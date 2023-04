Aprendemos en Clan - ¡Deportes de invierno!

¡Hola, clanes! Bienvenidos a "Aprendemos en Clan".

Abrigaos y preparaos bien porque hoy tenemos un programa muy especial.

James, ¿has visto?

Está cayendo esa cosa blanca y fría otra vez.

Pero ¿qué llevas puesto?

Hola, Nacho. Pues eso que cae es nieve.

Y es que está nevando.

Y esto, pues a ver si adivinas lo que es.

Ni "mapachulera" idea.

Venga. Piensa en algo que se puede hacer solo con nieve.

¿Comer nieve?

Pero vaya cucharas más raras que te has traído.

No, Nacho. Esto es para un deporte.

¿Un deporte?

¡Ya sé!

Son raquetas para jugar al pimpón con bolas de nieve.

-Te lo acabas de inventar. -Un poco.

-Esto son esquís. -¿Esquís?

Sí. Ya sabes, para esquiar.

Pero si por aquí no hay ninguna oveja.

No. Esquilar no, esquiar.

Es uno de los deportes de invierno más famosos del mundo.

-¿Nunca lo has probado? -Sí. Una vez.

Me senté en un chicle y mi madre me tuvo que esquilar el culito.

Eso no tiene nada que ver, Nacho.

Escucha a Alex, que nos va a hablar de los deportes de invierno.

¡Hola, superatletas!

¿Por qué me miráis así?

¡Ah, claro!

Es que voy vestido para la nieve y no hay nieve.

Bueno. Eso lo arreglo yo en un momento.

¡Nieve, por favor!

Aunque no tengamos nieve, hay que practicar deporte todo el año.

Y hoy vamos a practicar deportes de invierno.

¿Conoces el deporte que estaba practicando?

Te doy tres opciones.

Muy bien. Era fácil.

Con unos bastones, la nieve y ese movimiento de cadera...

¡El esquí!

¿Quieres practicar conmigo?

Voy a ponerme un poquito más cómodo y comenzamos.

¡Hasta pronto!

Bueno. Ya estamos de vuelta.

Os voy a enseñar primero la posición básica del esquí.

Piernas separadas a la anchura de las caderas.

Flexionamos un poco las piernas. Tronco recto y abdomen activo.

En esta posición, ¿qué es lo más importante?

Muy bien. Fortalecimiento de los cuádriceps.

¿Para qué? Para flexionar las piernas cuando tenemos que pasar

los cambios de nivel del terreno.

Y ¿qué hacemos para fortalecer los cuádriceps?

Eso es. Sentadillas.

Vamos a por ello.

Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco.

Seguramente, el esquí sea el deporte de invierno más conocido.

Y hay muchos tipos. El esquí alpino, descendiendo montañas

que es el que estábamos haciendo al principio.

El esquí de fondo, que recorre largas distancias.

O "snowboard", que es como surfear, pero en la nieve.

Y ahora te voy a sorprender.

¿Conoces este deporte que aparece en la foto? Son carreras de trineos.

Y son muy divertidas.

Vas sobre un trineo o un esquí y los perros tiran de él.

Pero no te creas que ellos hacen todo el trabajo

y tú vas ahí relajadito, ¿eh? No, no.

Es un trabajo en equipo en el que el compañerismo y la confianza

son superimportantes.

En ciudades al norte, muy al norte, pegado al polo

se utilizan como medio de transporte porque hay tanta nieve

que las carreteras ni se ven.

Molaría ir al cole en un trineo tirado por perros, ¿eh?

En la nieve también se pueden hacer buenas rutas andando.

Pero necesitas algo más que un buen equipo para el frío.

¡Como dos raquetas!

¿Cómo decís? ¿Estas no son?

Ah, no. Es verdad.

Tenéis razón. Son dos especiales que se ponen en los pies

para andar por la nieve y no hundirte en ella.

¿Sabéis lo que es esto? Es un "stick".

Y se utiliza para jugar al hockey sobre hielo,

un deporte de equipo que se practica sobre todo en Canadá

y que consiste en meter un disco, como el que habéis visto

en la portería del equipo contrario con el "stick".

Para terminar, he dejado el deporte de invierno que más me flipa.

Se llama "curling".

Es un deporte de equipo que consiste en deslizar

unas piedras sobre el hielo para que se acerquen lo máximo posible

a una diana. Un miembro del equipo lanza la piedra

y otros barren el hielo para que deslice mejor y llegue más lejos.

Yo os voy a hacer una demostración aquí in "situ".

Sí, sí. Aquí, sin hielo.

Si no me hace falta, soy un hacha.

Bueno. No he llegado a la diana.

Voy a seguir barriendo, pero mi casa que se me da mejor.

Hasta la próxima, superatletas.

¡Qué "mapachulada"!

James, ya sé qué quiero ser de mayor.

Quiero ser deportista de invierno.

¡Qué bien! Y ¿qué deporte vas a practicar?

Pues según el invierno.

Un invierno haré un deporte y el siguiente haré otro.

-Para algo soy un mapache. -Y ¿cuando no sea invierno?

Pues cuando no sea invierno comeré basura y sandía

y haré mis cosas. Para algo soy un mapache.

Bueno, también podrías dedicarte a aprender.

¿Aprender dice el esquiador?

¡Qué gracioso eres, James! Si yo ya lo sé todo.

A ver, si tanto sabes, ¿cuánto son nueve por siete?

¡Qué fácil! Un momento, que lo calculo.

Si sumo siete, la velocidad del viento en este momento...

lo multiplico por nueve, los minutos que llevo sin comer basura...

A ver, pero ¿qué forma de calcular es esta?

No me interrumpas, que me desconcentras.

Entonces, le resto las veces que me he tumbado hoy

que son 204, da un resultado de...

Ni "mapachañera" idea.

Es muy fácil, Nacho. Tienes que utilizar la tabla del nueve.

Mira, hoy Miguel nos enseña unos truquillos

para utilizarla sin tener que memorizarla.

¡Hola, matemaníacos y matemaníacas!

Hoy nuestro protagonista es el número nueve.

¿Saben en qué deporte hay nueve jugadores?

Pues ¿fútbol, béisbol o baloncesto?

Claro que sí. Es el béisbol. En el béisbol hay nueve jugadores.

Eso quiere decir que juegan nueve personas en cada equipo.

Y ¿si tenemos dos equipos? ¿Cuántos jugadores habría?

Es decir, ¿tendríamos 15 jugadores, 18 o 20?

Pues a ver... tenemos que pensar.

Claro. Sería la opción dos. Sería 18 jugadores.

Es decir, sería: nueve más nueve es igual a 18.

O lo que es lo mismo: dos veces nueve es igual a 18.

Y ¿si decido comprar tres bolas de béisbol a nueve euros cada una?

Vamos a pensar un poco. ¿Cuánto me costarán las tres bolas?

Bueno. Pues las tres bolas de béisbol, ¿cuánto me cuesta?

Pues nueve más nueve más nueve, ¿es igual a qué?

A 27. Es decir, es lo mismo que tres veces nueve.

Que es igual a 27.

Uy. Les había dicho que hoy el nueve es el número más importante.

¿Por qué? Porque vamos a aprender la tabla del nueve.

Como ven, multiplicar es sumar varias veces el mismo número.

En este caso, lo estamos haciendo con el nueve.

Ya hemos hecho dos veces nueve, tres veces nueve

y, ahora, ¿por qué no hacemos cuatro veces nueve?

Pues muy bien. Y ¿si les digo que lo podemos hacer

a través de la tabla del 10?

Es muy sencilla la tabla del 10.

Simplemente tenemos que ponerle un cero detrás

al número de veces que multiplicamos.

Por ejemplo, cuatro veces diez, ¿cuánto sería? 40.

¿Por qué? Porque le ponemos el cuatro y un cero detrás.

¿Cinco veces diez cuánto sería? 50.

¿Por qué? Porque es el cinco y un cero detrás.

Vale. Ahora vamos a hacer la tabla del nueve a partir de la del 10.

Vamos con cuatro veces nueve. ¿Cómo sería?

En nuestra cabeza decimos primero: "Cuatro veces 10".

¿Cuatro veces 10 cuánto es? Es 40.

Y ¿qué tenemos que hacer? Como vamos a ser una vez menos,

vamos a restarle cuatro al resultado.

Entonces, decimos: "40 menos cuatro es 36".

Que es lo mismo que cuatro veces nueve.

Es igual a 36. ¡Ay, qué bien!

Vamos a hacer ahora el siguiente, que sería cinco veces nueve.

Cinco veces nueve lo podemos hacer igual, a través de la del 10.

Y decimos: "Cinco veces 10, ¿cuánto es?".

Eso es muy sencillo. Es el cinco y un cero detrás.

Que sería 50.

Como vamos a hacer una vez menos, ¿qué teníamos que hacer?

Restarle cinco al resultado.

50 menos 5 es igual a 45.

Que es lo mismo que cinco veces nueve. Que es 45.

Así podemos hacer el resto de la tabla.

Podemos hacer seis veces nueve, 54. Siete veces nueve, 63.

Ocho veces nueve, 72. Nueve veces nueve, 81.

Y 10 veces nueve, que sería 90.

Les voy a dar un truco para poder comprobar las soluciones.

Podemos colocar la tabla y es muy fácil.

Colocamos los números de arriba a abajo del cero al nueve.

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Y después empezamos a la inversa. Colocamos de abajo a arriba.

De cero a nueve. Y como ven, sale la tabla de nueve perfecta.

¿Han visto, matemaníacos y matemaníacas?

Las matemáticas están llenas de curiosidades.

¡Hasta la próxima!

Ya estoy listo, James.

¿Cómo que listo? ¿Listo para qué?

¿Para qué va a ser? Para las "mapacheolimpiadas".

¡Voy a hacer salto de esquí!

-¡Venga, vámonos! -Vale.

Pero es que, Nacho, aquí no son las olimpiadas.

Además, ha nevado un poco, pero no lo suficiente.

-Y se está terminando el invierno. -Y ¿ahora qué hago?

Bueno. Piensa que las olimpiadas se celebran en países diferentes.

O sea, que tendrás que viajar.

Pues hacemos las maletas y nos vamos ahora mismito.

Pero espera, que tendrás que ir a algún país donde haga mucho frío.

Como, por ejemplo, Canadá. ¿Sabes qué idioma hablan en Canadá?

-¿Canadís? -No.

-¡Canadeño! -No.

-Canaduño. -No, Nacho.

Hablan, sobre todo, inglés.

"No problem, my friend".

"I speak english pitinglish very good".

-"Mapachudamente". -"What"?

"What", ¿qué? ¿Qué significa eso?

Atiende, que Katherine nos va a hablar de los "Winter Games".

O sea, los Juegos de Invierno. Y lo hace en inglés.

"Hello, everyone. How are you today?

I'm ready to do some winter sports!

Do you like winter sports? Which one do you like best?

There are different winter sports.

Most are related to skiing, skating and sledding.

For skiing, we use skis.

For skating, we use skates.

And for sledding, we use a sled.

Which one is your favorite?

Let's play a game.

We can compare different winter sports and choose one.

Are you ready? Let's do it!

There are several winter sports related to skiing.

For example, ski jumping and speed skiing.

But how do you know which one you like best?

Let's compare them to see.

For example, ski jumping is when you ski down a mountain

and then jump.

Ski jumping is more difficult than skiing.

Speed skiing is skiing down hill in a straight line very fast.

Speed skiing is faster than skiing.

And skiing is easier than ski jumping.

So, did you see there are three ways to compare things?

If the adjective is long, we add 'more' or 'less'.

For example: more difficult, more dangerous, less beautiful.

And if the adjective is short, we add '-er'.

For example: faster, richer, bigger, longer.

And if the adjective ends in '-y', we add '-ier'.

For example: funny-funnier, easy-easier.

Can you skate? I love it!

There are winter sports related to skating.

Like figure skating or speed skating.

Let's play and compare to decide which we like best.

Figure skating is more beautiful than skating.

Speed skating is faster than skating.

And skating is easier than figure skating.

There are some winter sports related to sledding.

For example dog sled racing or skeleton.

Let's compare them to see which one you prefer.

Dog sled racing is a winter sport with dogs.

They pull the sled with the driver or the musher in control.

Dog sled racing is cooler than just sledding.

Skeleton is a winter sport where you ride on a small sled

down a frozen track. Face down and keep fast!

I think skeleton is more dangerous than sledding.

And sledding is easier than dog sled racing.

At least, you don't need a dog.

Finally, snowboarding is different from slating, skiing or sleding.

We use a snowboard and it looks like you're surfing in the snow.

I think snowboarding is more fun than skiing.

Skis are longer than snowboards.

So, remember, there are three ways to compare things.

If the adjective is long, we add more or less.

If the adjective is short, we add -er.

And if the adjective ends in -y, we add -ier.

So, which was your favourite winter sport?

I think Im going to go snowboarding now.

See you next time.

Bye".

A ver, cuatrocientos...

más doscientos doce...

Uno por aquí...

dos por allá.

Nacho, ¿qué haces?

Qué susto.

Vaya, ya me ha descontado.

¿Cómo que te has descontado de qué?

Estaba calculando cuánto nos va a costar todo.

Los esquís, los billetes de avión, y la comida, el hotel...

para que no te gastes mucho dinerito.

Espera, ¿quieres que lo pague yo?

Pues claro.

Ay, Nacho, mira.

Lo que necesitas es una calculadora.

¿Una calculadora?

¿Para qué quiero yo ese teléfono raro?

Eso no sirve para nada.

Doscientos por dos...

Nacho, con una calculadora vas a hacer las cuentas superrápido,

y, además, hay algunos truquillos que no sabes.

Ah, ¿sí?

¿Da masajes?

No, no.

Con esta puedes sumar, restar, multiplicar...

y además hay algunos truquillos muy divertidos que Mamen nos enseña.

Uy.

Hola, niños y niñas, ¿qué tal estáis?

Me habéis pillado contando las cosas de comer que necesito

para la fiesta sorpresa de cumple que le estoy preparando a Valentina.

(Maullido)

Nada, nada, Valentina, una cosa del cole.

Es sorpresa.

Van a venir sus amigos gatos, los vecinos, amigos del parque...

un montón de gente.

El caso es que es un poco difícil

porque a los gatos no les puedo dar bizcocho.

Van a tomar sardinas.

Los niños del parque seguro que prefieren palomitas.

Pero para los vecinos he pensado que café y unas pastas.

Lo que pasa es que está siendo un poco complicado.

¿Cómo puedo hacer para que me sea más fácil?

En la antigüedad, las personas contaban con los dedos de las manos.

Vamos a ver.

Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez...

Me siguen faltando dedos.

Bueno, una curiosidad.

También contaban utilizando las falanges.

Fijaos en estos cuatro dedos tengo tres falanges.

Son los espacios que hay entre las articulaciones.

Y el pulgar me va a servir para no perder la cuenta.

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis,

siete, ocho, nueve, diez, once y doce.

Es lo que conocemos como docena.

Y se sigue utilizando hoy en día.

Esto es el origen.

Las docenas las usamos mucho cuando vamos a comprar huevos.

Pero creo que me siguen faltando dedos.

Hay un montón de cosas.

Lo siguiente que aparece en la historia para ayudarnos

a sumar y hacer operaciones es el ábaco, mirad.

Cada varilla indica una cosa.

La primera es la de las unidades.

La segunda, las decenas.

La tercera, las centenas.

Y así vamos avanzando.

Voy a poner el número 24 porque creo que vienen 24 niños del parque.

Cuatro son las unidades.

Y dos son las decenas, 24.

Muy bien, y ¿si vinieran 124 personas en total?

Esto indica el 1000.

Otro invento que nos ayuda mucho a hacer cálculos

es este, nuestra cabeza.

Y un boli y un papel.

Podemos apuntar todo y que no se nos olvide.

Aún hay otra herramienta que nos puede ayudar

a hacer los cálculos con mucha facilidad.

La calculadora de bolsillo.

¿Qué os parece?

Bueno, esta muy de bolsillo... creo que no cabe.

Supuso toda una revolución las calculadoras.

Funcionan con pilas

y con unos chips que son el origen de los actuales ordenadores.

Todos estos botones os voy a explicar cómo se utilizan,

pero con una de verdad.

Que esto no me cabe, creo.

No, ahí te quedas.

Mirad.

Estos son los números para anotar las cantidades fácil.

Os voy a explicar las principales teclas

de las operaciones.

La cruz es la suma.

El guion es la resta.

La X, multiplicaciones.

Y el guion entre dos puntos es la división.

Otra tecla muy importante es esta.

Dos rayas paralelas, el signo igual.

Nos va a dar el resultado de nuestras operaciones.

Así que voy a ponerme a calcular esto un momento.

A ver, las galletas son ocho por cinco filas,

ocho por cinco,

más cinco trozos de bizcocho,

más seis latas de sardinas.

51.

¿Habéis visto qué rápido y qué fácil?

La calculadora es un gran invento.

Pero os comentaba antes que no existe desde hace mucho.

Antes de su existencia el ser humano era capaz de construir

cosas increíbles.

La Torre Eiffel o transatlánticos como el Titanic

con ayuda de su cabeza y un lápiz y un papel.

Ya he terminado de calcular todo para la fiesta de Valentina,

así que me voy a despedir de vosotros

porque está a punto de llegar.

Hasta pronto, chicos.

Valentina, ven que tengo una sorpresa para ti.

¡Feliz cumpleaños!

¿Qué, Nacho? ¿Cómo ha ido el salto de esquí?

Genial, sí, genial.

Bueno, regular.

En realidad, fatal, James.

Ha ido fatal.

A ver, cuéntame, ¿qué ha pasado?

Es que ha salido el sol y se ha derretido la nieve.

Y ¿ahora qué hago yo?

¿Tengo que esperar al invierno que viene?

¿Nos hemos vuelto locos o qué?

Bueno, no pasa nada, mira.

Se me acaba de ocurrir algo.

Uy, qué bien.

Vale, vale.

Te dejo que me cocines un poco de basura que me ha entrado hambre.

No, no me refería a eso.

Ah, ¿no? Entonces, ¿qué?

¿Te vas a llevar el coche a Canadá?

¿A Canadá? Pero eso está muy lejos.

Yo me refería a que podríamos crear nuestro propio deporte de invierno.

Uy, espera, James,

que se me acaba de ocurrir una idea genial.

Podemos crear nuestro propio deporte de invierno.

Si es que soy un genio.

Nacho, te lo acabo de decir yo.

Anda, genio, escucha a Orilo y Arlequina,

que nos van a enseñar cómo crear un eslalon de canicas.

Arlequina, ¿estás lista para la competición?

Nací preparada, Orilo.

Perfecto, ¿tienes tu canica?

La tengo.

La canica naranja.

Yo tengo la amarilla.

Vamos allá.

Vamos, vamos.

¿Estás lista para cronometrar?

Sí, lista.

Perfecto, tres,

dos, uno...

¡carrera!

Atención que va la naranja, pero la amarilla intenta adelantar.

Pero al final la naranja gana.

¡He ganado, Orilo!

Y encima en tiempo récord.

Tres segundos, 16 centésimas.

Si ensayamos y entrenamos un poco más,

al final conseguiremos superarla.

-Guau. -Sí, señor.

Me parece increíble esta carrera.

Eh, y desde casa,

¿os apetece hacer una pista de eslalon para canicas?

Arlequina.

Creo que ya tenemos... ¡reto!

Genial, vamos entonces con el reto.

¿Qué es lo primero que necesitamos?

-Lo primero es... tener canicas. -Tenemos.

Tienes que acumular un montón de canicas.

# Verdes, rojas y amarillas.

# Cómo me gustan las canicas. #

-Tenemos las canicas preparadas. -¡Sí!

La siguiente cosa que necesitarás serán

los materiales para hacer tu pista de eslalon.

Puedes utilizar materiales reciclados.

Mira, aquí tenemos unos tubos de cartón,

unas cartulinas, materiales que tengas por casa.

También necesitarás

tijeras, pegamento y un poquito de cinta adhesiva.

Con eso ya podemos construir nuestra pista de eslalon.

Muy importante construirla con desnivel.

¿Ves? La pista tiene que empezar en alto.

Mira qué desnivel.

¿Desnivel, Arlequina?

¿Para qué necesitas el desnivel?

Orilo.

¿De dónde te crees que los esquiadores

sacan toda esa fuerza para bajar la pista a toda velocidad?

De la altura.

Del desnivel.

Nuestras canicas igual.

Podrán bajar la pista si empieza en altura.

Así que no te olvides de empezarla siempre un poquito alto.

Puedes utilizar un taburete, una silla

o un tubo de cartón.

Y muy importante.

Las canicas son muy caprichosas

y siempre querrán salirse de la pista.

Así que pon unas buenas barreras para evitar que se salgan

para que vayan rebotando y viajando por donde tú quieres que vayan.

Pero, ojo, que puedes innovar.

Esta es la pista que nosotros hemos creado.

Pero hay muchas otras pistas que son una chulada.

Por ejemplo, puedes hacer una con una regla y unas pinzas.

¿Sí, Arlequina? Yo eso quiero verlo.

-Vas a verlo. -A ver.

¿Tienes por ahí una hecha con una regla y unas pinzas?

Aquí mismo, Orilo.

Mira qué maravilla.

-¿Quieres ver cómo baja? -Sí, sí. Pruébala.

Mira, mira, mira, mira.

(AMBOS) ¡Sí!

Qué pedazo de pista.

Ya ves que hay muchísimas maneras para construirte

tu propia pista de eslalon.

No te olvides del desnivel.

Aquí hemos utilizado una torre de vasos.

Pero puedes también utilizar desniveles naturales.

Si te vas al parque, o a la playa y utilizas las montañitas que veas.

Y no te olvides de locutar la carrera.

De explicar quién gana para después poner

las canicas ganadoras... ¡en el pódium!

Sí, Orilo.

Pero me parece que la mía va en el uno.

Uy, uy, uy.

Eso habrá que verlo.

Te echo otra carrera.

Eso está hecho.

Nosotros nos vemos en nuestra siguiente aventura.

¡Adiós!

-Venga, métele con ganas. -Espera, yo.

Un, dos, tres, ¡ya!

Mira, voy ganando.

No, me has adelantado.

Uy.

He vuelto a perder.

Con todos ustedes,

el guapísimo, el maravilloso,

el deportista de invierno más increíble del planeta...

¡James Van der Lust!

¡Nacho Mapacho!

Gracias, gracias.

Me lo merezco.

Pero si he ganado yo la carrera de canicas de eslalon.

Porque has hecho trampa.

Es que no sabes perder.

No, lo que tú no sabes es ganar.

Anda que menudo deportista.

Ah, ¿sí?

¿A que te gano una carrera?

Claro, pero ¿qué carrera?

La carrera para ver quién llega antes a presentar

"Está mapachando".

-¿Estás preparado? -Siempre.

-¿Preparados? -"Yes".

Tres, dos...

Oye, que eso no vale.

¡Ya!

Bienvenidos y bienvenidas a "Está mapachando".

El noticiero mapache que da las noticias "pache lo que pache".

Buenas noticias.

Nacho Mapacho,

el mejor deportista de invierno de todos los tiempos,

presenta este programa.

Malas noticias.

También sale James Van der Lust.

¿Qué tal, James?

Estupendamente, Nacho.

Fantástico.

Buenas noticias.

Después de ver este programa,

animales de todo el mundo se ponen a practicar deportes de invierno.

Por como disfruta de la nieve,

puede parecer un oso polar.

pero es un oso panda.

Este graciosísimo oso panda

de "Pandalucía" se ha convertido en el primer oso panda

en probar el deslizamiento de nieve colina abajo.

Hasta ha inventado una nueva modalidad

de deportes de invierno:

hacer la croqueta sobre la nieve.

Y estos osos panda... menuda panda.

(RÍE)

Todos conocemos los esquís para ir por la nieve

y los patines para ir por el hielo,

pero ¿habéis visto alguna vez unos patines para ir por la nieve?

Pues ya los estáis viendo.

Son los nuevos esquís ODR.

Los creadores han intentado diseñar

esquís más baratos y accesibles,

que sean más fáciles de llevar y que ocupe menos espacio.

Hasta proponen un nuevo deporte de invierno con ellos.

Aseguran que son el futuro del esquí.

Desde luego que son chulísimos.

Un momento.

¿Escuchas ese sonido?

¿Es una avalancha?

¿Cómo que una avalancha?

Ya sé.

Es la avalancha de fanes que vienen a escuchar mi nuevo temazo.

Échale una oreja, James.

(Aplausos)

# Cuando hace frío, yo no hiberno.

# Siempre he sido # un mapache de invierno.

# Mis deportes favoritos # siempre son helados.

# Y siempre los gano # porque soy el más bonito.

# Cuando hace frío, yo no hiberno.

# Siempre he sido # un mapache de invierno.

# Mis deportes favoritos # siempre son helados.

# Y siempre los gano # porque soy un mapachito.

# Cuando cae la nieve, # no está nada mal.

# Puede que juegue # o me ponga a practicar...

# deportes sobre nieve como esquiar.

# Y como decrece, no puedo parar.

# Siempre me congelo # hasta en los calcetines

# cuando voy por el hielo # con unos patines,

# o con un trineo tirado por perros.

# Siempre soy el primero # en los deportes de invierno.

# Cuando hace frío, yo no hiberno.

# Siempre he sido # un mapache de invierno.

# Mis deportes favoritos # siempre son helados.

# Y siempre los gano # porque soy el más bonito.

# Cuando hace frío, yo no hiberno.

# Siempre he sido # un mapache de invierno.

# Mis deportes favoritos # siempre son helados.

# Y siempre los gano # porque soy un mapachito. #

"Claners", nos tenemos que ir.

Y recordad que el deporte es una forma muy divertida

para estar saludables.

Hasta pronto.