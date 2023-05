Aprendemos en Clan - ¡Todo un cerebrito!

(Música)

¡Hola, Clanners!

Bienvenidos y bienvenidas a "Aprendemos en Clan".

Ya está aquí el mapache más guapo de la televisión.

Perdona, pero, ¿tú quién eres exactamente?

James, soy yo, Nacho Mapacho.

Tu mejor amigo, tu héroe.

Presentamos juntos este programa.

¿Nacho Mapacho?

Me suena, pero el otro día me di un coscorrón en la cabeza

y se me han olvidado algunas cosas. ¿Quién dices que eras?

Ah, pues...

Soy tu jefe y tú eres mi masajista personal.

Y mi cocinero. Y mi chofer.

¡Anda ya, Nacho! Te estaba tomando el pelo.

¿Cómo? ¿En serio, James?

Y yo aquí, preocupadísimo por ti.

¿Preocupado? ¿Tú?

Pero si te estabas intentando aprovechar de la situación.

Además, esta broma era para introducir el tema de hoy.

Hoy hablamos del cerebro.

¿De verdad?

A mí me encanta celebrar cosas.

¿Qué celebramos? ¿Tu cumpleaños? Felicidades, James.

No, Nacho, celebro de celebrar no, cerebro, con R.

Ya sabes, lo que tenemos en la cabeza.

¿Y cuántos cumples? Estás viejo ya.

O sea, que no sabes lo que es el cerebro.

¡Pues claro que lo sé!

A mí me encantan los cerebros, tengo varios.

Los colecciono.

¿Cómo? Pero si solo tenemos uno.

¿De verdad? ¿Solo tenemos uno? ¿Y no me lo has enseñado nunca?

¿Dónde lo tenemos? Espera, que lo busco.

Pero, Nacho... No...

No hay que buscarlo fuera. No me estás entendiendo, Nacho.

No está por ahí.

¿Lo has encontrado?

Claro, lo tenemos dentro de la cabeza.

Yo tengo el mío, tú tienes el tuyo y cada uno tiene el suyo.

¿Ah, sí?

Me estás intentando tomar el pelo otra vez,

pero te he pillado, Jamesito.

O sea que no me crees, ¿no?

Pues mira a Orilo y Arlequina

porque ellos nos van a explicar cosas del cerebro. Mira.

Ser o no ser, esa es la cuestión.

¡Pero qué calavera más chula! ¡Me encanta!

¿Sabes que aquí dentro está el cerebro?

Es alucinante.

El cerebro es el órgano más importante

de todo el sistema nervioso.

Sí, y el más importante de todo el cuerpo según el cerebro.

Aunque también es uno de los órganos más delicados.

Fíjate que está dentro del cráneo,

protegido por este montón de huesos.

Y muy complejo. Tiene partes distintas.

Te voy a contar las tres partes principales del cerebro.

Primero está el tronco encefálico, este de aquí,

que conecta con la médula espinal

que nos baja por toda la columna vertebral

y es capaz de conectar nuestro cerebro,

el centro de operaciones,

con todo el resto de órganos que tenemos en nuestro cuerpo.

Gracias a la médula espinal,

podemos hacer funciones como la digestión,

la respiración, la circulación...

Es decir, activa todas esas funciones

que necesitamos para mantenernos con vida.

Tenemos también el cerebelo,

otra parte fundamental de nuestro cerebro.

El cerebelo es muy importante para coordinar movimientos

y para tener equilibrio.

Sí, nos permite hacer el corazón con los brazos,

a la pata coja, lo que queramos.

Sí, eso es gracias a tu cerebelo.

Luego está la corteza cerebral que se divide

en cuatro lóbulos distintos.

El primero es el frontal,

que nos ayuda a regular nuestras emociones

y a planificar las acciones.

" Orilo, estoy muy contento de verte".

Ay, Huesitos, yo también.

Está el lóbulo parietal,

que da significado a la información que nos llega desde los sentidos.

" Orilo, aquí hace mucho calor. Haz el favor de abanicarme".

Me tienes esclavizado.

Está el lóbulo temporal,

que rige las funciones de la memoria.

"Pero, ¿tú quién eres?".

Pero si soy tu amigo Orilo,

nos conocemos de hace un montón de tiempo.

Y, finalmente,

el lóbulo occipital, este de aquí atrás,

que procesa la información que viene desde la vista.

"Pues ahora que me fijo, estás hecho un figurín".

Gracias. Tú estás en los huesos.

El sistema nervioso está formado

por cientos de miles de millones de células nerviosas

llamadas las neuronas.

Las neuronas llevan la información por todas partes de nuestro cuerpo

y para hacerlo necesitan comunicarse entre ellas mediante la sinapsis.

En la sinapsis,

la comunicación puede ser química o eléctrica.

¿Y sabes qué, Orilo?

Cuando aprendemos se forman un montón de sinapsis nuevas

en nuestro cerebro.

Así que con todo lo que hemos aprendido hoy,

seguro que se han formado muchísimas nuevas sinapsis

en los nuestros.

Vamos a recordar lo que hemos aprendido.

El cerebro se divide en tres partes fundamentales:

El tronco encefálico,

con la médula espinal,

el cerebelo

y la corteza cerebral

que a su vez se divide en cuatro lóbulos distintos.

El sistema nervioso está formado por células nerviosas

llamadas neuronas que se comunican entre ellas mediante sinapsis.

Cuando generamos nuevos recuerdos, generamos nuevas sinapsis.

Así que ya sabéis, cuando estamos aprendiendo,

nuestro cerebro está formando mogollón de nuevas sinapsis.

Nunca dejéis de formar las vuestras.

" Ser o no ser, he aquí el cerebro".

Espera un momento,

¿me estás contando que tenemos una bola de grasa que da calambres

metida dentro de la cabeza?

Más o menos, pero sí.

¿Y que es por donde pensamos?

¿Y dónde se juntan los sentidos y las sensaciones?

¿Dónde se guardan los recuerdos?

Eso es.

¿Y que además se encarga de que respiremos mientras dormimos

y de que el corazón funcione solo?

¿Y que hagamos la digestión?

¡Correcto!

-¿Y pretendes que me crea eso? -Sí, así funciona nuestro cerebro.

¡Mapachachi! Tiene todo el sentido del mundo.

Si eso es verdad, el cerebro es una auténtica mapachada.

Pues si te ha parecido increíble, espera, porque aún hay más.

Hola, niños y niñas. ¿Qué tal estáis?

Vengo de hacer una investigación

en el centro de control del cuerpo humano.

¿Sabéis lo que es?

Sí, eso es, el cerebro.

He investigado montón de cosas.

¿Me ayudáis a apuntarlas en una lista?

Coge tu lápiz y un cuaderno.

El cerebro humano pesa poco más de un kilo,

se encuentra en el interior del cráneo. Ahí está protegido.

No descansa nunca, ni de día ni de noche,

posee billones y billones de células muy pequeñas

que se llaman neuronas,

y envía la información a más de 240 kilómetros por hora.

Es como un coche de carreras.

Imaginaos que sentimos un mosquito en el brazo, en la piel.

Las neuronas sensoriales envían a más de 240 kilómetros por hora

esa información hasta el cerebro,

que a su vez reacciona igual de rápido

para decirle a nuestra mano que lo espante.

¿Habéis visto? Es una pasada. Qué rapidez.

Pero, ¿sabéis qué ocurre cuando, por ejemplo,

aprendemos a hacer surf? Un deporte nuevo o un nuevo idioma.

¿O, por ejemplo, a tocar un instrumento?

Pues se establecen conexiones nuevas entre las neuronas.

Se abren nuevas vías

y esto produce un cambio físico en este órgano del cerebro.

¿Qué quiere decir? Pues que es plástico.

¿Sabéis lo que eso significa? Que con nuestro conocimiento

lo podemos moldear como si fuera plastilina.

¿Sabéis lo que esto significa?

Que todos podemos aprender cualquier cosa en cualquier momento.

Mates, lengua, inglés, educación física, música...

Nuestro cerebro es como un superordenador,

solamente necesitamos la ayuda adecuada.

Eso sí, y poner ganas por nuestra parte.

Hay una parte de nuestro cerebro que es muy importante:

Es la memoria.

Tenemos dos tipos de memoria:

Memoria a corto plazo y memoria a largo plazo.

Me he traído esta palanca del centro de control del cerebro

para explicároslo todavía mejor.

¡Largo plazo!

La memoria a largo plazo es como una gran biblioteca

donde caben muchos conocimientos y habilidades.

Toda esta información la guardamos durante años,

décadas o toda la vida.

Por ejemplo, el nombre de nuestros seres más queridos

lo vamos a recordar siempre.

Vamos a ver la de corto plazo.

¿Qué es la memoria a corto plazo?

También se llama memoria de trabajo

y es la que utilizamos en el colegio.

¿Cómo funciona?

Pues de una manera parecida a una pequeña mesa

donde podemos poner cuatro o cinco ideas, no más.

Así el conocimiento se asienta

y pasa a la memoria a largo plazo.

Pero, ¿qué sucede cuando no entendemos bien algo

o nos cuesta recordarlo?

Pues que estamos poniendo demasiada información en esa mesa,

demasiadas ideas.

Y se nos caen.

Por eso es importante aprender las cosas poco a poco.

Prestad atención en clase cada día

y no dejarlo todo para el último momento,

cuando se nos pueden acumular demasiados datos

en nuestra memoria a corto plazo

y entonces no conseguiremos recordarlos.

Cuantas cosas hemos aprendido hoy sobre cerebro.

Recordad que cualquiera de nosotros puede aprender lo que se proponga

en cualquier momento de su vida.

El cerebro tiene varias partes, pero funciona como un todo.

Es como una orquesta

donde conocimientos y emociones se mezclan.

Y para cuidarlo,

debemos tener una buena alimentación,

hacer ejercicio físico,

descansar bien y ser optimistas.

Así que ya sabéis, cuidad bien a vuestro cerebro.

¡Nos vemos pronto!

¡James, ayúdame!

Claro, ¿qué pasa, Nacho?

Necesito que me ayudes a entrenar el cerebro. Lo noto blandengue.

Pues mira, lo que sería muy guay es hacer un poco de matemáticas.

¿Cuántos son 3 X 5?

Esto... Si eso, déjalo. Ya se me ha pasado.

Yo es que soy más artístico, me va más el dibujo y la música.

Vale, Nacho, pero las matemáticas son muy importantes para el arte.

Qué gracioso eres, James.

No, te lo digo en serio.

Para pintar o dibujar es muy importante la simetría.

A nuestro cerebro le encanta la simetría.

Claro, sí, la simetría.

A mí también me encanta la simetría.

Siempre digo: "Simetría, un poco cada día".

No sabes lo que es la simetría, ¿verdad?

Claro que lo sea. Es...

Es una fruta.

Como la sandía, pero cuadrada.

¿A que sí? ¿A qué he acertado?

No, Nacho, pero no te preocupes

porque para eso tenemos a Miguel,

que nos va a hacer una clase rápida sobre simetría. Atento.

Hola, matemaníacos y matemaníacas, ¿qué tal?

Me ven un poco raro, ¿verdad?

¿Lo dicen por los cuadrados y las rayas que llevo encima?

Pues es para demostrarles que el cuerpo humano es simétrico.

Si ven, aquí tengo un ojo y aquí otro.

Mi nariz está dividida en dos

y la boca también la tengo dividida en dos.

Y tengo dos manos.

Una manera divertida de descubrir la simetría va a ser pintando.

Para eso necesitamos: Un lápiz, lápices de colores

y un cuaderno de hojas cuadriculadas como el que tengo por aquí.

O si no, podemos utilizar un geoplano como este

para el que vamos a utilizar hilo o gomas de colores.

Antes de saber si una figura es simétrica o no,

tendremos que saber qué es la simetría.

Vamos a verlo con una figura que tengo aquí.

¿Esta figura es simétrica? A ver qué les parece.

Pues no, esta figura no es simétrica.

Vamos a comparar la con mi careto. Así vemos que, evidentemente,

no es simétrica.

Para que sea simétrica tiene que tener lo mismo a un lado

que a otro, arriba o abajo, o a través de una diagonal.

¿Te estoy liando?

Te lo muestro mejor con una figura que tengo hecha.

La voy a llamar "comecocos".

Vamos a ver, ¿esta figura les parece simétrica?

A ver...

Sí, esta figura sí es simétrica.

Si nos fijamos, os voy a poner aquí una línea roja de arriba a abajo,

y vemos que al doblarlo corresponde a un lado y al otro,

exactamente igual,

por eso es simétrica,

por qué respecto a esta línea roja,

a un lado y a otro tenemos lo mismo.

Esta línea roja, podemos decir que es el eje de simetría.

Vamos a seguir jugando con la simetría.

Vemos aquí la figura que ya tiene un cuadro pintado de azul.

Ahora, respecto al eje de simetría,

tenemos que contar los cuadros para que sea simétrico.

Entonces, ¿cuál sería?

Si aquí hay uno, dos y tres,

al otro lado del eje tendría que ser igual.

En la misma línea, uno, dos y tres, ¿verdad?

Vamos a pintarlo.

Ya tenemos nuestro cuadrado pintado.

Como ven, tenemos lo mismo a un lado y a otro,

incluso podemos fijarnos

porque en este caso el eje de simetría es vertical.

¿Y si lo hacemos horizontal?

Giramos y lo hacemos horizontal

y vemos como la parte de abajo sigue siendo un espejo

de la de arriba.

Entonces, sigue siendo simétrico. Es muy importante

que antes de empezar a pintar veamos

si el eje de simetría es horizontal o vertical.

Y ya la repanocha es hacer figuras simétricas

a través de un eje de simetría diagonal,

como el que ven aquí. ¿Ven que he dibujado mi diagonal?

Este va a ser mi eje de simetría

y será simétrico respecto a este eje.

Vamos a ver el siguiente ejemplo y lo veremos más claro.

Como ven, he pintado dos cuadrados azules aquí

y tengo la simetría en el otro lado, aquí.

Si tenemos alguna duda,

podemos doblar la hoja como si fuese una servilleta

a través de este eje de simetría diagonal

y así comprobaríamos que es simétrico cien por cien.

Vamos a pintar, por ejemplo, un cuadrado.

Vamos a pintar este cuadrado de aquí.

Lo pinto

y tengo que averiguar cuál es el simétrico.

Si pinto este de aquí,

¿cuál sería el simétrico

en el otro lado del eje?

Pues creo que sería este de aquí. ¿A que sí? Pues vamos a pintarlo.

Mira qué chulo me ha quedado. Recuerden,

para que una figura sea simétrica

tiene que ser una parte espejo de la otra

a través de un eje de simetría que puede ser horizontal,

vertical o diagonal, como este que tengo aquí.

¡Hasta la próxima!

O sea, que el cerebro también es simétrico.

Así es y es que casi todos los animales tenemos dos ojos,

dos manos y dos pies.

Tenemos un lado del cuerpo simétrico al otro.

¡Qué mapachulada!

Ahora lo entiendo todo, James, por eso soy tan guapo.

Pero ojo, porque el cerebro tiene dos partes, pero son diferentes.

El lado derecho es más artístico y creativo

y el lado izquierdo es más analítico y calculador.

Mapachus, ¿de verdad? Qué mapachada es el cerebro.

Sí, y ocurre algo muy similar con las manos.

¿No te ocurre que con la mano derecha hay cosas

que se te dan bien y con la izquierda fatal?

Pues no. A mí se me da todo bien. Hasta lo que hago con las patas.

A ver, Nacho, ¿tú con qué mano escribes?

Pues...

Con la que está llena de dedos.

Vale, ¿pero la derecha o la izquierda?

Con la izquierda como la basura. ¿O es con la derecha?

Es que no me acuerdo. James, nunca me acuerdo.

No pasa nada, Nacho,

porque vamos a hacer unos ejercicios para que sea más fácil acordarte.

-Mira, con Alex. -¡Mapachachi!

¡Hola, Super atletas!

Vaya lío.

Si no fuera por los colores, no sabría de qué mano es cada dedo.

Las manos son simétricas, igual que las piernas.

Fíjate lo que pasa si trato de darte la mano.

Mira, haz tú lo mismo. ¿Con qué mano lo estás haciendo?

Muy bien, con la mano derecha.

Seamos diestros o zurdos,

este saludo siempre lo hacemos con la mano derecha.

Pero ahora fíjate si me pongo de espaldas.

¿A que ahora estoy en tu misma posición?

¿Verdad?

Para saber cuál es cuál,

vamos a jugar a "Cruza que te cruzarás".

Vamos, en pie.

Empezamos con un juego muy sencillo.

Vamos a tocar la mano derecha con la pierna derecha

y la mano izquierda con la pierna izquierda.

Color rojo con color rojo y color amarillo con color amarillo.

Yo voy a ir diciendo qué mano hay que usar

y cada vez iré más rápido. ¿Preparados?

¿Preparadas? ¡Vamos allá!

Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda.

Izquierda. Derecha.

Derecha. Izquierda. Izquierda...

¡Muy bien!

Ahora uno un poco más difícil.

Vamos a tocar la mano derecha con la pierna izquierda

y la mano izquierda con la pierna derecha.

Rojo con amarillo y amarillo con rojo.

Yo te voy a ir diciendo qué mano usar.

¿Comenzamos? ¡Ya!

Derecha. Izquierda. Izquierda. Izquierda.

Derecha. Izquierda. Derecha...

Te sale genial, muy bien.

Vamos con otro.

Ahora vamos a levantar un brazo y una pierna.

Cuando diga mano derecha,

tienes que levantar la contraria, la izquierda.

Cuando diga mano izquierda, tienes que levantar la derecha.

¿Vamos a por ello? Venga.

Derecha. Izquierda. Izquierda.

Derecha. Derecha. Derecha...

Lo tienes dominado.

Ahora vamos a hacer uno muy parecido,

pero con un escalón.

Vamos a subir el pie derecho y la mano derecha,

y el pie izquierdo con la mano izquierda.

Mucho ojo porque ahora te voy a decir

qué pie tienes que usar. Vamos a por ello.

Pie izquierdo.

Pie derecho.

Izquierdo. Derecho. Izquierdo. Derecho. Derecho.

Izquierdo. Derecho.

Olé, así se hace.

Mira, con una pelota puedes jugar a cambiártela de mano

mientras saltas con la pierna contraria.

Ahora te diré qué mano usar. ¿Comenzamos?

Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda.

Derecha. Izquierda...

¡Estupendo!

¿Ves lo que se consigue cuando se dominan los dos lados del cuerpo?

¿Te gustaría lograrlo?

Pues sigue practicando con los ejercicios

que te he enseñado.

Se trata de usar los brazos y piernas cruzados.

¿Se te ocurre en otros ejercicios?

¡Hasta pronto!

-¡Ay, James, no puedo más! -¿Pero qué te pasa, Nacho?

No puedo aprender más cosas, me va a explotar la cabeza.

No, Nacho, no pasa nada.

Es verdad que hemos aprendido un montón,

pero el cerebro no explotará por mucho que aprendas.

¿Estás seguro?

Mi primo me ha contado una cosa de un conocido suyo.

Que no te puede explotar, de verdad,

pero es verdad que cuando estamos aprendiendo mucho,

nuestro cerebro se cansa

y tenemos que hacer alguna actividad que nos relaje.

Es verdad, muy buena idea, James.

Va, dame un mensaje, a ver si me relajo un poco.

Yo tenía otra idea

que tiene que ver con la simetría y el dibujo.

Ah, ya sé por dónde vas.

Me quieres pintar en un cuadro.

Vale, poso para ti, pero me tienes que sacar guapo.

Yo me refería a hacer un mandala,

que es un dibujo con una simetría muy interesante.

Hola niños y niñas, ¿qué tal estáis?

Estoy comprobando

cómo en la naturaleza ocurren cosas fascinantes.

Está llena de simetrías, por todas partes.

Sí, mirad.

Muchas flores y algunas hojas,

las mariposas,

los panales de las abejas

y la mayoría de los cuerpos de los animales,

y nuestros propios cuerpos son simétricos.

Fijaos en esta mariposa.

Si trazamos una línea vertical en su eje central,

las dos mitades coinciden perfectamente.

La mariposa es simétrica.

En muchas ocasiones el arte imita a la naturaleza.

Los artistas reproducen esos patrones simétricos

en sus creaciones. Mirad estos ejemplos.

Las fachadas de los templos,

los puentes

o las geometrías de los azulejos árabes.

Los artistas buscan la inspiración en las formas

y colores de los elementos de la naturaleza,

en flores, en telas de araña...

¿Sabéis, por ejemplo, qué es un rosetón?

Son esas vidrieras redondas y llenas de color

que vemos en algunas iglesias.

¿A qué se parece un rosetón?

Eso es, se parece a un mandala

con todas esas figuras geométricas y tantos colores.

Hoy os propongo un reto

que tiene que ver con la simetría y el color.

¿Os apetece?

El reto de hoy consiste en crear vuestro propio mandala

y necesitamos estos materiales:

Cuidado, con las cosas puntiagudas. Pedid ayuda a un adulto.

Os propongo que partamos de un cuadrado

y luego ya podemos poner las formas geométricas

y los colores que más os gusten.

Para obtener un cuadrado podemos coger un folio.

Mirad, lo ponemos en vertical, delante de nosotros.

Tendremos que doblar una de las esquinas

hasta que se forme

una especie de triángulo,

que esta línea quede paralela con la de abajo. ¿Veis?

Queda como un triángulo y sobra esta parte inferior.

Tenemos que cortarla.

Ya tenemos el cuadrado.

¿Os habéis fijado?

Nuestro cuadrado está atravesado por una raya.

Necesitamos hacer otra en esta otra dirección

juntando los picos que no han sido utilizados antes. Vamos a juntarlos.

Mirad lo que pasa.

¡Tachán!

Tenemos un cuadrado con una especie de X dentro.

Ahora con el lápiz y con la ayuda de la regla,

vamos a marcar muy suavemente las dos líneas

que hemos trazado, los dos ejes de simetría.

Ahora veréis como me queda.

Ya están trazadas esas dos líneas que son ejes de simetría,

pero aún podemos conseguir otros dos ejes más.

Tenemos que doblar, en vez de las puntas del cuadrado,

las bases.

Tendremos un eje así

y doblándolo en la otra dirección, un eje así.

Vamos a marcarlos con el lápiz.

¡Tachán! ¿Habéis visto?

Nuestro cuadrado ha quedado dividido en ocho partes iguales,

ocho pequeños triángulos.

He marcado bien el centro.

A partir de aquí, ya podéis crear vuestro mandala,

pero para hacerlo un poco más divertido,

os propongo este juego.

En esta bolsa he metido muchos papelitos

con los nombres de distintas formas que se me han ocurrido:

Y así sabré por qué figura tengo que empezar.

Vamos a ver.

Tengo que empezar con un círculo verde.

Recordad hacer el mismo dibujo en cada una de las ocho partes

que nos ha quedado en el cuadrado.

Mirad cómo ha quedado.

Al principio lo he hecho con lápiz por si me equivocaba,

poder corregirlo,

pero ahora llega mi parte favorita, el color.

Tenéis que utilizar todos los colores que se os ocurran,

colores fuertes,

colores suaves, puedes hacerlo con rotuladores, con ceras...

Eso sí, una explosión de color. Y utilizad vuestra imaginación.

¿Habéis visto estos mándalas?

Los pintamos ayer Valentina y yo,

pero este que acabo de hacer con vosotros, me lo llevo

y lo voy a pintar en el parque porque es muy relajante.

Pintar mandarlas de ayuda a concentrarte solo en el presente.

También lo podéis hacer mientras escucháis música.

Bueno, os dejo trabajando. ¡Nos vemos pronto!

-Nacho, ¿Cómo va ese cerebro? -Lo he conseguido, James.

Tras mucho entrenar,

he conseguido desarrollar un súper cerebro

capaz de cosas mapachonantes.

¿Sí? Venga, vamos a ponerlo a prueba.

¿Cuánto es 12 X 38?

Eso es demasiado para que tu cerebro lo comprenda.

Pero eso es una tontería.

Puedo hacer cosas mucho más interesantes con mi cerebro.

Vale, pues enséñame qué es capaz de hacer ese súper cerebro.

Pues por ejemplo...

Así que se me ocurra, ver el futuro.

¡Venga ya, Nacho! Eso no se lo cree...

¡Nadie!

No se lo cree nadie.

¿Lo ves? Lo has dicho. Y yo también.

Nacho, era evidente que iba a decir...

Eso. Ibas a decir eso.

¿Ves, James? Veo el futuro.

¿Quieres que vea lo que va a pasar en unos minutos?

-Hombre, eso sí sería sorprendente. -Vamos a ver.

¡Silencio! Me tengo que concentrar.

Veo un plató y veo unas noticias.

Veo que está...

Que está...

-¿Qué está qué? -¡Que "Está mapachando", James!

El noticiero mapache que da las noticias.

(Música)

Bienvenidos y bienvenidas a "Está mapachando",

el noticiero mapache que da las noticias

pache lo que pache.

Buenas noticias,

el mapache con el cerebro más desarrollado del mundo

presenta este programa. Malas noticias,

también sale este cerebrito que tengo aquí al lado,

James van der Lust. -Hola, Nacho, ¿Qué...?

¿Qué tal? Sabía que ibas a decir eso.

Buenas noticias,

animales de todo el mundo aprenden sobre el cerebro

y se hacen más inteligentes.

Este graciosísimo canino de Caninoruega

ha empezado a desarrollar su cerebro.

Tanto que ha aprendido a escalar

y a abrir puertas como si fuera una persona. (RÍE)

Qué inteligente.

Cómo se nota que entrena su cerebro.

Mapachionante.

Los estudios demuestran que las risas

y la compañía son muy buenas para la salud de nuestro cerebro,

por eso unos jóvenes han decidido crear

una línea telefónica de bromas.

Hay pocas cosas peores para el cerebro

que estar solo y aburrido.

Por eso una asociación de jóvenes de Canadá decidió lanzar

una línea telefónica en la que al llamar puedes escuchar

una selección de bromas, historias, meditaciones guiadas

y mensajes educativos.

Está orientada a personas mayores

que pasan mucho tiempo solas y aburridas,

aunque ellos animan a llamar a todo el mundo que se aburra

y quiera sentir que hay alguien ahí para pasar el rato con ellos.

También tienen una web para cualquier niño o joven

que pueda mandar sus mensajes, bromas o historias

para publicarlas en la línea telefónica

que han llamado "Alegría para todos".

Clanners, nos tenemos que ir.

Recordad que nuestro cerebro es un órgano increíble.

Hay que cuidarlo. ¡Hasta pronto!