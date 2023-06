¡Llegó el veranito!

(Música)

¡Hola, "clanners"!

Bienvenidos y bienvenidas a "Aprendemos en Clan".

-Pero James, ¿qué haces?

¿Te has vuelto loco?

-¿Por qué, Nacho Mapacho? Solo estoy presentando programa.

-Apaga la calefacción.

¿Has visto el calor que hace?

-Pero Nacho, si la calefacción no está puesta.

-¿Cómo que no? Me estoy asando de calor.

-Ya entiendo.

Es que esto es lo que ocurre estos meses.

-¿Qué ocurre?

¿Que el mundo se convierte en un horno a tope? Santa Mapacha.

-Pues más o menos.

Estamos en la estación más calurosa del año.

-Sí, sí, muy interesante,

¿pero podrías abanicarme con algo?

-Venga, tengo una idea.

¿Qué te parece si aprendemos algunas cosas del verano

y luego vamos a la playa

y compramos una sandía y lo compartimos?

-¿De verdad?

¡Mapachachi!

-Pues atento que Orilo y Arlequina nos van a hablar de las señales

que indican que empieza el verano. Atento.

-Pero Orilo, ¿qué te sucede? Te veo dubitativo.

-Arlequina, no sé qué gorro ponerme.

-Bueno, pues tendrás que elegir un gorro u otro

dependiendo de la estación.

Este gorro de aquí es una pamela.

Sirve para el verano.

Este es más calentito,

mejor que te lo pongas en invierno.

-¿Y yo cómo sé en qué estación estamos?

-Orilo, pues tendremos que hacer una observación,

como los auténticos científicos para saber en qué estación estamos.

Venga, vamos a observar a ver cómo está el paisaje.

¿Qué es lo que ves? -Pues estoy viendo un campo

en el que todos los cereales que hay sembrados están amarillos.

-Algunos incluso están segados. -Mira, mira.

-Por aquí tenemos árboles frutales. ¿Los ves?

-Que bonitos. -Cargaditos, cargaditos de frutos.

Todo eso apúntalo.

Va a ser esencial para saber en qué estación nos encontramos.

-¿Te das cuenta Arlequina? -¿Qué pasa?

-Esto está lleno de insectos.

Moscas, avispas, abejas, mosquitos...

-¿sabes qué, Orilo?

Los huevos de los insectos eclosionan

cuando hace calorcito.

O sea que los insectos nacen cuando hace calor

y eso es una pistaza.

-Más, más. Mira al fondo.

Hay una playa y está llena de gente.

Hay gente tomando el sol, hay gente que se está bañando.

-Refrescándose. -¡Yo creo que hace mucho calor!

-Mira, yo creo que ya podemos decir, sin riesgo a equivocarnos,

que estamos en verano.

Además, coincide con la fecha.

Mira, estamos en julio, 29 de julio.

Eso es verano.

Bueno...

Es verano porque estamos en España,

que es un país que está en el hemisferio norte.

Es decir, del ecuador hacia arriba.

En el hemisferio norte, en julio es verano,

mientras que en el hemisferio sur,

los países que están del ecuador hacia el sur,

es invierno. -¡Ah, en el hemisferio sur!

Como por ejemplo Nueva Zelanda, Sudáfrica o Argentina.

Cuantas cosas hemos aprendido hoy del verano.

Vamos a recapitular.

En verano siempre hace calor.

-Además, en el campo los cereales ya están o amarillos o segados.

-Hay un montón de insectos.

-La gente aprovecha las vacaciones de verano

para irse a la playa a refrescarse.

-Aquí en España, que está en el hemisferio norte,

el verano va desde el 21 de junio hasta el 22 de septiembre.

-Así que, Arlequina, ¿qué gorro me toca?

La pamela, Orilo. Ponte esa pamela y a la playa.

-Nos vemos en nuestra próxima aventura.

-¡Adiós.!

-James, ¿me puedo comprar un helado? -Pues no sé. ¿Cuánto dinero tienes?

-Pues no sé. ¿Cuánto dinero tienes tú?

-¿Yo? Pero si me lo he gastado en la sandía de antes

y, al final, te la has comido casi toda tu.

-Pero si te he dejado lo verde, que es la mejor.

-Oye, eso es la cáscara. No sabes tú nada.

Oye, por cierto, ¿cuánto dinero tienes?

-Pues no sé, mira en la mochila.

-Mira, tienes dos euros... Ves sumando.

50 céntimos y 20 céntimos.

-¿Tendrán helado sabor sandía?

-Nacho, tenías que ir sumando.

-¿Pero cómo voy a hacer eso?

¿Cómo quieres que sume dos cosas distintas?

Eso sería como sumar sandía y basura.

Qué hambre me acaba de entrar de repente.

-Nacho, es lo mismo. Sumas, restas, pero con decimales.

-Lo que yo digo, algo imposible. -¿Cómo va a ser imposible?

Tienes que aprender a hacerlo.

Para eso, tenemos a Miguel, nuestro profe de mates

que nos enseña a hacerlo.

Muy buenas niños y niñas.

Mirad los productos que tengo aquí.

Una bolsa de patatas que cuesta 4,15 euros,

una bolsa de manzanas que cuesta 3,70 euros

y unos huevos que cuestan 0,75 céntimos.

Me han dado seis euros para comprar dos artículos,

pero no me acuerdo de cuáles eran.

Lo que sí sé es que con seis euros puedo comprar dos artículos.

¿Cómo puedo saber cuáles son?

Sumando y restando números decimales.

Voy a sumar primero el precio de las patatas y de las manzanas.

Tengo que sumar 4,15 y 3,70.

Una forma de hacerlo es colocarlos correctamente

en una tabla de valores de posición.

Dibujamos nuestra tabla

y colocamos los números.

Ahora, sumamos cada posición.

Empezamos con las centésimas.

5 centésimas + 0 centésimas = 5 centésimas.

Sumo las décimas.

1 décima + 7 décimas= 8 décimas.

Sumo las unidades.

4 unidades + 3 unidades = 7 unidades.

Así que las patatas y las manzanas juntas

cuestan 7,85 euros.

Eso es más que seis euros,

así que no pueden ser estos dos productos.

Vamos a probar con las patatas y los huevos.

Escribimos los números en la tabla.

Sumamos las centésimas.

5 centésimas + 5 centésimas = 10 centésimas.

Un momento.

10 centésimas son 1 décima y 0 centésimas.

Escribimos en la tabla 1 décima y 0 centésimas.

Sumo las décimas.

1 décima + 1 décima + 7 décimas = 9 décimas.

Sumo las unidades.

4 unidades + 0 unidades= 4 unidades.

Así que las patatas y los huevos juntos cuestan 4,90 euros.

Y eso es menor que seis euros.

Así que sí podrían ser estos dos artículos.

¿Cuánto dinero me sobra?

Para saberlo, puedo restar.

Escribo los números en la tabla.

Empiezo por las centésimas.

0 centésimas - 0 centésimas = 0 centésimas.

Resto las décimas.

¿Pero cómo le voy a restar a 0 décimas 9 décimas?

Puedo coger una unidad de aquí y convertirla en 10 décimas.

Ya puedo restar las décimas.

10-9 = 1.

Resto las unidades.

5-4=1.

Así que me sobran 1,10 euros.

Bueno, niños y niñas, ya sabéis una forma de sumar

y restar números decimales

utilizando una tabla de valores de posición.

¿Se te ocurren otras? Mientras lo pensáis,

voy a llamar para comprobar qué artículos eran.

Siempre es mejor comprobar que equivocarse.

Hasta la próxima.

Oye, estoy con esto de la compra ...

-¡Me encanta la playa! ¡Y me encanta el verano!

Es una mapachada, James.

-¿A que no está nada mal?

Y una de las ventajas del verano es que puedes visitar

montón de playas diferentes.

-Qué buena idea he tenido.

Puedo visitar un montón de playas diferentes.

Qué digo, puedo visitar todas las playas del mundo.

-Sí, muy buena idea, aunque tienes...

-¿Qué pasa, James?

Vale, te dejo que vengas conmigo y me llevé sin coche.

-Lo que quería decir es que si visitas

todas las playas del mundo,

quiere decir que visitarás muchos países.

-Claro, me voy a cansar mucho.

-Lo que quería decir es que si visitas distintos países,

tendrás que hablar varios idiomas. El inglés, por ejemplo.

-Ah, eso es fácil.

Yo voy y digo:

"Hello, my friend. I am Nacho Mapacho.

I am here to "veraning" in the "playing!.

-Y ya está. -¿Qué has dicho?

-Pues lo que hace falta para que te digan dónde está todo.

-Nacho, mira, deja de inventarte idiomas y atento,

que Katherine nos va a enseñar un poco de inglés veraniego.

Hello, boys and girls. Do you remember me?

I am Mermaid,

the most beautiful mermaid in the ocean.

Today we are going to talk about summer.

Do you like summer?

-Excuse me, Mermaid,

you are presenting the program without me.

-Oh, yes. I'm so sorry.

It's just I'm so happy we're talking about summer.

I love summer.

-Of course, you do.

So, shall we tell the children at home about summer?

-Yes, let's do it!

-So, what's the weather like in summer, Mermaid?

-I think it's wet.

-Yes, it is wet under the sea,

but you know what the weather's like in summer?

Is it hot, cold,

snowy, rainy?

That's right. It's hot.

And the water is warmer too, isn't it, Mermaid?

-Yes, it is.

The water is really warm

and I love it when children play in the ocean.

You can dive,

but remember,

stay near the shore because you are not mermaids.

-Katherine, what happens with plants in summer?

-Good question, Mermaid.

Let's ask the children at home.

Do you know what happens with plants in summer?

Small plants grow from seeds?

Their leaves fall?

Or they grow fruits?

-I think they grow fruits.

-Well done, Mermaid. You are right.

In summer we can eat delicious fruit like apricots,

peaches and watermelon.

-I love watermelon!

And what about colours? What are the colours of summer?

-Well, in summer, many plants go yellow,

but the fruits have beautiful colours.

Red, yellow, orange and,

of course, the ocean is blue.

And there are beautiful colours under the sea.

Aren't they, Mermaid?

-Oh, yes!

Wow!

Look at all the beautiful fish and coral.

So colourful!

What a wonderful swim.

-You're back!

I love swimming in the ocean too

when I go to the beach on holiday in summer.

-Katherine, what do you take when you go to the beach?

-Good question, Mermaid.

What do you think I take to the beach?

Do I take a coat,

a beach umbrella

or roller skates?

-I think you take a beach umbrella.

-That's right, Mermaid.

I take a beach umbrella

because I can't wear a coat on the beach

and I can't roll a skate on the sand,

but it's very important to take a beach umbrella

to protect me from the sun, my skin and my head.

And also, we have to remember

to put on sunscreen.

-It's important to drink a lot of water

in the summer.

When you're hot,

you need to drink water to lower your body temperature.

-Well, that's easy.

In the sea, we are surrounded by water.

-But can you drink seawater?

No, it's salty!

You need to drink fresh water or mineral water.

-Look, there's some more things I take with me to the beach.

I take my sunglassses,

a towel,

a beach ball

and a fan.

-Katherine, what are those?

-Oh, right. This is an ice cream.

-What's an ice cream?

-Have you never tried an ice cream?

Would you like to? -Yes, please!

-So, what have we learnt today?

Remember, there are four seasons:

spring, summer, autumn and winter.

-Yes, summer is the second season

and the weather is hot.

-Yes, and in summer plants grow fruits.

-And under the sea the coral

and the fish are so colourful.

So we've learnt a lot of things about summer today.

-Yes, and I love it.

Can I have an ice cream?

-Yes, of course,

but only if you promise to drink a lot of water too.

-Yes!

-See you next time, everybody. Bye!

-¡James, James!

¿Has escuchado eso?

-No, ¿el que? Estaba aquí leyendo un poco.

-No sé, había alguien que ha puesto música

y sonaba una canción mapachulísima,

con mucho ritmo y muy alegre.

-Pues como no sea la canción del verano.

-¿Qué, cómo?

¿De verdad hay una canción del verano?

-Bueno, en realidad,

todos los años se hace mucha música,

pero siempre hay una canción que se escucha un montón

durante todo el verano.

-Entonces, ¿hay muchas canciones del verano?

Qué mapachada.

¿Te sabes alguna?

-¿Yo? No, no, no.

Pero ¿sabes quién sabe un montón sobre la historia de la música?

-Bueno, vale.

Te voy a contar la historia de la música,

pero luego me tienes que dar un masaje, ¿vale?

(CARRASPEA)

La música la inventó un mapache,

de eso no hay ninguna duda y claro...

-Nacho, no me refería a ti,

hablaba de Mamen, nuestra profesora de Ciencias Sociales.

Ella sabe un montón sobre la historia de la música

y ahora nos lo cuenta.

Hola, chicos y chicas. ¿Qué tal?

¿Sabéis cuando surgió la música?

Nadie lo sabe,

pero los seres humanos llevamos escuchando música muchísimo tiempo.

Probablemente, incluso antes de tener lenguaje.

Se sabe que la época de los mamuts

teníamos ya flautas hechas con huesos de animales.

(Maullido)

Tranquila, Valentina. Eran de grandes osos y mamíferos.

Los seres humanos ya utilizaban antes de esto

el ritmo y la percusión para hacer música.

Yo se convencidísima de que en las cuevas,

después de un día de caza, en torno al fuego,

se contaban historias y se bailaba.

¿Y cuándo empezamos a componer las primeras canciones?

Sabéis lo que es una canción, ¿no?

Pues fue en China

donde se encontraron las primeras flotas melódicas.

Una melodía es una composición hecha de notas una detrás de otra.

Si juntamos dos instrumentos tocando notas a la vez

ya tenemos la armonía.

Cuenta la leyenda, que el primero en darse cuenta

de esto de la armonía fue nuestro viejo amigo Pitágoras,

el sabio matemático griego.

Él escuchó a los herreros de una forja

golpeando con sus martillos los yunques.

(Música)

Vaya ritmazo.

Pero no solamente a Pitágoras le interesaba la música,

a todo el mundo le interesa, ¿verdad?

Yo creo que le encanta a todo el mundo.

Volvamos a la historia.

Los primeros intérpretes importantes fueron los coros,

desde los coros griegos hasta los coros de monjes

de la edad media que cantaban cantos gregorianos.

(CANTA)

Con el paso del tiempo, se inventaron nuevos instrumentos,

como el violín, el trombón,

el piano y en la época de Beethoven

pasó de tocarse en cuartetos o quintetos

a hacerse en grandes orquestas sinfónicas

que se escuchaban en impresionantes teatros.

(Música)

Cuánta energía.

En 1877,

Thomas Edison presentó el fonógrafo

y, con él, el primer sonido grabado.

Da ahí a la primera canción grabada había un paso.

Así se desarrolló la industria musical.

Llegó el boom de la música popular.

En el siglo XX, aparecen un montón de corrientes musicales distintas.

El pop, el rock,

se componen bandas sonoras de todo tipo y hay más estilos,

el reggae, el heavy metal, el jazz, el swing,

el reguetón y muchísimas más.

Ahora escuchamos la música a través de Internet

y podemos hacerlo desde cualquier dispositivo,

como desde nuestro móvil.

¡Lo que no ha cambiado nunca es cómo nos hace sentir!

Perdón, me he dejado llevar.

Lo que no ha cambiado nunca es cómo nos hace sentir.

Decía un viejo cantante español

que una canción puede cambiar la vida de una persona,

la música despierta emociones.

Es un auténtico lenguaje universal,

te hace sentir único, pero también parte de algo más grande.

Os voy a dejar, chicos y chicas. Voy a seguir escuchando música.

(Música)

Qué idea más buena he tenido, James.

-¿Cuál? A ver, no me lo digas.

Vas a hacer la nueva canción del verano.

-No, mi idea era tumbarme en la arena

y comer un poco de basura.

Pero sí, luego voy a hacer la canción del verano.

(RÍE)

-Y, bueno, dime, ¿cómo lo vas a hacer?

-¿Qué quieres decir?

-Claro, el instrumento, los ritmos,

tiene que ser una canción que se alegre y fresca.

Tiene que ser muy veraniega.

-Ah, claro, es verdad. Tiene sentido.

Tiene que ser fresca y veraniega.

Oye, ¿tú tocas algún instrumento?

¿Tienes guitarra?

-No, yo soy maestro, no soy músico.

-Es verdad, claro.

Pues no sé, déjame pensar.

Ay... ¡James, necesito ayuda!

No tengo instrumentos. ¿Qué hago?

-Bueno, no te preocupes porque justo hoy Orilo y Arlequina

nos van a enseñar a hacer un instrumento musical.

-Qué casualidad.

-Hola, chicas y chicos.

Cómo me gusta el buen tiempo,

el solecito, la piscina, los conciertos al aire libre.

- #¿Quieres saber # cómo se hace una maraca? #

-Pero Orilo, ¿qué es ese estruendo?

-Pero Arlequina, ¿no ves que llevo la música en el cuerpo?

-Bueno, más que ver escucho. Escucho como a un serrucho.

-¿Cómo? -Nada, que es impresionante

cómo se propaga el sonido a través de ondas por el aire, ¿verdad?

-Sí, y llega hasta nuestro oído,

hasta el tímpano, que transmite esa información

al cerebro, que la interpreta como música.

-Bueno, como música o como ruido, también te digo.

-Arlequina es verdad que estos instrumentos molan mucho,

pero lo yo realmente necesito para hacer música,

música de verdad, para hacer "rock and roll"

es una batería.

-¿Quieres una batería, Orilo? -Sí.

-¿Y por qué no construimos una batería

con materiales reciclados?

-¿Se puede hacer eso?

-Claro que sí. Creo que ya tenemos reto.

(Música)

Vaya reto divertido tenemos hoy.

Vamos a construir nuestros propios instrumentos

con materiales reciclados.

Recuerda que puedes elegir tu instrumento favorito.

Puede ser una maraca, una pandereta...

Nosotros hoy vamos a hacer una batería.

-Sí, y con ella vamos a rocanrolear.

"Oh, yeah, baby".

-Bueno, déjate de poses y vamos a la importante,

los materiales que vamos a necesitar.

Mirad, necesitaremos cartulinas de colores,

un poquito de pegamento, botes de distintos tamaños,

aquí las tapas de los botes, importantes,

palos, unos palos de estos de polo,

palillos chinos y un poco de cinta adhesiva de colorines.

-"Washi tape", Arlequina, para "Washi tapear".

Que no estás en la onda.

-Bueno, con todo ello vamos a hacer nuestra batería.

Mirad qué bien nos ha quedado.

-Mira, mira.

-Aquí la tenéis.

Qué pedazo de batería, Orilo. ¿Te gusta?

-Es muy chula.

Veo que has utilizado un poco de poliespán

para hacer la base y poder poner los instrumentos.

-Claro que sí, y estos botes para construir los tambores.

-Con sus tapas que puedes decorar.

Mira, Arlequina ha puesto mi nombre en la batería.

¡Tengo una batería con mi nombre! ¡Sí!

-La tienes, estoy en todo.

Y mira los platillos con tapones recortados

y esto sí que te va a gustar.

Las baquetas hechas con un poco de algodón.

También podéis poner plastilina si queréis.

-Ay, qué guay, ay Arlequina...

-¿Qué pasa? No llores.

-Estoy muy emocionado.

Por fin tengo mi propia batería

y podremos rocanrolear.

-Vamos a ello. -¿Cuál es tu instrumento?

Vamos a empezar a tocar.

-Tú tienes la batería y yo ...

Un momento, me voy a construir mi propio instrumento.

Aquí lo tengo. Voy a hacerme una maraca.

-¿Una maraca? -Una botella,

un poco de arroz dentro de la botella,

todo para adentro, y ya tengo mi maraca.

¿Qué te parece?

-Vamos allá. ¡A rocanrolear!

venga, un, dos, un, dos, tres y...

(CANTAN)

# Dúchate con gel. # -# Lávate esos pies. #

Y hasta aquí nuestro reto de hoy.

Chicos, chicas, nos vemos en nuestra próxima aventura.

¡Adiós!

-¿Nacho? ¿Dónde estás?

-Estoy aquí, James, que estaba tomando el sol.

Ah, vale, es que no te veía.

-¿Qué te parece? -¿Que me parece el qué?

-¿Qué va a ser? Mi superbronceado.

¿A que estoy guapo así morenito?

-Yo, la verdad, Nacho, te veo igual.

-¿Cómo? Ah, ya sé.

Porque tú estás mirando el pelo

y tienes que apartarlo para ver la piel.

Mira, prueba.

-A ver, déjame ver.

-Cuidado, que me haces daño.

-Nacho, casi no te he tocado.

Una pregunta, ¿te has puesto crema?

A ver si te has quemado.

-¿Para qué quiero yo ponerme crema?

Ay, cuidado. -Me lo temía, Nacho.

No estás moreno, estás rojo.

Deja, que te voy a poner un poco de crema.

-Bueno, vale.

Pero date prisa, que nos tenemos que ir.

-¿Ir a dónde? -¿A dónde va a ser?

A presentar "Está mapachando".

¡Adiós!

-Nacho, espera, que no he terminado.

(Música)

Bienvenidos y bienvenidas a "Está mapachando",

el noticiero mapache que da las noticias Pache lo que Pache.

Buenas noticias, el mapache veraniego más guapo

y bronceado de la televisión, Nacho Mapacho,

presenta este programa.

Malas noticias, también sale James Van der Lust,

que es esta persona.

-Gracias, Nacho. -No hay de qué, James.

Buenas noticias.

Animales de todo el mundo empiezan a disfrutar del veranito.

No todo es tumbarse en la playa a tomar el sol.

También hay quien aprovecha el verano

para hacer deporte,

como este simpático perro de Perruanda.

Es todo un experto jugando a vóley playa.

Luego aprovecha el invierno para jugar al tenis.

(RÍE) Menuda mapachada.

-¿A que sí? Hasta aquí las noticias de hoy.

-Espera momento. Nos llegan noticias de última hora.

Tenemos otro perro deportista.

Vamos a verlo.

Este tronchante perro de Perrumanía

ha aprovechado el verano para abrir su escuela de surf.

Aquí podemos verle dándole una buena lección

de cómo se surfea a este humano.

(RÍE) Mapachionante.

A ver si aprendes, James.

-Bueno, ahora sí. Se acabaron las noticias de hoy.

-¡Un momento! Llega otra noticia de última hora.

-¿Otra más? -Sí.

Tras muchos meses esperando,

el famosísimo y brillante músico Nacho Mapacho

ha sacado la canción del verano.

Échale una oreja, James.

(Música)

# Sube la temperatura, # vámonos de aventura.

# Trae un poco de sandía, # y un helado de basura.

# Disfruta del calor, # ponte ya el bañador.

# Agarra tu toalla # y vamos a la playa.

# Ya es veranito,

# vente conmigo # a disfrutar del veranito.

# Con tus amigos, ya es veranito.

# Vente conmigo a disfrutar # el veranito, el calorcito.

# Ya es veranito, vente conmigo # a disfrutar del veranito.

# Que me derrito.

# Ya es veranito, vente conmigo # a disfrutar del veranito.

# Pero ya, túmbate en la arena.

# Pero ponte crema, # que si no te quemas.

# Échate, morena, # túmbate en la arena.

# Pero ponte crema, # que si no te quemas.

# Échate, morena.

# Ya es veranito, vente conmigo # a disfrutar el veranito

# con tus amigos.

# Ya es veranito, vente conmigo # a disfrutar del veranito,

# 3l calorcito.

# Ya es veranito, vente conmigo # a disfrutar del veranito,

# que me derrito.

#Ya es veranito, vente conmigo # a disfrutar del veranito.

# Pero ya. #

"Clanners", hasta aquí el programa de hoy.

Disfrutad del verano,

protegeos del sol y bebed mucha agua.

¡Hasta pronto!

(Música)