(Música)

¡Hola, claners!

Espero que estéis preparados porque el programa de hoy

es lo más animal.

¡Hola, humano! -Hola, animal.

De eso te quería hablar yo hoy. -¿De qué? ¿De animales?

Sí. Estoy pensando en tener uno.

¿Pero de... animal? Es decir, ¿como una mascota?

Sí, claro. Había pensado tener un caballo,

o una oveja, incluso un camaleón.

Espera, espera, Nacho, que esos son muchos animales.

¿Qué quieres tener, un Arca de Noé? -¿Eh? ¿Noel?

¿Papa Noel no tenía renos?

Buena idea. También quiero renos.

Papá Noel no, Nacho, yo he dicho Noé.

¿No es quién? -¿No sabes quién es Noé?

¿Tu hermano? -No.

¿Tu primo? -No.

¿Tu mamá? -No.

Vamos a escuchar a Mamen, que ella nos explica muy bien

qué es el Arca de Noé. -"¡Mapachachi!".

Por cierto, ¿qué es un arca?

¡Hola, niños y niñas! ¿Qué tal estáis?

Mirad quién me acompaña hoy.

Parece un señor venerable.

Alguien venerable es alguien a quien podemos admirar.

Pero a lo mejor necesitáis más pistas para saber quién es.

Mirad ahora.

¿Habéis visto? Tiene herramientas de carpintero.

El ser humano aprendió a trabajar la madera hace miles de años

y así comenzamos construir barcos.

¿Sabéis ya quién es?

Os lo digo, se trata de Noé y su arca.

¿Conocéis su historia? Hoy os la voy a contar.

La historia del Arca de Noé es de la Biblia.

Después de la Creación,

cuando hombres y mujeres habitaban la Tierra,

Dios se disgustó porque no estaban haciendo caso de sus preceptos,

de sus indicaciones,

y estaban tratando mal el planeta poniéndolo en peligro,

así que Dios, enfadado, decidió enviar un diluvio.

¿Sabéis lo que es un diluvio?

Eso es, una inundación.

Cuando llueve mucho y se inundan las calles

o un río se desborda hablamos de inundación,

pero la inundación de Noé no era una inundación cualquiera,

era un diluvio universal.

Toda la Tierra quedaría cubierta de agua,

hasta las cumbres más altas.

Afortunadamente,

Dios avisó a Noé, que era un hombre bueno y justo,

para que construyera un gran barco

al que subirse y salvarse de la inundación.

El barco era tan grande que lo llamaron arca.

Arca es una palabra polisémica.

Quiere decir que significa varias cosas.

Podemos hablar de un arca cuando nos referimos a un cofre

que tiene varias cerraduras o también a una embarcación enorme,

como es el caso del Arca de Noé.

Sigamos con nuestra historia.

Para evitar que los animales extinguieran durante el diluvio,

Dios ordenó a Noé que metiera en el arca a una pareja, macho y hembra,

de todos los animales que poblaban la Tierra,

así que fueron subiendo elefantes, leones, perros, gatos,

también animales más pequeños: lombrices, moscas, escarabajos...

¿Os imagináis lo grande que era la embarcación?

Se sabe que hay más de ocho millones de especies

de animales en el planeta.

Solamente los peces y todos los animales acuáticos

estaban a gusto en el agua, así que ellos no tuvieron que subir.

Después de muchos años de esfuerzo,

el arca estaba terminada y todos a bordo.

Y entonces, comenzó a llover, llegó el diluvio.

Llovió durante 40 días y 40 noches sin parar,

y 150 días después, la Tierra seguía cubierta de agua.

En el arca empezaban a impacientarse

porque querían saber si podían bajar ya,

cómo estaba todo, si podían empezar a repoblar.

Noé envió a un cuervo para ver si había terreno seco, pero nada.

Esperó una semana más y envió a una paloma,

que esta vez sí volvió con una ramita de olivo en el pico.

Indicaba así que las aguas ya habían bajado lo suficiente

para poder desembarcar. Uf, menos mal.

¿Os ha gustado esta historia? A mí me parece apasionante.

Es increíble que pudieran construir un barco tan grande

en el que meter a todos los animales.

Aunque pienso que a lo mejor necesitamos ahora

un arca como la de Noé

para evitar que la humanidad siga extinguiendo especies,

porque este es nuestro planeta.

En él vivimos nosotros y todos los animales.

Tenemos que cuidarlo. ¡Nos vemos pronto!

James, tengo dudas sobre eso del Arca de Noé.

Bueno, cuéntame a ver si te puedo ayudar.

A ver, se supone que Noé mete una pareja de cada animal

dentro del arca, ¿no? -Así es.

Vale, ¿y cómo lo hizo con la comida?

Si yo fuera dentro del arca, haría falta otra

solo para guardar las sandías.

Pues no lo sé, Nacho.

Imagino que el arca tendría una despensa muy grande.

Ah, vale, vale.

¿Y cómo lo hicieron para dormir? Porque los leones roncan muy fuerte.

No dejan dormir a nadie. -Tranquilo, Nacho,

porque Orilo y Arlequina nos enseñan a hacer una embarcación perfecta

para no tener esos problemas.

Uy, menos mal que alguien se preocupa.

¡Hola a todas las especies del mundo animal!

Bienvenidas, bienvenidos a este Arca de Noé

con destino a... a... Bueno, ya veremos.

Vamos a hacer una demostración de seguridad

por si, durante el camino, nos encontramos agua.

Es momento de que todos, todas, tomen sus asientos,

en sus ramas,

o en sus nidos,

o en sus acuarios,

o en sus terrarios,

o en sus sabanas,

o es sus tundras...

¡Arlequina!

¡No puedo más! ¡Mi Arca de Noé es un arca normal!

¡Solo tiene asientos, no tiene ecosistemas para...!

¡Vale, vale, vale! ¿Y las peceras? ¿Dónde pones la peceras?

No sé, no las tiene. -¿Cómo que no las tiene?

¿Y las garzas? ¿Dónde vas a colgar a las garzas?

Yo qué sé, en los asientos. -A ver, a ver.

Diem cómo has distribuido a todos los animales, que yo lo vea.

Pues, pues... -¡Oh!

¿Pero cómo las podido haber colocado así, Orilo,

que van a terminar unos en el estómago de otros?

Ay, Orilo, me parece que tenemos un reto por delante.

Ya veo, ya. Construir un arca muchísimo más grande

para poder incluir de manera segura a todas las especies.

Mira que tiene que ser grande, ¿eh?

Que tenemos más de 70.000 especies de vertebrados

y más un millón de especies de invertebrados,

y hay que meterlas a todas y a sus parejas.

Pues eso es muchísimo. -Es muchísimo.

No sé, y si elegimos a las cien mejores.

¿Cien mejores? ¿Pero cómo eliges las mejores?

A ver, ¿qué es mejor una abeja o un tigre?

Hombre, está claro, ¿no?

Ya, claro, porque a ti te gusta más,

pero recuerda que sin abejas no habría polinización

y dejaría de haber alimentos supernecesarios.

Ay, Orilo, esto no funciona. -Esto es muy complicado.

Oye, ¿y si nos llevamos a todas esas especies a Marte?

¡Oh! ¿A Marte?

¿En una especie de arca nave espacial

donde se recreen todos los hábitats?

Sí, sí, sí, que sea muy grande para que estén todas, todos,

muy cómodos.

Vamos a hacer nuestra propia arca

donde poder meter a todas las especies,

pero para eso el arca tiene que recrear

todos los hábitats posibles.

Cada animal necesita su hábitat.

No podemos sacar a los peces del agua.

Ah, no, -Hay que ponerles agua

y tampoco podemos poner a los peces de agua salada en agua dulce.

No, hay que ser muy cuidadosos con eso,

y recuerda que todas las especies son igual de importantes.

Todas ellas son fundamentales

para conseguir el equilibrio de nuestros ecosistemas,

así que no vale elegir solo a las especies que más te gusten.

Necesitamos un arca bien grande

para que quepan todos los hábitats

porque todas las especies son igual de importantes.

Mira, mira, tendremos un arca donde en cada planta

pondremos un hábitat distinto.

Primero puedes dibujar esos hábitats

y cuando ya los tengas claro,

los puedes construir utilizando unas cajitas de cartón

y pintándolas.

Por ejemplo, aquí, en mi arca,

he puesto en la planta baja una piscina

perfecto para que vayan los peces bien a gustito.

Y luego tenemos que hacer un estanque con agua dulce

y que tengan, Arlequina, unas orillas bien arenosas

llena de nutrientes para que las aves como las garzas

se puedan alimentar. -Perfecto.

Y tendremos otra planta calurosa

con altas temperaturas, tropical,

para que puedan vivir las especies de sangre fría.

Ahí las ponemos.

Y también necesitamos una planta con frío polar

para todas esas especies que necesitan el frío.

Ahí está.

Y en la parte de arriba del arca pondremos una zona

lo suficientemente grande

como para que las aves puedan volar todo lo que les apetezca,

pero que a la vez estén protegidas durante el viaje.

Tienes un reto extraordinario por delante.

hacer un arca lo suficientemente grande

como para albergar a toda la vida de nuestro planeta.

¿Serás capaz? Yo creo que sí.

Nos vemos en nuestra próxima aventura.

¡Adiós! -¡Adiós!

James, hay una cosa que no acabo de entender

de la historia del Arca de Noé.

A ver, dime.

¿Cómo hacía Noé para que los perros y los gatos

no se pelearan dentro del arca? ¡Si se llevan fatal!

Pues, no sé, imagino que los separaría por clases.

¿Cómo? ¿Ahora resulta que los perros van al cole?

No, Nacho, con clases me refiero a separarlos

por la clasificación de sus características.

¿Característico es tener cara de asterisco?

No, Nacho, con lo de clasificarlos me refiero a que Noé seguramente

en una parte puso a los mamíferos,

en otra a los reptiles, en otra a los anfibios...

Ya sabes, clasificarlos.

Ah, vale, vale. Cada uno en su clase.

Exacto, así es.

Vale, ¿pero qué pasaba cuando salían al recreo?

Mira, mejor que Orilo y Arlequina nos cuenten

cómo se clasifican los animales.

Vale. Por cierto, ¿las ardillas son animales?

Anda, atiende.

No veas, Arlequina menudo lío tuvo que ser eso del Arca de Noé,

todos los animales ahí mezclados...

Ya ves, vaya quilombo tenía que tener montado Noé en el Arca.

Oye, ¿tú crees que ahí tendrían algún tipo de clasificación?

Hombre, actualmente podemos organizar, clasificar

a los seres vivos según su esqueleto, su alimentación

o su tipo de reproducción,

pero no sé yo si esto lo sabría Noé en aquel entonces.

Pues no sé, yo espero que sí, porque si no, vaya follón.

Oye, Orilo, ¿te parece si jugamos a clasificar los animales?

¡Pero qué buena idea, Arlequina! -¡Ay!

Podemos hacer un concurso de clasificación que se llame:

"Y tú, ¿de quién eres?".

¡Qué ilusión, Arlequina! ¡Lo vamos a pasar genial!

Empezamos por el orangután. Y tu, ¿de quién eres?

Vamos allá con el orangután.

Por dos estrellas doradas, ¿el orangután qué es?

¿Un vertebrado o un invertebrado?

¡Eso e! ¡Es un vertebrado!

Porque tiene esqueleto y columna vertebral.

¿Y ya está, Arlequina? ¿Ya lo tenemos clasificado?

No, no, no, todavía nos queda mucho más por clasificar:

según su alimentación, según su reproducción...

Vale, vale, pues vamos allá.

Por veinte estrellas doradas,

¿a qué categoría pertenece el orangután?

¿A los mamíferos, a los peces,

a las aves, a los anfibios o a los reptiles?

¡Muy bien! ¡Premio!

¡Pertenece a los mamíferos!

Los orangutanes en sus primeros días de vida

se alimentan de leche materna.

¡Ay, qué bien, qué bien, Orilo! ¡Vamos a por más!

Por doscientas estrellas doradas,

¿qué tipo de reproducción tienen los orangutanes?

¿Son animales ovíparos o animales vivíparos?

¡Eso es! ¡Son vivíparos!

Porque el embrión se desarrolla dentro del vientre de la madre.

No nacen de huevos, no, no.

Arlequina, que tenemos...

¡doscientas veintidós estrellas doradas,

pero vamos con una pregunta más!

¿El orangután qué tipo de alimentación tiene?

¿Son carnívoros, omnívoros

o herbívoros?

¡Eso es! ¡Son herbívoros!

¡Pero si la mayoría de sus alimentos son fruta!

Y vamos con nuestra segunda parte del concurso

"Y tú, ¿de quién eres?".

Concéntrate, Orilo, que tienes que estar muy concentrado ahora.

Yo te voy a decir un animal y tú me tienes que decir

cómo se clasifica dentro de todas las categorías que tenemos, ¿vale?

Venga, okey. -¿Cómo clasificas al cocodrilo?

Es vertebrado, es reptil, es ovíparo y es carnívoro.

¡Efectivamente!

Es un reptil, vertebrado, carnívoro y pone huevos.

¡Muy bien, Orilo! ¡Premio!

¡Ahora es tu turno, Arlequina!

Por dos mil estrellas doradas, ¿cómo clasificarías al escarabajo?

¡Oh! El escarabajo es un invertebrado

y, además, pone huevos, o sea, que es ovíparo.

Vale, ¿pero qué come, Arlequina? Sigue clasificando.

Jo, Orilo, es que los escarabajos comen un montón de cosas.

Pueden comer florecillas, frutos, pequeños insectos,

los hay hasta que comen caca. -¡Qué asco!

Porque los escarabajos, depende del hábitat donde vivan,

depende del lugar donde estén,

se especializan en comer unas cosas u otras.

Esto les pasa también a los osos,

que se clasifican como omnívoros,

pero el oso panda es herbívoro.

Solo come vegetales, principalmente bambú.

Oye, Orilo, ¿y cómo clasificarías a este pez de aquí?

Este pez podría ser vertebrado

y un pez ovíparo.

¡Perfecto! Pero te falta decirme qué es lo que come este pez.

Los peces comen algas y también fitoplancton.

¡Premio! ¡Perfecto, Orilo!

Ay, qué divertido es esto, Arlequina,

así que vamos ahora con nuestro repaso.

Los animales pueden ser invertebrados o vertebrados,

y dentro de los vertebrados tenemos:

los mamíferos, los peces, las aves,

los reptiles y los anfibios.

Pero no solo se clasifican dependiendo de su esqueleto,

también podemos clasificarlos dependiendo de su alimentación

y pueden ser: carnívoros, omnívoros o herbívoros.

Hay animales que se han especializado un montón

en un tipo de alimento.

Por ejemplo: algunos peces solo comen algún tipo de fitoplancton

o de alga.

Y finalmente, también podemos clasificarlos según su reproducción.

Pueden ser: ovíparos, que se desarrollan dentro de un huevo,

o vivíparos, que se desarrollan dentro del vientre de la madre.

Ahora tú también puedes clasificar a los animales de tu alrededor.

¡Nos vemos en nuestra próxima aventura!

¡Adiós!

James, constrúyeme un arca.

Tranquilo, que no va a haber ningún diluvio.

No tienes nada que temer.

Pero el señor del tiempo dice que va estar nublado.

Pero que esté nublado no quiere decir que vaya a haber un diluvio.

Ya, pero por algo se empieza.

A ver, Nacho, ¿por qué le tienes tanto miedo a la lluvia?

Porque moja y porque me riza el pelo.

Mira, tengo una idea,

¿por qué no construyes tu propio arca?

Es que no sé cuánta madera hace falta,

ni cuánto espacio, ni cuánta comida tengo que almacenar.

Bueno, para eso tenemos a Miguel, nuestro experto en matemáticas

que te ayuda con las divisiones. -¡Ah, qué bien!

¡Eso, eso, que me lo haga Miguel!

¡Hola, matemaniacos y matemaniacas!

Me ha llamado mi amigo León, el rey de la selva,

y está superagobiado,

porque Noé le ha encargado comprar la comida y la bebida

para los 40 días y 40 noches que va a durar el diluvio universal.

Bueno, no es una terea nada sencilla

porque en el arca van a haber todo tipo de animales:

carnívoros, herbívoros, aves, reptiles...

Así que creo que lo mejor es hacer una lista de la compra.

He ido al súper con esta superlista de la compra

y quería: cinco millones de cajas de cereales,

dos millones de kilos de filetes

y un millón de kilos de brócoli.

Y, claro, cuando fui allí y lo pedí, se rieron de mí.

Me dijeron que no tenían esta comida ni en un año.

Así que al final decidí comprar solo la comida

para los que van a estar en el camarote de mi amigo León.

Van a estar: los leones, los linces, los leopardos y los tigres.

Al final, ven el ticket que tengo que aquí,

es lo que compré: 640 kilos de carne y 1280 litros de agua.

Ahora nos toca ver cuánto les toca a cada uno de ellos.

En primer lugar, lo que vamos a repartir es la carne.

Vamos ver cuánto le toca a cada uno.

Sabemos que hay una pareja de cada especie

en el camarote de mi amigo León,

así que hay: una pareja de leones, una pareja de tigres,

una pareja de leopardos y otra de linces.

Es decir, dos más dos, más dos, más dos,

que es lo mismo que ocho animales.

Es igual que decir cuatro veces dos que es igual a ocho.

Estupendo. Ahora sabemos que tenemos 640 kilos de carne,

que los tenemos que repartir entre los ocho animales,

es decir, 640 entre ocho,

y eso, ¿a qué es igual? A 80.

Vale. Sabemos que cada animal se va a llevar 80 kilos de carne,

¿pero qué ocurre?

Que tenemos que dividirlo también entre los 40 días

que va a durar el diluvio,

así que tenemos que ver cuánta carne va a comer cada uno cada día.

Vale. Los 80 kilos de carne tenemos que repartirlo

entre los 40 días.

80 kilos carne entre los 40 días.

Y eso, ¿a qué es igual?

80 entre 40 es igual a dos. ¡Genial!

Ahora vamos a comprobar la solución.

Si cada animal come dos kilos de carne al día

por los 40 días, nos dan 80 kilos de carne por cada animal,

por los ocho animales, ¡nos da 640 kilos en total!

¡Está bien hecho el problema!

Ahora vamos a ver cuántos litros de agua le toca a cada uno.

Bien. ¿Qué tenemos que hacer?

Creo que sí, creo que tenemos que repartir los litros de agua

entre los ocho animales.

Tenemos 1280 litros de agua.

1280 litros de agua.

Y es lo tenemos que repartir entre los ocho animales,

es decir, lo vamos a dividir entre los ocho, ¿y a cuánto nos da?

1280 entre 8 son 160 litros. ¡Genial!

Ya sabemos que le toca a cada uno 160 litros,

¿pero cuánto le toca al día?

Bien. Ponemos los 160 litros entre ¿qué?

Entre los 40 días que van a estar.

Entre los 40 días.

Y eso nos da, ¿qué? 160 entre 40 nos da...

4 litros de agua al día.

Bueno, tienen mucha agua.

Si tienen más sed solo tienen que abrir la boca

y beber un poco del agua del diluvio.

¡Ya tenemos la comida y la bebida

de los animales del camarote de mi amigo León!

Espero que los demás se hayan organizado igual de bien.

¡Hasta la próxima, matemaniacos y matemaniacas!

Oye, James, ¿sabes qué hora es? -No, ¿qué hora es?

Hora de merendar.

¿A estas horas? Pero si aún es por la mañana.

Ya, pero me gusta hacer las cosas con tiempo.

¿Tienes sandía?

Sandía no, pero creo que tengo una manzana en la mochila.

Uy, no, no. El otro día me comí una y había un gusano dentro.

Oye, James, ¿cómo hacen los gusanos para meterse dentro de la manzana?

Lo he intentado con una sandía y no lo consigo.

Pues porque son invertebrados y, como no tienen huesos,

pueden adaptar su cuerpo.

Oye, ¿sabes por qué los invertebrados se llaman así?

¿Porque vienen de "Invertilandia"?

No, pero Catherine nos los explica.

¿Qué te pasa, Nacho?

Estaba pensando que si en el arca de Noé

solo iban animales y los demás se ahogaron,

¿cómo llegasteis hasta aquí? ¿Cómo has sobrevivido?

¿No serás tú Noé?

Qué va, Nacho, si de eso hace muchísimos años.

¿Cuándo eras adolecente? -No, no, muchísimos más.

¿Cuándo eras niño?

Que no, Nacho, si yo no había ni nacido.

Lo que no entiendo es cómo existes.

Mira, tengo una noticia para ti: el Arca de Noé fue un mito.

No hay evidencias de que ocurriera. -Ah, vale, vale.

En cambio, tengo noticias para ti y no tengo un mito.

¡Empieza "Está mapachando"!

(Sintonía)

Bienvenidos y bienvenidas a "Está mapachando",

el noticiero mapache que da las noticias

"pache" lo que "pache".

Buenas noticias. Nacho Mapacho, el Encantador,

estará presentando y también James, el compañero de clase de Noé.

Nacho, te lo digo en serio, no soy tan mayor.

Venga, ¿por qué noticia empiezas?

Animales de todo el mundo han decidido,

después de ver este programa,

ponerse manos a la obra y construir su propia arca.

Es solo un prototipo, pero ya podemos ver

cómo este mono de "Monoviedo" está en poniendo en prácticas

su vehículo para el próximo diluvio.

La verdad es que se ve bastante resistente.

James, lo que veo es poco espacio para guardar comida.

Nacho ¿pero tú siempre estás pensando en comida?

¡Qué va! A veces pienso en la suerte que tengo de ser tan guapo.

(SUSPIRA) Mira, la idea de crear un lugar

para conservar las especies en caso de emergencia no es nueva.

Hay un Arca de Noé para vegetales en Alcalá de Henares, Madrid.

"Es un banco de semillas que alberga

todas las que se cultivan en España

y también las que ya forman parte de nuestro pasado agrícola.

Allí se conserva nuestro patrimonio vegetal.

Es una especie de Arca de Noé

donde se podría recurrir en caso de catástrofe

o para recuperar algunas especies de la extinción".

¡Uy, James!

¡Dime que guardan semillas de sandía, por favor!

Seguro que sí.

Menos mal que estoy haciendo este arca

gracias a un vídeo que me he encontrado en internet.

"Para hacer esta divertida manualidad,

solo necesitas una hoja, un boli y unas tijeras.

Seguro que Noé tardó mucho más en hacerla que vosotros.

Si queréis ver cómo sería un Arca de Noé,

pero en versión moderna, en Arizona, Estados Unidos,

tenéis el Biosphere 2.

"Se construyó en los años 90 del siglo pasado

y es una réplica de todos los ecosistemas de la Tierra.

Sirve para experimentar cómo llevar vida a otros planetas.

Tiene un trozo de selva tropical, bosques, desiertos

y un pequeño océano,

aunque en la actualidad solo alberga especies vegetales".

Bueno, James, me voy a comprar una barca hinchable

por si acaso hay otro diluvio. ¿Quieres colaborar?

Bueno, es una propuesta interesante.

Claners, hasta aquí el programa de hoy,

y recordad que, igual que en el Arca de Noé,

aquí, en la Tierra, todos estamos en el mismo barco,

así que vamos a cuidarnos los unos de los otros.

¡Hasta pronto! -¡Que no se hunda!

(Música)