(Música)

Hola, "claners", muy atentos en casa

porque hoy vamos a hablar de un te...

(NACHO CHISTA)

En el programa de hoy

mando yo, James.

-Nacho, pero ¿qué dices?

¿Y por qué llevas una corona en la cabeza?

He decidido nombrarme Nacho I de Mapacholandia.

Todos sois mis súbditos ahora.

Tráeme sandía fresquita.

Te lo ordeno.

-Nacho, pero los reyes no hacen eso. -¿Qué no hacen?

-Pues comportarse como tiranos.

Los reyes gobiernan para el bien del país,

pero no para satisfacer sus caprichos propios.

-La sandía es un derecho "mapachano" universal.

Ahora, su majestad Nacho I, II y III

quiere que le traigan un cubo de basura de oro.

-Si sigues así, te vas a convertir en el peor rey de la historia.

-¿Eh? ¡No, yo quiero ser un buen rey!

Bueno, un rey famoso.

¿No hay coles para aprender a ser rey?

-Me temo que no, pero puedes estudiar

a los reyes del pasado y aprender de ellos.

-Ah, ¿sí? ¿Como cuáles?

-Pues los Reyes Católicos, por ejemplo.

¿Los reyes qué?

-Católicos, Isabel y Fernando.

Fueron unos reyes españoles

que ayudaron a Colón en su viaje a América.

-¿Cómo? ¿Le llevaron en coche hasta América?

-Ay, mira y aprende.

Hola, niños y niñas, ¿qué tal estáis?

Hoy vamos a hablar de unos acontecimientos

que tuvieron lugar hace más de 500 años.

En concreto, a finales del siglo XV.

Primero os voy a hablar

de algo que sucedió el día 12 de octubre de 1492.

¿Sabéis lo que pasó ese día?

Fue algo tan importante que lo seguimos celebrando cada año.

Os voy a dar pistas.

Muy bien, eso es, es el día del descubrimiento de América.

¿Y quién descubrió América?

Más pistas.

Claro que sí, esta era muy fácil.

Cristóbal Colón.

Lo que no sé si sabéis

es que esta hazaña fue posible gracias a la ayuda de dos personas,

que creyeron en Colón

y dieron el dinero para que pudiera hacer ese viaje.

Si no, ¿quién sabe cuánto habríamos tardado en descubrir

que había un nuevo continente al otro lado del Atlántico?

¿Quiénes eran estas personas?

Os voy a dar una pista.

Eran reyes.

Muy bien, sí, fueron los Reyes Católicos.

Vamos a hablar un poco sobre ellos

y sobre su relación con Cristóbal Colón.

A mediados del siglo XV,

nuestro país aún no se llamaba España,

el mapa de la península era un poquito diferente.

Había algunos reinos cristianos, siempre luchando entre sí,

o contra los árabes, que habían ocupado parte del territorio.

Zonas como Andalucía, Madrid o Extremadura no existían como tal,

formaban parte del reino de Castilla.

Y otras regiones, como, por ejemplo,

la Comunidad Valenciana, Baleares o Cataluña,

eran parte de la corona de Aragón.

Todo esto cambia en 1469,

cuando Isabel de Castilla se casa con Fernando de Aragón.

Los dos compartían una visión de estado,

veían a los árabes como el enemigo común

y sabían que la unión hace la fuerza.

Ellos trabajaron juntos por el bien de todos,

no solo en sus reinos.

Y no era fácil, había voces en contra,

poderosos enemigos sin esa visión de estado.

Pero ellos lo tenían claro,

trabajar en común para conseguir algo más grande,

la España actual.

Juntos arrebataron a los árabes su último reducto,

el reino nazarí de Granada,

recuperando todo el territorio español para la cristiandad.

Por eso, a Isabel y a Fernando

se les conoce como los Reyes Católicos.

Además de católicos,

los dos eran reyes en igualdad de condiciones.

Isabel no era menos reina o reina consorte por ser mujer,

no tuvo que renunciar a nada por su matrimonio.

Por eso su lema era: "Tanto monta, monta tanto",

ejemplificando una unidad y una igualdad

que ha durado 500 años.

Todo esto ocurrió en 1492.

¿Recordáis qué otra cosa sucedió ese mismo año?

Eso es, que Colón descubrió América.

Toda una proeza, porque, en aquel entonces,

la gente no sabía que la Tierra era esférica,

y pensaban que no había nada más allá, al oeste de España.

Nadie estaba dispuesto a darle dinero

a una persona con esas ideas.

Y los reyes católicos creyeron en Colón,

pagaron ese viaje y cambiaron el mundo.

La historia nos enseña que la unión hace la fuerza

y que para conseguir algo grande hay que trabajar en equipo,

cediendo un poco a veces para conseguir un bien mayor.

Eso hicieron Isabel de Castilla y Fernando de Aragón,

al unir sus reinos,

expulsaron también a los árabes de la península,

que volvió a ser cristiana, y forjaron la actual España.

Además, apoyaron a otro visionario, Cristóbal Colón,

que buscaba una ruta para llegar a las Indias por el oeste.

Y de camino se topó

con todo un nuevo continente, América.

¿Habéis visto cuántas cosas hemos aprendido?

El reinado de los Reyes Católicos y el año 1492

fueron muy importantes en la historia de nuestro país.

Seguid aprendiendo.

Nos vemos pronto.

Bueno, pues ya sabes lo importantes que fueron

Fernando de Aragón y su esposa Isabel de Castilla.

-¿De Castilla? ¿Tenían muchos castillos?

-Se puede decir que sí,

antiguamente, los reyes vivían en castillos.

¡Uh! ¡Yo quiero un castillo de esos, James!

¡Cómprame uno!

Te lo ordeno.

-No, Nacho, los castillos no están en venta.

Antiguamente, lo que hacían es construir sus propios castillos.

-¡Santa Mapacha! ¡Qué idea tan buena!

Voy a construirme ahora mismo un castillo.

Adiós, James.

Oye, James, una pregunta. -Dime.

-¿Cómo se construyen los castillos?

-No te preocupes, Orilo y Arlequina nos lo enseñan.

Hola, chicos y chicas.

Soy el duque Orilo de las matemáticas increíbles.

-Y yo la condesa Arlequina de la ciencia infinita.

Somos señor y señora Feudal,

y lo que más nos gusta es... -Comer con las manos.

-Bueno, sí, comer con las manos nos gusta mucho,

pero lo que más, más, más nos gusta es...

-Un jabalí asado relleno de castañas y codornices.

-¡Ay, condesa Arlequina, deja de darnos hambre!

Sí, eso nos gusta mucho,

pero, como señores y señoras feudales,

lo que siempre tenemos es... -¿Honor?

-Bueno, eso no todos lo tenían.

Lo que siempre, siempre, siempre tenemos es un castillo.

-¡Un castillo, claro!

Pero, Orilo, nosotros somos medievales

y no tenemos un castillo.

-No hay ningún problema, condesa Arlequina,

porque nos lo podemos construir en casa.

-¡Me parece que ya tenemos reto!

Para construir nuestro castillo, esencial conocer sus partes.

Lo primero, la muralla,

que nos protegerá de nuestros enemigos.

-Las torres, si nos subimos a una de ellas,

podremos divisar el horizonte.

-Muy importante, las puertas para entrar y salir.

-Y las almenas, donde se colocan los vigilantes.

-Construiremos nuestro castillo utilizando cubos,

que son prismas cuadrangulares

de seis caras.

-¿Seis caras?

Espera, espera. Uno, dos, tres, cuatro,

cinco y seis.

¡Como los dados!

-Efectivamente, Arlequina, porque los dados con cubos.

Ahora dibujaremos en una cartulina las seis caras,

muy importante dibujar también las pestañas,

que son las que nos permitirán unir una cara con otra.

-Recortaremos todo el cubo

y lo doblaremos por las aristas,

estas líneas de aquí que unen dos caras.

-Una vez dobladas,

pondremos un poco de pegamento en las pestañas

y podremos construir nuestro cubo tridimensional.

Uniendo diferentes cubos,

¡obtendremos nuestros castillos!

-Recordad que vuestros castillos

deben tener todas las partes de un castillo,

las murallas, las puertas...

Fijaos en estas torres y las almenas.

Aquí, ¿las veis? Y muy importante, las banderas, duque Orilo.

-Sí, sí, les hemos puesto unas banderas muy chulas.

Además, podéis hacer tantos cubos como queráis

para construirle partes accesorias a vuestros castillos.

Arlequina, ¿tú qué le harías a tu castillo?

-¿Yo? La torre más alta. -¡Madre mía!

Mira, Orilo, voy a poner aquí una pedazo de torre,

nadie va a poder observar el horizonte

desde más arriba que yo.

Y aquí, al lado de mi castillo.

(RÍE) Condesa Arlequina,

serás la persona más poderosa de toda la Edad Media.

Y ahora es vuestro turno, construid vuestro propio castillo.

Dibujad en dos dimensiones los cubos con sus seis caras,

construidlos en tres dimensiones,

pegadlos unos a los otros,

para hacer vuestro castillo.

Nos vemos en nuestra próxima aventura.

-Adiós.

¡Ha del castillo! -¡Hola, James!

¿Qué te parece mi castillo?

¿Ya puedo ser rey?

-Pues la verdad es que es muy chulo,

pero no sé si lo veo muy sólido.

-¿No? Pues tiene el mejor cartón que he encontrado en el contenedor.

Si te parece, puedo ir a por unas cajas de pizza usadas.

-Yo habría empezado dibujándolo en un pequeño plano

con sus caras y sus aristas.

-¿Artistas? ¿Para qué necesito artistas?

¿Y caras? Ya tengo la mía, que es preciosa.

-No, Nacho, las aristas son como...

Mira, ¿sabes qué? Mejor nos los explica Miguel Ángel.

Pero bueno, ¿qué ha pasado con mi castillo?

Me he ido un minuto a vigilar el foso de los cocodrilos

y mira qué desastre, qué desastre.

Ha tenido que ser un huracán o algo.

Tenía un precioso castillo.

¿Que no se lo creen? Miren, miren el castillo que tenía.

Era un castillo formado por prismas.

Pero ¿qué? ¿Que no saben lo que son los prismas?

Esperen, que se lo cuento.

Un prisma es una figura geométrica

formada por polígonos y paralelogramos.

Para aprendérnoslo vamos a jugar al juego del dado.

Vamos a tirar el dado

y, en función del número que nos salga,

vamos a crear prismas con ese número de caras.

Bueno, eso, si no nos sale el uno y el dos.

Si nos sale el uno y el dos, tenemos que volver a tirar.

¿Vale? Pues venga, vamos a tirar el dado y empezamos.

Pero si me estoy dando cuenta de una cosa,

me estoy dando cuenta de que el dado es un cubo.

Y el cubo es un prisma,

porque está formado

por polígonos y paralelogramos.

Sus caras son cuadrados.

Bien, bien, bien.

Vamos a tirar el dado y vamos a empezar a jugar.

Ay, pero si me ha salid un cuatro.

Me ha salido un cuatro, entonces, ¿qué podemos crear?

Vamos a crear este prisma cuadrangular.

Como ven, tiene dos bases cuadradas y tiene cuatro caras.

Cuatro caras que son rectángulos,

que son paralelogramos, claro.

Pues ¿a qué se les parece?

Voy a darles tres opciones.

A ver, a ver...

Claro, claro, ¿a qué se les parece?

Pues se les parece a una goma de borrar

cuando no la hemos utilizado.

¿A que sí? Sería perfecto, igual.

¿Y qué otras similitudes tiene?

Pues se nos puede parecer a un ladrillo, a un tetrabrik

o a una caja de zapatos.

Bueno, vamos a seguir jugando, volvemos a tirar el dado. A ver...

Anda, pero si nos ha salido un tres.

Tenemos que buscar un prisma con tres caras.

A ver, a ver, creo que ya lo tengo.

Es este de aquí. Claro, sus bases son triángulos.

Y tiene una, dos y tres caras.

Como vemos, es un poco distinto al prisma que habíamos visto antes,

que tenía una base cuadrada.

Este es un poco diferente. Y al cubo, también. ¿A que sí?

Bueno, ¿y qué podemos buscar más aquí?

Podemos buscar el número de aristas,

que es donde se juntan dos caras.

Pues, si vemos las caras,

podemos decir que tiene una arista por aquí, otra, otra...

Tres, cuatro, cinco, seis y siete, ocho y nueve aristas.

Genial. ¿Y si buscamos los vértices?

Los vértices es donde se juntan tres o más aristas.

Entonces, voy a preguntarle a mi amigo el triángulo

a ver si me lo chiva.

Creo que ya me lo ha dicho. ¿Cuántos vértices tiene?

Pues tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis vértices.

Genial.

Bueno, ya han visto cómo estamos rodeados

de figuras geométricas como los prismas.

Que tienen sus caras planas,

nos sirven para hacer castillos y tienen múltiples formas.

Bueno, ven aquí esta,

que era la antigua torre de la princesa,

a ella le encantaba subirse y mirar el horizonte.

Les quiero proponer un reto, tienen que decirme

a qué se parece este prisma hexagonal.

A ver, a ver...

Les doy unos segundos.

Pues claro que sí, al lápiz.

Hemos aprendido mucho sobre prismas,

pero, antes de irme, tengo una misión para ti,

tienes que buscar prismas similares

en tu casa, en tu barrio o en el cole.

Bueno, "matemaniacos" y "matemaniacas",

me voy a reconstruir este castillo, porque miren cómo ha quedado.

Nos vemos, hasta la próxima.

¡Vaya! ¿Ahora Conexa también es reina?

-Afirmativo.

-Sí, un rey necesita una reina.

Ahora somos los Reyes Mapachólicos.

-¿Y tenéis un lema, como los Reyes Católicos?

"Tanto monta, monta tanto".

-Sí. ¿Por qué hablas raro, súbdito?

-Es el lema de los Reyes Católicos,

significa que ambos reyes mandaban exactamente igual.

-¿Qué es un lema? ¿Se puede comer? -No, no se come.

Un lema es una frase o una oración...

-Espera, espera, espera, ¿qué es una oración?

¿Saber la hora que es?

-No, mira, la oración es

lo que nos va a explicar ahora mismo Juan Carlos Palomino.

El escalón... El escalón...

Me he encontrado con este cartel,

pero no tengo muy claro lo que querrá decir.

El escalón... El escalón...

¡Oh!

¡Vaya, hombre!

Mira, mira lo que me he encontrado: "Cuidado con el escalón".

Claro, es que faltaba esta parte de la oración

y por eso no estaba completa y no tenía significado.

Bueno, pero un momento, ¿sabes lo que es una oración?

Como por ejemplo...

Si te das cuenta, es una oración porque tiene sentido.

Y es que se ve perfectamente.

¿Y a que sí, a que son muy graciosos los monitos?

(Mono)

Vamos a probar otra cosa,

¿y si yo te digo el enunciado...?

Aquí falla algo porque no tiene sentido.

Falta algo, ¿qué es lo que falta?

Muy bien, falta el verbo.

Porque, sin el verbo, la oración no está completa,

y entonces, decimos que es un enunciado.

Y podemos decir que el verbo

es una de las palabras más importantes de la oración.

Y ahora vamos con otro ejemplo.

Uy, ¿esto es una oración completa, "el caballo mucho"?

(Relincho)

¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa con el caballo?

¿Y si le ponemos el verbo salta?

Ahora sí que tiene sentido.

Y es que ya has visto lo que hace un verbo,

como te he dicho antes,

es la palabra más importante de la oración

y con ella cobra total sentido.

Ah, ahora sí,

tienes que saber identificar los verbos perfectamente.

¿Y tú, sabrías identificar el verbo de una oración?

Pues voy a ponerte a prueba con el juego "Identifica el verbo".

Es muy sencillo. Yo te voy a decir algunas oraciones

y tú tienes que averiguar cuál es el verbo.

Empezamos con la primera.

¿Qué, lo sabes?

Piensa un poquito, ¿eh?

Piensa un poquito, no te aceleres.

Seguro que ya lo tienes.

Eso es, muy bien, el verbo es "está".

Vamos con la segunda.

Esta es muy sencillita.

¿Lo tienes?

¿Te lo has pensado bien?

Perfecto, el verbo es "canta".

Y vamos con la última,

esta es para grandes superlingüistas.

Uy, llaman a la puerta.

¿Quién será?

Pase, pase. Anda, si es el cartero.

Me ha traído una carta.

¿Cuál es el verbo en esta oración?

¡Perfecto, muy bien!

No se te escapa ni una, el verbo es "trae".

Bueno, creo que lo has entendido perfectamente.

Y hay muchos más verbos.

Por cierto, ¿cuáles son tus verbos favoritos?

Jugar, leer, estudiar, aprender...

¿Hay más verbos que te gustan o que no te gustan?

Uno de mis verbos favoritos y que lo voy a hacer ahora mismo

es comer, ñam, ñam.

Hasta luego.

Bueno, pues ya lo tengo todo, mi reina, mi castillo,

y ya sé lo que soy las oraciones, así que mi lema será:

"Basura para todos y todos para la basura".

-Bueno, es un poco raro, pero vale.

Ahora solo te queda aprender un poco de protocolo para

cuando te reúnas con otros reyes.

-¿Proto... qué?

-Protocolo, conjunto de reglas de formalidad

para actos diplomáticos y ceremonias oficiales.

-¡"Mapachus", no he entendido nada!

-El protocolo es lo que te dice

cómo tienes que sentarte, comer, hablar...

Imagínate que tienes una cena con la reina de Inglaterra,

¿qué le dirías? -¡Pásame la sandía, reina!

-Fatal. Además, la reina de Inglaterra habla en inglés.

¡Ok, "you"! ¡Sandía pa acá, reina!

"¡Thank you, thank you! ¡Very much!"

Por suerte, tenemos a Kate, que de inglés sabe un montón.

Ok, Kate.

Hello, everybody. -Hi.

Hi, Mermaid. How are you today?

Actually, I'm a bit nervous.

Nervous? Why are you nervous?

Because I've been invited to a very important party tonight.

A party? Wow!

How exciting! I love parties.

Where is this party?

It's at the bottom of the sea,

in Neptune's sand castle.

Oh! In Neptune's castle!

Neptune is the king of the oceans.

And are you going to meet Neptune?

Yes, that is why I'm so nervous.

What do I say to him?

Oh, okay,

so you don't know how to greet a king.

To greet means to say hello

or good morning to someone.

No, I don't know how.

Would you like me to help you?

Great. First, we're going to learn how to greet everybody.

We use different greetings

depending on who you're going to meet on your way to the party.

Look at this.

It's a fish.

Yes, and is it an important fish or a common fish?

It's the fish that guards the gates of Neptune's castle.

Exactly, and what can you say to this fish?

That's easy, I just say: "Hello".

Exactly, we can say: "Hello", or "Hi",

when we see a friend or someone we know.

We can also say...

Depending on the time of day.

We can also say: "How are you?",

if we're interested.

Look, what's this now

inside the first room of the castle?

Oh, that's the octopus.

He is the king's assistant.

I have to announce myself to him when I arrive.

What do I say to him?

Well, with the octopus, you can use a more polite or formal greeting.

You can say: "Good evening",

because the party is at night.

And you can say: "How do you do?".

Okay, good evening,

how do you do?

And is that what I should say to the king

when I meet him? "Good evening, how do you do?".

No, if we meet a king or queen,

we can say...

Oh, your majesty, how do you do?

Look!

It's king Neptune himself!

How do you do, your majesty?

How do you do, your majesty?

Did I do it right?

That was perfect, Mermaid.

Now, it's time to say goodbye.

But don't forget the different greetings

and have fun at your party.

I will, bye!

Bye!

Bueno, pues ya sabes

todo lo que tienes que saber para ser rey.

Ya tienes tu castillo, tienes tu reina,

¿qué es lo primero que vas a ordenar como rey de los mapaches?

-Pues no sé, James. -¿Qué pasa, ya no quieres ser rey?

-Es que me gusta lo de la corona y el castillo, pero...

-Pero... -Pero es que es demasiado trabajo.

Prefiero ser un humilde presentador de noticias "mapachas".

-¿Y entonces? -Y entonces, empieza...

-"Está 'mapachando'".

(RÍE)

Bienvenidos y bienvenidas a "Está 'mapachando'",

el noticiero mapache

que da las noticas "pache" lo que "pache".

Buenas noticias,

el rey Nacho Mapacho I, II y III

ha decidido presentar este programa.

Malas noticias,

también ha venido su vasallo

James Van der Lust.

-Muy buenas, Nacho.

-Su majestad Nacho I para ti.

-Pero ¿no decías que no querías ser rey?

-Es verdad. Puedes llamarme simplemente "su majestad".

Y vamos con las noticias de hoy.

Existe un café mapache en Corea del Sur

donde los mapaches son los reyes.

Por un módico precio,

los turistas pueden ir a este café de Seúl

y adorar a Pumuchito IV y Coliflora III,

los reyes mapaches.

Pueden jugar con ellos

y llevarlos a cuestas, como se merecen,

no solo a los mapaches de la realeza,

sino a todos los mapaches.

-Ha habido muchos reyes en todo el mundo,

pero el más poderoso de todos los tiempos

fue un rey español llamado Felipe II.

El imperio español, sobre el que gobernó Felipe II,

llegaba desde las islas Filipinas, llamadas así en su honor,

hasta Alaska, pasando por casi toda Sudamérica

y parte de la India, Oceanía y África.

Llegó a ocupar un 18 % del territorio del planeta.

Y se decía que en su imperio no se ponía el sol.

-Ah, ¿sí? Pues, entonces, le falta esto.

Mucho mejor, su majestad. (RÍE)

-Nacho, eres un gamberro.

-El rey de los gamberros, si no te importa.

Así quiero pasar a la historia,

como Nacho I, II y III, el Gamberro.

-Hombre, desde luego que te viene al pelo.

Y seguimos con uno de los castillos más molones del mundo.

Se encuentra en Cardiff, Reino Unido.

Sus murallas son superfamosas porque están decoradas

con animales tan raros como leones, buitres, osos hormigueros

y cómo no, el animal más hermoso del mundo, el mapache.

-Más noticias sobre castillos.

Y es que, si te gustan los castillos, pero no eres rey,

no te preocupes, hay castillos a tu alcance,

como el castillo Big Bounce en Estados Unidos.

Según el "Libro Guinness de los Récords",

es el castillo inflable más grande del mundo,

con pistas de pruebas, laberintos, toboganes

y piscinas de bolas gigantes, y hasta cinco DJ.

-¿Qué? ¡Me flipa todo! ¡Me voy ahora mismo, James!

-Espera, espera, que se te olvida algo muy importante.

-¿El qué? ¡Vamos, dime!

-Pues que eres un mapache. -¿Y?

-Que los mapaches tenéis garras en los pies

y si te subes a un inflable, lo vas a pinchar.

Antes de subir, córtate las uñas.

-¡Mamá! ¿Dónde está el cortaúñas?

Bueno, "claners", este ha sido un programa real.

Espero que hayáis aprendido un montón

y os hayáis divertido mucho.

Hasta pronto.

(Música)