Aprendemos en Clan - ¡Un mapache en Francia!

¡Hola, "clanners"! Bienvenidos y bienvenidas

a "Aprendemos en Clan".

Hoy vamos a hablar de un sitio muy bonito.

-¡Por fin! -Hola, Nacho Mapacho.

¿Por fin qué?

-Que por fin vamos a hablar de Mapachelandia, James.

-No vamos a hablar de Mapachelandia.

Vamos a hablar de un sitio muy bonito.

Mira, te voy a dar una pista: es un país vecino.

-¡Ah! Vale, pues...

Dame otra pista.

-Vale. Su bandera es azul, blanca y roja.

-¡Ah, qué interesante!

Dame otra pista. -Vale.

Ahí se comen cosas tan ricas como el croissant, la crepe

o la "ratatouille".

-¡Uy, qué hambre!

Dame otra pista, James.

-Vale, mira: su capital es París.

Ahora sí tendrías que saberlo, ¿no?

-¡Ah! ¡Claro!

Es... Mapachelandia.

-Nacho, no es Mapachelandia, es Francia.

-¡Ah! ¡Qué interesante!

Pues no tenía ni "mapacholera" idea.

-No te preocupes. Mamen nos va a hablar de Francia

y también de su capital: París.

-Hola, niños y niñas, ¿qué tal estáis?

¿Sabríais decirme cuál es la capital de Francia?

¿Es Roma? ¿Berlín? ¿París?

¡Eso es! Es París,

una de las ciudades más increíbles del mundo,

una de mis favoritas.

¿Os venís conmigo a París?

Todo en París es alucinante.

Su arte, su historia, sus calles, sus cafés...

Hace algunos años, yo trabajé como guía en esa ciudad,

y llevaba a los turistas a conocer sus monumentos.

París es conocida también como la ciudad de la luz,

tal vez porque fue la primera capital en iluminar sus calles.

Y habréis oído decir eso de que París es la ciudad del amor.

Puede deberse a todas las historias o películas

que se han escrito en ella sobre el tema del amor,

o que se inspiran en sus calles.

Además, es que está llena de rincones románticos.

¡"Oh là là"!

Tiene cinco aeropuertos,

y en el municipio central de la ciudad

viven más de dos millones de personas,

pero es que más de 30 millones la visitan cada año.

¡Hay tanto que ver!

¿Qué os parece si hacemos un "top" cinco

de las cosas que ver en París?

Número uno: la Torre Eiffel.

Número dos: la catedral de Notre-Dame,

donde tiene lugar la historia del jorobado.

Actualmente está en reconstrucción

porque sufrió un terrible incendio hace algunos años.

Número tres: el Arco del Triunfo.

Lo mandó construir el emperador Napoleón Bonaparte,

para conmemorar una de sus victorias,

Mide 50 metros de altura.

Número cuatro: el museo del Louvre.

Allí podemos encontrar a La Gioconda y también una pirámide.

Es el más visitado del mundo.

Número cinco: Montmartre,

el barrio de los artistas y de los pintores.

Allí vivieron algunos artistas como Monet, Degas,

Renoir, Van Gogh, Picasso.

¡Bueno! Cuántas cosas, ¿eh?

Y aún nos quedan muchas más por aprender.

¿Qué os parece si hacemos un ranking

sobre los cinco acontecimientos

más importantes que ocurrieron en París?

¡Vamos a empezar!

Número uno: los primeros Juegos Olímpicos de la Edad Moderna

se celebraron allí en 1900.

Número dos: la toma de La Bastilla y la Revolución Francesa.

Todavía hoy se conmemoran como el día de la fiesta nacional.

"Liberté, égalité, fraternité".

Número tres: los vikingos intentaron conquistar la ciudad,

subiendo por el río Sena con sus barcos.

Y lo intentaron dos veces.

Número cuatro: los primeros cines abiertos al público

se inauguraron en la ciudad de París.

Número cinco: allí se inventó la alta costura,

y hoy en día sigue siendo la capital de la moda.

¡Qué barbaridad!

¡Cuántas cosas hemos aprendido hoy sobre París!

Y todas las que nos quedan por conocer.

Hemos visitado la Torre Eiffel,

la catedral de Notre-Dame,

el Arco del Triunfo, el museo del Louvre

y también el barrio de Montmartre, con todos los pintores.

En París, tuvieron, además, lugar acontecimientos muy importantes:

se celebraron los primeros Juegos Olímpicos modernos,

los vikingos intentaron conquistar la ciudad dos veces,

allí se inició la Revolución Francesa,

y la Edad Contemporánea,

se abrieron los primeros cines y se inventó la alta costura.

Os animo a que sigáis investigando y leyendo cosas

sobre esta increíble ciudad.

Si alguna vez vais a visitarla,

no olvidéis comeros un riquísimo croissant.

¡Nos vemos pronto!

-¡Menuda "mapachada", James!

Yo quiero ir a Francia.

-Pues tienes suerte, porque está aquí al lado,

lo único es que... -Ya, ya. No te preocupes.

Yo te traigo un poco de basura de allí para que la pruebes.

-No, si lo que yo te iba a decir es que, claro,

en Francia hablan francés, y tú...

-Bueno, vale.

Te dejo que vengas conmigo y que me hagas de traductor.

Y me tienes que pagar muy poco.

-Bueno, gracias, pero no tengo tanto nivel de francés

como para ser traductor. -¿Cómo?

Entonces, ¿cómo voy a ir a Francia?

Yo no sé "franciano" de ése.

-Bueno, en realidad, sí que sabes un poco de francés.

-¡Ah, es verdad! (RÍE)

Pues nada, me voy yendo para París, ya te contaré.

Un momento.

¡Pero si te acabo de decir que yo no sé francés!

-Que sí que lo hablas, lo único que no lo sabes, Nacho.

Hay muchas palabras en castellano que tienen un origen

en la lengua francesa.

Ya verás. Juan Carlos nos lo cuenta.

-¡"Bonjour", superlingüistas!

Me he disfrazado de tópico francés,

porque hoy voy a mostraros la cantidad de palabras

que tenemos en común con nuestros vecinos del norte.

(CARRASPEA)

Perdón, perdón, perdón, perdón.

Creo que tenía algo en la garganta.

¿Sabías que las palabras "croissant" y "baguette"

son de origen francés?

¡Ah! ¿Que sí lo sabías?

Claro, normal,

porque no hay nada tan francés como el croissant o la baguette,

incluso en su nombre o en la forma de escribirlo,

que la hemos adoptado sin cambios en nuestro idioma.

Pero ¿sabías que la palabra "croqueta"

también es de origen francés?

Pues sí. Y hay muchas palabras más que te voy a mostrar.

Los extranjerismos son palabras que adoptamos de otros idiomas.

El francés es una lengua que, al igual que el castellano,

proviene del latín.

El origen y nuestra cercanía con Francia,

hace que a veces usemos, sin sospecharlo,

palabras prestadas de nuestros vecinos.

Algunas ni te las imaginas. Por ejemplo:

¿cuál de estas palabras tiene origen francés?

¿"Jamón", "peluche" o "beige"?

¡Eso es! Las tres tienen origen francés,

incluso algo tan típicamente español como el jamón,

y es que proviene de la palabra "jamon".

Lógico: allí, pierna se dice "jambe".

Muchos extranjerismos franceses son muy fáciles de detectar,

ya que los usamos tal y como lo hacen ellos.

Es el caso de "chalet", "camión", "collage", "boutique" o "complot".

Otros los hemos adaptado,

normalmente, quitando alguna de las letras

e imitando el sonido a la hora de escribirlos,

como "carné", "corsé" o "cofre",

que se escriben "carnet", "corset" y "coffre",

con dos efes.

Y hay otra más que también la hemos adaptado al español.

¿Sabría decir cuál?

Efectivamente, "chófer",

que en francés se escribe "chauffer".

(Bocina)

La lista de extranjerismos que hemos traído desde Francia

es enorme.

Hay algunas palabras que no pueden esconder su origen,

como "picnic", "champiñón", "debut" o "popurrí".

Y otras que no te imaginarías que provienen del francés,

como "garrote", "taller", "chantaje", "metralleta" o "maquillaje".

Ya lo has visto. Gracias a nuestros vecinos,

podemos disfrutar de delicatessen como croissant o bombón.

Y también utilizamos muchas palabras de manera continua

que no sospechabas que provenían del francés,

como "croqueta", "jamón", "peluche", "beige",

"camión", "chalet", "metralleta"...

Y muchas más.

Te invito a que descubras

todas las palabras que provienen del francés

y que utilizamos en castellano.

(HABLA CON ACENTO FRANCÉS) Eh... Recuérdalo

no sólo cuando te comas un croissant

o una baguette de "foie gras".

¡Hasta la próxima, superlingüistas!

-¡Pues estamos en Francia, James!

¡Qué bonito es todo!

-Sí, sí. Y mira qué guapos nos hemos puesto.

-Sí, parecemos auténticos franceses.

¿Qué digo franceses? ¡Auténticos parisinos!

-En realidad, los franceses son gente normal.

nosotros vamos un poco disfrazados.

Ahora que estamos en París, ¿por dónde quieres empezar?

-Pues había pensado en subir a lo más alto de la "torre fiel" ésa.

-Torre Eiffel. -Ah, bueno, sí, eso.

Desde allí arriba podemos ver dónde podemos ir.

Porque es grande, ¿no?

-¿El qué, la torre o París?

-La torre, James.

-Pues la verdad es que un poco, sí.

Pero... Oye, ¿sabes cuánto mide?

-Pues no.

Pero, si quieres, compramos un metro y la medimos.

(RÍE)

-Mira, Miguel nos enseña un truco para medirla.

Ya verás qué guay.

-"Bonjour", "matemaniacos" y "matemaniacas".

Como ven, estoy en París. Adoro esta ciudad.

Hay tanto que ver...

París es la capital de Francia,

y siempre que puedo, hago una escapada.

Es famosa por sus baguettes, sus croissants,

por sus artistas, y por ser la ciudad de la luz y del amor.

El río que la cruza es el Sena,

y se puede navegar en barco o pasear por su ribera.

También, podemos visitar la Mona Lisa, en el museo del Louvre,

o sus magníficos cafés en la avenida de los Campos Elíseos,

una de las más famosas del mundo.

París es una ciudad única; te la recomiendo.

Y, sobre todo, hay un lugar importantísimo

que ha cambiado la historia de la humanidad.

¿Quieren saber cuál es?

Pues es la Oficina Internacional de Pesas y Medidas de París.

Te estarás preguntando por qué es tan importante

esta oficina, y por qué ha cambiado la historia de la humanidad.

Pues porque en 1875,

se estableció en ella las unidades de peso y medidas universales.

Se definió lo que era un kilo y un metro.

Estoy segurísimo de que conoces de sobra estas unidades,

porque mediremos aquello que nos cabe en nuestras manos,

como puede ser un libro o una fotografía,

o porque, cuando vas al médico, han medido tu crecimiento y tu peso.

También, cuando vas a hacer una tarta,

pesas el azúcar que le vas a añadir.

¿Y cómo medían antes de inventar este sistema?

Pues con las manos, con los brazos, con las piernas...

Imagínense que tenemos que medir mi bastón

con las palmas de las manos.

A mí me daría, aproximadamente, cuatro palmos.

Sin embargo, con tu mano, que es más pequeña,

te dará, aproximadamente, siete.

Son medidas distintas.

Pero encontraron una solución.

¿Y cuál era la solución?

Se estableció lo que es un metro.

Bueno, y, ahora que estoy en París, te voy a lanzar una pregunta:

¿cuál es el edificio más emblemático de toda la ciudad?

¿La Torre Eiffel, Las Ventas o Camelot?

Claro que sí: la Torre Eiffel,

que, además, durante mucho tiempo,

fue el edificio más alto del mundo.

Mide 324 metros.

Se me ha ocurrido una cosa:

¿y si medimos la Torre Eiffel con otra unidad de medida?

Estaba pensando que lo podemos hacer con este bastón,

aunque, bueno, realmente este bastón mide un metro,

así que la Torre Eiffel va a medir 324 bastones.

Mejor pensamos otra medida,

como, por ejemplo, las farolas.

Podemos ver cuántas farolas mide la Torre Eiffel.

Cada farola mide dos metros.

Entonces, pues podemos pensar:

"Una farola, dos farolas", así como "dos, cuatro, seis"...

hasta 324.

Vamos a tardar un montón.

¿Qué operación nos va a servir para calcular

las farolas que mide la Torre Eiffel?

Claro: la división.

Sería 324 entre dos.

Y eso... ¿cuánto da?

¿648, 142 ó 162?

Claro que sí: ¡162!

Sabemos que la Torre Eiffel mide 162 farolas.

Vamos a hacer un pequeño repaso.

En 1875 se estableció el sistema métrico universal,

en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas de la oficina de París.

A partir de entonces, todos sabemos lo que pesa un kilogramo

y lo que mide un metro.

Recuerda que puedes utilizar otro sistema más allá del universal,

siempre que utilices la misma unidad de medida

para todo aquello que vayas a usar.

¡Hasta la próxima, "matemaniacos" y "matemaniacas"!

"Alors mon ami".

Ya estoy preparado para hablar con los parisinos.

-Muy bien, Nacho, pero ¿por qué hablas así?

-Estoy hablando "français",

pero ¿cómo me has entendido?

-Nacho, porque eso no es francés,

es como un castellano con un acento medio raro francés.

-Pero... Pero... Oye, que yo sé hablar inglés.

"I speak English".

-Vale, pero es que en Francia se habla francés.

-Ah, tiene sentido.

-Mira, en ese caso, los franceses dirían "touché".

-Ah, muy bien.

¿Y cómo se dice "listillo" en francés?

-"Ja, ja". Muy gracioso, Nacho.

Por cierto, ¿sabes que hay un montón de palabras en inglés

que vienen del francés?

-Yo lo que sé, y sé mucho, es "mapachés".

(RÍE)

-No te preocupes. Para eso estamos en "Aprendemos en Clan".

Vamos a escuchar a Katherine, que nos habla y nos dice

qué palabras en inglés vienen del francés.

-"Ça va bien? Oh là là".

Don't worry, It's just me,

the same Katharine as always.

But I like to know how to say in different languages,

for example:

"Hola, me gusta la tortilla de patatas.

¿Y a ti?".

I can use this expressions

when I travel.

But, you know what happens with words?

Words travel around the world too.

Languages are alive.

-"Eureka"!

-What's happens?

-I am Sir Isaac Newton,

the king of gravity.

-Oh, yes. That's very interesting,

but what's happens? What's the matter?.

-Well, this apple fell on my head

and I said "Eureka"!

-Well, I think Archimedes first said "Eureka",

and is very interesting is a greek word

but it's said the same in English, French and Spanish.

-Oh, well, that is very interesting.

not quite interesting as my discovery of gravity.

but, please, tell me more.

-Ok, next see how languages share some words.

Did you know that in English we use some Spanish words?

-Oh, really? Which ones?

-I'm going to give you some examples

But let's play a game!

-Oh, yes! Let's play!

So, how do you say "cafetería" in English?

Is it "supermarket", "playground" or "cafeteria"?

Yes, of course! It's "cafeteria" or "cafe".

And the same happens with these words:

"guerrilla" and "plaza".

They're written in the same way,

but we pronounce a bit differently in English.

And how about these words?

"Vainilla".

In English we use a word that is very similar:

"vanilla".

-And I love to have a siesta

at the so much thinking.

Then I think I going to dance bit of flamenco.

(Música flamenca)

-Wow! You're a fantastic dancer.

-So we borrow words from Spanish.

Ok, I got it!

But English is a famous language around the world, just like me.

Shall I tell you what words I use?

-Yes, please. Tell me more.

-Is "apple" an international word?

No, is not.

But is "sandwich" an international word?

Yes. Yes, it is.

People all around the world use the word "sandwich"

and the word "internet".

And the others words as well in English they use

like "ketchup" and "shorts".

-You're right, Newton.

And there're others Spanish words we use in English language too,

with very small differences like in Spanish:

"cocktail" and "sweater".

-I see now.

Languages are on movement,

words travel to different places

and then people use them in the own way.

-That's right.

And that happens in the French language too.

-It's true.

My favourite word comes from the French language.

"Theatre".

-Yes, and there are more French words we use in English too.

So remember:

words travel around the world

and languages share the words.

-I love to investigate about where words come from!

¡Hasta la vista! "Au revoir!".

-See you son, everybody. Goodbye!

(SUSPIRA)

Echo de menos estar en Francia, James.

¿Te acuerdas cuando subimos por las escaleras de la Torre Eiffel?

-Hombre, claro que me acuerdo.

Me dijiste que estabas cansado y tuve que subirte yo en brazos.

-Ya.

¡Ay! Yo quería quedarme en Francia.

-Bueno, Nacho, piensa que podemos volver;

es nuestro país vecino.

-¡Pues venga, vamos otra vez!

-Espera, espera, espera. ¿Cuándo quieres ir, ahora?

¡Si acabamos de volver!

-Ya, pero es que mira todo esto.

Es tan poco francés...

Echo de menos estar allí.

Ya... Oye, creo que tengo una idea que te puede ayudar.

-Ay, no sé, James.

No sé si ahora un masajito va a animarme.

Tendría que ser uno muy largo.

-Nacho, no me estaba refiriendo a darte un masaje.

-¡Ay, James, por favor, que estoy sufriendo mucho!

-Lo que estaba pensando es que podemos hacer una Torre Eiffel.

-¡Ah! ¡Fantástico!

¿Pero antes me das el masaje?

-Mira, vamos a escuchar a Miguel, que nos enseña cómo construirla.

-¡Hola, "matemaniacos" y "matemaniacas"!

¿Les he dicho que me encanta París? "Oh là là"!

Sobre todo, me gusta su edificio más representativo,

la Torre Eiffel.

Tan grande, tan majestuosa, tan brillante.

Oye, y ¿cuántas cosas saben sobre la Torre Eiffel?

¿Quieren que les cuente alguna curiosidad sobre ella?

¿Me acompañan a viajar a París?

¿Sabían que la Torre Eiffel se construyó

para la Exposición Universal de 1889?

Una exposición universal es como una feria mundial

en la que participan muchos países

y se celebra en una ciudad.

En ella, se exponían los avances tecnológicos, científicos,

arquitectónicos, artísticos, de todo un país.

Para ello se construían edificios muy diferentes y llamativos,

que duraban, aproximadamente, lo que duraba la exposición:

seis meses.

¿Qué pasa? Que algunos edificios eran tan bonitos

que se quedaban.

¿Qué pasó con la Torre Eiffel?

Pues que se quedó.

En principio, la torre iba a durar 20 años,

pero, después de tardar más de dos años en construirla,

su constructor, Gustave Eiffel,

hizo todo lo posible para que no la derribasen.

¿Saben lo que hizo?

Le dio una función científica.

Sí, hizo que sirviese para experimentos científicos,

como un laboratorio de medición del clima

o como un punto estratégico de comunicación,

colocando una antena gigante de radio en su punto más alto.

Con lo que le había costado a Eiffel construirla,

no estaba dispuesto a que se derribase tan pronto.

Además, a los parisinos, al principio, no les gustaba,

y la criticaban mucho.

Pero al final acabaron encantados con ella.

Oye, ¿en tu ciudad hay una torre tan representativa?

¿Te gustaría que en tu ciudad hubiese un monumento

que todo el mundo conociese?

¿Y si ese monumento lo diseñas y lo construyes tú?

Creo que ya tenemos reto:

construir una torre o un monumento

muy representativo para tu ciudad.

Vamos a construir una torre representativa

en nuestra ciudad.

Para este reto, vamos a necesitar:

Y mucha imaginación.

Bueno, en primer lugar, ¿cómo nos vamos a organizar?

Pues tengo que saber que voy a diseñar y a construir

esa torre en mi habitación.

Vamos a tomar como referencia los datos de la Torre Eiffel,

a ver si nos sirven.

La Torre Eiffel mide 324 metros de altura.

Su base tiene un ancho de 125 metros.

Y cada pilar mide 25 metros de altura.

Vamos, es muy grande, no cabe en nuestra habitación.

Así que vamos a tener que hacer

una torre en proporciones más pequeñas.

Lo primero que tenemos que hacer es tener nuestro momento creativo.

Tenemos que coger un folio en blanco y los colores,

y diseñar nuestra torre,

para después construirla.

Pero tenemos que tener en cuenta algo fundamental: la base.

La base tiene que ser lo suficientemente ancha

para que soporte todo el peso superior.

Yo ahí he dibujado mi torre.

Ahora vamos al segundo paso: a construirla.

El segundo paso es construir la torre.

Para eso vamos a necesitar palillos y plastilina.

Con eso vamos a crear la estructura.

También es muy importante fijarnos en el diseño que hemos dibujado.

Aquí tengo yo mi diseño y aquí ya empieza mi torre.

En primer lugar, ¿qué hago?

Lo importante es hacer una buena base

para que soporte todo el edificio.

También lo podemos hacer por partes,

así evitamos que se nos caiga y se nos desmorone todo.

Bueno, yo voy a seguir construyendo mi torre.

Me fijo aquí en el diseño, a ver qué tal me queda.

Aquí está mi torre hecha.

Bueno, sólo nos queda decorarla.

Podemos utilizar cartulinas o lana.

Y sobre todo, muy importante:

encontrarle una función.

Imagínense que quieren que sea un parque de atracciones,

pues le ponemos una tirolina.

Creo que me voy a quedar pensando en el nombre que le voy a poner.

¿La "Torre Matemaniaca" les gusta?

Yo creo que sí.

¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos!

-¡Viva la revolución!

¡Viva la revolución!

¡Viva la revolución!

-¡Ay, Nacho, que casi me tiro el café por encima!

Oye, ¿qué haces? -Pues aquí...

Revolucionándome.

-Pero ¿y por qué?

-Pues porque estoy haciendo mi propia Revolución Francesa.

La Revolución Mapachesa.

"Liberté, égalité!" y...

Y...

¡Y me olvidé!

-Oye, Nacho, pero ¿es que la estás haciendo tú solo?

-Bueno, ahora viene mi primo, pero llega tarde.

Está sin batería.

Ay, ya me he acordado.

"Liberté, égalité!", y...

"Mapachité".

-Muy bien, Nacho, pero, oye, ¿en qué consiste esta revolución?

¿Por qué te estás revolucionando?

-Pues porque quiero que haya democracia.

-Ay, Nacho. Pero si ya estamos en una democracia.

-Ah, ¿en serio?

¡Pues nada!

¿Qué hago yo ahora, entonces?

-Bueno, si quieres, puedes ayudarme a presentar

el "Está 'mapachando'". -¡Es verdad!

Empieza...

(A LA VEZ) ¡"Está 'mapachando'"!

-"Está 'mapachando'". (RÍE)

Bienvenidos y bienvenidas a "Está 'mapachando'".

El noticiero mapache que da las noticias

"pache lo que pache".

¡Buenas noticias!

Nacho Mapacho, el mapache más francés,

estará presentando.

También me acompaña un señor

que no es francés, pero a veces habla raro.

Es James Van Der Lust.

-"Bonjour, Nacho. Comment ça va?".

¿Por qué dices que hablo raro?

-Es que a veces dices unas palabras muy extrañas.

-¿Yo? Patidifuso me dejas.

-¿Eh? ¿Lo ves?

(RÍE)

¡Buenas noticias!

Animales de todo el mundo

visitan Francia tras ver este programa.

"Este fantástico "gaturro" ha decidido hacerse chef

tras visitar Francia

y probar su deliciosa comida.

Y parece que no se le da nada mal.

(RÍE)

¡"Mapachionante"!".

-En un parque de atracciones en Francia,

han contratado a unos empleados muy curiosos

para mantener el parque limpio.

"Se trata de un grupo de cuervos muy inteligentes,

que han sido entrenados para ir recogiendo y recolectando

cualquier pedazo de basura que pudieran encontrar en el parque.

El experimento ha resultado ser todo un éxito.

No sólo los cuervos disfrutan de la labor,

también la gente quedaba muy sorprendida

y ha seguido el ejemplo de los pájaros.

Han tirado menos basura al suelo.

manteniendo este parque en Francia mucho más limpio".

-¡Menuda "mapachada"!

Voy a hacerme amigo de un cuervo francés,

para que me traiga a mí también basura.

-Lo que faltaba ya...

Bueno, y hasta aquí las noticias de hoy.

-Un momento, James,

porque me llegan noticias fresquísimas

directamente desde Francia.

-Pero ¿quién? ¿Quién te hace llegar estas noticias?

-Esto, pues...

Nacho Mapacho acaba de sacar su nuevo "single"

titulado "Un mapache en Francia".

Escúchalo fuertemente, James.

"Un, deux, trois...".

# Francia

# es un país genial.

# por su cultura

# y su comida, su idioma, # su gente y mucho más.

# Voy con mi croissant

# por las calles de París.

# y veo la Torre Eiffel

# el Louvre, # el Arco del Triunfo,

# y pienso: # "Esto 'c'est fantastique'".

# Y es porque Francia

# es un sitio especial.

# Si lo visitas

# te dirán: # "Bienvenido a París, 'mon ami'".

# Ya estás en Francia.

# Es un país genial

# por su historia,

# por su pasado, futuro y presente,

# por su cultura

# y su comida, y su idioma # y su gente

# y mucho más. #

-"Clanners", nos tenemos que ir.

Y recordad que Francia es nuestro país vecino

y es muy especial.

¡Hasta pronto!