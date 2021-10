¡Reduce, reutiliza, recicla!

¡Hola, clanners!

Bienvenidos y bienvenidas, a "Aprendemos en Clan".

-¡Hola, James! -¡Hola, Nacho!

-Justo ahora estaba pensando en ti. -Pues como siempre, ¿no?

Sí, sí, bueno.

Estaba pensando en ti porque el tema de hoy te va a gustar mucho.

¿Cuál es el tema de hoy? Espero, no me lo digas.

¿Las sandías? No, no.

¿Los mapaches? No, no, espera.

Ya lo sé. Los mapaches comesandías.

No Nacho, el tema de hoy es reducir, reciclar y reutilizar.

Claro, claro.

A mí siempre me ha encantado todo eso que has dicho

y que no sé lo que significa.

Nacho, cuando te hablo de reducir, reciclar y reutilizar,

te estoy hablando de basura.

¿Basura? ¿Dónde hay basura?

No, no soy basura, Nacho.

Te estoy diciendo que ese es el tema de hoy.

¡Genial! Por fin el un problema de recetas.

¿De recetas? No, no tiene nada que ver con la receta.

Te voy a enseñar mis mejores recetas.

Hago una tortilla de basura que está para chuparse las Patas.

Nacho no vamos a hablar de nada de cocina,

vamos a hablar de reducir, reutilizar

y reciclar la cantidad de basura.

¿Cómo? ¿Menos basura?

¡Venga ya, no me tomes el pelo, James!

No es una broma,

hay que reducir la cantidad de basura.

Hay demasiada en el planeta.

¡Pues haced lo que hago yo!

Con un poquito de sal está buenísima.

Ay, Nacho.

¿Tú sabes por qué es tan importante reducir, reciclar y reutilizar?

¿Que si yo lo sé?

¿Me estás preguntando a mí, Nacho Mapacho,

si sé eso que has dicho?

Claro que no, James, qué pregunta.

Pues no te preocupes.

Orilo y Arlequina nos lo van a explicar. Mira.

# Es el ciclo sin fin

# que lo envuelve todo. #

Ay, Orilo, que cantarín estás hoy.

Sí, Arlequina,

porque es que me flipa el ciclo de la vida.

Fíjate que es un ciclo en el que no se desperdicia nada

y se aprovecha todo.

Vaya, estaría muy bien que los humanos aprendiésemos

del ciclo de la vida,

que todo aquello que fabricamos siguiese un ciclo sin fin

donde no se desperdiciase nada.

Arlequina, para conseguir ese ciclo sin fin

en lo que producimos los seres humanos,

podemos seguir la estrategia de las tres R:

Reducir, reutilizar y reciclar.

Vamos con la primera R, reducir.

Por ejemplo, cada vez que queremos beber agua,

no hace falta que utilicemos una botella nueva.

Podemos usar la misma botella.

Simplemente la tenemos que rellenar

cada vez que tengamos sed y queramos beber.

Y así reduciremos la cantidad de botellas que utilizamos.

Y no sólo reduciremos las botellas que utilizamos,

sino que también reduciremos los transportes.

Tenemos que tener en cuenta

que cada vez que compramos algo hay que transportarlo

desde el lugar donde se ha fabricado

hasta el lugar donde lo queremos consumir.

Y los transportes utilizan aviones, trenes, camiones.

Eso es un montón de gasto y de contaminación

y no queremos eso.

Así que lo primero que tenemos que hacer es reducir.

Vamos con la segunda R, reutilizar.

Mirad todos estos envases

que hemos tenido que usar en algún momento.

Les podemos dar una segunda vida

si con ellos hacemos juguetes como estos que tenemos aquí,

con los que nos lo podemos pasar en grande.

También puede ser que haya algunos juguetes que ya no utilicemos más.

Por ejemplo, por qué nos hemos hecho mayores.

Entonces se los podemos dar a otros niños y niñas

para que los aprovechen.

Yo le daré esta regadera a mi hermano.

Pues yo me quedo con tu yoyó.

Y nuestra tercera y última R es reciclar.

Recordad que para poder reciclar debemos separar selectivamente

los diferentes materiales,

tirándolos en el contenedor adecuado.

Para tirar el papel utilizaremos el contenedor azul,

para los plásticos, recordad, el amarillo

y para el vidrio usamos el contenedor verde.

Así que ya sabéis,

para cuidar de nuestro planeta, tenemos que conseguir que el ciclo

de lo que fabricamos los seres humanos

se parezca lo más posible al ciclo de la vida,

siguiendo las tres R: reducir, reutilizar y reciclar.

Nos vemos en nuestra próxima aventura.

¡Adiós!

Ahora lo entiendo todo, James.

Ahora entiendes porque la basura es un problema tan importante.

¡Sí!

Es porque, aunque a los mapaches nos encante,

a los humanos os sienta mal.

Y también a las plantas y a los animales y al planeta.

Es que hay demasiada.

Claro. Y si se acaban los humanos,

¿Quién me dará masajes? ¿Quién me cortará la sandía?

Y lo más importante, ¿quién hará la basura?

No sé si realmente estás entendiendo el problema.

Que sí, James, que la basura está en peligro de extinción.

Nacho, lo que nos preocupa de verdad es el futuro del planeta Tierra,

de las plantas y de los seres humanos.

Ah, vale, eso.

Es verdad, no lo había pensado.

Oye, y una cosa, ¿qué es eso del futuro?

Sí, el futuro es un tiempo verbal, como mañana.

¡Ah!

¿Mañana hace un tiempo verbal? Yo pensaba que iba a hacer sol.

No, Nacho, no, ese tipo de tiempo.

¿No te suena eso de pasado, presente, futuro?

Pues claro que me suena, lo acabas de decir ahora.

Pero no, no sé de qué me estás hablando.

Nacho, no te preocupes porque tenemos a Juan Carlos

que nos habla de los tiempos verbales. Mira.

¡Ey, ya estáis ahí!

Perdonad, es que me habéis pillado pensando en mis cosas.

Estaba pensando en el pasado, cuando era pequeño.

Es que claro, yo también he sido pequeño.

A ver qué os vais a pensar.

¡Qué tiempos aquellos!

Por cierto, el pasado habla del paso del tiempo

y para hablar del tiempo,

también tenemos el presente y el futuro.

Y esto nos viene muy bien para trabajarlo con los verbos

que, como ya sabes, son las palabras que indican acciones o estados.

En este caso, acciones o estados en pasado, presente o futuro.

Cada uno de ellos lo utilizamos para una cosa.

Por ejemplo, si queremos indicar algo

que está sucediendo ahora mismo, ¿qué tiempo utilizaremos?

¿Pasado, presente o futuro?

Eso es. Utilizamos el presente.

Algo que está sucediendo en este momento.

Por ejemplo, ahora estoy en la tele.

¿Y si queremos decir algo que sucedió ayer

o hace mucho tiempo?

¿Qué tiempo utilizamos?

¡Muy bien! El pasado.

Lo utilizamos para contar acciones

o estados pasados.

Como, por ejemplo,

hace muchos años estaba en el colegio.

Ay, el colegio.

Qué bien me lo pasaba jugando en el recreo,

en clase con mis amigos y amigas.

Pero bueno, ahora estamos en el presente.

Pero, ¿y si pensamos en algo que pasará mañana

o dentro de muchos años? ¿Qué tiempo será?

¡Eso es, muy bien! El futuro.

Por ejemplo, puedo decir:

En el año 2050 estaré en Marte.

Bueno, no sé si esto será posible. Espero que sí

porque una cosa que tenemos que saber en el futuro

es que no tenemos la seguridad de que se vaya a cumplir.

¿Te has fijado cómo he utilizado "estaba", "estoy" o "estaré"?

Dependiendo de si era pasado, presente o futuro.

Y es que utilizar el tiempo correcto es muy sencillo

porque si lo utilizamos mal se nota un montón y la frase suena fatal.

Mira, te voy a poner un ejemplo.

"El año que viene fui a la piscina".

¿El año que viene fui? ¿A que es súper raro?

Porque la frase correcta es: "El año que viene iré a la piscina".

Te voy a poner otro ejemplo.

"Ayer leeré un cómic".

¿Ayer leeré un cómic? Esto sí que raro, eh.

Claro, porque la frase correcta es: "Ayer leí un cómic".

¿A que es muy fácil?

Pues antes de irnos te voy a poner a prueba.

Te voy a decir una oración con un verbo en infinitivo

y tú la tienes que decir en el tiempo correcto.

Venga, empezamos con la primera.

"Mañana pasear a mi perrita Honey".

¿Qué tiempo será? ¿Sabéis cuál es la oración correcta?

¡Eso es, muy bien!

"Mañana pasearé a mi perrita Honey".

Como es mañana, es futuro.

¿Quieres otra oración?

Veo que te has quedado con ganas. Venga, pues la última.

"Cuando era pequeño jugar en el parque".

¿Qué? ¿Lo tienes?

Piensa un poquito.

¡Eso es, muy bien!

"Cuando era pequeño jugaba en el parque".

¿Y qué tiempo es?

Pasado. ¡Perfecto!

Pues mientras que tú te quedas ahí repasando los verbos,

yo voy a prepararme para mi viaje a Marte.

Nos vemos en el futuro. ¡Adiós!

¡Ay, James, ayúdame!

¿Qué te pasa?

No puedo comerme toda la basura, hay demasiada

y me duele la tripa. Cómete un poco, anda.

Yo estoy bien, gracias,

pero creo que comer no va a ser la solución del problema.

¡Ah, claro!

¡Le falta sal!

Me refiero a probar otras estrategias,

como por ejemplo ir por el mundo enseñando a la gente a reciclar,

reutilizar y reducir la basura.

¡Qué idea acabo de tener!

Voy a ir por el mundo enseñando a la gente a reducir,

reutilizar y reciclar la basura. ¡Soy un genio!

Vaya, esa idea me suena un poco.

Oye, por cierto, ¿y por qué no lo haces en inglés?

Así podrías llegar a más gente.

¿Queréis qué aprenda más ingles aún?

No sé si se puede. Ya soy un mapache internacional.

Anda, pregúntame lo que quieras, ya verás.

Vale, venga, vamos a hacer una prueba.

¿Cómo se dice en inglés "naturaleza",

"ecosistema" y "energía solar"?

Justo me has preguntado las tres cosas que no me sé.

¡Qué casualidad! Pero no te preocupes

porque Katharine nos va a enseñar ese vocabulario en inglés

y mucho más. Look.

Hello everybody! How are you today?

Mermaid, you look sad.

And angry.

-Are you okay? -No, I'm not!

Why? What happened?

This happened.

I found it at the bottom of the sea.

Can you believe it?

That's bad.

Do you think this should be at the bottom of the ocean?

And look at me, I'm covered in rubbish!

You're right.

All this rubbish needs to be somewhere else.

But, where?

Well, all these objects can be recycled

to give them a new use in the future.

That's how we help reduce pollution and fight global warming.

Two things dangerous for our future and for the environment.

Both are responsible for global warming.

Okay, let's recycle! But, how?

It's easy. Can you help us?

Look, these are our recycling bins.

You have to separate the rubbish to recycle it.

Where do you think this glass bottle goes?

In the green bin, in the yellow bin or in the blue bin?

I think in the green bin.

You're right, Mermaid!

Glass and jars go in the green bin.

-Can you help me? -Yes!

Excellent.

And now, look at this tin can.

Where do we put the tin can to recycle it?

In the green bin, in the yellow bin or in the blue tin?

-In the yellow bin! -Excellent, Mermaid!

That's right.

Let's put the can and all the plastic containers

in the yellow bin.

Now, where do you recycle this paper?

In the green bin, in the yellow bin or in the blue bin?

-In the blue bin! -Excellent, Mermaid!

Paper and cart can be recycled in the blue bin.

So now we've learned how to separate the rubbish

to recycle.

Recycling keeps the rubbish out of our oceans and forests.

Yes, and something very important:

Recycling helps save our planet.

How?

We recycle paper, plastic and glass to give them a new life.

And we can also save energy by turning off the lights

when we leave the room.

We can use renewable energies like from the sun,

the water or the wind.

And we can travel by bus so we don't we use fossil fuels

like petrol and diesel.

I don't like the smoke from cars. I prefer electric cars.

The smoke from cars affects our ecosystem.

It causes global warming and makes the sea levels rise.

This would be a dangerous situation for our jungles and our forests.

The planet would turn into a huge desert.

Do you understand, Mermaid?

Yes!

We have to recycle all the rubbish we find:

all the glass, all the plastic, all the paper...

If not, all the jungles and oceans will turn into a huge desert.

Yes, more or less, Mermaid.

So, everybody,

remember to recycle

and turn off the lights at home when you leave the room.

Bye!

Let's keep recycling Mermaid. Where does this go?

Great! How about this?

-¡James, ya lo tengo! -¿El qué, Nacho?

Tengo la idea perfecta para reutilizar la basura.

Hacer edificios de basura. Soy un genio.

¿O no soy un genio?

Pero Nacho, unos edificios hechos de basura se doblarían

como la Torre de Pisa.

¿Hay una torre de pizza y nunca me la has enseñado?

Me encanta la pizza. Sobre todo la pizza de basura.

No, Nacho, una torre de pizza no, la Torre de Pisa.

Ya sabes, la que está en Italia,

la que está inclinado en un ángulo de 10 grados.

¿Te suena?

Ah, claro. ¿Qué es un ángulo?

Mejor que te lo explique Luis, nuestro profe de mates.

¡Mapachudo!

Hola matemaníacos y matemaníacas.

Mira la foto que me ha mandado mi amigo Pitágoras

que está de vacaciones en Italia.

Parece que se va a caer, ¿verdad?

Se conoce como la Torre de Pisa.

Aunque parezca que se va a caer,

lleva muchísimos años así.

Está muy estudiada,

sobre todo, el ángulo que forma con la tierra, con el suelo.

Pero Pitágoras no sabe que ángulo es.

Tenemos que ayudarle.

¿No sabes lo que es un ángulo?

Dos rectas que empiezan en el mismo punto, forman un ángulo

como las agujas de un reloj.

Deja que te lo explique de otra manera.

Los ángulos están en todas partes.

¿Lo ves? Ahora mis dedos forman un ángulo.

Los lados son los dedos que empiezan en el mismo punto

y el espacio entre medias es el ángulo.

¿Dónde más los podemos encontrar?

En el marco de una ventana, en un libro,

en las agujas de un reloj, en un campo de fútbol,

en la naturaleza.

Los ángulos están por todas partes

y yo te voy a enseñar a identificarlos.

Lo primero es ver las partes del ángulo.

Tenemos dos lados.

Tenemos el espacio que hay entre los dos lados por dentro,

pero también tenemos el espacio que hay

entre los dos lados por fuera.

Por último, tenemos el vértice,

que es donde se juntan los dos lados.

Vale, pues ya sabemos las partes del ángulo

y que están por todas partes.

Ahora vamos a ver qué tipos de ángulos hay.

Y para eso nada mejor que los abanicos

que me regaló otro gran amigo, Arquímedes,

que, además, me vienen fenomenal para el calor que hace.

Vamos a empezar por el ángulo más famoso de todos,

el ángulo recto.

Ya lo tenemos. Este ángulo nos encanta a las personas,

sobre todo cuando tenemos que construir algo.

Ya tenemos el ángulo recto.

Ahora atención, porque nos quedan el agudo, el obtuso y el llano.

Es súper fácil.

Cuando el ángulo es más estrecho que el ángulo recto,

decimos que es un ángulo agudo.

Cuando el ángulo es más amplio que el ángulo recto,

se llama ángulo obtuso.

Y verás ahora.

Cuando se forma como una recta, decimos que es un ángulo llano.

Vale, pues ya sabemos que el agudo es menor que el recto.

El obtuso es más amplio que el recto

y el llano parece una recta.

Ahora ya podemos ayudar a Pitágoras.

¿Cómo es el ángulo que forma la Torre de Pisa

con respecto al suelo?

¿Es recto? No parece.

¿Es llano o es obtuso?

No, tampoco parece.

Tienes razón, es agudo.

Muy bien.

Sigue buscando los ángulos que tienes a tu alrededor

para ver de qué tipo son.

Nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!

Qué, Nacho, ¿cómo va el reciclaje de basura?

¡Mapachudamente!

Me he comido, por lo menos, tres bolsas de basura.

Ahora las estoy reciclando en mi barriga

y estoy llenísimo, James.

-¿Y no quieres un poco de sandía? -¡Uy, sí, sandía! ¡Vale!

¡Era broma! Era porque como decías que estabas tan lleno.

Mapachu, James,

no me ha hecho ninguna gracia.

Con la comida no se juega.

Venga Nacho, no te enfades. Y ahora que hablas de jugar,

tengo una idea que podríamos hacer mientras haces la digestión.

Bueno, vale, si insistes, te dejo que me des un masaje.

No, Nacho, yo te estaba hablando de que podríamos hacer un juguete

a partir de material reciclado.

¡Qué mapachulada!

A ver, explícame cómo se hace

mientras me das el mensaje que me has prometido.

Yo no. Atento que nos lo explican Orilo y Arlequina en el reto de hoy.

¿Y mi masaje?

¡Hola, chicos, chicas!

Uy Orilo, ¿pero qué te pasa? Te veo muy mohíno.

Arlequina, estoy aburrido como Una ostra.

Bueno, pero aburrirse no tiene por qué ser algo malo.

De hecho, puede ser algo muy bueno.

Cuando estamos aburridos se nos pueden ocurrir grandísimas ideas.

¿Grandísimas ideas?

O sea que tengo que pensar.

-Ponte, ponte. -Venga voy a ponerme a pensar.

Pero, un momento, Orilo, ¿qué haces?

Pues moverme, Arlequina,

porque cuando me muevo, se me activa el cerebro.

¿Ves, ves, ves?

-¡Se me ha ocurrido una gran idea! -Cuenta.

Podríamos disfrazarnos de exploradores.

¡Qué buena idea!

¿Ves como sí sabes aprovechar el aburrimiento?

Puede ser algo muy bueno disfrazarnos de exploradores.

Para eso podemos reutilizar cosas que tengamos por casa.

Por ejemplo, mira estos sombreros que tengo aquí.

Así seremos auténticos exploradores. Y una cosa muy importante

que deben tener los exploradores es un cuaderno de campo

y tenemos unos aquí super chulos y personalizados.

Aquí podremos apuntar todo aquello que observemos.

Si vemos un pájaro podremos escribir de qué especie es, qué forma tiene,

qué colores, el día que lo hemos observado.

Qué maravilloso es saber aprovechar el aburrimiento, Orilo.

Ay, sí, Arlequina.

-Pero tenemos un grave problema. -¿Qué ha pasado?

Cualquier explorador o exploradora que se precie,

necesita unos prismáticos

para poder observar la fauna desde lejos

y nosotros no tenemos prismáticos.

Entonces, tendremos que comprar unos.

¿Comprar? De eso nada.

Aquí nadie va a comprar unos prismáticos.

Recuerda las tres R: reducir, reutilizar y reciclar.

Haremos nuestros propios prismáticos.

Arlequina, creo que ya tenemos reto.

Bien atentas y atentos en casa,

porque para construir nuestros propios prismáticos

vamos a reutilizar materiales que tengamos en casa.

No vamos a comprar nada nuevo.

Vamos a necesitar estos materiales:

tubos de cartón, de esos de los del papel higiénico,

un poquito de lana e hilo, tijeras, rotuladores,

un poquito de pegamento, cinta adhesiva y hojitas de colores

o incluso alguna hoja de revista para decorar.

Vamos a ver cómo lo vamos a realizar.

Lo primero es tomar los tubos de cartón y decorarlo.

Vamos a ponerles por encima hojas de revistas,

hojas de colores que nos gusten

para poder tener los tubos bien bonitos.

Una vez que tengamos los tubos ya forrados,

podemos pensar en decorarlo un poquito más.

¿Qué tal si le ponemos un poco de cinta adhesiva, Orilo?

Cinta adhesiva de colores, así.

Y ahora le voy a pintar una flor, una flor de explorador.

-Mira, mira qué pedazo de flor. -Qué bonita te ha quedado esa flor.

Y ahora lo que tenemos que hacer es unirlos.

Dos bien juntitos, unidos.

Y estos serán nuestros prismáticos.

Ahora le podemos hacer unos agujeritos en los laterales

y pasarles un trocito de lana, de hilo o de cuerda.

De esta manera, fijaos, nos los podremos llevar al cuello

y así empezar nuestras observaciones.

Uy, Arlequina, el mío no ha salido bien

porque me estoy viendo a mí mismo, pero para dentro.

Estoy viendo mi retina, mi cerebro. Esto es muy raro.

Orilo, llevas los prismáticos al revés.

Es la vuelta. Mira ahora.

¡Uy, sí! Ahora veo un montón de cosas.

Mira, por ahí va un guepardo a toda velocidad.

¿Un guepardo?

-Y ahora estoy viendo un búho real. -¿Un búho real?

-¡Sí! Ahora me está mirando. -Orilo, ¡que soy yo!

Ay, es que con esos ojos.

Ahora es vuestro turno,

construid vuestros propios prismáticos

utilizando materiales reutilizados.

Nosotros nos vemos en nuestra próxima aventura. ¡Adiós!

"Ante todos ustedes, el increíble reciclador profesional,

el guapo, el inteligente, el bellísimo...".

Nacho, ¿por qué siempre haces eso?

"¡Nacho Mapacho!"

Gracias.

Gracias. Me lo merezco.

No te veo aplaudir, James.

¡Bravo!

Pero Nacho, a ver, ¿por qué tengo que aplaudirte?

¿Pues por qué va a ser?

Porque acabo de inventar un montón de formas

de reutilizar la basura.

¿No has visto la tele?

No. A ver, qué tipo de formas. Cuéntame.

A ver, por ejemplo,

un estropajo que se ha gastado para lavar los platos,

lo puedes usar de esponja para el baño.

O, por ejemplo, para rascarte la espalda.

Nacho, quizá eso a los mapaches funciona,

pero los humanos tenemos la piel muy fina para eso.

¡No hay problema!

Un tenedor que ya no quieres usar, lo puedes utilizar para peinarte.

O un peine que le falten púas, lo puedes usar como tenedor

o para rascarte la espalda.

No sé si es la mejor manera de reutilizar los objetos.

¿Cómo que no?

Te voy a traer uno de mis inventos

para que los pruebes. Ya verás.

El palo de escoba rota es ideal para rascarte la espalda.

Espera, espera. ¿Te has dado cuenta de qué hora es?

Es hora de presentar "Está mapachando"

y lo presentamos juntos. Venga, vámonos.

James, no te vayas,

que no has probado ninguno de mis inventos

para rascarte la espalda.

Bienvenidos y bienvenidas a "Está mapachando",

el noticiero mapache que da las noticias pache lo que pache.

Buenas noticias, Nacho Mapacho,

el reciclador más guapo del universo,

presenta este programa.

Malas noticias.

Estamos reutilizando al presentador del programa anterior,

James van der Lust.

Es todo un placer, Nacho.

Normal, haces el programa conmigo.

Buenas noticias.

Animales de todo el mundo empiezan a reciclar

después de ver este programa.

Este simpático de Osoria ha empezado a preocuparse

por la basura de su barrio

y ahora se dedica a sacar los contenedores de basura

para que los basureros puedan llevarla a las plantas de reciclado.

El que se atreva a decir que no recicla este oso,

tiene que ser muy osado. (RIE)

Una estudiante australiana estaba un día cenando

y se le ocurrió una alternativa al plástico

que podría funcionar.

Es el caso de Angelina Arora,

una adolescente australiana que mientras cenaba,

se dio cuenta de que las gambas tienen una cáscara

bastante parecida al plástico.

Es cuando se le ocurrió la idea

de intentar crear una alternativa ecológica y sostenible

que pueda reemplazar al plástico a base de cáscaras de gambas

y el resultado fue todo un éxito.

Ha creado un material que es prácticamente igual que el plástico,

pero que solo tarda 33 días en desaparecer de la naturaleza.

Y además, al ser totalmente natural, al degradarse,

sirve como abono para las plantas.

¡Menuda mapachulada!

Plástico sabor gamba.

¡Qué rica va a estar la basura del futuro!

Noticias de última hora.

Tenemos más animales que reciclan. Veámoslo.

Esta inteligente perrete de Perreteruel

ha aprendido a tirar la basura

que está en el suelo a su cubo correspondiente.

Como veis,

el darse cuenta de que había una bola de papel en el suelo,

la tira a la papelera sin que nadie le diga nada.

Mapachonante.

Clanners, nos tenemos que ir.

Recordar las tres R: reciclar, reutilizar y reducir

para cuidar a los animales, las plantas y salvar a los humanos.

-¡Hasta luego! -¡Adiós!