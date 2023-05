Aprendemos en Clan - ¿Cómo funciona Internet?

(Alarma)

(Música)

¡Hola, Claners!

Hoy vamos a aprender un montón de cosas.

-¡No vamos a aprender nada de nada!

-¿Y eso por qué, Nacho?

-¡Porque nos vamos de compras!

-No podemos ir de compras.

Tenemos que aprender matemáticas, lengua, inglés...

-Pero en mi hucha no cabe ni una moneda más

y quiero darme un caprichito.

-Si quieres podemos comprar algo por Internet

y así nos sobra tiempo para hacer las lecciones.

-¿Se puede comprar por Internet?

Anda, yo pensaba que solo servía para jugar a videojuegos

o ver películas.

-En Internet se puede comprar, buscar información...

hacer un montón de cosas, casi todo.

-¡Qué "mapachada"!

¿También te ordena el cuarto?

-No, pero puedes descubrir trucos de limpieza

para acabar más rápido.

-¡Oh! ¿Internet puede ir al cole mapache por mí?

-No, pero puedes buscar datos para hacer mejor los deberes.

-¡Oh! ¿Y puede plantar árboles en mi barrio

para poder jugar en ellos?

-No, pero te puede poner en contacto con otras personas

que también quieran plantar árboles, os organizáis y lo hacéis juntos.

-¡Oh, qué pasada!

Internet es todopoderosa.

Parece mágica.

-Pero no es magia, es tecnología.

Solo necesitas un ordenador y una conexión.

-¿Y cómo puede funcionar Internet?

¿Qué tiene, personas chiquititas trabajando dentro?

-No, hombre. Mira, Mamen te explica mejor cómo funciona.

-Oh, atento, cerdito, no pierdas detalle.

-Sí, María Antonieta, justo me lo estoy terminando ahora.

Ahora te lo mando, ¿vale?

Venga, hasta luego.

¡Allá va!

(Cristales)

¡Sonrisa!

Seguro que ha quedado superbién.

¡Uy!

La verdad es que la foto con sombrero de exploradora

ha quedado fenomenal. Se la voy a enviar a mi madre.

Hola, ¿qué tal?

¿Os podéis imaginar cómo sería la vida sin Internet?

Cosas que vemos tan fáciles como escribir a la abuela

y que lo lea al momento, antes eran impensables.

¿Pero sabéis qué es Internet?

Es muy fácil, es una red internacional.

"Net" es red en inglés.

Sirve para compartir cosas, y es una red de verdad.

Millones de ordenadores conectados por kilómetros de cables

que van por debajo del suelo o de los océanos

y forman una especie de telaraña gigantesca

que cubre todo el planeta.

¿Y cómo podemos hacer para enviar una foto a una amiga?

A mi amiga Tere, que está estudiando en Japón.

Pues a ver, cojo mi móvil,

me hago un "selfie"

y ya está, enviada.

Como ni teléfono es digital,

convierte todo lo que hago en datos.

Cualquier cosa que envío son datos, millones de datos.

O millones de "bytes".

O de "megabytes".

¡O de "gigabytes"!

Lo que pasa es que todos los datos que contiene mi foto

son muchísimos para transportarlos así por Internet.

Lo que hacemos a través de Internet es romper esa información,

esa imagen, en muchos, muchos trocitos

que van desde mi ordenador

al ordenador de mi amiga Tere en Japón.

Y allí todos esos trocitos se vuelven a juntar

y ahí va a estar mi foto, recibida.

(Maullido)

Sí, ya sé, Valentina.

A mí también me parece una forma muy rara

de enviar un paquete o cualquier cosa.

Pero es que aquí lo importante es la velocidad.

Estos trocitos de información viajan superrápido,

a la velocidad de la luz.

Así los datos recorren el mundo en muy poquito tiempo.

Da igual que Tere esté en Japón estudiando

o en el barrio de al lado.

(Mensaje)

Mira, sí. Me acaba de responder.

Me dice: "Arigato",

que quiere decir "gracias" en japonés.

Pero Internet no es solo para enviar cosas.

También podemos buscar.

Para buscar, utilizamos páginas de búsqueda.

En ellas, metemos nuestra pregunta o nuestra consulta,

y se reparte por la red, otra vez en un montón de trocitos

que luego vuelven a nosotros con los resultados.

Así podemos elegir la respuesta que más nos interesa.

Por ejemplo, yo voy a buscar "monte Fuji",

que es un símbolo de Japón.

¿Veis? Ahí está la foto.

(Maullido)

Sí, Valentina, yo también estoy agotada.

¡Cuántos viajes hacen los datos y la información!

¡Esto es agotador!

Recordad que hay que utilizar Internet con responsabilidad

y que también es muy importante jugar al aire libre

y pasar tiempo con la familia.

¡Nos vemos pronto!

-Bueno, Nacho, ¿qué quieres comprar por Internet?

-Quiero comprar...

¡basura! -¿Basura?

Con la cantidad de cosas que se pueden comprar por Internet,

¿quieres comprar basura?

-Vale, bueno.

¡Vamos a comprar sandías!

-Vale, escribo sandía en el buscador...

¡Mira esta página web! Teletarta.

Aquí se pueden comprar tartas con sabor a sandía.

-Oh, nunca he probado la tarda de sandía.

¡Vamos, James! ¡Compra una!

-Además, mira, se puede personalizar a tu gusto.

-¡Oh! ¡Pues yo la quiero con un dibujo

de un mapache comiendo sandía!

-Vale, hecho.

Mira, en unos minutos nos la traen.

-Solo de pensar en mi tarta me está entrando un hambre...

(SUSPIRA)

Creo que le voy a dar un bocadito al ordenador.

-¡No, no, no!

¡Ni se te ocurra!

-¡Oh! ¡Solo un bocadito para quitarme el gusanillo!

-Nacho, los ordenadores no se comen.

-¿Y qué mapaches hago yo ahora hasta que llegue mi tarta?

-Mientras esperamos,

vamos a escuchar a Katharine y a Mermaid,

que nos van a hablar de las preposiciones en inglés.

Let's save the Internet.

-Cerdito, Internet me da hambre.

-Hello, everybody. How are you?

Hey, do you like computers, the Internet, email?

Shall we find more with the help of our friend Mermaid?

Hello, Mermaid! -Hi, Katharine.

-Mermaid, when do you check your email?

-I check my email during my breakfast.

I have my breakfast,

and during breakfast I check my e-mail.

I write a blog before lunch.

Before lunch, I write a blog.

After lunch, I look up information online.

I look up information online after lunch.

And I use the Internet while I study.

While I study, I use the Internet.

Mermaid, you are such a good teacher!

Thank you.

-So that's my plan today.

So, that's my plan today.

-Now, I'm going to ask you some questions about Mermaid.

That's right, during breakfast.

Now...

Excellent, she writes her blog before lunch,

That's right, after lunch.

And finally...

That's right!

Mermaid uses the Internet while she studies.

Great work!

-Katharine, Katharine,

can we play a game with prepositions?

-Sure! That's a great idea!

Here we have prepositions, look!

And the game is:

you have to make a sentence using the prepositions

and the words that appear on the screen.

-OK! Me first, me first!

The first preposition is "in".

Very good!

OK, now it's my turn.

-OK, do it.

With the preposition "at" and these words.

-Great!

Now it's me again!

-OK.

With the preposition "on" and these words.

-I know, I know!

Now, can you remember all the words we've learnt today?

-I can! I can! I'll say them.

During breakfast.

Before lunch.

After lunch.

And while I study.

-Very good!

I'll say the rest.

At the park.

In the news article.

And on the Internet.

Well, I hope you enjoyed learning English today.

-Hey, listen to me.

We learn at school,

but after school finishes in summer

we go on holidays.

-Wow!

What a great example with prepositions!

Well done, Mermaid.

Bye! See you soon!

-Bye!

(Música)

-Bueno, pues aquí tienes la tarta.

-¡Guau! ¡Flipo con Internet!

No ha tardado nada.

Venga, James, ábrela.

(GRITA) ¡No!

-¿Qué pasa? -¡Esto es una tragedia, James!

Esto es peor que madrugar para ir al cole.

¡Peor que quedarse atrapado en un cubo de basura!

¡Peor que escucharte decir palabras raras!

¡Se han equivocado de tarta!

-Pero es de fresa, y la fresa está muy rica.

Venga, coge un trozo.

-¡No, James! ¡No quiero fresas!

-Pero la fresa y la sandía se parecen un montón.

Las dos son frutos rojos.

-¿Pero qué locuras dices?

En la vida hay dos clases de mapaches:

a los que les gusta la sandía y a los que les gustan las fresas.

Y yo soy de a los que les gusta la sandía.

-Pues una tarta tan grande no me la puedo terminar yo solo.

-Mis cinco primos son más de fresas, se la podemos dar a ellos.

-Vamos a preguntarle a Miguel Ángel,

a ver cómo nos ayuda a solucionar este problema.

-¡Hola, matemaniacos y matemaniacas!

¡Madre mía, madre mía, la que se ha liado!

Recuerden, el otro día, en mi cumpleaños,

saque una pizza que estaba buenísima,

pero yo la repartí en seis partes iguales,

porque éramos cinco amigos y yo.

¿Qué pasa?

Que justo cuando íbamos a sacar la tarta

aparecieron dos amigos más.

Y claro, yo tenía mi tarta ya dividida

en seis partes iguales, con su guinda para cada uno,

y... ¿y qué hacía yo?

Por suerte, tenía otra tarta,

una tarta que tiene una pinta estupenda,

pero que me la quería comer yo para desayunar al día siguiente.

Bueno, la cosa es que, al final, tuve que utilizar las dos tartas.

Ahora te lo voy a contar.

Recuerden que para explicar la repartición de la pizza

utilizamos las fracciones.

En este caso, estamos viendo aquí también una fracción.

8/6.

Las fracciones tienen el numerador, el denominador.

Sabemos que nos sirven para contar cosas que no están enteras

y que son números, como el 5 o el 28.

en este caso, vemos que el denominador es el 6,

y nos indica las partes

en las que está dividida nuestra tarta,

las partes iguales en las que está dividida,

porque quería que cada una tuviese una guinda.

Muy bien, ¿y el numerador?

¿El numerador qué representa?

No, no, el numerador representa las partes que seleccionamos.

¡Claro que sí!

Aunque, claro, ahora me están diciendo que hay algo raro.

¿Por qué? Porque hay ocho,

ocho partes que seleccionamos, porque son ocho personas.

Pero... ¿qué hago?

Pues claro.

Por eso he cogido otra tarta.

He cogido la segunda tarta y también la he dividido

en seis partes iguales

para que a cada uno le corresponda una guinda.

Entonces, ocho son las partes que seleccionamos,

es decir, las partes que reparto a cada uno de los invitados.

Así, estas cuatro porciones de tarta

me las como yo al día siguiente.

Vemos aquí la fracción, 8/6.

8 es el numerador, las partes que seleccionamos

y en las que repartimos la tarta.

Y seis las partes en las que hemos dividido

nuestras tartas para que a cada uno le toque una guinda.

Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos aprendido.

Las fracciones son números

y nos ayudan a contar cosas que no están enteras,

en ocasiones mayores que uno.

Recordamos que el denominador son las partes

en las que hemos dividido esa cosa,

y el numerador son las partes que seleccionamos.

¡Ay, ay, ay! ¡Qué nervios, que yo soy muy goloso!

Aquí quedan los cuatro trozos que me han sobrado.

Tenía yo unas ganas de probar esta tarta que me volvía loco.

Hasta la próxima, matemaniacos y matemaniacas.

Buenísima.

(Música)

(NACHO GRUÑE)

-¿Qué te pasa, Nacho?

Más que un mapache, parece un león.

-¡Estoy furioso, James!

¡Y soy un volcán a punto de explotar!

-No será por mi culpa, ¿verdad?

-No, hombre, no.

¡Es culpa de Internet!

-Internet no tiene la culpa.

Es Teletarta, que se ha equivocado.

-Ay, ¿y dónde está Teletarta, profesorcete?

-Pues en Internet.

-No tengo nada más que decir.

(JAMES SUSPIRA)

Míralo por otro lado.

Piensa en el regalazo que les has hecho a tus primos.

Por cierto, ¿les ha gustado la tarta?

-Les ha encantado.

Pero Internet... Internet me ha fallado.

¡Yo confié en ti, Internet,

y me has traicionado!

¡Me voy a vengar!

Sí, trazaré un plan maestro para destruir Internet.

-Eso es imposible. No puedes destruir internet.

Hay millones de conexiones.

Además, no eres el supervillano de un cómic.

-Eso es verdad. ¿Qué pensarían mis fans?

-Yo soy un superhéroe, no un supervillano.

-Si destruyes Internet, no podrán ver Clan TV por la tablet.

-Oh, tienes razón.

Pero tengo mucha rabia dentro.

Necesito sacarla de alguna forma.

Ya sé, destruiré tu ordenador.

Me lo voy a comer.

-¡No, no, no!

Mira, ¿qué te parece si vemos a Orilo y Arlequina?

Nos van a enseñar unos juegos

que nos van a ayudar a tranquilizarnos.

-¡Arlequina, Arlequina!

¡Empieza una nueva partida de este emocionante juego

que estamos jugando con un montón de gente más!

A ver qué me toca, a ver qué me toca...

¡Ojalá me toque ser el impostor!

-No, ¡ojalá me toque a mí ser la impostora!

-¡Uy! ¡A ver, a ver!

-A ver qué nos toca. -A ver qué me toca...

Bueno, pues ya sabemos el papel que tenemos cada uno.

-Ya lo sabemos. -Vamos a empezar a jugar.

-Orilo, ¿te vienes conmigo a realizar una importante misión?

-¡Sí, vale!

¡Un momento, Arlequina!

¿Por qué quieres que vayamos tú y yo solos

a hacer una misión?

¿No será que te ha tocado ser la impostora?

-¡Pero qué va, Orilo!

Si sabes que a mí nunca me toca ser la impostora.

Te digo que vayamos juntos porque siempre es más divertido,

y es mucho mejor ir de dos en dos.

Imagina que en medio de la misión, Orilo, se nos apaga la luz.

Mucho mejor estar los dos juntos.

-No sé, no sé, Arlequina... -¡Orilo!

¿No será que quieres quedarte porque necesitas estar tú solo

para eliminar al resto de jugadores

porque en realidad eres tú el impostor?

-¡Pero si nunca me toca ser el impostor, Arlequina!

-¡Hasta que te toca! -¿Pues sabes qué?

Vamos los dos a hacer la misión juntos,

y te demuestro que no soy el impostor.

-Hala, vamos los dos a la misión. -¡Vamos allá!

¡Tres, dos, uno!

-¡Guau, Orilo!

Creo que nuestra misión es conectar todos estos cables.

-Pero Arlequina, estamos completamente solos

en esta habitación.

-No, tú ni caso, Orilo. Céntrate en la misión, conecta.

Conecta cable.

No, hombre, no. Los colores con los colores.

¡Céntrate, céntrate!

-Con el azul... Esto no va.

-¡Toma!

-¡Me has eliminado! -¡Te he eliminado!

-Por eso me has traído a esta habitación

en la que no había nadie.

¡Seguro que lo tenías todo planeado!

Qué lista eres, Arlequina. -¡Sí!

Soy la impostora.

Así que me voy a por otros participantes

que pueda eliminar.

Ahí te dejo, vamos para allá.

-En casa, ¿has reconocido el juego?

-¡Seguro que sí!

Se parece muchísimo a uno que se llama "El pueblo duerme",

lo que pasa es que lo hemos adaptado para hacerlo mucho más divertido.

-¿Y tú qué? ¿Te atreves a adaptar un juego

para hacerlo aún más emocionante?

¿Sí? ¡Pues ya tenemos reto!

-Lo primero que tienes que hacer es seleccionar un juego

que conozcas o que no.

Si no lo conoces es incluso más divertido,

así exploras nuevos juegos.

-En el que hemos jugado nosotros,

había una nave espacial con una gran tripulación.

Cada persona que juega tiene un personajes.

Está la capitana, el chef, la ingeniera...

y, por supuesto, el impostor.

El impostor debe ir eliminando a los demás jugadores

dándoles con el bastón en la cabeza,

mientras que los demás tienen que reunirse

para delatar al impostor.

El impostor gana si consigue eliminar

a toda la tripulación.

-Pero puedes inventarte nuevas situaciones.

¿Qué tal si nos vamos al antiguo Oeste?

Donde estén los sheriff, los indios...

Incluso puede hacer una herrera o una buscadora de oro.

Y, por supuesto, el impostor,

que puede ir eliminando a la gente, se me ocurre,

con una cuerda, con un lazo.

Y los tiene que atrapar como los cowboys.

-Ahora es tu turno.

Elige un juego y cámbiale las normas como quieras

para hacerlo más emocionante y más divertido.

Lo único que tienes que hacer es echarle imaginación.

¡Ey, ey, Orilo!

¿Jugamos otra partida? Mira lo que tengo.

-No sé yo si fiarme de ti, Arlequina.

Bueno, va, jugamos otra vez.

A ver si ahora me toca ser el impostor.

Nosotros nos vemos en nuestra próxima aventura, ¡adiós!

(GRUÑE)

-Nacho, se me ha ocurrido la forma de que puedas calmarte un poquito.

-Vale, ¿ya me puedo comer tu ordenador?

-No, vamos a protestar a Teletarta.

-Oh, eso me gusta. Así les echaré la bronca.

Se van a enterar de lo que vale un mapache.

-No, Nacho. No hace falta ir a verlos.

Una de las ventajas de Internet

es que podemos comunicarnos con ellos rápidamente

a través del ordenador. -Vale.

(GRITA) ¡Quiero mi tarta de sandía!

¿Así o grito más fuerte?

-No, me refería a comunicarnos a través de un mensaje por escrito.

Tú dime y yo les escribo. -Vale.

Estoy muy enfadado porque no han mandado

mi tarta de sandía,

y yo quería una de sandía, pero me la han mandado de fresa,

y a mis primos les gusta, pero a mí no.

Quiero una tarta de sandía...

-¡Nacho, Nacho, Nacho!

Para el carro.

Primero tienes que ordenar tus ideas

y luego expresarte correctamente y con educación.

-¿Y eso cómo se hace? -Muy fácil.

Primero tienes que pensar lo que quieres decir

y luego redactarlo bien.

Mira, Juan Carlos nos lo enseña.

-¡Hola, superlingüístas!

Me han encargado hacer un blog para la web del cole.

Como sabes, el artículo de un blog

es igual que escribir una redacción donde contamos cosas.

Lo que pasa es que no sé muy bien de qué escribir.

Tengo un problema y necesito que me ayudes.

A veces no sé ni cómo empezar

y otras no sé ni cómo acabar.

A ver, se me está ocurriendo que puedo hacer dos cosas.

O bien aprender a organizar mis ideas

o bien empezar a escribir lo primero que se me ocurra.

¿Tú qué opinas?

Estoy contigo.

Antes de empezar, tengo que pensar lo que voy a decir.

O lo que es lo mismo,

si organizo mis ideas, voy a escribir mejor mi historia.

Cuando escribimos un texto,

tanto si es para alguien a quien queremos un montón,

como para que lo lea todo el mundo,

las normas de escritura son siempre las mismas.

Toma nota de estas tres cosas.

Haz frases cortas,

trata de no repetir mucho la misma palabra

y, ¡muy importante!, cuida tu ortografía.

Bueno, ahora me falta pensar cómo lo voy a escribir.

Se me está ocurriendo una cosa.

Para ayudarme, he traído mi supercaja de hacer redacciones.

Voy a abrirla para que vean lo que contiene.

Tiene cuatro etiquetas que me van a ayudar

a escribir el artículo del blog:

Empiezo por el título.

Te doy dos opciones.

Claro que sí, eso es.

Es la frase que indica la idea principal del texto.

Y es que nos indica de qué va el texto,

qué contiene.

Y esto lo colocamos aquí, al principio.

Mira, te voy a poner un ejemplo.

Si quiero escribir sobre las vacaciones de verano,

puedo decir: "Las vacaciones de verano en mi pueblo".

O... A ver, otra cosa de la que puedo escribir.

¡Por ejemplo, una invasión extraterrestre!

Y el título sería:

"Un día con los invasores extraterrestres".

Una vez elegido el tema,

las primeras líneas de mi redacción

las usaré para contar la idea que me parece más importante.

Es decir, será la primera idea.

Y me puedo ayudar de preguntas como...

¿Qué es lo que voy a contar?

¿Qué personas aparecen en mi historia?

¿En qué lugar ocurre?

Por ejemplo, como estaba hablando de las vacaciones en mi pueblo,

puedo contar que me gusta mucho ir a jugar a la plaza

con mis amigos y mis amigas.

O también que me gusta mucho comer helados en el parque.

Vamos ahora con la segunda idea.

Esta está relacionada con la anterior.

Puedo seguir contando cosas que quiero que la gente sepa.

Por ejemplo, que en mi pueblo hay una iglesia,

que hay un parque

o que tiene 13 molinos un castillo.

Y ahora lo que nos queda es el final.

Aquí lo tenemos.

¿Qué podemos escribir aquí?

Se me está ocurriendo que puedo hacer una reflexión

o que puedo hacer una despedida como:

"Me encanta ir a mi pueblo en verano.

Te invito a que vengas algún día a visitarme".

Y lo ponemos al final del todo.

Utiliza estos consejos para tu próxima redacción.

Cuando organizas tus ideas,

no olvides incluir todos estos elementos.

Hasta la próxima.

(Música)

-"Queridos amigos de Teletarta:

les he pedido una tarta de sandía

y me han enviado una de fresa por equivocación.

Les ruego que solucionen el problema.

Si no, destruiré Internet.

Un saludo afectuoso de Nacho Mapacho.

Muy bien, Nacho, así me gusta.

Frases cortas y con ideas claras.

Pero me sigue sobrando lo de destruir Internet.

-Pues lo siento, es mi mensaje y digo lo que quiero.

Enviar.

-¡Guau! ¡Santa Mapacha!

¡Pues sí que va rápido Internet!

-Mira, y viene con una nota.

"Querido Nacho Mapacho:

hemos comprobado el error y tenía usted razón".

-Pues claro, yo siempre tengo razón.

-"Como no queremos que usted quede decepcionado"...

-¡Oh, me llama de usted!

Soy un mapache importante!

-"Aquí le adjuntamos una nueva tarta,

pero esta vez de sandía.

Y, por favor, no destruya Internet".

-¡Olé, olé, olé!

Estoy más contento que cuando al camión de la basura

se le cayeron dos sandías!

-Al final, todo se ha solucionado.

Y gracias a Internet.

-Sí, creo que no voy a destruir Internet.

-¡Venga, a comer!

-No, no, no.

Espera unos minutos, porque antes tenemos que presentar

"Está Mapachando".

(Música)

-Bienvenidos y bienvenidas a "Está Mapachando",

el noticiero mapache que da las noticias "pache lo que pache!.

Buenas noticias,

Nacho Mapacho el Zampatartas presenta este programa.

Malas noticias, también sale un humano

al que le gustan las fresas.

Qué mal gusto tienes, James.

-Bueno, Nacho, para gustos los colores.

-Sí, verde, azul, rojo... ¡Venga, va!

¿Qué noticia nos traes hoy?

-Claners, hoy os traigo una noticia

que nos dice mucho de cómo será Internet en el futuro.

Neuralink es un proyecto del inventor y empresario Elon Musk

para potenciar las habilidades mentales del ser humano

a través de la inteligencia artificial.

Mediante la implantación de un pequeño microchip,

el usuario se podrá conectar a Internet

directamente desde su cerebro.

También ayudará a curar enfermedades como el Alzheimer.

Neuralink no es una realidad,

pero seguramente no tardará en serlo.

-¡Vaya, vaya!

¿Y podré abrir una sandía con la mente?

-No, pero con Neuralink no necesitaremos teclados.

Bastará con pensar en la palabra que quieres escribir

para que aparezca en la pantalla.

-¡Qué interesante!

¡Noticia "mapachonante"!

No disponer de Internet te puede llevar a cometer

uno de los mayores robos de la historia.

Atentos a estas imágenes.

Esta pobre mapachita le robó el móvil a unos chavales

para grabarse y subir el vídeo a un concurso de belleza "mapachil".

El vídeo de la grabación y posterior huida se ha hecho viral.

Ya tiene millones de visitas en MapacheTube.

-¿El mayor robo de la historia?

A mí me parece un poco exagerado.

Y terminamos "Está Mapachando"

con uno de los mapaches más famosos de la historia de Internet.

Este comelechugas se llama Pumpkin,

y tiene más de un millón de seguidores en Instagram.

Se hizo famoso por ser un mapachito que convivía con otros animales.

Come aguacates, galletas y pizza.

Su historia también es "mapachachi".

Su dueña se lo encontró herido en un árbol de las Bahamas

y decidió llevárselo a su casa para curarlo y darle mimitos.

-Nacho, ¿sabías que "Pumpkin" en inglés significa calabaza?

-Las calabazas no están mal,

pero mi tarta de sandía está mucho mejor.

Y ha llegado el momento de comérsela.

-Pero hay que comer despacito, con educación.

-Lo que hay es que comer con hambre, y yo tengo un montón.

-Bueno, Claners, nos tenemos que ir.

Recordad que en Internet se pueden hacer un montón de cosas,

pero no hay que abusar de las pantallas.

Hay que hacer ejercicio.

¡Adiós!

(Música)