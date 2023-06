¡Un mapache por la mitad!

(Alarma)

Que no, primo. Que las cosas no son así.

Esa sandía me la he encontrado yo,

así que me la voy a comer yo.

Ah, sí, ¿eh?

¿Pues sabes lo que te digo?

¿Eh? ¿Primo?

¡Que me ha colgado!

Hola, clanners, bienvenidos a "Aprendemos en Clan".

Oye, Nacho Mapacho, ¿qué hablabas con tu primo?

Nada, que resulta que mi primo es un egoísta,

porque me he encontrado una sandía y se la quiere comer él.

Ya sabes que hay que compartirla.

¿Pero qué dices?

¡Si la he encontrado yo!

Entonces el egoísta serías tú.

No, para nada,

porque siempre le comparto la mejor parte de la sandía:

la cáscara.

Nacho, lo más fácil es partirla por el ecuador.

Ah, muy buena idea.

Le voy a decir que se vaya a Ecuador.

Sí, allí seguro que hay un montón de sandías.

No, no me refiero al país, me refiero al otro ecuador.

¿Sabes el que te digo?

No, no sé lo que me dices.

Sí, hombre, el ecuador es una línea imaginaria

que divide un objeto en dos partes,

como en la Tierra o tu sandía.

Ah, vale, vale.

Una cosa, ¿es muy caro el billete a Ecuador?

Que no es ese Ecuador, Nacho.

Aunque ese país, Ecuador, se llama así

porque cruza por esa línea imaginaria.

¿Sabes la que te digo?

Si te digo que sí, ¿me puedo ir a comer mi sandía?

Antes vamos a ver a Mamen, que nos habla del ecuador

que yo te estoy diciendo.

Hola, niños y niñas. ¿Qué tal estáis?

Vaya manzana tengo aquí. Tiene una pinta deliciosa.

La verdad es que tengo hambre.

Creo que me la voy a comer, porque comer fruta siempre es sano.

Vaya, Valentina parece que también tiene hambre.

Así que voy a cortar la manzana por la mitad

y le voy a dar un trozo.

Toma, Valentina.

Vaya...

Parece que no le ha gustado.

Ya decía yo que a los gatos les gustan más las sardinas.

Si os fijáis, esta manzana la he partido por la mitad

por lo que sería la línea del ecuador de la manzana.

¿Sabéis qué es esto de la línea del ecuador?

El ecuador es una línea imaginaria que ha dividido esta manzana en dos.

Es imaginaria, lo cual quiere decir que no la podemos ver,

no está pintada en el suelo.

Si no, la verdad es que sería bastante chulo

poner un pie a un lado de la línea del ecuador

y el otro pie al otro lado.

Así tendríamos un pie en cada hemisferio.

¿Pero sabéis qué es lo que divide realmente la línea del ecuador?

Eso es, el ecuador es una línea imaginaria

que divide nuestro planeta en dos mitades iguales.

La línea del ecuador es imaginaria

y, aunque no la vemos pintada en el suelo,

sí que podemos encontrarla en los globos terráqueos

y en los mapamundis.

¿Sabéis la diferencia entre uno y otro?

Mirad, este es un globo terráqueo.

Y esta que veis aquí es la línea del ecuador.

También se llama "paralelo cero"

y recorre toda la superficie del globo,

dividiéndolo en dos mitades.

Un mapamundi sería algo parecido a quitarle la piel

al globo terráqueo.

Mirad, vamos a probar a hacerlo con esta naranja.

Quitamos la piel y la estiramos

y tendríamos un mapamundi.

La línea del ecuador lo atravesaría por la mitad.

Ya hemos visto que el ecuador divide

a nuestro planeta en dos mitades:

el hemisferio norte y el hemisferio sur.

Esa división es muy importante, porque ¿sabríais decirme

qué pasa en el hemisferio norte

cuando en el hemisferio sur es verano?

Eso es. Cuando en un hemisferio es verano,

en el otro es invierno.

O cuando en uno es primavera, en el otro es otoño.

Esto es debido al movimiento de traslación de la Tierra

alrededor del Sol

y también a la inclinación del eje de la Tierra.

¿Qué pasaría si ponemos entonces

un pie en el hemisferio norte y otro en el hemisferio sur?

¿Tendríamos la mitad del cuerpo en el invierno

y la otra en el verano?

Bueno, esto tampoco es así,

porque en toda la zona del ecuador

las temperaturas son muy uniformes

y muy iguales durante todo el año.

Otra pregunta más.

¿Qué tiene más distancia?

¿El ecuador o paralelo cero

que divide a la tierra en los dos hemisferios

o tal vez un meridiano,

que también divide la Tierra en dos mitades,

pero pasando por los polos?

Eso es, el ecuador,

que mide más de 40.000 kilómetros.

por el lado de los meridianos es más corto,

porque nuestro planeta, la Tierra,

se achata por los polos.

Recordad que la línea del ecuador, el paralelo cero,

es una línea imaginaria que divide nuestro planeta

en dos mitades.

Es imaginaria, así que no la podemos ver en el suelo,

pero sí que aparece en los mapas o en los globos terráqueos.

Aquí la tenéis.

Y divide nuestro planeta en dos hemisferios:

el hemisferio norte y el hemisferio sur.

Bueno, después de repasar todo lo que hemos aprendido

ahora sí que me voy a comer yo creo que esta naranja mejor,

que huele que alimenta.

¡Nos vemos pronto!

¡No puede ser!

¡Socorro!

¡El planeta está partido por la mitad!

¡Ayuda!

No, Nacho, el planeta no está partido por la mitad.

Es que nos gusta saber dónde está la mitad de las cosas.

Y como casi todo se puede dividir...

Ah, ¿sí?

¿Yo también tengo un ecuador?

Claro, a la altura de tu ombligo, más o menos.

¿De mi ombligo? ¿Pero yo tengo ombligo?

No me lo veo con tanto pelo.

Hay otra cosa que se puede dividir: el tiempo.

Para partirlo utilizamos un reloj.

¡Pero qué dices, James!

¿Cómo va a ser eso?

Un reloj no puede partir el tiempo.

Como mucho, lo puede pinchar con sus agujas.

No es que se corten las horas literalmente.

Pero, por ejemplo, la mitad de un día son 12 horas.

La mitad de una hora es media hora.

¿Lo entiendes?

¿Nacho? ¡Nacho!

Eh, perdona.

He dejado de escucharte como hace media hora.

Pero ahora hablando en serio,

no he entendido ni la mitad.

¿Lo pillas?

Por suerte estamos en "Aprendemos en Clan",

y para eso tenemos a Miguel,

que nos enseña cómo partir el tiempo.

Hola, mantemaniacos y matemaniacas.

A ver si adivinan de qué vamos a hablar hoy

con esta adivinanza.

¿Saben de qué se trata?

Pues sí, sí, sí.

Se trata del tiempo,

que corre sin parar con sus manecillas.

Con las unidades de tiempo,

las horas, los minutos y los segundos, nos organizamos.

Con ellos podemos saber la hora a la que quedamos

con los amigos en el parque,

la hora de entrada y de salida del colegio

o la hora de nuestras rutinas para comer.

También, si sabemos manejar las horas,

podemos averiguar muchas cosas.

¿Te animas a hacer de detective del tiempo?

Para ser buenos investigadores del tiempo, tenemos que saber

cómo funciona este maravilloso reloj.

En primer lugar, lo que tenemos que saber

es que las manecillas cortas marcan las horas

y la larga marca los minutos.

Por eso, cuando la manecilla larga se encuentra en las 12

y la corta en el dos

decimos que son las dos en punto.

También sabemos que una hora tiene 60 minutos.

Entonces, ¿cuánto tiene media hora?

Pues claro que sí.

Si una hora son 60 minutos,

media hora son 30 minutos, que es la mitad.

Cada rayita que vemos aquí

marca un minuto.

Entre número y número hay cinco minutos,

y en total hay 60.

Como vemos, representa un círculo,

y la mitad marca 30 minutos, que sería la media hora,

que es la mitad del círculo.

Así, cuando la de los minutos está abajo, en el seis,

¿Qué decimos? En este caso sería ¿qué?

Las dos y media.

¿Qué pasa si dividimos el círculo en cuatro partes iguales?

Pues que tenemos un cuarto.

¿Un cuarto de qué? De hora,

que representa casa uno 15 minutos.

Por eso, si vamos hasta aquí, hasta el número 3,

que son 15 minutos,

decimos que son las dos y cuarto.

Ahora ya podemos convertirnos en detectives del tiempo.

El domingo fui al cine y entré a las cinco y cuarto

a ver una película.

La película duró dos horas.

¿A qué hora salí?

¿A las ocho? ¿A las ocho y cuarto? ¿A las siete y cuarto?

Vamos a pensar un poco.

La película duró dos horas, pues vamos a comprobarlo.

Empezamos a las cinco y cuarto.

Si duró dos horas, ¿qué tengo que hacer?

Le añado primero una hora,

que serían las seis y cuarto.

Y otra hora más, que sería...

pues voy así y tiene que dar una vuelta completa.

Entonces ¿qué?

Serían las siete y cuarto.

Genial, ya lo sabemos.

Vamos a ver otro caso.

La gata Valentina regresó a casa a las doce,

después de estar tres horas y media dando vueltas por los tejados.

¿A qué hora salió de casa?

¿A las siete? ¿A las ocho? ¿O a las ocho y media?

Vamos a pensarlo.

Tres horas y media.

Pues entonces tenemos que restar.

Estamos en las doce

y vamos a quitarle en primer lugar una hora.

Si le quitamos una hora nos quedamos en las once.

Otra hora, nos vamos a las diez.

Otra hora, nos vamos a las nueve.

Son vueltas completas. Ya le hemos quitado tres horas,

pero falta media hora más.

Entonces tenemos que quitar media, media vuelta al círculo.

Si le damos media vuelta al círculo,

¿a qué hora salió de casa?

Pues Valentina salió de casa a las ocho y media,

tal y como pone en el reloj.

¿Qué pasa cuando queremos llamar a países con diferencia horaria?

Que en todos los países no tenemos la misma hora.

Por ejemplo, imagínense que quiero llamar

a mi tía Agustina, que está en Ecuador.

España está por aquí,

y Ecuador está por aquí.

Son seis horas menos de diferencia.

¿Qué quiere decir eso?

Pues que si en España son las once de la noche,

en Ecuador son las cinco de la tarde.

También puede pasar que dentro de un mismo país

se den diferencias horarias, por ejemplo, en España.

Tenemos aquí la península y aquí Canarias.

Como está más al oeste, está a una hora menos.

¡Cuántas cosas hemos aprendido hoy!

Las horas nos ayudan a organizarnos.

Y los números y las matemáticas nos ayudan en el día a día.

Hasta la próxima, matemaniacos y matemaniacas.

Perdona, no te he entendido.

Por favor, repite con voz alta y clara.

"Quier que bus ecua".

¿Qué hacéis?

Mis sensores detectan un mapache sufriendo un cortocircuito.

¿Eh? "Mu" graciosa.

Ay, no, me he equivocado.

Pero, Nacho, ¿qué dices?

Es que he decidido partir las palabras por la mitad.

Así ahorro tiempo hablando.

No sirve de mucho, porque no se te entiende nada.

Ay, James, es que es muy difícil.

O debería decir "es mu dific".

(RÍE)

Ay, Nacho, es que no se te entiende.

Además, esa no es exactamente la mitad de la palabra.

Ah, ¿no?

¡Mapaches en la mar!

¿Qué te parece si escuchamos a Juan Carlos,

nuestro profesor de Lengua,

que nos enseña cómo dividir las palabras por la mitad.

¡Hola, superlingüístas!

Aquí me tienes, en el ecuador del planeta.

Uf, qué calor.

Por cierto, sabes lo que es el ecuador, ¿verdad?

Seguro que alguna vez has escuchado:

"Estamos en el ecuador del partido"

o "hemos llegador al ecuador del viaje".

¿Y qué quiere decir eso?

A ver, piensa un poquito.

Si te fijas en el globo terráqueo,

¿dónde está el ecuador?

Eso es, el ecuador está en la mitad.

Es la línea imaginaria que divide la tierra

en dos partes.

Por eso, cuando decimos que estamos

en el ecuador del partido o del viaje

queremos decir que estamos en la mitad del partido

o en la mitad del viaje.

¿Sabes qué?

Igual que hay cosas divididas en partes,

las palabras también se pueden dividir.

Algunas son largas, con muchas partes,

y otras cortas, con pocas partes o solo una.

Me estoy refiriendo a dividir las palabras en sílabas.

Así que ya que estoy aquí, en la zona ecuatorial,

¿por qué no me ayudas a organizar algunas palabras

muy comunes de aquí según su longitud?

Antes te cuento que las palabras se clasifican

según la cantidad de sílabas que tengan.

Pueden ser monosílabas si tienen una sola sílaba,

como "sol".

Bisílabas si tienen dos sílabas, como "selva".

Trisílabas si tienen tres sílabas, como "Uganda".

O polisílabas si tienen más de tres sílabas,

como "papagayo", que es un ave parlanchina

de la zona ecuatorial.

Ahora te toca a ti.

Échame una mano para domar y organizar

estas palabras que tengo en mi bolso.

A ver, el ecuador divide la Tierra en dos partes.

Cada una de esas partes se llama "hemisferio".

¿Cuántas sílabas tiene?

He-mis-fe-rio.

Tiene cuatro, eso es. ¿Qué tipo de palabra es?

¡Polisílaba! ¡Muy bien!

Vamos con la siguiente.

Este es un animal que encontramos

en muchas zonas ecuatoriales.

Se llama "cocodrilo".

¿Cuántas sílabas son?

Eso es, muy bien. Co-co-dri-lo.

Cuatro, entonces...

Polisílaba, perfecto.

Siguiente.

Bambú.

Es una planta que nos encontramos en algunas zonas ecuatoriales.

Y bambú tiene...

Dos sílabas, eso es.

Entonces es...

Bisílaba, perfecto.

Vamos con la siguiente.

Flor. ¿Cuántas sílabas tiene?

Eso es, una.

Por lo tanto es monosílaba.

A la caja de las monosílabas.

Otra más.

Orangután, este tiene...

O-ran-gu-tán.

¿Las has contado?

Perfecto, es polisílaba.

Otra más.

Maldivas, y son...

Tres muy bien. Trisílaba.

Y la última, que es es-pan-ta-pá-ja-ros.

¿Las has contado bien? ¿Seguro?

¡Que son muchas!

Efectivamente, son seis.

Por lo tanto, es polisílaba.

Así podríamos seguir con un montón de palabras

de la zona ecuatorial.

Pero recuerda que las palabras pueden ser monosílabas,

de una sílaba, por ejemplo, flan.

Bisílabas, con dos sílabas, por ejemplo, Brasil.

Trisílabas, con tres sílabas, como gorila.

Y polisílaba, con más de tres sílabas,

como rinoceronte.

Sigue practicando, que yo me quedo aquí esperando en la selva.

Pero venga, James, ¡prepárate, que nos vamos!

Vale, ¿pero adónde nos vamos?

¡Pues adónde va a ser!

A la otra mitad del mundo.

No nos vamos a quedar siempre en este lado del ecuador, ¿no?

Nacho, ya sabes que si quieres viajar

tienes que aprender un poco más de inglés.

¡Pero James!

¡Si yo lo sé todo del inglés!

I know "todo" in English.

Además, que me voy a llevar a Conexa para que me traduzca.

Conexa, ¿cómo es Ecuador?

Ecuador, bip, bip.

El ecuador es la línea imaginaria que divide el planeta

en dos hemisferios.

¿Lo ves?

Yo he entendido perfectamente la traducción.

Claro, porque Conexa no lo ha traducido:

ha dicho la definición.

Además, yo quiero que aprendas las horas en inglés.

¿Las horas en inglés?

¡Facilísimo!

The "horas" in English, please.

Has flipado, ¿eh?

You "fliping".

No va por ahí. Mira, por ejemplo,

¿cómo se dice "medianoche" en inglés?

Si noche en inglés es "night",

la mitad de la "night" es "ni".

¡Si es que soy un genio!

Anda, genio, deja de inventarte palabras

y vamos a escuchar a Katharine, que nos dice cómo se dice

esa palabra e inglés y muchas otras.

Hello, everybody.

Do you know how important time is?

I mean, we need to know how to tell the time on a clock,

so we can say:

"See you this afternoon" or "5:30",

or, for example: "We are going to have dinner at nine o'clock".

Hello, Katharine. Yes.

Did you see the solar clock I have invented?

I invented it when I was a child.

I was a genius then and I'm a genius now!

Hello, Newton.

Do you mean this sundial?

You never stop surprising me.

Yes, nobody like me knows the importance of time.

Well, actually, that's what I just said.

What time do you get up in the morning, ser Isaac?

I get up extremely early in the morning,

at eight o'clock.

At eight o'clock?

That's not very early.

But anyway, what time do you have breakfast?

I like to have breakfast at eight thirty,

half past eight.

And then, I like to take a walk

from nine o'clock until noon.

From nine o'clock until noon? Midday?

That's a very long walk.

Well, yes, I'm a genious, you know?

I need a long walk to think about new ideas

to invent my new inventions.

And I suppose you have lunch around one o'clock, right?

Yes, exactly.

I like to have lunch early.

I have lunch from a quarter to one

until a quarter past one,

because I leave time to have a little nap afterwards.

Of course, you need a break in your busy day.

And what do you do after your nap?

In the afternoon, I continue investigating.

I'm a genius and a scientist, don't forget it.

And then, every day at five o'clock I have a cup of tea.

Got it, every day at five o'clock you have a cup of tea.

And what do you do after that?

Then, I go out into my garden

and seat under the apple tree for two hours.

Then, at seven o'clock, I take a bath.

So, Sir Isaac, I've noticed

you have a very organised day.

What would happen if one day, for example,

you have a bath at ten to seven

or twenty past seven.

No! No! No!

I like to have my bath at seven o'clock.

I have my routine, you know?

Of course, Sir Isaac.

and I suppose that after dinner you go to bed

and you're never awake at midnight, right?

Exactly.

After dinner, I go to bed

at about half past nine,

and I'm neve awake at midnight,

unless I've made a genius discovering.

Of course, Sir Isaac!

And now it's your turn! Do you want to play a game?

Can you tell what time is it?

Exactly, it's twenty past eight.

And now I have one more question.

What word do we use

to say "twelve o'clock" just before the afternoon?

Do we say midnight, noon or early morning?

Of course, we say noon or midday.

Good job!

So today I've told you

everything there is to know about time.

Yes, you really helped us a lot.

Thank you, Sir Isaac Newton.

See you next time, everybody.

Goodbye!

James, esto no puede ser.

¡Menuda vergüenza!

¿Pero qué ocurre, Nacho?

No te hagas el tonto, que lo sabes perfectamente.

De verdad, no sé de qué me hablas.

Ya, ya, claro.

Conexa, ¿en qué parte del mundo se encuentran los humanos?

Según Internet, los humanos habitan en todo el planeta,

incluyendo el hemisferio norte, el ecuador y el hemisferio sur

de la Tierra.

¡Ajá!

¿Y en qué parte del mundo se encuentran los mapaches?

Los mapaches se encuentra solo en el hemisferio norte,

sobre todo en América, de donde proceden.

¿Ves? ¡Es una injusticia!

Necesitamos mapaches en los dos lados.

Y menos humanos, que ocupáis mucho sitio.

Bueno, Nacho, no te preocupes, que tengo la solución.

Orilo y Arlequina en el reto de hoy

nos enseñan a dividir el mundo de manera más justa.

¡Qué bien!

Voy a juntar a los mapaches y a las sandías.

(RÍE)

(GRITAN)

-¿Pero tú quién eres? -¡Qué susto!

-¿Y tú quién eres? -¡Pero bueno!

Yo soy la exploradora Arlequina,

procedente del planeta Floripondio.

¿Y tú quién eres?

Yo soy el explorador Orilo,

y vengo del planeta Asteroide B 612.

Y, Arlequina, ¿qué estás haciendo aquí,

en el planeta Tierra?

Pues vengo a una misión supersecreta

y para ello necesito recoger información.

-Pero te la voy a contar. -Ay, cuéntame.

Venimos a invadir la Tierra.

(RÍE)

-Mira, Orilo, aquí tengo un mapa. -A ver...

Sí, es un mapa.

Lo es.

Los humanos llaman ecuador a esta línea imaginaria

que divide el planeta en dos mitades iguales.

Como nosotros deberíamos dividir nuestro bocata de chorizo.

Oye, Arlequina,

pero eso de que el planeta ya esté dividido

en dos mitades iguales es perfecto,

porque, si hay que invadirlo y repartirlo,

los floripondios os quedáis una mitad

y nosotros nos quedamos la otra.

-Pues es muy buena idea.

Mira, nosotros los floripondios nos quedamos

con la mitad del norte

y vosotros con este, el hemisferio sur.

¡No, no, no!

Que en el hemisferio norte hay muchísima más tierra, mira.

En el sur es casi todo agua,

seguro que hay menos países.

Pues seguro que sí, pero vosotros os quedáis

con la inmensa mayoría de pingüinos que hay en el planeta.

Sí, son tan monos los pingüinos.

¡Me encantan!

¡Pero, pero, pero! ¡Pero vosotros os quedáis los renos!

En el hemisferio sur no tenemos renos

y sin renos no viene Papá Noel.

Ya, ya...

Pero, oye, que vosotros en el hemisferio sur

tenéis toda la Amazonía.

y nosotros nos quedamos con la mitad del planeta que más contamina.

Ya... Oye, Arlequina,

este planeta está muy mal repartido.

¿Y si nos buscamos otro que tenga las cosas mejor repartidas

para conquistarlo?

¡Qué buena idea, Orilo!

De hecho, podemos inventar un planeta

y repartir equitativamente las cosas que hay en el norte y en el sur.

¿Qué te parece?

Arlequina, los terrícolas a esto lo llaman

¡tener un reto!

Mira, Orilo, ya he terminado de dibujar

nuestro planeta imaginario en esta pizarra.

A ver...

Sí, es un planeta imaginario dibujado en una pizarra.

Claro. Ahora, desde casa, dibujad también

vuestro planeta imaginario.

Recordad, muy importante,

dibujad la línea del ecuador

para dividir el planeta en dos mitades.

Y tened aquí todos los recursos que queráis repartir

entre el norte y el sur.

Vamos, Orilo, comenzamos nuestro reparto de bienes.

-Elije. -Lo primero sería poner

un Amazonas en el norte

y un Amazonas en el sur,

para repartir las zonas verdes por todo el planeta.

¡Muy importante!

Y los países, vamos a poner el mismo número de países

en el norte y en el sur. Bien repartiditos,

para que la gente no se agolpe en un único hemisferio.

-Ahí, listo. -Perfecto.

¿Y qué me dices de los animales?

¡Animales para todo el mundo!

Animales en el norte y animales en el sur.

¡Bien repartiditos!

Muy importante: pingüinos para todos.

Y muy importante el agua,

tiene que estar bien repartida entre el norte y el sur.

Ay, Arlequina, esto de la invasión marciana

ha sido muy divertido.

Por cierto, el bocadillo de chorizo se ha desintegrado

con un rayo láser, entero. Se ha desintegrado.

Ya, claro, se ha desintegrado.

¿Y esta miga de aquí?

Chicos, chicas, nos vemos en nuestra próxima aventura.

-¡Adiós! -Te lo has zampado.

Ha sido un rayo láser,

que ha hecho ¡pum! y me ha saltado la miga.

Todavía no mires, ¿eh?

Que no miro, Nacho.

Vale. Conexa, ¿estás preparada?

Estoy preparada.

Vale.

Cuando te diga, tienes que aplaudir muy fuerte.

Sí, muy fuerte. ¿Pero puedo girarme ya?

Sí.

¡Tachán!

Con todos ustedes, el fantástico Nacho Mapacho

y su robótica ayudante, Conexa.

¡Bravo!

Gracias, gracias.

Hoy voy a hacer un truco de magia

que te va a dejar "mapachaflipado".

Oh, no me lo digas. Vas a sacar a Conexa de la chistera.

Eso estaría bien, pero no.

Voy a hacer auténtica magia mapacha.

Voy a partirme.

¿Cómo que a partirte?

¿Por la mitad, Nacho? Eso no pinta bien.

¡Silencio! Necesito concentrarme.

Conexa, mi serrucho.

Nacho, un serrucho podría ser peligroso.

Un serrucho puede ser muy peligroso, Nacho.

¡Necesito concentración!

Por favor, querido público,

necesito el máximo silencio.

¡Allá voy!

(RÍE)

Pero a ver, Nacho, ¿de qué te ríes ahora?

¿Qué pasa?

Me estoy partiendo... ¡de risa!

(RÍE)

¿Pero qué te pensabas, James?

¿Que me iba a partir de verdad?

(RÍE)

Muy gracioso.

Anda, déjate de bromas

tenemos que presentar el informativo.

¡"Está mapachando"!

Bienvenidos y bienvenidas a "Está mapachando",

el noticiero mapache que da las noticas "pache lo que pache".

¡Buenas noticias!

Nacho Mapacho, mitad mapache y mitad guapísimo,

estará presentando.

¡Es James Van Der Lust!

Hola, Nacho.

Yo habría dicho: "Mitad profesor, mitad presentador".

¡Bueno, bueno! Lo que tú quieras.

Buenas noticias: animales de todo el mundo

aprenden a dividir las cosas por su ecuador.

Estoy graciosos perritos han cortado una sandía

por la mitad y se están poniendo las botas.

(RÍE)

¡Qué envidia!

Me ha entrado un hambre...

Algunas personas se dedican a abrir las rocas por la mitad.

Y no, no están locos,

es que dentro se encuentra una cosa muy interesante.

En este vídeo vemos lo que es.

La mayoría de rocas son iguales por fuera que por dentro,

sin embargo, algunas rocas esconden auténticos secretos en su interior,

como fósiles de cientos de millones de años de antigüedad,

con restos de animales extinguidos

como los que vemos en pantalla.

¡Oh, menuda "mapachada"!

Me recuerdan a mí.

Son preciosas por dentro.

Lo que pasa es que yo también soy precioso por fuera.

(RÍE)

Sí, e igual de pesado que una roca.

Perdona, ¿qué has dicho?

Ah, nada, que eres tan duro como una roca.

Ah, sí, eso también es verdad.

¡Muchas gracias!

Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy.

A no ser que quieras decir algo más.

Pues sí, que tenemos que partir.

(RÍE)

¿Lo pillas?

Bueno, clanners, hasta aquí el programa de hoy.

Recordad que el ecuador es la línea imaginaria

que separa las dos mitades de algo.

¡Hasta la próxima!

