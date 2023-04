Aprendemos en Clan - Agua a la vista

(Alarma)

(Música)

Hola, claners.

O como dirían en frisio... (EN FRISIO)

Bienvenidos a "Aprendemos en Clan".

Hoy tenemos un programa muy húmedo y es que vamos a hablar del agua.

¡James, James!

¡Nacho Mapacho, cuánto tiempo!

-Necesito tu ayuda. -¿Por qué? ¿Qué pasa?

Pues estaba con mi primo Juan Mapacho

y hemos apostado a ver quién se bebía antes

una lata de Mapache-Cola.

¿Y quién ha ganado? -Pues yo, por supuesto.

Pero hemos seguido apostando

y al final hemos apostado quién se bebía antes

una bañera de Mapache-Cola. -¡Menuda idea!

Pero no entiendo, ¿por qué necesitas mi ayuda?

Es que necesito... dinerito.

Para comprar latas de Mapache-Cola y llenar la bañera.

Pero para llenar una bañera hacen falta muchos litros de agua.

¿Ah, sí? A ver, voy a hacer el cálculo.

Si ocho latas pesan como dos sandías,

si me como una rodaja de sandía, le quito las pepitas

y las cáscaras... ¿Cuántos litros tiene una lata?

¿Litros una lata? Una lata tiene centilitros.

Ah, pues si tiene cientos de litros es muy fácil.

Necesito dos latas.

Cientos de litros no, centilitros.

Sí, bueno, es igual.

¿Me vas a dejar los euritos o no?

¡Venga, que tú tienes muchos!

Miguel nos va a enseñar qué son los centilitros. Atiende.

Hola, matemaníacos y matemaníacas, ¿qué tal?

Hoy he ido al supermercado a comprar un litro de leche

porque voy a hacer arroz con leche, que es mi postre preferido.

Además, voy a utilizar la receta de mi abuela,

que le quedaba estupendo.

La receta dice que tengo que utilizar:

medio litro de leche;

un cuarto de kilo de arroz;

un poco de cáscara de limón;

canela que no nos puede faltar, que le da un toque estupendo

y azúcar, claro.

Lo primero que debemos hacer al fijarnos en la receta

es mirar las medidas de capacidad.

Recordad que la medida de capacidad es la cantidad de algo

que tiene un objeto, un recipiente.

Normalmente, nos fijamos en el líquido.

Pero también podemos pensar en el aire que tiene un globo.

Tenemos que ver la cantidad de algo que hay dentro de ese recipiente.

¿Recordáis cuando vimos el litro?

Recordad que el litro lo denominábamos

con una l minúscula, genial.

Ahora tenemos que ver la receta.

¿En la receta nos pedían un litro? No, nos pedían medio litro.

Si pensamos, recordamos que un litro

es igual a medio litro más medio litro.

Cuando utilizamos unidades más pequeñas que el litro,

también podemos medirlas en otras unidades

como puede ser el centilitro.

El centilitro es: un litro es igual a 100 centilitros

y lo denominamos con una c y l minúsculas.

Un litro es igual a 100 centilitros.

Y, como vemos, 100 cl también lo podemos repartir

en diez veces diez centilitros, como vemos aquí.

Un litro es igual a 100 cl

que es igual a diez veces 10 cl.

Estupendo.

Recordad, vamos a lo importante que tengo ganas

de hacer ese arroz con leche que tanto me gusta. Muy bien.

¿La receta qué dice?

La receta dice que necesito medio litro.

Pero yo lo quiero saber en centilitros.

Si un litro son 100 cl, ¿cuánto es medio litro?

Medio litro será la mitad de 100 cl

que será 50 cl. Estupendo.

Lo tengo aquí medido, que lo medí con un vaso graduado,

y tengo aquí los 50 cl.

Entonces, vamos a repetir la receta ahora con centilitros.

Sería 50 cl de leche, que tengo por aquí;

tengo el cuarto de kilo de arroz;

tengo el limón, la canela y el azúcar.

Y ya puedo hacer el arroz con leche.

Recordad...

¡Um!

Está buenísimo.

Ya sabía yo que la receta de mi abuela es infalible.

¡Hasta la próxima, matemaníacos y matemaníacas!

Primo, ¡vete preparándote porque te voy a ganar!

¡Y espero que tengas sed!

¿Hola? ¡Primo!

Me ha colgado.

Pero ¿seguís con lo de la bañera de Mapache-Cola?

Pues claro. Además, ya sabes lo que dicen:

un baño al año no hace daño.

¿Qué? Pero si eso no lo dice nadie.

¿Cómo que no? ¿No lo has escuchado nunca?

Es como lo de: en Madrid basura y perejil.

Pero ¿dónde has escuchado tú eso? -Lo dice todo el mundo.

Quien madruga encuentra buena basura.

Eso son como refranes, pero mal dichos.

¿Qué? ¿"Reflanes"? ¿Qué son "reflanes"?

¿Flanes repetidos? -"Reflanes" no, refranes.

Y te refieres a cosas como: en abril, aguas mil.

O: cuando el río suena, agua lleva.

O: no digas nunca de esa agua no beberé.

Esos son refranes. -¿Qué?

No te inventes cosas, James.

Si ya lo decía mi madre: a palabras necias, oídos gordos.

Es oídos sordos. Y yo no me invento nada.

Esos son refranes populares.

Mejor deja que Mamen te lo explique. Atiende.

Hola, niños y niñas.

¿Sabéis lo que es un refrán y para qué sirve?

Yo os lo voy a definir:

un refrán es un caramelo de sabiduría.

Qué bonita mi definición, ¿eh?

Los refranes surgen de los libros o de observar lo que nos rodea.

El conjunto de refranes se llama refranero.

Y yo hoy os voy a hablar de refranes relacionados con el agua.

¿Qué os parece?

Hay muchos refranes que significan algo diferente a lo que dicen.

Y otros, sin embargo, se cumplen palabra por palabra.

Por ejemplo este: en abril, aguas mil.

¿Qué puede significar?

Pues que en abril llueve mucho.

¿Y cómo llegaron a este refrán?

Vieron que en el mes de abril llovía más

que el resto de los meses del año.

Y luego, mil es un número muy grande

y además rima con abril, con lo cual queda muy chulo.

Y así tenemos este refrán.

Lo más divertido es intentar adivinar

qué nos quieren decir esos refranes que no significan exactamente

lo que sus palabras dicen.

Mirad, tengo aquí unos refranes que, como os he dicho antes,

tienen que ver con el agua.

Os propongo un juego entonces.

Voy a deciros situaciones y vosotros vais a intentar

asociar esas situaciones con un refrán en concreto.

Os voy a dar pistas, tranquilos, va a ser fácil.

Vamos a ver, os propongo un juego.

Yo os digo lo que quiero expresar

y vosotros me decís con qué refrán va.

A ver, el primero.

Quiero decir que lo pasado, pasado está

y que no merece la pena preocuparse.

Muy bien, ¿os habéis dado cuenta de la pista?

Pasado, agua pasada no mueve molino.

Eso es porque los molinos de agua no funciona con el agua

que ya ha pasado por ellos, así que es inútil

que hagas uso en el pasado,

lo bueno es centrarnos en el presente.

Os propongo otro.

¿Alguna vez habéis dicho que nunca, pero nunca

comeríais, no sé, lentejas?

Porque yo lo decía de pequeña todo el rato, no me gustaban nada.

¡Y ahora me encantan!

¿Sabéis la palabra clave que os relaciona con el refrán?

Eso es, "nunca".

¿Y qué refrán va entonces con esta expresión?

Muy bien, el que dice...

Porque luego fijaos en mí,

yo cada vez que ponen lentejas repito.

Vamos con otro refrán.

Me gustaría expresar que si algo no lo vas a aprovechar,

déjalo ir.

¿Cuál es la palabra clave?

Eso es, "déjalo".

¿Sabéis con qué refrán va?

Eso, muy bien.

Perfecto.

Ya nos queda solo un refrán.

Ahora quiero decir que he oído un rumor,

pero no sé si será cierto.

¿Cuál de los refranes que os he comentado antes

menciona algo sobre un sonido o un rumor?

Muy bien, ese.

Lo que pasa es que este refrán es un poco engañoso

porque a veces oímos un rumor y luego resulta que no es cierto.

Os recomiendo que investiguéis y chequeéis bien la información.

Bueno, niños y niñas, ¿qué hemos aprendido hoy?

Que los refranes nos permiten decir cosas de otra manera

y además están redactados de tal manera

que nos resulta mucho más fácil recordarlos.

Hay algunos que son literales, que se cumplen palabra por palabra.

Y otros nos dan pistas sobre su significado.

Os animo a que preguntéis a vuestros familiares y amigos

sobre refranes que ellos usan habitualmente.

Seguro que aprendéis un montón de cosas.

¡Nos vemos pronto!

Oye, ¿y todos esos "reflanes" tienen que ver con el agua?

Refranes. Y sí, el agua es el tema del programa de hoy.

Es que a los mapaches el agua no nos gusta demasiado.

Nos quita nuestro delicioso aroma a basura.

Eso se llama lavarse. Y sí, me había dado cuenta.

Es que no entiendo, ¿qué tiene de especial el agua?

¡Si es un aburrimiento!

No huela a nada, no sabe a nada

y no puedes respirar en ella.

Bueno, tú no puedes respirar, pero ¿y un pez?

¿Un pez? No, gracias, no me apetece.

¿No tendrás por ahí un poco de sandía?

Que no te estaba ofreciendo comida, te estaba diciendo

que los peces sí que pueden respirar bajo el mar.

¡Ah! Y, oye,

¿en el mar los peces beben agua? -No.

Abren la boca para tragar agua

y cuando esta pasa por sus branquias,

obtienen el oxígeno. -¡Ah!

Pensé que como el agua del mar es salada,

les daba mucha sed y por eso bebían agua todo el rato.

Y como estaba salada, les volvía a dar mucha sed

y seguían bebiendo y bebiendo agua y más agua y más agua.

Creo que estás muy despistado.

Pero, por suerte, hoy Orilo y Arlequina

nos van a explicar la diferencia entre un ecosistema de agua dulce

y uno de agua salada. Atiende.

Hola, Orilo. -¡Hola, Arlequina!

¿Qué es esa cara? ¿Qué pasa? -Vengo agobiada,

he tenido un sueño rarísimo.

¿Qué has soñado? -Una cosa muy rara.

He soñado con un tiburón en un pantano

y con caballitos de mar en la piscina.

Pero ¿qué es esto? -¿Y qué pasa, Arlequina?

No es tan raro, son animales acuáticos

viviendo en el agua. -Pero ¿no te das cuenta que no?

Que son animales de agua salada.

Los dos, los caballitos de mar y los tiburones.

¡Y yo los he metido en agua dulce!

Que es un desastre, que me los voy a cargar.

Además, los tiburones necesitan muchísimo espacio

para nadar y en un pantano no lo tienen.

Muchísimo espacio, agua salada

y otros animales que viven también en agua salada

con los que se pueden relacionar.

Orilo, yo he sacado al tiburón de su ecosistema.

En mi sueño ha pasado eso, es una cosa rarísima.

Pero no te preocupes que tampoco va a estar tan mal el tiburón.

Total, era solo un sueño.

Pero eso de los ecosistemas me ha interesado.

¿Cuántos ecosistemas de esos dices que hay?

Pues hay un montón de ecosistemas.

Si los animales viven en el agua, son ecosistemas acuáticos.

Y dentro de los ecosistemas acuáticos,

pueden ser de agua salada, como los mares o los océanos.

O pueden ser de agua dulce,

estos que tenemos aquí,

como los ríos, los pantanos.

¿Qué te parece? -Me parece muy chulo. ¿Sabes qué?

Creo que me gustaría ser un tiburón

para vivir en un ecosistema de agua salada.

Porque los mares y los océanos cubren la gran mayoría

de la superficie de la Tierra.

Tendrías prácticamente todo el mundo para vivir.

Ya, un parque acuático gigante.

Pero ¿tú estás seguro que quieres ser tiburón?

Sí. -Yo te veo más como erizo de mar.

Porque viviendo en el mar

debes de tener en cuenta otras cosas:

a qué profundidad vives; cuánta luz llega;

la temperatura del agua.

Todo eso va a hacer cambiar el ecosistema.

Así que tienes que tener en cuenta muchas cosas.

Pues igual me voy más a los ecosistemas de agua dulce,

como por ejemplo lo ríos.

Podría ser un cocodrilo de río.

Los ríos son masas de agua dulce que corren por encima

de la superficie de la Tierra debido a las precipitaciones,

a la lluvia, a la nieve.

Y se vive bien ahí.

¿Estás seguro que quieres ser cocodrilo?

Mira que yo te veo más como trucha, trucha de río.

Y, ojo, porque pueden ser ríos,

pero pueden ser otro tipo de ecosistemas de agua dulce

como los pantanos o los lagos.

Esos ecosistemas tienen el agua más calentita que los ríos

porque apenas hay corrientes que enfrían el agua

y además tienen un montón de luz.

Ya te puedes imaginar, hay mogollón de plantas

viviendo ahí. -¡Ay, los juncos!

Sí, y también un montón de animales, claro.

Tienes tortugas, ranas, libélulas. -¡Y juncos!

# Juncos... # ¡Orilo, atiende!

Que estamos con los ecosistemas. -Ay, es verdad.

Los ecosistemas acuáticos son aquellos

en los que sus seres vivos están en el agua

y realizan la mayoría de sus funciones en el agua:

como relacionarse, reproducirse, alimentarse. Todo en el agua.

Y dependiendo de la salinidad,

pueden ser ecosistemas de agua salada,

como los mares y los océanos,

o de agua dulce, como los ríos o los pantanos.

También habrá otros factores que determinarán

cómo serán esos ecosistemas: como la salinidad,

como la luz que les puede llegar;

la profundidad a la que se desarrollen los seres vivos.

Orilo, ahora lo más importante:

acompáñame que hay que sacar al tiburón del pantano

y a los caballitos de mar de la piscina.

¡Pero, Arlequina, que solo ha sido un sueño!

Que no hay ningún problema ni con el tiburón

ni con los caballitos. -No lo sé,

eso lo tengo que ver con mis propios ojos.

Así que vamos, que el tiburón está ahí.

Vamos allá, vamos. -Cuidado con el tiburón...

¡Qué mapachulada! Yo quiero ser acuático.

¡Pero si te bañas una vez al año! -¡Por eso!

Así no tendré que bañarme nunca más.

¿O acaso has visto un pez duchándose?

Bueno, la verdad es que visto así...

¡Qué idea más buena se me acaba de ocurrir!

¿Sabes lo que podríamos hacer?

¿Ir a la playa?

Bueno, había pensado en ir a comer un poco de basura.

¡Pero sí, vamos a la playa!

Ya nos estoy imaginado,

sentados en la arena, bajo la sombrilla;

escuchando las olas. -Comiendo un poco de basura.

Si me cambias la basura por sandía, trato hecho.

Vale. -Por cierto,

hablando de sandías y de agua,

¿sabes cómo se llama sandía en inglés?

¿Cómo? -"Watermelon",

que traducido literalmente es "melón de agua".

Pero eso lo sabe todo el mundo, James.

Es por eso que la sandía crece debajo del mar

y así consigue su dulce sabor.

Ay, deja de inventarte cosas y escucha a Katharine

que nos va a enseñar palabras acuáticas en inglés.

"Pay attention".

Hello, everybody. How are you?

Today would you like to learn about life in the water?

Do you like the sea or do you prefer rivers?

I love to swim,

so I like all kinds of water.

I grab my towel and my goggles and I'm ready to go.

Do you want to come with me?

First stop on our trip: the sea and the ocean.

They have saltwater.

Seas and oceans are salty, like our tears.

Yes, our tears are salty too.

The sea is so big, but the ocean is bigger,

it's huge.

In the summer I like to go to the sea.

Do you remember what kind of animals live in the sea?

So, there are whales,

amazing animals with a lovely tail.

And seahorses.

Seahorses are so fun.

And there are octopus with eight arms called tentacles.

And look who else lives under the sea,

my friend Mermaid.

Hello, Mermaid. -Hello.

I'm so happy here under the sea with my friends:

the octopus, the whale and the seahorse.

Bye! -Bye, Mermaid!

Which is your favourite sea animal?

My favourite is the seahorse.

He looks like he's dancing in the water.

The second stop on our trip are the rivers and the lakes.

They have fresh water.

Fresh water is the water we can drink.

A river is a stream of water that flows.

And rivers are connected to the sea.

Sometimes, along the rivers we can find a lake.

Now, what kind of animals live in rivers?

Salmon jump in the rivers, they swim upstream.

Beavers make their houses in the river.

And swans love to swim in the river, like me.

Which is your favourite river animal?

I love swans, they're so beautiful with white feathers.

Let's go to the lake.

Here the water is still and calm.

And what kind of animals live in the lake?

Frogs live in between the plants and flowers.

Flamingos like lakes too.

And you can see different colour fish

like the goldfish.

Which is your favourite animal?

Which is your favourite one?

I love flamingos.

They have really long legs and a lovely pink colour.

Before leaving, let's visit a pond.

Turtles and crabs live in ponds.

I like ponds.

Ponds are smaller than lakes.

Remember:

streams and rivers have fresh water.

And seas and oceans have saltwater.

Here are some of the words we learned today:

pond, stream, lake.

And now, I'm going to go and have a swim. Bye!

¡Venga, James, vamos!

¡Que llegamos tarde y nos quitan la sandía!

Pero ¿dónde quieres ir? -A la playa. ¡Venga, vamos!

Lo de ir a la playa lo decía para dentro de un tiempo.

Ahora estamos en invierno. -¿Y qué? ¡Mejor!

Vamos, que quiero ver a los peces respirando bajo el agua.

Es que hace demasiado frío.

Pues vamos a un lago.

También hace mucho frío. -¿Y un pantano?

¿Un río?

¡Una piscina! -Que no, que nos vamos a congelar.

¿Los peces qué hacen, se ponen abrigo?

Tendremos que esperar a que haga un poco más de calor.

Pero si quieres bañarte y estar un poco calentito,

en el reto de hoy Orilo y Arlequina

nos enseñan cómo hacer una charca en casa. Atento.

Oh, qué mapachada.

¡Hola, Arlequina! ¿Qué estás haciendo?

Hola, Orilo. Estoy investigando los ecosistemas acuáticos.

Acuáticos, guau, qué importante es el agua.

Sobre todo, cuando tienes sed.

Sí, cuando tienes sed es muy importante,

pero también es muy importante, Orilo,

porque en el agua surgió la vida. -¡Ay, sí!

Los océanos, los mares están repletos de vida,

de una vida extraordinaria.

Sí, pero no hace falta irse tan lejos.

Al ladito de casa, en las charcas

también podemos encontrar mucha vida.

¿En las charcas hay vida? ¡Qué vida va a haber en las charcas!

¡Pues un montón! Empezando por las plantas.

Hay hierba, flores, juncos, un montón de vida vegetal.

Y animal, tenemos larvas, renacuajos;

multitud de insectos.

Y animales más grandes como las ranas, las tortugas,

las serpientes. Incluso cangrejos, caracoles.

Orilo, en una charca cabe todo, hasta microorganismos,

bacterias y hongos. -¡Hala, Arlequina!

Si hay tantas cosas en las charcas,

¿te parece que construyamos nuestra propia charca?

Orilo, ¡eso me suena a reto!

Vamos a construir nuestra propia charca.

¿Dónde? Vamos a pensar.

Podemos construirla en la bañera, en el váter, en el bidé.

No, que eso son cosas que utilizamos a diario.

Casi mejor en un barreño o en una bandeja de plástico.

Muy buena idea. -Nos debemos asegurar

que podamos dejar ahí la charca sin que dé problemas.

Vamos a pensar. Lo primero que debemos idear

para nuestra charca es el fondo.

¿Y qué hay en el fondo de las charcas? Arena.

Tenemos que encontrar arenilla y tierra

que nos sirva para poner en el fondo.

¡Pero también piedras!

También podremos tener piedras en el fondo de nuestra charca.

Algunos palos, unas cuantas hojas. Todo eso nos va a servir muy bien.

Muy importante. Y has dicho que había también vegetación.

Un montón de plantas. -Así pues,

tendremos que buscar plantitas para que imiten a los juncos,

a las plantas que hay por ahí. -Aquí.

Muy importante, también había animales.

Los animales los tenemos que construir nosotros.

¿Habéis visto lo que se ha currado aquí Orilo?

Para ello podemos tener unos cuantos tapones listos,

cartulinas, goma eva.

También tijeras para recortar nuestros animales

y hacer distintos tipos de animales.

Yo creo que estamos preparados, solo nos falta una cosa:

el agua. -¡Claro que sí!

Una charca sin agua... Tenemos que tenerlo todo a punto

y cuando ya tengas todos los materiales,

¡es momento de construir la charca!

¡Vamos allá!

¡Vaya pedazo de charca nos ha quedado, Orilo!

Ahora hay que llenarla de vida. -Vamos allá.

¿Qué es lo primero que le vamos a poner, Arlequina?

Vamos a empezar con la vegetación.

Tengo aquí unos nenúfares, mira qué chulos,

los he hecho con cartulina.

Los vamos a dejar aquí sobre el agua

y veréis que poco a poco se van abriendo.

Lo podéis hacer también desde casa.

Y unos juncos también, que son típicos de las charcas.

Mira qué bonitos están quedando aquí.

¡Toda la vegetación! -Vamos con nuestros animales.

Mirad qué tortuga hemos hecho recortando el culo de una botella

y con un poquito de goma eva.

Qué bonito. -Vamos a poner la tortuga.

Y no nos olvidemos de la reina de la charca: las ranas.

Croarán y croarán y de música la charca llenarán.

Y donde hay ranas hay renacuajos.

Las ranas ponen huevos y de esos huevos salen los renacuajos

que llenan la charca de vida.

¡Qué bien! Vamos ahora con los insectos.

Mira qué pedazo de libélula tenemos aquí

flotando sobre un nenúfar.

Las libélulas son buenísimos bioindicadores.

Es decir, cuando vemos libélulas en una charca

significa que el agua está muy limpia,

que apenas hay contaminación.

Y tenemos también a las serpientes.

No les tengáis miedo a las serpientes de las charcas

que ellas viven allí muy felices. Y si no os acercáis a ellas,

no os harán daño. Yo he hecho la mía con pinzas.

Y yo la mía con corchos.

Mira qué culebrilla acuática me he currado, Orilo.

Qué bonita. ¿Flotarán también? -Seguro que sí.

¡Míralas cómo flotan! También se hunden y viajan...

Ahora es vuestro turno,

podéis construir vuestra propia charca

y llenarla de todos los elementos:

los que están vivos y los que no.

Y podéis crear nuevos animales: patos, cangrejos.

¡Todo lo que se os ocurra!

Nosotros nos vemos

en nuestra siguiente aventura científica. ¡Adiós!

(TIEMBLA) ¿Ves como no hace tanto fío?

No se está tan mal. -¿Cómo que no?

Pero si estamos los dos tiritando. Venga, vámonos.

¡Qué exagerado que eres! ¡Si hace un tiempo ideal!

Pues venga, ve a bañarte.

Ahora mismo. ¿No vienes? -No, yo me quedo aquí.

No te lo pienses. Ay...

Mira que es testarudo.

¡Mira, James!

¡Vas a ver qué buena está el agua!

¡Ahora me voy a bañar!

¡Mira cómo me tiro en bomba!

Uno, dos y tres.

¡Ay!

Ay...

¿A que estaba congelada? -¿Eh...? No...

Qué va, está genial.

Una cosa, ¿tienes una estufa?

No tengo estufa. Venga, vamos, que te va a dar algo.

Sí, me va... a dar algo.

Llegamos... tarde a...

¡Está "Mapachando"!

(Música)

Hola, bienvenidos y bienvenidas a Está "Mapachando",

el noticiero mapache

que da las noticias pache lo que pache.

Buenas noticias: el playero más guapete

de la televisión, Nacho Mapacho, presenta este programa.

Malas noticias:

también lo presenta James Van der Lust.

¿Cómo te va, James?

La verdad es que estoy...

¡Vale! Luego me cuentas.

Buenas noticias: inspirados por el valiente ejemplo

de Nacho Mapacho, mapaches de todo el mundo

están practicando sus habilidades acuáticas.

Este gracioso mapachiquillo de Mapaserbia

ha decidido convertirse en el primer mapache

que compite en un deporte acuático.

Aquí podemos verle entrenando las pruebas de natación

para las próximas Mapache Olimpiadas.

¡Mucho ánimo!

Y ahora la noticia que todo el mundo estaba esperando.

Acaba de salir la canción del verano.

¿Otra vez? ¿Cuántos veranos crees que hay?

Nacho Mapacho presenta "Mundo acuático".

Abre las orejas y escucha, James.

(Música)

# Vamos a la playa a disfrutar.

# Lleva la toalla, # nos vamos a bañar.

# Siente la frescura

# de la aventura.

# Mirad las criaturas # que viven en el mar.

# Peces, ballenas,

# medusas y morenas.

# Cangrejos, gambas,

# pulpos y estrellas.

# Tortugas, mantas,

# focas y pingüinos.

# Son parte del ecosistema marino.

# Para la Tierra es elemental.

# Puede ser dulce o contener sal.

# Para cada planta y cada animal

# el agua es completamente esencial.

# Para vivir yo la necesito.

# Me tomaré unos centilitros.

# Después de contar # un refrán muy clásico

# sobre el mar # y el mundo acuático. #

Claners, nos tenemos que ir.

Recordad: el agua es vida, no la malgastéis.

Hasta pronto. O como dirían en frisio...

(EN FRISIO)

(Música)