Aprendemos en Clan - La magia

(Alarma)

(Música)

¡Hola, clanners, o, como dicen en Hawái, "aloha"!

Hoy en "Aprendemos en Clan" estamos muy contentos porque...

-¡Porque ya está aquí el gran Mapachini!

-¡Tará! -Nacho, ¿de qué vas disfrazado?

-He encontrado esta varita en la basura

y he pensado que me voy a hacer mago:

¡el gran Mapachini! -¿Mago? ¡Qué buena idea!

-Sí, voy a viajar por el mundo y asombraré a grandes, pequeños

y medianos con mis "mapachonantes" ilusiones.

-Qué bien. ¿Y qué trucos de magia sabes hacer?

-No hago trucos, hago magia de verdad.

-Perdón, don Mapachini. ¿Qué tipo de magia sabes hacer?

A ver, enséñanos algo.

-Claro. Espera que diga las palabras mágicas.

¡"Abralacabra"!

¡"Barcalabarba"!

-¿Seguro que esas son palabras mágicas?

-Claro. ¡"Barbalacabra"!

No, espera, no era así, era...

¡"Abralacartacabra"!

Uy, espera, no, era...

¡"Lacabraenlabarca"!

No, no, era...

¿"Cabralacacadelacabraenlabarca"?

-¿No querrás decir "abracadabra"?

-¡Eso! ¿Dónde lo has aprendido?

-¿Sabes magia? -Creo que, aparte de la varita

y el disfraz, necesitas un libro.

-Oh, ¿un libro mágico?

-Casi. El libro que necesitas es un diccionario.

-Oh. -Juan Carlos, porfa.

¡Hola a todos y a todas! Soy Juan Carlos, tu profe de Lengua.

Hoy vamos a solucionar todas las dudas de las palabras.

¿Y cómo lo vamos a hacer?

¡Con el libro mágico de las palabras: el diccionario!

Con este libro, podrás dejar boquiabierto

a cualquier persona.

¿Cómo? ¿Que no sabes lo que significa "boquiabierto"?

(GRITAN)

Un poquito de magia y...

Un diccionario nos sirve para encontrar las palabras

que no sabemos, pero también las que sabemos.

Están todas.

Porque en un diccionario podemos encontrar sinónimos;

información del tipo de palabra que es:

adjetivo, sustantivo, verbo; o también podemos ver ejemplos

de cómo se usa esa palabra.

Para encontrar las palabras en el diccionario,

hay que seguir algunas reglas.

No penséis que están colocadas de cualquier manera.

No, no. Tenemos que buscarlas siguiendo

el orden del abecedario, es decir, por orden alfabético.

Así la palabra "adivino" estará entre las primeras páginas

y la palabra "zoo", en las últimas.

Vamos a ver un ejemplo de cómo ordenar alfabéticamente.

Aquí tengo unas palabras

y las vamos a colocar por orden alfabético.

La primera.

La segunda.

La tercera es...

Y la última.

Las tenemos que ordenar.

Empezaremos con las que van con la letra C

porque la C va antes de la D y de la M.

Ay, pero tengo dos palabras que empiezan con la letra C.

Así lo que voy a hacer va a ser fijarme en la segunda letra.

Como tengo "conejo" y "capa",

la A va antes que la O. Así que "capa" será la primera

y después, "conejo".

Después irá "dados", que es la que empieza con la D.

Y, por último, "magia".

Te voy a enseñar un juego superdivertido.

Voy a buscar una palabra y a ver si sabes lo que significa.

Para eso te voy a dar tres opciones.

Venga, vamos a ver.

A ver por aquí. Vamos a ver.

Aquí tengo una: "peripuesto".

Opción uno:

"Sobrero que está hecho con hojas de árboles frutales".

Dos: "Que va bien vestido y arreglado, incluso demasiado".

Tres: "Se dice del adorno que está muy bien colocado".

¿Sabes cuál es? Venga, seguro que sí.

Efectivamente, era la dos: persona que va muy bien arreglada,

incluso a veces demasiado.

¿Quieres hacer este juego en casa?

Solo necesitarás un diccionario,

lápiz y papel y mucha, pero que imaginación.

¿Cómo se juega?

Busca una palabra. Por ejemplo, "hipnosis".

Escribe en un papel su significado.

Los demás tendrán que escribir otros significados diferentes.

Y ahora júntalos todos

y tendrán que adivinar cuál es el correcto.

El que adivine cuál es la verdadera gana.

Cuantas más definiciones, más divertido será el juego.

Vais a aprender un montón.

(Alboroto)

Sigo aquí buscando mis palabras

con este libro mágico. Nos vemos en el siguiente programa.

(BALBUCE)

Ahora, niños y niñas, mapaches y "mapachas",

no perdáis de vista este pañuelo ni mi mano.

¿Cuántos dedos tengo aquí?

-Uno. -Muy bien.

Mira, lo tapo con este pañuelo,

soplo por encima.

(SOPLA) Y magia.

(SORPRENDIDO) Pero ¿cómo lo has hecho?

-Dos dedos. -¡Me has roto el cerebro, James!

-Es la magia de la matemática.

Los magos la utilizan mucho.

-¡Quiero aprender! ¡Quiero aprender! ¡Sí, sí!

-Si te gustan la magia y las matemáticas,

Miguel sabe un montón.

-Oh.

¡Hola, matemaníacos y matemaníacas!

¿Qué tal? Soy Miguel Ángel Ruiz, vuestro profesor de Matemáticas.

Hoy también voy a ser vuestro profesor de magia.

Sí, sí, de magia. Y dirán:

"Qué combinación más extraña, ¿no? ¿Por qué las matemáticas

y la magia?".

Sí, algunos de los trucos más increíbles

que pueden ver de magia tienen relación con las matemáticas.

¿Y sabes qué es lo mejor?

Que no necesitas ser un gran mago para realizar estos trucos, no, no.

Las matemáticas,

aparte de hacernos la vida mucho más sencilla,

también nos permiten tener un rato divertido y entretenido.

¿Quieren sorprender a amigos y familiares

haciendo un espectáculo de magia?

Hoy vamos a aprender dos trucos que les dejará a todos anonadados.

(GRITAN)

Algunos de los trucos más sorprendentes

tienen a los números como protagonistas.

Uno, que va a dejar a vuestros amigos y familiares

con la boca abierta, consiste en que ellos piensen

un número, hacemos unas cuantas operaciones

y vamos a averiguar el resultado. ¿Cómo te quedas? ¿Que no me crees?

Venga, coge un papel y lápiz para apuntar los pasos

y preparados, listos, que empezamos.

Vamos con el primero. Tienes que pensar en un número

de 3 dígitos iguales.

Por ejemplo, el 222, el 111, el 333, como en este caso.

Bien, ya lo tenemos.

Les pedimos eso, que piensen en un número 3 dígitos, 333.

El segundo paso. ¿Qué tenemos que hacer?

Tenemos que sumar las 3 cifras:

3 + 3 + 3.

En nuestro caso, como el ejemplo es 333,

nos va a dar 9. Muy bien. ¿Y cuál es el tercer paso?

El tercer paso es dividir ese número que hemos elegido,

el 333, entre el resultado del segundo paso, entre 9.

¿333/9 cuánto nos da? 37.

Y da igual el número de 3 cifras iguales

que hayamos elegido, que nos va a dar 37.

¿Que no? Vamos allá. Para que vean que sí.

Por ejemplo, el 555. Bien.

Segundo paso: sumar los números,

5 + 5 + 5, los dígitos. ¿Y nos da qué? Nos da 15. Perfecto.

Ahora el tercer paso: dividir 555 entre 15.

¿Y que nos da? 37, claro que sí.

Que siempre da 37.

(Alboroto)

Vamos con el siguiente,

que es más sencillo.

Estoy tan seguro del resultado que va dar

que lo tengo apuntado aquí en un sobre.

Lo voy a guardar y se van a quedar sorprendidísimos.

¿Qué tenemos que hacer?

Tenemos que pedirle a nuestro público que piense

un número par entre el 1 y el 9.

Por ejemplo, hemos pensado en el 6.

Vamos a poner el ejemplo del 6,

que piensen en el 6. ¿Qué tenemos que hacer?

¿Qué pasos hay que seguir?

En primer lugar, tenemos que pedirle que multipliquen

por 2, es decir, 6 x 2 = 12. Muy bien.

El segundo paso sería que a ese resultado, al 12,

le sumen 10.

Esto lo tienen que hacer mentalmente,

no nos tienen que decir nada. ¿Bien? Y así nosotros les decimos:

"Sumen 10". Muy bien. ¿Cuánto les da? 22.

Genial. Y le decimos: "Ese resultado de la operación

lo tienes que dividir entre 2".

Es decir, 22/2 = 11. Estupendo.

Y ahora, por último le decimos:

"Ahora resta el resultado inicial",

es decir, el número inicial que hemos puesto.

Al resultado le tenemos que restar el número inicial.

11 - 6...

Y se van a quedar...

11 - 6.

Le digo: "No me digas el resultado.

No me lo digas porque ya lo sé.

Lo sé, es 5".

Ese es el resultado. Siempre nos va a dar 5.

Vamos a hacer un pequeño repaso.

¿Qué le tenemos que pedir?

Le tenemos que decir:

"Elige un número par entre el 1 y el 9". Muy bien.

Bien. Ahora le decimos: "Mentalmente, no me digas nada,

tienes que multiplicar ese número por 2". Genial.

Después le decimos: "Venga, vamos, suma 10 a ese resultado.

A lo que te ha dado, le tienes que sumar 10.

Después divides ese resultado que te da entre 2".

Por último, le dices: "Le restas un número,

el número que has pensado inicialmente".

Y ahí le dices: "Quieto, que ya sé el resultado.

El resultado el 5". Porque siempre va a dar 5.

¿Os ha gustado lo que hemos visto?

Prepárense para el reto.

¡Nos vemos luego!

Primo Alfredo, se puede hacer magia con números.

"Mapachemáticas".

-Sí, para elaborar sus increíbles ilusiones,

los magos tienen que conocer

muchas ciencias diferentes.

-Primo Alfredo, los magos, para hacer sus ilusiones,

necesitan saber de un montón de ciencias diferentes.

-Sí. Un buen mago tiene que conocer la psicología,

las matemáticas y la física.

-Oh. Primo Alfredo, un buen mago tiene que saber

matemáticas, psicología y física.

-Sí, y, además, se puede hacer magia con ciencia.

Ahora te lo explican

Orilo y Arlequina. -Oh. Primo Alfredo, pon la tele,

que vas a "mapachoflipar".

-¿Qué? -¿Qué pasa?

-Ha colgado. Mi primo Alfredo no tiene tele.

-¡Hola, mis Clowntífics favoritos! -Arlequina, ¿qué haces así vestida?

-¿Has visto, Orilo? Es que quiero convertirme

en una maga.

-¿Una maga? ¿De las que hacen magia de verdad?

-Claro. Quiero aprender un montón de trucos de magia.

Lo que pasa es que no sé si necesitas algún superpoder

para hacer magia. -La verdad es que sí.

-Para poder hacer magia, necesitas comprender perfectamente

el medio natural, la física.

Al fin y al cabo, necesitas saber de ciencia

porque, en realidad, ¡la magia es pura ciencia!

-¿La magia es pura ciencia? -Sí, y si controlas la ciencia,

podrás hacer una magia que deje "destruyinados"

a todo el "mundorio" en casa.

¿Te apuntas a hacer magia científica con nosotros?

(GRITAN)

¡Vamos allá! Vamos con el primer truco,

Arlequina. -¡Vamos, Orilo!

-Coge ese pez. -Este de aquí.

-Y pásalo por detrás del cilindro.

¡Ya verás qué ocurre en el otro lado!

-Vamos a ver.

Orilo, aquí no pasa nada.

-Claro, porque nos falta un ingrediente imprescindible:

¡el agua! Llena el cilindro con agua.

-Vamos a ver.

-Cuando la luz pasa de un medio transparente,

como el aire, a otro medio transparente,

como el agua, se desvía.

¡Y ocurren cosas como esta! Parece que el pez se está moviendo

en la dirección contraria

en la que Arlequina lo está empujando. ¡Es increíble!

-¡Guau, es alucinante! Creo que ya lo voy pillando, Orilo.

Entendiendo la ciencia, podemos diseñar trucos de magia.

Ahora es mi turno. Voy a diseñar otro truco.

Para eso necesito, un momento:

una bomba de aire.

-Tengo una. Aquí. -Bien. Una botella de plástico.

-Toma ya. -Un poquito de alcohol,

de alcohol del de farmacia. Un corcho para tapar la botella.

Ah, y una aguja de esas de inflar los balones, ¿sabéis?

Con eso podemos diseñar nuestro truco.

Perfecto. Lo que tenemos que hacer

es echar un poquito de alcohol dentro de la botella,

un chorro, así, agitarla bien

y mojar todas las paredes de la botella.

Y ahora, con el corcho, enchufaremos la bomba de aire

a la botella.

Perfecto, Orilo. Ahora bombea.

Hay que darle presión a esta botella.

Bombea ahí, Orilo. ¡Vamos! ¡Bombea, bombea!

¡Más presión, Orilo! ¡Más, más!

¡Vamos!

(AMBOS) ¡Uh!

¿Habéis visto? Cuando hemos quitado el corcho,

se ha liberado la presión de golpe.

Eso ha enfriado el aire y el alcohol se ha condensado

en microgotas que han formado una nube.

-¡Increíble! -¡Ciencia, Orilo!

-¿Vamos entonces con un tercer experimento?

-¡Sí! -¿Sí?

¿Un experimento que podéis hacer en casa

dejando a todo el mundo alucinando?

(GRITAN)

Vamos allá.

Arlequina, necesitamos un globo.

-Un globo. Tengo un globo. Aquí está.

-Perfecto. ¿Qué le ocurre a los globos cuando los acercamos

a una llama como la de una vela?

-Orilo, que se explotan. -Claro, ¿a ver?, compruébalo.

-¿Estás seguro? -Sí, sí, vamos allá.

-Vamos allá.

-¡Ay! -Claro que sí,

porque el calor de la llama está afectando, y mucho,

a las propiedades de la goma del globo.

El globo pierde su elasticidad,

¡pa! y explota.

Pero ¿qué ocurre si dentro del globo hay

un poquito de agua? -Vamos a ver qué ocurre.

Hemos puesto agua dentro de este globo.

-Vamos allá. -Al acercarlo al fuego,

si os dais cuenta, no explota.

El agua tiene un gran poder calorífico.

Absorbe el calor del fuego,

el calor de la llama, evitando que ese calor

afecte a las propiedades

de la goma del globo ¡y por eso no explota!

(Alboroto)

-Parecía magia, pero no, es ciencia.

Ya sabes, cuando quieras diseñar un truco de magia,

primero has de entender la ciencia que hay detrás.

Nos vemos en el próximo capítulo.

¡Adiós!

¡Impresionante! La física te ayuda a la hora de hacer magia.

-No solo las leyes de la física,

también es muy importante estar en buena condición física.

-No hay problema. En mi barrio me llaman el Mapachas

porque soy un mapache cachas.

(HACE ESFUERZO)

-Oh.

En la magia la agilidad de las manos es muy importante.

Por eso muchos magos antes de sus números

calientan sus manos. -¿Calentar las manos? ¿Cómo?

¿Se las ponen en los bolsillos o se ponen un guante de lana?

-Con ejercicios de calentamiento.

¿Sabes quién te puede enseñar a hacerlo?

-¿Un "calentadorista" de manos?

-Nuestro profesor de Educación Física, Álex.

-¡"Mapachis"!

(HACE ESFUERZO)

Hola, superatletas. Soy Álex, tu profe de Educación Física.

¿Sabes lo que estoy haciendo?

Calentamiento de manos.

¿Te parece raro? Lo hacen los masajistas,

los músicos, los bailarines, hasta los "gamers".

Estoy calentando para otra cosa en la que también

se trabaja con las manos.

¿Adivinas qué es?

Se trata de la magia.

Los magos también necesitan calentar, estirar

y practicar este tipo de ejercicios.

Y, además, es importante incluir estiramientos

de hombros y brazos.

Te voy a enseñar un truco en el que vamos a practicar

el trabajo con las manos

y el movimiento pinza.

Es muy fácil de hacer y puedes enseñarlo a toda tu familia

y a tus amigos. ¿Te apuntas?

(GRITAN)

Mira, aquí tengo esta baraja española

y he seleccionado cuatro cartas iguales,

los caballos: oros, copas, espadas y bastos.

He colocado las cuatro cartas

en el mismo sentido. Fíjate que la cabeza de los caballos

está arriba y las patas abajo.

Si ahora giro una de ellas,

rápidamente notas que está patas arriba.

Por eso es muy importante que estén todas las cartas

en la misma posición.

Ahora vamos a darle la vuelta a las cartas.

Cuando el espectador me dice un número, por ejemplo...

-"¡El tres!"

-¿De quién será esa voz?

Da igual. Observa muy atentamente el juego de manos que hay que hacer.

Esto es lo más importante del truco.

Lo único que tienes que hacer es levantar la carta

por la parte de delante con estos dos dedos.

Fíjate que es la parte donde están las patas

Giras la carta al mostrarla

y al hacerlo el caballo se pone patas arriba.

Y vuelves a colocar la carta en esta misma posición.

Ahora las patas de este caballo

están mirando hacia mí,

mientras que la cabeza lo está haciendo hacia el público.

Os voy a repetir este paso porque es el más importante.

Recuerda: cojo la carta por la parte de delante

con estos dos dedos.

La parte de las patas.

Giramos para que cambie de posición

y lo volvemos a colocar encima del taburete.

De esta manera, las patas estarán mirando

hacia mí, mientras que la cabeza lo hará

hacia los espectadores.

Y, de esta manera, siempre vas a saber

qué carta ha elegido el espectador,

independientemente de que las mezcles o no.

¿Ves?

Ahora todas las patas están en una dirección,

mientras que las de este caballo

están en la otra.

¡Tachán!

(Alboroto)

Y ahora practica en tu casa y recuerda calentar, estirar

y hacer ejercicios de entrenamiento.

¡Hasta la próxima, superatletas!

Ya estoy preparado. He calentado las manos,

he calentado los pies.

Estoy preparado para mi número de magia.

-Muy bien. Necesitas una presentación.

Te la hago.

-Oh. -Damas y caballeros,

niños y niñas, el gran mago del misterio,

¡el mago Mapachini!

-Gracias, gracias.

Para mi primer número, voy a separar a una persona

en varias partes y luego la juntaré de forma diferente.

Lo he hecho otras veces y seguro que sale bien.

-Nacho, ¿qué haces?

Necesito un voluntario, James.

Por favor, "voluntarízate".

-Creo que, antes de probar un truco tan difícil,

deberías probar con otros más sencillos.

Mira Miguel el reto que te propone.

-Pero si este es buenísimo.

James, ven, hombre, ven. Pero...

Niños y niñas de todas las edades,

con ustedes, el gran Houdini de las mates

y adivino de la mente humana:

Miguel, el Mago.

Hola a todos y a todas. Por la calle viajo mucho

y me confunden con el Capitán América

y no solo por lo guapo y elegante que soy, que también,

sino por mis superpoderes.

Y se preguntarán: "¿Qué superpoderes tiene un mago?".

El ilusionismo, adivinar el futuro,

adivinar también la mente humana.

Sí, sí, tenemos la telepatía.

¿Que no se lo creen? El gran reto de hoy consiste

en convertirnos en un auténtico mago.

Espero que hayan visto la clase de Mates anterior.

En primer lugar, vamos a hacer un truco de magia.

Y les digo que vamos a elegir un número,

vamos a hacer algunas operaciones

y siempre siempre les voy a adivinar el resultado.

De hecho, ya lo tengo apuntado aquí.

Venga, piensa un número. Me da igual el número que elijas.

Elige un número. ¿Lo tienes? ¿A que sí?

(GRITAN)

También estoy concentrado. Vamos allá. Tienes que, primero,

multiplicarlo por 3. Perfecto. ¿Lo tienes ya multiplicado por 3?

Ahora le tienes que sumar 6.

Muy bien. Me voy a quitar aquí el sombrero

para que vean que no estoy haciendo ningún truco.

Ya le hemos sumado 6 al número. Todos concentrados. Yo también.

Dividimos ese número, el resultado, entre 3.

Muy bien. Lo dividimos entre 3.

Genial. Y lo último que vamos a hacer,

la última operación

que vamos a hacer, es restarle el número inicial,

es decir, el número inicial que hemos pensado.

¿Muy bien? ¿Lo tienes?

Genial. Así que me concentro muchísimo

porque sé que voy a acertar el resultado.

Niños y niñas que están detrás de la televisión,

se va a parar el mundo como acierte.

¿A que sí? Les digo que ya lo tengo

y va a ser el resultado que estaba en esta hoja que apunté.

¡Tachán, tachán!

El resultado es el 2.

¿A que sí? ¿A que a todo el mundo le ha dado 2?

(GRITAN)

¿Cómo te has quedado?

Seguramente te has quedado de piedra.

¿A que sí? Y me dirás: "Venga, profe, dime el truco".

Pero no, no.

El gran reto de hoy consiste en aprender cómo hacer

una verdadera actuación de magia.

Para esto tenemos que seguir algunas pautas.

Te habrás fijado, por ejemplo, en mi vestimenta

o en cómo me he presentado, ¿verdad?

Después he hecho una broma,

he dicho que me parecía al actor del Capitán América,

aunque realmente, muy a mi pesar, no me parezco tanto.

Pero he hablado de superpoderes

y un verdadero mago,

un mago de verdad, no tiene superpoderes,

lo que conoce son trucos. En nuestro caso, trucos matemáticos.

Pero mola mucho más hablar de superpoderes.

¿Qué más he hecho? Te he mostrado el truco como un reto

y también he dicho que, si lo adivinaba,

el mundo se iba a parar porque hay que darle emoción.

(GRITAN)

También he demostrado que no he hecho trampas

porque es un truco matemáticos.

Venga, vamos a repasar

qué necesita un mago para su espectáculo.

En primer lugar, tenemos que buscar una identidad.

Para eso nos podemos disfrazar.

En segundo lugar, tenemos que conocer

a nuestro público, mirarle fijamente a los ojos

y hablar bien alto.

En tercer lugar, tenemos que lanzar un reto.

En cuarto lugar, hacer alguna que otra broma.

Y, en quinto lugar, desviar la atención.

Es fácil. Ya conociendo las pautas,

puedes hacer este "show" con tu familia y amigos.

¡Tachán, tachán!

Recuerda, lo más importante es el truco,

pero te voy a contar el gran secreto de la magia:

jamás cuentes tus trucos a nadie.

¿Cómo te quedas? Ahora te toca investigar

porque hay muchos trucos de matemáticas fáciles y sencillos

que te van a quedar genial.

Ahora sí que me despido. Adiós, matemaníacos y matemaníacas.

Desaparezco.

¡Tachán!

¡Oh! Después de esta lección de magia,

creo que ya puedo hacer mi gran número.

-Si tú lo dices...

-Sí. ¡Mapaches y "mapachas", con todos vosotros,

mi próximo número: la desaparición del mapache!

Necesito que cerréis muy muy fuerte los ojos un momento.

-Tú también, James. -Pero, Nacho, así no vale.

-(SUSPIRA) Ay, venga, hombre, que, si no, me pones nervioso.

-(SUSPIRA) Ay, menudo mago de pacotilla.

-(SUSPIRA)

¡Uno, dos, tres, zas!

-¿Puedo abrir ya los ojos?

-Sí, ya he desaparecido y he vuelto a aparecer.

Es que tenemos que presentar el informativo.

¡Corre!

"Está 'mapachando'".

(RÍE)

Bienvenidos a "Está 'mapachando'",

el noticiero mapache

que da las noticias "pache" lo que "pache".

Buenas noticies: el increíble mago Mapachini

presenta este informativo.

Malas noticias: también lo hace James Van der Lust.

-Hola, James. -Hola, Nacho.

-¡No me interrumpas! Ahora hablas, James.

(CARRASPEA)

Perdón. Gracias a su increíble técnica mágica,

Mapacho Mapachini consigue desaparecer,

pero no es el único mapache del mundo

que lo consigue. Vean este increíble número

de desaparición de un mapache de San Mapachisco.

Se acerca a una tubería por la que nadie

en su "mapacho" juicio cabría.

¡Y ale-hop!

Este gran mapache mago es famoso por hacer desaparecer

toda la comida que encuentra.

-Si quieres estudiar magia, estás de enhorabuena porque estás

en uno de los países con mejores magos

y más escuelas de magia del mundo.

Magos tan famosos mundialmente, como Juan Tamariz o Jorge Blass,

empezaron a estudiar magia a una edad muy temprana

y hoy en día puedes ver sus clases de magia y actuaciones

en internet. Si te gustaría ser mago,

no te lo pienses.

-Uno de los juegos más famosos

del mundo de la magia es protagonizado por un mapache.

Robbie Raccoon, en castellano, Roberto Mapache,

es uno de los compañeros de los magos más habituales.

No os creáis que se deja hipnotizar,

es que es un gran actor.

-Nacho, ¿no tenías que hacer un truco de magia=

-¡Sí, vamos con la magia!

¡Por fin, en exclusiva mundial,

el truco que todos estabais esperando!

Música, maestro.

James, ponte este pañuelo sobre la cabeza.

-Vamos, vamos. -¿Qué dices? ¿Esto?

-Sí, vamos.

-(SUSPIRA)

-¡La desaparición del profesor!

No te muevas y no te dolerá.

-Qué pesadito eres, Nacho.

-¡"Abramapacha", pata de "mapacha"!

-¿Nacho?

¿Dónde ha ido?

Clanners, nos toca desaparecer por hoy.

Como se despiden en hawaiano,

¡hasta luego!