¡Hola, Claners! ¿Listos para seguir aprendiendo con nosotros?

¡Hola, chicos! ¿Qué hace aquí Conexa?

La he traído porque quiero adoptar a una mascota

y ella me va a ayudar a encontrarla por Internet.

¡Oh! ¡Qué guay, James!

Pero una pregunta, ¿qué es una mascota?

Una mascota.

Un animal de compañía. -Ah.

Entonces, ¿tú eres mi mascota? -No, Nacho. Yo no soy tu mascota.

Entonces, ¿Conexa es mi mascota?

Negativo. Yo tampoco soy tu mascota.

Soy una asistente virtual con forma de conejo.

¿Sabes qué, James? Yo también quiero tener un animal de compañía.

Me parece una idea genial.

Conexa, ¿puedes buscar en Internet qué animales hay y elegimos uno?

Buscando, bi, bi. He buscado en centros de adopción

de todo el país y he encontrado 3.528 perros

y 4.817 gatos.

Pero Conexa, ¿cómo va a haber tantos?

¿Todos esos perros y gatos no tienen hogar?

No, Nacho. No lo tienen. Tener un mascota

es una gran responsabilidad y hay mucha gente

que por eso lo abandona.

No te preocupes, James.

Yo nunca te voy a abandonar.

Que Nacho, que yo no soy tu mascota.

No, porque, en ese caso,

tendrías que darle de comer, jugar con él, pasearlo

y llevarlo al veterinario.

¿Todo eso?

Claro, a las mascotas hay que cuidarlas muy, muy bien

y de eso nos cuentan más Orilo y Arlequina

sobre las mascotas. -Animales de compañía.

Pero ¿qué llevas ahí, Orilo? -Es mi nueva mascota.

Se llama Francesca. ¿Te gusta?

Pero yo no veo nada. -Hombre, no la ves

porque es muy pequeñita. Fíjate bien, fíjate bien.

Orilo, que aquí no hay ninguna mascota.

A ver, Francesca. Saluda a Arlequina,

que está un pelín cegata y no te ve.

Mira, Orilo. O has perdido un tornillo

o me estás intentando tomar el pelo.

Que no, Arlequina. Que Francesca es una pulga.

Mira, mira, mira. Venga, Francesca.

Demuéstrale a Arlequina cómo saltas.

Mira, mira, mira. "Alehop". Eh.

Pero Orilo, ¿cómo vas a tener a una pulga como mascota?

¿Y por qué no? -Pues porque no.

Porque las mascotas son animales

que acompañan a las familias, son como un miembro más.

Hacen compañía. -Pues Francesca a mí me hace

muchísima compañía. -Bueno, vale.

Pero normalmente, las mascotas que tenemos son animales como...

Pero ¿pulgas?

No sé, Arlequina. También hay gente que tiene

como mascota

gusanos de seda.

Ay, es verdad. Los gusanos de seda son fascinantes

porque van creciendo hasta que construyen un capullo

con su propia seda y de ahí se convierten

en mariposas.

¡Guau!

Así que un gusano de seda te parece una mascota fantástica

y en cambio una pulga no.

Que Francesca puede hacer un triple salto mortal

con doble tirabuzón.

Ya, ya. Tienes razón, Orilo. Además, hay gente que tiene

mascotas mucho más raras que la tuya.

¿Te refieres a mascotas exóticas?

Como las arañas, las serpientes,

los camaleones,

los hurones,

los dragones barbudos...

A la hora de elegir una mascota tienes que tener claras unas cosas.

Por ejemplo, que vas a poder cuidar de ella siempre.

No importa lo grande que se haga o los años que viva.

Vas a poder darle los cuidados que necesita

durante toda su vida.

Recuerda que una mascota es un miembro más de la familia.

No es un juguete.

Además, hay animales que no son domésticos.

Que son salvajes. Cuando son pequeñitos,

pueden parecer muy adorables, pero al crecer

pueden volverse peligrosos.

Como los tigres,

que de pequeños son supermonos. Ay, que quieres abrazarlos

todo el rato, pero a la que crecen...

se pueden convertir en animales superpeligrosos

y pueden decidir que tú seas su próximo filete con patatas.

Y muy importante. Prohibido tener como mascotas

a especies invasoras, que son esas especies

que si acaban liberándose en la naturaleza,

son capaces de desplazar a las especies que ya vivían allí,

generando un problema en el ecosistema.

Mira, cuando yo era pequeña, había muchos niños y muchas niñas

que tenían tortugas de Florida

porque de pequeñas son supercuquis, pero a la que crecen

se convierten en tortugas enormes.

Se les abre un montón el apetito

y son capaces de devorar un mogollón de comida.

Y en ocasiones, se vuelven agresivas.

Como la gente ya no las quería tener en casa,

las liberaban en los lagos, en los ríos,

pero como son animales agresivos, eran capaces de desplazar

al resto de especies que estaban viviendo antes

en esos lagos y esos ríos,

haciendo que desapareciesen.

Yo no lo entiendo, Arlequina. Yo tengo una tortuga

llamada Serafina y la llevo cuidando desde hace más

de diez años. Le tengo tantísimo cariño

que no podía abandonarla nunca.

Claro. Si es que cuando tenemos una mascota,

tenemos que pensar que vamos a poder cuidarla

durante toda la vida.

Y si por alguna razón no podemos hacerlo,

lo mejor es llevarla a un centro especializado donde cuiden de ella,

pero nunca, nunca la debes abandonar.

Nunca, aunque pienses que ese lugar

donde la estás soltando está bien para ella.

Tener una mascota es un acto de responsabilidad.

Y recuerda.

Las mascotas nos acompañan

y forman parte de nuestra familia.

Antes de tener una mascota, tenemos que pensar

si vamos a poder cuidarla bien durante toda su vida

y hay especies que no podemos tener

como mascota.

Arlequina, ¿qué es eso?

Pues mi nueva mascota, Orilo. -¿Es una pulga?

¿Una amiga para Francesca? -¿No lo ves?

Es un gamusino. -¿Un gamusino?

Sí. -¿Eso qué es?

Pues una mascota imaginaria.

Así, si crecen mucho, mucho, mucho y ya no me cabe en la imaginación,

la puedo soltar sin problemas.

Ay, qué bonito. Chicos, chicas, nos vemos en la próxima aventura.

¡Adiós!

Conexa, activa Internet,

que le quiero dar una sorpresa a James.

Vale. ¿Qué quieres hacer, Nacho?

Quiero adoptar una vaca y regalársela.

Ya verás qué cara se le va a quedar.

Desde luego.

Internet activado. -Muy bien.

Busca vaca. B, A, C, A.

¿Seguro que es eso

lo que quieres, Nacho?

Segurísimo. No dudes de mí, Conexa.

Ok, tus deseos

son órdenes. ¡Bi, bi!

Baca pedida, estará aquí en una hora.

Pero ¿eso qué es, Conexa? Te has equivocado.

No, Nacho. Eso es lo que me has pedido,

una baca con B, un dispositivo para transportar cargas

en la parte superior del coche.

Sí, pero yo quería una vaca blanca y negra.

De las que hacen mu.

Es que eso se escribe con V, no con B.

Mejor aprendemos de Juan Carlos

sobre las palabras homófonas.

Te pareces cada vez más a James.

No he entendido nada de nada.

¡Hola, superlingüistas! ¿Qué tal?

Estaba leyendo y me he dado cuenta de una cosa.

Hay palabras como uno o echa que son palabras homófonas.

Uno se echa un saco a la cabeza.

¿Cómo? ¿No sabes lo que son las palabras homófonas?

Pues muy sencillo. Son palabras que, aunque suenan igual,

se escriben de diferente manera y tienen distinto significado.

Volviendo a la primera palabra homófona uno.

Sabéis lo que significa, ¿verdad?

Pero hay un uno diferente que la palabra empieza por H.

Y es esta. Los hunos fueron un pueblo nómada de Asia central.

Su más famoso caudillo fue el guerrero Atila.

Así que ya sabes. Cuando veas la palabra huno

escrita con H no es un error,

ya que no se refiere al número.

¡Guau!

La otra palabra homófona es echa, sin H, que significa echar.

Tirar algo. Y es que si le ponemos una H delante,

se convierte en el participio de un verbo que significa otra cosa.

¿Sabes el qué?

¡Eso es! Significa acabada.

Terminada, hecha.

Y es que es muy importante que tengas esto presente

cuando lo escribas, así no confundirás a quien te lea.

Es que también es muy importante que recuerdes las palabras

que se escriben con H y muchas palabras homófonas las llevan.

Porque, claro, no es lo mismo decir honda con H que onda sin H.

O hola que ola.

Otro caso curioso es la palabra bello,

que puede referirse a algo bonito.

Hermoso por la perfección de sus rasgos,

pero también hay otro vello,

que se refiere al pelo corto y suave

que crece en algunas partes del cuerpo.

Por cierto, esta última palabra, ¿cómo se escribe?

¡Eso es! Se escribe con V.

Otra palabra homófona

es vaca, que con V se refiere al animal que da leche

y con B a la estructura metálica que se pone encima

del techo del coche y que sirve para transportar maletas,

aunque ya la verdad es que cada vez se ven menos bacas

encima de los techos de los coches.

Espero que hayas aprendido algo sobre las palabras homófonas.

Ya sabes...

Por eso, la correcta ortografía es importante.

Recuerda la palabra uno, que sin H es un número

y con H es un terrible guerrero asiático.

Fíjate bien en el uso de la H, la B y la V,

presentes en muchas palabras homófonas,

para no cometer faltas de ortografía.

Y lo más importante, para entender bien lo que lees.

¡Hasta la próxima, superlingüistas!

Conexa, ¿dónde está Nacho? -Quería darte una sorpresa.

Ah, qué guay. Pero ¿dónde está?

No lo sé, dijo que lo esperásemos aquí.

¡Mu! -¡Guau, Nacho!

¡Qué guapo! -No quería que te quedaras

sin mascota. -¡Vaya! Entonces,

¿ya tengo mascota? Bueno, pues gracias.

Ahora tienes que alimentarme. Jugar conmigo.

Pasearme, darme masajes. Empieza por donde quieras.

Vaya, qué listo. -Oye.

¿Quién te ha hecho ese disfraz tan chulo?

-Lo he hecho con la ayuda de Mape.

¡Sabe mucho! Y en el siguiente vídeo

nos va a enseñar cómo diseñar nuestra propia mascota.

¡Hola, niños y niñas! ¿Os gusta el diseño?

Pues os presento a la mascota

que acabo de diseñar para un concurso en el que participaré.

Hemos hecho obras en la biblioteca del cole

y buscamos un personaje que la represente.

Así que yo he hecho a este oso panda.

Le he puesto

con un bambú en la mano, que se lo va a comer.

También le he puesto un libro en la otra mano y sus gafas para leerlo.

Está muy sonriente.

¿Habéis visto? ¿Os gusta?

Las mascotas son muy importantes.

Pensad, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos.

En cada uno ha habido una mascota que ha acompañado a los deportistas

en todos los eventos. Cada país ha presentado su candidatura.

El caso es que cuando se celebraron en España los Juegos Olímpicos

en 1992, el diseñador Javier Mariscal

creó una mascota que se llamaba Cobi.

Para hacerlo, pensó en cómo sería su personalidad,

qué amigos tendría, sus aficiones, de qué colores iría vestido.

¿Habéis visto? Es una cosa muy compleja.

Como veis, las mascotas pueden ser imagen de una nueva biblioteca

o de un evento deportivo.

La verdad es que se me ocurre que podemos crear

nuestra propia mascota para que sea la portada de la agenda escolar.

O para la competición de baloncesto del próximo fin de semana.

¿Qué os parece? ¿Os animáis? Esto es un superreto.

¿Creamos nuestra mascota?

Para nuestro reto nos basta un lápiz y un papel,

pero si en casa tenemos cartulinas de colores,

purpurina, rotuladores, pegamento y tijeras,

conseguiremos una mascota con mucho más color.

No solamente tenemos que pensar en cómo va a ser físicamente

por fuera, también hay que pensar en cómo es por dentro.

Cuál es su carácter, qué le gusta hacer, quiénes son sus amigos,

de qué color le gusta vestir...

Y esas características las mostraremos

con la pose que le demos o el gesto de su cara.

Las figuras geométricas nos pueden ayudar a darle forma física

a nuestra mascota. Yo estoy pensando crear una mascota

con mi animal favorito, con un gato,

así que los triángulos me pueden ayudar para hacer las orejas.

Y la cara la puedo hacer con un círculo.

A lo mejor, pensáis en una mascota que sea un ser imaginario.

O tal vez estáis pensando en hacer la mascota en equipo.

Eso es una gran idea. Podéis dividir el trabajo.

Un equipo puede dar las características

mientras otro equipo dibuja la mascota.

Un tercer equipo le puede dar color.

La verdad es que, a lo mejor, cuando lo haces solo,

lo haces más rápido, pero en equipo el resultado es mucho más redondo.

Os animo si queréis hacer la mascota en equipo

con todos los compañeros y compañeras.

Bueno, ¿os gusta cómo ha quedado?

Le faltaba algo muy importante. ¿Sabéis el qué?

El nombre.

Al principio, pensé en ponérselo yo sola,

pero como esto es un trabajo de equipo,

decidimos presentar varias opciones y ponerle el nombre

más votado entre toda la clase.

¿Y sabéis cuál es?

Porque es de color marrón, como la especia, canela,

que es de color marrón.

Una idea muy divertida es darle movimiento a nuestra mascota.

¿Y sabéis cómo lo podemos hacer? Con un "flip book".

Os explico cómo se hace.

Tenemos que dibujar a nuestra mascota

en distintos movimientos. Mirad.

Va avanzando muy poco a poco.

Para conseguir este efecto, podemos calcar una imagen

sobre la siguiente ayudándonos de una ventana, una mesa de luz

o poniendo la pantalla en blanco en nuestro móvil o tablet.

La idea es que se mueva muy poquito a poco, sin dar saltos.

Mirad cómo queda.

¿Habéis visto? Es muy divertido.

Pasando imágenes estáticas de manera rápida

se crea la sensación de movimiento.

¿Qué os ha parecido? Para crear una mascota,

hay que pensar en su forma física, en su personalidad.

Y si nos atrevemos, le damos movimiento y gritamos:

"¡Acción!". En el reto de hoy vamos a imaginar y crear

y ser casi directores de cine. ¡Nos vemos pronto!

Oye, Nacho. ¿Sabes qué? He leído un artículo

donde dice que en España hay más casas con animales domésticos

que con niños. -Pues ahora hay que sumar una más.

La tuya con tu amiga, la mapachavaca.

Pero Nacho, ¿no te parecería raro tener una vaca en casa?

No sé dónde ves lo raro. -Vale, pues te voy a dar de comer

cada día hierba. -¿Y eso por qué?

Es lo que comen las vacas. -Ay.

¿Y si me quito el disfraz

y soy un simple mapache? ¿Me darás sandía todos los días?

Yo no quiero tener un mapache de mascota.

Te prefiero como amigo.

¿Y qué animales hay en las casas? -Uy. Peces, gatos, perros. Depende.

Ah, ¿nadie tiene elefantes o jirafas?

Nacho, pero dentro de una casa sufrirían mucho.

No son animales domésticos. -¿Hay muchos animales domésticos?

Muchísimos. Mira, Miguel nos enseña cómo hacer una estadística

para que te hagas una idea.

¡Hola, matemaníacos y matemaníacas! ¿Cómo están?

¿Les gustan las mascotas? Miren la mascota de nuestra clase.

Es el perro Rodolfo. Bueno, en este caso,

es un perro de peluche, pero estoy seguro que muchos niños y niñas

en vuestras casas tenéis mascotas de verdad.

Las mascotas más comunes son los perros,

los gatos, los pájaros, algunos reptiles y también

algunos mamíferos pequeños, como las cobayas y los hámsteres.

En esta gráfica podemos observar el número de mascotas

que hay en España. Como ven, lo que más abundan

son los perros, seguidos de los peces y los gatos.

¿Sabían que en España hay hasta 30 millones de mascotas?

Un montón. Es una barbaridad.

Pues se me ha ocurrido una pregunta.

¿Por qué no calculamos el número de mascotas

de los niños y niñas del cole?

Lo primero que hacer es calcular el número de mascotas

que tienen los niños y niñas de mi clase.

Para averiguarlo he ido preguntando a cada uno de ellos

cuántas mascotas tienen y me han dicho lo siguiente.

Me han dicho siete gatos,

que los voy a apuntar aquí.

También me dijeron que tenían cuatro perros,

que se lo sumo al anterior. Genial.

También me dijeron que había dos periquitos.

Pues dos periquitos.

Y por último, me dijeron que tenían un hámster.

Pues se lo sumo. ¿Y cuánto nos da este resultado?

Siete más cuatro más dos más uno, ¿es igual a qué?

Es igual a 14. Genial.

Ya sabemos que los niños y niñas de mi clase

tienen en total 14 mascotas.

Lo siguiente que vamos a averiguar es el número de clases que hay

en mi centro. Bueno, sé que hay dos clases por curso.

De primero de primaria hasta sexto.

Entonces, si hay dos clases por curso en primaria,

¿cuántas serían? ¿Dos por seis sería qué?

Claro que sí, dos por seis sería 12.

Genial.

Pero lo que ocurre es que nos hemos olvidado

de los dos cursos de infantil. Cada curso tiene dos clases.

Por tanto, dos por dos, ¿cuánto es? Claro, es cuatro,

que tenemos que sumárselo a las 12 clases que teníamos.

¿12 más 4 cuánto nos da?

Claro que sí. ¿Nos da qué? Nos da 16.

Ya lo tenemos.

Ya sabemos el número total de mascotas que hay en mi clase.

Y también sabemos el número total de clases.

¿Qué ocurre? Que para saber el número total de mascotas

que tienen los niños y niñas,

tenemos que ir preguntándole a cada uno de ellos

y sería un lío.

Así que lo mejor que vamos a hacer es una estimación,

una estimación es dar un resultado aproximado.

Vamos a calcular aproximadamente

cuántas mascotas tienen los niños y niñas del centro.

Para realizar la estimación,

lo que tenemos que tener es datos como referencia.

En este caso, serían las mascotas que hay en mi clase.

Voy a tomarlo como dato de referencia, ¿para qué?

Para estimar que en el conjunto de las clases del centro

hay el mismo número aproximado de mascotas.

Entonces, puedo multiplicar el número de mascotas de mi clase

por el número de clases totales, que sería 14.

¿Por qué? 14 por 16.

¿Y eso cuánto es? Pues vamos a calcularlo.

Yo creo que así mentalmente puedo decir 4 por 16.

4 por 16 sería 64.

Y después,

10 por 16 sería 160.

Por tanto, 64

más 160, ¿es igual a qué?

A 224.

Pues puedo decir que aproximadamente

en mi centro, ¿hay qué? Hay 224 mascotas.

Bueno, también puedo redondear esa cifra.

Redondear es aproximar, por ejemplo, a la centena más próxima.

En este caso, la centena más próxima sería el 200.

Puedo decir que aproximadamente hay 200 mascotas en el centro.

Vamos, un montón.

Hemos estimado el número de mascotas que tienen los niños

y las niñas de mi cole y también hemos practicado el redondeo.

Ahora te toca a ti estimar el número de mascotas

que tienen los niños y niñas de tu cole.

Hasta la próxima, matemaníacos y matemaníacas.

Oye, Nacho. ¿Qué haces esta tarde? -Se supone que limpiar.

Pero ¿para qué nos vamos a engañar? ¿Qué quieres hacer?

Pues quería hacer algo de deporte. -Uy. No, no, no, no.

Tengo que limpiar muchísimo.

Venga, Nacho, que nos va a ir muy bien.

Oye, es de mala educación hablar por los demás.

Ya, pero es que el deporte que quiero hacer es en parejas.

¿Y no conoces a nadie más o qué?

Ya, pero es que estaba pensando en ti y si me acompañas

luego podremos comer unas pizzas.

Bueno, vale. Porque eres mi amigo. ¿Qué quieres hacer?

Los ejercicios que nos propone Álex.

Ya verás qué divertidos.

¡Hola, deportistas! Ya está, ya tengo todo preparado

para que puedas hacer un entrenamiento completo

con tu perro y superdivertido.

Un entrenamiento con tu perro...

porque tienes perro, ¿verdad?

Pues tenemos un pequeño problema logístico aquí

porque ahora que caigo el que no tiene perro soy yo.

Ya lo tengo. Lo adaptaré a humanos y en vez de hacerlo con un perro

lo haces con otra persona, ¿vale?

En las competiciones de "agility", los perros recorren

un circuito de obstáculos que pone a prueba su elasticidad,

fuerza y velocidad en una carrera contrarreloj.

Los dueños no salvan los obstáculos,

pero acompañan y animan a sus mascotas en todo momento

dando las indicaciones necesarias

en cada tramo del recorrido.

Igual que los obstáculos de "agility" son específicos

para perros, adapta los tuyos en tu casa

para poder superarlos de la mano de otra persona.

Papá o mamá, un amigo o una amiga o un compi de clase.

Quien tú quieras.

Verás que no es lo mismo correr solo

que de la mano de alguien. Esto te obliga a coordinarte,

a adaptarte a la otra persona y trabajar en equipo.

Es muy parecido a como si lo hicieras con tu mascota.

Por cierto, esta va a ser la mía.

Se llama mascota de mentira. ¡Saluda, mascota de mentira!

Vámonos a montar nuestro circuito humano sin salir de casa.

Empezamos con la prueba de salto de altura.

Calcula bien la altura de listón porque vas a tener que sortearlo

saltando con los pies juntos.

Ten en cuenta que el recorrido continúa aquí mismo.

Este obstáculo hay que pasarlo de vuelta pasando por debajo.

Es el salto de bajura.

El itinerario continúa con la prueba más temida

por los mayores de casa: la travesía del sofá.

Debes recorrer lo más deprisa que puedas el tresillo de tu salón

de la mano de tu acompañante

sin pisar el mando a distancia.

Ah, no debes ayudarte de las manos.

Para la siguiente prueba, toca acabar con las existencias

de papel higiénico de tu casa.

Coloca cuatro rollos de papel para hacer un recorrido en zigzag.

Tu acompañante y tú debéis sortearlos sin tocarlos.

Vamos a ello.

Ya está todo preparado. Atención, cronómetro.

¡Preparados, listos, ya!

Ya has visto que no es lo mismo hacer ejercicio por tu cuenta

que de la mano de otra persona. Espero que te haya gustado

la experiencia de crear tu propio circuito "agility"

en su versión para humanos.

Recuerda que puedes adaptar el tuyo en función de los muebles de casa

o del papel higiénico que tengas.

Lo importante es mantenerse en movimiento.

¡Hasta la próxima!

Ya he contactado con varias asociaciones

y este fin de semana decido qué animal adopto.

Pero entonces, James, ¿qué hago con los animales

que llegan esta tarde?

¿Qué animales? -Ay.

Es que estabas tan pesado con tener un animal

que he pedido algunos para ti.

Espera, espera. Cuando dices algunos, ¿a cuántos te refieres?

A unos ocho. -Pero ¿ocho? ¿Ocho qué?

¿Perros? ¿Gatos? -Sí.

¿Sí qué? -Uy. Qué tarde se ha hecho, ¿no?

Cómo pasa el tiempo. Ya empieza "Está 'mapachando'".

Pero espera, Nacho. ¿Qué has hecho? -Haces muchas preguntas.

(Risilla)

Bienvenidos y bienvenidas a "Está 'mapachando'",

el noticiero mapache que da las noticias

"pache lo que pache".

Última hora, Nacho Mapacho, el entrañable mapache,

estará presentando. También me acompaña James.

Mi humano de compañía. ¿Qué tal, James?

Hola, Nacho. Tú y yo tenemos una conversación pendiente.

Pero ahora empezamos con una buena noticia.

Desde el principio del 2022,

la ley de protección de animales y bienestar recoge el sacrificio cero

de animales.

También la prohibición de cría por parte de particulares

y la venta de animales

en tiendas de mascotas,

entre otras medidas,

ya que son considerados en España seres sintientes.

Tampoco podrán ser

abandonados, maltratados o apartados

de uno de sus dueños

en caso de separación o divorcio.

Se regula la custodia compartida

de los animales de compañía en caso de separación.

¿Eh? Pero ¿qué pasaba antes? ¿Es que acaso los animales

no sentíamos? -Sí, claro que sentíais, Nacho,

pero no se os había reconocido este derecho.

Es un gran paso. -Pues ¡"yuhu"!

Me alegro mucho. Ya es hora que las cosas cambien más rápidamente

porque los animales en las familias dan muchos beneficios.

Numerosos estudios demuestran

que tener un animal de compañía en el hogar

produce diversos beneficios en el aspecto psicológico

y emocional de los menores.

Reduce el estrés, se sienten acompañados,

mejora la autoestima y aporta felicidad, entre otras cosas.

James, ¿yo te aporto todo eso estando a tu lado?

Todo menos el estrés. -Qué gracioso eres.

Atento a esta nueva noticia.

Esto ocurrió en el condado de Butte, California.

Después de un gran incendio en California,

un grupo de voluntarios y profesionales

se dispuso a rescatar a todos los animales

para luego los dueños pudieran encontrarlos fácilmente.

Se les proporcionó un lugar y los cuidados necesarios.

Gracias a esta operación,

se han podido reunir de nuevo.

Cómo me gustan las historias con final feliz.

Si este programa acabase con una merienda

y un masaje, sería tremendamente feliz.

Lo tendremos en cuenta, Nacho. -Te lo recordaré.

Antes quiero hablarte de la isla Vitali,

un remanso de paz para los animales rescatados.

En este pequeño islote,

los animales campan

a sus anchas

tras haber sido rescatados

por la joven Natalia Rodríguez.

Un refugio muy familiar en el que cualquier especie

es bienvenida.

Los animales no son objeto ni mercancía.

Recuerda que un amigo

no se compra, se adopta.

Además de ayudarnos,

son inmensamente cariñosos

y agradecidos. Esto lo sabe muy bien

mi nueva amiga Natalia,

que desde los 17 años

se dedica en cuerpo y alma

a lo que es su pasión:

salvar vidas de animales.

James, ha llegado el momento.

¿Qué momento? -El de la merienda

y el masaje. Voy pidiendo las pizzas.

Prepara el dinero. -Espera, espera.

Primero, despido el informativo. Bueno, Claners.

Hasta aquí el programa. Y recordad adoptar y amar

a vuestros animales de compañía. ¡Hasta pronto!