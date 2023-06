Zapatos rojos y los siete trolls

"Esta es la Isla de los Cuentos de Hadas,

un lugar mágico de príncipes y princesas,

brujas y monstruos.

Hay accidentes y sucesos extraños...

todo el tiempo.

Entonces, la gente recurre a nosotros:

Los Siete Valientes,

los héroes de la Isla de los Cuentos de Hadas.

Sobre todo, a mí, Merlín.

Sin embargo, todo cambió el día que vencimos a un dragón

y salvamos a una princesa.

Creíamos que habíamos salvado a una bruja,

de modo que la atacamos.

Pero estábamos equivocados.

No era una bruja, era una princesa.

¡La princesa de las hadas!

¿Cómo íbamos a saberlo?

¡Parecía una bruja

y todo el mundo sabe que las princesas no parecen brujas!

En fin, ella quiso darnos una lección,

así que nos lanzó una maldición, una terrible maldición.

Nos convirtió en troles de color verde

cada vez que alguien nos miraba.

La única forma de romper la maldición

es recibir un beso de la mujer más bella del mundo.

¿Es una broma? ¿Con este careto?".

(Música)

(Música suave)

(Campanada)

(Música misterio)

Eh... Eh... Hola, majestad.

-Buenos días, señora. -Buenos días.

(Campanada)

Árbol mágico, árbol mágico.

Deseo que hoy sea el día en el que cumplas con tu obligación.

(Campanada)

Y me traigas los zapatos...

de la juventud...

y la eterna... perfección.

(Música magia)

¡Sí! (SE SORPRENDEN)

¡Cámbiame!

¡Ah! ¡Por fin!

¡Oh!

(GRUÑE)

Otra vez... ¿Cuánto tiempo tengo que esperar?

Retirad esto. ¡Cuidado!

¡Toma!

Oh... Dejaos de historias. (GRUÑE)

¡Oh! Gracias.

(Música suave)

¿Qué? Eso no estaba aquí antes.

¿Qué estará tramando ahora?

(Continúa la música)

¿Eh?

(Continúa la música)

¿Eh?

Tú no estabas aquí antes.

Mm... Da igual.

(SUSPIRA)

¡Ou!

¡Sí!

"No puedo creer que mi amada hija Blancanieves

haya cumplido 18 años. Ojalá su madre pudiera ver

que se ha convertido en una joven inteligente y hermosa.

Ocurrió algo extraño durante la fiesta.

Los guardias del castillo trajeron ante mí a una mujer llamada Regina,

me dijeron que era una bruja.

Pero era demasiado bella para ser una bruja.

Me he casado con Regina. ¡Todo parece perfecto!

Salvo por el extraño espejo de Regina.

Algo no va bien.

Uno a uno, han ido desapareciendo todos los habitantes del castillo.

¿Será por ese peculiar espejo?

Lo he visto con mis propios ojos,

Regina hablando con un árbol. Tiene que ser una bruja.

Debo enviar a Blancanieves a un lugar seguro.

Mi querida Blancanieves, cuando leas esto,

mi destino será incierto. Ahora viene a por mí.

Confío en que puedas encontrar a Los Siete Valientes

y pedirles ayuda.

¡Manzanas!

La más misteriosa de las frutas".

Oh... Papá...

¿Dónde estás?

(Campanada)

No parecen peligrosas.

(Música tensión)

¿Eh?

¡Oh! ¿Regina? ¡No! ¡Mis zapatos!

¡Cogedla!

(Continúa la música)

¡Ay!

¿Me prestas esto? Vale.

¡Gracias! ¡Oh...!

(GRUÑE)

(Continúa la música)

(GRITA)

¿Qué?

¡No!

(Música suave)

Bajito, regordete y verde.

Ah... El verde es el color de los troles.

Azules o amarillos seríamos monos y achuchables.

(ACENTO INGLÉS) ¡Deja de quejarte, Merlín!

Estoy pensando cómo librarnos de la maldición

y darle una patada en ese culo gordo.

(ACENTO FRANCÉS) -Chicos, tenemos que encontrar a la princesa

más guapa que exista para que nos bese.

Y ya no nos quedan alternativas.

(ACENTO ALEMÁN) -¿Y cómo va a mirarte a ti una mujer hermosa con esa pinta?

(Grito)

¿Qué es eso? ¿Una especie de pájaro?

Espejito mágico lleno de sabiduría,

¿quién del reino la más bella sería?

(ESPEJO) "La mujer que lleva zapatos rojos".

Y una cosita.

Poner "sería" al final para que rime es un poco forzado.

¡No me repliques y dime cómo se llama!

(RÍE) ¿Cómo queréis que lo sepa? No salgo mucho.

Bueno, eres un espejo mágico.

Mágico es mi nombre de pila.

En realidad, me llamo Mágico González.

¿Qué sabes hacer entonces?

Solo reflejo lo que veo, la verdad.

Y la verdad es que deberías verte ahora mismo.

Estás fatal. (RÍEN)

Cuidado...

Repartid carteles en su busca por todas las ciudades, pueblos,

valles, bosques y tabernas del reino, ¡y encontradla!

Noto cómo mi poder me abandona.

No me queda mucho tiempo, el envejecimiento se acelera.

Y solo tengo como ayuda tres incompetentes trozos de madera.

Tal vez deberíais contratar a alguien más,

alguien que se beneficie de vuestro éxito.

¿Qué os parece este tipo?

Interesante...

Sigue hablando,

González.

¡Eh, eh! ¡Aquí, aquí! ¡Sí, sí! ¡"Vieni qui"!

-¡Venid a ver! ¡Mirad, mirad, mirad!

-¿Qué es eso?

(Música tensión)

Yo entiendo mucho de siluetas,

y creo que esa forma es de una bruja. -No nos precipitemos.

Sí, puede ser una bruja o...

Sí, es una bruja. La bruja que nos maldijo.

¡Le daremos caza y haremos que rompa el hechizo!

¿Eh?

(Música intriga)

¡La varita donde pueda verla, bruja!

(Música romántica)

Oh...

(HABLA EN ALEMÁN) -¡No, no, no!

¡Quieto! ¡Te voy a cocinar una venganza!

-Oh... Qué hermosa.

No sabía que pudiera haber alguien tan bello.

¿Cómo ha acabado con nosotros?

(TODOS) Oh...

(SE ASUSTAN)

(CARRASPEA) Hola, estimada doncella.

Bienvenida a mi hogar-puesto de mando.

Tengo seis compañeros, pero el contrato está a mi nombre.

-Yo pago del alquiler. ¿Tu hogar?

¡Ay, madre! Lo siento mucho. Tenía mucha hambre y...

No, no, no, no, no necesitáis disculparos.

No era nuestra intención interrumpir vuestro robado tentempié.

Si aún tenéis apetito, puedo prepararos algo sencillo.

Esferificaciones de apio con sal de lima...

¿Quién es esa?

Ah... ¿Quién?

¡Vaya!

Estoy muy... cambiada.

O sea, mi cara y mi cintura y mi cintura... ¿Mi cintura?

¡Oh! ¡Impresionante! ¿Qué me ha pasado?

(RÍE TÍMIDA)

¡Oh! He debido levantarme demasiado deprisa.

Qué dolor de espalda. Me... ¡Oh! Oh...

De cabeza queréis decir.

¿Necesitáis ayuda? No.

(DISIMULA) Estoy bien.

Eh... ¿De verdad tengo ese aspecto? ¿En el espejo veis lo mismo que yo?

Sois bellísima, señorita. Como un ángel.

¿De veras?

¿Será por...? Perdonad, ¿quién sois?

¡Oh! Soy Blanc... ¿Blanc?

No, no, no, no.

Mm... Me llamo...

Za... Zapatos Rojos. (RÍE NERVIOSA)

Sí, esa soy yo, Zapatos Rojos. Un hombre genial.

Por casualidad, ¿os llamáis princesa Zapatos Rojos?

Pues claro que es una princesa.

¿Cómo iba a ser tan bella si no lo fuera?

Es obvio. ¿Verdad, señorita?

Es obvio, claro, soy una princesa.

¿Quienes sois vosotros? Yo soy Merlín,

héroe a tiempo parcial, romántico a jornada completa.

Ellos son Jacques, Hans, Arturo, Pino, Noki y Kio.

¡Venga ya! ¿Os llamáis igual que Los V Siete,

Los Siete Valientes? Los estoy buscando.

A ver si lo adivino, Merlín es vuestro favorito.

Eh... No, la verdad.

No, Merlín no es vuestro chico.

Yo creo que estáis más por el príncipe Arturo.

¿Sinceramente? Ninguno de ellos es mi tipo.

Oh, oh, oh...

¡Oh! Pues genial porque no somos ellos.

De hecho, somos personas totalmente diferentes.

Para nada somos esos que son víctimas de una maldición

y han cambiado de aspecto, pero solo cuando alguien los mira.

Es muy complicado. Me alegro de que lo aclares.

Bien, ¿cómo puedo ayudaros, bella doncella?

Tengo que encontrar a mi padre.

Y sé que Los Siete Valientes pueden ayudarme.

Conocemos muy bien a Los Siete Valientes.

Tienen una agenda apretadísima, pero confiad en mí,

encontraré a vuestro padre en cuestión de un mes.

Yo puedo hacerlo en una semana. -Cuatro días.

-Tres. -Dos.

-Uno... y medio.

-Yo encontré a vuestro padre hace dos semanas.

¿En serio? Solo...

necesito unos días para hablar con él.

De verdad que necesito encontrar a mi padre.

Un momento.

Nadie los ha visto desde hace más de un año, ¿no?

No los vais a encontrar ahora.

Somos vuestra mejor opción. Vaya.

Hacía mucho que nadie me ofrecía su ayuda.

Sois increíbles. ¿De verdad?

¿Os parecemos increíbles? ¡Sí!

Sois cariñosos, dulces y...

¿No somos tan horribles? No.

Sois una verdadera monada.

(SUSURRA) Creo que se ha quedado prendada de mí.

(SUSURRA) Pero es preciosa...

Ah... Puede ayudarme a romper la maldición.

¿Quién va a venir a mi fiesta de cumpleaños?

¿Ha confirmado Ariel? Dice que no puede venir, señor,

tiene que ir al podólogo. ¡Pero si es una sirena!

¿Qué hay de la Bella Durmiente? Cita médica.

¿Está enferma? Dice que duerme fatal.

Si no va a dormir, ¡puede venir a mi fiesta!

¿Qué pasa con Rapunzel?

Y no me digáis que tiene hora en la peluquería.

No, está haciendo... Eh... Puenting.

¿La Princesa Prometida? Eso es una película, señor.

¿La princesa Leia? Ahora es general.

¡Buscadme unas "celebrities"!

(SOLLOZA) Soy terriblemente impopular

y no entiendo por qué.

(Timbre ascensor)

Saludos, príncipe Anodino. Se pronuncia "Anudán".

Seguro que sí...

Si has venido por la promoción "Hágase un selfi con el rey",

hemos terminado. Y menos con esas arrugas.

Andando.

(SE ASUSTA) ¡Oh!

¿No creéis que la gente os respetaría

si celebrarais vuestro cumpleaños

con una mujer hermosa del brazo?

Por fin alguien dice algo sensato.

Esta bruja fea me entiende. (RÍE)

Entonces, permitidme que os sugiera invitar...

a esta joven doncella. ¡Ah! ¡Es preciosa!

¿Cuándo podrá estar aquí? Bueno, eso depende de vos.

Veréis, ella me ha robado algo.

Encontradla, colocadla a vuestro lado.

Entonces, pareceréis un triunfador

y yo recuperaré mis zapatos.

No temáis, leal arpía.

Yo, el príncipe Anodine, encontraré a esa fugitiva

¡y haré que pague por sus delitos!,

obligándola a asistir a mi cumpleaños.

¡Yia! Habrá globos. Se me acaba de ocurrir.

Habrá...

Más bien bobos.

Igualito que papá.

Mm...

Pero papá no me reconocerá.

¿Eh?

Pero ¿por qué no me puedo quitarme...

estos zapatos?

¡Oh!

Ah...

¡Ah! Sí... Esta soy yo.

(LLAMAN A LA PUERTA)

¡Ah!

¿Queréis poneros la mascarilla hidratante conmigo?

Oh, gracias.

Oh... Uf, es que...

(BOSTEZA) Estoy muy cansada. ¿Estáis segura?

Es superimportante hidratarse la piel.

Segurísima. Eh...

¡Uf!

¡Es una excelente receta francesa hecha por hidratar la piel!

¡Se hace con baba de caracol!

¿Papá?

Mm... Hechizos para enamorar a cualquiera.

¡Ah! Aquí está.

¡Merlín! ¿Has visto mi libro de recetas?

¿Has mirado en la cocina? ¡Oh! Qué tonto.

En la cocina, claro.

Ah...

Bueno, ¿por dónde iba?

(Se abre la puerta)

Merlín, ¿has visto mi antiarrugas?

(GRUÑE) No la encuentro por ningún lado.

¡No, no sé dónde está! ¡No la he visto! ¡Vete, por favor!

Hay gente que no sabe controlar su mal genio.

(SUSPIRA)

Conseguir un beso nunca supuso un problema con esa cara.

¿Eh?

¿Zapatos Rojos?

¿Papá?

¡Papá! ¿Estás ahí?

¿Papá?

(Estruendo)

(Música tensión)

Ah...

(Continúa la música)

Chicos, hacedme caso.

Las golosinas conducen al corazón de una mujer.

(RÍEN)

Funciona. Lo llamo autorretrato.

-Yo lo llamo "duplicatón". -Yo lo llamo selfi.

-A Zapatos Rojos le va a encantar.

-"Monseur, monseur", ella no quiere dulces ni selfis.

Las mujeres quieren diamantes.

-¿Merlín?

¿Eh?

¿"El libro de los hechizos para enamorar a cualquiera"?

(GRUÑE)

(TODOS) ¿Eh?

Vale, enorme y terrorífico conejito de madera,

eres un conejito bueno.

Eres vegetariano, ¿verdad?

¡Oh!

¿Qué ha sido eso? ¿Un relámpago? En realidad, se llama magia.

Lo he hecho yo. ¿En serio? ¡Pues haz más!

# Nena...

# Puedes sentir lo que hay en mí.

# Solo deseo siempre estar

# junto a ti. #

¡Oh!

(Música tensión)

¡Sigue corriendo!

Y pase lo que pase, no mires atrás. No puedo irme sin ti.

¡Estás mirando atrás! ¡No lo hagas! Pero...

Siento desintegrarte, Orejotas,

pero tengo que impresionar a una mujer hermosa.

¡Conejito feo y gordo, aquí! ¡Rojos, deja de ponerte en...!

(GRITA)

¡...peligro!

(Música tensión)

(GRITA)

(Continúa la música)

¡Ah! (GRITA) ¡Ah!

Arturo, aguanta.

Es inútil, Zapatos Rojos, la vida se me escapa.

(EXAGERANDO) ¡No me queda mucho! Solo tengo que...

poner en alma en ello. Veo la luz al final del túnel.

Ha llegado el momento de repartir mandobles en el cielo.

Lo he pasado bien, hastag afortunado.

¡Si yo podía levantar 250 kilos!

Antes de irme, ¿me das un beso de despedida?

-¡Zapatos Rojos! ¡Ay! Menos mal que estás a salvo.

-¿Necesitas el boca a boca? Soy todo un experto.

Y, tranquila, me he cepillado los dientes dos veces.

No, no, no, estoy bien, pero Arturo está atrapado.

Intentaba salvarme y... ¿Quiere levantarte?

¿Qué? ¿No está herido?

Solo en su orgullo. -En serio, Arturo,

tienes que buscarte un método mejor para ligar.

(CARRASPEA)

(Estruendo)

Apartad, igual tengo que volver a arriesgar mi vida.

(Música tensión)

¿Alguien ha pedido tres inventores? -¿Tres genios?

-¡Oh! Debemos de ser nosotros. (LOS TRES) ¡Oh!

-Todos han venido a ayudar. Genial. Sí, genial.

-Todos, excepto Merlín, claro. -¡Ah! Estupendo. Ahí viene ahora.

(JADEA) ¿Dónde te habías metido?

Podría haberle pasado algo a Zapas si no hubiera venido yo.

¿Tú? (JADEA)

¡Ni se te ocurra! Yo... Yo...

¡Yo la he salvado antes!

¿Verdad? Estaba preocupada por ti.

Yo también estaba preocupado por mí.

Pe... Pe... Pero más por ti. Nadie tiene que preocuparse.

Arturo está aquí. Después de ti. Vale.

¿Eh?

(Música emotiva)

No debes entrar en el bosque tú sola. Es un paisaje de pesadilla,

apto solo para guerreros sedientos de sangre, como yo.

Y las ardillas. Me pareció ver a mi padre.

Pero resultó ser... ese conejo gigante.

Si alguna vez vuelves a cometer un error tan peligroso y extraño,

que sepas que puedo protegerte. Eres muy amable.

Pero... si deseas expresarme tu gratitud, puedes...

¡Oh! Lo siento mucho, ha sido un poco...

No pretendía darte una torta tan fuerte.

Cosas que pasan. (RÍE) No importa.

(CARRASPEA) ¿Un beso de disculpa, entonces?

-¡Uh! -¡Bravo, "mon ami"!

(RÍE) No ha colado.

¡Zapatos Rojos!

Señores, si queremos romper la maldición,

tenemos que trabajar en equipo.

Lo que quiere decir, haced lo que os diga.

-¿"Scusi"? ¿Qué? ¡No!

Debes de estar de guasa.

-Hans y Jacques buscarán alrededor del Lago Funesto.

Trillizos, registrad las Cuevas de la Desesperación.

Zapatos Rojos y yo iremos a la Avenida del Ganso de Oro.

La Avenida del Ganso de Oro,

que, casualmente, es donde vas cuando tienes una cita.

Centrémonos en la misión. Ya veremos en qué acaba la tarde.

Lo único que vas a comprar en la Avenida del Ganso de Oro

es un rechazo. Y ni siquiera lo puedes pagar...

Tengo posibilidades. Ya has visto lo que ha hecho.

Es una muestra de afecto.

Cada mujer lo manifiesta de una forma distinta.

-Sí, pero te ha abofeteado. -Permitidme que os recuerde

que esto es lo más parecido a un beso

que hemos recibido desde la maldición.

Colaboraremos para guiar los sentimientos de Zapatos Rojos

hacia mí y así romper la maldición. ¿Y qué pasa con todos nosotros? ¿Eh?

Cuando recupere mi forma principesca,

se correrá la voz sobre Los Siete Valientes

y las mujeres suplicarán besar vuestros verdes morros.

-¿En serio? -Parece lógico.

-Traeré el "gelato".

-Conseguir un beso es más fácil de conseguir siete.

¡Eso no es un plan! Solo piensa en sí mismo.

Un plan medio bueno es mejor que ninguno.

-Tranquilo, Merlín, voy a encargarte una misión importante.

(GRUÑE) ¿Una misión importante?

Tomad, lo hice anoche.

No sé si es un dibujo espantoso

o muy vanguardista.

Mi vecino es un fantástico profesor de pintura. Salvatrol Dalí.

Una cosa está clara.

Tu padre es un poco gordito.

Bastante.

Tú has debido salir a tu madre. No, me parezco mucho a mi pa...

¡Sí, a mi madre! Caray, somos... idénticas.

Gemelas. (RÍE DISIMULANDO)

De acuerdo. Ya conoces el plan, en marcha.

Desplegaos. ¡Equipo trol, adelante!

(RÍE)

¿A dónde crees que vas?

Tu puesto está ahí. -Vigila al monstruo salvaje.

-Yo lo llamo tronco. -Yo lo llamo culo de madera.

-No te agobies, Merlín,

nos ocuparemos de que a ti también te besen, al final.

-Separémonos aquí. De acuerdo, hasta luego.

Sé perfectamente dónde debemos buscar a tu padre.

¿De verdad? ¿Dónde?

(HACE FUERZA)

(GRUÑE) ¡Papi!

¡Hala!

¿Es lo que creo que es? ¡Te presento a Excálibur!

La legendaria espada incrustada desde hace siglos en esta roca

a la espera de que un hombre de gran fuerza la libere.

Ahí dice: "No trate de sacarla por la fuerza".

¡Oh! Ya. Sí, bueno... (CARRASPEA)

Lo siento, es que, en el momento en que te vi,

supe que estabas destinada a mí. Y he pensado que,

si te demuestro mi fuerza, me haré digno de tu afecto.

¡Oh! (RÍE NERVIOSA)

Uy, la dejaré en su sitio. ¡No, no, no! ¡Puedo sujetarla!

(Música)

Oh, Arturo... Ha sido la suerte del principiante.

¿Quieres que la vuelva a sacar o algo?

No, no me siento humillado para nada.

Vámonos.

(HACEN FUERZA)

¿Mm? No me mires así.

Yo soy el auténtico prisionero.

¿Qué? ¿Tienes hambre?

¡Pi... lla!

¿Eh?

¡Yuju!

¡Corre, tronquete!

¡No voy a dejar que Arturo rompa la maldición él solo!

(Música aventura)

¡Permiso! ¡Oh!

¡Uf!

Arturo, ¿a dónde vas?

Ah, vale.

Hasta luego.

Hola.

¡Oh! ¡Mira lo que me has hecho hacer!

¡Has...!

Lo siento. ...hecho que quede perfecto.

Gracias.

¡Oh!

Lo siento mucho.

No, no lo sientas, lo siento yo. ¿Estás bien?

Y... no te preocupes por esto.

¿Qué? ¡Tachán!

(Música)

Perdonen, ¿han visto a este hombre?

# Me siento tan bien hoy.

# Con fuerza y decidida voy.

# No hay nada que cambiar.

# Flotando estoy en un sueño real.

# Y parándose a mirar,

# cuchichean, pero me da igual.

# Y parándose a mirar.

# Cuchichean, pero me da igual.

# No importa lo que creas ver.

# No juzgues sin razón de ser.

# Mírame tal como soy yo.

# Todo está en el corazón.

# No me importa

# lo que digan de mí.

# No me importa, # yo soy tal cual, yo soy así. #

(SUSPIRA)

Oh...

Arturo, he estado pensando.

¿Qué te parece si saco Excálibur por ti? Será nuestro secreto.

¿De verdad? ¿Ahora tenemos un secreto?

Sí.

Me gustan las chicas que saben guardar confidencialidad.

Encontremos a tu padre, Rojos. Adiós, chicos.

¿Eh? ¿Qué?

¡Eh!

¡Tú!

(Música tensión)

¡Eh!

¡Alto!

(Continúa la música)

¡Corre!

(Continúa la música)

¿Eh?

(RÍE) (AMBOS) ¿Eh?

Oh, chicos, no hace falta que me ayudéis.

Esta no es. ¡Vámonos! -Perdone, señorita.

¡Uf!

¡Zapatos Rojos! ¿Dónde se ha metido?

¿Dónde está Zapatos Rojos? Eso me gustaría saber.

Un momento.

¿Quién ha dicho que podías abandonar tu puesto?

He sacado a pasear al conejo.

¡Zapatos Rojos! ¿Dónde estás?

-Eh, ¿has visto a esta joven?

-Mirad lo que he encontrado. ¡Oh! Son míos.

Eh... ¿Te importa devolverme mis zapatos?

(RÍE) Anda ya... No hablarás en serio, ¿no?

No estoy de humor, la verdad.

¿Quieres hacer el favor de devolvérmelos?

¡Ja! No te van a caber. Me cabrán mucho mejor que a ti.

¡Eh!

(RÍEN)

¡Zapatos rojos! ¡Chicos! ¡Chicos, estoy aquí!

¡Zapatos Rojos! ¡Zapatos Rojos! ¿Dónde estás?

(RÍE) Ni los enanos más horrendos quieren ayudarte.

Esos enanos no son horrendos.

Y no necesito que nadie me ayude.

¡Oh!

¡Quieta! ¡Deja los zapatos en el suelo!

¡De rodillas y las manos detrás de la nuca!

Ahora que lo pienso, son vuestros.

No hace falta que me empujéis a un rincón.

Da mucho miedo.

(Música tensión)

(Música heroica)

Vuestros zapatos rojos, milady.

Gracias.

Perdonad, señorita, ¿nos conocemos? Eh...

Bueno, esa es una pregunta un tanto complicada.

¡Zapatos Rojos!

He de irme. Cuidaos. Eh...

(Música emotiva)

¡Ah!

¡Ah! ¡Chicos!

¿Dónde se habrá metido?

¡Zapatos Rojos! (AMBOS) ¿Eh?

-¡Espera!

¿Eh?

¡Agárrate! (GRITA)

Un momento.

Ya la tenemos, ¿no? (RÍEN)

-No lo pillo.

(JADEA)

Ahora sabemos lo que es capaz de correr un conejo, si es necesario.

Gracias por ayudarme, Merlín. Un placer, milady.

Pero también lo he hecho por nosotros.

Por cierto...

¿Qué es esto?

Te parecerá una tontería, pero...

Son mis zapatos.

Son mágicos. Desde luego, son fabulosos,

pero ¿por qué te persiguen? No, mis zapatos...

son mágicos de verdad. ¡Zapatos Rojos!

¿Eres una delincuente? No, claro que no.

Ah... Sabía que una chica tan guapa no podía ser una delincuente.

Debemos irnos cuanto antes, puede haber más guardias por aquí.

No te preocupes por ellos, tengo con qué defendernos.

Esto va a hacer mucho más difícil encontrar a mi padre.

¿Eh? ¡Creo que tengo una idea!

(Música)

# Qué visión, qué emoción # cuando en tu busca voy.

# Como un mar celestial # que aparece tal cual.

# Quiero que sepas que yo jamás # vi algo tan hermoso.

# Las estrellas están, # nos iluminarán.

# Tú y yo

# en unión.

# Quiero que sepas que yo jamás

# vi algo tan hermoso. #

¡Tachán!

¡Hala!

(TARAREA)

¿Qué te parece?

Es... increíble.

Gracias.

# Si al nacer algo ideal

# y las estrellas en línea están

# en el lugar, en lo que... #

(SOPLA)

Tenías... una cosita en la mejilla.

Bueno, vámonos.

(SUSPIRA)

Llevamos horas andando.

-Y seguiremos andando hasta que la encontremos.

(AMBOS) ¿Eh?

(RÍE)

Ya la tenemos.

-¿Se han ido? (CHISTA) -¿Qué importa?

-Venid, vamos a ver.

-Mirad eso.

-¡Guau! -¡Hala!

Impresionante. -¿Quién es ese?

-Es el padre de la chica. -Pero ¿dónde está la chica?

-Pone: "Contacte con Paco Lobatrol". Él sabrá.

-Pero ¿por qué Paco Lobatrol? -Hay que preguntárselo a la chica.

-Perfecto. ¿Dónde está la chica?

-Pone: "Contacte con Paco Lobatrol". Él sabrá.

-Pero ¿por qué Paco Lobatrol? -Hay que preguntárselo a la chica.

-Eh... ¿Dónde está la chica?

-Pone: "Contacte con Paco Lobatrol". Él sabrá.

-Pero ¿por qué Paco Lobatrol? -Hay que preguntárselo a la chica.

(Música)

(HUELE Y SUSPIRA)

# Si al nacer algo ideal

# y las estrellas en línea están... #

¡Ay! ¿A qué ha venido eso?

Amigo mío, estás saboteando mi relación con Zapatos Rojos.

¿De qué relación estás hablando?

Zapatos Rojos y yo compartimos un secreto.

Te lo contaría, pero es un secreto.

Mientras tú te dedicas a guardar secretos,

yo voy a romper la maldición.

No eres nadie sin tus hechizos, brujo trol.

¡Tú tampoco sin Excálibur!

No estarás esperando a que alguien la saque de allí por ti, ¿no?

¿Cómo lo has sabido? ¿Es cierto?

(GRITAN)

(Música)

¡Oh, Hans! No deberías...

Cosas dulces para la persona más dulce.

Mm... ¿Mm?

¡Está buenísimo! ¡Oh! No es nada.

Tú dime qué quieres, cuando quieras, durante el resto de tu vida.

¿Te gusta la "fondue"? -¡Mirad!

Tallado por los mejores joyeros de entre todos los joyeros que conozco,

que son un montón.

Es bonito. Y es tuyo, señorita Zapatos.

Tuyo a cambio de nada. O quizá un beso.

Eres muy amable, Jacques, pero no puedo aceptarlo.

No quiero tus joyas, solo tus buenas intenciones.

Mis intenciones son mejor qué buenas, son super "bon". ¿Mm?

¿Eh?

...Tan repulsivos troles.

¿Repulsivos se escribe con B o con V?

Quiero usar la forma más ofensiva.

¡Uh! Es ese panoli, el príncipe Anodino.

¡Te he oído! Se dice "Anodán". Oh...

Dentro de vuestra cutre fachada de pacotilla

que simula una parodia de castillo,

hay una bella y buscada delincuente.

Os ordeno que salgáis de ahí inmediatamente

y os entreguéis sin demora.

Si no obedecéis, no volveréis a ver a estos dos.

Cuento hasta tres.

Uno...

Dos...

Era mentira. ¡Al ataque!

(GRITAN)

(Música romántica)

Oh...

¿Soy la persona a la que buscas? Sí.

Sí, efectivamente, aunque no sé si eres una persona

o una bella aparición,

una especie de cosa angelical con alas.

Cosita angelical alada.

Iré contigo, pero solo si sueltas a mis amigos.

¡Soltadlos, soltadlos!

Bien, aquí viene la buena noticia. Es mi cumpleaños

y tú vas a ser la bella del baile.

La invitación... me encanta, en serio, pero...

No es una invitación, más bien es una orden.

¡Preparad el carruaje de mi dama! Ha dicho que no quiere ir, Anodino.

(IRRITADO) ¡A-no-dán! Y no me trolees, trol.

¡Oh! Qué grosero. Totalmente de acuerdo.

Estos súbditos de hoy en día... ¿Nos vamos?

¡Oh!

(RÍEN)

¡Cogedla!

Tú entretén a los soldados, yo la sacaré de aquí.

¡No, yo soy más rápido! Quédate y así ganaremos tiempo.

(Música aventura)

Se me ocurre una idea. Dejad de pelear... ¡Y pelead!

-¿Cuál es el plan?

-Rescatar a Zapatos Rojos. Como en los viejos tiempos, chicos.

(GRITAN)

(Música aventura)

¡Arturo!

(Continúa la música)

(RÍE) ¡Ah!

¿Podemos acabar de una vez? Solo son troles.

(RÍEN)

(Continúa la música)

¡Eh! ¿Habéis oído algo? (NIEGAN)

(Continúa la música)

¡Dale!

(Continúa la música)

¡Oh!

(Música tensión)

¡Yia!

(RÍE) ¡Oh, oh!

¡Ay, ah!

(RÍE)

(Música heroica)

Eh... Muchachos, ¿estáis descansando?

Pues para vuestra información, ¡se están escapando!

¡Uh!

¡No!

¿Eh?

¿Quién arroja verduras?

¿Eh?

¡Sí! ¡Has sido "merlindado"!

¿Eh?

(GRITA)

(Música aventura)

¡Corre! (RÍE)

¡Jacques! (BALBUCEA)

(RÍE)

(Música tensión)

Agáchate.

¡Oh!

Lo siento mucho. ¿Estás bien? No... Para nada.

(Continúa la música)

(SE QUEJA)

(CARRASPEA) Señores...

Él se rinde. -¿Qué?

(RÍE)

(Música)

Motores a "tutta" máquina. -Arriba escudos.

-Encended la mininevera.

(Continúa la música)

(GRITAN)

(Continúa la música)

Superhéroe aterrizando. -¡Hurra por nosotros!

-¡Lo conseguimos! Gracias a mí.

(GRITAN CONTENTOS)

No puedo creerlo.

Por fin armamento de verdad. Gracias. ¡Fuego!

(Música tensión)

(TOSEN)

Fuego.

(GRITAN)

¡Uh! Qué cerca.

La bola del cañón, no tú.

¡Tiempo, tiempo! Alto todo el mundo.

Casi os la cargáis,

y no podrá venir a mi fiesta si os la cargáis.

Perdone, señor. De acuerdo, sigamos.

¡Rendíos, monstruos! ¡No, un momento!

(Música heroica)

¿Mm?

¿Mm?

(Continúa la música)

(GRITA)

¿Eh?

(Crujido)

¡Ah! Eso está bastante bien.

(Música tensión)

¿Eh?

(Continúa la música)

¡Adentro todos! ¡Rápido!

(GRITAN)

(GRUÑE) No sabéis con qué príncipe os la estáis viendo.

Anodine no tiene nada de anodino.

¡Vol-ve-ré...!

El martes. No, espera, deja que consulte mi agenda.

Esto... El jueves. ¡Volveré el jueves!

(RÍEN) Estaremos preparados.

-Y esperándote. -"Arrivederci".

-Chao, "pescao". -"Addio".

Ha sido troleado. ¿Mejor así? "Merlinado" suena mejor.

(RÍE)

(Música emotiva)

¿Eh?

(RÍE) Oh...

(RÍEN)

Ay... Deberías haber visto la cara tan fea que puso

cuando conejito corrió tras él. (RÍE)

Siempre lo ves todo así, ¿verdad? ¿Con... mis ojos?

Siempre te fijas en el aspecto de la gente.

¿Sí? Yo no estoy tan seguro,

pero estoy deseando que veas mi verdadero yo.

¿Qué clase de Merlín es el verdadero tú?

A lo mejor, no me crees,

pero el verdadero yo es famoso, apuesto e incluso popular.

No bajito, rechoncho y verde.

Sí, eres bajito, rechoncho y verde,

pero también eres una persona maravillosa y encantadora.

No me he explicado.

Si vieras mi verdadero yo, sabrías perfectamente lo que digo.

Creo que ya veo tu verdadero tú. Y me gustas...

tal como eres.

(RÍE) Me troncho.

Espera, cierra los ojos e imagina mi verdadero yo.

Te garantizo que será diferente.

Sí, siento algo diferente. ¿En serio?

Pero abra o cierre los ojos, para mí, sigues siendo Merlín.

Dime...

¿Qué soy yo para ti?

Eres un don.

Un don que me transformará en alguien fantástico.

Tan fantástico como tú.

(Música)

(SILBA)

En realidad, yo también quiero enseñarte algo.

Oh... (HACE FUERZA)

(CARRASPEA) ¿Te echo una mano?

Espera, no, tranquilo, yo puedo.

A la una...

A las dos... Vale, sí, necesito ayuda.

(HACE FUERZA)

¡Oh!

(GRITA)

¡Ajá! ¡Eh, eh, eh! ¡No!

Pero gracias.

(GRITA)

(RÍE)

¿Sabes? Lo curioso es que son supercómodos.

No, lo único que quiero saber

es dónde estabais cuando cayó la fachada.

Fue aterrador. (GRITA)

¿Qué haces aquí?

¡Ah! Vengo a por mis zapatos.

Pues los tenía... Bueno, los vi, pero esos repulsivos troles...

Es "repulsibos" con B. ¿Has fracasado?

No he fracasado. He hecho... una pausa.

Sí, esta es una pausa calculada. Voy a volver el jueves.

Todos hemos tomado nota... ¡Silencio!

Da un bocado.

Para recuperar fuerzas. ¡Una manzana!

La más misteriosa de las frutas. No tengo mucho tiempo, príncipe.

Aún puedes celebrar el mejor cumpleaños de tu vida,

pero, recuerda, lo que sea malo para mí,

será malísimo para ti.

(GRITAN ASUSTADOS)

¡Oh!

(Relámpago)

¡Bah! ¿Qué es lo peor que podría pasar?

Mm...

Está bastante dulce.

(SE QUEJA)

(Música tensión)

¡Yuju!

(RÍE)

No te muevas. Vale.

¡Pino, Noki, Kio, mostradnos lo que podéis hacer!

De acuerdo. -Allá vamos con mucho gusto.

(Música)

Un poco más a la izquierda.

Ahí. Ahí, sí, sí.

(Continúa la música)

¡Oh!

Esto sí que parece un auténtico hogar.

Sí, podría acostumbrarme. (NIEGA) Yo no.

¡Es una copia perfecta de mi dibujo! ¡Increíble!

Déjame probar.

¡Caray! Con esto va a ser mucho más fácil encontrar a tu padre.

Por desgracia, esto pesa mucho. -Y no vuela.

¿Para qué necesita volar?

Los carteles no servirán para nada si no los repartimos.

Chicos, muchísimas gracias por todo lo que habéis hecho por mí.

Ay... Ha sido un "piecere". -No hay de qué.

(HACE FUERZA)

(Música)

Abriendo compuerta.

(Continúa la música)

¿Sabes, Merlín? Me siento muy afortunada de haberte conocido.

¡Ah! Yo también.

Siento que todo es posible.

# Nena.

# Coge mi mano y mírame.

# Yo soy tu hombre, ¿no lo ves?

# Así ha de ser. #

¡Merlín, cuidado! (GRITA)

¡Ah! ¡Ah!

(GRITAN)

¡Merlín!

(RÍE) Merlín...

¡Merlín! ¿Mm?

¿Te encuentras bien?

Por supuesto, claro, no hay de qué avergonzarse,

así que deberíamos estar yendo en...

Esta dirección. ¡Eh, espera!

Oye...

En cuanto a los zapatos mágicos... ¿Te siguen molestando?

¿Qué clase de magia tienen esos zapatos?

Pues...

Cómo decirlo.

Merlín, yo antes era fuerte, muy fuerte,

y estaba orgullosa de ello,

pero la magia de los zapatos me vuelve un poco delicada.

Siento saberlo. Los zapatos me hacen...

perder un poco de peso. Podría ser peor.

Vale...

Mucho peso. ¡Ah!

Bueno, sé cómo es verte diferente por fuera

a cómo te sientes por dentro.

Merlín, me gustaría regalarte una muestra de mi aprecio.

Eh...

Oh, ya sé, dame uno de tus hechizos. ¿Para qué?

Venga, no voy a desintegrarte.

Perdona un segundo.

(Música suave)

(SILBA DISIMULANDO) (BESA EL HECHIZO)

Toma, considéralo tu... amuleto de la suerte.

¡Ah! Gracias.

(LO BESA)

(RÍE) ¿Eh?

(GRUÑE)

Merlín, ¿crees que seríamos más felices

si fuéramos como éramos antes?

Sí. Sí, sí. Sin duda alguna. No sé...

A mí me gusta cómo somos.

Aquí y... ahora.

¿Aunque sea...

un feo monstruito verde? (RÍE)

Me da igual tu altura o de qué color seas.

Tú sientes lo mismo por mí.

¿Verdad? Sí, por supuesto.

En fin, jo... (RÍE)

Creo que ambos estamos... atrapados por el mismo hechizo.

(Música emotiva)

¡Espera! (RÍE)

Cierra los ojos.

No los abras hasta que yo te diga.

Cuando los abras, habrá... un hombre apuesto delante de ti,

alguien digno de ti

y alguien con quien te sentirás orgullosa de que te vean.

(RÍE) Seguro que sí. ¿Preparada?

Y...

¡Oh! Hace un día genial para romper una maldición.

(SUSPIRA)

¡Ya!

¡Tachán!

¡Has sido "merlinado"! (RÍE)

¿Qué te parece?

Misión imposiblemente atractiva, ¿no?

(RÍE)

Tranquila, sé que cuesta asimilarlo,

pero puedes dar rienda suelta a tu alegría.

Este... Este... es mi verdadero yo.

(RÍE) Qué tontería. ¿Qué?

¡Oh! ¡Un momento!

¡Mis dedos siguen siendo salchichas verdes!

¡No! ¡Me sigo viendo igual! Sí...

Imposiblemente atractivo. ¡No... tiene sentido!

¡Eres la mujer más bella del mundo! ¿Por qué me sigo viendo igual?

¿De qué hablas, Merlín? ¿Necesito un beso más largo?

¿Dos besos?

Probemos otra vez.

Eh... No entiendo qué quieres decir.

(Gruñido)

(Música tensión)

(GRITA) ¡Corre!

(Continúa la música)

¿Qué es eso?

¡Este reino tiene un grave problema de monstruos!

(GRITAN)

(GRITA)

(Continúa la música)

¿Estás bien? No... Para nada.

(SE QUEJA)

Gracias. Un placer, querida.

¡Cuidado!

(Música tensión)

¡Ah!

(Continúa la música)

(GRITAN)

¡Uh! ¡Uf!

(RÍE) ¡Sí! ¿Qué?

(Continúa la música)

¿Qué quieren, aparte de machacarnos? ¡No lo sé!

(Continúa la música)

Mi antiguo yo lo habría hecho genial.

(Continúa la música)

¡Has sido "merlinado"!

(GRITA)

¡Uf!

¡Corre!

(Continúa la música)

¡Zapa, cierra los ojos!

¡Este no es momento de besos, Merlín!

¡Confía en mí, cierra los ojos!

¡Por favor, ciérralos!

¡Uf! Qué poco ha faltado.

¡No me mires!

¿Ves ese árbol al otro lado del puente?

Sí. Cuando dé la señal,

corre hacia él con todas tus fuerzas.

¡No! No puedo dejarte aquí. Tienes que hacerlo.

Y no mires atrás, ¿vale?

Mira solo el árbol hasta que te avise.

Prométeme que no vas a mirar. Eh... Vale. Te lo prometo.

¡Ya!

(Música aventura)

(RÍE)

(Continúa la música)

¿Qué dices? ¿Ha sido "merlinado"? Sí, exacto.

(Continúa la música)

¡Ja!

(Estruendo)

(Continúa la música)

¡Eh, culo de madera!

¡Eh, oso culo de madera!

¡Tienes más culo de madera que el propio príncipe Anodino!

¡"Anodán"! ¿Príncipe Anodino?

(Continúa la música)

Has sido "merlinado".

(Continúa la música)

Ah... Ya puedes mirar, Zapatos Rojos.

¡Merlín! ¡He vuelto a ser un héroe!

¡Merlín, no!

(Continúa la música)

¡No, Merlín! (GRITA)

¡Merlín!

(Continúa la música)

(TOSEN)

(JADEA)

¿Eh?

(SE SORPRENDEN) ¿Blancanieves?

(HACEN FUERZA)

¿Blancanieves?

¿La ladrona era Blancanieves desde el principio?

Interesante. Ha logrado quitarse los zapatos.

¿Vais a ir tras ella vos misma? ¿Qué? ¿Pensabas ir tú?

(SE CARCAJEA) ¡Lo pillo, no tengo piernas!

Bueno...

Aquí estoy.

Este es mi verdadero yo.

Supongo que te decepcionado, ¿eh? Eres...

la chica de la Avenida del Ganso de Oro.

¡Zapatos Rojos! No me llamo así.

Me llamo Blancanieves. Princesa Blancanieves.

Entonces, tu padre es... El Rey Blanco.

Sí.

Cuando comprendí que su nueva esposa, Regina, era una bruja...

Él ya había desaparecido.

Y... los monstruos que nos han atacado

los ha enviado mi madrastra para hacerse con estos... zapatos.

Me imagino que ser bella significa mucho para ella.

¿Se te ha ocurrido devolvérselos sin más?

¿Y renunciar a su magia?

Si hubiera renunciado a su magia,

no me habríais ayudado a buscar a mi padre, ¿verdad?

Pues... Eh... ¿Verdad?

Ah...

Creía que ambos estábamos bajo el mismo hechizo.

Pero ahora veo que...

me equivocaba. Verás...

Ahora no puedo entrar en detalles, pero yo también he sido hechizado.

Sigues sin entenderlo.

No hablo de nuestros hechizos.

Merlín, hablo de un tipo de maldición...

que uno no desea romper.

(Música emotiva)

Le gustas más tú de lo que le gusto yo.

(Continúa la música)

¿Qué habría pasado si se hubiera quitado los zapatos en el granero?

-¿Crees que importa?

-Solo me pregunto qué habría hecho

si hubiera visto a la verdadera Blancanieves.

-¿En serio? Te sigue importando solo su aspecto.

-¡No! No... solamente.

No puedo vivir con tu pinta el resto de mi vida.

-Estás demostrando mi teoría. De acuerdo, vamos a ver.

¿Quién te gusta más, Blancanieves o Zapatos Rojos?

-Fácil, Zapatos Rojos.

-¿Y cuál de nosotros dos crees que le gusta más a Zapatos Rojos?

-Fácil, le gusto yo.

Espera.

No, le... gustas...

tú.

(Música suave)

# Llegaste a mí, tus pasos seguía.

# Es inútil tapar # lo que no hay que ocultar.

# Y no puedo dejar # de sentirme así. #

"Eres un don.

Un don que me transformará en alguien fantástico".

# Si al nacer algo ideal

# y las estrellas en línea están,

# en el lugar, en la ocasión,

# es el comienzo de algo total. #

Bueno, sé cómo es verte diferente por fuera

a cómo te sientes por dentro.

# Es el comienzo de algo ideal.

# De algo ideal.

# ¡Oh, oh, oh, oh!

# Es el comienzo de algo...

# ...ideal. #

-¡Oh! Mirad.

Los zapatos... Te los has puesto.

Creía que te habías ido. Deberías quitártelos otra vez.

Eh...

(HACE FUERZA)

No puedo.

Has tenido que complicarlo todo.

Puede que esto te ayude.

Come la manzana y se te saldrán solos.

¿De dónde la has sacado? Quiero ayudarte, Blancanieves.

Por favor...

(Música tensión)

¡Zapatos Rojos!

¿Merlín? ¿Eh?

¿Merlín?

(GRUÑE) Eres muy poco oportuno.

¡Oh! Tendremos que hacerlo por las malas.

¡Oh! ¿Regina? (GRITAN ASUSTADOS)

Ah... Qué emotiva reunión familiar.

Una pena que no nos quedemos.

(GRITA) ¡Zapatos Rojos!

¡Venga, vamos, Orejotas!

(LOS TRES) ¡Eh, esperadnos!

¿Por qué no volvéis y avisáis a los demás?

Y haced montones de copias de esto.

¡Deprisa!

Podemos hacerlo. -¡Sí!

-Vuestro poder, señora, os está abandonando.

¿Tú crees? No necesito que me digas cómo estoy.

Soy un espejo, es lo que hago.

E-S-P-J-O... No sé deletrear. Basta.

Átala.

Es hora de merendar.

(Ronquidos)

¿Cómo podéis comer y dormir en un momento como este?

-Se supone que no debo hablar cuando me pongo esto,

pero una pregunta.

¿Crees que se habrán besado ya? -Espero que sí.

Será un placer darle un puñetazo a Merlín cuando sea guapo.

(GOLPEAN LA PUERTA) ¡Llevamos horas esperando!

¿Dónde te habías metido? -¿Has roto ya la maldición?

-¡Eh, Merlín! ¿Tienes hambre? Tenemos...

Son osos. -Eh... Hola.

Esto es de parte de Merlín.

(Música aventura)

¡Ahí va! ¡Qué genial!

(HACE FUERZA)

De acuerdo, espada. Si crees que me has humillado,

avergonzado o frustrado de alguna forma,

aciertas.

Pero eso se ha terminado. (HACE FUERZA)

(Música épica)

Ay, por favor, que la saque de una vez.

(Continúa la música)

¡Eh, espera! ¡Estás corriendo en sentido contrario!

¡El castillo está por ahí! (GRITA)

Eh... "Sit".

Come, querida, y recuperarás tu libertad.

¿Dónde está mi padre? Ag...

(BURLÁNDOSE) La niñita de la realeza que añora a su papi.

Esto empieza a ser un poco aburrido. Dale un bocado y luego te lo diré.

No te dejaré ganar. Has destrozado a mi familia,

no voy a permitir que te salgas con la tuya.

¡Bah!

Qué miedo, Blancanieves.

Está bien, probaré con otro enfoque.

¡Merlín! ¡No!

Come la manzana o lo verás morir. Tú eliges.

¡No, no lo hagas!

¡No!

¡No! ¡Zapatos Rojos!

Prométeme que lo soltarás. Por supuesto.

Después de la tercera campanada,

todo volverá a ser como era antes. ¡No! ¡No lo hagas!

¡No, no!

Salva a mi padre por mí. ¡No, zapatos Rojos!

¡No, no! (MUERDE)

¡No!

¡Zapatos Rojos!

¡No!

¡No, por favor!

¡No! ¡No!

¡No!

(GRITA)

(RÍE MALÉVOLA)

(HACE FUERZA)

El legendario y apuesto Merlín, valiente rescatador de una princesa,

se volvió muy chiquitín y ni su amada lo B-E-S-A-A.

(RÍE) Mal, no sé deletrear.

(JADEA) No tienes por qué hacer esto.

Coge los zapatos y déjanos marchar. Ay... Ojalá.

Están hechos de pura manzana mágica,

la fruta de la tentación y la codicia.

Se alimenta de tus deseos

y, una vez que te concede lo que querías,

la unión es para siempre. ¡No es verdad!

¡Ella se los quitó en el río! Eso no tendría sentido.

¿Cómo iba a desear salvarte más de lo que deseaba ser bella?

¿Qué le hiciste?

¿La hechizaste acaso?

¿Qué le va a pasar?

Bueno, cuando se coma la manzana,

su magia la transformará en un manzano mágico.

¡Tolón! Ha sonado la primera campanada. Qué dramático.

Con la segunda campanada, nacerá la fruta en el árbol.

¡Tolón! La emoción va en aumento.

El sol de la mañana acaricia las frutas

y las convierte en un nuevo par de zapatos rojos.

¡Tolón! Número tres: el círculo de la vida.

Después, ¿qué?

Regina será la persona más bella del reino...

para siempre. ¡Ella me da igual!

¿Qué será de Blancanieves? El árbol se secará y morirá.

También Blancanieves. (GRITANDO) ¡No!

(GRITANDO) ¡Sí!

Oh... Me pudro, me muero.

(Música épica)

(EL ESPEJO RÍE)

¡Vuelve y prueba conmigo!

(GRITA)

No tan deprisa. (GRITA)

(RÍE)

(Continúa la música)

Esto va a doler.

Oh, sí, estírate.

(RÍE)

(Música épica)

Oh, oh.

(TOSE) ¡Humo, humo!

-Aquí estamos, amigo. ¿Estás bien? Sí...

Nunca pensé que diría esto,

pero me alegro de volver a ser rechoncho y verde.

Siete contra uno, me gustan los desafíos.

Vamos allá.

-A nosotros nos gustan más todavía.

(SE QUEJA) Oh... ¿Seguro que puedes, muchacho?

¡Guau! Por fin has sacado a Excálibur.

¡Ah! Sí, sí, sí, lo he hecho. Eso es justo lo que ha pasado.

-Toma, Merlín, vas a necesitar esto. Gracias.

(Campanada)

(RÍE)

Aquí viene el sol.

Van a ser troleados.

Aquí termina vuestro cuento de hadas, troles.

(Música aventura)

(RÍE) Has fallado.

(Continúa la música)

(RÍE)

(Continúa la música)

(RÍE) ¿Eh? -¡"Arrevoire"!

(Continúa la música)

(JADEA)

(Continúa la música)

(Campanada)

¡Por fin!

(Continúa la música)

Hace un día genial para romper una maldición.

(Campanada)

¡Belleza eterna! (RÍE MALÉVOLA)

¿Eh?

(GRITA)

"Lo siento, Blancanieves".

(GRITANDO) ¡No!

(Música dramática)

(GRITA FURIOSA)

(Continúa la música)

¡Oh, estupendo! Se acabaron las zanahorias.

-¡Oh!

-¡Eh, somos nosotros! -¡Bien!

(Música esperanzadora)

¿Papá? ¿Eh?

(Música emotiva)

¡Blancanieves! ¡Oh!

¡Oh, papá! ¡Blancanieves!

(RÍEN)

Espera... ¿Dónde está Merlín? Lo siento mucho.

Ha dado su vida por detener a Regina.

¡No!

¡Merlín!

(Música emotiva)

(LLORA)

(Continúa la música)

Creía que nos habías dejado.

Eres la mujer más bella del mundo.

Tengas los ojos abiertos...

o cerrados.

(Música emotiva)

No...

(Continúa la música)

He sido "merlinada".

(Continúa la música)

¡Ah!

¡Eres el príncipe Merlín!

(Música emotiva)

Sí... Ese Merlín.

El que no es realmente tu tipo. (RÍE)

Me gustaba el Merlín bajito y verde.

Sigo siendo ese Merlín por dentro.

Sí... Sí que lo eres.

(GRITAN CONTENTOS)

(Música animada)

¿Sabéis quién es esa chica?

# ¡Oh, oh, oh, oh!

# ¡Oh, oh, oh, oh!

# ¡Oh, oh, oh, oh!

# ¡Oh, oh, oh, oh!

# Me siento tan bien hoy,

# con fuerza y decidida voy, # no hay nada que cambiar.

# Flotando estoy en un sueño real.

# Y parándose a mirar,

# cuchichean, pero me da igual.

# Y parándose a mirar,

# cuchichean, pero me da igual.

# No importa lo que creas ver,

# No juzgues sin razón de ser.

# Mírame tal como soy yo.

# Todo está en el corazón.

# No me importa

# lo que digan de mí.

# No me importa. # Yo soy tal cual, yo soy así.

# No me preocuparé

# porque me siento bien

# en mi propia piel.

# Con mis zapatos sabré bailar.

# Y parándose a mirar,

# cuchichean, pero me da igual.

# Y parándose a mirar,

# cuchichean, pero me da igual.

# No importa lo que creas ver,

# No juzgues sin razón de ser.

# Mírame tal como soy yo.

# Todo está en el corazón.

# No me importa

# lo que digan de mí.

# No me importa. # Yo soy tal cual, yo soy así.

# Me siento bien en mi propia piel

# y con mis zapatos yo bailaré. # Me siento bien...

(Agua corriendo)

¡Ajá!

¡Ah! -¡Oh!

-¿Eh?

(GRITA)

(CARRASPEA)

(LLORA) Otra vez, no.