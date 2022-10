Aprendemos en Clan - Fabuloso

(Alarma)

(Música)

¡Hola, clanes! Bienvenidos a "Aprendemos en Clan".

O como dicen los maorís... (HABLA EN MAORÍ)

¿Estáis preparados para empezar a aprender?

¡No! -¿Cómo que no?

No y mil veces no.

Nacho, ¿no tienes ganas de empezar a aprender?

No. Estaba hablando con mi primo Juan Mapacho.

Nos hemos peleado.

Ay, ¿qué ha pasado? A ver.

Pues que el otro día teníamos un montón de caramelos,

yo me los comí todos y él ha guardado uno cada día.

Ahora él tiene y yo no y no me quiere dar.

Es normal, Juan Mapacho ha estado ahorrando.

¿Ahorrando?

Sí, ha ido guardando poco a poco los caramelos,

no se los ha comido y por eso aún tiene.

Ya, y yo no, no es justo.

Bueno, tú ya te los has comido, ¿no?

Sí, y ahora le veo y me da envidia.

Ay, ay, esto me está recordando una historia

de "La cigarra y la hormiga". -¿De qué va?

¿De una hormiga que fuma? -¡No!

Es una fábula, es como un cuento que tiene una enseñanza.

¿Fábula?

Sí. Juan Carlos sabe un montón de fábulas. Mira.

Pues fabuloso.

Hola, chicos y chicas.

Hoy os traigo una historia que tiene un mensaje secreto.

Vamos a descubrirlo.

"Estaba una cigarra disfrutando del olor de las flores

y del calorcito del verano.

Estaba muy contenta, por eso cantaba y cantaba,

sin preocuparse de nada.

Mientras tanto, su amiga y vecina la hormiga

se pasaba el día trabajando y recogiendo comida".

Hola, amiga hormiga. ¿Qué haces tanto trabajar?

¿Por qué no te vienes aquí un poquito conmigo

y te canto una canción al sol?

Amiga cigarra, el verano va a acabar y tienes que recoger comida

porque si no, luego no vas a tener nada en el invierno.

"La cigarra se reía y seguía cantando

sin hacer caso a su amiga.

Pero los días pasaron y llegó el invierno.

Una mañana la cigarra se despertó y sintió mucho frío.

Los árboles ya no tenían hojas y empezó a nevar.

La cigarra iba por el campo tiritando

y no encontraba nada que comer, ni una sola hoja.

Cansada y hambrienta,

vio a lo lejos la casa de su vecina la hormiga

y se aceró a pedirle ayuda".

Amiga hormiga, tengo frío y hambre. ¿Tú no me podrías ayudar?

Tienes una casa calentita y mucha comida,

mientras que yo no tengo nada.

"La hormiga la miró con pena y le dijo a la cigarra..."

Amiga cigarra, ¿qué hacías tú mientras que yo

madrugaba por las mañanas y no paraba de trabajar

para buscar comida?

Pues yo estaba cantando y tumbado al sol.

Pues si en verano cantabas y estabas tumbado al sol,

ahora en invierno te toca bailar.

"Y le cerró la puerta dejando afuera a la cigarra.

Y aprendió la lección".

¿Conocías esta historia?

Es la fábula de "La cigarra y la hormiga".

¿Cómo, que no sabes lo que es una fábula?

Pues son historias cortas en las que hay pocos personajes.

Por ejemplo, en este caso tenemos a la cigarra y a la hormiga.

¿Te has dado cuenta qué es lo que tienen en común?

Eso es, que son animales,

porque en las fábulas no aparecen personas.

Los personajes principales

suelen ser animales, cosas o plantas.

Y fíjate una cosa,

sienten, actúan, viven y piensan como las personas.

Esto es lo que se llama personificación.

Y es que en las fábulas siempre se utiliza la personificación.

Volviendo a la fábula de "La cigarra y la hormiga".

¿Tú qué, eres más como la cigarra o como la hormiga?

Ah, y una cosa, ¿has aprendido algo? Seguro que sí.

Porque las fábulas siempre nos transmiten un mensaje,

un consejo o una lección para aprender,

se llama moraleja.

Y la moraleja de esta fábula es que primero hay que trabajar

y que el esfuerzo tiene su recompensa.

Y recuerda: las fábulas son narraciones cortas

cuyos personajes son animales, plantas o cosas.

Cuando los animales hacen cosas de personas

se llama personificación.

Y las fábulas siempre nos transmiten un mensaje que es la moraleja.

¡Hasta la vista!

¿Qué, te ha quedado claro? -Sí.

La hormiga cogía el trigo

mientras la cigarra, en vez de ahorrar,

se pasó el verano cantando y bailando.

Ajá, y por eso... -Y por eso...

Al llegar el invierno... -Al llegar el invierno...

La cigarra se dio cuenta...

De que la hormiga era una egoísta, como mi primo Juan Mapacho.

Veo que no has acabado de entenderlo.

Le vamos a pedir a Katharine que nos lo vuelva a explicar,

pero esta vez en inglés. -¡Oh, "wondernacho"!

Hello everybody.

Today I'm going to tell you a story.

It's called "The grasshopper and the ant".

Do you know it? I'm sure you do.

But I'm going to change a few things about the story

and you have to pay attention, listen carefully

and tell me what I've changed.

Are you ready? Let's do it.

"Once upon a time,

there was a ladybird and an ant".

Sorry? What did you say?

Oh, right, not a ladybird, okay.

"Once upon a time,

there was a grasshopper and an ant.

Grasshopper was working hard in the summer,

while Ant was resting under the shade of a tree".

A beg your pardon? That's wrong?

Oh, yes, okay.

"One summer Ant was working hard,

while Grasshopper was resting under the shade of a tree

singing his song # chirp, chirp, chirp... #

Grasshopper was laughing at the ant.

He said: 'What are you doing?

It's summer, it's so hot.

It's time to rest and sing, not work hard'.

So, Ant stopped working hard and rested".

What? Is that wrong?

Oh, yes, it is.

"Ant kept on working hard looking for food for winter.

So, winter came

and Grasshopper could easily find food under the snow".

What?

Yes, you're wright indeed.

"Grasshopper couldn't find any food

and he was very hungry.

So, Grasshopper went to Ant's house.

'What did you do during summer?', said Ant.

'Well, day and night I sang songs for the bees,

for the ladybirds, for the worms', said the cricket.

'And, what did you sing?'.

'I sang chirp, chirp.'.

'Well', said the ant,

'If you'd have worked hard instead of laughing at me,

you would have food now for the winter'.

And Ant closed the door".

So, let's change the story for once and for all.

I want Ant to be kind

and share her food with the grasshopper.

So, Ant really said:

"'Grasshopper, I'll share my food with you

and you can sing for all of us in the anthill'.

And they all lived happily ever after".

So, we learned new words in this story, didn't we?

We mentioned bees, ladybirds,

worms, the shade of a tree.

We learned that a grasshopper sings chirp, chirp, chirp...

And we saw that ants live in anthills.

Remember...

See you next time! Bye!

¡Nacho! ¿Qué te ha pasado, se te ha roto el brazo?

¡Qué va, es mentira!

Es para que Juan Mapacho me vea, le dé pena

y me dé todos sus caramelos.

Pero qué morro tienes, anda.

Si la cigarra de la fábula hubiera hecho lo mismo,

las hormigas le hubieran dado trigo.

Sí, pero la cigarra no se puede romper

el hueso del brazo. -¿No?

Pero si tienes seis brazos. -Sí, pero las cigarras

no tienen huesos dentro de los brazos,

son invertebrados.

¡Oh! ¿Y las hormigas tampoco tienen huesos?

Tampoco, sin huesos. -Oh.

¡Como las aceitunas!

Ay... Orilo y Arlequina, por favor.

¡Hola, Arlequina! -¡Hola, Orilo!

Pero ¿qué haces con estos muñecos tan molones?

¿Has visto?

Estoy con los influencers de los invertebrados:

la hormiga y la cigarra.

¿Los invertebrados? ¿Eso qué es?

Pues son animales que, como su nombre indica,

no tienen vértebras, o sea, no tienen columna vertebral;

no tienen esqueleto interno.

Y la mayor parte de animales que habitan nuestro planeta

son invertebrados.

¡Madre mía, invertebrados por todas partes!

Y además se reproducen rapidísimo,

ponen muchos huevos y crecen a toda castaña.

¿Y cómo puedo hacer, Arlequina,

para reconocer si un animal es un invertebrado o no?

¡Uh, te voy a dar unos cuantos truquis!

Mira, hay varios tipos de invertebrados.

Algunos no tienen esqueleto interno,

pero tienen esqueleto externo, el exoesqueleto.

Es el caso de la araña o del cangrejo.

Otros tienen conchas, conchas que los protegen,

como es el caso del caracol o de la almeja.

Y hay un tercer tipo que son una chulada,

son blandengues, son blanditos,

como el gusano o la medusa.

Ahí tienes los invertebrados. -Vale, creo lo voy entendiendo.

Los invertebrados no tienen esqueleto interno.

No tienen. -Algunos tienen exoesqueleto,

el esqueleto por fuera.

Otros tienen concha, como el caracol.

Y algunos son blanditos. -¡Exacto!

Veo que lo has entendido, Orilo.

Vamos a ver si sabes diferenciar cuáles son los invertebrados

de todos los animales que van a aparecer.

Estoy listo, a ver. Mira, fíjate. Mira, está la medusa,

que la habíamos identificado. -Muy bien.

Y el mejillón también, que son muy parecidos.

Luego, huy, mariposa y mosca, que son insectos,

también son invertebrados.

Huy, Arlequina, que estoy dudando con la serpiente

porque es blandita por fuera, ¿no? -Bueno, es normal que dudes.

Hay mucha gente que duda con la serpiente

porque parece una especie de gusano, pero no,

no os confundáis, es un reptil.

Y la serpiente es un vertebrado porque tiene esqueleto,

tiene vértebras por todo su cuerpo. -Qué guay.

Oye, y ahora que hablamos así de estos bichos,

la lombriz y la medusa que no tienen esqueleto,

¿cómo lo hacen para moverse?

Por sus músculos, Orilo, porque contraen sus músculos.

La lombriz se mueve arrastrándose por contracciones musculares.

Y la medusa también se contrae y, además, utiliza las mareas

para bailar al ritmo de las olas.

¿Y qué me dices de la hormiga, Arlequina?

La hormiga es superforzuda.

Puede levantar hasta 50 veces su peso,

eso es como si yo levantase un rinoceronte entero.

Pero ¿cómo lo hace?

Si tiene el esqueleto por fuera, el exoesqueleto.

¿Dónde tiene los músculos? ¿Tiene músculos la hormiga?

Pues por debajo, unidos a ese exoesqueleto

y le dan toda esa fuerza.

Además, las hormigas son importantísimas

para el ecosistema, Orilo.

Como tienen tanta faena y van de un sitio para otro,

ayudan a dispersar las semillas

y hacen que las plantas crezcan mucho mejor.

Si es que la naturaleza es extraordinaria.

Cada animal se adapta para vivir mejor en su entorno.

¡Es increíble! -Es esencial cuidarla

y para cuidarla antes hay que entenderla.

Así que vamos a repasar lo que hemos aprendido hoy.

Vamos allá.

Animales tan extraordinarios como el pulpo, el gusano de seda

o las abejas son invertebrados.

Fíjate bien y verás que estamos rodeados de invertebrados.

Mira, Orilo. -Mira cómo se mueve.

Sí, mira el caracol, despacito. -Va a su ritmo.

¡Qué chulo! -¡Hasta pronto!

Pero, Nacho, no tienes razón.

No, lo que tengo es hambre.

Y Juan Mapacho no me quiere dar sus caramelos.

Es que tú ya te has comido los tuyos.

Ya, pero eso fue antes y yo los quiero ahora.

No sé qué vamos a hacer. Hasta que alguien no invente

una máquina de multiplicar caramelos...

¿Qué es multiplicar? -¿No lo sabes?

Oye, que soy un mapache, no un ingeniero de la Nasa.

Tienes mucho que aprender.

Pero, mira, de momento vamos a empezar

por la tabla de multiplicar del dos.

¿Multiplicar es una tienda de coches?

Anda, atento.

Hola, matemaníacos y matemaníacas. ¿Qué tal?

Hoy os voy a explicar lo que es la multiplicación

y vamos a aprender también la tabla del 2.

¿Estáis preparados?

Estad muy atentos a lo que os voy a contar.

Recordad que en otra lección ya os explicamos

que la multiplicación es una operación muy amiga de la suma.

¿Por qué? Porque multiplicar es sumar varias veces

el mismo número. Te pongo un ejemplo.

Mira, como ves, tengo botes con granos de trigo

que me ha prestado mi amiga la hormiga.

Porque, como saben, a las hormigas les gusta

almacenar mucha comida para superar el invierno.

Ved que hay dos granos de trigo en cada bote.

Dos granos de trigo en este bote y dos granos de trigo en este bote.

Es decir, 2 más 2 es igual a 4.

¿Por qué? Porque hemos hecho dos veces dos.

¿Y qué pasa si sumamos otro bote con dos granos de trigo?

Si sumamos otro bote,

tendríamos dos granos de trigo, dos granos de trigo

y dos granos de trigo.

2 más 2 más 2 es igual a 6. ¿Por qué?

Porque hemos hecho tres veces dos y nos da seis.

Ahora que lo hemos explicado con bote,

vamos a ver la tabla del dos explicada en la pizarra. Vamos allá.

Como vemos, una vez 2 es igual a 2.

Dos veces 2 es 2 más 2, igual a 4.

Tres veces 2 es 2 más 2 más 2, igual a 6.

Y así vemos que se van repitiendo.

Cuatro veces 2 sería 2 más 2 más 2 más 2, igual a 8.

Y así sucesivamente hasta el 10.

Y me dirán: "¿Qué pasa con el 0?".

Pues el cero no es nada, ¿cero veces 2 cuántos nos da?

Nos da cero.

También podemos cambiar las "veces" por la x,

que es el símbolo que utilizamos para multiplicar. Y sería...

¡Y 10 x 2 son 20!

Con este pequeño truco ya hemos aprendido la tabla del 2.

Habéis visto que multiplicar nos ayuda

a realizar operaciones de forma mucho más rápida.

Y ahora quiero plantearos un problema.

Vamos a ver una cosa, vamos a ir a comprar

cuatro helados en una tienda, pero cada helado cuesta dos monedas.

Entonces, ¿cuántas monedas tenemos que llevar a la tienda?

Vamos a ver, tenemos cuatro helados y cada helado cuesta dos monedas.

¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que multiplicar, ¿no?

Bueno, os voy a dar varias opciones.

Una opción sería llevar 12 monedas.

Otra opción, ocho monedas.

Y otra opción sería 17 monedas.

¿Cuál es el resultado?

A ver, os doy un momentito para pensar.

Claro que sí, ocho monedas. ¡Muy bien!

4 por 2 es igual a 8.

Es decir, cuatro veces 2 es igual a 8.

Recuerda...

Espero que lo pongas en práctica. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!

Lo que no entiendo es por qué

en la fábula de "La cigarra y la hormiga"

las hormigas no compartieron su comida con la cigarra.

Porque la necesitan para pasar el invierno.

Las hormigas acumulan toda la comida que pueden

dentro del hormiguero para sobrevivir

y alimentar a las crías.

¿En serio? ¿Tienen nevera?

No, pero los hormigueros son como pequeñas ciudades

en miniatura bajo tierra.

Y tienen calles, tienen plazas, tienen guarderías;

tienen almacenes de comida.

Y entre ellas se reparten todas las tareas.

Y hay hormigas soldados, hay hormigas obreras,

también hay voladoras. -¡Qué pasada!

Sí, son unos animales superinteresantes.

Y hay más de 20 000 especies distintas.

¡Oh! ¿20 000 es más que 2?

Claro. Arlequina y Orilo van a diseñar uno.

¡Oh! Arlequina, ¿qué haces tan concentrada?

¡Silencio, Orilo!

Estoy realizando una importante investigación científica

para descubrir algo que nunca nadie antes ha descubierto.

¿Y qué es? ¿Una nueva estrella en el firmamento?

¿Un nuevo combustible para que los aviones vuelen

sin producir cambio climático? -No, no.

Quiero descubrir una nueva especie de hormiga.

No sé yo si eso tiene mucho impacto, Arlequina.

Pero qué atrevida es la ignorancia.

A ver, Orilo, ¿qué sabes tú de las hormigas?

Uy, que son muy chiquitinas, que van todas juntas

y que les encantan las migas de los bocatas.

¿Solo eso?

Seguro que los chicos y las chicas que nos están viendo

saben muchísimas más cosas sobre las hormigas.

A ver, vamos a ayudar a Orilo a resolver esta pregunta.

¡Venga, venga!

¡Exacto, insectos invertebrados!

Pero no solo eso, las hormigas son muchas más cosas.

De hecho, se cree que habitaron ya la Tierra

desde hace más de 100 millones de años.

Y eso quiere decir, Orilo, que convivieron con los dinosaurios.

¡Pero qué pasada! -¿Qué te parece?

Una maravilla convivir con los dinosaurios.

¡Qué suerte las hormigas!

Además, una única colonia de hormigas

puede tener más de 100 000 individuos

y de distintos tipos.

Está la hormiga reina, los machos, las obreras y los soldados.

Hay colonias de hormigas por casi todo el planeta;

casi en todos los climas. Se han adaptado muchísimo

y por eso hay muchas especies de hormigas.

Y tantas, se calcula que hay unas 20 000 especies de hormigas,

muchas de ellas todavía por descubrir.

Y aquí estoy yo para descubrir una nueva especie de hormiga.

Tengo ya pensado hasta el nombre, Orilo, la llamaré...

¡Ay, Arlequinípedus!

¿Vas a encontrar una especie de hormiga pestilente?

Arlequinípedus.

La llamo Formicidae porque es el nombre científico

que tienen las hormigas, viene del latín.

Y Arlequinípedus en mi honor.

Pues yo también quiero descubrir una especie y ponerle un nombre.

Yo la llamaré Formicidae bocadillo de Tortillimus.

Porque es que es sacar el bocadillo de tortilla

a la hora del patio y es que te vienen por todas partes

las hormigas en busca de las miguitas.

Bien, cada uno le da el nombre que quiere.

Ya tenemos los nombres.

Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar la nueva especie.

Vamos a buscar hormigas. -¡Espera, espera, Orilo!

¿Dónde vas?

Tenemos que empezar haciendo una investigación.

Y para eso mira lo que tengo yo aquí.

¿Qué tienes aquí?

¡Oh, es un hormiguero! -¿Has visto?

Porque para encontrar nuevas especies de hormigas

lo primero que tenemos es que entender dónde viven,

que comprender su casa y aquí tenemos el hormiguero.

Escucho. -Tenemos la entrada al hormiguero,

que también es salida, por aquí salen para buscar comida.

Pero no es lo único que tiene un hormiguero.

¿Qué te parece?

¿Y todos esos huecos?

Son las cámaras, como las habitaciones,

y tienen distintas funciones.

En esta cámara se guarda la comida.

Hay algunas donde se desarrollan las larvas

y hay una cámara muy especial, donde vive la reina.

Te ha quedado genial. -Ya.

Pues ahora tienes que hacer el tuyo propio, Orilo.

¿Quieres que te ayude? -Arlequina...

¡Esto me suena a reto!

Arlequina, ¿qué necesitamos para construir el hormiguero?

Verás, necesitamos cartulinas, rotuladores, celo

y pegatinas con distintas hormigas.

Y construiremos nuestro hormiguero.

No os olvidéis hacer cámaras en distintos niveles

y unirlas por túneles.

Y ahora es momento de colocar a nuestras hormigas.

¿Nos ayudáis? Vamos a por ello.

¿Quién es la hormiga

que pone los huevos en el hormiguero?

Efectivamente, la hormiga reina,

que suele estar en lo más profundo del hormiguero

para estar bien protegida.

¡Perfecto! Continuamos.

¿Quiénes son las hormigas que construyen los túneles

y salen para fuera en busca de comida?

Yo creo que es la hormiga obrera.

La vamos a poner aquí fuera en busca de comida.

Perfecto, nos está quedando genial.

¿Quiénes son las hormigas que defienden al hormiguero

de posibles ataques?

¡Efectivamente, las hormigas soldados!

Que protegen el hormiguero.

Nos ha quedado perfecto nuestro hormiguero.

¡Has visto qué fácil es!

La verdad es que ahora que conocemos perfectamente

cómo es un hormiguero, ya podemos salir

en busca de nuevas especies de hormigas

para así poder ponerles el nombre que queramos.

Qué ganas tengo de poder descubrir una nueva especie

y llamarla Formicidae bocadillo de Tortillimus.

¡Seguro que están siempre muertas de hambre como yo!

Seguro que sí. ¡Hasta pronto, amigos!

Nacho, ¿qué conclusión has sacado

de la fábula de "La cigarra y la hormiga"?

Que es mejor trabajar de forma constante

y ahorrar como la hormiga.

y no dejarlo para última hora como la cigarra.

Muy bien, eso es lo que quiere decir

la fábula de "La cigarra y la hormiga".

A partir de ahora ahorraré mis caramelos

en vez de comérmelos todos de golpe.

Así no tendré que pedirle a Juan Mapacho

y no tendré envidia de él.

Muy bien, esa es exactamente la moraleja de la fábula.

¿Sabes otra cosa que he estado dejando

para última hora? -No, ¿qué?

Nuestro noticiero mapachero famoso en el mundo entero.

Mueve esas patitas desfibradas

que empieza "Está Mapachando".

(Música)

Bienvenidos a "Está Mapachando",

el noticiero mapache que das las noticias

"pache" lo que "pache".

Buenas noticias:

Nacho Mapacho continúa presentando este informativo.

Malas noticias: también sale James Van Der Lust.

Hola, James. -Hola, Nacho, ¿cómo estás?

Estoy hablando yo, no me interrumpas, ¡hombre!

Noticias impactantes: unos científicos mapaches

de la Universidad de Mapachazonas

han encontrado un mapache extraterrestre

que come hormigas y tiene un aspecto muy raro.

Los investigadores mapaches encontraron a este extraño mapache

en la selva comiendo hormigas en vez de basura o sandía

y filmaron estas increíbles imágenes del mapache marciano.

Pero, Nacho, eso no es un mapache marciano,

es un oso hormiguero. ¿Un oso hormiguero?

¿Mitad oso y mitad hormiga? ¿Así?

No, no es exactamente un oso.

Lo llamamos así porque es peludo y se parece a un oso.

Pero realmente es un mamífero de la familia de los perezosos.

¿Perezosos? ¿Cómo la cigarra del cuento?

¡Por eso se come las hormigas, porque las odia!

Mira, olvídalo y sigamos con las noticias.

Para este verano se espera el nacimiento

de millones de cigarras en todo el mundo.

Se trata de un acontecimiento muy importante en la naturaleza

porque las cigarras pasan como larvas bajo tierra

la mayor parte de su vida.

Y solo cada 17 años salen al exterior

donde se transforman en adultos y ponen sus huevos

que no volverán a salir a la luz has pasados otros 17 años.

¿17 años?

Eso en años de mapache son... 17 años.

Los investigadores han descubierto que las hormigas

pueden juntarse entre ellas con las colonias

formando algo que se llama súper colonias.

Una súper colonia de hormigas argentinas

introducida en Europa hace 80 años ha logrado desarrollarse

convirtiéndose en una enorme colonia de 6000 km.

La colonia se extiende desde el norte de Italia

hasta la costa atlántica de España y Portugal,

pasando por el sur de Francia

y forma una familia de miles de millones de hormigas.

¡Guau!

¿Una familia de miles de millones de hormigas?

¡Vaya cumpleaños más divertidos!

Seguimos con las cigarras.

Y es que una cigarra ha batido el récord absoluto

de ser el animal más ruidoso en comparación con su tamaño.

Aquí tenemos este ejemplar de cigarra japonesa

que produce su poderoso canto

gracias a una pequeña caja de resonancia

ubicada en los costales de su región abdominal.

Dentro de esta, varias membranas se encargan

de amplificar los sonidos producidos por los timbales.

¿Cómo que más ruidoso? -Sí.

Son tan potentes que una persona puede escucharlos

a una distancia que abarca hasta medio kilómetro.

Eso es imposible. -No, es verdad.

Los científicos lo han medido.

Es imposible porque el animal más ruidoso soy yo.

(Guitarra)

¡Oh, no! -¡Oh, sí!

O mejor dicho: ¡oh, sí, baby!

¡Clanes, lo dejamos aquí!

O como dirían en maorí... (HABLA EN MAORÍ)

¡Sed buenos y divertíos!

# Baby, baby, # soy un mapache hormiguero. #

¡Yeah!

(Música)

(Música)