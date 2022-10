(Música)

Hola, "claners".

El programa de hoy es superinteresante.

-¡Ay!

¡Ay! -Pero ¿qué te pasa, Nacho?

-¿Por qué yo?

-Pero ¿estás bien?

-¡Ay! ¡Con lo joven que soy!

-A ver, ¿qué te ocurre? Que me estoy preocupando.

-James, ¿no te das cuenta? -¿Cuenta de qué?

-¡Tengo una cana! -¿Y?

-¿Cómo que y?

¡Soy demasiado joven para tener una cana!

-Nacho, pero si la mayoría de tu pelaje es gris.

-No cambies de tema.

Aquí el protagonista soy yo y mi cana.

-Bueno, quizá es algo genético.

-¿Qué? ¿Genético?

¿Qué es genético?

-Ya sabes, tus genes, todos tenemos genes.

-¿Qué? ¡Quítamelos! ¡Quítamelos!

-No te los puedo quitar, forman parte de tu ADN.

-Ah, ¿en serio?

¿Ahora también tengo de eso?

Pensaba que solo tenía una cana.

Y ahora tengo genes y ADN.

-Mira, Orilo y Arlequina te lo cuentan.

Pero bueno, Orilo, ¿y esa carita que tienes?

¿Qué pasa? -Que acabo de llegar del oculista

y resulta que voy a necesitar gafas.

Bueno, bueno, bueno,

yo no veo que haya nada malo en necesitar gafas, ¿eh, Orilo?

No pasa nada.

-Claro que no, Arlequina, a ti te quedan fenomenal,

lo que pasa es que yo creí que no las iba a necesitar nunca

y resulta que sí, no lo entiendo.

-Bueno, pues, si necesitas gafas, probablemente,

es que algún antepasado tuyo utilizase antes gafas.

¿No has oído hablar de la genética?

-Sí, sí, la genética, sí.

Que explica cómo los rasgos físicos,

como el color de los ojos,

van pasando de generación en generación.

-Sí. -Que, por eso, por la genética,

yo me parezco tanto a mi madre.

-¡Ay, Orilo, pero si sois clavaditos!

Mira, mira, tenéis la misma boca.

-¿Has visto? -Qué bien.

Pues con las gafas pasa lo mismo,

lo puedes haber heredado de algún familiar

a través de los genes.

¿Estás segura de eso? Yo creo que no.

Ni mi madre ni mi padre tienen gafas.

No lo he podido heredar.

-Ninguno de los dos, pero podemos ir más atrás,

quizá algún antepasado anterior sí que tenía gafas

y lo has podido heredar de ellos.

Por ejemplo, tus abuelos, ¿llevaban gafas?

-No, ninguno de mis abuelos llevaba gafas.

Veían perfectamente.

-Tus bisabuelos. -Ah, bueno, tenía un bisabuelo

que se ponía gafas, pero era para hacer broma.

No, no, no, veían todos muy bien. -Tampoco, veían bien.

Tus tatarabuelos.

-¿Tatarabuelos? -Sí.

-Pues yo no sé... Por suerte, siempre llevo una foto

de mi tatarabuelo Antonio, que...

¡Fíjate, sí que lleva gafas!

-¡Tu tatarabuelo Antonio llevaba gafas, Orilo!

Podemos heredar caracteres

de varias generaciones atrás.

Y aquí lo tienes,

tu tatarabuelo tenía gafas

y muy probablemente, te haya pasado sus genes.

Por eso ahora tú necesitas gafas.

-¿Y voy a heredar también su bigote?

-Bueno, Orilo, no. El bigote depende

de cómo te recortas el pelo de la cara.

Lo que sí que puedes heredar es el tipo de pelo.

Incluso muchas de las facciones de la cara.

-Como, por ejemplo, que tengo el lóbulo de la oreja pegado.

-Sí. -O el hoyuelo que muchas personas

tienen en la barbilla, también se hereda.

O la forma de los ojoso. -Exacto, el color de los ojos,

el color del pelo, el color de la piel,

los problemillas de visión,

incluso se heredan algunas enfermedades.

-Vaya. Además, a veces puedes heredarlo y a veces no.

Es decir, esto de la genética es una lotería,

puede ser que mi abuelo fuese moreno, mi padre rubio

y yo que vuelva a ser moreno.

No podemos elegir los genes que heredamos,

los vamos heredando al azar.

-Te toca lo que te toca, Orilo.

¿Te parece si vamos con un repaso? -Ay, sí, sí, vamos allá.

¿Qué os parece si buscáis fotografías

de vuestros abuelos, bisabuelos o tatarabuelos

e intentáis encontrar algún rasgo que hayáis heredado?

Puede ser muy divertido.

-Orilo, me encanta. ¿Te parece si lo hacemos nosotros?

Vamos a intentar identificar de quién hemos heredado

los rasgos físicos que tenemos.

Chicos, chicas, nos vemos en nuestra próxima aventura.

Adiós.

Pero ¿dónde vas con esa rama?

A crear mi árbol "genialógico".

-Nacho, se dice genealógico.

-Te equivocas, James,

tanto yo como mis familiares somos geniales.

-Oye, pero no vas a hacer un árbol de verdad.

-No coartes mi creatividad, James. Y anda, ayúdame,

que se me está complicando lo del arbolito.

-Vale, vale, pero ¿tienes suficiente información

sobre tus antepasados?

Qué va, James.

Creo que fuimos el primer animal que pobló la tierra.

Somos muy antiguos.

-¿Y cómo lo sabes? -Porque somos en blanco y negro.

(RÍE)

-Mira, escucha a Juan Carlos,

que él te explica bien cómo hacer un árbol genealógico.

Perfecto. Pero sostén la ramita mientras subo,

a ver si veo a mis antepasados desde arriba.

Hola, superlingüistas, ¿qué tal?

Estoy aquí preparando mi árbol genealógico,

que es un árbol que va sobre mi familia.

Mira, te voy a decir cómo lo voy a hacer.

Voy a empezar poniendo a mi abuela

y a partir de ahí, a sus descendientes.

Mi abuela se casó con mi abuelo y tuvo cinco hijos.

Y ellos, a la vez, se casaron y también tuvieron hijos.

Así que empezaré desde el tronco subiendo por las ramas.

Vamos a ver cuáles son los parentescos más habituales

que solemos utilizar.

Sigue aquí, que vamos a preparar este árbol genealógico.

El parentesco es el vínculo que une a los miembros de una familia.

Vamos a empezar con mi madre, que se llama Julia.

Cuando era pequeño me leía cuentos.

Y ahora le gusta salir a pasear a la montaña,

aunque a veces se pierde en la niebla.

Pero ¿sabéis lo que hace?

Saca su brújula y enseguida encuentra

el camino de vuelta a casa.

Mi madre tiene varios hermanos y una hermana.

¿Qué parentesco me une a ella?

Claro que sí, es mi tía.

Mi tía Celestina.

De joven se marchó a América

a estudiar las cataratas del Iguazú, su fauna y su flora.

Tiene la casa llena de animales y dicen que habla con ellos.

Se casó con un profesor de universidad

que es como un ratoncito de biblioteca,

siempre está ahí metido estudiando e investigando.

Y nunca sale de ahí.

Es mi tío Hermenegildo.

Y juntos tuvieron dos gemelos.

¿Y qué relación de parentesco tengo yo con estos dos gemelos?

Claro, son mis primos, Fermín y Julián.

Fermín se fue a Australia y es cazador de cocodrilos.

Hace mucho que no le veo.

Espero que le vaya bien.

Y Julián volvió a Europa

y es entrenador de eSports, de videojuegos.

Mi madre no entiende muy bien en qué consiste eso.

Pero yo sé que le va muy bien.

El resto de hermanos de mi madre se quedaron en España.

Con el que mejor se lleva es con su hermano pequeño Zacarías.

Que, aunque es el pequeño, pero ya es mayor.

Se casó con Isabel, una profesora de esquí en invierno

y deshollinadora en verano.

Le encanta beber el té y a mí me cae fenomenal.

¿Y qué parentesco le une a mi madre con Isabel?

Los que se casan con nuestros hermanos y hermanas

son nuestros cuñados.

Y nosotros somos los suyos.

Oye, y no te he hablado de mi hermano José M.

José M es levantador de piedras y poeta.

Y se casó con Anaya, una cocinera magnífica.

Es capaz de hacer migas sin pan y postres sin azúcar.

Buenísimos.

Y una pregunta, ¿qué parentesco le une a Anaya con mi madre?

Eso es, es su nuera.

Y, si fuera un hombre, sería su yerno.

Hemos aprendido un montón de palabas de la familia.

Ya sabemos lo que es un árbol genealógico.

Y parentescos, como tío, tía, cuñado, cuñada, nuera, yerno...

Ah, y lo más importante,

que cada familia tiene su propia historia.

Nos vemos pronto. Hasta la próxima.

Listo, mi gran obra maestra.

¿Qué es eso, Nacho?

Es un retrato de mi "machatatarabuelo",

Mapachón Basurero, conde del Vertedero.

-Muy bien, qué guay. -Sí, me ha quedado bastante molona.

-A ver, ¿puedo verla? -Claro que sí.

-Hombre, original es, pero...

-¿Qué pasa, no te gusta?

-Pues que está hecha con recortes de otras fotos.

-Sí, las he sacado del álbum familiar.

Mira, las orejas son de mi "papache",

los ojos de una foto de mi tía Chulia

y el hocico de una foto de mi tío Melitón.

-O sea, que has hecho un retrato robot.

-¿Eh? ¿Robot?

-Sí. Mira, Mamen te lo explica perfectamente.

-¿Nacho?

¿Quién ha recortado las fotos de mi álbum?

-¡Ha sido James!

Hola, niños y niñas. ¿Qué tal estáis?

Hoy os propongo una investigación.

Y para hacerla vamos a necesitar dos cosas,

la primera, esta.

Es una lupa. ¿Para qué?

Pues para investigar a vuestros familiares muy de cerca.

Y la segunda, esta.

¿Y para qué un espejo?

Pues porque nos vamos a investigar a nosotros mismos,

para conocernos mejor.

Nos ha pasado a todos,

desde que nacemos y somos muy bebés,

siempre hay algún familiar o algún amigo que dice

que tenemos los ojos igualitos que los de nuestra mamá.

O las orejas de papá.

O la sonrisa de la abuela.

La verdad de que esto es un buen tema de investigación,

porque ¿de dónde nos vienen todos esos rasgos físicos?

Eso es lo que vamos a investigar.

Así que yo creo que esto es un superreto.

Nuestro reto consiste en hacernos un retrato

utilizando las partes del rostro

que sabemos que hemos heredado de otro familiar.

Podemos mirarnos en el espejo y analizarlo.

Pero, si no se os ocurre de dónde vienen estas orejas,

podemos, a lo mejor, preguntarle a algún familiar

más mayor que tengamos en la familia.

Ahora tenemos que hacer fotos de esas personas

de las que hemos heredado los rasgos.

O, si no tenemos a esas personas cerca,

podemos revisar los álbumes de fotos de la familia

y hacer unas copias para no estropearlos.

Mirad, yo tengo aquí varias fotos de mis familiares

de los que tengo rasgos heredados, mirad.

Este es mi padre de joven

y siempre nos han dicho que tenemos las mismas orejas.

De mi mamá, me parece que este pelo alborotado viene de ella.

Mi tía Belén de jovencita, bueno, de niña.

Decían que tenemos el mismo rostro.

Y mi prima y yo compartimos los labios

de nuestra abuela materna.

Mi abuelo paterno de joven,

tenemos la misma mirada.

Y mi hermana y yo, la verdad, es que siempre nos han dicho

que tenemos la misma nariz.

¿Habéis visto? Con mucho cuidado, con las tijeras,

he ido recortando, de las fotografías,

las partes de la cara que he heredado de algún familiar.

La boca, como mi abuela materna, como mi prima.

Y las voy pegando en el retrato collage, ¿habéis visto?

Y la oreja.

Fenomenal.

Ya está, ¿qué os parece? ¿Cómo ha quedado?

La verdad es que yo creo que no me parezco mucho.

Porque no es que lo haya hecho mal, pero, aunque me digan que tengo

los labios como mi abuela o el pelo como mi madre,

cada uno somos únicos,

no tenemos que parecernos a nadie en concreto.

Vosotros y vosotras pensad qué objeto representa

ese talento o habilidad que habéis heredado de un familiar.

Y podéis hacer un dibujo y añadirlo a vuestro collage.

Creo que a mi tío abuelo se le daba igual de mal que a mí.

Me voy a quedar practicando.

Nos vemos pronto.

Aquí tengo una y aquí tengo otra.

¡Ay! -Pero ¿qué te pasa ahora, Nacho?

-¡Qué tengo otra cana más!

Oye, ¿has averiguado si tienes algún familiar

que tenía canas de joven?

O quizá tenías algún familiar albino.

A mi familia no le gusta "mapacharse" con la bebida.

-No, me refiero que quizá alguien era albino.

-A la sandía, puede, a la basura, quizá, pero al vino...

-Albino significa que tiene poca pigmentación,

que tiene el pelo casi todo blanco.

-¿Cómo que blanco? ¿Todo el pelo?

-Bueno, casi todo.

-Entonces, si yo, con ocho años, tengo dos canas,

con 40, ¿cuántas tendré, "mapachocientas"?

-Hombre, no sé si tantas porque es difícil de calcular.

Pero mira, si quieres, aprendemos a sumar con Miguel.

Hola, "matemaniacos" y "matemaniacas".

Y dirán por qué estoy tan arreglado.

¡Pues porque nos vamos de boda!

Se casa mi amigo Pitágoras.

Nada más y nada menos que con Urania,

la musa de las ciencias exactas.

Y me han pedido que tengo que organizar la boda.

¿Me ayudas?

Pues, como tengo que organizar la boda,

lo primero que he pensado

es en los posibles invitados de Pitágoras.

Y me he ido a su árbol genealógico, a los familiares.

Genial, pues, si tiene Pitágoras...

Entonces, ¿cuántos tiene? Tiene 40 familiares.

Genial, pues ya Pitágoras tiene 40 familiares.

Y, además, me ha dicho una cosa,

me ha dicho que va a invitar también a 10 amigos suyos, genial,

y también va a invitar a 10 amigas.

Entonces, Pitágoras, ¿cuántos invitados tiene?

Por parte de Pitágoras van...

Estupendo. Y Urania, Urania me ha dicho lo siguiente.

Urania me ha dicho que tiene 35 familiares, genial.

Tiene 35 familiares,

tiene 17 amigas que va a invitar a la boda

y también va a invitar a 10 amigos.

Estupendo.

Genial.

Bueno, pero me falta una cosa,

tengo que juntar a todos los invitados.

Bien, pues tengo que juntar

los invitados de Pitágoras y los de Urania.

Es decir, serían 60 + 62.

¿Y eso cuánto es?

¡Claro que sí!

Serían 122 invitados.

Estupendo.

Ahora hay que organizar las mesas

y eso sí que requiere de las matemáticas.

Bueno, vale, tenemos 122 invitados,

pues había pensado hacer mesas de 10 personas.

Genial, si hago mesas de 10 personas,

pues hay una parte que es fácil,

son 10 mesas de 10.

10 mesas de 10 son 100, 100 invitados colocados.

Genial, pero son 122,

así que me faltan 22 invitados por colocar.

Vale, pues puedo coger 2 mesas más de 10.

Estupendo, 2 mesas más de 10 me daría 12 mesas de 10,

que serían 120 personas.

Uy, creo que faltan 2 invitados que quedan sueltos.

Se me ha ocurrido una cosa, genial, porque ¿qué puedo hacer?

Puedo colocar un invitado en estas dos últimas mesas.

Y así tendría 10 mesas de 10 y las dos últimas serían de 11.

Y estarían todos los invitados colocados.

122.

Ay, vale, pero recuerdo una cosa, Pitágoras y Urania me dijeron

que, cuantas más personas en las mesas, mejor.

Así que se me ha ocurrido otra idea.

Se me ha ocurrido que puedo coger y puedo hacer mesas de 12 personas.

Bien, sí, sí, sí. Podemos hacer mesas de 12.

Vale, mesas de 12, tendría 10 mesas de 12...

10 mesas de 12, como ven aquí,

pero son 120 invitados,

así que me vuelven a quedar 2 invitados sin colocar.

Yo creo que, como son amigos, pueden ir en la última mesa.

No pasa nada, una mesa de 14.

Así tendría 9 mesas de 12 y una de 14.

Los 122 invitados colocados, solucionado.

Pues seguimos organizando.

Ahora falta la tarta.

La tarta, que tiene 7 plantas y una pinta estupenda.

Vale, la primera planta da para 30 trozos.

Vamos a ir sumando.

Si sumamos todo, ¿cuánto nos da?

Pues nos da 113 trozos.

Uy, y una cosa,

si tenemos 122 invitados

y le tenemos que restar

los 113 trozos,

hay 9 invitados

que se van a quedar sin tarta.

Así que yo creo que vamos a tener que comprar otra.

Bien, vamos a tener que comprar otra.

Y tenemos una sorpresa final que les va a encantar.

¡Ay, sí!

Hasta la próxima, "matemaniacos" y "matemaniacas".

¡Ay! ¿Qué será de mí?

Cada vez tendré el pelo más y más blanco.

El año que viene estaré totalmente blanco.

Seré un mapache polar.

-Pero, Nacho, tener canas no es un problema.

-Claro, eso lo dices tú porque ya eres un viejecito.

Pero yo soy un jovenzuelo.

-Pero lo importante no es tu apariencia física,

sino que te encuentres bien.

-Yo me encuentro muy bien. Mira.

Nacho, ¿dónde estás?

Estoy aquí.

¿Lo ves?

-Me refiero a que lo importante no es tu imagen,

sino que estés bien de salud. Tienes que cuidarte mucho.

-¿Tengo que cuidar las canas?

-No, no, tienes que cuidar tu cuerpo.

Ah, para eso he sido afortunado,

soy el mapache más guapo que hay. (RÍE)

-Nacho, lo importante es tener una buena salud física.

Y para eso tienes que hacer ejercicios,

como Alejandro, que nos enseña a hacer unos en familia.

(RONCA)

Hola, superatletas.

Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que os vi.

Ahora estoy jubilado

y paso más tiempo viendo la tele sentado en el sofá.

Pero no puede ser.

(Crujido)

(Crujido)

¿Sabes lo que acabo de hacer?

Una sentadilla de abuelo.

Seguro que tus abuelos pasan más tiempo sentados.

Claro, son mayores.

Pero siempre pueden hacer algo de ejercicio.

¿Te apuntas a hacer un programa de ejercicios para toda la familia?

Cuando somos pequeños, lo que más nos interesa es jugar.

¿Verdad que sí?

Mira, vamos a hacer las sentadillas de aplasta el globo.

El juego consiste en aplastar globos sentándose sobre ellos.

Gana el que más globos explote.

Tres, dos, uno, ya.

También puedes inventarte tú otros juegos.

Echar carreras, pasarse el globo, el que lleva el balón la liga...

¿Se te ocurre alguno más?

Ahora vamos a hacer ejercicios para madres y padres.

Ya sabes que ellos se mueven menos que tú,

igual trabajan sentados

y luego se ponen a ver la tele en el sofá.

¡Pues no!

Tú les tienes que contar cómo hacer los ejercicios.

¿Vale?

La sentadilla de los mayores

no es tan divertida como la de explotar globos, claro.

Pero presta mucha atención porque tienes que explicarles bien

cómo va colocada cada parte del cuerpo.

Los pies a la anchura de los hombros,

un poquito hacia fuera.

Mirada al frente y espalda recta.

Mucho ojo con bajar las rodillas primero,

porque nos podemos hacer mucho daño.

Los mayores tenemos las articulaciones

un poquito más delicadas.

Así no.

Hay que llevar la cadera hacia atrás

y abrir un poco las rodillas.

El truco está en imaginar que te quieres sentar en una silla.

Espalda recta y mirada al frente.

A ver, no es como si fueses a plantar...

Ya sabes.

En el cuarto de baño.

Como he dicho, espalda recta, cadera atrás, así.

Igual los mayores no podemos bajar tan abajo

como para explotar los globos,

pero diles que bajen la cadera todo lo que puedan,

por lo menos, a la altura de la rodilla.

Y ahora ha llegado el turno de los abuelos y las abuelas.

Algunos hacen bastante ejercicio.

Salen a pasear, van al mercado, incluso al gimnasio.

Y otros se mueven menos

porque están muy a gustito en el sofá sentados, normal.

Pues no, tú tienes que decirles:

"Abuela, abuelo, ahora ha llegado el momento

de hacer unas sentadillas para ponerte en forma".

Y les explicas los pasos.

Los abuelos tienen permitido hacer las sentadillas en una silla.

Así ellos levantan y se sientan

despacio y en su silla.

Recuerda que en cada edad nos movemos de una forma.

Los pequeños como tú

jugáis un montón mientras hacéis ejercicio.

Los mayores necesitamos un entrenamiento

con posturas correctas.

Y los abueletes necesitan moverse un poco, pero sin pasarse.

Ya me contarás qué tal organizas los ejercicios de tu familia.

Hasta otra.

Bueno, Nacho, ¿ya estás más tranquilo?

-Sí, James. He descubierto que, gracias a mis canas,

ahora soy un mapache maduro e interesante.

-Muy buena reflexión.

-Seguro que me llaman de la tele para hacer algún anuncio de café.

-Uy, para eso tienes mucha competencia.

-Bueno, ya veremos.

Oye, por cierto, la sabiduría de mis canas

me dice que nos preparemos.

-¿Que nos preparemos para qué?

-Menos mal que hay un adulto responsable en este programa.

-Ahora sí que no entiendo nada.

-Que nos preparemos para las noticias "mapachas".

-Es verdad, empieza "Está 'mapachando'".

Bienvenidos y bienvenidas a "Está 'mapachando'",

el noticiero mapache

que da las noticias "pache" lo que "pache".

Nacho Clooney, el mapache canoso, presenta este programa.

-Espera, espera, ¿tú eres de su familia?

-Tenemos la misma genética atractiva y "mapachil".

(RÍE) -No sé yo, Nacho.

James, he descubierto que los animales pueden ser albinos

y también gigantes.

Un estudiante universitario mexicano

cría con un proyecto genético

a conejos gigantes de Flandes,

conocidos como los más grandes del mundo.

Estos orejones pesan entre 6 y 10 kilos.

Y pueden ser de color blanco, negro, atigrado o azul,

porque su genética es diferente

a la de los tradicionales roedores blancos de ojos rojos.

Seguro que esos conejos, con esos orejones,

tienen un oído muy fino.

-Y con la genética

se pueden conseguir cosas increíbles,

hasta clonar animales.

-¿Eh? ¿Como?

-Aunque tengas dos canas,

eres demasiado joven para acordarte de la oveja Dolly.

Jamás en la historia

una oveja fue tan famosa

como la oveja Dolly.

Nació en el año 1997

y fue la primera vez que la ciencia creó vida

a partir de células adultas de un ser vivo.

Fueron unos científicos escoceses los que consiguieron esta hazaña.

Se llevaron a cabo más de 270 intentos en otras ovejas,

hasta que por fin lograron dar vida a Dolly.

¡Última noticia!

-Ay, a ver qué se te ocurre ahora.

El maravilloso Nacho Mapacho,

después de muchas peticiones populares,

permite que le clonen

para que todo el mundo pueda disfrutar de su presencia.

James, es un detalle que quiero tener con la humanidad.

-Si nos clonaran a los dos, podríamos hacer más cosas juntos.

-No sé, no lo veo.

Lo que sí que veo es el maravilloso retrato robot

que han hecho de este gatito.

Este retrato robot es tan real que cobra vida propia.

Si te fijas en esta reconstrucción tan bien hecha,

parece que el gato te sigue con la mirada.

Solo espero que no le metan el lápiz en el ojo.

Este retrato robot es tan vívido que parece una clonación.

-¿Sabes lo que he descubierto investigando sobre mi familia?

-No. -Que somos muy, muy limpios.

En este vídeo podemos observar

a mi primo usando el baño.

Y es que mi familia tiene grandes dotes de limpieza.

(RÍE)

-¿Seguro que tú eres tan limpio como tu primo?

Si quieres, podemos llamar a "mapachamama" en directo

para que nos lo confirme.

-Eh, James, no me entretengas, que he quedado para ir a probar

unos nuevos cubos que han puesto al final de la calle.

"Arrivederci".

Bueno, "claners", hasta aquí el programa de hoy.

Hasta pronto.

(Música)