,

haciendo desayunos más fuertes

y cenas más ligeras.

Es muy importante que realices estiramientos

y que te hidrates siempre que puedas,

te aseguro que esto te va a venir muy, muy bien.

Ya lo verás.

Recuerda, caminar es uno de los ejercicios

más sencillos que puedes hacer

y tienes que realizarlo siempre que puedas.

Acuérdate de llevar siempre un calzado adecuado,

que sea cómodo y flexible.

No te tienes que olvidar nunca de la importancia de pisar bien,

superimportante, apoyar el talón

y después que le siga todo el pie,

distribuyendo el peso

en toda la planta.

Como ya hemos hablado antes,

es muy, muy importante

realizar estiramientos

siempre que puedas.

Te voy a enseñar dos

de los más habituales

cuando caminamos.

El primero es

para esta parte del muslo,

el cuádriceps,

que es una de las zonas

que más se cargan cuando caminamos.

Agarramos de la punta del pie

y aproximamos el talón al glúteo,

así notaremos cómo se estira

todo el músculo.

Y, por último, la planta del pie,

apoyamos el talón

en una superficie elevada,

con la espalda recta

cogemos de la punta del pie

y tiramos hacia atrás.

Como has visto no te propongo prepararte una maratón aquí,

tampoco te doy trucos para ser más rápido ni el más fuerte,

solo te recuerdo esto,

caminar es salud,

con algo tan simple

como levantarte del sofá

y caminar un rato cada día,

o cubrir todas las distancias

que puedas a pie,

tonificas tu cuerpo y tu mente.

Además, mejorarás hábitos saludables también para comer y dormir.

Piensa que los pastores aguantan semanas de ruta trashumante

sin pisar un gimnasio.

Solo pisan el suelo, pero lo hacen mucho,

para ellos ningún camino tiene demasiadas piedras.

Hasta la próxima.

James, James, James... ¡ayuda!

-¿Qué pasa, Nacho?

-Es que resulta que me he quedado dormido

pastoreando las sandías, y ahora... ¡Me faltan!

-A ver, ¿cuántas sandías tenías antes?

-¡Muchas!

-¿Y ahora?

-Menos.

-A ver, Nacho, ¿no las contaste antes de quedarte dormido?

-A ver, contarlas, contarlas todas, no.

Pero me parece que había más antes de quedarme dormido.

-Ay, si las hubieras contado ahora todo sería más fácil.

-A ver, empecé a contarlas,

pero cuando iba por la tercera me quedé dormido.

-Nacho, tú y los números, mira,

por suerte tenemos a Miguel que nos va a contar más de ellos.

Ya verás qué fácil.

Hola, matemaníacos y matemaníacas, ¡estoy supernervioso!

Mañana tengo una excursión y no logro dormirme,

me he bebido un vaso de leche,

me he leído todo este libro

que tengo aquí y nada,

no logro dormirme.

Voy a seguir el truco que me ha dicho mi abuela,

¿saben cuál es?

Pues me ha dicho que tengo que contar ovejas, sí, bueno,

voy a intentarlo.

Uno, dos, tres, cuatro, cinco...

Uno, dos, tres, cuatro, cinco...

Me he dado cuenta que representa una serie numérica.

Una serie numérica

es una sucesión de números

que tienen una relación entre ellos

que se llama patrón.

El patrón es, por ejemplo,

repetir siempre lo mismo,

sumar, restar o multiplicar

por la misma cantidad.

En este caso, ¿cuál sería el patrón?

Pues el patrón es sumar 1.

Así, al primer número de la serie

que es el 1,

le sumo uno y tengo

el segundo número de la serie

que es el 2.

Al segundo,

le sumo el patrón que es sumar 1,

y me da el siguiente que es 3.

Y así sucesivamente.

Conociendo un número de la serie

y el patrón puedo calcular la serie entera.

Vamos a hacer otra serie numérica contando ovejas.

Les digo...

Bien, y ahora, ¿cuál es el patrón de esta serie?

Sí, sí, el patrón de esta serie

es sumar 5.

Si nos fijamos,

al primer número que es el 5

le sumo 5 y me da

el segundo número de la serie

que es 10.

Al 10 le sumo 5

y me da el siguiente que es 15.

Y así sucesivamente.

Entonces, ¿cuál es el siguiente número que falta de la serie?

Claro que sí, es el 25,

porque vamos sumando 5.

Si al 20 le sumamos 5,

nos da 25 que es

el siguiente número de la serie.

¿Por qué no intentas inventar tú una serie?

Puedes utilizar el patrón que desees.

Siempre sumar el mismo número,

puedes restarlo o puedes multiplicar.

Como los números son infinitos, las series también son infinitas,

solo dependen de tu imaginación.

Bueno, también podemos jugar a las adivinanzas.

Les voy a decir una serie...

¿Cuál es el patrón de esta serie?

A ver, a ver...

El patrón puede ser...

Pues sí, el patrón es sumar 10.

10 + 10 es 20.

20 + 10 es 30.

Y así sucesivamente.

Vamos a hacer un pequeño repaso,

las series numéricas son una sucesión de números

que tienen una relación entre sí que se llama patrón.

Pueden ser ascendentes o descendentes.

Y son infinitas.

Ahora creo que me voy a hacer unas cuantas series más.

Uno, dos, tres...

Pues parece que mi abuela tenía razón.

¡Me he dormido!

Y ahora que estoy soñando voy a hacer lo que quiera,

que para eso es mi sueño.

Creo que me voy a ir a un parque de atracciones con todos mis amigos.

Y cuando suene el despertador, me vuelvo.

¡Hasta la próxima, matemaníacos y matemaníacas!

¿De qué querías hablarme, James?

-Hola, Nacho, pues mira,

quería hablar contigo de los prefijos.

-Ah, de los precintos, vale, vale.

-No, no, de los prefijos, Nacho.

Son unas partículas que se utilizan para crear palabras nuevas.

-Ay, yo soy buenísimo en eso.

Por ejemplo, "mapachuapo" que es mapache guapo.

Se me da superbien eso de los precintos.

-Bueno, Nacho, no es exactamente eso.

Mira, por ejemplo,

la palabra -sub se utiliza para hablar de algo

que está por debajo, por ejemplo, submarino.

-Ah, claro, entonces tú eres "sub-James".

-¿"Sub-James"?

-Claro, porque estás por debajo de mí.

Yo soy tu jefe.

-A ver, Nacho, pero eso no es así.

-¿Cómo que no?

¿Me vas a decir que es incorrecto?

-Mira, eso es correcto.

-¿Lo ves?

Me estás dando la razón.

-No, me refiero a que incorrecto es correcto.

-James, no hablas claro.

Hoy estás imposible.

-¿Ves? Eso también es correcto.

-Ay, de verdad, James, hoy estás de lo más impredecible.

-¿Lo ves?

Estás utilizando un montón de prefijos.

Vamos a escuchar a Juan Carlos para que seas consciente.

-¿Eh?

¿Me estás diciendo que soy un inconsciente?

-¿Lo ves? Otro. Dentro vídeo.

Hola, superlingüistas.

¿Qué tal?

Te voy a decir una serie de palabras y a ver si averiguas

qué es lo que tienen en común.

Trashumancia, polideportivo,

destapar, preadolescente,

submarino...

¿Qué? ¿Notas algo?

¿Son palabras con prefijo,

son polisémicas o son onomatopeyas?

¡Claro que sí!

¡Son palabras con prefijo!

Lo has descubierto.

¿Jugamos con los prefijos?

Como nos gustan tanto las ovejas

y la trashumancia,

eso de que estén en movimiento

recorriendo tierras,

vamos a jugar

a cada oveja con su pareja.

Aquí tengo este rebaño de prefijos

y palabras que tendremos que unirlas

para crear palabras nuevas.

Por ejemplo, -poli,

¿con cuál irá bien?

¿Con poli-terráneo?

No, no, esta palabra no existe.

Pero sí que existe polimétrico.

Siguiente, ¿-micro con -contar?

Tampoco existe.

Pero sí que existe microondas.

Y las que seguro que sí que existen

son descontar.

Subterráneo.

Y transformación.

El prefijo hace

que la lengua crezca,

ya que se crean palabras nuevas

por necesidad.

El prefijo es una partícula que se añade al principio de la palabra

y que cambia el significado de la palabra original.

Prefijo significa delante de, en este caso, delante de la palabra.

Otro ejemplo es prenatal.

Los superlingüistas como tú y como yo somos unos investigadores

y unos grandes caza prefijos.

Descubrimos el significado de las palabras uniendo unas con otras,

como haría Sherlock Holmes, descubriendo pistas.

¿Qué te parece si descubrimos el significado

de algunas de estas palabras?

Claro que sí,

o como le diría a mi colega: "Elemental, querido Watson".

Voy a darte un prefijo y piensa con qué palabra le irá bien.

Claro que sí, descongelar.

Es decir, quitar lo congelado.

Otro más.

Perfecto, con decir,

es decir, predecir,

adelantarse a algo que va a suceder

o algo que se va a decir.

Venga, ahora vamos a jugar con mini.

Te doy otras tres opciones.

Perfecto, miniserie. Una serie con pocos capítulos.

Y el último.

Monomono no, eso no existe,

muy bien,

veo que has prestado atención,

monotemático.

Es decir,

que se habla de un solo tema.

Hay otros prefijos que son de negación como antinatural,

contracultural o desmaquillar.

Temporales como antepasado, posparto o prehistoria.

Y de cantidad y tamaño como bilingüe,

minifalda o pluridisciplinar.

Recuerda que los prefijos van al principio de la palabra,

y añaden un nuevo significado.

Hay distintos tipos de prefijos,

de negación, temporales, de cantidad, tamaño...

Muchas de las palabras

que utilizamos habitualmente llevan prefijos

como supermercado, internacional, subdirector...

Anímate a descubrirlas y a inventar nuevas palabras.

¡Hasta la próxima!

¡James, James!

Me he encontrado las ovejas otra vez

y se me ha ocurrido una idea "mapachuda".

-¡Oh! ¿vas a hacer la trashumancia tú también?

-¡Sí!

Seguro que viven un montón de aventuras.

-Pero, Nacho, tienes que estar preparado,

es un viaje muy largo.

-Estoy preparado para todo.

-Bueno, tienes que aprender a seguir las señales

para llegar a tu destino.

-Eh... ¿No tienen móvil?

¿No lo pueden mirar en el GPS?

-Ay, Orilo y Arlequina te lo explican,

en realidad es como un juego.

101, 102, 103, 104...

-Pero, Orilo, vaya montón de ovejas.

¿De dónde han salido?

-Arlequina, ¡que me has despistado!

¿Tú sabes lo que cuesta contar ovejas?

Ahora voy a tener que empezar de cero

y eso da muchísimo sueño.

-Bueno, perdón, pero dime,

¿de dónde han salido todas estas ovejas?

-Arlequina, son de mi amigo Disprosio, el pastor,

me las ha dejado mientras él prepara la ruta de trashumancia.

-Qué interesante, pero... ¿Se van a quedar mucho tiempo?

Mira que yo no sé si hay sitio para tanta oveja.

-No, tranquila, Arlequina, que solo se quedan una noche,

eso sí, antes de ir a dormir hay que hacer recuento, así que,

venga, a por ello.

Una, dos...

-Oye, Orilo, ¿y es muy complicado eso de la trashumancia?

-Pues sí, Arlequina, es muy complicado

porque es un camino muy, muy largo lleno de aventuras.

-¿Aventuras, Orilo?

Ay, cuéntame más.

-¿Quieres saber más sobre la trashumancia?

-Sí.

-¿Qué te parece si nos inventamos un juego

para aprenderlo todo sobre la trashumancia?

-Vale, genial, pero, pero...

¿Tú crees que jugando podremos aprender algo?

-Es la mejor manera, Arlequina,

el juego ayuda al aprendizaje

porque cuando te lo estás pasando bien puedes aprender mucho más,

así que, ¿qué te parece?

¿Hacemos el juego de la trashumancia?

-Me parece que...

¡Ya tenemos reto!

Aquí lo tenemos,

tranquilos, tranquilas,

que veréis que inventarse un juego

es tarea fácil.

-Nosotros hemos creado

este juego de aquí,

es precioso, ¿verdad?

Lo hemos creado para entender mejor

las normas de la trashumancia.

-Lo primero, tienes que hacer

tu rebaño de ovejas.

Yo por ejemplo, he hecho un rebaño con tres ovejas

y les he puesto nombre a todas.

Esta se llama Marroncín,

esta se llama Alegría y esta se llama Nubecilla.

-Y también hemos investigado mucho

sobre qué tipo de ovejas

eran las que se llevaban

en la trashumancia

y son las ovejas merinas.

O sea, esas que tienen mucho vellón,

mucha lana.

-También es muy importante

el recorrido.

En España hay un montón

de cañadas reales,

y aquí hemos hecho

la cañada real, Arlequina.

Sí, sí,

es muy larga y sinuosa

y atraviesa un montón

de accidentes geográficos,

que yo sé Arlequina

que a ti los accidentes geográficos

te gustan mucho.

-Sí.

-Por ejemplo, las montañas,

los valles, los ríos...

-Y la cañada real que servía

para transportar a las ovejas

de unos lugares a otros

está hecha en nuestro juego

por distintas casillas,

así, para ir avanzando

en la cañada real,

tenemos que ir casilla a casilla

tirando un dado.

-Mira, por ejemplo,

yo tiro el dado y me sale un cinco.

Uno, dos, tres, cuatro, cinco.

-Perfecto. Así vamos avanzando.

Pero también es muy importante

poner normas

en cada una de las casillas

y esas normas

nos las podemos inventar.

Por ejemplo,

mira lo que tenemos aquí.

Aquí tenemos al perro pastor que ladra

cuando llega el rebaño de ovejas,

y las va azuzando,

las va empujando para delante, así que,

que cuando caes en el perro pastor

tienes que tirar otra vez.

-Uy, qué divertido.

Por ejemplo, mira,

aquí tenemos el acantilado.

Cuidado con él,

las ovejas podrían caer, así que,

cuando las ovejas se aproximan

al acantilado

te vas dos casillas para atrás.

-Y aquí tenemos la casilla

de la fuente.

Las ovejas cuando llegan a la fuente

están tan a gustito

que se quieren quedar ahí un rato,

así que pasas un turno sin tirar.

-En este juego tenemos que conseguir

que todas las ovejas

de nuestro rebaño,

sin perder ninguna,

lleguen hasta los pastos de verano

para que puedan comer.

-Y podemos inventarnos

más normas todavía, por ejemplo,

Orilo, ¿qué norma te inventarías

para cruzar el río?

-Cruzar el río es muy difícil, así que,

yo creo que la mejor norma

es que tienes que sacar un seis.

-Qué difícil,

pero ahí está la gracia del juego,

inventa tus propias normas,

construye tu tablero

y aprende mucho más

sobre la trashumancia.

Nosotros nos vemos en nuestra próxima aventura, adiós.

Beee, beee...

Beee...

-Nacho, pero ¿qué haces disfrazado de oveja?

-Es que me voy a ir de viaje con ellas.

Así me aceptan mejor y yo me meto más en el personaje.

Beee...

-Bueno, ¿y cuándo te vas de viaje?

-Pues ahora mismo,

James, ¿para qué voy a esperar?

Beee...

-¿Podrías esperar un poquito?

-Ay, no puedes vivir sin mí, ¿eh?

¿Te quieres venir conmigo?

He visto un disfraz de oveja que te quedaría genial.

Beee...

-Es que si te esperas un poquito y vienes conmigo,

podemos presentar el "Está Mapachando".

-Ah, beee... pasando.

Bienvenidos y bienvenidas a "Está Mapachando",

el noticiero mapache

que da las noticias pache lo que pache.

Última hora.

Beee...

Oye, James,

¿por qué no te has vestido de oveja como yo?

-Nacho, yo con eso tendría mucho calor.

Oye, empezamos con las noticias.

-Sí, muchas ovejas y cabras

se preparan para hacer la trashumancia,

con Nacho Mapacho.

Estas amiguitas de llevan varios días preparándose

para acompañarnos en el viaje.

Están ensayando varios números de circo

para entretenernos por el camino.

Va a ser una aventura de lo más divertida.

Piénsate lo de venir con nosotros, James.

Beee...

-En algunos sitios la trashumancia ha pasado a ser celebrada

como una fiesta.

Por ejemplo a su paso por la Puerta del Sol de Madrid.

Además del recorrido de las ovejas, podemos ver bailes,

costumbres y ropa que se usaba en esa época.

Es todo un evento cultural, de lo más divertido,

donde podemos aprender muchas cosas.

-James, tengo una idea.

Podrías ir bailando delante de mí y así me vas anunciando.

-Ay, Nacho, no sé si me parece una buena idea.

-No solo los pastores cuidan de las ovejas durante la trashumancia.

También lo hacen sus perros.

Este perro pastor cuida las ovejas desde que son pequeñas.

Aquí podemos ver como le da el biberón

y se asegura que se lo toma hasta el final.

¡Buen provecho, ovejita!

Vale, James, me voy de viaje con mis amigas las ovejas.

Me voy a trashumar.

¿Te quieres venir?

Serías una oveja estupenda.

-No, Nacho, pero muchas gracias.

Bueno, Clanes, hasta aquí el programa de hoy.

Sed buenos y portaros muy bien. Hasta pronto.

-Beee...

