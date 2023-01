Aprendemos en Clan - Gusanos de seda

Hola, clanners, ¿cómo estáis?

Hoy vamos a aprender un montón de cosas.

Espera, James. Siempre empiezas sin mí.

Hola, Nachete. A ver, ¿qué te cuentas?

Pues estaba pensando en consultarte un temita:

quiero adoptar una mascota.

¡Qué guay! Adoptar una mascota es una aventura

muy emocionante y divertida,

pero tiene muchas responsabilidades.

Me recuerdas a mi madre, James.

A ver, ¿qué mascota quieres adoptar?

Pues estaba pensando al principio en adoptarte a ti.

Pero luego me di cuenta

que me recordabas demasiado a mi madre.

Así que no sé.

O sea que yo como mascota no tengo mucho futuro.

No. Estoy pensando en tres posibilidades:

un elefante, un oso y un león.

Pero Nacho, eso son animales salvajes y son muy muy grandes.

-Además, no son mascotas. -¿Seguro?

No te habrás puesto celosillo porque no te adopto a ti, ¿no?

No, Nacho, mira, a ver qué te parece mi propuesta.

Podrías adoptar un gato, un perro, un hámster,

unos gusanos de seda... -¿Y un Tyrannosaurus Rex?

No, Nacho, los dinosaurios se extinguieron hace años.

¡Mapachus, James!

Todas las mascotas que me molan son grandes,

salvajes o están extinguidas.

Venga, elige uno de los que te he dicho

y yo te ayudo a adoptarlo.

Pues estoy entre el hámster y los gusanos, no sé.

Ya, es que son muy buenas opciones.

El hámster me mola

porque te partes de risa cuando come pipas.

Y los gusanos son como de peli de miedo.

Mira, escucha a Orilo y Arlequina, que en el reto de hoy

nos van a decir las ventajas y desventajas de tener mascota.

(IMITA A UN GORILA)

Pero ¿qué haces, Orilo?

Resulta, Arlequina, que tenemos que elegir la mascota para clase

y yo quiero que sea un gorila. Así que estoy practicando

para comunicarme con él cuando lo tengamos.

Pero vamos a ver, ¿tenemos que elegir la mascota para clase

y no se te ocurre otra cosa que un gorila, Orilo?

Eso o una ballena azul.

Pero bueno, Orilo, vamos a explorar otras posibles opciones.

No sé, dime alguna otra cosa

que se te ocurra como mascota de clase.

Vale, se me ocurren muchas. Por ejemplo,

un cocodrilo, o un pelícano, o un caimán,

o un canguro. -Bueno, bueno, bueno...

Orilo, vamos a ver, ¿no se te ocurre

ningún animal doméstico o incluso alguna planta?

Porque seleccionar una mascota para clase

conlleva una gran responsabilidad.

Arlequina, creo que ya tenemos reto.

Mira lo que tengo aquí, Orilo.

Para seleccionar correctamente nuestra mascota de clase,

vamos a analizar las ventajas y las desventajas

de distintos animales e incluso de las plantas.

Yo creo que me puedo comunicar con todos ellos.

-¿En serio? -Sí.

Aquí tenemos el gusano de seda.

Mira, mira, las hojas de morera están para allá.

-Bien. Bien. El hámster.

-Uy, mira qué pipas más ricas.

-El perro. -¡Uy! (OLISQUEA)

-El gorila. -Este ya lo he practicado.

¡Uh, uh, uh!

-Y la planta. -Soy una orquídea.

Perfecto. Sea cual sea la mascota que tengamos en clase

te podrás comunicar con ella.

Ahora vamos a analizar cuáles son las ventajas

del gusano de seda, ¿eh, Orilo?

Yo le veo muchas ventajas. Mira.

En principio caben en un pequeño espacio.

Simplemente necesitas una caja de zapatos

y ya los tienes ahí.

Ya, ya, pero tiene sus desventajas.

Hay que ir a buscarles hojas de morera frescas

prácticamente todos los días.

Tienes razón. Bueno, ¿qué me dices del hámster?

Uy, el hámster. Son monísimos.

Esa es ventaja, ventajísima.

Sí, son chiquiticos, son monos,

pero hay que limpiarle la jaula con mucha frecuencia.

Eso es una desventaja. Lleva un trabajazo.

Y no solo eso, sino que necesitan salir de la jaula a jugar.

Tienen que correr libres de vez en cuando

y se podrían escapar de clase.

¿Te imaginas luego tener que buscar al hámster?

Yo le veo muchas desventajas.

Sería muy complicado. A ver los perros, Arlequina.

¿Podríamos tener un perro como mascota de clase?

Bueno, podríamos tenerlo, sí.

Además, son listos, cariñosos y muy juguetones.

Ya, pero ¿te has parado a pensar que hay que sacarlos a pasear

incluso más de una vez al día?

-Es verdad. -Toma desventaja.

Así que hay que tener en cuenta

que no pueden quedarse solos en ningún momento.

No puedes dejar al perro por la noche en clase.

No, no, no, para nada. Bueno, y los gorilas...

En cambio los gorilas son listísimos.

No son listos, son listísimos.

Los más listos de todos, es un ventajón.

-Ya, sí. Son muy listos. Pero oye, cuidado,

porque pueden ser peligrosos también.

Y es normal. O sea, yo no los culpo.

Necesitan vivir en su hábitat, son animales salvajes.

No los podemos sacar de su hábitat y meterlos en una clase.

Eso sería fatal para ellos, Orilo. -Es verdad.

-Sin embargo, las plantas...

Y aquí, atento, aportan oxígeno al ambiente.

Nos viene genial a todos, cuando estamos en clase

o en cualquier otro lado. Y son muy fáciles de cuidar.

Tú la tienes ahí y se cuida muy fácil.

Ya, pero hay que regarla.

No habías pensado en eso, ¿eh? Hay que regarla.

Bueno, Orilo, yo creo que analizando

las ventajas y las desventajas,

y teniendo en cuenta que va a ser alguien

que va a vivir dentro de nuestra clase,

creo que la mascota ideal es la planta.

Es la que menos cuidados necesita, solo regarla de vez en cuando

y nos aporta un montón de oxígeno.

Arlequina, creo que tienes razón.

Y tengo aquí una planta estupenda.

Mírala, yo creo que la voy a llamar Arlequinina,

en honor a tu sistema

para ver cuál era la mejor mascota para la clase.

Genial, ya sabéis, no solo para elegir mascotas

sino para muchas otras decisiones,

lo mejor es analizar las ventajas y las desventajas.

Nosotros nos vemos en nuestras próxima aventura.

Nacho, ¿te has comprado unos zapatos?

Pero aun tienes que aprender a atártelos.

Pero, James, ¿no ves los agujeros?

¿Qué te crees, que mis zapatillas necesitan respirar?

Ah, que es para tu mascota.

O sea, que al final te has decidido

por los gusanos de seda. -Sí, dentro de la caja

tengo 10 gusanos de seda. -¿Y de dónde los has sacado?

Me los ha dado mi prima Chispi. Tiene más de 100.

-¿Todos en una caja? -No, hombre, no, tiene muchas.

Su habitación parece una zapatería.

-¿Y para qué quiere tantos? -Nada, se dedica a criarlos

y luego los cambia por juguetes con los mapaches del barrio.

-Tu prima Chispi es muy lista. -Ya te digo.

A mí me ha dicho que cuando nazcan mis gusanos,

le tengo que dar tres. -Ah, vale.

Si tienes 10 y le quitas tres, ¿cuántos te quedan?

¿Menos?

No, es una operación muy sencilla. Es una resta.

¿Si es tan fácil, por qué no la haces tú?

-Mira, le vamos a pedir a Miguel,

nuestro especialista en Mates, que nos la enseñe.

Hola, matemaníacos y matemaníacas,

estoy seguro que a veces hemos hecho una resta

y nos hemos equivocado, ¿no?

O no sabemos muy bien si el resultado que nos ha dado

es correcto o no. ¿Qué podemos hacer?

Creo que hoy les voy a dar un truco megacientífico

que les va a ayudar

y así siempre vamos a saber si nuestra resta

está bien hecha o no. Vamos allá.

Vamos a practicar con algunos problemas.

El primer problema dice así: Sergio tiene 10 gusanos de seda

y le va a dar tres gusanos de seda a Lucía.

Entonces, ¿cuántos gusanos le quedan a Sergio?

A ver, a ver... ¿Qué podemos hacer aquí?

¿Podemos sumar los gusanos que tiene Sergio más los de Lucía?

¿Podemos restar los gusanos que tenía Sergio

menos los gusanos que le damos a Lucía?

¿O podemos dejar los gusanos libremente por la clase?

Pues yo creo que para responder el problema

lo que tenemos que hacer es una resta.

Es decir, a los 10 gusanos que tenía Sergio en un principio

le tenemos que quitar los tres que le damos a Lucía.

Y así nos quedan siete gusanos.

¿Qué nos queda? 10 menos 3 es 7.

¿Por qué? Porque si sumábamos, acaba teniendo Sergio

más gusanos de lo que tenía en un principio. Genial. Bien.

Pero ¿cómo sé yo si esa resta está bien hecha?

Pues aquí viene el supertruco. ¿Qué está pasando?

Vale. 10 es el minuendo, que es el número al que le quito.

3 es el sustraendo, es el número que le quitamos.

Y 7 es la diferencia.

Pues si sumamos la diferencia y el sustraendo,

es decir, 7 más 3, y nos da el minuendo,

7 más 3, igual a 10, ¿qué quiere decir?

Que la resta está bien hecha.

(Ovación)

Vamos a hacer otro ejemplo un poco más difícil.

El ejemplo es otro problema Y dice:

¿Qué tenemos que hacer?

Yo creo que tengo que hacer una resta, ¿a que sí?

Para averiguar cuántas me quedan en el estuche sin utilizar.

Bien. Vamos a hacer la resta.

25 sería el minuendo,

que son los colores que tengo en mi estuche.

12 es el sustraendo, que son los que voy a utilizar.

¿Y cuántos me quedan?

Aquí tengo el resultado, que veo que es 13.

¿Por qué? Porque he hecho la resta.

Pero yo aun tengo la duda y no sé si el resultado

es correcto o no.

Así que vamos a utilizar el supertruco.

El sustraendo es 12 y la diferencia es 13.

Y el supertruco era sumar el sustraendo y la diferencia

y ver si nos ha dado el minuendo.

12 más 13 es 25, ¿a que sí?

Entonces, ¿qué quiere decir? Que la resta está bien hecha.

¡Vaya truco!

Bueno, matemaníacos y matemaníacas,

ya pueden comprobar las restas

y así siempre les saldrán perfectas.

¡Hasta la próxima!

Nacho, ¿qué haces disfrazado de gusano?

He decidido que quiero ser un gusano de seda.

¿Cómo? ¿Por qué?

Porque es mejor ser una mascota que tener una mascota.

Menos lío.

Pero si las mascotas hacen mucha compañía.

Ya, pero tenía que ir a buscar morera para darles de comer

y las moreras están en el quinto pino.

¿Y qué has hecho con los huevos? ¿Se los has devuelto a tu prima?

Sí. Ahora soy un gusano, tu gusano.

¿Mi gusano? Cada día me sorprendes más.

Sé que estabas deseando ser mi mascota,

pero ahora eres tú quien tiene una mascota.

Y me tienes que alimentar.

Pero ¿yo qué te doy,

comida de mapache o comida de gusano?

Te he dicho que soy un gusano, ve a por morera, por favor.

Vale, no insistas más, voy.

Pero mientras quédate aquí, que Orilo y Arlequina

te van a hablar de tus nuevos compañeros de especie.

Hola, Orilo.

Arlequina, levanta las manos. Corre.

¿Qué ha pasado?

Pues que hace unos días un amigo mío me regaló

unos huevos de gusano de seda, los dejé aquí

y se me olvidaron un poco. -¡Qué despiste, Orilo!

Pues sí, cuando he vuelto hoy se habían convertido en gusanos,

y los estoy recogiendo y poniendo en una caja,

con sus agujeritos para que vivan bien.

¿Y los estás alimentando bien, Orilo?

¡Uy, sí! Sí, sí, sí.

He ido al parque a por hojas de morera

y se las estoy poniendo para que coman mucho.

¡Comen un montón!

Ya ves que si comen.

Es que los gusanos de seda, durante el primer mes de vida

comen muchísimo. Nacen siendo unos gusanos muy pequeñitos,

así medio negruzcos,

y comen tanto que les permite aumentar el tamaño, ¿sabes cuánto?

-100 veces. -No. 10.000 veces.

Se convierten en unos gusanos grandotes.

Pero no cabrán en mi caja

si se hacen 10.000 veces más grandes.

Sí que caben, porque nacían siendo muy muy muy pequeñitos.

Y hombre, crecen 10.000 veces, pero siguen cabiendo en tu caja.

Mira, aquí tengo un gusano hecho a escala.

Tienen esta forma cuando crecen.

Son gusanos así blanquecinos.

Desde que son pequeñitos

hasta que llegan al tamaño adecuado

mudan su piel hasta cuatro veces. -¿Como las serpientes?

Efectivamente. Y una vez que ya se han hecho grandotes

y tienen ese color blanco transparente,

empiezan a babear un hilo... -¿A babear?

-Un hilo de seda.

-Por eso se llaman gusanos de seda.

-Exacto. -¿Y de ahí es de donde se saca

la tela para hacer los pañuelos de seda?

Justamente de aquí. Y babean un montón de hilo.

Pues yo diría de 800 a 1.500 m.

Te has ido a lo grande,

pero has acertado.

Con todo ese montón de hilo

de seda crean el capullo de seda.

Mira, Orilo. -¿A ver?

Aquí está. Aquí dentro está atrapado el gusano.

Y será dentro del capullo de seda donde haga la metamorfosis.

¿La meta qué?

Se convierte de gusano a mariposa.

Bueno, realmente es más bien una polilla.

Así que de aquí a un tiempo tus gusanos terminarán siendo

polillas como esta.

Las polillas se aparean entre sí y desde ahí nacen los huevos.

Estos que tenemos por aquí.

Y así empieza de nuevo todo el ciclo.

-Exacto, Orilo. -¿Sabes qué, Arlequina?

Mira, mira, voy a hacer yo también la metamorfosis.

Me voy a hacer un capullo, mira. -Orilo, Orilo,

no sé... -Me voy a convertir en mariposa.

No sé si tú tienes los genes para convertirte en mariposa, ¿eh?

Bueno, tú inténtalo, Orilo, que lo mismo te sale.

Así que recordad la metamorfosis:

desde los huevos a los gusanos pequeñitos,

el capullo y ya por fin la polilla.

Nosotros nos vemos en nuestro próximo episodio.

¡Adiós! -Mira, me están saliendo alas.

-Orilo, no te va a salir. -Que sí, que sí.

Nacho, te traigo las hojas de morera.

A buenas horas,

ya me he convertido en capullo de seda.

Y estoy haciendo la "metaforfosis".

-Se dice metamorfosis. -Pues lo que yo he dicho.

Oye, por cierto, este disfraz te ha quedado regulín regulín.

¿Me estás llamando chapucero? No me alteres, James.

Necesito paz y tranquilidad para convertirme

en la mariposa más bella de la faz de la tierra.

-Perdona, hombre. -Si me pones nervioso,

no me saldrá seda de buena calidad.

Y tú no quieres que mi seda sea de mala calidad, ¿verdad?

No, no, seda buena siempre.

Mira, prueba estas hojas, que con sus vitaminas

harás mejor la metamorfosis.

¡Buah! No me apetece, seguro que sabe a rayos y truenos.

Oye, pues a los gusanos les encanta.

Ya, pero es que yo no soy un simple gusano.

Soy un mapachano, mitad mapache, mitad gusano.

A ver, ¿y qué comen los mapachanos?

Pues ¿qué va a ser, James? Sandía.

Venga, tráeme un poco de sandía, ya verás qué seda más buena hago.

Vale, yo te voy a buscar un poco de sandía,

pero mientras quédate aquí viendo a María del Carmen

cómo nos habla de la Ruta de la Seda.

No veo nada.

Hola, niños y niñas,

¿os animáis a venir conmigo de viaje para conocer

una de las rutas más exóticas que jamás han existido?

Aventureros, aventureras, coged vuestro mapa, que nos vamos.

Bueno, ¿qué? ¿Ya tenéis vuestro mapa mundi preparado?

Os advierto que el destino final de nuestro viaje

está un poco lejos. Es China.

¿Qué os parece si recordamos algunas cosas importantes

de este país? Mirad el mapa.

China está aquí, en el continente asiático.

Os voy a contar una leyenda

que explica el origen de esta ruta tan maravillosa

que estamos descubriendo hoy en nuestro viaje.

Hace más de 2.500 años, un emperador chino

tenía un precioso jardín lleno de moreras.

Estaba preocupado porque alguien se estaba comiendo las hojas.

La emperatriz descubrió que había unos gusanos blancos

que las estaban agujereando y se las comían.

Y luego se quedaban colgando del árbol

como unos capullos grandes brillantes.

El secreto se descubrió cuando ella dejó caer

por accidente uno de esos capullos en un agua caliente

que estaba preparando.

Allí el capullo se deshizo en un hilo brillante de seda.

Por cierto, ¿sabéis lo que es la seda?

La seda es calentita en invierno

y fresca en verano.

Con ella se tejen

unos paños muy suaves y brillantes

muy agradables al tacto.

Mirad estos que tengo aquí.

Son muy suaves y tienen unos colores muy brillantes.

La seda por sus cualidades se convirtió en un producto

muy admirado en todo el mundo.

Y como su origen era secreto y solo lo conocían en China,

eso permitió que los mercaderes de ese país

se hicieran inmensamente ricos con su comercio.

Para vender este producto fuera de las fronteras de China,

se crearon un montón de rutas comerciales

que unían Oriente y Occidente.

Pero ¿sabéis qué es esto de Oriente?

Mirad el mapa. Oriente son todos los países

que ven amanecer antes que nosotros.

Como el sol sale por el Este están en primera fila.

Hubo lugares que adquirieron mucha importancia

en ese comercio de la seda, en esas rutas de comercio.

Había varias rutas, como os he comentado antes:

una de ellas iba por el mar,

bordeaba las costas de la Península de la India,

la Península Arábiga y llegaba hasta el Mediterráneo por Egipto.

Otra, quizás la principal, iba desde China

hasta el Mediterráneo, recorriendo Asia Central

y llegando a lo que hoy conocemos como Turquía,

que era la parte más Oriental del Imperio Romano.

Marco, Polo. Marco, Polo.

¿Qué? ¿Os suena? Habéis jugado, ¿no?

Pues además de ser un juego superdivertido,

Marco Polo fue, además, un viajero muy importante,

de los más importantes de todos los tiempos.

Él recorrió la Ruta de la Seda y llegó hasta China,

allá por el siglo XIII.

Y escribió un libro contando todas sus aventuras.

En su libro, además, descubre muchos de los misterios

y desvela muchos de los secretos que había en Oriente

y que para Occidente eran algo sorprendente.

¿Habéis visto el poder de los libros?

Bueno, nos hemos convertido

en unos auténticos viajeros como Marco Polo.

¿Qué me decís?

¿Recordamos un poco cómo era esto de la Ruta de la Seda?

Mira, empezaba en China

y recorría toda Asia

en su parte central llegando hasta el Mediterráneo.

Y desde allí se distribuía por toda Europa.

Llegando hasta Venecia, en Italia,

que era la ciudad de origen de Marco Polo.

Bueno, niños y niñas,

¿estoy elegante con mi pañuelo de seda natural?

Me despido ya de vosotros. Hasta la próxima.

¡Uuuuuuh!

¡A la rica sandía para el mapachano!

¡Guau! ¿Qué te ha pasado?

Ya no soy un mapachano, ahora soy una linda maripachi.

Ah, ya lo pillo, mitad mariposa, mitad mapache.

Es que creo que estoy empezando a pillar tus nuevas palabras.

Sí, ¿te has fijado en mi belleza?

Para alcanzarla he tenido que pasar por muchos cambios.

Primero fui gusano, luego capullo

y ahora soy una mariposa.

Ya lo sé, Nacho, estoy aquí desde el principio, ¿recuerdas?

La "fetaforfosis" ha valido la pena.

Por fin podré cumplir mi sueño de volar.

Metamorfosis. Por cierto, me gustan tus alas.

Me dan como buen rollo.

Gracias a ellas podré vivir 1.001 aventuras;

y vendré a contárselas a todos los clanners.

-Te refieres a una anécdota. -¿Anécdota?

¿Me estás insultando? ¿Te burlas de mí?

No, una anécdota es una historia que te pasa y que compartimos

con los demás porque es interesante o divertida.

Pues yo ya tengo mi primera anécdota mariposil.

Sacudí las alas frente a las cámaras

y miles de clanners se asombraron de mi hermosura.

De anécdotas nos habla Juan Carlos,

nuestro profe especialista en Lengua.

Hola, superlingüistas.

Me encantan las mascotas, en especial mi perrita Honey.

¡Y es que la quiero más!

Mírala, mírala qué bonita es.

Te voy a contar una historia que me pasó el otro día.

Resulta que a Honey le encanta la lasaña.

Y el otro día vino una amiga mía a cenar a casa,

así que decidí preparar mi plato estrella: la lasaña.

Y claro, Honey estaba todo el rato oliendo la lasaña.

Y se pensaba que le iba a caer un trozo.

Así que estuvo toda la cena sin separarse de la mesa.

Al final sobró un trocito

y decidí que mi amiga se lo llevase a su casa.

¿Y qué pasó? Que cuando se fue,

Honey pensó: "No puede ser, se lleva mi lasaña.

Y yo no la voy a probar".

¿Y sabéis lo que hizo? Que se fue detrás de ella.

Y yo decía: "Pero Honey, pasa para adentro.

Pasa para adentro". Y no me hacía ni caso.

Al final, ¿sabéis cómo la convencí?

Eché un trocito de lasaña en el comedero

y entonces se metió.

Fue la única manera de que volviera a casa.

(Risas)

¿Qué te ha parecido esta historia?

Lo que te acabo de contar es una anécdota.

Una anécdota es una historia real que le pasa a alguien

y que se la contamos a los demás.

En este caso como te hablaba de que me gustan los animales

y de que hice lasaña, me he acordado

de que a Honey le encantaba la lasaña

y que el otro día me sucedió una cosa curiosa e interesante.

Y es que, claro, las anécdotas tienen que tener algo,

una parte, que genere interés y, además,

que genere curiosidad. Por ejemplo...

Eso es, esto es lo interesante y curioso.

Que a pesar de que me quiere un montón y vive en mi casa,

se quería ir con mi amiga para comer lasaña.

Otra de las cosas importantes de las anécdotas

es que tienes que contar cosas reales.

Es decir, cosas que le hayan pasado a una persona

que conoces o a ti mismo.

Como he hecho yo,

que hablaba de mi perrita,

de la cena que tuve.

Pero también podemos contar anécdotas de otra persona.

Como por ejemplo, la anécdota de los perros lazarillo.

El doctor Gerhard Stalling

atendía a combatientes de la Primera Guerra Mundial

que habían perdido la visión y se habían quedado ciegos.

Un día estaba dando un paseo con su perro labrador

y con uno de los pacientes, cuando le llamaron urgentemente

para que se fuera a atender a una persona.

Entonces, le dijo a su paciente

que le esperara allí hasta que volviera.

Cuando volvió, su sorpresa fue que ya no estaba ni el perro

ni su paciente.

Los dos habían seguido dando el paseo.

¿Y cómo podía haber sido esto?

Porque el perro hizo de guía.

Así al doctor Gerhard Stalling se le ocurrió

entrenar a perros para que hicieran de guía

de personas que habían perdido la visión.

¿Te ha gustado esta anécdota? Seguro que sí.

¡Hasta pronto!

Pero Nacho, ¿aun sigues disfrazado de mariposa?

Vete acostumbrando, James.

Maripachi ha venido para quedarse.

Ah, ¿que no vas a volver a ser un mapache?

No lo sé, cuando era un mapache, todo lo veía en blanco y negro

y ahora que soy una mariposa todo es purpurina y brilli brilli.

Ya, pero se acerca la hora del informativo.

Pues prepárate para ver un informativo

presentado por una mariposa.

¿Y tú crees que eso va a ser mejor?

Claro que es mejor,

las mariposas conectan con el público.

Cada vez que alguien ve una mariposa, se queda así.

Pues sacude tus alas,

que nos vamos volando a dar el informativo.

Empieza "Está maripachando".

Está mapachando.

(Risas)

Bienvenidos a "Está maripachando", el programa marimapache

que da las noticias pache lo que pache.

Buenas noticias, Nacho Mapacho,

la mariposa más bonita sobre la faz de la tierra

presenta este programa.

Malas noticias, también sale un gusano.

¿Gusano yo?

¿Qué noticias nos traes hoy, gusanito?

Pues hoy empezamos con la mariposa más grande del mundo,

la Attacus atlas.

Esta enorme mariposa habita en los bosques tropicales

del sureste de Asia, al sur de China,

pasando por el Archipiélago Malayo hasta Indonesia.

Su nombre científico viene del titán Atlas,

de la mitología griega.

Era un gigante capaz de sostener al mundo entero

sobre sus hombros. Clanners, ¿sabíais

que algunos gusanos también comen plástico?

Existe una solución natural para acabar con el polietileno,

un plástico que se usa para fabricar los envases

y las bolsas de la compra.

Federica Bertocchini, investigadora del Consejo Superior

de Investigaciones Científicas descubrió en 2017

que los gusanos de cera, que se alimentan habitualmente

de miel y cera de los panales de abejas,

son también capaces de comerse este plástico.

El polietileno tarda hasta 400 años en desaparecer.

Así que esta solución para acabar con él fue todo un descubrimiento.

¡Uh! Para descubrimiento

el personaje que he entrevistado hoy.

¿Ah, sí? Estoy deseando conocerlo.

Vamos con la entrevista mapachonante.

Hola, clanners.

Hoy entrevistamos a un gusano de seda muy especial.

¿Su nombre, por favor? -Me llamo Ana.

Ana, la gusana.

¿Qué hay de cierto en los rumores que dicen que se niega

a convertirse en una mariposa?

Totalmente ciertos.

Paso del mariposeo, prefiero el gusaneo.

¿Y eso por qué?

Las mariposas sois muy blandengues y yo soy una tipa dura.

Practico artes marciales. Soy una gusana karateka.

Pero las mariposas somos muy cuquis.

Si se transforma, seguro que será una monada.

Paso, aquí estoy muy bien.

Tengo bufet libre de morera y me da el solecito.

Pero si sales a volar,

verás mundo y conocerás a mucha gente.

No necesito gente, estoy 100% dedicada al karate.

Con mis 20 patas, doy unos patadones flipantes.

-¡Kiá! -¡Uh!

¿Y nunca le apetece bajar de la morera a dar un paseíto?

¿Para qué? Estoy divinamente aquí. Como mucho me iría a una manzana.

Cambiando de tema, ¿qué es lo peor de ser un gusano?

Lo peor es que me llamen arrastrada, ¡no te fastidia!

Claro que soy una arrastrada, soy un gusano.

Y para acabar la entrevista,

¿sabías que en algunos países como Tailandia

se comen a los de tu especie?

¡Qué salvajes! Debería estar prohibido.

Cualquier día me pongo yo a comer humanos

y a ver qué os parece.

Ah, bueno, ese era el gusano.

Vale, vale, sí, era el gusano.

Clanners, lo dejamos aquí. Y recordad,

si criais gusanos, colocad la caja lejos del sol

y mantenedla limpia. ¡Hasta pronto!