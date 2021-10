(Sirenas)

(Estruendo)

(Música)

Hola, "claners".

Bienvenidos a "Aprendemos en Clan".

Hoy tenemos un programa muy interesante.

Hablaremos de un arte marcial milenario.

-Hola, James, te saludo.

-Hola, Nacho. ¿Dónde vas así vestido?

-A partir de ahora me puedes llamar Nacho San.

Soy cinturón negro basura de yudo. -¿Te has hecho yudoca?

-No, me he hecho un bocadillo de basura,

para estar fuerte para el combate. -¿Qué combate?

-Pues el que voy a hacer contra ti.

-¿Contra mí? No, yo de yudo no tengo ni idea.

-¿Pero entonces con quién entreno?

Quiero presentarme a las Olimpiadas de Tokio

y ganar muchas medallas.

-Tengo una mala noticia:

los Juegos de Tokio ya se han celebrado.

-¿Qué? ¿Y por qué no me has avisado?

Nunca me avisas de estas cosas.

Ya me perdí la invención del fuego y ahora esto.

-Nacho, se ha enterado todo el mundo,

ha salido en todas las televisiones.

Se ha enterado todo el mundo menos tú.

-Oh, es que me hacía ilusión

representar a Mapachonia en los Juegos.

-Te puedes esperar a los siguientes, París 2024.

-No puedo esperar tanto, eso son siete años de mapache.

-Puedes usar ese tiempo para entrenar.

-Sí, claro, puedo entrenar, ¿pero con quién?

-Con Álex. Mira.

"Konnichiwa", superatletas.

¿Qué he dicho? He dicho "hola" en japonés.

Te voy a hablar del yudo, el camino de la suavidad.

El yudo es un deporte olímpico de combate.

Es un arte marcial en el que los yudocas

no se pelean, sino que aprovechan la fuerza del contrario.

Gana el que consiga que su contrincante

toque con hombros y caderas en el suelo.

Por eso, muchas veces, los verás así.

Cómodo no es.

(RÍEN)

Te voy a enseñar la parte más divertida del yudo,

las caídas.

Hay tres caídas básicas.

Ya te estoy hablando otra vez en japonés.

Son caída hacia atrás, de lado y con rodamiento.

¿Te apuntas a un buen entrenamiento

para ser un gran yudoca? Venga, vamos.

(GRITA)

Lo primero que necesitas es

una colchoneta blandita y gruesa como esta.

No te tires al suelo sin más.

Si no tienes una a mano,

también vale la alfombra o el colchón.

Ahora vamos a aprender a caer hacia atrás.

Sí, ya te estoy hablando raro otra vez.

Se hace así.

Es como si te fueras a sentar, pero no hay silla.

Lo que pasa es que, en vez de asustarte,

como sabes que no hay silla, caes y ruedas un poco hacia atrás.

Y ahora aprendemos a caer de lado.

Ya sé que hablo raro.

Es que este arte marcial es japonés.

Para caer de lado imagínate que estás apoyado en una mesa

y que te la quitan.

¿Qué pasa? Que te das un tortazo.

Pero, como ya lo sabes, estás preparado y te dejas caer,

metiendo la mano y la pierna por dentro y dejándote rodar.

Mira, así.

Yo lo he hecho por un lado,

pero tú puedes hacerlo por el que quieras.

Como veo que te estás aficionando a esto de las caídas,

te voy a enseñar una muy chula,

pero también difícil.

Ya me he vuelto a poner japonés.

Significa caída con rodamiento, caemos y rodamos hacia delante.

Esta caída te aconsejo que la hagas en un espacio amplio,

para hacerla con total seguridad.

Tienes que meter un brazo apoyándolo en el suelo y rodar.

Mira, así.

Y tú dirás:

"¿Pero los yudocas se pasan la vida rodando por el suelo?".

Pues sí, porque les tira el contrincante.

Saber rodar es superimportante para no hacerse daño.

Y piensa esto: la próxima vez que veas que te vas a caer

rueda como hemos aprendido hoy.

Ya verás que te haces menos daño.

¿Y tú quieres ser un yudoca? "Sayonara, baby".

Guau, cómo mola el yudo. Voy a entrenar muy fuerte

y seré el mapache más malote del barrio,

todos los demás me tendrán miedo

y los basureros no se acercarán a mi cubo.

-Nacho, te equivocas. El yudo no va de eso.

-¿No? ¿No se trata de pelearse y esas cosas de las pelis?

-No, para nada.

El yudo es un arte marcial, pero no sirve para atacar.

Es para defenderse y autoperfeccionarse.

-Pero si yo ya soy perfecto. No se puede más.

-Seguro que un poco sí.

El yudo sirve para ser mejores. Es el camino a la suavidad.

-Oh, ¿si hago yudo seré más suave?

Pero si ya me echo suavizante en el pelo,

Machampú, con suavizante y olor a basura.

-Nacho, el camino del yudo es algo más profundo que eso.

Orilo y Arlequina te lo explican.

Arlequina, creo que estoy preparado para iniciarme

en el noble arte del yudo. -Muy bien, Orilo.

¿Sabes lo que significa "yudo"? -No.

-Significa "camino de la gentileza",

o de la "flexibilidad", aunque, en ocasiones,

también se traduce por "suavidad".

-Bueno, pues el camino gentil, que a la vez es suave,

aunque flexible... Arlequina, no entiendo nada.

-Yo también me quedé igual.

No entiendo exactamente eso del camino.

La verdad es que no encuentro el camino,

de dónde sale, adónde llega...

-Arlequina, que igual ese camino lo tenemos en la cabeza.

-No, hombre, no. ¿En mi cabeza? Me hubiese dado cuenta.

-No, que es un camino simbólico, mental,

que cada persona debe seguir el suyo.

-Ah, como una especie de modo de vida.

-Efectivamente.

El yudo nos enseña a aceptarnos como somos

y a darnos cuenta de que no somos el centro del universo,

a ser suaves con nuestros modales, a ser flexibles con los cambios

y a ser gentiles con los demás.

-Eso sí que tiene mucho más sentido.

¿Seguimos el camino del yudoca? -Reto aceptado.

(Gong)

El camino del yudoca no es solo un camino físico.

Tiene su parte mental e intelectual.

El camino está lleno de trampas,

puedes tropezar de falsas apariencias,

de cosas que no son como creías que eran.

-Para superar la parte mental

deberás contestar a tres preguntas.

La primera de ellas es...

Para contestar a esta pregunta

jugaremos a piedra, papel o tijera.

(AMBOS) -Uno, dos, tres. Piedra, papel o tijera.

Uno, dos, tres, ya.

-Toma, tijera corta al papel.

En el camino del yudoca el ganador tiene que aprender

a ser humilde con su victoria y suave con el perdedor,

mientras que el perdedor tiene que aprender a ser flexible,

tiene que saber que puede mejorar, y gentil con el ganador.

-Y es que perder o ganar son dos embusteros

que nos alejan del camino del yudoca.

(Gong)

La segunda pregunta

que debes responder en el camino del yudoca es...

-Exacto, eres tú mismo. -¿Tú mismo?

-No, Orilo, no, para.

Antes de competir contra otros,

compites contra tus propios límites.

Se trata de conocer mejor

e identificar nuestras propias capacidades.

La tercera pregunta es...

-La finalidad es aprender durante el camino,

conocernos a nosotros mismos, mejorar.

En realidad, el camino del yudoca es un modo de vida.

Ahora te toca a ti seguir este camino.

Recuerda sus tres lemas:

lo importante no es ni ganar ni perder;

debes desafiar tus propios límites;

y la finalidad es aprender durante el camino.

-Nosotros nos vemos en nuestra próxima aventura.

¿Jugamos otra vez a piedra, papel o tijera?

-Vamos allá. Uno, dos y tres. (AMBOS) -Piedra, papel o tijera.

Uno, dos y tres, ya.

-Sí, sí.

Bueno, ya lo he entendido:

el camino del yudoca es recto como un plátano.

(Gong)

-Nacho, los plátanos no son rectos.

-¿No? Vale, vale. Ya lo he entendido.

El camino del yudoca es recto como una sandía.

(Gong)

-Nacho. -James, intento concentrarme.

Quiero recorrer el recto camino del yudoca.

Recto como un melocotón. -No sabes la diferencia

entre una recta y una curva, ¿verdad?

-Pues ahora que lo dices, no.

(Gong)

-No pasa nada, porque Miguel nos enseña a través del yudo

qué diferencia hay entre una línea recta y una curva.

(GRITA)

Bueno, matemaníacos y matemaníacas, ¿qué tal?

Como ven, estoy ensayando para una exhibición de artes marciales.

Y haciendo estos movimientos,

me he dado cuenta de una cosa:

estoy haciendo líneas,

como las que hacemos en el cuaderno de Matemáticas del cole.

(RÍEN)

Las líneas son una sucesión de puntos.

Podemos hacer líneas rectas, como esta,

que van todos los puntos en una misma dirección;

o líneas curvas, como esta.

Ya hemos visto que hay líneas rectas y curvas.

¿Y qué más sabemos de las líneas?

Pues que podemos hacer figuras, como esta que ven aquí.

¿A que les recuerda a una figura que hace el árbitro en el fútbol?

Al VAR, que sería algo así.

¿Esas líneas qué son? Son líneas cerradas.

Y también podemos encontrar líneas abiertas,

como esta que ven aquí o como esta.

Las líneas curvas también pueden ser cerradas.

Seguro que ya se la están imaginando antes de dibujarla yo.

¿Lo han hecho? Esta de aquí, ¿a que sí?

La circunferencia también es una línea cerrada.

Lo último del juego de las líneas: podemos tener dos tipos más.

Podemos tener las paralelas, que nunca se cortan;

y las secantes, que sí se cruzan y se cortan.

Vamos a verlo. Las paralelas pueden ser así.

Estas van hasta el infinito y nunca se cortan.

Y podemos encontrar las secantes, que serían así.

Esas sí que se cortan y se cruzan.

Se me ha ocurrido un juego.

Voy a dibujar líneas

y tienen que averiguar qué tipo de líneas son.

¿Están preparados? Vamos allá.

Primero empiezo con esta. ¿Cuál es? Es muy sencillo, ¿no?

¿Qué tipo de línea es? Claro, son secantes.

Vamos con la siguiente. Tienen que estar muy concentrados.

Vamos allá.

¿Qué tipo de línea es? Claro, es una línea curva.

Y vamos con la última línea.

¿Lo tienen? ¿Es una línea qué?

Es una línea cerrada, claro, porque vuelve al punto de inicio.

Ahora más rápido. Tienes que repetir los movimientos

y saber qué tipo de líneas estoy haciendo.

¿Están preparados? ¡Vamos allá!

Vaya el ejercicio que hemos hecho.

Además, hemos aprendido dos tipos de líneas.

Los invito a que las dibujen en casa.

Yo creo que me voy a seguir entrenando.

Nos vemos. Hasta la próxima.

James, esta es mi carta

para inscribirme en los Juegos Olímpicos.

Le he escrito al Comité Olímpico

para que me deje representar a Mapachonia.

-A ver. ¿Puedo leerla? -Claro.

(LEE) "Hola, querido Comité." Nacho, está mal escrita.

"Hola", cuando es de saludar, va con H.

Cuando no lleva H es la "ola" del mar.

-¿Pero cómo las distingo? Si suenan igual.

-Claro, es que son palabras homófonas.

-Es un lío.

Si quieres saludar a una ola, ¿qué hago?

Le digo: "Hola, ola". ¿Pero con H o sin H?

¿Cómo se hace?

-Es más fácil diferenciarlas cuando sabes cómo se escriben.

-Ay. ¿Y si una ola dice "hola"? -Las olas no hablan.

Juan Carlos Palomino nos explica la diferencia.

Hola, superlingüistas.

¿Has oído que se acerca una ola de frío?

Que no, era broma.

Solo quería utilizar la palabra "ola"

con dos significados distintos.

La primera para saludar

y la segunda ola como fenómeno atmosférico.

"Hola", el saludo, se escribe con H.

"Ola", de fenómeno atmosférico, va sin H.

A las palabras que suenan igual,

pero se escriben de manera diferente

y tienen distinto significado se les llama homófonas.

"Homo" significa "igual",

y "fona", que vienen de "fono", significa "sonido".

O sea, igual sonido.

¿Y las olas que se forman en el mar?

¿Se escriben con o sin H? Eso es, sin H.

Es muy importante conocer bien estas palabras,

porque imagínate esta situación.

Tú estás en el mar y alguien te dice que viene una ola.

Fíjate. Te dice: "¡Ola, ola!"

Y tú, pensando que te está saludando, le dices:

"Hola, hola".

De repente...

Todo el chaparrón encima de agua y te mete un revolcón.

Para evitar que esto te pase,

juguemos al juego de las palabras homófonas.

Yo te voy a decir palabras que suenan igual

y tú tendrás que averiguar cómo se escriben.

(Megáfono)

Vamos con las primeras.

Anda, una mosca.

Echa a esa mosca de ahí.

Anda, aquí hay una pizza casi hecha.

En las frases "Echa a esa mosca de ahí"

y "aquí hay una pizza casi hecha",

¿cuál de las dos "hecha" se escribe con H?

Muy bien.

Hecha, del verbo "hacer", se escribe con H.

Echa, del verbo "echar", se escribe sin H.

Te voy a enseñar un pequeño truco.

Espero que no se te olvide.

Vamos con otras dos.

Acabo de preparar queso rallado, pero me ha costado un montón,

porque tengo el cristal rayado y no veo nada.

Me las voy a quitar.

Queso rallado, cristal rayado. ¿Cuál de los dos se escribe con Y?

Muy bien.

Rallado de "desmenuzar" o de hacer algo polvo

se escribe con Ll;

y rayado de líneas o de rayas se escribe con Y.

Os cuento lo que le pasó a mi amigo Felipe hace unos días.

El tubo de escape de su coche echaba mucho humo,

así que tuvo que llevar el coche al taller

para que se lo repararan.

Uno de los dos "tuvo" se escribe con V y el otro con B.

¿Sabes cuál?

Eso es, tuvo, de "tener", se escribe con V.

Y tubo, de tubo de escape, se escribe con B.

Como ves, hay un montón de palabras homófonas.

Te reto a que las busques y aprendas cómo se escriben.

Hasta la próxima.

Ah, vaya, ¿quién habrá puesto esta valla?

Anda, otras dos palabras homófonas.

Hasta luego.

(Música)

Ah, vale, ya lo capto.

Hola con H es para saludar. ¡Hola!

Y ola sin H son las olas del mar. -Correcto, muy bien, Nacho.

-Vale, pues corrijo mi carta y se la mando al Comité Olímpico

para que me dejen participar en los Juegos

representando a Mapachonia.

-¿Pero tú crees que la entenderán? -Si mi letra es muy buena.

Sobre todo, la H de mapache.

-Me refiero a que el Comité Olímpico

es un órgano internacional.

Seguramente no hablan español y tienes que hacerla en inglés.

-¿Pero en inglés no habrá

palabras de esas que suenan igual y significan cosas diferentes?

-Me temo que sí, Nacho, pero no te preocupes,

porque tenemos a Kate y ella nos explica cuáles son.

Hello there, how are you? -Hi, dear.

-Katherine, you just called me "dear", like an animal.

-Yes, you are right. "Dear" and "deer" sound the same.

We use different words to write them.

Look, children.

Look, Katherine, knight is coming. -What, Mermaid?

It's not night, it's day. It's not dark.

-Ha, ha, got you. Frank the knight is coming. Look.

It sounds the same, but is written differently.

Knight, with a K, rides on a horse.

And night is the opposite of day.

Oh, look at those enormous mussels.

-Oh, thank you, Katherine. I've been working out at the gym.

-No, Mermaid. Look at those mussels in the sea.

-Oh.

-Yes. Muscles is written differently

from mussels, the sea creature.

-This is really fun.

Why don't we play a game with words that sound the same.

-What a good idea, Mermaid.

Can you play this game with us?

If I tell you: "Buy more milk", which one is correct?

I know. It's buy more milk.

You say bye to a friend and you walk by a river.

-That's right.

-Katherine, I love this game. Let's do another one.

-Ok. If I say to you: "Let's be friends".

Which one is correct?

-I know. Let's be friends.

Bees make honey

and B is the second letter of the alphabet.

-That's right.

I have another one.

If I say: "Let's meet under the sea".

Which one is right?

-I know. I live under the sea and you can see mussels there.

-Excellent, Mermaid.

Now it's my turn.

When you go to the beach you can hear the waves.

Which one is right?

I know this.

You can hear the waves at the beach,

and now you are here. -Yes.

The last one.

When we say: "You're right", which one is correct?

Yes, you're right and you write with a pen.

-Well, what a fun game.

We've learnt today that there are words

which sound the same but they are written differently.

-Yes, like night, mussels, dear,

sea, be, right, here and many more.

But I wonder how do I know which word to use each time.

-Well, I'll tell you a secret.

If you read a lot you learn which word to use.

-Ok. -Bye, see you next time.

-Bye.

(Gong)

Te saludo en señal de respeto antes de entrar en combate,

oh, James San.

(Gong)

-Yo te saludo a ti, digno oponente,

antes de derrotarte con el yudo o camino de la suavidad.

-Prometo ser compasivo en la victoria

y humilde en la derrota, como indica el camino del yudoca.

-Nacho, por cierto, ¿sabes qué hora es?

-La hora de la derrota, pero piensas

que, si ruedas como una sandía y luchas como una sandía,

perderás de manera dulce.

"Be sandía, my friend".

-No, es hora del informativo mapache.

-"Está mapachando". -¡Ah, ah!

(GRITAN)

(Música)

Bienvenidos y bienvenidas a "Está mapachando",

el noticiero mapache

que da las noticias pache lo que pache.

Buenas noticias.

El representante de Mapachonia en los Juegos Olímpicos,

Nacho Mapacho, presenta este informativo.

Malas noticias,

también sale mi discípulo y pequeño saltamontes

James van der Lust. ¿Qué tal, James?

-Preparado para el combate.

-Muy bien, pequeño saltamontes. Yo también.

Buenas noticias.

Inspirados por el ejemplo del maestro Nacho Mapacho San,

animales de todo el planeta empiezan a practicar yudo, karate

y todo tipo de artes marciales,

como este oso de un zoo mapachonés,

que con un palo hace una extraordinaria demostración

de luchar contra un palo al estilo ninja.

Según las últimas noticias, el palo ganó la pelea

porque el oso tuvo que irse al llamarlo su mamá.

"Be palo, my friend".

-Aunque casi todas las artes marciales

tienen su origen en China y Japón, hay muchos otros países

que tienen grandes equipos de artes marciales

olímpicos y paralímpicos.

Es el caso de España, que cuenta con campeones como Sandra Sánchez.

Sandra empezó en el karate con 4 años

porque no le gustaba ir a clase de baile.

Y fue reconocida en los Juegos de Tokio 2020

como la mejor karateka.

-Muchos de los movimientos de las artes marciales

están inspirados en los animales.

Como los del kung fu,

de los monjes del templo Shaolín, en China,

que han desarrollado estilos de kung fu

imitando a la grulla, la mantis religiosa,

el mono, la rana, el tigre o el leopardo,

aunque se les ha olvidado uno de los animales más importantes,

el mapache.

-Las artes marciales como el yudo son un gran ejemplo

de que cualquiera que se lo proponga

puede conseguir ser un gran atleta,

no importa la edad o la condición física.

Un gran ejemplo son nuestros atletas paralímpicos españoles.

De Valladolid tenemos a Marta Arce,

que en los recientes Juegos de Tokio 2020

ganó una medalla de bronce,

o el yudoca zaragozano Sergio Ibáñez,

que ganó una medalla de plata,

dejando muy alto el pabellón del yudo español

y demostrando que con tesón y entrenamiento

todos los obstáculos se superan.

Pues tiene mérito, ¿no, Nacho? ¿Nacho?

Oye, ¿te has quedado dormido?

-¿Qué? No, no, no, para nada.

Es el kung fu estilo mapache,

me echo a dormir hasta que el contrario se aburra.

(BOSTEZA) Hasta mañana, James, que descanses.

-Ay, "claners", nos vemos en el próximo programa.

(Música)

¿Alguien sabe cuál es el colmo del atún?

¿Nadie?

¡Que le den la lata! (RÍE)

¡Que le den la lata!

¿Sabéis cuándo retiene más pelo un mapache?

¿Nadie?

¡Por fuera! (RÍE)

¡Por fuera, sí!

¿Sabéis lo que es un contenedor de basura

para alguien como yo?

Un buffet libre.

(Risas)