¡Publicidad mapacha!

¡Hola, "claners"!

Bienvenidos a "Aprendemos en Clan".

Tenemos un programa muy interesante

y es que hoy vamos a hablar...

¡Eh, James!

¿Qué haces?

¡Nacho Mapacho!

Nada, aquí, como siempre, presentando "Aprendemos en Clan".

¡Ah, claro!

Y ¿de qué va el programa de hoy?

Hoy tenemos un programa muy interesante

y es que hablaremos de los anuncios.

¡Uy! ¡Los anuncios!

Me encantan los anuncios,

sobre todo con un poco de sal y basurita,

están más ricos.

Nacho, los anuncios no se comen.

Los anuncios, ya sabes, eso de la publicidad.

¡Ah!

Claro.

No sé.

Sí, hombre, si están por todas partes:

en Internet, en la televisión, en la calle.

¿Es eso que a veces salen coches o teléfonos o cosas de comer?

Sí, exacto.

Se utilizan para anunciar productos, servicios o a veces eventos.

Y dicen todo lo bueno que tienen y cuánto valen.

Sí, hablan de las características del producto,

a veces del precio

para ver si te convences a comprarlo.

Y a veces salen entre los programas de televisión

o de los vídeos de Internet.

Eso es.

No, no me suena.

¿"Anuncios" dices que se llaman?

No, me estás tomando el pelo.

(RÍE) Claro que sé lo que es un anuncio.

Mi anuncio favorito es el de la Mapache Cola,

que sale un mapache bebiendo una bebida refrescante.

Oye, ¿te gustaría aprender cómo se hace un anuncio?

¡Claro, sería mapachudo!

Mira, Mamen, nuestra profe de ciencias sociales,

nos enseña todo sobre los anuncios.

Hola, niños y niñas.

¿Qué tal? ¿Os gustan los anuncios?

Sí, esos con letras brillantes o una musiquita pegadiza.

¿Sí? Hoy os voy a explicar cómo y para qué se hacen los anuncios.

Esto de la publicidad

es un claro ejemplo de trabajo en equipo.

Se trata de crear una idea para presentarnos un producto

y que ese producto nos guste.

Siempre con tono optimista y alegre.

Luego están las personas que hacen los textos.

Bastante cortos para que no nos distraigamos

y nos centremos en lo importante

y por último los encargados de las imágenes.

Casi siempre usan colores llamativos que capten nuestra atención.

La publicidad ha existido desde hace miles y miles de años.

¿Sabéis que el primer anuncio

que se conoce se hizo en el Antiguo Egipto?

Mirad.

En un papiro similar a este, un comerciante de telas

anunciaba que tenía las telas más elegantes

y las hacía a gusto de cada consumidor.

¿Veis? Con muchas imágenes y colores llamativos.

De aquellos primeros carteles en el Antiguo Egipto

al final acabó habiendo carteles de publicidad

para cualquier producto,

incluso también para espectáculos de teatro

o de cines, ¡mirad este!

En color rojo,

para anunciarnos proyecciones de películas del oeste.

Era muy importante que el texto fuera corto pero muy llamativo.

Mirad este otro.

"Batidos Manolete, volarás como un cohete".

Qué pegadizo, ¿no?

Estos carteles ya son de hace algunas décadas,

pero ahora mismo cuando vamos por calle

vemos carteles de un tamaño bastante más grande, ¿verdad?

En las paradas de autobús

o en los edificios cubriendo los andamios

cuando están haciendo obras.

En la radio, los anuncios se llaman "cuñas"

y ahí es muy importante la voz y la música.

A ver si encuentro un anuncio que grabé el otro día

para una editorial de libros infantiles.

(Interferencias de radio)

La antena.

"Libro Vicente.

"Imaginación floreciente para niños y niñas sonrientes."

¿Os ha gustado?

La publicidad llega por fin a la televisión.

Os presento mi nueva adquisición. Una tele de último modelo.

Creo que no es tan moderna como me han vendido.

Bueno. En fin.

En televisión, los anuncios utilizan música e imágenes muy llamativas.

Y las frases son cortas, pero muy impactantes.

¿Queréis ver un ejemplo? Vamos a ver.

"¡Qué ricas!

¡Patatas picantes!

Patatas picantes, pero no son cualquier patata picante.

¡Son ganchitas!

¡Ganchitas, ganchitas!

Vive al máximo con tus patatas picantes.

¡Picantes, picantes!

Una explosión de sensaciones extremas.

¡Patatas picantes, patatas picantes!

¡Picantes, picantes!

¡Patatas picantes ganchitas!

¡Vive al máximo!"

¿Habéis visto?

El objetivo es presentarnos el producto de una manera atractiva

para que queramos comprarlo. A mí me ha entrado hambre.

Pero ¿necesito realmente estas patatas?

A lo mejor puedo comerme una manzana.

Otra parte es el eslogan.

En este anuncio el eslogan es: "Vive al máximo".

Me parece un poco exagerado.

No vamos a vivir con más intensidad por comernos estas patatas.

Hay que tenerlo en cuenta.

Por último, se me ocurre que podemos investigar y comparar

este producto con otro similar.

Por ejemplo, esta otra marca de patatas.

Miramos las etiquetas y vemos cuál es mejor.

Recordad. El objetivo de la publicidad

es ofrecernos un producto y que lo queramos comprar.

Lo va a hacer a través de un eslogan,

una frase muy llamativa.

Nos lo va a presentar en carteles, en la prensa, en internet

en la radio o en televisión. Pero recordad que siempre

tenemos que seleccionar

para conseguir el mejor de los productos.

¡Nos vemos pronto!

Menuda "mapachada" la publicidad.

James, ¿estás pensando lo mismo que yo?

¿Que te quieres hacer publicista?

Estaba pensando que me dieras un masaje, como siempre.

Pero tu idea me gusta también.

-Voy a ser publicista. -¡Qué buena idea!

Pues mira, si quieres, para ir practicando podríamos pensar

cómo sería un anuncio, por ejemplo, de una escuela de buceo.

¡Eso es muy fácil!

Escuela de buceo mapacho. Ven y pruébalo, muchacho.

Tendrías que hablar más de las características del producto

para que la gente tenga ganas de ir a probarlo.

Vale. A ver. A ver qué te parece.

Escuela de buceo mapacho.

Si vienes, te damos basura y te enseñamos un rato.

Ya, Nacho. Pero el anuncio tiene que hablar de cosas

relacionadas con el producto.

Ah, OK. OK. Vamos a ver.

Escuela de buceo mapacho.

Si vienes, te damos un buzón y un poco de basura.

-¿Un buzón? -Claro.

Para bucear necesitas un buzón. Lo sabe todo el mundo.

Nacho, te estás confundiendo. Yo te hablo del submarinismo.

No tiene nada que ver con los buzones. ¿Lo entiendes?

Mira, Alex nos explica

todos los secretos del mundo del buceo.

"Mapachechi".

Hola, superatletas.

Vaya excursión que me he hecho hasta el fondo del mar.

¡Mirad qué pinta! Es para explicaros los secretos del buceo.

Que luego me vuelvo otra vez al agua.

Bucear es como viajar a la luna. Te sumerges en un mundo diferente.

Y cuando descendemos a las profundidades

los colores del arcoíris desaparecen uno a uno.

Además, como llevas gafas, las cosas parecen más grandes de lo que son.

Por eso cuando intentas coger algo, te das cuenta de que está

más lejos de lo que tú pensabas.

El sonido también es distinto.

Oyes el motor de un barco,

pero parece que viene por todas partes.

Así que toma nota.

Cuando subas a la superficie, mira y gira así

para ver de dónde viene ese sonido.

¿Quieres conocer más secretos acerca del buceo?

Pues vamos a por ello.

Cuando haces "snorkel" llevas gafas que incluyen la nariz y el tubo.

Cuando respiras, respiras por el tubo, ¿verdad?

Lo peor es cuando viene una ola y te entra agua por el tubo.

Entonces, inspiras y traguito salado.

Pues vamos a ver un truco para que esto no te pase.

Para ello, cuando respires tienes que llevar la punta de la lengua

al paladar y respirar lentamente.

Así, si te entra agua, la pararás con la lengua.

Entonces, para sacarla solo tienes que soplar fuerte y ya está.

¿Te has fijado que cuando te sumerges

notas presión en el oído?

Cuando buceas notas que, cuanto más desciendes

más cuesta seguir bajando. Eso es por la presión del agua.

Y para evitar hacernos daño cuando buceamos

tenemos que llevar el aire de la nariz a los oídos.

Y ¿cómo se hace eso? Muy sencillo.

Tienes que taparte la nariz y espirar lentamente.

Así llevamos el aire de la nariz a los oídos.

Los buceadores mientras descendemos tenemos que hacer esto

varias veces para evitar hacernos daño.

En el agua, como no puedes hablar, si quieres comunicarte

tienes que hacer gestos.

¿Qué hace un buzo en estas situaciones?

Pues tenemos unos gestos universales.

Así que si viajas a cualquier parte del mundo a bucear

el resto del grupo te entenderá.

Te voy a enseñar algunos muy chulos.

¿Qué significa este gesto?

Genial. Exactamente.

Significa que todo va bien.

Pero entonces, ¿qué significa este gesto?

Fantástico. Significa ascender.

Y si el pulgar va hacia abajo,

significa descender.

Voy a hacer otra señal a ver qué te parece que puede ser.

Genial. Significa que algo

no va bien y necesito ayuda.

¿A que no inventas otro tipo de señales

para que tus amigos y amigas os divirtáis en la pisci?

Recuerda. El agua es un medio distinto.

Así que para pasarlo bien, hay que ir con cuidado.

Sopla fuerte en el tubo cuando te entre agua.

Cuida la presión de los oídos.

Mira a tu alrededor cuando subas a la superficie para orientarte.

Y recuerda las señales. Son universales y te entenderán

a cualquier parte del mundo donde vayas a bucear.

Bueno, me despido de vosotros.

Yo voy a seguir buceando un rato.

A ver, James. ¿Qué te parece?

Es para un anuncio de champú con olor a basura.

A ver, déjame ver.

"Chanpú". Bueno, pero no se escribe con "n". Se escribe con "m".

¿Cómo que no?

-Venga, vamos a volver a probarlo. -Vaya. Vamos a ver.

-Ahora seguro que está bien. -A ver, vamos a ver.

Muy bien. Ahora tiene la "m",

pero siempre se escriben antes de "p".

¿Sí? Venga, vamos a volver a probarlo.

Vaya. Muy bien.

¡Ahora estará perfecto!

A ver, déjame ver.

-¿"Ampachu"? -"Ampachu".

Bueno, mira. ¿Sabes qué vamos a hacer?

Vamos a empezar de cero y esta vez le vamos a pedir ayuda a Juan Carlos

nuestro profe de lengua.

¡Hola, superlingüista!

Hoy te traigo un cuento que espero que te ayude cuando tengas

que escribir palabras con la combinación de letras

"MP", "MB" y "NV". Presta atención.

Érase una vez cinco letras que vivían en el mismo barrio.

A la letra "M" le gustaba ir mucho con la letra "P".

Iban juntas de cumpleaños.

Salían a la calle a escuchar cuando sonaba la campana.

Y, además, se iban juntas al parque para subir al columpio.

La "M" tenía otra buena amiga en el barrio que era la letra "B".

Y les gustaba jugar juntas a la comba.

Y, además, cuando iban a la playa, siempre usaban sombrero.

Al otro lado de la calle vivía la letra "N".

Y era muy amiga de la letra "V". Y ¿sabes por qué?

Fue la primera letra que le dio la bienvenida cuando llegó.

Además, siempre que podían hacían planes en invierno.

Les encantaba viajar en tranvía.

Y, colorín colorado, esta preciosa historia de amistad

ha acabado.

Espero que hayas disfrutado con el cuento que te he contado.

Seguro que te ayuda un montón

a escribir perfectamente las palabras

que lleven la combinación de letras "MP", "MB" y "NV".

Pero no te vayas todavía, que yo tengo muchas ganas de jugar.

¿Por qué no jugamos a un juego y ponemos en práctica lo aprendido?

Mira.

El juego se llama "Completa la palabra".

Aquí tengo tres palabras

y tengo que completarlas con la letra que falta.

Aquí las tengo todas.

Empezamos con la primera palabra.

Ho... bre.

Uy, ¿qué letra le faltará?

Ha dicho...

A ver.

Ha dicho "M".

Muy bien, vamos a ponerla.

Hom... bre.

¡Perfecto!

No se te escapa nada.

Venga, vamos con la segunda.

La... para.

Uy, esta yo creo que es un poquito más complicada.

A ver, a ver.

¿Seguro?

¿Ha dicho "lánpara" con "N"?

Voy a probarlo.

"Lánpara".

Uy, uy.

A mí me suena muy raro, y ¿a ti?

Yo creo que deberíamos probar con otra letra.

A ver.

Ah, esa sí me gusta más.

La letra "M", vamos a probarlo.

Ahora sí que queda bien.

Lámpara.

Porque recuerda, la "M" era amiga de la letra "P".

Y la "N" era amiga de la letra "D".

Y nos queda la última.

In...ierno.

Ay.

Que he dicho la letra que era.

O no.

Porque, claro, "in... ierno" suena como a "B"...

o suena como "V".

¿Cuál será?

A ver, a ver.

¿Te acuerdas del cuento?

¡Eso es!

La letra "V".

Y es que queda perfecto porque eran muy amigas

la "N" y la "V".

Y aunque pienses que soy un poco pesado,

me gustaría que recordaras

que la "M" va siempre delante de la "P" y de la "B".

Y que la "N" va delante de la "V",

Y hasta aquí esta clase que ha sido impresionante.

¡Hasta pronto!

¿Sí?

Y ¿para cuándo estaría?

Ah, "mapacha chí".

¿Las medidas?

No sé.

Más grande que un cubo de basura y más pequeño que un camión.

¿Oiga?

¿Hola?

A ver, Nacho, ¿qué pasa?

Nada, estaba encargando un cartel para un anuncio.

Y le he dicho las medidas y me ha colgado.

Con las "medidas" que le has dado, habrá pensado que era una broma.

Y ¿qué quieres que le diga?

A ver, ¿cómo quieres que sea de grande el cartel?

No sé.

Así, grande, que se vea.

¿Por qué no vas al sitio donde quieres colocarlo y lo mides?

Ah... claro.

¿Cómo no se me había ocurrido antes?

Tengo que medirlo.

Voy ahora mismo.

Oye, James.

¿Cómo se mide?

Presta atención porque Miguel nos enseña cómo funcionan

las unidades de medida.

Ocho.

Nueve.

Y diez.

Hola, matemaníacos y matemaníacas.

Me acaban de pillar midiendo la estantería

porque quiero comprar una igual para casa de mis padres.

Pero claro, necesito saber si el hueco que hay en casa

tiene la misma medida.

Así que le voy a decir a mi padre que coja y que la mida.

En mi caso son diez palmos.

Sí.

Papi, sí, tienes que coger la mano y medir el hueco que hay en casa

para ver si la estantería es igual.

Venga, vale.

Madre mía, madre mía, qué desastre.

Resulta que a mí me da diez palmos.

A mi padre le da doce palmos.

Y, en esto, va mi madre y también mide y le da nueve palmos.

Que no nos hemos puesto de acuerdo.

Es que no sé qué hacer.

Lo mejor creo que va a ser medirlo en pasos.

Voy a medirlo en pasos.

Uno.

Dos y tres.

Y tres, genial.

Voy a llamar a mi padre a decirle que me ha dado tres pasos.

Sí.

Papi, me ha dado tres pasos.

Muy bien, muy bien.

Joe.

(SUSPIRA) Dios, qué lío.

Va y me dice que cuánto miden mis pasos.

Si son más cortos, más largos

o cuánto mide mi número de pie.

Y tiene toda la razón porque no es lo mismo.

Ante este lío, he pensado que lo mejor

era cortar un trozo de cuerda y medir así la estantería.

Y, claro, llevar la misma cuerda.

¿Dónde? A casa de mis padres.

Y medir el hueco que hay.

Y también después llevar la misma cuerda a la tienda

para ver si miden lo mismo.

¿Han visto cómo hay distintas formas de medir?

Resulta que me puse yo a medir mi habitación

y decidí medirlo con mis pies.

Fui poniendo un pie delante de otro

y me dio que de largo tenía... ¿cuánto?

Veintidós pies y medio.

Y ¿cómo sabemos si mi habitación es mayor o menor

que la de mi amiga Gabi?

Les voy a dar varias opciones.

Una puede ser

mandarle la foto de mi pie y que lo mida con la foto.

Otra puede ser que Gabi lo mida con sus pies.

Y otra puede ser que yo vaya a la habitación de Gabi

y que mida la habitación con mis pies.

¿Qué piensan?

Pues a ver... claro que sí.

Lo mejor es que vaya a la habitación de Gabi

y lo mida con mis pies.

Porque si no, no vamos a poder comparar.

Tenemos que utilizar la misma unidad de medida.

Pues parecerá mentira, pero hace siglos todos los países

no tenían las mismas unidades de medida.

Imagínense ir al mercado en la Edad Media.

Y decías: "Deme 30 bolsas de naranjas".

Ay, ay, claro, claro.

Así nos va.

Aquí tengo mis 30 bolsas de naranjas.

O, bueno, 30 bolsas y media.

Más o menos.

Resulta que también pedí un brazo y medio de tela.

Y esto estoy seguro que son dos brazos.

Vamos, todo un lío.

Los países tenían que ponerse de acuerdo.

Y utilizar el mismo sistema de medida.

Nosotros utilizamos el sistema decimal.

Y la unidad que utilizamos para medir la longitud es el metro.

Ya tengo la solución.

Lo que tenía que utilizar es el metro.

Y ¿cuánto es un metro?

Un metro es esto.

Un metro es exactamente esto.

Voy a llamar a mi padre y decirle que tiene que medir

el hueco de casa...

¿Con qué? Con el metro.

Matemaníacos y matemaníacas, me voy a medir la estantería.

Vamos a ver.

A ver.

A ver, a ver.

Pues mide exactamente un metro y medio.

¿Qué, Nacho? ¿Cómo va la agencia publicitaria?

Uh.

"Mapachudamente".

Ya he hecho el cartel.

Vale, y ¿qué más has hecho?

Pues he dormido la siesta y he comido un poco de sandía.

Me refiero a qué más has hecho de publicidad.

Ah.

¿Lo del cartel te lo he dicho?

¿Solo el cartel?

Para hacer una campaña de publicidad tienes que hacer muchas otras cosas.

Ya sabes, anuncio de televisión, radio, folletos.

Es que... no tengo tienda de campaña.

¿Tienda de campaña?

Presta atención a Orilo y Arlequina,

que nos van a enseñar cómo se hace una campaña publicitaria.

Muy bien, Arlequina, lo estás haciendo muy bien.

Ahora un poco hacia la izquierda.

Perfecto, muy bien.

Ahora hacia la derecha, Arlequina, para coger la ola.

Perfecta.

Flexiona las rodillas, déjate llevar y...

¡sí!

Lo has conseguido.

Me ha salido, Orilo.

Oye, te tengo que decir que eres muy buen profesor de surf.

Claro, por eso he montado una escuela de surf.

Qué buena idea, Orilo, una escuela de surf.

Y ¿tienes muchos alumnos?

Contigo...

uno.

No sé yo si eso es mucha gente.

Es que, Arlequina, al estar aquí en una esquinita de la playa,

casi no pasa gente y no me ven.

Pero ¿te has hecho un cartel?

Sí, mira.

"Escuela de surf de Orilo".

Está muy bien el cartel, pero no sé si va a ser suficiente.

Yo creo que necesitamos montar una campaña de publicidad.

¿Una campaña de publicidad?

Arlequina. Creo que ya tenemos...

¡reto!

Y tú, desde casa, ¿quieres ayudarnos a montar la campaña de publicidad

para la escuela de surf de Orilo?

-Pues vamos allá, Arlequina. -Sí.

Lo primero, ¿qué es una campaña de publicidad?

Es un plan para que la gente pueda conocer tu negocio.

Ya sea un puesto de limonada o una escuela de surf.

La gente tiene que conocerte.

Tiene que conocerte.

¿Entonces se pueden hacer también campañas de publicidad

para otras cosas, como eventos solidarios o cosas así?

Claro, para todo aquello que quieras dar a conocer.

Sirve para cualquier cosa.

Lo primero para comenzar una campaña de publicidad

es tener un buen logo.

Una imagen, un dibujo,

que cuando la gente lo vea, se acuerde de tu negocio.

A ver, a ver.

Los surferos utilizan tablas de surf.

-Sí. -Y están todo el día haciendo así.

Entonces, ¿qué te parece

este pedazo de logo con la tabla de surf, la mano,

y escuela de surf de Orilo?

Me encanta, Orilo.

Es buenísimo.

Derrocha creatividad este logo.

Pero no nos podemos quedar ahí.

Necesitamos también un buen eslogan.

Una frase corta que sintetice

toda la esencia de tu negocio.

A ver qué te parece esto.

Me encanta, Orilo.

Además, es muy pegadizo.

La gente se va a acordar muchísimo de este eslogan.

Es genial.

Y ya con logo y eslogan,

tenemos que hacer nuestros carteles para que la gente vea tu negocio.

-A ver. -Mira este cartel que he hecho.

Es precioso.

La escuela de Orilo, aquí estás surfeando, ¿qué te parece?

Me parece superchulo y mira, mira.

Otro también con el eslogan.

"Surfea con estilo en la escuela de Orilo".

Este lo voy a pegar aquí en nuestro supercocodrilo

-para que se vea. -Oye.

Esta campaña de publicidad está quedando muy muy bien.

Yo creo que es hora de imprimir unos cuantos panfletos, Orilo.

Mira, panfletos para poder repartir a la gente así.

-Toma panfleto. -Anda, mira.

Y que lo tengan en la mano y se acuerden de tu negocio.

Es muy importante poner el lugar donde te pueden encontrar

y también cómo te pueden contactar.

Muy fácil.

El lugar en la playa, al lado del mar.

Y me pueden contactar llamando a Orilo.

Vale, es una buena manera de contactarte.

Importante.

No solo nos podemos quedar en los panfletos.

Tenemos también que seguir difundiendo tu negocio

por las televisiones, por la radio,

incluso puedes utilizar el periódico de tu barrio.

o las redes sociales

para seguir con tu campaña de publicidad ahora que ya tienes

el logo y el eslogan.

Jolín, Arlequina, me has ayudado muchísimo.

Seguro que voy a tener un montón de alumnos y alumnas...

en mi escuela de surf.

Ahora podríamos hacer otra campaña publicitaria

para esa ONG del barrio que cuida de las mascotas

que no tienen hogar, que también necesitan mucha ayuda.

Me encanta, vamos a ayudar a las mascotas

con nuestra propia campaña de publicidad.

Nosotros nos vemos en nuestra siguiente aventura.

¡Adiós!

¡Venga, James!

Me he convertido ya en el mejor publicista del universo.

Puedes ponerme a prueba.

Te voy a decir los eslóganes más flipantes del mundo.

Vamos a ver si es verdad.

Hazme uno con Talleres Martínez.

Talleres Martínez...

¡te arreglamos hasta los calcetines!

Oye, muy bien.

A ver uno con Frutería Siempre Verde.

Frutería Siempre Verde...

¡nuestra fruta está que muerde!

¡Muy bien!

Ahora uno con Autoescuela Ramón.

Autoescuela Ramón...

¡sácate hasta el carné de avión!

(RÍE)

¡Si es que soy el mejor!

¿A que sí?

Bueno... por cierto, ¿has visto qué hora es?

Uy, si es la hora de presentar "Está mapachando".

Vamos, James, que nos pillan los anuncios.

Bienvenidos y bienvenidas a "Está mapachando",

el noticiero mapache que da las noticias "pache lo que pache".

Buenas noticias, Nacho Mapacho,

el mejor publicista de la historia, presenta este programa.

Malas noticias, también sale James Van der Lust.

¿Qué tal, James?

Muy bien, todo perfecto, como de anuncio.

¡Fantástico!

Buenas noticias, después de ver este programa,

animales de todo el mundo

empiezan a hacer sus propios anuncios.

Este gato y este perro tan tronchantes

han decidido hacer un anuncio

de pasta de dientes para mascotas.

El único problema

es que a ninguno le gusta cepillarse los dientes.

El gato no sabía qué hacer

y al perro le daba por comerse la pasta de dientes.

Al final han tenido que cepillárselos

a regañadientes.

(RÍE)

Qué anuncio más chulo, ¿verdad?

Oye, ¿por qué vas con americana?

¿Eh? Sí, muy chulo... pero más chulo será mi anuncio.

Cortesía de Nacho Mapacho.

Oye, no puedes meter un anuncio así porque de repente...

¿Cansado de días largos?

¿Llega la noche y no puedes más?

¿Te pesan los párpados y no paras de bostezar?

Estás de suerte porque te presento...

¡dormir!

Dormir tiene funciones fantásticas para el cuerpo.

Es reparador y ahora tiene una fórmula mejorada.

No, Nacho, pero no puedes hacer un anuncio de dormir.

Dígame, caballero, usted duerme todas las noches

y está contento, ¿verdad?

Hombre, sí, yo sí, pero...

No hay nada más que decir.

¡Este producto es una maravilla!

¡Y por solo un poco de basura al mes!

¡Menudo chollo!

Pero aún hay más.

Pero, Nacho, no puedes vender el dormir

porque dormir ya es algo que hace todo el mundo y...

¡Llama ahora!

¡Los primeros 100 compradores se llevarán de regalo

una fantástica siesta!

¡Llama al número que ves en pantalla antes de que sea demasiado tarde!

Pero ¿qué? Vosotros, yo...

Yo no entiendo nada.

Señor, usted lo que necesita ¡es dormir!

Ahora nuevo y mejorado y estamos de oferta.

¡Todas las unidades a mitad de precio!

Vale, ¿has acabado?

(Timbre)

"Dormir es una marca registrada por la corporación Nacho Mapacho.

Puede haber efectos secundarios como ronquidos o babeos.

Sueños no incluidos."

Creo sí que me voy a echar un rato.

¡Yuju! ¡Mi primer cliente!

"Claners", mejor lo dejamos aquí.

Recordad, los anuncios son muy importantes,

pero hay que utilizarlos con responsabilidad.

¡Hasta pronto!