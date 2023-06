(Alarma)

Hola, claners.

Bienvenidos y bienvenidas a "Aprendemos en Clan".

Hoy tenemos un programa un tanto espinoso.

(SE QUEJA) ¡Ay, James!

¡Socorro! ¡Ayuda!

Uy, Nacho Mapacho,

¿qué te ha pasado?

¡Ay, pincha! ¡Mucho!

¡Muchos pinchos! ¡Sandía pinchuda!

A ver, relájate un poco y habla más despacio

porque no entiendo nada.

¡Ay, James! ¡Que me he pinchado!

Pero ¿con qué?

¡Con una sandía pinchuda! ¡Si ya te lo he dicho!

Ay, creo que ya sé lo que te ha pasado, Nacho.

¿Esa sandía pinchuda por casualidad no estaría plantada en una maceta?

Sí. Pero ¿eso qué tiene que ver?

¿Y tenía esta pinta?

(SE SORPRENDE) ¡Sí, es esa! ¡La sandía pinchuda maligna!

Nacho, tú te has pinchado con un cactus.

¿Eh? ¿Y eso qué es?

¿Una mezcla entre un melón y un erizo?

No, es una planta muy especial.

Ay, cuidado.

Hola niños y niñas, voy a contaros una historia.

Hace cientos de años, en una región de los Andes,

vivían dos tribus: los huasanes y los mallis, que estaban en guerra.

Pero, la hija del jefe de los huasanes, Munaylla,

y el hijo del jefe de los mallis, Pumahima, estaban enamorados.

Los dos decidieron huir por el desierto

y, cuando estaban a punto de ser capturados,

pidieron ayuda a la Pachamama, la diosa de la Tierra,

que les ayudó abriendo un agujero y escondiéndolos en él,

convirtiendo a Pumahima en una planta alta, verde

y con espinas.

Y, desde entonces, todas las primaveras,

Munaylla, en forma de una flor blanca,

florece sobre el pecho de Pumahima.

¿Te ha gustado la historia?

Es una leyenda que cuentan las tribus del norte de Argentina.

La planta en la que se convirtieron Pumahima y Munaylla es un cactus.

Los cactus son una planta procedente del continente americano

que viven en el desierto.

Los cactus son una planta de la familia de las cactáceas.

Y son plantas suculentas.

Esto quiere decir que acumulan agua en su interior.

Por eso pueden vivir en el desierto,

porque siempre tienen reservas de agua.

Pero aunque los cactus más famosos sean los del desierto,

también pueden vivir en otros lugares.

¿Conoces a alguien que tenga cactus en su casa?

Igual hasta tú tienes uno.

Porque, como pueden acumular mucha agua y nutrientes,

se adaptan a cualquier hábitat.

Te voy a contar un chiste, a ver si lo pillas.

Una mamá globo y un hijo globo van volando por el desierto.

Y, de repente, el hijo globo dice: "Mira, mamá. Un "cactussss".

¿Lo pillas? Se había pinchado con las espinas.

Seguro que ya sabes que los cactus tienen muchas espinas,

pero ¿sabes para qué sirven?

¿Para defenderse?

¿Para parecer "punkies"?

¿O quizá para rascarse las raíces?

¡Exacto! Para defenderse.

Pero también tienen otra función.

Las espinas de los cactus son hojas que han evolucionado

para evitar que pierdan humedad.

Como en el desierto apenas llueve,

por las noches, las gotas de rocío se acumulan en las espinas.

Esa agua, y la de la lluvia, resbalan por una capa de cera

que tiene el cactus, que se llama cutícula,

y llegan hasta las raíces donde se almacenan.

Un cactus puede almacenar agua

que consume hasta varios años después.

Pero ¿a qué no sabías

que no todos los cactus tienen espinas?

Algunos tienen lanas, o pelos,

que se llaman cefalios, y se hinchan cuando absorben agua.

Otros cactus tienen flores,

como el de la leyenda de los indígenas.

Los cactus aparecieron en América hace millones de años,

después de separarse los continentes.

Pero se cree que llegaron a otras regiones

por acción de las personas.

Y también, quizá, porque algunas aves migratorias

llevan sus semillas en los aparatos digestivos.

La verdad es que los cactus son plantas fascinantes.

Recuerda: los cactus acumulan agua.

Las espinas no solo le sirven para defenderse,

sino también para recoger agua.

Y son originarios del continente americano.

A mí me ha gustado tanto saber cómo viven los cactus

que he plantado algunos en mi casa.

La verdad que los hay de muchas formas,

y algunas muy raras.

Si tú decides plantar un cactus en tu casa,

recuerda que acumulan agua.

Por lo tanto, no hace falta que los riegues mucho.

¡Hasta pronto, niños y niñas!

¡Guau! Los cactus son una "mapachada", James.

Lo que no sabía es que hacían salsa de tomate.

¿Cómo? ¿Salsa?

¡Sí! Mira, me has puesto las vendas y ha salido salsa de tomate.

Nacho, eso no es salsa. Eso es sangre.

(ALTERADO) ¿Qué? ¿Tengo sangre?

Ay, me desmayo.

Ya decía yo que estabas muy tranquilo.

Pero bueno, no te alarmes, porque no sabes ni qué es la sangre.

¡Claro que lo sé, James!

Es como una salsa de tomate que meten los pinchos en el cuerpo.

Bueno, no es exactamente eso.

Mira, tu cuerpo está lleno de sangre.

Por eso, cuando te haces un agujerito, por ahí sale sangre.

¿Qué? ¿Estoy lleno de sangre?

¡Ay, socorro!

Ay, Nacho. Pero no pasa nada. Es parte de tu cuerpo. Mira.

Orilo y Arlequina nos enseñan qué es la sangre y para qué sirve.

¡Hola, Arlequina! ¿Has visto mi colección de cactus?

¡Vaya que sí! ¡Son superbonitos, Orilo!

-Qué chulos. -Sí, son bonitos,

y un poquito traicioneros, ¿eh?

Ayer estaba trasplantando uno de ellos y mira.

¡Me pinché en un dedo!

Pero eso no significa que sean traicioneros, Orilo.

Utilizan estos pinchos para defenderse de los animales.

Imagínate que un animal que va por el desierto,

se acerca y quiere robarles el agua que tienen dentro,

se tendrán que defender con pinchos. Es normal.

-Sí, sí. -¿Y te salió mucha sangre?

Muchísima, Arlequina. Litros y litros de sangre así a borbotones.

Todo el salón inundado de mi sangre.

Orilo, creo que estás exagerando un poquito

porque cada uno de nosotros tenemos cinco,

como mucho seis litros de sangre,

que viaja por dentro de nuestros vasos sanguíneos

y, cuando te haces un pinchazo como este, se abre un agujerín

por el que sale un poquito de sangre,

pero no litros, Orilo.

Es verdad, Arlequina. Me salió solo una gotita.

Y limpié la herida rápidamente con agua y jabón para desinfectarla.

Y bueno, ya está cicatrizando.

Además, la sangre que perdemos, si es poquita, se recupera muy fácil

porque nuestro cuerpo es capaz de regenerar la sangre que perdemos

utilizando el líquido y el hierro de los alimentos que ingerimos.

Porque la sangre está compuesta por dos componentes fundamentales.

Una, el plasma. Es ese líquido medio transparente.

Y otra, las células sanguíneas: los glóbulos rojos, glóbulos blancos

y plaquetas.

¡Qué importantes son todas esas células sanguíneas!

Los glóbulos blancos son nuestra defensa.

Sí, son capaces de luchar contra los patógenos, como los virus

o las bacterias.

Las plaquetas, muy importantes porque cicatrizan.

Si se produce una herida, allí están ellas para cerrarla.

Y bueno, los glóbulos rojos son importantísimos.

Transportan el oxígeno desde los pulmones

hasta todas las células del cuerpo, donde lo sueltan y recogen

el dióxido de carbono para llevarlo de nuevo hasta los pulmones.

Los glóbulos rojos son

los que le dan ese color rojo a la sangre.

Pero, Arlequina, aquí yo tengo una duda.

¿Por qué entonces los vasos sanguíneos se representan

a veces de color rojo y a veces de color azul?

Es por la cantidad de oxígeno que llevan los glóbulos rojos.

Cuando los glóbulos rojos están cargados de oxígeno,

la sangre tiene un color rojo mucho más fuerte

y lo representamos por estos vasos rojos.

Sin embargo, cuando descarga el oxígeno,

se vuelve de un rojo más apagado, y lo representamos con vasos azules.

Mira, Orilo. La sangre sale del corazón hasta los pulmones

sin apenas oxígeno. Aquí se carga de oxígeno y vuelve al corazón,

que la envía a todo el resto del cuerpo

para distribuir el oxígeno por todas las células.

Oye, Arlequina. Y si yo un día pierdo mucha sangre, pero mucha,

que yo solo no la puedo regenerar, ¿tú me darías una poquita de la tuya

para ayudarme? -Claro que sí, Orilo.

Aunque no es tan fácil, ¿eh?

Tenemos que ver si tenemos el mismo tipo de sangre

para que yo te pueda dar un poco.

Porque hay varios tipos de sangre.

Mira, tenemos el 0, A, B, AB,

y, además, pueden ser RH positivo o negativo.

Y solo se pueden hacer transfusiones de sangre

entre tipos de sangre iguales.

A no ser que seas el donante universal.

La gente que tiene el tipo de sangre 0 negativo

puede donar a cualquier persona.

Qué importante es donar sangre, ¿eh, Orilo?

Para ayudar a toda esa gente que lo necesita.

¡Arlequina! La sangre es importantísima.

Hemos visto que transporta el oxígeno desde los pulmones

hasta las células, y allí recoge el dióxido de carbono

para devolverlo a los pulmones.

La sangre transporta los glóbulos blancos,

que son los que nos protegen contra los patógenos.

Y transporta también las plaquetas,

que son las que cicatrizan las heridas.

Oye, Orilo. ¿Te parece si nos vamos a donar un poco de sangre

para ayudar a toda esa gente que la pueda necesitar?

-Claro que sí. ¡Vamos allá! -¡Qué bien!

Nos vemos en nuestra próxima aventura.

¡Adiós!

"Conexia", todavía no hace suficiente calor.

Sube la temperatura.

-"Abriendo la bolsa de basura." -¿Eh?

¡No! ¡No es hora de comer!

Que digo que subas la calefacción.

"Vale, reproduciendo saxofón."

(FRUSTRADO)

¡Uf! Pero ¿por qué hace tanto calor aquí?

¿Y ese saxofón?

Es que me estoy entrenando, James.

Por eso tengo la calefacción al máximo.

Te estás entrenando, ¿para qué?

Pues para ir por el mundo y ver cactus.

Los cactus viven en el desierto,

y ahí hace mucho calor.

Si no me preparo, me puede dar un "mapachús".

El patatús me dará a mí con la factura de la luz.

Anda, presta atención. Alex nos va a enseñar cómo entrenarnos

para hacer una travesía en el desierto.

¡Hola, deportistas!

Seguro que ya sabes cómo prepararte

para practicar deporte de manera segura.

Pero... ¿Cómo te prepararías para una prueba

que es la suma de seis maratones?

Uno diario durante seis días consecutivos

recorriendo un total de 251 kilómetros

en pleno desierto del Sáhara.

¡Uf! Pues sí, esta locura existe.

Y se celebra cada año.

Y, como no somos cactus ni estamos adaptados a vivir

en el desierto, tenemos que prepararnos a fondo.

Además, unos cactus no corren maratones.

¡Ah, es verdad!

La maratón es la prueba de resistencia más famosa que existe

y consiste en correr 42 kilómetros y 195 metros.

Esta prueba al límite de las capacidades humanas

se llama Maratón de Sables, o Maratón de las Arenas.

Y es la prueba por el desierto más famosa que existe.

A sus 800 corredores, la organización solo les suministra

agua en los puntos de avituallamiento

del durísimo recorrido.

Además, afrontan grandes cambios de temperatura

del día a la noche

y un duro reto mental.

Y ¿por qué lo hacen?

Por satisfacción y vocación solidaria,

ya que pueden destinar los fondos obtenidos

a causas sociales locales.

Aunque se necesita mucho tiempo para prepararla,

voy a darte algunos consejos para afrontar retos parecidos,

como correr con mucho calor.

Además de llevar la ropa adecuada, ten en cuenta dos claves.

Nuestros músculos necesitan mucha agua

y perdemos mucha con el sudor.

Imagínate la que podemos perder si, además de correr mucho,

lo hacemos en el desierto.

Mantener una correcta hidratación

permitirá que tus músculos no colapsen.

Antes, y durante la prueba.

No podrás hincharte a media carrera,

pero bebe lo suficiente para que tu cuerpo no pierda

el preciado líquido que necesita.

La segunda clave es una correcta alimentación.

Comerse una caja de polvorones antes de la maratón en el desierto

puede ser una terrible idea.

Pero una dieta rica en hidratos de carbono

le da a tus músculos la energía necesaria para el esfuerzo físico.

Estos se encuentran en el pan, la pasta, los cereales...

Y te llenan de energía.

Antes de la carrera, muchos corredores practican

lo que se llama la carga de hidratos.

Se alimentan casi solo de hidratos los días previos a la carrera.

Y unos 90 minutos antes de la prueba,

si tienes la necesidad de comer algo, un plátano o unos frutos secos

pueden ser tus mejores aliados.

Lógicamente, extrema las precauciones frente al sol:

crema protectora, gorro, evita las horas centrales del día...

¡Oh, se me olvidaba!

Escucha a tu cuerpo.

Cuidado si empiezas a marearte,

notas sudor frío, tienes nauseas

o de repente te quedas sin fuerzas.

Puede ser un golpe de calor.

Detente.

Ya sabes. Aunque no corras la maratón de las arenas,

si entrenas con mucho calor,

lleva ropa adecuada,

mantén tu cuerpo hidratado y bebe durante la prueba,

y no comas 90 minutos antes de empezar.

Mejor hidratos en los días previos.

Si te animas a participar, nos vemos en el Sáhara.

¡Hasta luego!

Oye, Nacho, ¿qué haces así vestido?

Eso digo yo.

¿Por qué no estás preparado, James?

Venga, prepárate, que nos vamos al desierto.

Ponte tus tirantes de desierto.

-Entonces ¿tú ya estás preparado? -¿No me ves?

Venga, es igual, nos vamos así.

Ya compraremos algo por allí.

En otros países tienen ropa de deporte, ¿no?

Sí, claro. Lo único es que...

Ya sé que cuesta dinero.

Pero no te preocupes, he cogido tu tarjeta de crédito,

así que no hay problema.

No, si lo que te iba a decir es que si compramos ropa

en otro país, necesitaríamos aprender el vocabulario.

Eso es fácil. Digo:

"Por favor, un poco de 'rop de deport'".

-O algo así. -Deja de inventarte cosas,

devuélveme la tarjeta y atento, que Katharine

nos va a enseñar cómo se dice la ropa en inglés.

"Hi, Mermaid.

Get ready, we're late.

Why? What's the hurry?

Today, it's the dessert race.

Don't you remember?

I don't really know what it involves, but I'm hungry.

No, Mermaid. I think you misunderstood.

It's not a dessert race,

it's a desert race.

It's a race in the desert.

Didn't you see the cactus here?

Ouch!

So, there is no ice cream at all?

Well, maybe after the race.

But we have to run first.

What are we waiting for, then?

Let's get running.

No, we can't just start running.

Just like that.

Why not? It's just running, so let's run.

No, Mermaid. Before we start running,

we need to get ready.

First of all, we need to warm up.

That means, we need to warm up our muscles.

To get ready for the race.

And there's more things we need to do as well.

We need to have the proper sportswear.

Would you like me to show you?

Yes! Let's go!

So, we know we have to warm up

before practicing any sport or doing any kind of exercise.

We need to stretch our muscles to avoid any injuries.

And of course, we need the right sportswear.

For today, I'm wearing my tracksuit.

-Beautiful. -And here,

I have my running shoes

and my special sport socks.

And because it's hot and sunny in the desert,

I'm going to wear my hat and my sunglasses.

I'm also going to put some sunscreen on.

I love it, Katharine.

You look like a professional athlete.

And you have to see this.

This is my special sports watch.

I also need one of those watches.

No. It's not necessary.

But I like to have it to keep record

of the distances I run and the times that I run them in.

What else do you have there?

In my bag, I have a bottle of water,

in case I get thirsty.

And some fruits and an energy bar.

How can you eat while you're running?

No. It's very difficult to eat during the race.

But I take little sips of water.

It's important to drink a lot, especially in the desert.

So, I drink a little bit during the race,

but I don't eat any food for an hour and a half

before the race.

I'm gonna keep my banana and my energy bars

until we finish the race.

Yummy.

So, Mermaid. Now do you understand how important is to warm up,

stretch our muscles and use the correct sportswear?

Sure, Katharine. We have to stretch our muscles

and wear proper sportswear.

Now, there's only one thing left to do.

What's that?

Let's run! Ready? Bye!"

Sí que tarda este hombre.

Pero, James.

No te has vestido para ir al desierto.

Nacho, perdona, es que estaba buscando cosas en internet

y me he despistado. -¿Sí? ¿Qué cosas?

He encontrado cosas superinteresantes sobre los cactus.

Cuenta, cuenta.

Resulta que los cactus tienen una forma muy matemática.

-¿Quieres saber por qué? -Claro.

Miguel nos lo explica.

Hola, matemaníacos y matemaníacas.

Miren qué colección de cactus tengo aquí.

Si los miran desde arriba, podemos observar

como cada uno de ellos tienen dibujos distintos.

Miren este que tengo aquí.

¿A qué se parece?

Claro que sí, a una rueda de bicicleta.

O a un copito de nieve.

Podríamos decir que tiene un patrón radial.

¿Por qué? Porque si desde el centro

hacemos rectas hacia fuera, podemos dibujar una circunferencia.

Podemos dibujarlo con un papel traslúcido,

un papel de cebolla, que es un papel muy finito

y con rotuladores podemos hacer el patrón,

y dibujarlo y colorearlo como un mandala.

Creo que se me ha ocurrido un reto.

¿Y si buscamos los patrones de los cactus

y hacemos mandalas geométricos?

¡Vamos a ello!

Para este reto vamos a necesitar rotuladores,

papel cuadriculado, cactus o imágenes de cactus

y mucha visión matemática.

En primer lugar, vamos a pensar una cosa.

¿A qué se les parece esto que ven en la pantalla?

Claro que sí. Yo creo que a una flor.

En este caso, no podemos aplicar el patrón que hemos visto antes.

El patrón radial, porque si ven, vemos que tiene otra forma distinta.

Vamos a tener que seguir investigando en la naturaleza.

Vamos a ver la siguiente.

¿A qué se parece esto?

Yo creo que aquí está más claro, ¿a que sí?

¿A que se les parece a una espiral?

¿Y cómo podemos dibujarla? Vamos a verlo.

Lo vamos a poder dibujar gracias a la observación

de Leonardo de Pisa. Era italiano, y como su padre era un bonachón,

lo llamaban "Bonacci".

Y a él, como era el hijo, lo llamaban "Fibonacci".

Leonardo de Pisa creó una sucesión de números,

que se conoce como la sucesión de Fibonacci

que es 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13

y así sucesivamente.

Se construye la sucesión sumando los dos números previos.

Uno y uno, es dos. Dos y uno, tres.

Tres y dos, son cinco.

Cinco y tres, son ocho.

Ocho y cinco, son 13.

Y así sucesivamente.

Y dirá: "Profe, ¿y esto cómo nos va a ayudar

a dibujar la espiral?".

Vamos a verlo.

Vamos a necesitar una hoja cuadriculada como esta

y verán la magia, porque vamos a representar

la sucesión de Fibonacci.

¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a verlo de la siguiente forma.

Dijimos que la sucesión 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13.

Y así sucesivamente. ¿Qué vamos a hacer?

Vamos a dibujar los cuadraditos.

Vemos aquí como pintamos el uno, el uno,

después la suma de los dos primeros,

que sería dos.

Después el tres, porque uno y dos son tres.

Dos y tres, cinco.

Cinco y tres, ocho.

Ocho y cinco, 13.

Tenemos la hoja cuadriculada de esta forma.

Ahora vamos a ver cómo nos queda.

Nos quedaría algo así, y ya podemos

dibujar la espiral. ¿Cómo lo vamos a hacer?

Lo voy a marcar bien para que lo vean.

Vamos a marcarlo de la siguiente forma.

Tenemos que fijarnos en las esquinas

y vamos a ir haciendo la curva de esta forma.

Si quieren, pueden apoyarse en un compás

y verán cómo queda. A mí me ha quedado más o menos.

Estoy segurísimo que a ustedes les va a quedar mucho mejor.

Algo así. ¿A que está genial?

¿A qué se les parece esto? ¿A que les recuerda a la espiral

que acabamos de dibujar? ¿La ven en este caracol?

Les voy a invitar a lo siguiente. Les voy a invitar a que busquen

más patrones en la naturaleza y dibujen la espiral de Fibonacci.

Nos vemos, matemaníacos y matemaníacas. Hasta la próxima.

Necesito agua, James.

Me estoy secando por dentro.

Nacho, solo llevamos cinco minutos caminando.

Claro, como tú no estás rebozado de pelo.

Oye, mira eso de ahí.

-¿Sabes lo que es? -¿Una fuente? ¿Dónde?

¿Cómo va a haber una fuente en medio del desierto?

¿Eh? Ah. Ya sé lo que son.

Son deliciosas y suculentas sandías.

-Eso no son sandías, Nacho. -¡A la rica sandía!

¡Nacho, vigila!

¡Ay, ay, ay!

¡James, es un espejismo!

¡Son cactus! ¡Ay, ay!

Qué chulo este.

Mírate, Nacho, ya estás lleno de pinchos otra vez.

Tenemos que presentar "Está mapachando".

Voy tirando y nos vemos allí.

Me quito los pinchos y voy.

Bienvenidos y bienvenidas a "Está mapachando".

El noticiero mapache que da las noticias

"pinche" lo que "pinche".

Nacho, aún tienes un pincho.

(DOLORIDO)

Gracias, James.

Buenas noticias, animales de todo el mundo

aprenden sobre los cactus tras ver este programa.

Os lo creáis o no,

hay un animal al que le encanta comer cactus,

y es este camello. Santa "Mapacha".

Menuda tapita de cactus se está zampando.

No te joroba. (RÍE)

Unos jóvenes logran crear un tejido similar al cuero,

utilizando únicamente cactus.

El cuero se saca de la piel de animales

y su producción contamina un montón.

Por eso, estos dos chicos mexicanos decidieron crear

un cuero totalmente ecológico y sostenible,

usando un cactus que crece con mucha facilidad

por todo México. De esta manera, se puede crear cuero

sin tener que usar animales.

Lo mejor de todo es que el cactus casi no necesita ser regado.

"Mapachionante".

Yo quiero una chaqueta del cuero de ese cactus.

Pero sin pinchos, por favor.

-(RÍE) -Hasta aquí las noticias de hoy.

Espera un momento, James. Me llega una noticia de última hora.

En el guion no pone nada más.

La estrella mundialmente conocida como Nacho Mapacho

presenta... -O sea, que te lo estás inventando.

Su nuevo temazo sobre los cactus.

Escucha, James, que viene pinchando fuerte.

# Voy por el desierto # y aquí está todo seco.

# Pero veo algo # en medio ahí creciendo.

# Porque así son los cactus.

# Y crece tan contento, # aunque nadie lo riega.

# Como es suculento, # solo espera a que llueva.

# Porque así son los cactus.

# Los cactus son plantas # llenas de espinas.

# Que en realidad son hojas, # muy duras y muy finas.

# Porque así son los cactus.

# Y si riegas alguno, # ten mucho cuidado.

# Pues puedes acabar

# requetepinchado.

# Porque así son los cactus. #

Claners, nos tenemos que ir.

Recordad que los cactus son unas plantas

muy bonitas e interesantes. Disfrutadlas, pero con cuidado.

¡Hasta pronto!