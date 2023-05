¡Mapachartistas!

(Sirenas)

(Estruendo)

(Música)

Hola, "claners". Bienvenidos y bienvenidas.

-¡Tachán! Ya estoy aquí. Por fin.

Nacho Mapacho, cuánto tiempo. ¿Y qué tal estás?

-Pues estoy "mapachudamente". Venía de... Un momento.

Noto algo diferente por aquí. ¿Qué es?

-Lo que notas distinto es que he colgado algunos cuadros.

¿Te gustan? -Ah, bueno, eso.

Está bien, se nota que estás empezando,

pero ánimo, seguro que lo consigues.

-Pero si no los he pintado yo. Son cuadros de artistas famosos.

A ver si sabes por qué los he colgado.

-Porque vas a hacer un museo de arte

y quieres que yo sea la atracción principal

y que la gente venga para ver mi belleza infinita.

Qué bonito, James. -Casi.

Es porque el tema de hoy son las Bellas Artes.

-Ah, claro, las bellas partes.

Mi parte favorita es mi cara,

es la parte más bonita de mi cuerpo.

-Bellas partes no, Bellas Artes.

Me refiero a todo lo que tiene que ver con el arte.

Sabes qué es el arte, ¿no? -Pues claro.

Cuando sales a la calle, pero se te olvida el abrigo,

porque lo que haces es helarte, helarte de frío.

-No. Las Bellas Artes incluyen

desde la Escultura hasta la Pintura.

Incluso cosas más modernas como el cómic y el cine.

-Guau. Entonces, ¿comer basura es un arte?

Si lo es yo soy el mayor artista de la historia.

-No, Nacho, lo siento, me temo que no.

Hablando de la Historia del Arte, ¿conoces a algún artista famoso?

-Artistas famosos de la historia conozco, más o menos, ninguno.

-Me lo imaginaba, Nacho, pero no te preocupes,

porque por eso mismo estamos en "Aprendemos en Clan",

y tenemos a Orilo y Arlequina

que nos contarán más sobre las Bellas Artes.

Orilo. -Hola, Arlequina.

-Pero qué bonito eso que estás pintando.

-¿Te gusta? -Me encanta.

Estás hecho un artista. -Arlequina, no digas eso.

¿Un artista yo? Qué va. -Que sí.

¿Por qué estabas pintando? -Pues porque me apetecía.

-Pues eso es lo que te hace un artista.

Al final el arte es la necesidad que tenemos de expresarnos,

de manifestar una emoción o un sentimiento.

-En ese caso, todos y todas somos un poco artistas.

-Sí.

-Desde los antiguos prehistóricos que pintaban sus cuevas hasta hoy,

todos expresamos en algún momento nuestras emociones.

-Claro, todo ese arte surge de las ansias de expresarse.

Y de encontrar el medio.

Tú, por ejemplo, te expresas a través de la pintura,

una de las siete bellas artes.

-¿Te parece si buscamos las otras seis?

Vamos allá.

(GRITA)

A ver si sabéis cuál de las Bellas Artes es esta.

Efectivamente, se trata de Escultura.

Mirad esta.

Eh, eh. Aquí podríamos tener...

¿Qué creéis?

-Vaya pedazo de obra arquitectónica tienes aquí.

Claro que sí, es Arquitectura.

Orilo, todo tu arte me invita a expresarme.

Mira.

¿Qué está haciendo Arlequina?

Efectivamente, Música.

Ay, Arlequina, ¿qué haríamos sin música?

-O mejor todavía, ¿qué haríamos con Música?

-Yo sé, yo sé. -Miradlo ahí.

¿Qué está haciendo Orilo?

Sí, está haciendo Danza.

Y tan bien que tengo que inmortalizar este momento.

Sigue, sigue. -A ver.

-Mira, que yo te grabo. -¿Qué está haciendo Arlequina?

-Bien, bien.

-Eso es, Cine.

Estoy agotada, Orilo. -Es que menudo montón de arte.

-Hemos manifestado

nuestra necesidad de expresar nuestras emociones.

-Y lo hemos hecho a través de las Bellas Artes.

Yo he utilizado la Pintura,

después la Arquitectura,

y también la Danza.

-Yo he utilizado la Escultura, la Música y el Cine.

-Pero, Arlequina, nos falta una. ¿Cuál será?

¿La petanca, Orilo?

-Hay que tener mucho arte para darle a la bolita.

-Ya sé cuál es, la Literatura. -Eso lo solucionamos ahora mismo.

-Vamos a escribir una novela, se titulará...

-"Las aventuras de Orilo". -"Las aventuras de Arlequina".

-Se puede titular "Las aventuras de Orilo y Arlequina".

-Mejor de Arlequina y Orilo.

Titúlalo así que mi aventura empezará antes.

-Perfecto. Nos vemos en nuestra próxima aventura.

-Chao.

-Guau, que "mapachulada" las Bellas Artes.

Oh, qué buena idea he tenido. -Espera, no me lo digas.

Te vas a hacer artista.

-Yo había pensado que me dieras un masaje,

pero sí, me voy a hacer artista. Voy a hacerme "mapacheartista".

-Es muy buena idea. Ahora solo te falta decidir

en cuál de las Bellas Artes te especializarás.

-El problema es que se me dan bien todas.

-Todo es probar.

Puedes empezar probando la pintura.

-Ah, vale, pero es que ya la probé una vez y, si te digo la verdad,

estaba malísima. -¿Cómo? ¿Te has comido la pintura?

-Vamos a otra cosa.

¿Por qué no haces una pose? Que te pinto.

-Espera. ¿Qué técnica vas a utilizar?

-La mejor técnica que hay, la "mapacha".

-¿Y en qué consiste? -Muy fácil,

meto la cola en un bote de pintura y ya tengo brocha.

-Mejor escuchamos a Mamen, que nos habla

de las distintas técnicas de pintura

y de los diferentes artistas. -Uy, sí.

Hola, artistas. Hoy vengo llena de color.

Me apasiona el programa de hoy, lleno de artistas y de pintura.

El arte y la pintura me encantan, porque es una manera de expresarnos.

Cada artista tiene su propio estilo

y utiliza su propia técnica.

Veamos algunos ejemplos.

(GRITA)

Uy, hola.

¿Habéis visto?

Este es mi broche e intento reproducirlo en un cuadro.

Es un cuadro de Mondrian. ¿No sabéis quién es?

Es un pintor de los Países Bajos,

que experimentaba con los colores básicos.

¿Los veis?

Azul, amarillo y rojo.

A estos colores se los conoce como...

Eso es, son los colores primarios.

Se llaman así porque no se obtienen mezclando otros colores.

Mondrian pensaba que cada color transmitía algo distinto.

Por eso los pintaba así, separados por gruesos trazos negros.

Intuía que, al observar el cuadro, con los colores separados,

estos hablarían por sí solos.

¿A vosotros qué os parece? ¿Os dicen algo los colores?

Voy a terminarlo.

Bueno, me ha quedado bien, ¿verdad? Pero hay muchos otros artistas.

Hablemos ahora de Frida Kahlo, que era una artista mexicana.

Le encantaba aparecer en el centro de sus cuadros.

Se pintaba rodeada de animales y flores,

con muchísimos colores

que tenían que ver con la naturaleza.

Esos animales siempre miraban al espectador.

Ahora nos toca a nosotros. ¿Habéis visto?

He dibujado un loro

y me he rodeado de flores y de mucho color verde.

Todo ha quedado muy alegre y muy bonito.

Vemos ahora otra técnica muy divertida,

pero antes tenemos que poner música.

¡Música, maestro!

(Música)

¿Habéis visto?

Este es un cuadro de Jackson Pollock,

que era un artista americano muy famoso.

No pintaba de la manera convencional.

Él lanzaba la pintura a chorros sobre el cuadro

mientras se movía bailando alrededor.

Podéis utilizar témperas o pinturas de dedo.

Directamente del bote

o con un palo.

Es muy importante no parar de pintar

hasta que esté bien lleno de capas de pintura de todos los colores.

¿Qué os parece?

Valentina y yo hemos hecho nuestras propias versiones

de un cuadro de Pollock.

Este lo he pintado yo y este Valentina.

Esto de la pintura a chorros es superliberador, me encanta.

(RÍEN)

Vemos ahora una última técnica, el Impresionismo.

¿Veis este cuadro? Es de Monet, un artista francés.

Si lo vemos con distancia reconocemos el paisaje,

¿pero qué pasa cuando nos acercamos mucho?

Vemos un montón de trazos cortos y de pinceladas muy sencillas.

El Impresionismo hace eso, con pinceladas muy cortas,

muchas y de manera sencilla recrea un paisaje

y, cuando nos alejamos, todas esas pinceladas se funden

y nos permiten ver la escena.

Hagamos el nuestro ahora.

Mirad, estoy pintando un campo lleno de amapolas.

Podéis utilizar rotuladores o con el pincel.

Recordad que no hace falta hacer los trazos en lápiz.

Solo los colores a montoncitos y mucha cantidad.

¿Habéis visto? Voy a seguir pintando.

Hoy hemos aprendido sobre Pintura y hemos conocido artistas

como Mondrian, Frida Kahlo, Pollock o Monet.

Os animo a que sigáis investigando porque hay muchísimos más.

Nos vemos pronto.

"Mapachus". -¿Qué pasa?

¿No te ha convencido la Pintura? -No, James.

Es demasiado fácil para mí. Yo soy un artista, necesito retos.

-Por suerte te quedan muchas Bellas Artes.

¿Qué tal con la Escultura? -Ya la he probado.

Hice una de mi primo, con basura, pero luego nos la comimos.

Estaba buenísima.

-Podrías probar entonces la Arquitectura.

-¿La Arquitectura? ¡Sí! Puedo hacer edificios de basura.

-Pero para hacer Arquitectura

tienes que saber un poco de Matemáticas.

-Qué pena, yo de Mates no sé algunas cosas.

¡Lo sé todo! Soy un genio con las Matemáticas.

Mira. Uno, dos, tres... Y todos los números que siguen.

-Si tú lo dices. ¿Y qué tal con las formas?

¿Me sabrías hacer un polígono regular?

-Por favor, James,

si te hago un polígono te lo hago perfecto, no regular.

Por cierto, ¿qué es un polígono?

-Qué suerte que tenemos a Miguel, que nos ayuda con eso.

Hola, matemaníacos.

Aquí me ven con un regalo

que me ha hecho mi amigo Pitágoras.

Con él se pueden hacer múltiples formas.

Por ejemplo, esta M de "matemaníaco".

Les voy a contar un secreto.

Si con líneas rectas formamos

una figura geométrica plana cerrada creamos un polígono,

que son muy importantes en las Matemáticas.

Podemos crear múltiples polígonos, con múltiples lados,

que tienen que ser siempre rectos.

Por ejemplo, esto también es un polígono.

Esto es otro polígono. Te invito a crear polígonos.

A ver.

Pues claro, tres,

porque, si no,

no podríamos cerrar la figura.

Pues esto que he dicho es muy importante,

porque los polígonos se nombran en función del número de lados.

Si tiene tres, se llama triángulo. Si tiene cuatro, cuadrilátero.

Si tiene cinco, pentágono.

"Penta" significa "cinco" en griego.

Si tiene seis, hexágono. Y así sucesivamente.

Ya sabemos qué son los polígonos y también sabemos

que se clasifican en función del número de lados,

así los podemos nombrar.

Ahora nos fijamos

en el cuadrilátero que tenemos aquí.

Saben que este cuadrilátero tiene un nombre muy especial,

aparte de cuadrilátero.

Pues sí, es el cuadrado. ¿Por qué?

Nos fijamos en sus características

y en primer lugar miramos los lados.

¿Cómo son? ¿Iguales? ¿Desiguales?

Pues yo creo que los lados de este cuadrilátero son iguales.

Pues nos fijamos también en otra cosa,

en los ángulos, tenemos que ver si son iguales o desiguales.

Son iguales.

Pues muy bien, por eso se llama cuadrado,

porque es un polígono regular.

En este caso,

vemos cómo el cuadrilátero no es un polígono regular,

porque sus lados y ángulos no son iguales.

Ya hemos visto que para que los polígonos sean regulares

tienen que tener sus lados y sus ángulos iguales.

Esto es muy importante.

Vamos a jugar a encontrar otros polígonos regulares.

¿Me ayudan?

Tenemos aquí un triángulo equilátero y otro escaleno.

¿Cuál es un polígono regular? ¿El primero o el segundo?

Pues sí, el rojo,

el triángulo equilátero es un polígono regular,

porque tiene sus lados iguales y sus ángulos también son iguales.

Vamos a ver otro que puede ser más complicado.

Tenemos que buscar en los hexágonos.

Tenemos un hexágono rojo y otro azul.

Díganme cuál es un polígono regular.

Yo creo que es más sencillo que el anterior.

Claro, el rojo,

porque todos sus lados son iguales y sus ángulos también.

Podemos ver aquí, claramente, que sus lados no son iguales,

por eso no es un polígono regular.

Ya hemos visto polígonos regulares de tres, cuatro y seis lados.

Pues resulta que por cada polígono

tenemos nuestro propio polígono regular.

Vamos a hacer un repaso.

Los polígonos son figuras geométricas planas cerradas,

creadas por lados rectos.

Es muy importante, tienen que tener los lados rectos.

Por ejemplo, el círculo no es un polígono,

porque sus lados no son rectos.

También hemos visto que los podemos clasificar

según el número de lados.

Y que los polígonos regulares

tienen sus lados y sus ángulos iguales.

Bueno, los dejo.

Los invito a crear polígonos regulares en casa.

Hasta la próxima.

¿Qué, Nacho? ¿Cómo va tu aventura descubriendo las Bellas Artes?

Muy bien.

Sí, bien.

Regular.

Bueno, ¿para qué engañarte? Va muy mal.

No sé cuál elegir.

-No te preocupes, aún te quedan muchas por probar.

¿Qué tal la Literatura? -¿Eso es un arte?

¿Pero para qué quiero construir literas?

-¿Qué? Nacho, la Literatura es el arte de escribir

cuentos, poesía, novela y muchas cosas más.

(RÍE) -Ya lo sé, James. Te estoy tomando el pelo

Vale, pues vamos a probar. Apunta, que te dicto.

"Érase una vez un mapache guapísimo..."

-Espera, que aquí el artista eres tú,

pero primero tienes que elegir qué quieres escribir.

No tiene nada que ver

escribir una poesía con un guion cinematográfico.

-Ah, vale, pues venga, ya me he decidido.

Escribiré un guion "mapachegráfico".

-Cinematográfico, Nacho. Es un guion para el cine,

ya sabes, lo que dicen los personajes,

lo que cuenta la historia.

¿Tú sabes cómo hacer un guion cinematográfico?

-Claro, se escribe con letras, ¿no?

Venga, va, vete apuntando.

"Érase una vez un mapache guapísimo..."

-A ver, mapache guapísimo. Escucha a Juan Carlos,

que nos habla de cómo hacer un guion cinematográfico.

-Uh, de cine.

Hola, superlingüistas. ¿Sabéis qué estoy haciendo?

Estoy escribiendo una película.

Se titulará "El superprofe de Lengua contra los zombis".

¿Os gustan las películas? A mí me encantan,

pero para que una película sea buena hay que escribirla bien.

Explicar lo que va a pasar, lo que van a decir los personajes,

la música que va a sonar,

y todo lo que aparecerá en pantalla.

A esto lo llamamos guion cinematográfico.

¿Queréis saber cómo va mi película?

Mirad, sigo escribiendo. Prestad atención.

(LEE) "El superprofe está sentado en la mesa de su despacho,

preparando la clase del día siguiente.

Está un poco cansado."

No, mejor no. A borrar.

(LEE) "El superprofe está sentado en la mesa de su despacho

preparando la clase del día siguiente.

Se está comiendo un helado."

Un helado, qué rico, qué buena idea.

(LEE) "Empieza a anochecer.

Se oyen búhos e insectos en el exterior.

También un mono."

No, un mono no.

(LEE) "De repente, se abre la ventana del despacho

y empieza a entrar mucho viento.

Superprofe se levanta y cierra la ventana.

Superprofe continúa con su trabajo.

Entonces, suena el teléfono.

Le llama su madre."

Sí, Superprofe al habla. (TELÉFONO) "-¿Pero aún estás ahí?

Hala, vente a casa, que es casi la hora de cenar."

-Ya voy, mamá. Es que estaba trabajando.

(TELÉFONO) "Ya. Espero que no estés comiendo helado,

que luego no tienes hambre." -No, mamá.

Tranquila, que enseguida voy para allá.

Bueno, esto es lo que llevo escrito de mi guion.

¿Te gusta? Como ves, un guion se puede parecer a una redacción,

pero en el guion los personajes hablan,

se oyen los sonidos,

y todo lo que se escribe aparece en pantalla.

Si te apetece, puedes escribir un guion de superhéroes, terror,

comedia, o lo que te apetezca.

Con un guion puedes hacer

que los personajes hagan lo que tú quieras.

Ya verás qué divertido.

(Teléfono)

Uy, suena el teléfono. ¿Quién será?

Anda, es mi madre. A ver qué quiere.

Hola, mamá.

Mi madre dice que me vaya rápido, porque se está enfriando la cena.

Sí, mamá, enseguida voy, pero espera un poco,

que tengo que hacer algo muy importante, no cuelgues.

Os dejo y espero

que hayáis aprendido mucho sobre el guion cinematográfico

y que os animéis a hacer los vuestros.

Hasta la próxima.

Oye, mamá, ¿y qué tenemos de cena? Que tengo muchísima hambre.

Para ti, James. -Muchas gracias, qué guay

¿Y dices que es un retrato? -Sí, ya vas a ver.

Me ha quedado igualito. -Qué ilusión.

Oye, pero si esto es un espejo.

-Pero míralo y dime que no es igualito a ti.

-Pues claro que es igualito a mí, pero esto es un espejo.

No tiene nada que ver con un retrato.

-Vale, me has pillado, no soy un artista.

Lo he intentado y no me sale.

-Pero quizá podrías aprender.

-Igual tengo que dedicarme a otra cosa.

No sé, a comer basura y recibir masajes,

pero retratos no sé hacer.

¿Estás contento? -O quizá podrías aprender.

-Encima un retrato tuyo.

Puedo tardar mil años en pintar cada pelo de tu barba.

Es imposible. No sé hacer retratos.

-¿Quieres aprender o no? -Para colmo...

¿Aprender? ¿Has dicho aprender? Uy, qué buena idea. ¡Yuju!

Esto... ¿Cómo se aprende a hacer retratos?

-Por suerte, Mamen nos lo explica en el reto de hoy.

Hola, niños y niñas.

¿Queréis sentiros libres, pasar un rato divertido y crear?

Pues habéis venido al lugar adecuado.

Solo tenéis que dejar volar vuestra imaginación.

Hoy vamos a hacer un reto de arte.

(RÍEN)

¿Pero que no os consideráis artistas?

Pues estáis muy equivocados.

Todas las personas podemos ser artistas,

porque todas las personas necesitamos expresarnos.

Lo importante son las ganas.

Hay tantas maneras de realizar una obra artística

como seres humanos hay en el mundo.

Arte es lo que el artista considera que es arte,

o lo que es lo mismo, lo que tú consideras que es arte.

(GRITA)

Os puede gustar más modelar con plastilina

o pintar con ceras de colores, recortar papeles, la fotografía,

o la música.

Lo importante es que sigáis vuestra intuición.

¿Sabéis qué es la intuición?

Es estar muy seguro de algo

sin saber explicar muy bien el porqué.

¿Os ha pasado alguna vez? A mí me pasa con frecuencia.

Si creáis una obra artística

como solo vosotros creéis que debe hacerse,

estáis siguiendo vuestra intuición y haciendo arte.

¿Qué os parece mi nuevo look? ¿Habéis visto?

A todos nos encanta cambiarnos el pelo, ponernos bigote

o incluso gafas.

También nos gusta vernos

con los rasgos muy exagerados de nosotros mismos.

Como sé que os gusta jugar,

os propongo que juguemos con las imágenes.

Crearemos un divertido álbum con fotos de familiares y amigos.

¿Os animáis?

Pero este álbum no será

el típico álbum de fotos que tenemos por casa.

El reto de hoy consiste

en que creéis vuestra propia versión divertida de cada imagen.

Para ello podéis utilizar botones, recortes, pegatinas...

Cualquier cosa que se os ocurra. ¿Empezamos?

Lo primero es organizar los materiales.

Tenemos que tener fotos de nuestros familiares o amigos.

También ceras de colores o lápices,

o pinturas de témpera con pinceles, recortes de revistas,

pegamento y tijeras.

Las tijeras usadlas con cuidado, con ayuda de un adulto,

pero no paréis ahí, echad mano de vuestra imaginación.

Podéis utilizar botones, pompones, plastilina...

Lo que se os ocurra. Ahora vamos a por las ideas.

Podemos pintar a nuestros familiares y amigos

teniéndolos delante, como hacen muchos pintores.

O si no, mirando sus fotos.

Y haciendo nuestra propia versión.

Si tenemos permiso de un adulto,

podemos recortar las fotos y pegarlas en un folio,

y a su alrededor decorarlo,

dibujando arcoíris, animales, flores...

¿Qué os parece? ¿A que me está quedando fenomenal?

Le he puesto un montón de cosas para decorar,

el arcoíris, una mariquita, caramelos, que me encantan.

Le podemos pegar pegatinas.

De corazón, o de estrellas.

Como veis,

hay un millón de maneras de personalizar vuestros retratos.

Mirad este otro que he hecho de uno de mis animales favoritos.

¿A que ha quedado muy resultón?

Ahora que veo el retrato de nuestro amigo mapache,

se me ocurre que podemos convertir

a nuestros familiares y amigos en animales.

A uno le podemos poner bigotes u orejas de gato,

o a nosotros mismos llenarnos de pelo,

como si fuéramos un gorila.

También podemos convertir a alguno en un ratón.

Como si fuéramos magos. ¡Abracadabra!

Mirad cómo me ha quedado el retrato de este amigo.

Lo he convertido en un león.

Otra manera de personalizar nuestros retratos

es siguiendo las técnicas que han utilizado otros artistas.

Mirad, yo me he hecho este retrato de mí misma

al estilo de Frida Kahlo, con muchos animales que me rodean

y muchas flores en el pelo.

Desde luego, todo lleno de colores impresionantes.

¿Qué os parece?

Os animo a que investiguéis

todas las corrientes artísticas que hay.

Hay un montón de artistas

esperando a ser descubiertos por vosotros.

Desarrollando vuestra creatividad e imaginación,

seguro que conseguís sorprender a familiares y amigos

con estas grandes obras de arte retrato.

Seguid vuestra intuición

y crearéis auténticas obras de arte.

Nos vemos pronto.

Pero, James, ¿por qué no me lo has dicho?

-¿Qué pasa, Nacho? ¿Que no te he dicho el qué?

-A ver, ¿cuáles eran las Bellas Artes?

No me has dicho todas, porque hemos probado Pintura,

Literatura, Arquitectura, Escultura y nos falta...

-Claro, ya sé, nos hemos dejado dos: Música y Danza.

-Claro, Música y Danza, seguro que esas se me dan superbién.

Ya verás. He preparado una canción.

Conexa. -Hola, Nacho.

-¿Que has preparado una canción? -No, he hecho la canción.

Sí, con mi primo Juan Mapacho

y yo he creado una coreografía también.

Conexa, pon la canción de los Primos Mapachos.

-Reproduciendo.

(Cacharros)

Suena peculiar.

-Conexa, no me gastes bromas. Pon la canción de verdad.

-Reproduciendo temazo de los Primos Mapacho.

Se recomiendo para los oídos el uso de tapones.

(Música)

Oye, Nacho, creo que Conexa se ha averiado.

-¿No te gusta? No se ha averiado, es así.

-Creo que prefería la de antes. -Oh, oh, os tenéis que ir.

Empieza "Está mapachando".

-Conexa, tienes razón. Nacho, vámonos.

-¡Eh, ¿por qué te vas?!

(Música)

Bienvenidos y bienvenidas a "Está mapachando",

el noticiero mapache

que da las noticias "pache lo que pache".

Buenas noticias, Nacho Mapacho,

el artista con más talento del mundo, presenta este programa.

Malas noticias:

también sale un humano barbudo y muy alto.

Hola, James, ¿cómo estás?

-Pues muy bien. Gracias por la descripción.

-Empezamos con las noticias.

Animales de todo el mundo empiezan a interesarse por el arte

tras ver este programa.

Este talentoso elefante de "Elefrancia"

está triunfando con sus cuadros por todo el mundo.

Como veis, lo que más le gusta y mejor se le da

es hacer autorretratos.

Y lo más impresionante de todo es que los dibuja a trompa alzada.

(RÍE)

Bueno, "claners", hasta aquí las noticias de hoy.

-No, espera un momento.

Hay una noticia buenísima de última hora.

-Pero si ya las hemos dicho todas. -No, me han dado un premio

por mi canción y coreografía.

Sí, aquí dice que es el premio

a la mejor peor canción de la historia.

Eso es bueno, ¿no? ¡Yuju!

Y para celebrarlo

la vamos a volver a escuchar mientras bailo.

-Ay, no puede ser. -¡Música maestro!

(Música)

-Bueno, "claners", hasta aquí el programa de hoy.

Recordad que las artes son para disfrutarlas.

¡Adiós!

(Música)