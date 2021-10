Hola, clanners, hoy vamos a hablar

de una de las estaciones más frías del año,

-el invierno. -¿Qué pasa, James?

Nacho Mapacho, ¿pero dónde vas tan cargado?

Pues a la hibernación.

Pero seguramente no sepas lo que es.

Porque no eres tan listo como yo.

Claro que lo sé.

Hibernación es el estado de letargo en que se sumergen algunos animales

durante los meses más fríos del año.

Podrías haber dicho lo mismo, pero sin tantas palabras raras

para que te entendiera todo el mundo.

Bueno, Nacho, tú sabes que los mapaches no hibernan.

Ya lo sé eso.

-Pero los osos sí. -Ya, pero tú no eres un oso.

Ya, pero somos primos lejanos.

Y yo quiero formar parte de su club.

-¿Hay clubs de osos? -Pues claro.

Y yo quiero entrar.

Y ni tú ni nadie me lo va a impedir.

Pero Nacho, Hibernar es algo muy difícil.

Y no todos los animales pueden hacerlo.

Pues yo lo voy a hacer para demostrar a los osos

que puedo ser uno de ellos.

Creo que deberías pensarlo mejor.

Lo tengo todo pensado. Llevo basura, sandía

y provisiones para todo el invierno.

Bueno, aún te faltan algunas cosas.

Ya lo sé, la cueva, allí me marcho ahora.

Hasta la vista, alpinista.

Nacho, pero espera, no vayas solo, que es peligroso.

Clanners, os dejo con Orilo y Arlequina.

Nacho, espera.

¿Pero dónde está? ¿Dónde está?

Arlequina, busco una cosa

-que no encuentro, ayúdame. -Frío.

-Frío, frío, frío. -Por aquí no está.

Estará por este lado.

-¿Por aquí, Arlequina? -Frío.

¿Tampoco? ¿Ni templado? Yo qué sé.

Ayuda. ¿Por dónde estará?

¿Pero qué dices, Orilo?

Que tengo frío, tengo un montón de frío.

Ay, yo creí que estabas ayudándome a encontrar

lo que busco con el frío, frío,

-caliente, caliente. -Qué va.

Si no estoy para juegos, tengo frío y encima he perdido mi bufanda.

No, Arlequina, no tienes frío porque el frío no existe.

Si eso, lo que tendrás es ausencia de calor.

Ausencia de calor... Lo que tengo es mucho frío, Orilo.

A ver, puede que estés helada.

Porque estamos en invierno.

Y en invierno hace mucho más frío.

La Tierra se inclina con respecto al Sol.

Y durante el invierno en el hemisferio norte,

los rayos del Sol llegan con mayor inclinación

y por lo tanto, tenemos menos calor.

Por eso hace frío, Arlequina.

Bueno, por eso tenemos la ausencia de calor.

Tres mesazos, pero qué montón.

Pero un momento, has dicho que depende del hemisferio.

¿Eso significa que ahora mismo en el hemisferio sur hace calor?

Efectivamente.

En países del hemisferio sur,

como Argentina o Australia, están en verano.

O sea, que pasan la Navidad durante el verano.

¿Se comen las uvas en la playa?

Hombre, si les apetece

y la playa les queda cerquita, pues sí.

Pero qué morro tienen.

Y yo aquí, que estoy helada, en pleno invierno.

Y encima he perdido mi bufanda.

Y para colmo, los días son supercortos, Orilo.

Sí, Arlequina, es otra de las cosas

que ocurren en invierno, que tenemos menos luz solar.

Debido a la inclinación de la Tierra,

nos llega menos intensidad de los rayos del Sol.

Y además, los días son más cortos.

Por eso, la naturaleza se prepara

para pasar el invierno; los árboles de hoja caduca

pierden sus hojas para protegerse del frío

y algunos animales hibernan.

Arlequina, ¿sabes lo que es la hibernación?

Claro, la hibernación es lo que hacen algunos animales

durante el invierno, como por ejemplo,

la ardilla, el erizo, la marmota.

El murciélago o el oso.

Se quedan así, escondidos en sus guaridas.

Como dormidos.

Ralentizan su respiración

y sus latidos del corazón para pasar el duro invierno.

Jo, Arlequina, me encanta ver que has salido de ti hibernación

y has aprendido tantas cosas sobre el invierno.

He aprendido un montón de cosas sobre el invierno.

Mira, durante el invierno, los rayos del Sol

llegan con mayor inclinación.

Lo cual hace que haga menos calor.

Además, el invierno en el hemisferio norte

dura tres meses; desde el 21 de diciembre,

hasta el 20 de marzo.

Pero en el hemisferio sur es al revés.

Durante estos tres meses es verano.

Además, en invierno, cuando hace frío,

los árboles pierden sus hojas y algunos animales hibernan.

-Y, por cierto, Orilo. -Dime.

¿Tú qué estabas buscando antes?

Ah, pues estaba buscando tu bufanda,

que la he usado porque tenía mucho frío.

Y no sé dónde la he dejado. ¡Mira!

-Está aquí. -¡Pero que es mi bufanda!

Orilo, pero...

Bueno, chicos, nos vemos en nuestra próxima aventura.

Devuélveme mi bufanda.

¿Lo ves, James? Es una cueva mapachante.

-Y muy fría. -Eso no es un problema

para un futuro oso como yo.

Nacho, qué manía te ha entrado con lo de ser un oso.

Es para molar más.

Si ya soy molante como mapache, imagínate si me convierto en oso.

Además, los osos están supercachas.

Ya, Nacho, pero es que fuera hay nieve.

Y aquí dentro hace un frío polar...

Pues mucho mejor, así me convertiré en un oso polar.

Banquito, blanquito.

Oye, ¿no tendrías una manta para dejarme?

Y me tapo con el pelo y no te lo puedo dejar.

Si no, me quedaría calvo.

Qué pedazo de chiste acabo de hacer.

Nacho, en invierno no es cosa de broma.

-Podemos congelarnos. -¿Como un polo de sandía?

Pues habrá que poner calefacción.

Ya, pero las cuevas no tienen calefacción.

Pues no sé, usa mi bolsa de basura como si fuera una manta.

Claro, si no te importa el olor.

-Porque eres tan especialito... -Mejor, déjalo.

Mira, vamos a ver a Orilo y Arlequina

ver si se nos olvida un poco este frío.

Ay, Orilo, qué frío hace hoy aquí, ¿no?

Arlequina, hace un frío polar.

Pero eso está muy guay porque con un poquito de suerte

podremos ver nevar.

Caer copos de nieve del cielo.

Mira, mira, Orilo, que ya empiezan a caer, míralos.

-Qué bonito. -Qué suerte hemos tenido, Arlequina.

Los copos de nieve son agrupaciones de cristales

de agua que se forman en las nubes.

Eso sí, cuando hace mucho, mucho frío.

A partir de 12 grados centígrados bajo cero.

Los cristales de hielo crecen dando lugar a formas hexagonales.

¿Y sabes qué, Orilo? Cada copo de nieve

es distinto de todos los demás.

Porque cada uno se forma por agrupaciones

de distintas gotitas con esos cristales a su alrededor.

Y cuando crecen tanto que no pueden sostenerse en la nube,

-caen por su propio peso. -¡Arlequina!

¿Te parece que preparemos nuestros propios copos de nieve?

Me parece que ya tenemos reto.

Vamos a preparar nuestros propios copos de nieve

utilizando hojas de papel.

Los materiales que necesitas son unas tijeras,

unos lápices, un folio y un poquito de hilo.

Y vamos a seguir el siguiente proceso.

Mira, tenemos una hoja de papel

que debemos recordar hasta conseguir un cuadrado.

Como este de aquí.

Vamos a doblar el cuadrado

por sus dos diagonales hasta formar un triángulo.

Tomamos uno de los extremos del triángulo

y lo doblamos casi, casi hasta la mitad.

Como si quisiéramos hacer un cono.

Hasta conseguir esta figura de aquí

Hacemos lo mismo con el otro extremo del triángulo.

Hasta que conseguimos esta forma, como si fuera de una flecha.

Ahora llega un momento muy importante.

Es hora de coger el lápiz y dibujar figuras geométricas.

De manera que hagamos ramas que podamos recortar.

Como estas que tenemos aquí.

Y ahora, cuando despeguemos nuestro copo de nieve,

obtendremos figuras tan chulas como esta.

Figuras que, si os fijáis, son perfectamente simétricas.

Porque cuando abrimos los dobleces hechos en el folio,

hemos creado ejes de simetría que nos permiten

formar copos de nieve chulísimos.

Mira, Orilo, ¿qué tal te ha quedado el tuyo?

Precioso, preciocérrimo, mira, mira.

Ahora es vuestro turno.

Podéis crear vuestros propios copos de nieve

con diferentes formas y colores, atarlos a un hilo

y colgarlos en vuestra habitación para que así parezca que nieva.

Chicos, chicas, nos vemos en nuestra próxima aventura.

Adiós.

Pues parece que tú también tienes frío.

(TIRITA) No, no tengo frío.

Venga, Nacho, no te hagas el duro.

Que te estás pelando de frío igual que yo.

No sé qué me pasa, James.

Pero me noto la lengua paralizada.

Pues, se te habrá dormido la lengua, Nacho.

¡No! ¿No podré hablar bien nunca más?

No, no te preocupes, solo tienes que conseguir

-que se te despierte otra vez. -¿Y cómo se hace eso?

Pues, pronunciando un trabalenguas, por ejemplo.

Ah, ¿y qué es un trabalenguas?

Es como una frase o una poesía, pero muy complicada de decir.

Pero yo no me sé ninguna.

No te preocupes porque Juan Carlos, nuestro profe de lengua,

nos enseña algunos, mira.

Hola, superlingüistas.

Qué frío tengo, qué frío estaba pasando.

Menudo invierno.

Ay, y encima el cielo está encapotado.

Parece que va a nevar.

Ay, el cielo está encapotado.

¿Quién lo desencapotará?

El desencapotador que lo desencapote buen desencapotador será.

Guau, qué bien, se ha abierto el cielo.

Ahora parece que hace un poquito más de calor.

Me voy a quitar esto.

¿Sabes qué es esto que acabo de recitar?

Exacto, es un trabalenguas.

¿Y qué es un trabalenguas?

Y no vale que me digas que un trabalenguas

es algo que acaba en lengua.

Aunque, bueno, parte de razón tienes.

Pero como somos unos expertos lingüistas,

tenemos que decidirlo perfectamente.

Así que un trabalenguas es una poesía

que enreda palabras que suenan tan parecidas

que cuesta mucho, mucho, mucho decirlas seguidas.

Y la gracia de los trabalenguas

está en decirlos muy, pero que muy rápidos.

Y está mal decirlo, pero aquí delante tienes

a un verdadera experto en trabalenguas.

Tres tristes tigres trigaban trigo en un trigal.

Un tigre, dos tigres, tres tigres trigaban en un trigal.

¿Qué tigre trigaba más? Todos trigaban igual.

Bueno, esto ha sido un ejemplo, pero los trabalenguas

hay que decirlos lo más rápido posible.

Por eso, suelen ser poemas cortitos

y sencillos de entender, la gracia está en lo que cuentan.

Mira estos trabalenguas más que te voy a decir ahora.

Vamos con otro.

Y este es para los supercampeones de los trabalenguas.

Ese soy yo.

El arzobispo de Constantinopla

se quiere desarzobispoconstantinopolizar.

El desarzobispoconstantinopolizador que desarzobispoconstantinopolice...

¿Qué? ¿A que soy un experto?

Eh, vale, vale, me has descubierto.

Es que he usado un truquito.

La cámara rápida y el "playback".

En realidad, lo que he hecho antes ha sido leerlo muy despacito

en un libro, ¿quieres verlo?

Dentro video.

El arzobispo de Constantinopla

se quiere desarzobispoconstantinopolizar.

El desarzobispoconstantinopolizador que desarzobispoconstantinopolice,

buen...

¿Has visto? No me he equivocado,

¿pero a que es mucho más aburrido así?

Como has podido ver, usando mi truco es mucho más fácil.

Ya has visto que un trabalenguas es un poema corto

que utiliza palabras que son muy parecidas para liarte

y que te cueste mucho decirlo.

Prueba a aprenderte uno de memoria y a recitarlo.

Pero lo más rápido posible y sin equivocarte.

Seguro que en tu casa conocen algún trabalenguas,

si no, invéntatelo, compártelo con tus amigos

y con tus amigas, y a ver quién lo dice más rápido

y sin equivocarse.

Bueno, superlingüistas.

Me voy, a ver si me encuentro por ahí a este Pablito,

¿y qué es eso de ir clavando clavitos a los calvitos?

Adiós.

Ese oso que es muy soso toma sopa sin salar.

Si la sopa sigue sosa, habrá que echarle mucha sal.

Muy bien, Nacho, tu lengua vuelve a estar en plena formar.

Uf, menos mal.

Pensé que nunca volvería a hablar bien.

Y hubiera sido un desastre.

Porque soy una superestrella de la canción.

¿Lo ves, Nacho? Estar en una cueva todo el invierno

puede ser muy peligroso.

No voy a rendirme tan fácilmente.

Quiero hibernar por lo menos un día más.

Ya, Nacho, pero tenemos que volver al plató.

Dentro de un ratito, tenemos que dar las noticias.

Las podemos dar aquí.

Será primer informativo presentado presentado desde una cueva.

Noticias fresquitas.

No, que nos faltan las cámaras, las luces, los ordenadores.

Y yo necesito calefacción.

Vale, vete tú a por todo eso, que yo me quedo aquí hibernando.

Oye, y tus deberes de inglés, ¿los has hecho?

Aún no, pero no pasa nada.

Si le digo a la profe que me estoy entrenando para oso,

seguro que me los perdona.

Nacho, por mucho que quieras hibernar,

no tienes que descuidar tareas.

Venga, vamos a ver una clase con Catherine

y a aprender se ha dicho.

¡Uf!

Hello. It's so cold outside.

In fact, it's more than cold, it's freezing.

And it's even snowing. Do you like snow?

Me too.

Luckily I have my hat, I have my scarf

and I have my gloves.

But I forgot something very important

when I went outside.

I forgot this, what is it?

Is it my coat or is it a swimsuit?

That's right! It's my coat.

I need these clothes to protect me from the cold and the snow.

It's definitely winter now, time for rain,

cold weather and snow storms.

Also in winter the days are shorter.

Winter is definitely my least favourite season.

But winter is also the time for skiing

and snowboarding in the snow.

Do you like winter sports?

Do you practice them?

Look! I'm skiing.

I use these ski poles with my skis to skiing the snow.

I also wear a helmet in case I fall down into the snow.

I like to ski really fast down a big mountain slide.

Sometimes though it's scary and I have to slow down.

Slow down means to reduce my speed

to go not so fast. Slow down.

And snow is what we need to build a snowman, don't you think?

Oh! And winter is Christmas time.

Do you know when Santa Claus comes?

And how about the Three Wise Men?

Of course you know!

Which do you prefer:

Santa Claus or the Three Wise Men?

I prefer Santa Claus because in Britain

the Three Wise Men don't come and visit the children there.

I love Christmas!

Especially decorating a big Christmas tree.

Don't you?

I guess winter is really great.

And there's lot of seasonal food.

I'm not talking about turrón or polvorones,

we can eat walnuts, hazelnuts and look,

chestnuts! Delicious.

Do you like them?

But do you know a secret?

For me, Christmas always has a very special taste.

And won't talking about Christmas puddings

or gingerbread man, no,

I'm talking about tangerines.

For me, Christmas always tastes and smells like tangerines.

I guess winter is one of my favourite seasons after all.

Let's remember everything we've learnt about winter.

There's very cold weather,

there's rain and snow storms.

In the snow, we can go skiing,

remember your helmet.

We can also make a snowman.

In winter, it's Christmas time

and we can eat lots of special food

like the walnuts, the hazelnuts

and the chestnuts.

Oh, and my favourite: tangerines.

Now, I'm going to go out and play in the snow with my friends.

I need to put on my gloves,

my hat,

and my scarf.

And this time I'm not going to forget my coat!

See you soon! Bye!

-¿Qué ha sido eso? -Habrá sido el viento otra vez.

Ha sonado como si hubiera alguien.

(Rugidos)

¡Ay, hay alguien, James!

Seguro que es un dragón.

No, Nacho, los dragones no existen.

¿Cómo que no? Todo el mundo sabe

que viven y guardan sus tesoros en las cuevas.

¿No ves películas de fantasía?

Nacho, las películas de fantasía son de eso, de fantasía.

(Rugidos)

¡No es un dragón, es un oso!

Pero bueno, ¿qué problema hay? Sois del mismo club.

James, es un oso tamaño dragón.

Viene a por nosotros.

Ay, estaba hibernando y le hemos despertado.

Pues se habrá levantado con mucha hambre.

Yo me voy antes de que me coma.

Clanners, os dejo con una clase de mates.

Y yo me vuelvo al plató. ¡Nacho!

Uy, ¿qué tal, niños y niñas?

Resulta que me llaman marmota.

Porque duermo mucho.

A mí la verdad es que no me parece tanto.

Estoy seguro de que hay animales que duermen mucho más que yo.

Tanto que hibernan.

He mirado un libro de animales y he encontrado

este gráfico tan chulo.

¿Sabes lo que es? Es un pictograma.

Un pictograma es un gráfico con dibujos.

Te da información para comparar y así saber de cuál hay más,

menos o la misma cantidad. Está genial.

Te voy a hacer unas preguntas sobre estos animales

para que puedas contestarlas con la información del pictograma.

¿Te atreves?

Entre el erizo, el murciélago, la marmota y el caracol,

¿qué animal es el que hiberna durante más tiempo?

Como cada círculo naranja significa un mes,

puedo ver que el erizo hiberna durante seis meses.

El murciélago también hiberna durante seis meses.

La marmota hiberna durante ocho meses.

El caracol hiberna durante cinco meses.

Escríbelo en una tabla de numeración.

Ocho es el mayor de los cuatro números.

Así que, la marmota es la que hiberna durante más tiempo.

Porque ocho es el mayor de los números.

Eso es un montón de tiempo.

Y a mí me llaman marmota porque duermo diez horas. Por favor.

Vamos a ver cuál de estos animales

es el que hiberna durante menos tiempo.

Si miras la tabla, verás que cinco es el menor de los números.

Eso quiere decir que el caracol

es el que hiberna durante menos tiempo

porque solo hiberna cinco meses.

¿Qué dos animales hibernan el mismo tiempo?

Fíjate en el pictograma.

Verás que hay el mismo número de círculos naranjas

en el erizo y en el murciélago.

Eso quiere decir que ambos hibernan el mismo número de meses.

En este caso, seis meses.

Vamos a comprobar si ya sabes utilizar

la información de un pictograma.

Muy bien, dos meses.

Si comparamos el número de círculos,

puedes ver que la torre de la marmota

es dos círculos más alta que la torre del erizo.

Exacto, tres meses.

Si comparamos el número de círculos,

la torre del caracol es tres círculos más baja

que la torre de la marmota.

Ojo con esta pregunta.

Fenomenal, la marmota y el caracol.

El erizo y el murciélago juntos hibernan

6 más 6, igual a 12 meses.

La marmota y el caracol,

juntos hibernan 8 más 5, igual a 13 meses.

Ya sabes utilizar la información de un pictograma.

Cuando veas uno, intenta preguntas

para hacérselas a tus amigos y familiares.

O busca información para crear tu propio pictograma.

Verás qué divertido.

(BOSTEZA) Bueno, yo creo que me voy a ir a seguir durmiendo.

Uh, por poco, James.

Oye, Nacho, ¿pero cómo quieres convertirte en oso si te dan miedo?

No sabía que eran tan grandes.

En la "tablet" se veían chiquititos, chiquititos.

Claro, se veían chiquititos porque la "tablet" es pequeñita.

De todas formas, hubiera sido muy aburrido dormir tanto tiempo.

-Y te hubieras perdido la Navidad. -Es verdad.

Y tú no hubieras podido presentar el programa.

Yo soy la estrella y todo el mundo ve esto por mí.

Vaya, gracias, hombre.

Pero ahora que me acuerdo,

me he dejado la bolsa de basura y la sandía.

¿Por qué no llamas a la policía

para que me ayude a recuperar mi comida?

Seguro que se la ha comido el oso.

No, no es justo.

Nacho, no te desanimas.

Mira, vamos a presentar juntos las noticias

y luego te invito a comer.

¡Mapachachi!

Bienvenidos y bienvenidas a "Está mapachando".

El noticiero mapache que da las noticias pache lo que pache.

Buenas noticias, hoy tenemos presentando

al rey del invierno, Nacho Mapacho.

Malas noticias, también sale James van der Lust.

Hola, Nacho, ¿qué nos traes hoy?

-Dos noticias supermapachulas. -Eso suena muy bien.

Sí, claro, los mapaches geniales siempre damos noticias geniales.

Aquí tenemos a un oso preparándose para hibernar.

Aunque sin el mismo estilazo que yo.

El muy despistado se ha olvidado de las sandías y las mantas.

Y se apaña con un triste árbol.

Desde luego, tendría que aprender de mí,

que llevo la hibernación en la sangre.

Además, ese oso no vive en una cueva.

Vive en una reserva norteamericana destinada a la protección

de los osos pardos.

Y si en la anterior noticia vimos a un oso antes de hibernar,

en la siguiente veremos dos osos después de hibernar.

Aquí tenemos a dos coleguis que se acaban de despertar

tras varios meses roncando.

Van a tope de "power" y tienen ganas de marcha.

Pero se han comido todas las provisiones.

Y ahora tienen un problemilla.

Todo el mundo sabe que el desayuno es la comida más importante del día.

Y terminamos "Está mapachando" con una última noticia

sobre la hibernación.

-Uy, ¿más osos? -No, marmotas.

Mira.

En Estados Unidos y Canadá existe lo que se llama

El Día de la Marmota.

El 2 de febrero, la gente espera a que Phil, la marmota,

termine su hibernación y salga de la madriguera.

Según la tradición,

el comportamiento que tenga al despertar

puede predecir cuándo terminará el invierno.

Uh, ¿entonces son marmotas con poderes para ver el futuro?

Bueno, solo es tradición, no hay que creérselo del todo.

Clanners, hasta aquí el programa de hoy,

espero que os haya gustado.

No olvidéis abrigaros cuando venga el frío.

Adiós.

¿Sabes qué dicen dos patos que han echado una carrera?

¿No?

Estamos, cua, cua, empatados.

(RÍE)

¿Sabéis lo que le dice a un gusano,

qué rico gusano, a otro? ¿No?

Me voy a dar una vuelta...

A la manzana. (RÍE)

¿Alguien sabe lo que son dos mapaches

compartiendo un cubo de basura?

¿No? Compañeros de piso.

(RÍE)

Compañeros de piso, sí. (RÍE)

¿Alguien sabe cuál es el colmo del atún?

¿No? ¿Nadie? Que le den la lata.

(RÍE)

Que le den la lata, sí. (RÍE)