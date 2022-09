Aprendemos en Clan - Reporteros en acción

(Alarma)

(Música)

¡Hola, claners!

Como dicen en Finlandia, "Hyvää huomenta", buenos días,

y bienvenidos a "Aprendemos en Clan",

el programa para aprender desde casa.

¿Aquí estoy bien, Juanjo?

¡Nacho! -Tres, dos, uno...

Hola, amigos, de "Está Mapachando".

Aquí Nacho Mapacho, reportero... -Nacho.

¿Qué haces? -Corta, Juanjo.

Estoy intentando dar una noticia.

Un poco de silencio.

Graba, Juanjo. (CARRASPEA)

Tres, dos, uno...

Hola amigos de "Está Mapachando".

Aquí Nacho Mapacho, reportero especial...

¿Y qué noticia vas a dar?

¿Te importa, James? ¡Estamos grabando!

Juanjo, graba.

(CARRASPEA) Tres, dos, uno...

Hola, amigos de "Está Mapachando".

Aquí Nacho Mapacho, reportero especial.

Nuestro equipo de investigación ha encontrado

al que probablemente sea el señor más feo del mundo:

James Van Beethoven.

Pero ¿qué dices? ¿Esa es una noticia?

¡Corta, Juanjo!

Yo no me llamo así. Y esa información,

además de ser mentira, no tiene ningún interés.

Sí, además de feo, eres poco interesante.

Pero es que tengo que decir algo en el mapachediario

y se hace tarde y no tengo noticias.

Nacho Mapacho, no tienes ni idea de lo que es una noticia.

Mira a Juan Carlos Palomino a ver si te enteras.

Juanjo, atiende tú también.

Anda, ¿ya estás ahí?

Perdona, es que no me había ni enterado.

Estaba informándome de lo que pasa en el mundo

y el tiempo corre que ni me entero.

Pero, ay, esperad un poquito que voy a apagar la radio

para que me podáis escuchar mejor.

Ahora sí. Bienvenidos y bienvenidas

a la lección de "Aprendemos en casa".

Soy Juan Carlos, vuestro profe de Lengua

y hoy vamos a hablar de las noticias.

Así que saca tu lápiz y tu cuaderno y empieza a anotar,

que te vas a convertir en un auténtico periodista.

Las noticias son muy útiles porque son hechos

que deben ser contados para que los conozcan todo el mundo.

Estos sucesos son importantes para las personas.

Como, por ejemplo, el descubrimiento de una vacuna.

Hay muchos tipos de noticias: hay noticias cortas,

noticias un poco más largas.

Las noticias las podemos leer en el periódico;

también hay noticias que las escuchamos por la radio

y otros prefieren verlas por la televisión.

Como ves, son muy variadas,

pero todas tienen algo en común y es que tienen tres partes:

el título, el subtítulo y el cuerpo.

Y para que compruebes que lo que te digo es verdad,

te he traído una de mis noticias favoritas.

Y es que decir la verdad es una de las obligaciones

que tiene cualquier periodista.

Deben ser hechos reales, hechos que se puedan comprobar.

Porque de lo contrario, una de dos,

o se estaría mintiendo o se estaría dando una opinión.

El titular siempre aparece destacado con letras grandes.

Se hace así para llamar vuestra atención.

Además, suele ser una frase corta que transmite la idea principal.

Si nos gusta lo que estamos leyendo, seguiremos.

Si no, pasaremos a la siguiente noticia.

"Descubierto en Teruel el mayor dinosaurio de Europa".

¡Vaya, qué barbaridad!

Yo no sabía que en España había habido dinosaurios.

¡Qué revelación! Oye, ¿os interesa la noticia?

A mí sí. ¿Seguimos leyendo?

Ahora lo que tenemos es el subtítulo

y es la segunda idea que nos encontramos de la noticia.

A veces la noticia va acompañada de fotografías o vídeos

y sirven para dar más detalles.

Por ejemplo, aquí tenemos una fotografía

que es una recreación de cómo sería el dinosaurio.

La parte más importante de la noticia, la parte central,

es el cuerpo y es donde vamos a encontrar

toda la información.

El cuerpo tiene que utilizar un lenguaje directo

y conciso, tiene que ser claro para que todo el mundo lo entienda.

Y además tiene que responder a cinco preguntas:

¿Qué? ¿Cuándo?

¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?

Vamos a comprobar si en esta noticia se cumplen esas premisas.

Vamos a ver el qué.

"Un grupo de científicos ha encontrado

el mayor dinosaurio de Europa".

¡Vaya notición!

¿Cuándo? El descubrimiento ha sido reciente.

Pero el dinosaurio tiene más de 150 millones de años.

¡Vaya tela!

¿Dónde lo han encontrado? En Teruel.

¿Por qué?

A través del trabajo de unos científicos.

¡Bien por los científicos!

¿Y cómo se han dado cuenta de que era un dinosaurio?

A través de los huesos que han descubierto.

¡Jo, me ha encantado esta noticia!

Me encantan los dinosaurios.

Creo que voy a seguir leyendo y buscando información

sobre los dinosaurios.

Y tú, ¿quieres buscar más información?

Una persona sin información es una persona sin opinión.

Por eso es muy importante que te mantengas informado.

Espero que hayáis disfrutado con esta clase sobre las noticias.

Yo voy a ver si termino de leer este periódico.

Nos vemos en la siguiente clase. ¡Adiós!

No te puedes inventar las noticias, tienes que verificar la información.

Y no es verdad que yo sea feo.

Pero yo te encuentro feo de verdad. -Bueno, es tu opinión y es falsa.

Entonces, ¿las noticias de dónde las saco?

Si eres un buen informador, debes investigar la realidad

y compararla con otros medios de comunicación

para ver si es cierta.

¿Medios de qué? -Medios de comunicación.

¿Como el teléfono cuando comunica?

Pi, pi, pi...

No. Mira, Montse te lo va a contar. -Pi, pi, pi...

Perdona, estoy comunicando.

Hola, niños y niñas. Soy Montse Poyatos,

vuestra profesora de Ciencias Sociales.

Hoy vamos a hablar de los medios de comunicación

y cómo han ido cambiando.

Huy, un momento, es un mensaje, a ver.

Perdonad, que parecía urgente.

Como os iba contando, a ver,

los medios de comunicación han evolucionado mucho...

¿Otra vez? Mejor luego lo leo.

Como os iba contando sobre los medios de comunicación...

¿Ahora una llamada? Mejor apago el teléfono

que si no, no me va a dejar contaros cómo han evolucionado

los medios de comunicación y qué es lo que son.

Aunque...

Aunque ahora que lo pienso,

el teléfono es un medio de comunicación

porque permite poner en contacto, es decir, comunicarse

con una persona o con un grupo pequeño de personas.

Puedes hacer llamadas, enviar mensajes de texto,

mensajes de voz o emoticonos,

esas caritas amarillas tan monas con emociones.

Aunque también puedes hacer una videollamada.

Además del teléfono, han existido y existen

otros medios de comunicación como uno muy antiguo, el telegrama.

Sí, escuchadlo bien, el telegrama.

Y también las cartas como las que mandáis

a los Reyes Magos o a Papá Noel.

Además, ¿sabéis que hay unos medios de comunicación

que permiten comunicarse con muchísima gente?

Se llaman medios de comunicación de masas.

¿Sabéis por qué se llaman así?

Porque permiten comunicarse con miles de personas.

¿Conocéis alguno de esos medios?

Muy bien, la televisión es un medio de masas.

A ver, ¿algún otro?

Claro, los periódicos porque informan

a miles de personas en lugares diferentes.

A ver, ¿cuál más? ¿Habéis dicho Internet?

Claro que sí, es un medio de masas.

Pero ¿sabes que Internet es un medio de masas

un poco diferente, un poco especial?

En Internet tú puedes buscar la información.

Si quieres saber una noticia de televisión,

tienes que esperar a que esta la emitan.

Sin embargo, en Internet buscas la noticia que quieres leer.

Pero en Internet no solo hay noticias,

seguro que lo sabéis muy bien.

Hay, por ejemplo, otros contenidos como vídeos:

vídeos musicales, vídeos de unboxing,

vídeos de retos o de juegos.

También hay podcasts con audios que cuentan noticias o información.

Puedes encontrar blogs en los que hay una especie de diario

en la que la persona de forma pública

cuenta las cosas que piensa.

Y también las redes sociales, ya sabéis, ¿verdad?

Vamos a repasarlo un poquito para que nadie se pierda.

A ver si os acordáis.

Los medios de comunicación entre pocas personas

son el teléfono, las cartas, la mensajería.

Y los medios de comunicación de masas

son aquellos que llegan a mucha gente,

como la televisión o Internet.

Y ahora llega el momento más divertido.

Os voy a proponer que hagáis un cuaderno de bitácora,

que es como un diario personal.

Lo podéis hacer con vuestros compis o con vuestra familia.

Si lo queréis hacer en papel, lo podéis diseñar con dibujos,

apuntando vuestras ideas y las cosas que pensáis.

Si lo hacéis en vídeo, sería como un videoblog.

Para ello debéis ir escribiendo o grabando cada semana

vuestras vivencias. Qué día es hoy, por ejemplo;

qué habéis aprendido esa semana; qué actividades habéis hecho.

¿Habéis ido a clase de pintura?

¿O habéis jugado con vuestros hermanos o hermanas?

También podéis invitar a alguien de la familia

a participar en el videoblog, sería como una entrevista.

Y un superconsejo: si es un videoblog,

que no dure el vídeo más de cinco minutos.

Y si lo escribís en vuestro cuaderno de bitácora,

que no sea más de dos páginas.

Seguro que os quedan genial.

Aquí me despido.

Y ya veis que los medios de comunicación

están muy presentes en nuestro día a día. ¡Adiós!

Oye, supón que yo pongo la tele y sales tú.

Correcto.

Y le quito el sonido porque eres más aburrido

que chupar ladrillos.

¿Sigue siendo un medio de comunicación?

Sí, sería comunicación no verbal, me comunicaría por gestos.

¿No "barbal?

¿Si le quito el sonido, sales sin barba?

"Barbal" no, verbal.

¿Entonces sales con barba o sin barba?

Mira, mejor que te lo expliquen Orilo y Arlequina.

Pero ¿con palabras o ellos tienen barba?

Orilo, ¿qué haces?

Estoy saludando a todos esos niños y niñas

que nos ven al otro lado de la pantalla

utilizando los gestos.

¡Qué guay esto!

A ver si sabes decir con gestos esto.

Hola a todos y a todas.

Somos Orilo y Arlequina.

Y hoy venimos a hablar de comunicación no verbal.

¡Muy bien!

No todo se basa en la comunicación verbal,

o sea, lo que decimos con palabras.

También los gestos que utilizamos, cómo nos expresamos con el cuerpo

nos ayuda mucho a comunicar.

Orilo, hoy vamos a explorar toda esta comunicación no verbal

con un juego, que vaya juego me he currado.

Es que te vas a caer de culo de lo chulo que es mi juego.

¡Mira! -Arlequina, saca ese juego,

que me muero de ganas de verlo. ¡Oh!

Es la ruleta no verbal.

¡Jo, qué guay!

Y con ella vamos a explorar distintas facetas

de la comunicación no verbal. ¿Empezamos, Orilo?

Le doy yo, vamos allá. -¡Tira ahí!

A ver dónde para. -¡Oh!

Expresión facial. ¡Me toca!

Orilo, tienes que adivinar según mi expresión facial

cuáles son mis emociones. -A ver.

Alegría.

Huy, estás muy enfadada.

Y ahora triste.

Estás asustada. -Perfecto, Orilo.

¿Veis como con nuestra expresión facial

también podemos transmitir emociones?

¡Más, más! -Más.

¡Oh!

¡Movimiento corporal!

Claro, cuando movemos el cuerpo también decimos muchas cosas.

Por ejemplo: Arlequina, ¿te apetece ir a bailar?

Pues la verdad es que no mucho, Orilo.

Si es que con el cuerpo se comunica un montón.

Pero hay muchas más facetas del lenguaje no verbal.

Como, por ejemplo, el tono de voz.

Por supuesto, porque no es lo mismo decir:

¡Orilo, no me estás escuchando!

Que: Orilo, no me estás escuchando.

Habéis adivinado dónde estaba más enfadada, ¿verdad?

Claro, en la primera.

Porque nuestro tono de voz también nos ayuda a comunicar.

A ver qué sale ahora.

¡Los gestos!

Cuando estamos hablando podemos apoyar nuestros mensajes

con los gestos. Por ejemplo: lo mejor es que vayas

tres calles más hacia delante y luego gires a la derecha

y cuando llegues al fondo,

encontrarás el monte Kilimanjaro y lo escalas.

¡No, no, yo no quiero escalar el monte Kilimanjaro!

¿Habéis visto todo lo que dicen los gestos?

Vamos a seguir explorando el lenguaje no verbal con...

¡Contacto personal!

Nuestro contacto con otras personas también nos ayuda a comunicar.

Dar abrazos, tocar el brazo siempre y cuando se pueda.

¡Seguimos! -¡Nos queda solo uno que es...!

¡La mirada!

Cuando estamos hablando con alguien

y le estamos contando alguna cosa...

¿Sabes qué cene ayer, Arlequina? Ayer cené un plato de espaguetis,

pero llevaba un poco de salsa de tomate

y le puse unos champiñones porque me gustan mucho...

Arlequina, ¿has dejado de mirarme? ¿Qué pasa,

que te aburre lo que digo? -Claro.

Si no miramos a la persona que nos está comunicando algo,

parece que lo que nos está diciendo no nos interesa.

¿Has visto, Orilo, la cantidad de facetas

que tiene nuestro lenguaje no verbal?

Ya sabéis, utilizad el lenguaje no verbal

para comunicaros con los demás.

Nosotros nos vamos, nos vemos muy pronto.

¡Hasta la próxima! -¡Adiós!

James, ¿quieres que te entreviste? -Huy, no, gracias.

Primera pregunta: ¿cómo es trabajar con Nacho Mapacho?

¿Bueno, mejor o superior? -Depende del día.

Hay días malos... -¿Es cierto que es guapísimo?

La verdad es que yo no me he fijado en eso.

¿Es el mejor jefe que has tenido? -¡Basta!

No soy tu jefe y así no se hace una entrevista.

"James no sabe responder entrevistas".

Miguel, por favor, enséñale a hacer una entrevista como corresponde.

¡Hola a todos y a todas!

La de cosas que hemos visto en los medios de comunicación

y las noticias.

Soy Miguel y ahora toca la hora del reto y la atención

porque vamos a hacer un viaje al pasado

y un regreso al futuro.

Bueno, interesante, ¿eh?

Vamos a viajar virtualmente al pasado,

vamos a buscar una noticia y la traeremos al presente.

¿Qué vamos a necesitar?

Vamos a necesitar un cuaderno, un lápiz y una grabadora.

Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los móviles

y las tabletas ya tienen grabadora, se la podemos pedir a un adulto.

Eso es lo más sencillo.

Ahora lo más complicado es aquello de cómo viajar al pasado.

Para eso necesitamos un testigo.

Un testigo es una persona que realmente conoció un hecho.

¿Por qué? Porque estuvo allí y son fundamentales

para conocer la verdad. Yo tengo un caso particular.

En mi caso le hice una entrevista a mi madre, que se llama Mita,

y con ella conocí su infancia, conocí los hechos de antes

y pude conocer mejor a mi abuela.

La época del hambre; donde las niñas tenían que trabajar.

¡Eso sí que es un viaje al pasado!

Ahora te toca a ti.

Tienes que buscar a alguien del pasado,

cuanto más del pasado sea, mejor. Por ejemplo:

podemos ir a nuestros padres, pero también a nuestros abuelos

o algún vecino que tengamos que sea muy mayor.

Tienes que pedirle consejo a algún familiar.

¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer una entrevista.

Una entrevista es un género de noticia,

en ella hacemos unas preguntas y el entrevistado nos responde.

Pero tenemos que estar muy atentos para no perdernos ningún secreto.

Veamos cómo haces la entrevista.

Me he traído a mi amigo Oso que es muy mayor

para hacerle una entrevista.

Pero hay que buscar una zona tranquila

para que se sienta cómodo y una hora adecuada,

por ejemplo, la hora de la merienda.

También tengo unas galletitas y un vasito de leche

para que esté relajado. ¿Quieres unas galletitas, Oso?

Y por último, nos podemos sacar un selfi

que nos vendrá muy bien para nuestro resumen.

Venga, Oso, sonríe.

Tienes que tener algunas preguntas preparadas.

Por ejemplo: ¿qué hacías cuando eras pequeño?

¿Cómo era tu colegio?

¿Dónde ibas de vacaciones?

Y es interesante que tengas preguntas preparadas

que nos traigan al futuro.

Por ejemplo, algún consejo que nos puede dar Oso

para los niños y niñas de hoy.

Es muy importante que grabemos toda la entrevista

porque luego hay que escucharla atentamente.

Si lo haces, seguro que hay algo que te llamará mucho la atención.

Por ejemplo, Oso ha dicho en la entrevista:

"La familia es lo más importante del mundo".

Y yo dije: "Qué buen titular". Así que lo cojo y digo:

"La familia es lo más importante del mundo".

Cuando lo tengas, puedes presentar un documento

para que lo lean tus familiares y amigos.

En él tiene que venir una foto, el titular,

un breve resumen de la entrevista y nuestra entrevista,

las preguntas y respuestas.

Por ejemplo, en nuestro caso sería así.

La foto de Oso y yo.

Puede ser el titular: "La familia es lo más importante del mundo".

Un breve resumen de la entrevista.

Y nuestras preguntas y respuestas.

Esa sería la entrevista completa.

¿Qué te parece? Mi amigo Oso y yo nos despedimos.

Os dejo que disfrutéis de vuestra entrevista

y que sigáis pensando en ella. ¡Adiós!

No hay nada que no sepa sobre noticias.

Soy una estrella internacional de la tele.

¡Internacional!

Pero si no has salido de tu cubo de basura.

Ya, pero mi cubo está hecho en China.

Pero si no sabes hablar idiomas.

Sé hablar castellano, mapachés e inglés.

¿Quieres que te diga algo en inglés? -A ver, dime algo en inglés.

Algo.

Algo es "something".

Algo es algo.

Anda, mira, atiende a Katharine

que nos va a hacer una clase en inglés.

A ver si te pega algo,

que menuda estrella internacional estás hecho.

Hello, everybody. How are you?

My name is Katharine and I'm your English teacher.

Today we're going to see the WH questions.

We use why to ask about reasons.

For example.

And we use how to ask about procedures.

For example.

As you can see, most of the question words

start with WH.

We can use these WH questions to find out information

about things that happen.

For example, we can find out information about something

and write an article in addition to a newspaper.

Can you imagine that we work for a nature magazine?

We can write an article. Are you ready?

Let's go, let's be journalists.

We can write an article about the new baby panda

that was born in China last week.

Do you like pandas? I love pandas!

Yes, I love pandas.

And we have to protect them because they are in danger.

There are many left in the world.

There were a lot before, and now not so many.

So, to find out information, what do we need?

We need the WH questions.

So, let's practice the WH questions.

First: what happened?

Where did it happen?

When did it happen?

Who saw the baby panda first?

And he took this picture.

How many pandas live in the wild?

That's not very many.

Why is this baby panda so important?

And there are many left.

Now we have all the information we need.

We know what happened, where, when,

who, how and why.

So now, we can write the article for a nature magazine.

I can help you start and then, you can finish it. Okay?

A baby panda was born in the forest in the south of China

in September... What else happened?

You know because of the WH questions.

Come on, it's your turn.

You can write news about anything using the WH questions.

You can write news about your city, about a film,

about a skate competition.

About a dancing rabbit!

You can use the WH questions to do research or to investigate.

For example:

Dad bakes a really nice cake in the kitchen.

But now it's gone missing.

Let's play detective.

First: what?

That's easy, the cake is missing.

When? After dad took it out of the oven.

Where? The cake was in the kitchen.

Who?

Now, that's something to find out.

And how?

Let's look for some clues.

Like cat footprints.

I think you can discover now what happened.

Remember to use the WH questions, they are really useful.

So, good luck finding the cake and see you soon!

Bye!

Nacho, espero que hayas aprendido mucho.

Lo habría hecho si no fuera porque ya lo sé todo.

Hoy ha sido un programa muy especial,

hemos aprendido muchas cosas.

Hemos aprendido cómo funciona el periódico, las noticias.

¡Sí! El periódico es el papel

que se usa para envolver las noticias y el pescado.

En mi vertedero hay muchos.

Me encanta leer mientras como basura calentita.

Los medios de comunicación, la comunicación no verbal.

Sí, la comunicación que puedes hacer sin tener barba.

Hacer una entrevista, incluso en inglés.

De nada por las clases.

¿Ves? Eres un pesado.

Todo lo que acabamos de ver, ¿por qué lo repites?

Para ver si a algún mapache testarudo

se le mete en el cerebro.

¡Eso, mapaches testarudos, a ver si os enteráis!

Nacho, cuando hablo de mapaches testarudos,

me estoy refiriendo a ti.

¡Detén tus dulces labios, Jamesito!

Porque comienza el informativo ahora mismito.

(Música)

Bienvenidos a "Está Mapachando", el noticiero mapache

que da las noticias pase lo que pase.

Buenas noticias: Nacho Mapacho, estrella internacional,

vuelve a sus pantallas.

La mala noticia es que le acompaña James Van Der Lust.

Hola, James. -Hola, Nacho.

¡No interrumpas!

Crece nuestra audiencia.

Nuestro programa "Está Mapachando"

es el informativo más visto entre los mapaches

que, gracias a mí, están empezando a ver la tele.

Vean a este mapache de San Mapacho de Arriba

esperando impaciente a que empiece nuestro programa

mientras se come 80 kilos de palomitas.

Unicef, el organismo internacional que vela por el derecho

de los niños y los jóvenes, ha lanzado en Montenegro "WADADA".

"WADADA" es el primer informativo emitido íntegramente

por y para niños y jóvenes en Montenegro.

Voluntarios de Unicef y niños es quienes hacen

sus propias noticias pensadas para gente de su edad.

Últimas noticias.

Una gran cantidad de mapaches

se han juntado en el exterior de nuestros estudios.

Se trata ni más ni menos

que del Club de Fan de Nacho Mapacho.

Y han declarado que no se irán hasta que Nacho cante.

¿Otra vez inventando noticias? Nacho, por favor, di la verdad.

¡Qué dices! Yo soy un periodista de raza mapache

y tengo un compromiso con la verdad.

Y la verdad es que canto fenomenal.

# Nacho, Nacho, men.

# I wanna be a Nacho men.

# Nacho, Nacho... # Bueno, clanes,

hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos mañana

aquí mismo, en "Aprendemos en Clan". Y como dicen en Finlandia:

"Nähdään huomenna". ¡Hasta mañana!

(Música)

¿Alguien sabe lo que son dos mapaches

compartiendo un cubo de basura?

¿No?

¡Compañeros de peso!

(RÍE) ¡Compañeros de peso!

¿En qué se parece un elefante a una cama?

¿Nadie?

En que el elefante es paquidermo y la cama pa' que duermas.

(RONCA)

¿Sabéis dónde tiene más pelo un mapache?

¿No?

¿Nadie?

¡Por fuera! (RÍE)

¡Por fuera, sí! (RÍE)

Este os va a gustar.

¿Sabéis cuál es el colmo de una jirafa?

¿Nadie?

¡Que le duela la garganta!

¿Alguien sabe cómo se quieren dos patos?

¿Nadie?

¡Pa' toa' la vida!

(RÍE) ¡Pa' toa' la vida!