Aprendemos en Clan - ¡Locos por los coches!

(Música)

Hola, "clanners",

bienvenidos a "Aprendemos en Clan".

Id calentando los motores

porque hoy tenemos un programa muy movidito.

-Sí, porque hoy vamos a hablar...

¿De qué vamos a hablar, James?

¡Nacho Mapacho!

Pues el tema de hoy es el automóvil.

¡Oh, eso! A todos nos gusta hablar por el móvil.

Y más, si es automático.

-No, no, no, no, no, un automóvil no es un teléfono móvil automático.

Ah, ¿no?

Ah, es verdad, se me había olvidado,

pero ya me acuerdo de lo que es un automóvil.

Sí, claro, el automóvil. -¿Sí, seguro que te suena?

-Sí, claro, se inventó hace poco, ¿no?

-¡Qué va! Se inventó hace muchos años.

Lo único, que ha ido evolucionando y seguirá evolucionando.

Pero ¿seguro que sabes lo que es?

Que sí, que sí, que soy un experto.

-A ver, dime qué partes tiene.

-Ah, muy fácil, un automóvil tiene la parte de atrás,

la parte de delante y la parte de los lados.

-No sé, no sé si me convences.

A ver, ¿qué otro nombre tiene el automóvil?

-Eh... ¿Nombre?

El mío se llama Alfredo.

-Ah, pero ¿que tú tienes coche?

-¿Coche? Pero ¿no estábamos hablando del automóvil?

-Un automóvil es un coche, Nacho.

Como te iba diciendo, se inventó hace años.

Mira, Mamen nos habla del pasado y del futuro del coche.

¡Rum, rum, rum!

Ay, hola, niños y niñas, ¿qué tal estáis?

¿Habéis visto?

Ay, un momento, perdón.

¿Sí? Ah, hola, Red.

Sí, sí, me vienes a recoger

cuando acabe el programa.

Pero no olvides pasar

a por los juguetes nuevos de Valentina, ¿eh?

Ok, perfecto. Adiós.

¿A que no sabéis con quién estaba hablando?

Con mi coche nuevo.

Le he puesto de nombre Red porque es rojo.

¿Habéis visto? ¿A que es alucinante?

Los coches tienen una larga historia.

Los primeros modelos aparecen en el siglo XIX,

y eran coches de caballos

a los que les habían añadido un motor.

No se complicaron mucho.

Incluso había uno que tenía una máquina de vapor

y había que echarle troncos de leña para que avanzara.

No eran muy rápidos, iban a 10 kilómetros por hora.

Y nosotros, cuando caminamos, vamos como a 5 kilómetros por hora,

así que, en una carrera, les podíamos alcanzar.

En el siglo XX, comienza la producción en cadena.

Y Henry Ford, que era un famoso fabricante,

sacó el modelo T.

Se considera que fue la revolución del transporte.

El modelo T ya tenía parabrisas,

porque esto de que te diera todo el aire en la cara,

era un rollo.

Y, en vez de manejarlo con manivelas o palancas,

le pusieron ya un volante.

A medida que van pasando los años, los coches se van perfeccionando,

se hacen más rápidos y aparecen un montón de modelos diferentes.

Mirad, este era un clásico hace 80 años.

¿Lo veis bien? Le llamaban Citroën Pato.

Y mirad, mi abuelo tenía uno. ¿A que mola?

Esto de que los coches cada vez fueran más rápido

trajo alguna consecuencia negativa.

(Derrape)

Había más accidentes.

Así que eso supuso que hubo muchas mejoras dentro de los automóviles,

aparecieron elementos de seguridad,

los parachoques, los cinturones de seguridad,

los cascos para las motos...

Menos mal.

También aparecieron normas de circulación

para que peatones y conductores estuvieran más seguros.

Y ahora, vámonos al futuro.

¿Os imagináis coches voladores o que se suban por las paredes?

Ya hay coches que hacen cosas alucinantes.

Por ejemplo, que te avisen cuando les falta gasolina

o que aparquen solos.

O incluso que te digan que te pares a descansar

porque llevas mucho rato conduciendo.

Cada vez hay más coches eléctricos, dentro de poco serán la mayoría.

Entonces no habrá gasolineras,

contaminarán menos, el aire estará muchísimo más limpio.

Y aparte, luego, yo creo que no hará ni que conducirlos,

nos meteremos en el coche y le diremos a dónde queremos ir

y el coche nos llevará a nuestro destino.

Hay algunas cosas que parecen de película del futuro,

pero ya están aquí, los coches están superconectados,

a internet, a la red de carreteras, a la meteorología...

Tienen un montón de cámaras y sensores

para mayor seguridad y para conducir mejor.

Y también, en los cristales aparece en realidad aumentada

un montón de información que nos facilita la conducción.

Pueden hacer recados por nosotros, como le he pedido yo antes a Red

que pasara a por los juguetes de Valentina.

Bueno, como veis, ya ha venido Red a recogerme.

Espero que este viaje por la historia del automóvil

os haya gustado tanto como a mí.

Venga, Valentina, que nos vamos.

Hasta luego, niños.

¡Qué "mapachulada" los coches!

Yo quiero uno, James.

¡Cómprame uno!

-Uy, qué va, es que son muy caros.

Además, que yo no sé si tú puedes conducir uno.

Ah, claro, como soy un mapache...

No, no, que los mapaches no conduzcan, que es peligroso.

¡Menuda vergüenza!

-Pero si yo lo digo porque tienes ocho años.

¿Tú sabes conducir? -¿Yo? Claro que sé conducir.

Es muy fácil, se usa el cacharro ese.

¿Cómo se llamaba?

-No tengo ni idea de a qué te refieres.

-Sí, esa cosa que da vueltas.

-Ah, ¿eso que tiene forma de circunferencia?

Eso, la "circunciencia" esa.

La giras y el coche se mueve.

-Se llama circunferencia

y creo que a lo que te refieres es a un volante.

¿Cómo que volante? ¿También vuelan?

Qué maravilla estos coches.

-No, de momento, no vuelan, pero digo que esa circunferencia,

es decir, ese círculo que da vueltas, se llama volante.

Ah, vale.

Me has pillado, James, no sé conducir.

Y tampoco sé lo que es una circunferencia.

Vas a tener que llevarme en tu coche a todas partes.

-Bueno, no te preocupes

porque estamos en "Aprendemos en Clan"

y aquí hemos venido a aprender.

Y Miguel nos va a enseñar más cosas sobre las circunferencias.

Hola, "matemaniacos" y "matemaniacas", ¿qué tal?

Esta mañana venía conduciendo y estaba pensando:

"¿Habrá circunferencias a mi alrededor?"

Y hago así y veo que en mis manos tenía el volante,

que es una circunferencia.

Una circunferencia es una línea curva cerrada

que tiene una curiosidad,

todos los puntos de esa línea están a la misma distancia

de otro punto que se denomina centro.

Por ejemplo, hice así después y voy, y miro para arriba

y veo que había una señal de prohibido,

una señal de prohibido el paso.

Y digo: "¿Será una circunferencia?"

El borde es una circunferencia,

pero, en este caso, incluye algo más,

es una figura plana que incluye también todo lo de dentro.

¿Y eso qué es? Eso es el círculo.

El círculo lo es todo, es el borde, que es la circunferencia,

y todo lo que hay en su interior.

Y la circunferencia es solo el borde.

Por ejemplo, aquí tenemos este hula hoop.

Esto, como ven, es una circunferencia

y esto es un círculo.

El círculo también tiene una circunferencia.

Y ahora estaba pensando:

"¿Y por qué no explicamos las partes de la circunferencia?"

Pues aquí vemos, con esta rueda se pueden entender muy bien.

Vemos que tiene el punto,

que es el centro de la circunferencia,

vemos la línea, bien,

y vemos que hay aquí unas líneas

que siempre tienen la misma distancia,

desde el centro hacia los puntos de la circunferencia.

Esas líneas, esos segmentos, se llaman radios.

Aquí lo vemos, el radio de la circunferencia

va desde el centro hacia cualquiera de sus puntos.

Y es muy importante, siempre tiene la misma distancia.

Bueno, hay otra cosa, podemos ampliar el radio

o ¿qué podemos hacer?

Podemos hacer una línea recta

que vaya desde cualquiera de los puntos de la circunferencia,

pero siempre pasando por el centro.

¿Y eso cómo se llama? Se llama diámetro.

El diámetro, como ven aquí, pasa por el centro

y une dos puntos de la circunferencia.

Y es lo mismo que ampliar el radio

y lo ampliamos hasta dos veces, un radio aquí, otro radio aquí.

Dos veces el radio es el diámetro de la circunferencia.

Bueno, bueno, bueno, les traigo una curiosidad matemática

relacionada con esta letra griega que tengo aquí detrás.

La letra se llama pi

y equivale al número pi.

Que es 3 coma algo más, es decir, es 3 con un poquitito más.

Con un poquitito, sin llegar a 4, ni de lejos.

Sería 3 con algo.

¿Y para qué sirve ese número pi?

Pues verán, el número pi tiene mucho que ver con la circunferencia.

¿Porque? Ven que tengo una cuerda por aquí, ¿no?

Pues lo que quiero calcular es la longitud de la circunferencia.

La longitud es cuánto mide mi circunferencia.

Es decir, yo cojo la cuerda y la pongo sobre la circunferencia.

Y cojo y la mido.

Eso es la longitud, lo que me mide la circunferencia.

Y dirán: "Bueno, y el número pi, ¿qué tiene que ver con esto?"

Pues el número pi nos sirve para una cosa,

nos sirve porque, si multiplicamos pi por el diámetro,

que habíamos visto que era dos veces el radio,

por lo que mide el diámetro,

¿qué nos va a dar?

Nos va a dar la longitud de la circunferencia.

Siempre, siempre nos va a dar la longitud de la circunferencia.

Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos aprendido.

Hemos visto también lo que es el radio de la circunferencia.

Bueno, "matemaniacos" y "matemaniacas", me voy pi-tando.

# ¿Qué cosita es?

# -Empieza por la G. #

-Gago...

No tengo ni idea. -Es muy fácil, ¿qué es?

¿Qué es? ¡Guapo!

Porque soy guapísimo. (RÍE)

Estos juegos de viaje en coche se me dan muy bien.

Pero eso no vale, tienes que decir sustantivos.

-Sustantivos, hala, ya lo he dicho.

¿Qué he ganado, un coche? ¿De qué color?

-No, me refiero a que "guapo" es un adjetivo.

Los adjetivos no valen.

-Ah, claro, claro.

¿Cómo no he caído?

No vale decir adjetivos.

Vale, vale.

¿Qué son adjetivos?

-Son palabras que expresan una característica.

-Ah, muy bien.

Y entonces, ¿he ganado el coche o no?

-Ay, creo que no has entendido nada, ¿verdad?

Ni una palabra. -Bueno, por suerte,

tenemos a Juan Carlos, nuestro profesor de lengua,

que nos va a explicar los diferentes tipos de palabras que hay.

¡Hola, superlingüistas!

Estoy aquí jugando a los pilotos de coches.

Y es que me encanta viajar en coche.

¿Y sabéis un juego de adivinanza

que jugamos mucho cuando vamos de viaje?

El veo veo. ¿Queréis que juguemos? Venga, vamos a jugar.

Veo veo una cosita que empieza por V.

¿Lo tienes? Piensa un poquito.

Eso es, volante.

El volante sirve para dirigir el coche.

Venga, otra más.

Veo veo una cosita que empieza por J.

Esta es un poquito más difícil, ya veo que no te sale, ¿eh?

Te doy una pista.

No es una cosa, en verdad,

es una persona.

¿Lo tienes?

Eso es, soy yo, Juan Carlos.

Porque mi nombre empieza por J.

Y soy el conductor de este coche.

Fíjate, hemos dicho ya volante, Juan Carlos y conductor.

¿Has dicho la dos?

Pues te has equivocado.

Son nombres.

O sustantivos, como nos gusta decirlo a los profes.

Hay dos tipos de nombres, los nombres comunes,

que sirven para nombrar cosas, animales o plantas,

como "volante" o "conductor",

y los nombres propios, que sirven para nombrar personas

o el nombre de ciudades, países, etc.

Por cierto, ¿ha salido algún nombre propio en el juego?

Piensa un poquito.

Claro, eso es, mi nombre, Juan Carlos.

Y los nombres propios

siempre se escriben con la primera letra en mayúscula.

Pero todas las palabras no son sustantivos,

por ejemplo, si yo te digo que el asiento de mi coche es rojo,

¿qué te estoy diciendo?

Pues te estoy dando una cualidad del asiento de mi coche,

te estoy diciendo que es rojo.

Es lo mismo que si yo te digo: "Yo soy moreno, alto y muy guapo".

Eso son características mías.

Las palabras que dan información sobre los sustantivos,

las que nos dicen cómo son o están, son los adjetivos.

Por ejemplo, en la frase...

Vamos a ver qué tipos de palabras tenemos.

Nos está diciendo cómo es el coche, nos está dando una característica.

¿Y qué pasa con la palabra "conduce"?

¿Es un nombre? ¿Es un adjetivo?

¿Qué pensáis?

Es una palabra que indica una acción,

en este caso, la acción que yo estoy haciendo, conducir.

¿Y cómo se llaman las palabras que indican acción?

¿A ver?

¿Me estáis tomando el pelo? ¿Habéis dicho accionarias?

¡No puede ser!

Ah, ya sabía yo que estabais bromeando.

Claro que sí, son los verbos.

Vamos a repasar un poco.

Los sustantivos son palabras

que nombran a cosas, animales o plantas.

Los adjetivos dicen cualidades del sustantivo.

Y los verbos indican qué acción está haciendo el sustantivo.

Bueno, pues yo voy a seguir jugando a los pilotos.

Así que nos vemos en la próxima. ¡Adiós!

¡Que se me ha olvidado el casco!

¡James, James! ¡Ya sé lo que quiero ser de mayor!

-Ah, ¿sí? No me lo digas, a ver si lo adivino.

¿Conductor? -¿Qué?

Iba a decir que de mayor quería ser un coche.

Pero lo que dices tiene más sentido, sí, quiero ser un conductor.

-Qué chulo. ¿Y qué tipo de conductor quieres ser?

Puedes ser conductor de coches, de taxis, de camiones,

también puedes ser conductor deportivo.

-¿Deportivo? ¿Cómo va a ser eso?

Conducir no es un deporte, estás todo el rato sentado.

Sí, sí, conducir sí que es un deporte.

-¿En serio? ¡Qué "mapachudo"!

¿Puedo hacer deporte sentado? -Bueno no te creas

que por ir sentado no haces ejercicio

y es que tienes que estar muy en forma

para conducir un coche de carreras.

¡Oh! Yo estoy en forma,

me paso todo el día sentado

y tengo una estricta dieta de basura y sandía.

-Anda, deportista, escucha a Alex,

nuestro profesor de Educación Física,

que nos vas a enseñar a entrenar

como un auténtico conductor de carreras.

Hola, superatletas.

Estaba aquí, terminando un entrenamiento diario.

Dame un segundo.

¿Cuál es tu deporte favorito?

Se me ocurre una cosa,

podemos hacer el entrenamiento del ciclismo

y luego el de los deportes de motor.

En todos ellos hay grandes deportistas españoles.

Vamos con ello.

A mí me encanta el ciclismo.

No me pierdo nunca el Tour de Francia,

la Vuelta a España o el Giro de Italia.

Y es que hay grandes ciclistas, como Valverde o Mikel Landa.

Pero cualquiera puede practicarlo, solo necesitas una bici y un casco.

¿Probamos?

Preparados, listos, ya.

Montando en bici, como al correr,

es fundamental controlar tu respiración

y el pulso de tu corazón.

Para ello, tienes que respirar a un ritmo, así.

Además, este ritmo te tiene que permitir

hablar... mientras pedaleas.

(SOPLA)

¿Sabes qué ejercicio hacen los ciclistas

cuando no pueden entrenar en carretera?

Ni te lo imaginas.

Suben escaleras. Como lo oyes.

Las escaleras de tu portal sirven de entrenamiento.

Yo lo voy a hacer con este banco de aquí.

Fíjate.

Uno.

Dos.

Uno.

Dos.

Este ejercicio fortalece tus piernas.

Bueno, pues ya he calentado.

Y este entrenamiento me sirve

para el siguiente deporte que vamos a ver, el motociclismo.

La gran prueba del motociclismo es MotoGP,

donde hay españoles como Marc Márquez,

que ha ganado seis mundiales.

¿Os habéis fijado

lo en forma que tienen que estar los motociclistas

para sujetar esas motos tan grandes y para tumbarlas en las curvas?

Yo soy un experto y se me da bien hacer de todo,

o sea, que esto seguro que me sale.

(Moto)

¡Au!

¿Cómo harán para no caerse?

Bueno, estaos tranquilos y tranquilas,

que solo ha sido un rasguño.

Los motoristas no se caen por dos razones,

una, que están muy en forma para sujetar la moto;

y otra, el equilibrio de fuerzas.

Para ello, necesitan tener muy fuertes y flexibles

brazos y piernas.

Sin un buen entrenamiento,

sería imposible aguantar la competición.

Y ahora vamos a probar uno de los ejercicios

que utilizan los motoristas para entrenar,

las sentadillas,

que podemos hacer con o sin peso.

Vamos a por ello.

Con este ejercicio fortalecemos las piernas.

Y ahora, la Fórmula 1.

Igual piensas que los pilotos de coches

no necesitan entrenar mucho, ahí sentados manejando el volante.

Pues no, su entrenamiento es durísimo.

Los pilotos como Fernando Alonso o Carlos Sainz,

tienen los músculos del cuello y de los hombros

muy fuertes y flexibles,

para vencer la gran fuerza debido a la velocidad del coche.

Además, tienen que protegerse con ropa especial

debido a la temperatura y a la calidad de la cabina.

Y tienen que hidratarse muy bien,

porque pierden más de 3 kilos de masa corporal en cada carrera.

Imagínate.

¿Cómo harán para estar tan en forma?

Lo más importante es fortalecer el cuello.

Primero, de arriba abajo.

Luego, inclinación lateral.

Y, por último, venciendo una resistencia.

Colocamos la mano en la sien y empujamos.

Hacia un lado...

y hacia el otro.

Bueno, hemos entrenado subiendo escaleras como los ciclistas,

fortaleciendo brazos y piernas como los motoristas

y el cuello como los pilotos de Fórmula 1.

¡Y ya hemos llegado a la meta!

¡Nos vemos pronto!

(Coche de carreras)

y les adelantaré en la curva a todos.

¿Y sabes qué más haré? -¿Qué harás?

Ganaré la carrera.

Y me darán un trofeo gigante de oro.

Te dejaré que lo limpies todos los días

para que esté siempre brillante.

-Vaya, pues muchas gracias, pero tengo una pregunta.

-Dime. ¿Y el coche?

-Será rojo, con una cara de un mapache

echando fuego por la boca.

-Pues, entonces, ¿aún no tienes coche?

-No, James. (LLORA)

No tengo coche.

No puedo competir sin coche. ¡Qué mal!

Bueno, no te preocupes, porque justo en el reto de hoy

Mamen nos enseña a hacer nuestro propio coche de carreras.

¡Uh, qué "mapachulada"!

Hola, niños y niñas, ¿os he hablado alguna vez

de lo mucho que me gustan las carreras de coches?

Me encantan los circuitos,

la gente animando a su piloto favorito...

Es como una gran fiesta.

Y los coches, ¿qué me decís de los coches?

Con esos colores tan brillantes que van ultrarápido,

es superemocionante.

¿Sabéis qué os digo?

Que voy a organizar una gran carrera,

con un circuito muy grande

en el que puedan participar un montón de pilotos.

Así que estáis invitados.

¿Os animáis a participar en mi carrera?

¿Sí? Pues os presento el reto de hoy,

tenéis que construir vuestro propio coche de carreras.

¿Os animáis? Venga, vamos a hacerlo.

Bueno, ¿ya estáis pensando en vuestro modelo de coche,

el que vais a construir?

Recordad que en esta carrera

los coches están hechos con materiales reciclados.

Así que podéis utilizar...

Pues mirad, rollos de papel higiénico...

O de papel de cocina.

Está chulo.

También briks de leche o botes de detergente.

Mirad este.

Recordad que los coches los podéis decorar

y cuanto más decorados estén, más chulos van a ser.

Ponerles pegatinas o pintarlos...

ponerles vuestro nombre...

forrarlos de papel, echarles purpurina...

Lo que se os ocurra.

Recordad que, cuanto más resistente sea el material que utilicéis,

más aguantará los golpes

que pueda sufrir el coche durante la carrera.

Mirad este, por ejemplo.

Es bastante duro.

Bueno, no olvidéis,

hay una pieza muy importante en todo coche, el eje.

Miradlo aquí.

El eje, junto con las ruedas,

es lo que hace que el coche se pueda mover.

Lo podemos hacer con un palo,

con un alambre o un palo de madera o una pajita,

y a los dos lados van insertadas las ruedas.

Y así se pueden mover.

Para las ruedas podemos elegir diferentes materiales.

Mirad, podemos usar tapones, botones, corchos...

Es importante pensar cómo vamos a unir el eje y las ruedas.

Yo aquí les he puesto pegamento y así pueden girar.

Es muy importante que calculéis bien las medidas,

la separación entre las ruedas

para calcular la longitud de ese eje;

la altura con respecto al suelo

para que no choque la barriga del coche por debajo

y se mueva superrápido.

Mirad.

¿Veis?

Bueno, hemos dicho que esto es una carrera,

así que, además de unas buenas ruedas y un buen eje,

necesitaréis un sistema de propulsión.

Pensad en algo.

A mí se me ha ocurrido, a lo mejor,

unas hélices que le den impulso al coche y ser los más rápidos.

O, por ejemplo, un globo.

Venga, vamos, dadle vueltas al coco

para construir un superbólido y ganar esta carrera.

El circuito puede ser cualquier sitio,

el pasillo de casa, el jardín, el parque...

Podéis poner máquinas simples, ¿os acordáis?

Palancas o rampas para poner algún obstáculo

y que sea todavía más divertido.

Recordad, vuestros coches tienen que estar hechos

de materiales reciclados.

Pensad bien en el eje y en las ruedas.

Y no olvidéis añadirle un buen sistema de propulsión

para ser los primeros en llegar a la meta.

¡Ay, qué nervios, que esto parece que empieza ya!

Bueno, niños y niñas, yo voy a dar la salida a la carrera.

Nos vemos en la meta.

¿Has puesto mi coche a punto?

-¿Yo? No, ni a punto, ni a coma.

-Eh...

¡James, por favor, que empieza ya la carrera!

-Pero es que yo no soy mecánico, Nacho, yo soy maestro.

Eso es verdad.

Bueno, pues, por lo menos, lléname el depósito,

que yo no puedo con la manguera esa.

-Ah, ¿que es un coche de gasolina?

Pero ¿y por qué no eliges un coche eléctrico?

Contamina menos.

¿Coche eléctrico? A ver si me va a dar calambre.

-No, hombre, no, ¿qué te va a dar calambre?

-Pues prepárate porque empieza ya la carrera.

-Pero ¿qué carrera? ¿Y dónde está el coche?

La carrera para ver quién presenta "Está 'mapachando'".

Preparados, listos, ¡corre, James!

Bienvenidos y bienvenidas a "Está 'mapachando'",

el noticiero mapache

que da las noticias "pache" lo que "pache".

Buenas noticias, Nacho Mapacho,

el conductor más guapo y gracioso del mundo,

presenta este informativo.

Malas noticias, también sale un señor llamado James Van der Lust.

Hola, James, ¿qué tal?

-Hola, Nacho. Pues mira, todo bien.

Como digo yo siempre... -Me alegro.

Noticia de última hora,

siguiendo mi ejemplo, animales de todo el mundo

se empiezan a dar a la conducción de automóviles.

Este gracioso perrete piloto

se acaba de sacar el carné de conducir

y está dando una vueltecita con su mejor amigo

en su nuevo coche eléctrico.

Ya no tendrá que correr detrás de una pelota,

porque podrá ir en coche a por ella. (RÍE)

-Este es el Aptera, un nuevo coche eléctrico

que funciona gracias a la energía del sol.

Es un coche con una apariencia muy singular,

ya que solo tiene tres ruedas

y está cubierto de pequeñas placas solares.

Recuerda al automóvil de un superhéroe,

pero el verdadero superpoder de este coche

es que no necesita ni una gota de gasolina para poder moverse;

se puede recargar con electricidad, como cualquier coche eléctrico,

pero solo con estar expuesto a 15 minutos de sol,

ya puede llegar a moverse 240 kilómetros.

¡Menuda "mapachada", un coche que toma el sol!

Yo quiero uno.

Noticia de última hora,

se suman más animales a la locura por la conducción.

Estos tronchantes monetes van con su coche eléctrico

y su amigo perruno a dar un paseo muy animal.

Aunque todavía están aprendiendo a conducir,

como podéis ver, una auténtica monada. (RÍE)

-Una estudiante e instituto

logra crear un combustible a partir de desechos plásticos.

Con solo 17 años, la estudiante egipcia Azza Faiad

ha descubierto y desarrollado

una reacción química capaz de convertir

los desechos plásticos en biocombustible.

La joven científica ha ganado varios premios

por esta innovadora forma de reciclar la basura.

-¿Cómo? ¿Ahora los coches me van a quitar la basura?

¡Que me quedo sin comida, James!

-Pero son solo los desechos plásticos.

-Pero si son los mejores,

hacen que la basura esté crujientita.

-¿Qué? ¿Comes plástico?

Noticia de última hora.

-¿Otra? Pero si estamos a punto de terminar.

-Prohíben el combustible de basura ese

y proclaman a Nacho Mapacho

como el mejor conductor de la historia.

Y James el peor.

-Vale, que te la estás inventando. -¿Qué? ¿Cómo?

¿Que yo me estoy inventando una noticia?

¿Cómo te atreves, James?

¿Sabes qué? Me voy a ir con tu coche,

a ver cómo te vuelves a casa.

-Venga, Nacho, no te pongas así.

No, no, no, ahora no trates de arreglarlo.

Que me llevo tu coche y no hay nada más que hablar.

Eh...

Por cierto, ¿me dejas tus llaves?

Solo para verlas de cerca.

-No, no, no, no, no cuela.

Bueno, "clanners", nos tenemos que ir.

Y recordad, el automóvil es un medio de transporte muy útil

si lo utilizáis con responsabilidad.

Nos vemos.