(Sirena)

(Música)

Hola, "clanners", ¿preparados para la clase de hoy?

-Hola, James.

-Nacho, pero ¿dónde vas tan elegante?

-Ahora soy "mapacheabuelo".

-No, no, eso es imposible. -¿Eh? ¿Por qué?

-Porque para ser abuelo, tendrías que haber tenido un hijo

y ese hijo haber tenido otro hijo.

-Claro, porque tú lo digas. -No, no, es que es así.

-James, yo quiero ser "mapacheabuelo" ahora.

-A ver, cuéntame por qué.

-Este fin de semana, estuve en el pueblo de mis abuelos

y son "mapacheadorables".

Mi abuela me hizo tarta de sandía. ¡Estaba para chuparse los dedos!

-Claro, ahora lo entiendo todo.

-Sí, y hemos jugado al parchís y a la petanca

y me han presentado a sus amigos.

Me lo he pasado "mapachachi"

-Qué guay, Nacho, qué fin de semana más completo.

-Sí. Me han explicado un montón de cosas sobre su pueblo.

Es superinteresante.

-Mira, pues justo ahora Catherine nos va a hablar de los pueblos

en la época en que nuestros abuelos eran jóvenes.

-Uh, "mapachachi".

Hello, everybody.

Today, we're talking about grandparents.

Look, I have some photos here.

So I can see what life was like for them

when they lived in a village.

Look, they lived in this beautiful place.

Can you imagine what life was like in the olden days?

Eh, let's do it.

We can imagine with travelling back in time

to the time of our grandparents.

Are you ready?

What is life like in a small village like this?

Is it noisy?

Is it quiet?

Is it stressful?

That's right.

Life in a village like this is quiet.

People are friendly and they all know each other.

The milkman arrives early in the morning.

He brings one pint of milk,

in a glass bottle, to each house.

There wasn't any plastic in those days.

He also brings yogurts.

He drives a milk float, which is a silent electric car.

So, he doesn't wake anybody up.

Many people were farmers in the village at that time.

Farmers grow vegetables and look after animals

like pigs, cows, sheeps and hens.

Look at this pictures.

Who is a farmer?

Yes, your're right.

Both are farmers.

We use de same word

for men and women doing the same job.

Like farmer, baker, grocer.

Or teacher, like me.

(THEY LAUGH)

My grandpa was a policeman.

He protected people and served the community.

But there were other professions like postman.

Which of this is a postman?

This is a postman.

He went from house to house

and delivered letters.

Walking or on a bicycle.

This is a greengrocer.

He sells vegetables and fruit.

And this is a baker.

He makes bread and cakes.

Look at this pictures.

Yes, of course,

they both work in a police station.

There is a policeman and a policewoman.

They are police officers.

Some jobs have different words

depending if is a man or a woman doing the job.

Like actor and actress; waiter and waitress.

My grandparents lived in a detached house.

That means the house is separated from the others houses around it.

And there are other types of houses in the village.

This is a semi-detached house.

It means has another houses attached to it.

Why don't you ask your grandparents

about what life was like for them?

I'm sure they have

so many interesting stories to tell you.

See you next time everybody.

Bye!

(RÍE)

¡Me parto la cola!

-Pero ¿qué te pasa, Nacho?

-Mi abuela, que es superdespistada.

-Ay, ¿y por qué dices eso?

-Porque estaba hablando con ella por teléfono y va y me dice:

"¡Nacho, te tengo que colgar, que no encuentro el teléfono!".

(RÍE)

¡Y estaba hablando conmigo! -Bueno, eso nos pasa a todos.

-Sí, a ella le pasa un montón de veces.

-Bueno, es que cuando la gente se hace mayor,

pierde un poco la memoria.

-Ah, eso también te pasará a ti, ¿no?

Lo digo por la edad, ya eres mayorcete.

-Pues mira, me visto con facilidad.

También es porque hago muchas cosas.

-Yo tengo muy buena memoria.

Qué suerte: soy listo, guapo, inteligente y...

Y...

Ay, se me ha olvidado, es igual. Que soy muy guay.

-Mira, hay que tener paciencia.

Y si a alguien mayor se le olvida algo,

pues se los repetimos y ya está.

-Sí, claro, yo le repito todo lo que haga falta.

Y además les ayudo a buscar las cosas que no encuentran.

-Mira, ahora Orilo y Arlequina

nos van a hablar de la memoria de los abuelos.

Venga, vamos a aprender un poco.

Hola, chicos, chicas, estoy aquí esperando al abuelo de Orilo,

Ourelio, que acaba de cumplir 100 años,

¡nada más y nada menos!

Así que voy a hacerle una revisión, a ver qué tal se encuentra.

-Hola, tú eres la amiga de mi nieto, ¿verdad?

La científica.

-Sí, soy yo, soy Arlequina.

Ourelio, ¿qué tal está? ¿Qué tal se encuentra?

-Pues yo me encuentro bien,

lo que pasa es que no encuentro las cosas,

estoy todo el día buscándolas. Me las esconden.

¿Tú sabes dónde están mis gafas?

-¿Sus gafas, Ourelio? Si las tiene de la mano.

-¡Anda! Es verdad, no me había dado cuenta.

-Bueno, no pasa nada,

su nieto le puede ayudar a encontrar las cosas.

Es normal que las personas mayores tengan fallos de memoria,

pero no pasa nada, tenemos que ser comprensivos.

Repetirles las cosas,

ayudarles a encontrar las cosas con mucho, mucho cariño.

-Pero ¿qué dices? Que no te escucho bien.

(RÍEN)

-Veo que tiene usted problemas de oído.

Eso es que de joven fue mucho a la discoteca.

-¿A la biblioteca? Claro que sí, voy cada día a leer un ratito.

-Ourelio, no oye usted muy bien, ¿eh?

-Uy, claro, no me he conectado el audífono, espera.

Ahora, ¿qué decías?

-Decía que si no escucha bien

es porque de joven fue mucho a la discoteca.

-Uy, no, no, nada de discoteca.

Yo era más de conciertos de heavy metal.

-Bueno, es normal que las personas mayores

tengan problemas de oído.

No es problema, nosotros tenemos que repetirles las cosas

tantas veces como necesiten.

¿Y qué tal las articulaciones, Ourelio?

-Uy, pues Arlequina, ya no puedo dar volteretas, ¿eh?

Pero paseo cada día por el parque

a un metro por segundo de velocidad.

O sea, pasito a pasito.

-Muy bien, pero está usted activo, se sigue moviendo.

Eso es muy importante.

Las personas mayores pueden también desarrollar problemas

en las articulaciones o en los huesos,

como reuma o osteoporosis.

Así que si no pueden hacer todas las cosas que hacían antes,

es también normal.

Bueno, creo que nos falta mirarle la vista, Ourelio.

¿Qué tal? A ver qué tal ve.

Tápese un ojo. -Este.

-Venga, muy bien. Y con el otro,

ahí, al fondo, ¿qué pone en la última línea?

-Pone: "Made in China".

-¡Uy! Pero si ha leído la que está debajo de la última.

¡Pero usted tiene una visión privilegiada, Ourelio!

Qué bien.

Porque también es normal desarrollar problemas de visión

cuando vamos envejeciendo,

como cataratas o como vista cansada.

-Yo tengo un amigo de 102 años

que le tienen que operar de las cataratas, de la vista.

-Pero es normal.

Pero no se preocupe, Ourelio, porque usted está divino.

Ojalá llegase yo a su edad, a 100 años,

tan bien como está usted. -Qué bien.

Pues si estoy tan bien, Arlequina,

me voy a casa a ver mi programa de televisión favorito,

que está a punto de empezar: "Aprendemos en Clan".

Me gusta mucho. -Muy bien.

-Hasta pronto, Arlequina. -Hasta pronto.

Nunca es tarde para seguir aprendiendo.

Ya hemos visto que, a medida que la gente se hace mayor,

puede desarrollar problemas en el oído,

problemas en las articulaciones, problemas de visión,

e incluso de vez en cuando, fallos de memoria.

-Arlequina, ¿dónde están mis gafas?

¿Me las he dejado por aquí? Que no las encuentro.

-Ourelio, que las tiene en la mano.

-¿Otra vez? Ay, ahora sí que podré ver el programa.

-Nosotros nos vemos en nuestra próxima aventura. Adiós.

Pero, Nacho, ¿ahora también vas con bastón?

-Sí, ya te he dicho que quiero ser "mapacheabuelo".

-Y yo también te he dicho que eso no podía ser.

-¡Ay! Yo quiero tener superpoderes, como ellos.

-¿Superpoderes? -Sí, tienen un montón.

-A ver, cuéntame uno.

-El otro día, fui a comprar con mi abuelo

y él hizo el cálculo sin calculadora,

sin móvil y sin nada.

-Pues tienes razón, eso sí que es un superpoder.

Porque si ejercitas la mente, puedes calcular de cabeza.

-Yo quiero aprender a hacer eso.

-Mira, Miguel Ángel nos cuenta unos trucos

para poder calcular de cabeza. -¡Uh, "mapachispas"!

Abuela, ¿recuerdas el truco que te dije para multiplicar?

Sí, sí, el de las manos.

¡Uy, un beso, abuela! ¡Un beso, te dejo!

Hola, matemaníacos y matemaníacas.

Resulta que mi abuela se hace un lío al multiplicar.

Así que le he enseñado un truco.

¿Quieres saberlo?

Pues imagínense que mi abuela necesita comprar qué:

ocho entradas para el teatro y cada entrada cuesta siete euros.

¿Cuánto le va a costar? Pues vamos a verlo.

¡Ah!

Podemos resolver el problema anterior

de la siguiente forma.

Pero ¿y si lo hacemos con el truco que le he enseñado a mi abuela?

Pues para eso, ¿qué he hecho?

Me he pintado los números aquí, del seis al diez, en los dedos.

Seis en el meñique y diez en el pulgar.

Y así, seis, siete, ocho, nueve y diez.

En la otra mano, igual.

Seis, siete, ocho, nueve y diez.

¿Y cómo lo hago? Bueno,

dijimos que eran ocho entradas y eran siete euros cada una.

Entonces, para tener el resultado,

deberíamos multiplicar ocho por siete.

Como mi abuela se hacía un lío, le dije: "Bueno, 8 x 7".

Lo primero que tenemos que hacer es elegir los dedos:

el ocho y el siete.

Y los coloco así, como ven.

Bien, tengo unos números por arriba

y unos dedos por abajo también. Muy bien.

¿Qué hago? Empiezo a sumar primero los que tengo juntos: uno y dos.

Y después los que están debajo.

Uno, dos y tres.

Dos y tres, ¿cuántos son? Son cinco.

Ese representa las decenas.

Es decir, va a ser cincuenta y...

Y me faltan las unidades.

¿Cómo calculo las unidades?

Pues el último paso:

cojo los que están arriba, digo: "Uno y dos".

Y lo multiplico por los que están aquí:

uno, dos y tres.

2 x 3, ¿cuánto es? Seis.

Pues entonces es 56.

Ya lo tengo: 8 x 7 es 56.

Vamos a pensar otro ejemplo.

Imagínense que mi abuela quiere comprar nueve almohadas.

Nueve almohadas y cada almohada cuesta seis euros.

Muy bien, tenemos que multiplicar 9 x 6.

¿Qué es lo primero que tenemos que hacer?

A ver, claro, tenemos que elegir los dedos:

el nueve y el seis.

Que son los que van a multiplicarse.

Muy bien. Y los juntamos así,

importantísimo, este es el primer paso.

¿Cuál era el segundo paso?

Calcular las decenas del resultado.

Y para eso, teníamos que contar estos dedos que tenemos juntos,

uno y dos, bien,

y contar los que están debajo.

Uno, dos, tres.

Dos y tres, ¿cuánto es?

Cinco, pues va a ser cincuenta y algo.

Ya tenemos las decenas.

Ahora solo nos falta saber las unidades de nuestro resultado.

Para eso, teníamos que multiplicar los dedos de arriba.

Es decir, multiplicamos este uno que tengo aquí

por uno, dos, tres y cuatro.

Así que 1 x 4 es cuatro.

54.

9 x 6 es 54.

(RÍEN)

Este truco está muy bien.

Pero hay dos cuentas que no se pueden hacer.

¿Cuáles son?

Pues sí, el 6 X 6 y el 6 x 7.

Pero se pueden hacer las otras, que son las más difíciles

y las que más le cuestan a mi abuela.

Así que ahora, a practicar.

Hasta la próxima, matemaníacos y matemaníacas.

Ay...

-Oye, Nacho, cada vez te pareces más a un abuelo.

-A partir de ahora, puedes llamarme don Nacho Mapacho.

-Muy bien, don Nacho Mapacho.

Oye, ¿has vuelto a estar con tus abuelos?

-Sí. Y me han contado cosas increíbles.

-Es que los abuelos saben un montón de historias.

También es porque han vivido mucho.

-Sí, hemos pasado castañas y nos han contado

un montón de cosas sobre la familia que no sabíamos.

Mi "mapacheabuelo", Manolo Mapacho, ha recorrido medio mundo.

-Qué suerte. Y es que los abuelos cuentan muchísimas historias.

Es el recuerdo vivo de la familia.

-Bueno, a veces se les olvida cómo nos llamamos,

pero es normal, somos 18 nietos.

-Oye, ¿qué te parece si vemos la clase de Mamen.

En ella, nos enseña cómo hacer un mapa visual

con los recuerdos de nuestros abuelos.

(IMITANDO A UN ABUELO) -Oh, me "mapachaflipa" la idea.

Ay, hola, niños y niñas. ¿Qué tal estáis?

Estaba adquiriendo unos álbumes antiguos.

Son álbumes de fotos en los que salgo yo de niña

con mis abuelos.

Me encanta ver este tipo de fotos.

También me gusta ver mucho ver mapas.

Y ahora que lo pienso, se me acaba de ocurrir una idea.

¿Qué tal si hacemos un mapa de fotos?

Quería así como un álbum de recuerdos

con todas las fotos puestas para que se puedan ver a la vez.

¿Qué os parece?

Se me ocurre que nuestro álbum sea sobre nuestros abuelos y abuelas.

Esto nos va a permitir ayudarles a recordar toda su vida.

Y para nosotros, nos va a venir muy bien

porque así les vamos a conocer un poquito mejor.

La verdad es que este es un reto precioso.

¿Qué? ¿Os animáis a hacerlo conmigo? Venga, vamos.

Una parte muy importante de este reto

va a ser conseguir fotografías.

Recordad pedir ayuda a alguien mayor,

porque las fotos que encontréis seguramente sean antiguas

y no estén en formato digital,

hay que tratarlas con cuidado

y hacer copias para que no se estropeen.

Si no, se perderían para siempre.

Tenéis que buscar fotos de vuestros abuelos

cuando eran niños.

Y jugaban con sus hermanos.

O cuando eran más mayores, jóvenes, o el día de su boda.

Que serán recuerdos muy bonitos para ellos.

Vamos a seguir en nuestro reto con más fotografías.

Pero esta vez, vamos a buscarlas de lugares cotidianos.

Lugares que nuestros abuelos y abuelas

también les ayuden a recordar.

Pues de viajes, por ejemplo, o del pueblo, de alguna fiesta.

También de esa cafetería donde solían tomar el café.

O de la tienda donde compraban.

Si son lugares que tenéis cerca, podéis hacer fotos recientes.

Que os ayuden a imprimirlas

y así las podréis poner en el mapa de recuerdos.

La verdad es que las imágenes sirven para activar

los recuerdos y la memoria.

Haced la prueba: enseñadles a vuestros abuelos

las fotos antiguas que habéis encontrado

y las nuevas que habéis hecho vosotros,

a ver qué os cuentan.

Preguntad a vuestros abuelos y abuelas

sobre los recuerdos más importantes de su vida.

Esos serán piezas claves en el mapa de recuerdos.

Aparecerá el día más feliz de su niñez seguramente.

O un día en el que les sucedió algo muy emocionante

cuando eran más mayores.

Como buenos reporteros,

vuestras preguntas tienen que ir más allá.

Preguntadles, por ejemplo,

qué música sonaba la primera vez que se vieron;

o cuál fue la merienda que tomaron juntos por primera vez.

Escribid las ideas importantes que definan estos momentos.

No hace falta escribir mucho, con palabras sueltas servirá.

Por ejemplo, cruasán

o cafetería

o bicicleta.

Ideas sueltas que nos ayuden a recordar.

Bueno, ya lo tenemos casi todo.

He pensado que nos vendría bien una caja

para poder guardar nuestro mapa de recuerdos

con algunas otras cosas.

Nos sirve cualquier tipo de caja:

de madera, un cofre o una caja de zapatos.

¿Ya la tenéis? Yo he encontrado esta caja que veis aquí.

Y me ha parecido buena idea decorarla.

Luego, con la ayuda de un cartón,

he creado dos compartimentos dentro.

Porque, ¿qué vamos a meter en esta caja además del mapa?

Pues recuerdos.

En uno de los compartimentos, meteremos

recuerdos de nuestros abuelos y abuelas

antes de nacer nosotros. Por ejemplo, de sus viajes.

Y en el otro,

recuerdos en los que nosotros ya participamos.

Ese peluche que nos regalaron,

o el gorro de dormir que nos poníamos

cuando íbamos a dormir a su casa la siesta.

Bueno, espero que poco a poco,

vuestro mapa de recuerdos sea cada vez más completo.

¿Habéis visto el mío?

Cuántas imágenes, ¿verdad?

No olvidéis

poner las palabras clave que os ayuden a recordar.

Y si de algún recuerdo especial, no conseguís una fotografía,

siempre podéis hacer un dibujo.

Como este del león, de cuando fuimos al zoo juntos.

Uy, tengo aquí otra foto de viajes que tengo que añadir.

La verdad es que este reto va a ayudar

a vuestros abuelos y abuelas a recordar sus vidas;

y a vosotros, a conocerles un poquito mejor.

Así que seguid investigando. Nos vemos pronto.

(RÍE)

Sí, abuelo,

puedes pedirle que te encienda la tele y las luces.

Y que te llame por teléfono.

Vale, luego nos vemos.

-Oye, ¿qué pasa, Nacho?

-Le he dejado a mis abuelos la "Conexa",

para que les facilite la vida. -Muy buena idea.

-Claro, así pueden pedirle un montón de cosas

y no tienen que levantarse.

-Nacho, eres un nieto fantástico. -Lo sé.

Y también soy muy buen "mapacheabuelo",

tengo los dos superpoderes.

-Además, con "Conexa",

pueden descargar juegos de Internet y así ejercitar la mente.

-Uh, qué buena idea he tenido.

Voy a pedirle a "Conexa" que descargue juegos de Internet

para que mis abuelos trabajen la mente.

Mira, Juan Carlos nos enseña algunos.

Hola, superlingüistas.

Ya vimos que nuestro cerebro es capaz de comprender, analizar,

pensar y memorizar.

Es más eficaz que un ordenador o un robot,

por mucha memoria que tengan.

Eso sí, el cerebro es un músculo que hay que entrenarlo.

¿Quieres que veamos algunas técnicas para poner en forma

nuestra mente y nuestra memoria?

Para aprender sobre un tema,

podemos hacer un juego de memoria con cartas.

Ya verás qué divertido.

Yo he creado un código de colores para recordar palabras

que son verbos, sustantivos y adjetivos.

Recuerda que los verbos son palabras que indican acción.

Como "saltar".

Los sustantivos son palabras que utilizamos para nombrar cosas.

Como "libro".

Y los adjetivos las describen, "grande".

He creado tarjetas de tres colores distintos,

que las guardaré en sus cajas correspondientes.

La roja para los verbos; la verde para los sustantivos;

y la azul para los adjetivos.

A ver, tengo aquí una palabra: "bonito".

¿Qué tipo de palabra es?

¡Sí, un adjetivo! Pues a la caja azul.

Vamos a seguir con otra palabra.

"Piedra".

Esta, ¿qué tipo de palabra es?

¿Lo sabes?

¡Perfecto! Un sustantivo. Pues a la caja verde.

Y ahora tengo: "saltar".

Es una palabra que indica acción. Por lo tanto es un...

¡Claro que sí!

Un verbo, a la caja roja.

Hay una técnica para recordar me parece superdivertida.

Imagina que tienes que aprender los planetas

ordenados según su posición respecto al sol.

Mercurio, Venus, Tierra, Marte,

Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

¿Y si inventamos una frase

utilizando la primera letra de los planetas?

Creo que quedaría algo así, a ver, que pienso. Ah, ya lo tengo.

¿Qué te parece? ¿A que es una buena técnica?

De esta manera,

seguro que siempre recordarás el orden de los planetas.

También es útil inventar una canción para aprender algo.

¿Recuerdas cuando creamos la canción del abecedario?

(CANTAN EL ABECEDARIO)

Podemos ponerle música al nombre de ciudades,

animales mamíferos o plantas.

Es decir, a cualquier cosa que quieras aprender.

¿Qué, qué te parece?

¿Seguimos entrenando nuestra memoria un poquito más?

A mí me gusta utilizar palabras clave

cuando estudio un tema muy largo.

Por ejemplo, si estoy estudiando un tema de literatura,

cojo un folio y apunto palabras como cuento, poema,

obra de teatro, novela, leyenda, fábula.

Y al lado, hago un dibujo que me lo recuerde.

Como puedes de ver,

aquí en "fábula", he dibujado un burrito.

Otra técnica que uso es la de crear mapas mentales.

Son esquemas con dibujos e ideas

que ayuden a recordar unos conceptos.

Fíjate en este que creado para aprender cosas sobre Francia.

Recuerda todas las técnicas que he enseñado.

Espero que te sirvan todas estas técnicas.

Eso sí, no olvides entrenar tu cerebro.

Hasta la próxima.

Qué elegante está usted, don Nacho Mapacho.

-Sí, ¿verdad? Me queda bien esto de ser abuelo.

-Oye, ¿y de dónde has sacado esta ropa?

-Ah, es de mi "mapachebisabuelo". -¿Qué?

-Sí, a mi familia le gusta mucho disfrazarse

y siempre representamos historias.

Como se fuera un teatro.

-Claro, ahora entiendo por qué te gusta tanto

ir a casa de tus abuelos, porque te lo pasas genial.

-Claro, me dejan hacer más cosas que mis padres.

No me regañan y siempre jugamos juntos.

-Ay, ay, ay, estos abuelos.

-Además, no se pierden ni un solo programa.

¡Hola, abuela! ¡Hola, abuelo! (RÍE)

-¿Y qué les gusta del programa? -Pues, sobre todo, yo.

Dicen que soy el presentador más guapo de la televisión.

Y tienen razón. -Vaya, que no tienes abuela.

-Que sí que tengo, te lo acabo de decir.

-Que no, que es una expresión que se utiliza

para la gente con poca modestia, como tú,

y se echan ellos mismos los piropos.

Por cierto, ¿cuál es la parte que más les gusta

a tus abuelos del programa?

-Pues cuál va a ser, el informativo.

¡"Está 'mapachando'".

"Está 'mapachando'".

Bienvenidos y bienvenidas a "Está 'mapachando'",

el noticiero mapache

que da las noticias "pache" lo que "pache".

Hola, James. -Hola, Nacho.

-¿Qué "mapacheincreíbles" noticias nos traes hoy?

Pues mira, que traigo a María Emilia,

una anciana cubana de 117 años.

Mima, que así la llamaban cariñosamente en su pueblo,

es una anciana de Cuba que está considerada

como una de las personas más viejas del mundo.

En este vídeo, tiene 117 años.

Es una abuelita alegre y con muchas ganas de vivir.

Ha tenido tantas experiencias en su vida

que es maravilloso poder escuchar sus historias.

-¡Uh! 117 años son muchos años.

Qué "mapachada".

Tú debes tener por lo menos 100 años, ¿no, James?

-Nacho, yo no soy tan mayor.

-¿Ah, no? Pues entonces te cuidas regular.

No como mi amigo Jonathan,

esta tortuga que tiene casi 200 años.

Jonathan es la tortuga más vieja del mundo.

Y vive en el jardín de una casa donde la cuidan,

le dan de comer y la lavan. Jonathan es muy querida.

Y si pudiera hablar, te contaría muchas, muchas historias.

Era una tortuga bebé cuando aún no había luz eléctrica.

Imagínate, James, todo lo que sabe esta tortuga.

Seguro que aprueba todos los exámenes.

¡James, qué buena idea he tenido!

Voy a llamar a Jonathan para que sea mi profe de historia.

-Eso sería guay, tanto, llegar al viejecitos con la misma energía

que tiene Georgina Harwood, esta viejecita de 100 años.

Que celebró su cumpleaños número 100 tirándose en paracaídas.

Junto a su instructor, subió a un avión a 3.000 m

para dejarse caer y celebrar así la vida.

Me parece una idea genial para un cumpleaños.

-Georgina es mi "ídola".

Me lo apunto en mi lista de deseos:

saltar en paracaídas cuando cumpla 100 años.

Como ídolo que soy, tengo que dar ejemplo.

-Pero ¿te atreverías a hacerlo?

-Claro que sí. Y mientras caigo, me como un sándwich de sandía.

-Tú siempre tan exagerado.

-James, mira lo que he encontrado: un animal inmortal.

Se llama Turropsis nutricula.

Pero yo la llamo "medu", de medusa.

Los científicos han identificado una especie de medusa inmortal,

que se puede convertir en bebé las veces que quiera.

Se hace viejo y otra vez bebé. Y así todo el rato.

Por lo que nunca muere.

¿Te imaginas vivir eternamente, James?

¿Cuánta basura podría comer? ¿Y sandía?

Me estoy poniendo nervioso de solo pensarlo.

Bueno, James, yo me voy corriendo,

he quedado con mis "mapacheabuelos" para ir al cine.

¡Adiós!

-Bueno, "clanners", hasta aquí el programa de hoy.

Y recordad, hay que cuidar de vuestros abuelos

y también pasarlo muy bien con ellos. ¡Hasta pronto!