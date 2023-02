(Alarma)

(Trastos rotos)

(Música)

Hola, "clanners". Hoy tenemos un programa muy interesante.

Hombre, Nacho, ¿esta bicicleta qué hace aquí?

-Ya estoy preparado para nuestra excursión.

-Ah, tienes razón, ahora me preparo yo.

-Genial, pero hay que revisar la bicicleta.

-A ver, vamos a ver.

Frenos bien, timbre muy bien.

Oye, pero esta rueda está rota.

-¿Eh? ¿Ah, sí?

Pues habrá que arreglarla. ¿Qué, esos palitos de ahí?

-Sí, claro, los radios.

-¿Eh? (RÍE)

-¿Qué pasa? -¿Radios?

No me tomes el pelo, James, eso no es ninguna radio.

-Que te lo digo en serio, Nacho, que eso se llaman radios.

(RÍE)

-Sí, claro, claro.

Bueno, no te preocupes, me pongo unos auriculares

y ya puedo escuchar música.

-Nacho, no se puede circular con auriculares, es muy peligroso.

Por cierto, ¿sabías que si mires la longitud del diámetro

por la circunferencia te sale el número pi?

-¿Eh? ¿Ahora resulta que la radio tiene pin?

Pero, James, deja de tomarme el pelo,

que soy más listo que el hambre.

-No, Nacho, yo me refiero al número pi.

-Ah, el número pi. Haberlo dicho antes.

Hace mucho tiempo que no hablamos del número pi.

-No tienes ni idea de lo que es el número pi, ¿verdad?

-¿Es un número que piiii-ta?

-No.

-Pues entonces no tengo ni "mapacholera" idea.

-No te preocupes, porque Miguel Ángel nos lo explica perfectamente.

(Timbre)

Hola, "matemaníacos" y "matemaníacas".

Venía con la bici y me he dado cuenta de una cosa:

que el radio se llama así porque es el radio de la circunferencia,

igual que el radio de la bici.

Sí, sí, la rueda es una circunferencia,

y el radio es la línea que une

cualquier punto de la circunferencia con el centro.

Gracias a eso me dado cuenta de que mi amigo Arquímedes

me contó una cosa, me contó lo que era el número pi.

¿Sabes qué es el número pi? Vamos a averiguarlo.

Como ven, tengo aquí la rueda de una bicicleta.

Como vemos, estas líneas que están aquí son el radio,

que unen cada punto de la circunferencia con el centro.

Pues lo primero que vamos a hacer es calcular la longitud.

¿Qué es la longitud? Pues lo que mide la circunferencia.

Y para eso puedo coger esta cuerda que tengo aquí.

Uy, que no puedo. Vale, muy bien.

Cojo la cuerda y mido la longitud. Estupendo.

Y lo siguiente que hizo mi amigo Arquímedes, ¿qué es?

Pues medir el diámetro.

¿Qué es el diámetro?

Pues el radio era el punto que iba desde cualquier lado

de la circunferencia hasta el centro,

Y el diámetro es dos veces el radio.

Es decir, es aquello que matemáticamente une

dos puntos de la circunferencia pasando por el centro.

¿Con qué lo voy a medir?

Pues lo voy a medir con otra cuerda que tengo aquí. Vale, muy bien.

Cojo, me pongo esta por aquí mejor y digo ¿pues vamos a medir qué?

Vamos a medir el diámetro, y tengo el diámetro y lo mido así.

Aquí tengo una cuerda cortada,

que representa la longitud de la circunferencia,

y aquí tengo otra cuerda, que representa el diámetro.

¿Qué fue lo que hizo mi amigo Arquímedes?

Pues cogió y dijo: "vamos a comparar una con otra",

y se dio cuenta de que la longitud de la circunferencia

era tres veces y algo el diámetro.

Bueno, vamos a ver.

Dijo: "si multiplico tres veces con algo así", cogió, dijo:

"multiplico el diámetro tres veces, tres y algo, ¿y qué me da?

Me da la longitud".

Y dijo: "¿y por qué no dividimos la longitud entre el diámetro?".

Dividió la longitud entre el diámetro y le daba un número.

Resulta que mi amigo Arquímedes es muy curioso,

así que decidió repetir el experimento,

y lo repitió con una rueda más pequeña.

¿Qué dijo? Cogió la cuerda y midió la longitud, así,

como en este caso tenemos la longitud, así, aproximada.

¿Bien? ¿Ven qué representa? Vale, estupendo.

Y también, con otra cuerda, escogió y midió el diámetro.

¿Qué ocurre?

Que hizo la misma comparación de antes y vio que la longitud

de la circunferencia era tres veces y algo ¿qué?

¡El diámetro!

Entonces dijo: "vamos a dividir la longitud entre el diámetro",

y vio que le daba el mismo número que antes, le daba una constante.

Lo volvió a repetir con la rueda de un carromato,

con la rueda de otra bicicleta, con la rueda de un camión,

¡y siempre le daba el mismo número!

Le daba el número pi.

Ya saben, si dividen la longitud de una circunferencia,

da igual cuál sea, entre su diámetro,

el de esa circunferencia, ¿qué les va a dar?

Les va a dar un número, y ese número es el número pi.

Así que les invito a comprobarlo.

Hasta la próxima, "matemaníacos" y "matemaníacas".

¿Ya está arreglada, James?

-Aprieto un poco más los frenos y listo.

-¡Uh, qué bien!

Pensaba que no nos iba a dar tiempo a ir a la excursión.

-Bueno, también podemos ir caminando.

-Sí, claro, caminando dice. -¿Qué pasa?

-Que yo solo camino cuando es absolutamente necesario.

-Nacho, caminar es muy importante para la salud.

-No lo niego, pero para algo tengo la bicicleta.

-Sí, la verdad es que es un muy buen invento.

-Sí. Es lo que tenemos a los inventores,

somos muy necesarios para la vida.

-¿Cómo que los inventores? Pero si tú no has inventado nada.

-Por supuestísimo que sí.

La rueda, la luz, Internet...

-Nacho, eso es mentira.

-¿Lo ves? Me lo he inventado todo.

(RÍEN)

-Anda, escucha a Mamen,

que ella nos habla de la historia de la bicicleta.

Hola, niños y niñas. ¿Qué tal estáis?

Yo estaba pensando,

¿sabéis que invento revolucionó los transportes?

Sí, muy bien, eso es, fue la rueda.

La verdad es que antes de que existieran ruedas,

el transporte terrestre se hacía pues caminando,

o utilizando la fuerza de los animales,

y también por ríos utilizaban canoas o barcas

para llevar mercancías siguiendo la corriente,

pero todo esto cambió con la llegada de la rueda.

¿Sabéis que la rueda más antigua conocida se descubrió

en Liubliana, en Eslovenia?

Antes de que la rueda se utilizara para los transportes,

el ser humano ya llevaba 300 años empleándola

en los tornos de alfarería.

Se ve que a nuestros antepasados les costó darse cuenta

de que la rueda podía ser útil en otros campos.

Con la rueda apareció el primer medio de transporte,

que fue el carro.

¿Sabéis cuál fue el segundo? Os voy a dar opciones.

Eso es, la bicicleta.

Hoy vamos a conocer su historia.

¿Sabíais que el alemán Karl von Drais inventó

un medio de transporte de madera?

La verdad es que era barato y más fácil de mantener que un caballo.

¿Sabéis cómo le llamó?

Eso es. Como se llamaba Von Drais, lo llamó Draisine o velocípedo.

La verdad es que era, pues eso, muy pequeñito,

no ocupaba tanto como un caballo,

y lo único es que no se podían llevar grandes cargas en él,

porque, ¿os habéis fijado?, no tenía pedales.

Lo tenías que impulsar con los pies,

como las bicis de equilibrio que usan los niños pequeños ahora.

A partir de este primer invento,

las bicicletas han evolucionado muchísimo.

Hoy en día hay un montón de modelos diferentes.

Hay de carretera, de montaña,

con una sola rueda, que se llama monociclo,

las bicis de trial, que no tienen sillín,

las BMX, con las ruedas más pequeñas, para hacer cabriolas.

También hay hasta bicis para dos personas.

¿Sabríais decirme cómo se llaman estas?

Eso es, son los tándems.

¿Sabéis que, cuando aparecieron las primeras bicicletas,

estaba mal visto que las mujeres las montaran?

Bueno, en parte era debido a que los ropajes eran incómodos,

y que las primeras bicis se construían con materiales

muy pesados, así que había que tener mucha fuerza

y equilibrio para sujetarlas bien y no caerte.

Menos mal que los tiempos cambian, ahora vestimos de manera más

cómoda y se utilizan materiales más ligeros para fabricar las bicis.

Incluso se ponen marchas, para que nos cueste menos subir las cuestas.

Por eso se llaman así, las cuestas cuesta subirlas.

También hay hasta bicis con motor incorporado.

Así ya es facilísimo montar.

El caso es que la bicicleta es un medio de transporte fácil,

ecológico, nos sienta bien al cuerpo, es que es divertidísimo

montar en bici, ha sido el mejor invento para niños y mayores.

¿Qué os parece? ¿Os gusta montar en bici?

Si os habéis fijado, cada vez hay más carriles bici en las ciudades,

puedes alquilar bicicletas para ir de un lado a otro

y, además, aunque tienen motor, el motor es eléctrico,

así que tranquilos, porque no contamináis nada.

¿Os habéis dado cuenta?

Las bicicletas son un medio de transporte divertido,

saludable y ecológico, bueno para el medio ambiente.

Yo os las recomiendo al 100%.

¿Habéis visto qué importante ha sido la rueda en el desarrollo

de los transportes?

Gracias a ella, el alemán Von Drais inventó el primer velocípedo,

la Draisine, y a partir de este primer modelo se desarrolló

la bicicleta, y hoy en día tenemos un montón de bicis diferentes.

Yo hoy voy a coger la mía, que hace muy buen día,

y me voy a ir a dar un paseo.

Eso sí, no olvidéis nunca poneros el casco,

para que protegidos cuando montéis en bici.

Nos vemos pronto.

(Música)

¡Yuju!

-¿Estás contento, Nacho?

-Me encanta ir en bici por el campo.

-Además, es un transporte ecológico

-Sí, es muy económico, porque no usa gasolina.

-No, Nacho, ecológico.

-Ah, vale, sí, eso también.

-No sabes lo que es, ¿verdad?

-Claro que lo sé, económico y ecológico

tienen que ver con el con el ¡eco, ecoooo!

-No, Nacho, tiene que ver con la no contaminación.

Vamos a ver a Orilo y Arlequina,

que nos hablan de los transportes no contaminantes.

-¡Uh!

Arlequina, ¿te apetece que nos vayamos de excursión al campo?

-Pues claro que sí, Orilo, vámonos. -¡Sí!

Uy, espera, necesitamos un vehículo,

que el campo está bastante lejos.

-Es verdad, un vehículo, pero cuidado, Orilo,

porque la mayoría de los vehículos contaminan un montón,

y ya sé que a ti no te gusta nada ir contaminando por ahí.

-No, no, hay muchos tipos de contaminación

y ninguno de ellos me gusta.

Por ejemplo, la contaminación del aire, que la producen,

entre otras cosas,

los humos que salen de los coches y de las fábricas.

-¡Uf! Pero mira cuánto humo, Orilo. ¡Ay, qué peste!

Cierra la ventana, que está entrando mogollón de humo.

Además, todo ese ruidazo que viene del tráfico de fuera...

Qué agobio. -Terrible.

Eso es la contaminación acústica,

cuando hay demasiado ruido de tráfico, de obra,

de los tractores que están trabajando en el campo,

se dice que producen contaminación acústica.

-Y también existe la contaminación lumínica.

Cuando hay muchísimas luces y pues no puedes casi ni ver

las estrellas por la noche, de las luces que hay.

En mi habitación, como no baje la persiana,

no puedo pegar ojo,

de la cantidad de luz que entra de las farolas.

-¿Y qué me dices de la contaminación

del agua y del suelo?

Es la que se produce debido a los vertidos de productos tóxicos.

Para elegir un vehículo y elegir el menos contaminante,

vamos a mirar nuestro libro "Malos humos".

Aquí nos dice qué vehículos contaminan más

y qué vehículos contaminan menos.

-Ah, ¿pues cuáles son los que más contaminan,

los que tenemos que evitar, los que no vamos a usar?

-Oy, oy, oy.

Mira, los vehículos que más contaminan son el avión

y los barcos grandes, tipo crucero.

-Bueno, bien, porque para irnos al campo en avión

o en barco tipo crucero, oye,

mejor que no, que se hace un poco incómodo.

-No, es muy incómodo ir al campo en un crucero.

Bueno, podemos ir en tren. El tren no contamina tanto.

-¡Me encanta el tren! Sobre todo ¡el vagón restaurante!

-Ya, ya te veía yo.

-Pero, Arlequina, el tren no siempre llega a todas partes,

porque como va por la vía,

pues a veces al campo solo se puede llegar por carretera.

-Es verdad, es verdad, vamos a ver.

Por carretera, espera... ¡Oh! Mira.

Lo que más contamina por carretera son los camiones,

después el coche y luego la moto, si va solo uno, claro.

-Pero, claro, yo no tengo carnet de moto.

¿Podríamos ir en autobús? -Pues buena idea.

-¿Contaminará más el autobús que la moto?

-Es verdad que es un vehículo muy grande,

pero si el autobús va lleno, si todas las plazas llevan

un pasajero, contamina menos por cada pasajero que va.

El autobús es muy buena opción, pero lo tienes que llenar, claro.

-Ya lo entiendo.

Tenemos que aprovechar siempre todas las plazas del vehículo

para así contaminar menos.

Lo que pasa es que, Arlequina, yo no tengo tantos amigos

como para llenar un autobús entero e irnos al campo.

¿Qué alternativa tenemos?

-Pues podríamos elegir coches o motos eléctricos,

que contaminan mucho menos que los convencionales.

Pero, aún así, también contaminan,

porque necesitan electricidad para funcionar,

y hay que generar esa electricidad y...

¡Oh! Lo tengo. -¡Oh!

-Lo que menos contamina de todo, lo que no contamina nada,

es ¡la bicicleta!

¡La bici, sí, es mi medio de transporte favorito, Arlequina!

¡Mira, mira, mira! -Es lo mejor.

-Nos iremos al campo en bicicleta.

Recuerda, para desplazarte, para moverte,

intenta contaminar lo mínimo posible,

porque hay muchos tipos de contaminación.

Está la contaminación del aire,

la contaminación acústica,

la contaminación lumínica

y la contaminación del agua y el suelo,

así que, cuando te desplaces, contamina lo menos posible.

Nos vemos en nuestra próxima aventura.

(AMBOS) ¡Adiós!

-¡Mira, qué timbre!

(Timbre)

Pero, Nacho, espérame un poco, no vayas tan rápido.

-Es que eres muy lento. ¡Venga, James, vamos!

-Es que tienes que ir con cuidado,

y aprovecha para disfrutar un poco de la naturaleza.

-Yo disfruto de la naturaleza,

pero, naturalmente, soy más rápido que tú.

-Venga, vamos a subir esa cuesta de ahí.

-Prefiero hacer una carrera.

-Guau, pues sí que tienes energía hoy.

-Claro, he merendado antes de la excursión

y me queda energía para el resto del día.

-Muy bien, Nacho, eso está muy bien.

-Ya, ya lo sé.

-Venga, vamos a por esa colina.

-¡Vamos, "mapachuli"!

-Y, mientras, vamos a ver un vídeo de Álex,

que nos cuenta algo muy interesante sobre el deporte.

(RESOPLA)

Hola, superatleta.

¿Te vienes a hacer un recorrido conmigo en bici?

Vamos a hacer unos kilómetros.

Como llueve y hace mucho frío, estoy entrenando en interior.

¿Te apuntas?

Como veis, mi bici es estática.

Vamos, que por mucho que pedalee, no voy a llegar a ningún sitio,

pero se puede hacer un buen entrenamiento con ella.

De hecho, ¿sabes que la mandó construir un señor

que practicaba ciclismo de montaña y necesitaba entrenar?

Goldberg entrenaba en su garaje con un rodillo con pedales,

pero se aburría.

Un día se le ocurrió poner música para entrenar

e invitó a sus compañeros.

Vieron que mejoraron sus marcas y en 1997 mandó construir

un modelo similar al de montaña pero en estática.

Ese fue el comienzo de un deporte que ahora se practica

en los gimnasios, que se llama spinning.

El spinning se practica en grupo, guiado por un monitor,

que indica los ejercicios que hay que hacer.

Por ejemplo, esto,

me pongo casi de pie encima de la bici,

inclino el cuerpo un poquito hacia delante

y me imagino que estoy subiendo un puerto de montaña.

(EXALA PROFUNDAMENTE)

Es muy importante seguir el ritmo,

que, en función de la música que escuchemos,

será más lento o más rápido.

Podemos marcarnos un tiempo y ver cuántos kilómetros hacemos,

y así mejoramos nuestras propias marcas.

Pero ojo, no se trata de acelerarnos mucho,

sino de mantener un buen ritmo.

A mí me encanta la bici, me da sensación de libertad,

de poder llegar a cualquier parte y a la vez hacer deporte.

¿Quieres saber qué cosas positivas nos aporta?

Cuando montamos en bici, mejoramos la musculatura de las piernas

y las articulaciones,

mejoramos la salud del corazón y ayuda a no estresarse,

nos levanta el ánimo, porque cuando montamos en bici,

generamos endorfinas, la hormona de la felicidad,

nos ayuda a perder grasas,

mejoramos la resistencia, que quiere decir que estaremos menos

cansados cuando subamos escaleras o cuando practiquemos otro deporte,

y, además, cuando montamos en bici, dormimos mejor.

Si es que todo son ventajas. ¡Viva la bici!

¿Sabéis qué es lo que hay que llevar

siempre cuando montamos en bici, para prevenir riesgos de caída?

Claro, el casco. Hay que llevarlo siempre.

Ahí.

Y, además, cuando montamos en bici por la noche,

es muy importante utilizar las luces de la bici

y el chaleco reflectante, para que así los coches nos puedan ver.

Y si hay carril bici, mejor que mejor,

respetando la distancia de ida y venida,

para mejor uso de todos los ciclistas.

Y si estás a punto de aprender a montar en bici,

¿sabes qué puedes usar para ayudarte en tu aprendizaje?

Eso es, puedes usar ruedines en la rueda trasera,

para ayudar a ganar confianza,

para luego mantener el equilibrio en la bici sin ellos.

Recuerda, con la bicicleta podemos practicar en casa,

en una bici estática, en el parque o la montaña, en exterior,

o simplemente dar un paseo.

En cualquiera de los casos, nos ayudará a mejorar

nuestra forma física y nuestra salud psicológica y física.

Hasta la próxima.

(Música)

(RESPIRAN AGITADAMENTE)

-¡Te he llamado, James!

-Vale, esta vez sí.

-Y la otra también.

-No, Nacho, la otra no me habías dicho que era una carrera.

-Ahora sí quedé primero.

-Bueno, hay que ir volviendo, porque está oscureciendo.

-Ay, aún queda un poco de luz. Vamos a dar otra vuelta.

-No, Nacho, no hay tiempo,

que aquí se hace de noche de golpe y no tenemos linternas.

-Ay, ¿nos has traído ninguna?

Las bicicletas no tienen luces.

-No, pero la próxima vez podríamos poner una dinamo.

-¿Eh? ¿Eso qué es?

-Orilo y Arlequina te lo explican.

Pero, Orilo, ¿qué haces en esa bici?

-Mira, mira, Arlequina, lo que consigo cuando pedaleo.

(SE ESFUERZA)

¡Oy!

Estoy produciendo luz gracias a mi pedaleo,

y todo ello utilizando una energía sostenible que no contamina nada,

que soy yo pedaleando.

Bueno, puede que contamine un poquito de vez en cuando,

cuando se me escapa algún pedo.

-Bueno, pero no pasa nada, porque eso casi no contamina.

Oye, ¿pero cómo haces luz pedaleando? Esto mola mucho.

-Es gracias a una máquina que hay aquí, en los pedales,

que se llama la dinamo.

La dinamo utiliza la energía mecánica del pedaleo

para transformarla y convertirla en energía eléctrica,

que va por este cable y llega a la bombilla.

La bombilla transforma la energía eléctrica en luz,

y todo de manera sostenible.

-Jo, qué bueno, porque la energía es todo aquello que es capaz

de realizar un trabajo.

Mira, aquí tus músculos trabajan pedaleando,

para generar esta energía mecánica,

que puede encender la luz, maravilloso.

-Pero, Orilo, ¿de dónde sacan la energía tus músculos?

-Eso es muy fácil, Arlequina.

¡De los bocatas de tortilla!

-¡Ah, claro! De los alimentos en general,

porque los alimentos tienen energía química,

y los músculos son capaces de transformar esa energía química

de los alimentos en energía mecánica,

para mover cosas, para desplazarnos.

-Todo eso está muy bien, Arlequina,

pero estoy notando yo un poco de cansancio, de tanto pedalear,

y si quisiera no solo encender una luz,

sino hacer que todos mis juguetes

que van con electricidad funcionasen,

estaría todo el día pedaleando. ¡Eso es agotador!

-Pero, Orilo, podemos producir energía eléctrica sin necesidad

de que estés pedaleando, y la podemos producir

para todos tus juguetes, y de una manera sostenible.

-Arlequina, ¡creo que ya tenemos reto!

Para hacer funcionar nuestros juguetes, necesitamos electricidad.

A veces, la electricidad se produce a través de fuentes de energía

no renovables,

como el carbón o el petróleo, que contaminan mucho,

y además se terminarán por agotar, porque son no renovables.

Pero ojo, que también podemos utilizar fuentes

de energía renovables y no contaminantes,

como, por ejemplo, ¡la energía solar!

Mira, Orilo, aquí tengo conectada

una placa fotovoltaica a mi coche.

Estas placas se pueden comprar en las jugueterías tradicionales,

y son capaces de transformar la energía

que viene del sol en energía eléctrica,

para hacer funcionar nuestros juguetes.

¿Quieres que lo probemos? -¡Sí, sí, rápido, quiero verlo!

-Venga, vamos a poner aquí el coche

y ahora vamos a accionarlo, utilizando energía solar.

Para eso tengo que abrir la ventana.

-A ver, abre. -Vamos allá.

-¡Uh, cuánto sol! A ver, a ver cómo...

¡Hala, hala, cómo funciona!

¡Uy! ¡Arlequina, uy, mucha energía, mucho sol!

Cierra, cierra, que hay mucha energía.

Me encanta.

Las placas fotovoltaicas son dispositivos capaces

de transformar la energía lumínica del sol en electricidad,

y, claro, la energía lumínica del sol es una fuente

de energía renovable, porque siempre estará ahí.

Ahora es tu turno.

Utiliza placas fotovoltaicas para accionar tus juguetes

de manera sostenible y limpia.

Nos vemos en nuestra próxima aventura.

-Adiós.

Bueno, qué bien que nos ha dado tiempo a llegar

antes de que se hiciera de noche.

-Otro día podemos hacer una excursión de noche,

con la bicis y las dinamos esas.

-Eso sería genial.

-Sí, me encanta ir en bici.

Me voy a hacer "mapachiclista".

-Bueno, para eso tienes que entrenar mucho.

-Eso tú, yo siempre llego el primero.

-No, Nacho, pero para ser ciclista tienes que entrenar muy fuerte.

-Ay, James, parece que no me conozcas.

Soy Nacho Mapacho

y nací con las aptitudes para ser un "mapachiclista".

-En todo caso, dirás "mapaciclista", ¿no?

-No, porque yo puedo ir en bici y mascando bici a la vez.

Es un nuevo deporte que me he inventado

para los "Mapachajuegos" Olímpicos.

-Pero entonces las cuestas te van a costar mucho más.

-Igual para ti sí.

Yo soy capaz de subir una cuesta

mientras masco chicle y hago globos.

-Antes de subir una cuesta mientras mascas chicle,

sería mejor presentar el informativo.

-Es verdad, cada cosa a su momento.

¡Con todos ustedes, "Está 'mapachando'"!

(Música)

Bienvenidos y bienvenidas a "Está 'Mapachando'",

El noticiero mapache que da las noticias

"pache" lo que "pache".

Hola, James. Te he vuelto a ganar, he sido el primero.

-Claro, empezando antes.

-Sí, siempre tienes excusas.

Anda, ¿tienes alguna noticia sobre ruedas?

-Pues hoy os traigo una noticia maravillosa

sobre las ONG's Agua de Coco y Bel Avenir.

El objetivo principal de la campaña Roul Mon Coco

es que 2250 niños sin recursos

puedan ir a la escuela.

El reto, recorrer 554 kilómetros de Madagascar en bici,

asociando el deporte, la solidaridad

y las ganas de viajar de manera distinta,

para vivir una gran aventura.

Cada participante se compromete a conseguir un euro

por kilómetro recorrido.

Con ello recaudan fondos para la ONG Bel Avenir, en Madagascar,

y Coco Water Foundation, en Camboya.

-Me voy a apuntar a la próxima edición, James.

-Pero son muchos kilómetros, Nacho.

-¿Ya estás dudando de mis capacidades?

Yo lo podría conseguir y hacer más dinero,

porque además iría mascando chicle y haciendo globos.

Ay, mira, hay algunos animales que se han apuntado al reto.

Como siempre, mi propuesta ha sido un éxito

y llegan los primeros participantes para el reto ciclista.

Os presento a mi amigo canino de la "Perrepública" Dominicana.

Él es un gran ciclista y lo muestra en este vídeo.

Ahora solo falta que aprenda a comer chicle mientras pedalea

y estaremos listos.

Me da la impresión de que mi amigo es más rápido que tú.

(RÍE) -Qué gracioso, Nacho.

-Es que estoy lleno de ideas. (RÍE)

-Los que están llenos de ideas son los de la Asociación Maya Real,

que convierten bicicletas en máquinas,

y así cuidan el planeta.

Se llama bicimolino,

y es uno de los 21 inventos de la organización Maya Real,

creada por campesinos e indígenas.

Gracias a esta máquina, cuidan el medio ambiente

y ayudan a las familias más necesitadas.

No hace falta electricidad para poder utilizarlas,

ya que funcionan pedaleando.

Son máquinas que se pueden utilizar para muchas cosas,

como se ve en el vídeo.

-¡Uh, qué idea tan buena!

Si tuviera un bicimolino, podría pedalear

mientras hago zumo de sandía,

hago deporte a la vez que como. ¡Mola!

-Y, además, cuidas el medio ambiente. Todo son ventajas.

-Ventajas las que tiene este otro amigo perro con su familia.

Mira, James, ya podrías cuidarme tú así.

Este amable niño se ha convertido en el héroe de las redes sociales,

porque fue grabado mientras salía a pasear con su amigo en bicicleta.

No solo iban los dos juntos, sino que se aseguraba

que tanto él como el perro iban con la mascarilla, para protegerse.

James, la próxima vez que vayamos de excursión en bicicleta,

me llevas así.

-¿Pero no te encantaba ir en bici?

-Claro que me encanta, pero me encanta más no hacer nada.

Además, así puedo ir comiendo algo. Todo son ventajas, querido.

-Desde luego que cuando tienes la oportunidad de no hacer nada,

te apuntas el primero. -Pues eso ya es hacer mucho.

Tengo que estar atento para ver cuándo aparece la oportunidad

de no hacer nada de nada.

-"Clanners", hasta aquí el programa de hoy.

Esperamos que vuestro día vaya sobre ruedas. ¡Hasta pronto!

(Música)

El otro día me dice mi primo Juan Mapacho:

"¿Sabes que la prima Chispi

anda en bicicleta desde los cuatro años?".

Y yo le digo: "pues debe andar muy lejos".

Eh, eh.

¿Sabéis por qué pongo azúcar debajo de la almohada?

¿Nadie?

Para tener dulces sueños.

(BOSTEZA)