Cumpleaños feliz

(Música)

Hola, "clanners".

Bienvenidos y bienvenidas a "Aprendemos en Clan".

Hoy es un día muy especial. -Porque es mi cumpleaños.

-Nacho Mapacho, pero ¿cómo va a ser tu cumpleaños

si fue hace unos meses?

-Bueno, ¿y qué?

Los mapaches somos así.

Celebramos el cumpleaños dos veces al año.

-Anda, pero ¿cómo va a ser eso, Nacho?

Hoy es un día muy especial porque es mi cumpleaños.

Bueno, cuéntame, ¿qué me vas a regalar?

-Esto...

Pues te voy a dejar celebrar tu cumpleaños también.

-¿Cómo que "también", Nacho?

Pero si no es tu cumple. -¿Qué insinúas?

-Ay, mira, da igual.

La verdad es que no sé qué hacer para mi cumpleaños.

-Yo quiero una piñata de basura.

-Bueno, es una idea. -Y que tenga trozos de sandía.

¿Estás apuntando?

-Espera, espera. ¿Quieres que te lo organice yo?

-Pues claro, es tradición. Siempre se ha hecho así.

-Espera. ¿Así cómo?

-Pues el alto y el barbudo es el que organiza el cumpleaños.

-Nacho, deja de inventártelo, de verdad.

-Bueno, quizá no es verdad,

pero lo que sí es tradición es la piñata de basura.

Y si no lo es, debería serlo.

-Anda, deja de inventarte cosas y vamos a escuchar a Mamen,

que nos habla de las historias y las tradiciones

de los cumpleaños.

Hola, niños y niñas.

¿Qué tal estáis? Hoy es un día muy especial.

Estoy preparando una fiesta sorpresa para mi gata Valentina

porque es su cumpleaños.

(Maullido)

No, nada, Valentina.

Estoy guardando la compra que acabo de hacer.

¿Os habéis preguntado de dónde viene la tradición

de celebrar los cumpleaños?

Cuenta la historia que en el antiguo Egipto

ya se celebraba el aniversario del faraón.

Fijaos, qué coincidencia.

Los egipcios adoraban a los gatos tanto como yo.

En la antigua Grecia se llevaban unos dulces redondos

al templo de la diosa Artemisa,

la diosa de la luna,

porque se creía que influía sobre la vida de las personas.

Estos dulces iban adornados con una vela.

Al llegar al templo, soplaban la vela

y así el humo ascendía hasta el Olimpo

y lo veían los dioses.

Esa tradición de soplar las velas ha ido pasando siglo tras siglo

a prácticamente todas las culturas.

¿Sabéis lo que hay que hacer antes de soplar las velas?

Eso es. Antes de soplar las velas,

pedimos un deseo

y los invitados cantan el "cumpleaños feliz" que,

según el Libro Guinness de los Récords,

es la canción más popular del mundo.

La compusieron a finales del siglo XIX

dos hermanas que eran maestras,

aunque la canción original decía:

"Good morning to you"

y acabaron cambiando la letra

para que dijera "Happy birthday to you"

en honor a los cumpleañeros.

¿Qué dices, Valentina? ¿Que tienes hambre?

No te preocupes porque hoy he preparado

una merienda superespecial.

Te va a encantar.

Hay muchas personas que en su cumpleaños dicen

que celebran una vuelta al sol.

¿Sabéis porque utilizan esta expresión?

Eso es.

Es porque la tierra tarda un año en dar la vuelta al sol

y el cumpleaños se celebra una vez al año.

En cada lugar hay tradiciones diferentes.

En México, se cantan las "Mañanitas"

y se rompe una piñata llena de chuches.

En España y en Argentina se tira de las orejas

a los cumpleañeros.

Un tirón por cada año que cumplen.

En China, la persona que cumple años

tiene que comerse un cuenco de largos fideos

sorbiéndolos lo más rápido que puede sin morderlos.

Ese podría ser un buen reto.

Otro día lo hacemos.

Ah, y en Perú hacen una cosa muy curiosa:

rompen huevos en la cabeza del homenajeado.

Yo casi prefiero que me canten.

Definitivamente el cumpleaños es un gran día.

Lo pasamos genial con amistades y familiares, cantando, jugando,

comiendo tarta.

Pero hay otra cosa que también sucede ese día.

¿Sabríais decirme qué es?

Eso es. Te dan regalos.

Los mejores regalos no son siempre

los que se han comprado en una tienda.

Muchas veces son cosas que alguien que te quiere

hace especialmente para ti.

Por ejemplo, si tu hermana mayor te hace un dibujo especial

o que el abuelo y la abuela preparen tu tarta favorita,

o tal vez que papá y mamá organicen una fiesta sorpresa

donde veas a amigos y familiares que hace mucho tiempo que no ves.

Esos son los mejores regalos.

Valentina, ya es la hora.

Venga, a disfrutar de tu tarta de atún

especial para gatitos.

# Y que cumplas muchos más. #

Nos vemos pronto, niños y niñas.

¡Felicidades, James!

-Muchas gracias, Nacho.

Oye, ¿y no te importa que no sea tu cumpleaños también?

-No pasa nada. El mío es dentro de poco.

-Bueno, más o menos.

-¿Cómo que "más o menos"?

Es dentro de poco, ¿no?

-Bueno, según mis cálculos, falta más para el mío.

-¡Te gano!

Te gano, te gano...

Espera un momento,

pero si el tuyo es hoy.

-Claro, es hoy, por eso,

para volver a celebrar mi cumpleaños

falta exactamente un año.

-Ah, claro, claro.

¿Un año entero? -Sí.

Bueno, ¿por qué no calculas cuánto falta para el tuyo?

-Esto... No sé,

pero como falte un año, me voy a enfadar.

-Ay, Nacho. Puedes calcularlo tú mismo.

Mira, Miguel te enseña cómo hacerlo.

Hola, "matemaníacos" y "matemaníacas".

¡Cómo pesa este saco!

Resulta que es el cumpleaños de Pitágoras

y me ha tocado a mí prepararlo todo.

Pero esto que llevo aquí no son los regalos, no,

aunque parezca yo Papá Noel.

¿Quieren saber qué es lo que llevo?

Pues llevo nada más y nada menos

que las velas de la tarta del cumpleaños.

Porque Pitágoras cumple 2591 años.

Vaya tarta le tenemos que preparar.

Y, por cierto, ¿sabes cuántos días quedan para tu cumple?

Es muy fácil averiguarlo.

Lo primero que tenemos que saber es que el año tiene 365 días.

Y se preguntarán: "¿Por qué tiene 365 y no 444?".

Pues sí,

es el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa

alrededor del Sol.

Por eso el año tiene 365 días.

Los meses tienen 30 o 31 días,

salvo febrero que tiene 28,

aunque los años bisiestos, cada cuatro años, tiene 29 días.

Sé que es un poco lío saber si un mes tiene 30 o 31 días.

Por eso siempre llevo

un supersofisticado contador de meses en mi bolsillo.

Última tecnología.

Así sabremos si un mes tiene 30 o 31 días.

¿Quieres usar mi supercontador de meses?

¡Tachán! Mi puño matemático.

Con él vamos a saber cuántos días tiene cada mes.

Vamos a ver cómo funciona.

En los nudillos, aquí empezamos que tienen los meses 31 días

y empezamos con enero.

Enero tiene 31 y vamos al hueco que hay entre los nudillos.

Vemos que el hueco es de menos días,

en este caso, febrero,

que tiene 28 o los años bisiestos, tiene 29.

Marzo, nudillo, 31;

abril, entre nudillos, 30.

Aquí a mayo, 31;

después de mayo, junio, que tiene 30

y julio que tiene 31.

Y dirán: "¿Y cómo seguimos?", pues con el siguiente.

Agosto, que también tiene 31;

septiembre tiene 30;

octubre, 31;

aquí viene noviembre, tiene 30

y diciembre, que también tiene 31 y así ya sabemos.

Ahora, vamos a calcular cuántos días faltan para tu cumple.

Imagínate que estamos a 20 de junio

y que tu cumpleaños es el día 21 de agosto.

Lo primero que tenemos que saber es cuántos días tiene junio.

Vamos a verlo.

Enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio.

Está entre los nudillos, así que tiene 30 días.

Estábamos a 20 de junio,

entonces, faltan diez días de junio para que se complete el mes.

Bien, lo apuntamos diez días de junio.

¿Y cuántos días tiene julio?

Pues si junio está aquí, julio está aquí,

en lo alto del nudillo.

Es decir, julio tiene 31 días. Pues los apuntamos.

Ya tenemos diez días de junio y 31 días de julio.

Vamos por 41 días y era el cumpleaños el 21 de agosto,

por lo que hay que sumarle 21 días más de agosto, es decir,

41 más 21 son 62 días.

Faltan 62 días para tu cumpleaños.

Ya puedes calcular los días que faltan para las vacaciones

o para la llegada de Papá Noel.

Recuerda, todos los meses tienen 30 o 31 días, salvo febrero,

que tiene 28,

aunque los años bisiestos, cada cuatro años, tiene 29 días.

Bueno, bueno, "matemaníacos" y "matemaníacas",

he tardado cinco horas en colocar todas las velas

de la tarta de Pitágoras,

pero tengo algo aquí que le va a ayudar a apagarlas

muy rápidamente.

Hasta la próxima. Nos vemos.

Oh, muchas gracias, Nacho.

Oye, no tenías por qué molestarte.

-Lo he hecho con mucho cariño, James.

-¿Y lo has escrito tú?

-Sí. Todo ello, sin ayuda de nadie.

-Sí, la verdad es que está bien, pero se podría mejorar.

"Féliz cumpleañós". -¿No te gusta?

-Bueno, se podría mejorar la acentuación.

Oye, ¿tú te acuerdas eso que hablamos de las agudas,

las llanas y las esdrújulas?

-Sí...

Eh, no, no lo sé.

Bueno, no te preocupes,

porque con Juan Carlos vamos a hacer un repaso.

-Pero James, ¿es "repaso" o "répaso"?

Hola, superlingüistas.

Gracias por acordarte de mi cumpleaños

y por todos los regalos.

¡Qué ilusión!

Mira, aquí los tengo.

¿Quieres que los abramos?

Genial.

Pues voy a ponerme mi gorrito de inspector de regalos

y vamos a abrirlos todos.

A ver qué hay aquí.

Me encanta.

Un helicóptero, mira.

Y con su sílaba tónica en antepenúltimo lugar

y hasta con su tilde y todo.

Qué buena palabra esdrújula.

¿Cómo sabías que me encantan las palabras esdrújulas?

Es más, me gusta más la palabra "helicóptero"

que un helicóptero de verdad.

Porque, además, ¿qué iba a hacer yo

con un helicóptero de verdad si no sé pilotarlo?

Bueno, pues la voy a guardar en mi colección

de palabras esdrújulas.

Vamos a ver qué más regalos hay.

Anda, una brújula

y con su sílaba tónica en la "U".

Qué guay, qué práctico.

Si alguna vez me pierdo en el bosque,

sacaré esta brújula

y nunca se me olvidará dónde va la tilde.

Pues la guardo también en mi colección

de palabras esdrújulas.

Vamos a ver qué más regalos hay.

Anda, otra palabra esdrújula.

Un diccionario.

"-Juan Carlos, que diccionario es llana."

-A ver, a ver, que no me has dejado terminar.

Es un diccionario lingüístico y ortográfico

que son dos palabras esdrújulas.

A ver, todavía quedan más regalos esdrújulos.

Un bolígrafo,

un teléfono de plástico,

un semáforo,

una pirámide clásica

y una crónica árabe.

Pero todavía tengo uno más.

Un brócoli.

Muchas gracias por todos estos regalos tan esdrújulos.

Sé que son palabras esdrújulas porque todas llevan tilde.

Pero no te creas que solo me han hecho regalos esdrújulos.

También me han regalado algunas cosas muy agudas,

como un vagón y un compás.

Y son verdaderas agudas

porque su sílaba tónica es la última

y además llevan tilde porque acaban en "n" o "s".

Pues a mi colección de las agudas.

Y como los espectadores de "Aprendemos en Clan"

son los mejores,

también me han llegado un montón de regalos llanos, ya sabes,

aquellas palabras cuya sílaba tónica es la penúltima

y estas son de las buenas porque llevan tilde,

ya que la palabra acaba en una consonante diferente

a "n" o "s",

como árbol,

cáliz

o túnel.

Muchísimas gracias por todos los regalos que me habéis hecho.

Me han encantado estos regalos tan esdrújulos como el semáforo,

el bolígrafo o el helicóptero.

Y también me han gustado mucho los regalos llanos,

como el cáliz o el árbol,

o estos regalos tan agudos como el vagón y el compás.

Y espero que, viendo estas palabras,

hayas aprendido tres cosas:

que las esdrújulas siempre llevan tilde,

que las palabras llanas llevan tilde

cuando acaban en una consonante diferente de "n" o "s",

y que las palabras agudas llevan tilde

cuando acaban en vocal, en "n" o "s".

Y una vez más,

muchísimas gracias por estas palabras

que me has regalado.

Te prometo que voy a jugar con todas

y tú deberías hacer lo mismo.

¡Hasta la próxima, superlingüistas!

James, una pregunta.

-Dime, Nacho.

-¿La gente de otros países también celebran el cumpleaños?

-Claro, ¿por qué me preguntas?

-Porque tengo un primo lejano en Inglaterra

y creo que su cumpleaños es dentro de poco.

-Ah, ¿y quieres enviarle una felicitación?

-No, quiero que me invite a su fiesta

porque la tarta de basura inglesa tiene que estar muy buena.

-A ver, ¿cuándo cumple?

-¿Cuántos cumple?

-¿Cuándo?

-Cuándo cumple, pues...

No sé, creo que me dijo en verano, pero no estoy seguro.

-Anda que menudo primo estás hecho, Nacho.

-"Thank you". -You're welcome.

Vamos a escuchar a Katherine,

que nos va a enseñar cómo son los meses en inglés.

-Creo que era en primavera,

primavera en inglés es... (BALBUCEA)

One, two, three, four, five...

-Hello, Katherine. How are you?

-Oh, hello, Newton. I'm fine, thank you.

-Incredible, she hasn't even looked at me.

What are you doing, Katherine?

-Oh, I'm counting how many days are left until my birthday.

-You're always thinking about having fun.

Luckily there are people like me who think about important things.

And when is your birthday anyway? It was in summer?

-No, my birthday isn't in summer, it's in winter actually.

And I wonder if you can guess which month it is it.

-Of course I can guess,

you're talking to a genius, my dear.

-Okay, well, my birthday is in the second month of the year.

-Oh, that is easy!

Your birthday is in February.

-Correct!

-My birthday is in winter too.

-Already, Newton? I didn't know that.

-Yes, it's in the last month of the year.

You know which month that is?

-Yes, I think I do.

Is your birthday in December, the Christmas month?

-Yes it is, and to be exact,

my birthday it's on the same day as Christmas day,

the 25th of December.

-Well, what a coincidence.

-I have another question about months for you, Katherine.

In which months can we eat apples?

-Interesting question, Newton.

-Yes, well, I know all about apples, you see?

I discovered gravity by watching how apples fell from the trees.

-Well, although we can eat apples all year round,

apples are a typically autumn fruit.

-That's right!

-And autumn starts in September and goes on to December,

just before Christmas.

-Exactly!

-And now I have another question for you.

Hey, kids! Do you know the answer to this one?

Which month is known as "the flower month"?

-Oh, I know it! I know it! -Wait a minute.

Yes!

That's right, it's May.

In May there are the most flowers.

-Well, in April there're many flowers too!

-Yes, that's right, Newton.

That's because it's spring!

-Yes, and most seasons last three months.

Look at the calender!

So, how are you going to celebrate your birthday, Katherine?

-Well, I have to think about it,

but I'm pretty sure I'm going to have a big party.

-I love parties!

A big party with lots of inventions and experiments.

-Well, Newton,

I was thinking about a birthday party

with lots of friends, games,

presents and a big cake.

Hey, would you like to come to my birthday party?

-Oh, well, of course I'm invited, I will be the guest of honor!

-Great. -And I expect a big delicious cake!

-And I expect a present from you.

So today we have learnt that the year is divided

into four seasons:

spring, summer, autumn and winter.

-Yes, and each season lasts about three months.

-Exactly!

Well, goodbye, Newton. I see you in my birthday party.

-Oh, yes!

Goodbye everybody! -Bye!

-(SUSPIRA)

-Uy, Nacho, ¿qué te pasa?

-¿A mí?

A mí no me pasa nada.

-¿Seguro? Es que te veo un poco triste.

-Estoy perfectamente, James.

(LLORA)

-A ver, cuéntame. ¿Por qué lloras?

-Es que...

Falta mucho para mi cumpleaños.

-Ah, vale, ya entiendo.

Pero es que no puedes cumplir años todos los días.

Si fuera así, tendríamos cientos de años.

-Bueno, como tú, ¿no?

-Oye.

Pero hay una manera de que lo puedas celebrar cada día,

si quieres, con una fiesta de "no cumpleaños".

-¿Cómo? ¿Con piñata y todo?

¡"Mapachachi"!

-Mira, Orilo y Arlequina nos lo enseñan en el reto de hoy.

Orilo, ¿qué haces?

-Arlequina, estoy estudiándome las estadísticas mundiales

y acabo de darme cuenta que casi el 100 % de la población,

es decir, casi todo el mundo tiene solo un cumpleaños al año.

Pues es verdad. Vaya rollo, ¿no?

Uno solo.

Esperar a que la Tierra dé la vuelta alrededor del Sol,

o sea, un año entero

para que vuelva a ser tu cumpleaños.

Pero oye, ¿por qué dices casi todo el mundo?

Porque hay gente que ha nacido el 29 de febrero.

Eso significa que tiene un cumpleaños cada cuatro años.

Ay, pobre.

Imagínate que tú celebras tu cumpleaños

y tienes que esperar cuatro añazos hasta que te vuelva a tocar.

Es injusto y tenemos que hacer algo.

Oye, pues podemos hacer como el Sombrerero Loco

en "Alicia en el País de las Maravillas".

¿El Sombrerero Loco? -Sí.

-Arlequina, cuéntame más.

En "Alicia en el País de las Maravillas",

Alicia encuentra una celebración alrededor de una mesa llena de té

y pasteles.

Ahí estaban la liebre, el ratón dormilón y el Sombrerero Loco.

Y se habían dado cuenta que celebrar el cumpleaños

solo un día al año, pues es muy poco.

Es muchísimo mejor celebrar el "no cumpleaños".

-Esto es apasionante, Arlequina.

¿Y qué tenemos que hacer?

Celebrarlo al revés que tu cumpleaños.

¿Quieres que lo intentemos?

Arlequina, creo que ya tenemos reto.

Venga, vamos a celebrar el no cumpleaños.

¿Por dónde empezamos?

A ver, Orilo,

¿cuál es una de las cosas que más te gusta de tu cumpleaños?

Pues recibir regalos.

Pues en tu no cumpleaños hay que hacerlo justo al revés.

Porque todo tiene que ser al revés que en el cumpleaños.

Así que si en tu cumple eres tú quien recibe regalos,

en el no cumpleaños, eres tú quien da los regalos.

No tienen que ser cosas muy elaboradas.

Pueden ser cositas que se den con cariño.

Eso sí, hay que envolverlo muy bien.

Vale, pues como estamos celebrando mi no cumpleaños,

en vez de yo recibir un regalo de ti,

lo que hacemos es que soy yo quien te da un regalo a ti,

Arlequina.

A ver qué te parece. -Me encanta.

Mira qué bien te ha quedado.

Pero espera, espera.

Porque también es mi no cumpleaños,

así que te voy a dar un regalo a ti.

Qué bien, muchas gracias, Arlequina.

-A ver si te gusta.

-A ver, a ver. Pero si soy yo,

soy más guapo aún en el dibujo.

Ay, me encanta, Arlequina, esto del no cumpleaños.

Además, hemos tenido la misma idea.

Arlequina, ¿qué es todo esto?

Es una merienda de no cumpleaños, que como ves,

a diferencia de las meriendas de cumpleaños

que son superelaboradas,

pues aquí tenemos cosas más sencillas y más pequeñitas.

Estos pasteles de aquí, un poquito de té.

Puedes incluso reaprovechar cosas

que te hayan sobrado de la comida del día anterior.

-Qué rico, Arlequina, qué rico.

Oye, y tengo yo una duda.

¿A quién invitas a tu no cumpleaños?

Pues a quien quieras, a quien tengas más cerca,

a la gente que esté más cercana, claro.

Entonces, puedes invitar a la gente de tu familia o a amigos

y amigas del cole que vivan cerca

y que se puedan quedar después de clase.

-Eso es. -Y otra cosa, Arlequina.

¿Qué ocurre con las velas?

¿Se soplan velas en un no cumpleaños?

No se soplan velas.

Esas se soplan solo en el cumpleaños.

Aquí podemos pasar la tarde de otra manera.

Pues jugando a las cartas o jugando algún juego de mesa.

El límite está en tu creatividad.

Hay un montón de cosas que puedes hacer

para organizar tu no cumpleaños.

Toma, Arlequina, un poquito de té.

-Qué bien.

Vamos a brindar, Orilo, por nuestros no cumpleaños.

-¡Qué rico!

Y ahora es tu turno.

Recuerda que puedes celebrar tu no cumpleaños

con las personas que quieras,

lo importante es tener ganas de pasarlo bien.

Y lo puedes celebrar el día que quieras,

siempre que no sea tu cumpleaños.

Nos vemos en nuestra próxima aventura.

(AMBOS) Adiós.

Anda, ¿y esto?

Quizá es por mi cumpleaños.

Mira, aquí hay una nota.

"Querido James, Feliz cumpleaños. De nada".

Vamos a ver.

-¡Tachán!

-¡Oh, qué sorpresa!

-¿Por qué has tardado tanto en abrirlo?

Que me estaba quedando sin aire.

-Bueno, Nacho, podrías haberle hecho algún agujero a la caja.

-Bueno, ¿qué? ¿Te gusta el regalo?

Ya sé que sí.

Feliz cumpleaños, James.

-Pero entonces, ¿mi regalo eres tú?

-No, ¿es que no lo has entendido?

-No sé, a ver,

entonces, ¿mi regalo es nuestra amistad?

-Claro que no.

El regalo es presentar "Está Mapachando" conmigo.

Empieza... -(AMBOS) "Está Mapachando".

"Está Mapachando".

-Bienvenidos y bienvenidas a "Está Mapachando",

el noticiero mapache que da las noticias "pache lo que pache".

Buenas noticias, Nacho Mapacho, el fan de los cumpleaños,

presenta este programa.

Él mide por lo menos tres metros

y es un chico excelente,

se llama James van der Lust.

-Hola, Nacho. No mido tres metros, pero sí que soy un chico excelente.

-# Y siempre lo serás. #

Buenas noticias,

animales de todo el mundo aprenden sobre los cumpleaños

tras ver este programa.

Este gracioso gatito ha cumplido su primer año

y tiene que apagar la vela,

pero no sabe cómo.

¡Uy!

Bueno, esa es una manera.

¡Felicidades!

Hala, qué mapachada,

tanto como este perrete que ayuda a cantar el "cumpleaños feliz".

Este fantástico perrete

está celebrando el cumple de su querida dueña

y ayuda a cantarle el "cumpleaños feliz".

-Y hasta aquí las noticias de hoy.

-No, James, espera un momento,

que me falta darte el mejor regalo de todos.

-Ah, ¿sí? ¿Cuál?

-Mi nueva canción cumpleañera.

Escúchala y flípala.

(Música)

# Es un día al año

# que es muy especial.

# Hay tarta y regalos,

# dime que no es genial.

# Tu familia y tus amigos

# te felicitarán

# porque es el día # en el que has nacido

# y ahora tienes un año más.

# Es mi cumpleaños # y quiero celebrar

# que a partir de hoy # tengo un año más.

# Es mi cumpleaños # y estás invitado,

# pero no te olvides # de traerme un regalo.

# Es mi cumpleaños

# y lo vamos a pasar # "mapachudamente", ya lo verás.

# Es mi cumpleaños # y quiero celebrar

# que a partir de hoy # tengo un año más. #

Bueno "clanners", hasta aquí el programa de hoy.

Y recordad que el cumpleaños es una fiesta muy especial.

Disfrutadla. Hasta pronto.