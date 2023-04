Aprendemos en Clan - ¡Respirando!

(Estruendo)

(Sintonía)

Hola, claners, bienvenidos a "Aprendemos" en Clan.

En el programa de hoy hablaremos de...

-Espera, James, espera, que ya llego. Ay.

(JADEANDO) Ya estoy aquí, ya, he llegado. Ay.

-Nacho, tranquilo, que no se te entiende.

Respira.

-Ay. -¿Ahora mejor?

-Sí, gracias. ¿De qué va el programa de hoy?

-A ver si lo adivinas.

Hoy vamos a hablar de algo muy importante.

-Ya sé. Yo. Nacho Mapacho. Ya era hora.

-No, es algo que se hace y es muy importante,

todos lo necesitamos para vivir.

-Ah, ya sé, comer basura.

-No, vamos a probar otra cosa.

-¿Tú qué eres? -¿Yo? Muy listo.

-No. -¿Fuerte?

-No. -¿Gracioso?

-No. -Ah, ya sé. Guapísimo.

-No, un mapache, es decir, un animal

y todos los animales necesitan...

-Eh... no sé, James, dame un respiro.

-Muy bien, necesitan respirar.

-¿Yo? ¿Yo necesito respirar?

Bueno, quizá algunos animales sí, pero yo no.

-Todos los animales necesitan respirar, incluido tú.

-Eh, ¿cómo te atreves?

¿Respirar yo? ¿Nacho Mapacho? Pero ¿qué estás diciendo, James?

-Ahora mismo estás respirando. -¿Eh? ¿En serio?

¿Me recuerdas qué es respirar?

Orilo, ¿qué haces?

-Arlequina, esto esperando a ver cómo Rigoberta sale del agua

para respirar.

-Orilo, te voy a confesar algo.

Los peces pueden respirar debajo del agua,

-no hace falta que salgan. -Pero...

¿Qué me estás contando? Pero ¿cómo lo hacen?

Porque en el agua no hay burbujas de aire

de las que puedan coger así para respirar.

-Orilo, que no respiran como nosotros.

-A ver, ¿tú cómo respiras? -Pues cojo aire por la nariz

-(INSPIRA) y lo suelto por la boca. -Exacto,

nosotros inspiramos

a través de nariz y boca llega el aire a la tráquea,

la tráquea lo lleva a los pulmones

y de los pulmones se reparte el oxígeno por todo el cuerpo.

¿Ves? Inspirar, espirar.

Pero los peces no tienen pulmones, Orilo,

los peces respiran a través de las branquias,

unas estructuras laminares

que tienen a los dos lados de la cabeza

y por donde pueden tomar el oxígeno disuelto del agua

y de soltar el dióxido de carbono

y como respiran por branquias, se llama respiración branquial.

-Ay, ay, ¿que los peces respiran debajo del agua

-gracias a la respiración branquial? -Vaya.

-Qué pasada, Arlequina, cómo mola.

Pero, Arlequina, hay algunos animales marinos

que no tienen branquias, como las ballenas, los delfines,

¿cómo lo hacen para respirar?

-Qué buen observador eres, Orilo, efectivamente, no tienen branquias.

Este tipo de animales marinos tienen pulmones,

pero tienen unos pulmones enormes de grandes, supergrandes,

cogen aire cuando salen a la superficie,

llenan los pulmones,

y aguantan un montón debajo del agua.

Hasta que vuelven a salir para volver a tomar aire.

-Pues sí tienen pulmones, tendrán respiración como nosotros,

respiración pulmonar.

-Eso es, Orilo. -Qué pasada.

Pero un momento, Arlequina,

porque hay unos animales que no tienen branquias

y tampoco tienen pulmones.

Es el caso de las arañas, de las libélulas,

de las mariposas.

¿Cómo lo hacen para respirar?

-Los insectos, los arácnidos respiran de una manera muy especial,

tienen poros por su cuerpo, agujeritos,

que conectan con unas estructuras llamadas tráqueas,

unos tubos que reparten el aire, el oxígeno,

por todos los tejidos directamente.

Y como son tráqueas, se llama respiración traqueal.

-Qué pasada, Arlequina.

Tenemos la respiración branquial, por las branquias.

La respiración pulmonar, por los pulmones

y la respiración traqueal por las tráqueas.

¿Hay algún otro tipo de respiración por ahí que yo no sepa?

-Sí que hay otra respiración, Orilo. -¿Cuál?

-Es el caso de las lombrices o de las ranas,

respiran a través de la piel.

Por ahí pueden llevar el oxígeno a todos los tejidos,

a través de la piel.

-Pues si respiran a través de la piel será respiración...

Pielín.

-No exactamente, la piel también se llama cutis,

así que, es respiración cutánea.

-Guau, Arlequina, cómo hemos aprendido hoy.

Hemos aprendido que existe la respiración branquial,

por las branquias,

la respiración pulmonar, por los pulmones,

la traqueal, por las tráqueas,

y la cutánea por la piel.

¿Sabes cómo respira tu mascota?

Nos vemos en nuestra próxima aventura. Chao.

(INSPIRA Y ESPIRA)

Oye, pues se me da muy bien esto de respirar.

Creo que podría dedicarme a ello.

-Pero si ya lo haces, ¿no? Todos lo hacemos, Nacho.

-Pero vosotros sois unos aficionados,

yo voy a hacerme respirador profesional.

-¿Respirador profesional? ¿Y eso cómo funciona?

-Muy fácil, inspiras (INSPIRA)

espiras. (ESPIRA)

Y así consecutivamente.

-No sé si se puede trabajar de eso. -¿Eh?

No me quites mi sueño.

Mi sueño es viajar por el mundo

y participar en concursos de respiración.

Sí, voy a hacerme rico y famoso.

-Creo que no existen los concursos de respiración,

pero sí es verdad que aprender a respirar es muy importante

para algunos deportes.

-¿Deportes? Uy, eso cansa muchísimo.

-Claro, si aprendes a respirar mejor rindes más y te cansas menos.

-Yo cuando hago deporte respiro así.

(JADEA)

Ay, uy, qué mareo más tonto.

-Anda, respirador profesional, para un poco

y escucha a Álex que nos va a explicar cómo respirar

en diferentes deportes.

-¿Qué dices? Ay.

Oh, ya estáis ahí. Hola, superatletas.

Llegó la hora del deporte.

(GRITAN)

Me habéis pillado entrenando para un triatlón muy especial.

Es una prueba muy dura

en la que los deportistas corremos,

nadamos y nos relajamos.

Bueno, en el normal, se hace bici en vez de relajación.

Sea como sea, hay que estar muy en forma,

pero conozco un secreto para rendir mejor.

¿Sabes cuáles?

Exacto, la respiración.

Por eso te invito a El triatlón de la respiración.

(GRITA)

El oxígeno es el principal alimento de nuestros músculos,

por eso es tan importante respirar bien cuando practicamos deporte.

La primera prueba del triatlón de la respiración,

y del normal, también, es la natación.

Por ejemplo, cuando nadamos a crol hay dos fases.

En la primera fase, con el giro del cuerpo,

sacamos el brazo y la cabeza fuera del agua.

Ese es el momento de coger aire, es decir, inspirar.

Y la segunda fase, de nuevo con el giro del cuerpo,

metemos brazo y cabeza dentro del agua.

Ese es el momento de expulsar el aire, es decir, de espirar.

Fíjate cómo lo hago.

(INSPIRA Y ESPIRA)

(INSPIRA Y ESPIRA)

(INSPIRA Y ESPIRA)

Madre mía, qué paliza la prueba de natación.

En el triatlón normal también se hace bici,

pero aquí pasamos directamente a correr.

Una prueba en la que la respiración también es fundamental.

Cuando corre, coges el aire por la nariz (INSPIRA)

y lo expulsas por la boca (ESPIRA).

Los pelillos de la nariz calientan el aire

y la nariz añade humedad

para que el aire llegue en las mejores condiciones

a los pulmones.

El objetivo es que el aire se distribuya por los músculos

que estamos utilizando.

Uno de ellos es el corazón.

Nuestros órganos son músculos que necesitan el oxígeno

para funcionar.

Si empiezas a ir más rápido,

tienes que aumentar la frecuencia de respiración

para que el oxígeno llegue a todos los músculos...

(JADEA)

porque si no, te pasa lo que a mí.

Bueno, me ha ido fenomenal la prueba de correr

y ahora vamos con la prueba de respiración abdominal.

Un poco rara, pero muy buena.

Vamos a practicarla. Sígueme.

Vamos a ello. Primero, ponte las manos en la tripa.

Ahora, inspira muy lentamente.

(INSPIRA)

E hincha la tripa, como si fuera un globo.

Así, muy bien.

Y ahora, expulsa el aire también lentamente,

frunciendo los labios,

como cuando soplas las velas del cumple.

(ESPIRA)

Fijaos.

(INSPIRO)

(ESPIRO)

Así conseguimos calmarnos y relajarnos.

Y este ha sido el triatlón de la respiración.

(RÍEN)

Recuerda cómo respiramos en cada prueba.

En la natación, inspiramos al girar el cuerpo.

En la carrera, soltamos el aire por la boca

manteniendo un ritmo

y en la relajación respiramos lentamente,

hinchando y deshinchando la tripa.

Toma nota y hasta la próxima, superatleta.

(Música)

(TOSE)

¿Qué te pasa, Nacho?

¿Eh? ¿Esto? Ah, nada, mi nueva forma de respirar.

-Pero si eso no es respirar, eso es toser.

A ver, ¿qué has hecho que toses tanto?

-No sé, siempre me da a la hora del camión de basura.

-¿Cómo? -Sí.

Cuando pasa el camión de la basura por mi casa

voy corriendo detrás, a ver si se le cae algo

y sale un humo negro y muy gris y muy caliente

y me da tos. (TOSE)

¿No es genial?

-Es que eso no es aire, eso es humo

y es malísimo para respirar.

-Con razón toses tanto. -Ah. ¿Es malo?

Yo pensaba que mis pulmones se reían de lo bien

que se lo pasan.

-Sí, es supermalo para la salud,

por eso es tan importante medir la calidad del aire.

-¿Sabes cómo se hace? -Pues claro.

Es facilísimo, inspiras...

Y si huele a basurita es que el aire es de primerísima calidad.

-Me da que no, pero no te preocupes,

porque justo hoy Mamen nos enseña cómo medir el aire

de una forma muy sencilla. Atento.

(INSPIRA Y ESPIRA)

Hola, ¿qué tal estáis? ¿Habéis visto?

Sin el aire, la vida en nuestro planeta sería imposible.

Del aire obtenemos el oxígeno que necesitamos para respirar.

¿Veis? El aire entra por la nariz o la boca

y llena nuestros pulmones y así podemos...

(INSPIRA) Respirar.

Por eso es tan importante que el aire esté limpio.

Pero, claro, si no podemos ver el aire ni tocarlo ni olerlo,

¿cómo sabremos si está limpio o sucio?

¿Os apetece que os enseñe un juego

para ver la calidad el aire que respiramos?

(GRITAN)

Mirad, imaginad que este panel es vuestro barrio.

Ahí estarían los árboles del parque donde vais a jugar.

Que está detrás de vuestra casa.

Qué barrio más limpio, qué bonito.

(INSPIRA) Pero no siempre es así,

a veces, los medios de transporte también contaminan

poco a poco, las motos, por ejemplo, contaminan un poquito.

(Moto)

Y los coches, un poco más.

Cada vez hay más vehículos

que contaminan mucho menos o que son eléctricos, pero aun así...

Hay algunos que contaminan mucho, mucho.

¿Y sabéis qué elemento es muy dañino para el oxígeno del aire?

Contaminan un montón, las fábricas.

Expulsan muchísimo humo y gases a la atmósfera.

Y contaminan muchísimo.

Mirad lo que va pasando.

Uy, la moto, un poquito.

El coche, un poco más.

El autobús, más.

Y la fábrica, uf...

Esto ya, irrespirable, así no podemos estar.

(GRITAN)

Bueno, esto ha sido una manera rápida

de explicaros cómo se va contaminando el aire

a nuestro alrededor, en nuestro entorno.

Pero seguro que pensáis que queréis verlo más de cerca

y poder, incluso, hasta tocarlo.

Así que, os propongo un experimento casero

para poder medir la calidad del aire a vuestro alrededor. ¿Os animáis?

(GRITA)

Mirad, he hecho este experimento es mi ciudad hace días.

Con este medidor de calidad del aire he podido comprobar...

No sé, decídmelo vosotros.

Es asqueroso.

En fin... ¿Os apetece hacer el vuestro?

¿Queréis hacer vuestro medidor de calidad de aire?

Así me podéis decir si en vuestra ciudad, donde vivís,

el aire está más limpio. Venga, vamos a ello.

Para hacer vuestro medidor de calidad de aire

vais a necesitar lo siguiente:

cartulina, unas tijeras, cuerda,

vale cualquier cuerda que tengáis por casa,

vaselina y un pincel. O también el dedo.

Primero, cortáis la cartulina en una forma parecida a esta

y le pedís a algún adulto que os haga agujeros.

Pasáis una cuerda por ellos y le hacéis un nudo por detrás,

y así se podrá colgar. Ya solo nos queda

untar la vaselina.

La vaselina es una crema un poco transparente.

En ella se quedarán pegadas las partículas de suciedad

que hay en el aire.

Y ya está.

Os presento... tachán, el medidor casero de calidad de aire.

¿Qué os parece?

¡Guau!

Ahora solo te falta encontrar un sitio donde colgarlos en casa,

que sea en el exterior,

pero, eso sí, protegido del sol y de la lluvia.

Te recomiendo que los dejes una semana

y que vayas revisándolo de vez en cuando

para ver si se van ensuciando y eso significará

que el aire está contaminado.

Y recordad, cuanto más limpio sea el aire que respiráis

será más beneficioso para vuestra salud

y para vuestros pulmones.

Nos vemos pronto.

(INSPIRA Y ESPIRA)

¿Sabes, Nacho?

Aunque todos los mamíferos usamos los pulmones para respirar,

es curioso saber que todos respiramos de formas diferentes.

-Ya te digo.

Yo, por ejemplo, respiro por el hocico

y mi primo Juan Mapacho, por las orejas.

-¿Cómo? Eso no puede ser.

-Sí, lo dice siempre su mamá,

que le entra por una oreja y le sale por la otra.

-No, eso no es verdad. Además, yo me refería a otra cosa.

¿Tú sabes cómo respira de diferente un elefante de un conejo?

-Pues imagino que el elefante debe tener una manguera por nariz

y tiene que hacer mucha fuerza para que le llegue algo de aire.

-Yo me refería al tamaño.

-Oh pues entonces el conejo como es chiquitito

debe respirar muy lento porque necesita muy poco aire.

-Te sorprenderá saber que es al revés.

Mira, Catherine nos explica cómo respiran los diferentes animales

pero en inglés.

-¿Se puede respirar en inglés?

-No, que nos lo explica en inglés. Mira.

-Oh, mapaches.

(INSPIRA Y ESPIRA)

(HABLA EN INGLÉS)

(CONTINÚA HABLANDO EN INGLÉS)

(GRITAN)

(CONTINÚA HABLANDO EN INGLÉS)

(INSPIRACIONES RÁPIDAS)

(CONTINÚA HABLANDO EN INGLÉS)

(INSPIRA RÁPIDO)

(ESPIRA)

(INSPIRA RÁPIDO)

(ESPIRA)

(CONTINÚA HABLANDO EN INGLÉS)

(INSPIRA)

(ESPIRA CON RUIDO)

(INSPIRA)

(ESPIRA CON RUIDO)

(CONTINÚA HABLANDO EN INGLÉS)

(INSPIRA)

(ESPIRA RUGIENDO)

(INSPIRA)

(ESPIRA RUGIENDO)

(CONTINÚA HABLANDO EN INGLÉS)

-James, para ya. -¿Qué pasa?

Lo sabes perfectamente, y lo sigues haciendo.

-Pero si no hago nada.

-Estás copiando mi técnica mapazuda de respiración.

Y ya tengo bastante competencia, deja de mover los pulmones.

-Nacho, todos respiramos, no te lo has inventado tú.

-Lo sé, estaba de broma. (RÍE)

-Copión. -A ver, tú, respirador profesional,

a ver si sabe cuántas veces respiramos en un día.

-Pues es muy fácil.

Por lo menos, por lo menos, dos.

Una para afuera y otra para dentro.

-No, muchísimas más.

Mira, Juan Carlos nos enseña cómo calcularlo.

Hola, matemaníacos y matemaníacas. ¿Qué tal?

Hoy vamos a utilizar las matemáticas para ver cómo funciona el cuerpo.

Está lleno de sorpresas, ¿te animas a descubrirlas?

Un buen detective matemático como yo lleva siempre una libretita a mano

para apuntar los datos

y una lupa para observar la realidad.

En este caso, vamos a observar nuestro cuerpo

y saber cómo respiramos.

He buscado unos datos para saber cuántas veces respira el ser humano

por minuto.

A eso lo llamamos frecuencia respiratoria.

Si nos fijamos en la tabla, vemos cómo los bebés

respiran muchas más veces por minuto que un adulto.

¿Por qué? Porque necesitan más oxígeno.

Vamos a plantearnos una cosa.

(Música)

Vamos a averiguar cuántas veces respiramos en un día, en un día.

Porque cada ser humano tiene un ritmo de respiración distinto,

somos como la música, cada uno tiene su propia melodía.

Pero ¿qué tenemos que hacer?

Tengo aquí, para que vean lo que tenemos que hacer,

porque tenemos que contar cuántas veces hacemos esto,

cuántas veces inspiramos y espiramos.

Inspiramos y espiramos.

Pero no tenemos que tener un aparatito como este,

vamos a hacerlo de otra forma mucho más sencilla.

Lo que primero que tenemos que hacer es calcular

las respiraciones que tenemos por minuto.

¿Y cómo lo hacemos? Lo mejor es sentarnos tranquilamente

con un reloj y contar cuántas veces respiramos, así.

Cuántas veces nuestra barriga sube y baja, sube y baja.

Lo tenemos que hacer tranquilos y así nos saldrá bien el cálculo.

Yo he calculado alrededor de veinte respiraciones por minuto,

algo así, más o menos, veinte respiraciones por minuto.

Si ya tengo las respiraciones mías por un minuto,

¿qué hago primero? Calcular cuántas veces respiro en media hora.

En treinta minutos.

¿Y cómo lo hago? Digo 20 respiraciones por minuto,

20 más 20 más 20 más 20... Así hasta treinta veces

O puedo decir 20 por 30.

¿Y cuánto nos sale?

Nos sale 600 respiraciones en media hora, en treinta minutos.

Ya tengo las respiraciones de treinta minutos,

ahora me voy a las de una hora.

Y una hora ¿cuánto es?

Treinta minutos más treinta minutos son sesenta minutos,

que es una hora, ¿verdad?

Pues si tenía 600 respiraciones en 30,

¿cuántas voy a tener en 60? Pues tendré 600 por 2,

es decir, 1.200 respiraciones en una hora.

Ya tenemos las respiraciones de una hora,

ahora vámonos a doce horas.

Si en una hora son 1.200 respiraciones,

en 12, ¿cuánto sería?

Pues serían 1.200 por 12. 1.200 por 12,

que son 14.400 respiraciones en doce horas.

Y ya la cuenta final, se acerca resolver mi reto.

Si son doce horas, vamos a un día, un día son 24 horas,

sería el doble de doce horas,

sería 14.400 más 14.400

o 14.400 por 2,

que son 28.800 respiraciones en un día.

¡Guau!

Yo me he venido arriba, y ya que estaba decidí calcular

cuántas respiraciones hago a la semana.

Y me ha salido 201.600 respiraciones,

una barbaridad.

Y también he calculado las respiraciones que puedo hacer

en un año. ¿Saben cuánto sale?

Más de diez millones de respiraciones.

Estoy hasta agotado de tanto respirar.

Creo que la frecuencia respiratoria me está aumentando.

Les dejo, matemaníacos y matemaníacas.

Recuerden, las matemáticas nos sirven para muchas cosas,

también para descubrir nuestro propio cuerpo.

Hasta la próxima.

¿Has visto, Nacho? Respiramos casi 40.000 veces en un día.

-No son suficientes, necesito respirar muchas más veces

si quiero ser un respirador profesional.

Dame tu oxígeno, James, gracias.

-No. Pero ¿sabes de dónde puedes sacar mucho oxígeno?

De las plantas.

-Uy, es verdad. ¿Si como más verduras tendré más oxígeno?

Se me están quitando las ganas.

-Que no se te quiten las ganas

que llega el informativo "Está mapachando".

-Uy, es verdad. Llénate de aire y corre.

(AMBOS INSPIRAN)

(Música de Informativos)

"Está mapachando".

(INSPIRA Y ESPIRA)

Bienvenidos a "Está mapachando",

el noticiero mapache que da las noticias "pache lo que pache".

Buenas noticias, Nacho Mapacho,

el respirador profesional más famoso del mundo entero,

presenta este programa.

Malas noticias, también sale James Van Der Lust. Hola, James.

-Hola, Nacho, la verdad es... -Estupendo. Buenas noticias.

Siguiendo mi ejemplo, mapaches de todo el mundo

se quieren convertir en respiradores profesionales.

Estos graciosos mapachines se entrenan en el desayuno,

compitiendo a ver quién pasa más tiempo

con la cara metida en leche.

Eso sí, respirando de vez en cuando, claro. (RÍE)

Lo bueno es que, además, su piel queda tersa y suave

y con un rico sabor a leche.

Inventan una aspiradora que absorbe la contaminación

y la convierte en joyería.

Se trata del purificador de aire más grande del mundo

y es, en esencia, una aspiradora de contaminación.

Los residuos de carbón que flotan en el aire

son luego procesados en esta máquina

y mediante un proceso especial, son convertidos en joyas.

Como este anillo que se vende para apoyar el proyecto.

-Oh, qué mapachulada. -¿Verdad que sí?

-Yo quiero un anillo de esos. A ver cuando me regalas uno.

-Mejor te regalo esta lámpara que han inventado

para limpiar el aire de tu casa.

Se trata de una lámpara con unas hojas artificiales

que están llenas de algas microscópicas

capaces de realizar la fotosíntesis.

Es decir, que limpian el aire,

convirtiendo el dióxido de carbono en oxígeno para que respires.

¡Guau! Es supermolona.

¿Y sabes también lo que es supermolona?

-No, ¿el qué?

-Mi nueva canción de la respiración.

(INSPIRA Y ESPIRA)

Escucha con las orejas que con los pies no se puede.

(Música)

# Mueve esos pulmones, # que yo los vea,

# mueve esos pulmones # que el aire bombea.

# Respira para dentro, # respira para fuera,

# respira muy contento # y mueve las caderas.

# Con esta canción de la respiración

# siente el oxígeno y circulación.

# Y no respires humo, eso sí que no,

# queremos aire puro, vamos, díselo.

# Es algo genial # que hacemos a diario,

# es respirar y es muy necesario.

# Es algo genial y muy interesante,

# Es respirar y es muy importante.

# Es algo genial, a mí me encanta,

# ya seas animal, humano o planta

# necesitas respirar # para poder vivir,

# para poder hablar, cantar y reír.

# Puedes respirar rápido o lento # como un león o como un conejo

# pero nunca olvidar # este sabio consejo,

# usa tu pulmón # para que esté contento.

# Es algo genial # que hacemos a diario,

# es respirar y es muy necesario.

# Es algo genial y muy interesante,

# Es respirar y es muy importante.

# Es algo genial # que hacemos a diario,

# es respirar y es muy necesario.

# Es algo genial y muy interesante,

# Es respirar y es muy importante. #

Claners, nos tenemos que ir.

Y recordad, respirar por la nariz es esencial para ser feliz.

Hasta pronto. Adiós.

(Sintonía)