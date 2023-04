Aprendemos en Clan - Senderismo y montaña

¡Hola, Claners! ¿Cómo estáis?

O, como dirían en quechua, "napa cuiquiu".

Hoy nos vamos a la montaña, pero un segundo...

¿Dónde está Nacho?

Llega tarde, como siempre.

-¡Tranquilos, tranquilos!

¡Ya está aquí la estrella de la televisión

y experto montañista!

-Pero, Nacho,

¿dónde vas con traje?

¡Si vamos a la montaña!

-Porque en la montaña hay pájaros, conejos, jabalís

e incluso guapas mapachitas.

Y quiero estar guapo para causarles una buena impresión.

-Pero para hacer senderismo tienes que ir bien equipado.

-Y voy bien equipado.

Con mi móvil, para hacerme fotos en Mapachegram.

-Cuando digo "equipado" me refiero a ir con botas, cantimplora,

una mochila con provisiones y, sobre todo, con ropa muy cómoda.

-¡No vas a convencerme para ponerme chándal!

¡Soy un mapache, pero tengo estilo!

-Bueno, no se puede negar que vas hecho un pincel.

-¡Sí!

Si conozco alguna mapachita seguro que se sentirá

locamente atraída hacia mí.

-Nacho, a la montaña no se va a ligar.

-Nunca se sabe dónde puedes encontrar el amor, James.

-Ay, mira: mejor escucha los consejos de Álex,

que nos va a dar unos tips para hacer senderismo.

-¡Hola a todas y a todos!

Me pillas preparando la mochila

porque voy a hacer una excursión a la sierra

y no quiero llevarme ninguna sorpresa.

La montaña es uno de los lugares

más fascinantes de cualquier geografía.

Puedes hacer ejercicio solo con pasear

y, a la vez, descubres paisajes fantásticos

y nuevos horizontes.

Se llama "hacer senderismo".

Pero a la montaña hay que tenerle siempre respeto.

Nunca sabes cuándo van a cambiar las condiciones del clima

y, si no estás preparado,

puedes pasar un mal rato.

Así que te voy a enseñar a preparar una mochila

para un día de excursión.

Como ves, tengo una mochila pequeña

donde voy a guardar todo lo que necesito.

Empezamos con la ropa de repuesto.

Primero, una camiseta.

Unos calcetines.

Y unos guantes.

Y vamos a seguir con las provisiones.

Primero, unos frutos secos, que te dan mucha energía.

Seguimos con un poco de chocolate, por si te da el antojo.

El bocadillo que no se te olvide.

Bien envuelto, por supuesto.

Y, para terminar,

un termo con caldito que me ha hecho mi mamá.

¡Gracias, mamá!

Vamos a seguir con otros utensilios.

Por ejemplo, una cuerda.

Que puede ser muy útil en la montaña.

Y, por supuesto,

¡una brújula!

Para no perder el norte.

Seguimos con un chubasquero.

Por si llueve.

Y un jersey.

Que para caminar no lo uso porque enseguida entro en calor,

pero cuando me paro me viene bien para no quedarme frío.

Y todavía falta una cosa muy importante

que no hemos metido en la mochila: ¿Qué crees que puede ser?

¡Eso es! El agua.

Aunque no te lo creas, esto es una cantimplora.

Recuerda: bebe con la frecuencia necesaria

porque, si no, puedes llegar a deshidratarte

y pasar un mal rato.

Pero antes de irnos a la montaña

vamos a hacer unos ejercicios de movilidad.

Cogemos las manos...

y vamos hacia atrás.

Nos tocamos la punta de los pies.

Subimos una pierna.

Subimos la otra.

Y hacemos estos ejercicios de dos a tres veces

durante 10 o 15 segundos.

Y yo ya estoy listo para irme.

Cojo mi mochila y me voy a la montaña.

¡Hasta pronto!

(Música)

-¡Ay! Me encanta el campo.

¡Se respira un aire tan puro!

-Me aburro...

-Además, la montaña siempre me ha dado

esa sensación de libertad y paz.

-¡Me aburro!

-Tanto verde me recarga las baterías.

-¡Me aburro!

-¿Cómo que te aburres, Nacho?

¿Ya te has cansado de hacerte selfis?

-Me he hecho selfis en la roca grande,

en la roca pequeña,

en el puente,

¡no hay más sitios donde hacerse selfis!

-En la montaña se pueden hacer un montón de cosas.

Puedes sentarte y contemplar la naturaleza y los animales.

-¿Los animales?

¡Pero si solo hay vacas!

Y son muy sosas.

No me han dicho nada del traje,

y solo dicen: "¡Muuuu!".

-Bueno, vamos a seguir andando, que a eso hemos venido.

-¿Andar?

¡Pero si casi no me puedo mover con este traje!

Y tengo los pies... ¡ay, qué dolor!

-Pero Nacho, ¿cómo que vas descalzo?

¡Te lo dije! Botas de montaña.

-¡Pero James!

¡Ay!

¡Me aburro!

¿No podemos ir a comprar un cómic?

-¿En la montaña?

En la montaña no hay tiendas de cómics.

Pero, ¿sabes?

Podemos hacer una cosa aún mejor.

-¡Ah! ¿Sí?

¿Podemos ir a una tienda de videojuegos?

-No, podríamos plantar un árbol.

Mira: Orilo y Arlequina nos enseñan cómo hacerlo.

-¡Hola Orilo! -¡Hola Arlequina!

-Mira, te presento a mi planta favorita,

se llama Florentina.

¿Te gusta? A mí me encanta cuidarla.

¡Me pongo de contenta cuando le sale una hojita nueva!

¿Has visto? -Es chulísima.

Lo que pasa es que está un poco "chuchurría", ¿no?

Esta tierra está muy seca...

-Ay, bueno, vale, pues déjame.

La voy a alimentar con un poquito de agua.

-No, Arlequina, las plantas necesitan agua para vivir,

pero no se alimentan del agua que absorben de las raíces.

No, no.

Las plantas se alimentan de un gas que está en la atmósfera.

El CO2 o dióxido de carbono.

-Bueno, muy bien, las plantas se alimentan

del dióxido de carbono de la atmósfera,

pero a mi Florentina le gusta también mucho el sol.

Cuando me pongo con ella al sol, se pone toda contenta.

-Efectivamente, Arlequina, porque las plantas,

con el agua que absorben de las raíces,

el dióxido de carbono que absorben por las hojas

y la energía que obtienen de la luz del sol, realizan...

¡la fotosíntesis!

-¿La fotosíntesis?

Uy, ¡eso suena a superpoder!

-Pues casi, casi.

Gracias a la fotosíntesis las plantas son capaces

de generar su propio alimento,

y con ese alimento hacen nuevas hojas,

tallos, raíces, troncos...

Gracias a la fotosíntesis, además, liberan oxígeno.

Ya sabéis, O2.

-¡Oxígeno!

Pero eso lo necesitamos nosotros para respirar.

-Efectivamente. -¡Bua! Ya ves cómo es mi Florentina.

No solo toma el CO2 de la atmósfera,

sino que además libera oxígeno

ayudando a toda la vida que hay sobre la Tierra,

¡qué importantes son las plantas!

Pero, ¡un momento Orilo!

¿Por qué la mayoría de las plantas tienen las hojas verdes?

Como mi Florentina.

-¡Qué buena pregunta!

Has visto que para poder realizar la fotosíntesis

necesitan la energía del sol. -Sí.

-Pues para captar la energía del sol

utilizan una molécula llamada "clorofila".

Y la clorofila es ¡verde!

-Un momento.

Yo quiero ver esa clorofila, ¿eh?

-Pues no se hable más, vamos a hacer una extracción de clorofila.

-¡Vamos!

-Pero no de Florentina, que es muy bonita.

-Tú quédate aquí mirando.

-Vamos a hacerla de una col.

Así en casa, si quieres, también la puedes hacer.

Lo primero de todo, Arlequina,

es que cojas una hoja de col, la que más te guste.

-¡Esta! Esta, que es más fácil de coger.

-¡Perfecto!

Ahora rómpela a trocitos y ponla aquí

¡para machacarla bien machacada!

-Vamos a machacar la hoja.

-¡Muy bien!

Lo que vamos a hacer es romper la hoja

para que esa clorofila quede expuesta

y vamos a hacer que esa clorofila se disuelva en alcohol.

-Echa, echa.

-Así que pondremos un poquito de alcohol...

¡Mira, mira cuánto alcohol! Dale, dale, Arlequina.

Dale fuerte, venga, fuerte, muy bien.

-¡Echa, echa un poco más!

-¡Más alcohol, más alcohol!

Cuidado, eh, que no os salte a la cara.

Hay que machacar bien para que esa clorofila

salga de las células de la planta

y se disuelva en el alcohol.

-Yo creo que de aquí ya ha salido...

ha salido ahí,

la clorofila disuelta el alcohol.

Vamos a ver.

-Pues ahora echamos el alcohol...

-¡Oh!

-¡Fijaos!

Ha quedado totalmente verde.

Este color verde es

¡la clorofila!

Que estaba en la hoja de la col

y que ahora está disuelta en el alcohol.

-De verdad, Orilo, las plantas son impresionantes.

Yo ahora me voy a ir con Florentina

y nos vamos a poner un ratito al sol,

para que trabaje bien la clorofila.

Nosotros nos vemos en nuestra próxima aventura.

¡Adiós!

-¡Uy, uy!

No entiendo por qué tengo que plantar arbolitos.

Soy un mapache de ciudad.

-Nacho, plantar un árbol es algo muy divertido.

Y, además, ayudamos a salvar el planeta.

-¿Y por qué no los plantamos en la sombra?

¡Aquí me estoy asando!

-Pues por eso mismo, porque las plantas y los árboles

necesitan la luz del sol para hacer la fotosíntesis.

-¿La "fotosíntetris"?

Suena a un videojuego muy "mapachionante".

-No, fotosíntesis.

Es el proceso que hacen las plantas para obtener alimento.

-¡Oh! ¿Las plantas cocinan?

-¡No!

Para hacer la fotosíntesis las plantas necesitan luz del sol,

necesitan agua y, también, necesitan dióxido de carbono

que consiguen del aire, ¿lo entiendes?

-Sí, entiendo que tendría que haber traído una bolsa

llena de basura y sandías.

-Ay, Nacho, no seas gruñón y ve a por un poco de agua al río

para poder regar este arbolito.

-Vete tú, que yo me canso.

-Bueno, vale, me voy yo. ¡Pero con una condición!

Que te quedes aquí y mires la lección de la fotosíntesis

y luego me cuentas tus conclusiones, ¿vale?

-¡Vale, vale!

-A la única conclusión que llego es a que no me gusta el senderismo.

Prefiero el "basurismo" y el "sandismo".

¡Tengo hambre!

-¡Hola Arlequina!

Uy, ¿qué es esa cara de nostalgia?

-Ay, Orilo, es que me estoy acordando

de cuando me iba por el campo en mi bicicleta,

que me metía por todos esos caminos

entre los campos de mandarinos.

¡Me encantan los mandarinos!

Huelen tan bien...

-¡Arlequina!

¿Sabes que podemos hacer algo para que huelas

siempre que quieras a mandarino?

-¿De verdad? ¡Pues vamos a hacerlo!

-¡Podemos plantar un mandarino aquí!

-¿De verdad? ¡Qué ilusión!

Así podré oler siempre a mandarino.

Oye, y además es muy importante plantar árboles,

O plantar cualquier tipo de plantas.

Porque ayudamos a combatir el cambio climático.

-¿El cambio climático?

-¡Claro que sí!

-Yo ese me lo conozco.

El cambio climático significa

que el clima de la Tierra está cambiando.

Pero está cambiando muy rápido.

Esto es producido por los gases de efecto invernadero.

Esos gases actúan como una manta.

Una manta que se le pone al planeta Tierra

y evita que el calor salga hacia fuera,

entonces, la temperatura global sube y sube y sube y sube

dando lugar a olas de calor terribles,

a sequías incontroladas,

a tormentas atroces...

-¡Ay, qué mal, qué mal!

Uno de esos gases de efecto invernadero

es el dióxido de carbono o CO2,

y las plantas absorben dióxido de carbono,

se quedan para ellas todo ese CO2

porque así fijan carbono,

y pueden hacer tallos, hojitas, son fundamentales las plantas.

-Así que, ¿qué te parece?

¿Vamos con nuestro reto?

-¡Pues vamos a plantar un mandarino!

-¡Sí!

Lo primero que necesitamos es el mandarino en cuestión.

-Vale.

-Así que aquí lo tenemos.

-Ay, ¡qué cosa más bonita!

¿Le puedo poner nombre?

-¡Claro!

-Le voy a poner un nombre en tu "olor".

¡Mandorilo!

-¡Ay, qué bonito! ¡Muchas gracias!

-Pero, un momento.

Yo quiero registrar todo lo que le pase a Mandorilo.

Así que voy a traerme por aquí mi cuadernito

y vosotros hacedlo igual,

voy a ir midiendo cuánto crece cada mes,

me lo apunto, y cuándo le salen las mandarinas.

También me lo voy a ir apuntando, a ver.

-¡Perfecto!

Vosotros y vosotras desde casa con vuestro cuadernito

podéis plantar un "mandorilo" o lo que os dé la gana.

Lo primero que necesitamos es...

-¿Qué? -¡Una maceta!

-Te traigo una.

-Una buena maceta donde plantar a Mandorilo.

-Toma macetón.

-¡Pero qué pedazo de macetón! Muy bien.

En el fondo pondremos unas piedras para que el agua drene.

Así, el agua que le sobre a Mandorilo

se irá para abajo.

Perfecto.

-Ya está, ya está. -Perfecto.

¿Veis? Ponemos unas piedritas para que el agua drene.

Y ahora, claro,

las raíces de Mandorilo tienen que crecer,

por eso necesitamos tierra, sustrato,

así que, Arlequina,

tienes que poner un poco de sustrato...

¡Pero madre mía!

-Espera, a ver... -Qué pedazo de...

-Aquí está el sustrato.

-No, si sustrato no nos va a faltar.

-Hay que abrir el sustrato.

-Ábrelo, y tienes que echar un poquito en la maceta.

Porque, así, las raíces de Mandorilo

podrán crecer, extenderse y absorber agua y nutrientes.

Venga, échale ahí. -Todo el sustrato.

-Venga. -Hay que abrirlo bien, ¿eh?

-Más fuerte, ¡bien!

Dale ahí, muy bien, abre, venga.

Un buen sustrato.

Madre mía, que se me va Mandorilo.

Ay, ¿cómo hago esto?

A ver.

Espera, abre, así.

Muy bien, eso es, venga, dale fuerte, Arlequina.

¡Vale! Arlequina, que te pasas.

-Ay, ¡madre mía!

-Perfecto, tenemos que poner una buena cantidad de sustrato

para que así coloquemos al Mandorilo.

-Venga, en todo el medio.

-¿Veis? De manera que quede justo a la altura de la maceta.

Pero es muy importante, Mandorilo necesitará nutrientes,

necesitará minerales de las raíces,

y para eso utilizaremos... ¡abono!

-¡Abono! Si lo estaba yo viendo que íbamos a usar abono.

-Arlequina, échale a Mandorilo aquí un poco de abono.

(ORILO RÍE)

Arlequina, ¿tú sabes de qué está hecho el abono?

-¿Qué pasa? Pues de minerales y de cosas.

-¡Está hecho de caca!

De caca de la vaca, de caca del cerdo,

de caca de las ovejas...

-¿En serio?

No, pero este yo creo que es mineral, ¿eh?

-Ah, bueno, es verdad. -No tiene caca.

Espero que no.

-Este es el que se hace con minerales directamente.

Perfecto, ahora que ya tenemos un poquito de abono,

tenemos que acabar de rellenar con tierra

todos los huecos, así que, Arlequina,

acaba de echarle ahí el sustrato.

Muy bien, perfecto.

Mira, qué alegría, qué bien está quedando, echa, echa.

Perfecto.

Que no quede ni un huequito.

Mira, si es que somos unos jardineros increíbles.

-Está dando sombra, Mandorilo.

-Ay, el Mandorilo.

Oye, Arlequina. -Sí.

-Puedo decir que de árboles sabes un montón, ¿eh?

-Hombre, es que soy arbolista.

-Ay, pues muy bien.

Y ahora lo más importante.

¡Regarlo! -Qué bonito...

-Hay que regar a Mandorilo,

justo después de trasplantarlo le tenemos que poner agua

para que crezca... -Mira, mira.

-¡Uy!

-Mira, mira, mira Mandorilo.

-Mira cómo le está gustando.

Ay, perfecto, Arlequina.

Ya tienes tu mandarino

para que puedas oler a mandarina siempre que quieras.

-Vosotros y vosotras hacedlo también en casa,

nosotros nos vemos en nuestra próxima aventura.

¡Adiós!

(Música)

(RONCA)

-¿Pero será posible?

¡Nacho!

¡Despierta!

-Ay, ¿qué pasa con tantos gritos?

-¡Pues que te has quedado dormido como un tronco!

-No estaba durmiendo, estaba haciendo la fotosíntesis.

-Sí, claro, menuda cara.

Venga, ayúdame, que tenemos que plantar un cerezo.

-Uy, ¿cerezo?

¿De ahí van a salir cerezas?

-Claro, y además he traído semillas de manzano, melocotonero y peral.

Todos árboles frutales.

-¡Guau!

¿Y cuando salgan las cerezas me las podré comer?

-Bueno, cuando volvamos dentro de un tiempo,

el cerezo habrá crecido y, entonces sí,

te podrás comer los frutos.

-¡Guau! ¡James, James, James!

¡Tenemos que plantar más árboles frutales!

Junto al río podemos plantar frambuesas,

y al lado peras,

y detrás melocotones.

-Bueno, para, para, si quieres plantar tanto

tendríamos que hacer un pictograma para dividir las zonas

y organizarnos mejor.

-¿"Pintorranas"?

¿Por qué quieres pintar ranas?

-No.

Pictogramas.

Son unas informaciones pequeñitas

que nos dan una información concreta sobre algo.

Por ejemplo, de los árboles, mira:

Miguel Ángel nos lo enseña en una clase.

-¡Hola matemaníacos y matemaníacas! ¿Qué tal?

El alcalde de mi pueblo es lo más.

Ha decidido que cada habitante del pueblo

va a poder plantar un árbol.

Y encima le vamos a poder poner nombre.

¿Por qué?

Porque queremos ser el pueblo más verde de los alrededores.

Eso sí, tenemos que saber en qué parque del pueblo

vamos a plantarlo.

Por eso, me he cogido la mochila, una agendita y mis botas para andar

y ver qué parques del pueblo tienen más árboles

y qué parques tienen menos, ¡vamos allá!

Uf, ya he llegado, ya he llegado.

Estoy cansadísimo,

pero ya he hecho mi registro

de los árboles que hay en cada parque.

Ahora creo que lo mejor es representarlos en un pictograma.

Aquí ven que lo primero que tenemos que hacer es

poner una columna vertical con números

y las mismas distancias.

Y debajo, ¿qué apunté?

Pues apunté los nombres de los tres parques.

El parque infantil, el parque de la fuente

y el parque de los pinos.

Muy bien.

Ahora veo que en el parque infantil

¿cuántos árboles había?

Pues había cuatro árboles.

Por eso he colocado un arbolito encima del otro

hasta llegar a cuatro.

¿Bien?

Y se me refleja en la columna.

En el parque de la fuente hay tan solo tres árboles.

Uno, dos y tres.

Y hago lo mismo, los coloco unos encima de otros

y ya veo que hay tres.

Y en el parque de los pinos, ¿cuántos hay?

En el parque de los pinos, a ver...

En el parque de los pinos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis.

Estupendo, ya los tengo colocados y así se refleja.

Ahora,

les quiero lanzar una pregunta.

Teníamos que saber en qué parque había más árboles

y en qué parque había menos.

Y lo podemos averiguar simplemente

mirando las columnas.

¿En cuál dirían que hay menos árboles?

Como ven, nos tenemos que fijar en cuál es la columna más pequeña.

La columna más pequeña,

que representa al parque de la fuente,

es donde hay menos árboles.

Y la columna más grande es el parque de los pinos.

Así, donde vamos a plantar más árboles

es en el parque de la fuente.

Bien, ¿qué ocurre?

Que ha habido un pequeño problema.

Porque todos los vecinos del pueblo

han decidido plantar los mismos árboles.

Teníamos que elegir entre olivos, palmeras y naranjos.

¿Y qué ocurre?

Que si no lo sabemos,

vamos a plantar todos lo mismo, ¡y no puede ser!

Yo creo que lo mejor es utilizar otro pictograma.

¡Aquí lo tenemos!

Pero este va a ser un poco diferente.

En este caso, los números los he puesto aquí,

en horizontal: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete,

ocho, nueve y diez.

Y los tipos de árboles los he puesto en la vertical.

Naranjos, palmeras y olivos.

¿Qué ocurre?

Que vemos que cuatro habitantes del pueblo,

cuatro habitantes del pueblo han decidido plantar naranjos.

¿Y cuántos han decidido plantar palmeras?

Pues uno, dos, tres, cuatro y cinco.

Y lo vemos aquí representado

también en columnas horizontales.

¿Y olivos? ¡Uy! Los olivos han triunfado.

¿Por qué?

Porque si nos fijamos, siete habitantes

han decidido plantar olivos.

El olivo es el árbol estrella.

¡Vamos a estar rodeados de olivos!

¿Han visto qué útiles son los pictogramas?

En función del tamaño de la fila

podemos saber cuántos habitantes han elegido un árbol u otro.

Y yo me voy con mi arbolito,

que el alcalde me espera para plantar el mío.

Se va a llamar Miguelito.

¡Hasta la próxima, matemaníacos y matemaníacas!

-¡Oh!

Y cuando terminemos de llenar esta montaña de cerezos

iremos a la montaña de al lado y también plantaremos allí.

-¡Así me gusta, Nacho!

-Y después iremos a todas las montañas del mundo

y seguiremos plantando.

-Bueno, tampoco te pases.

-¡Vaya donde vaya siempre tendré comida

y nunca pasaré hambre en mis excursiones!

A falta de basura, buena es la fruta.

-Vale, pero entonces tienes que ayudarme a plantar,

que lo estoy haciendo yo todo.

-¡Yo pongo las ideas, James! Y tú la mano de obra.

Venga, a plantar, que no haces nada más que hablar.

-Por lo menos podrías cavar un rato.

-¡Ya tengo otra idea, James!

Primero estamos en España plantando melocotones,

y mañana en Londres plantando pomelos.

-Ah, para eso tendrías que aprender inglés.

-Yo por zampar aprendo hasta el idioma de los marcianos.

-Pues atiende,

que Catherine nos va a enseñar vocabulario de árboles.

Y eso te va a servir para tus planes internacionales.

Hello, boys and girls!

Loos at this apple.

Do you think an apple can become a tree?

Let's find out!

I ate another apple earlier

and I have the seeds from it here.

I want to plant them

and see what happens.

Would you like to plant and grow this tree with me?

Let's go!

First, we plant the seed in the ground like this.

Then, we water the seed.

With time, the seed sprouts.

And then, the plant grows into a tree.

A plant gets water from its roots.

The plant grows and grows

and the trunk becomes bigger and stronger.

The branches appear

and leaves grow on the branches.

Flowers blossom in time

and then, the flowers turn into fruit.

Like this apple.

I have a question for you.

Are trees similar in Great Britain?

What do you think?

Well, in fact, there are many similar trees.

One of the most common trees in Great Britain

is the ash, el fresno.

There are many common ashes in Great Britain.

Oh! And listen to my pronuntiation.

It's "ash",

not "as".

And the most common tree in Spain

is the holm oak.

La encina.

Other common trees in Great Britain are

elms, oaks, poplars, willows,

walnuts and cherry trees!

Well, we learnt so many new things today!

We've learnt how to grow a tree from a seed.

We plant the seed,

the root gets water,

the trunk grows bigger,

branches appear,

leaves grow,

then blossoms and then,

the blossoms turn into apples.

We also mentioned other common trees

in Great Britain and in Spain.

Like the ash, the holm oak,

willows, cherries, walnut trees...

I'd like to hear about what plant you grow.

A tree? An apple tree like me?

Let me know.

See you soon!

Bye!

-¡Ay! ¿Qué?

¿Qué te ha parecido la excursión, Nacho?

-¡Ha sido una mapachada, James!

-Sí, el senderismo es una actividad muy saludable y aventurera.

-Me lo he pasado mapachachi plantando árboles.

-¡Sí, yo también!

Además, esa acción ayuda al medioambiente.

-¡Uy, sí! Y a mi barriguita.

Estoy deseando ver cómo crecen esos pomelitos

para... ¡ñam! ¡ñam!

-Claro, y repetimos cuando quieras.

¡Pero la próxima vez ponte chándal!

-Uy sí, ¡y zapatillas!

Me han salido callos en los callos.

-Bueno, no nos entretengamos más,

que es la hora del informativo.

-¡Uy sí!

¡Está mapachando!

Bienvenidos a "Está mapachando".

El noticiero mapache que da las noticias pache lo que pache.

Buenas noticias.

Nacho Mapacho, el senderista, presenta este informativo.

Malas noticias: también sale un señor

que me he encontrado por la montaña.

-¡Vaya! Como si no nos conociéramos de nada.

-No me interrumpa, señor.

Noticias de última hora:

Después de hacer senderismo todo el día,

este mapache de Mapachina apenas puede andar.

Mirad qué cansadito está el pobre, que no puede ni con su alma.

Va arrastrándose por los suelos.

Pero no porque sea un mapache caracol,

sino porque se fue a caminar con el estómago vacío

y le dio un mareíto.

El senderismo es muy peligroso para la salud,

sobre todo si no desayunas basura antes.

Ya sabéis, niños:

cinco piezas de basura al día

y por la noche, otras cinco.

-¿Y eso te parece una noticia?

Fíjate:

WildKids es el nombre por el que se conoce

a una familia de trotamundos a los que apasiona

la naturaleza y la montaña.

Sus múltiples viajes los ha llevado a la Patagonia,

Islandia, Estados Unidos o incluso Nepal,

como podemos ver en estas imágenes.

Si no queréis salir del país, WildKids también ha publicado

una guía sobre rutas con niños por la Comunidad Valenciana

que nos descubre castillos, cuevas y playas alucinantes.

-Siguiente noticia:

Cuando hagas senderismo, no te desvíes del camino.

Porque te puede pasar como a este mapachete de Toronto.

El pobre se fue a pasear por unos preciosos lagos naturales

y acabó sobre los cables de la luz

pensando que era un atajo para llegar a un mirador superalto.

Por suerte, era un experto equilibrista

del circo de los mapaches.

Y no le pasó nada.

-Terminamos "Está mapachando"

con uno de los destinos favoritos de los senderistas de toda Europa.

El Camino de Santiago es el recorrido

que desde hace más de diez siglos

realizan los peregrinos que se dirigen

a Santiago de Compostela para visitar

la tumba del apóstol Santiago.

Cada año lo recorren cientos de miles de peregrinos

y muchos dicen que la experiencia es tan buena

que les cambia la vida.

Y, si llegas al final del camino,

en muchos hoteles te invitan a comer gratis.

-¡Pero Nacho!

¿Dónde vas con esa mochila?

-¡Al Camino de Santiago!

¡Yo también quiero comer gratis!

¡Buen camino!

-¡Buen camino, peregrino!

Y con vosotros, Claners, nos vemos mañana,

o como decían en quechua, "tupananchicama", Claners.

(Música)