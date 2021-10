Aprendemos en Clan - INGLÉS - Nature vocabulary

INGLÉS - Let's go to the beach!

132751

Aprendemos en Clan

6104748

INGLÉS - Let's go to the beach!

Hoy, en nuestra clase de Inglés, aprendemos palabras relacionadas con el verano.

4 min, 58 sec

31-12-2030 01:00:00

es

http://www.rtve.es/api/videos/6104748/relacionados/relacionados-por-idioma

https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-clan/video/ingles-lets-go-to-the-beach/6104748/

https://www.rtve.es/v/6104748/

Aprendemos en Clan - INGLÉS - Let's go to the beach!