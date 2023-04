MINA Y EL MUNDO DE LOS SUEÑOS

("Looking for a lonestar")

Jaque.

Ah, ah, ah, no está permitido, papá.

(RÍE)

¡Oh!

¡Ah!

Papá, ¿qué está pasando?

¡Ah!

¡Papá!

¡Papá!

¡Papá!

¡Mina, hora de levantarse!

"Te quiero, mamá".

(SUSPIRA)

Buenos días, Viggo Mortensen.

¿Ya estás despierto, granujilla?

(TARAREA)

(RÍE) ¿Has dormido bien, Mina?

Sí, papá.

No tan rápido, Viggo. (AMBOS RÍEN)

(TARAREA)

La casa está reluciente, papá, ¿llevas toda la mañana limpiando?

Ajá, solo queda limpiar el porche y habré terminado.

(TARAREA)

Oh, jaque. ¿Me permites?

(RÍE)

¡Arriba!

(AMBOS RÍEN)

(Música mexicana)

(RÍE) Hola, Viggo.

(RÍE)

Venga, Mina, las hojas.

Ya voy, papá.

¿Qué? No te vas a salir con la tuya.

¡Ahora verás!

(RÍE)

No.

¡Oh!

¿Hola?

Es Helena.

Mira nuestra primera foto de familia.

Jenny y tú ya parecíais casi hermanas.

Si estuvo pegada al móvil todo el día.

Igualito que tú ahora.

¡Eh!

Lo siento.

(SUSPIRA)

Mina...

¿No quieres que volvamos a ser una familia otra vez?

Ya somos una familia.

¿Por qué tienen que mudarse con nosotros?

(Mensaje)

(Mensaje)

Qué es lo peor que puede pasar, ¿eh?

Venga, princesa, ponte el sombrero feliz.

Hazlo por mí.

No, mejor hazlo por nosotros.

(SUSPIRA)

Que descanses, Mina. Buenas noches, papá.

(BOSTEZA) Felices sueños, Viggo.

¿Eh?

¡Oh!

¡Guau!

¡Oh!

¡Sí!

¡Oh!

(RÍE)

¡Uh!

¡Uh! (RÍE)

¡Oh!

Oh.

¿Qué?

El sueño se ha ido al traste.

¡Oh, no, eso se está quemando!

¡Rápido, hay que apagar el generador!

Has vuelto a pasarte con su sueño,

tenemos que despertarla ahora mismo.

¡Rápido, vamos, ayudadme!

Ay, como el inspector vea esto.

¡Oh!

Oh...

(SUSPIRA)

Hola, Viggo. (RÍE)

¿Has dormido bien? (RÍE)

Oh...

(TARAREA)

Mina, ya están aquí.

¡Oh! (SUSPIRA)

¡Oh!

Ahí vienen, Viggo.

Vaya, has traído un montón de plantas.

¿Puedes? ¿Pesa mucho? Tranquila.

Ya está, no pasa nada. De acuerdo.

(RÍEN COQUETOS)

Oh...

es tan acogedor.

Mira quién está aquí.

Hola, Mina, me alegro de volver a verte.

Sí, lo mismo digo. Oh...

¿Eh?

O sea, pero si aquí ni siquiera llega el wifi,

¿me estás diciendo que nos hemos ido de la ciudad para esto?

Jenny, saludo.

Hola, Jenny, me alegro de verte.

Oh, pero qué fuerte.

A ver, tu mano es así como... Jenny.

Como superpeluda. ¿En serio? ¿Tanto pelo tengo?

No, cielo, a tu mano no le pasa nada.

Espabila, hombre de las cavernas, depílate.

Jenny, me lo prometiste. Pero es que...

es como mitad mono. Supongo que tengo la mano peluda.

No, claro que no. ¡No, qué fuerte!

¡Oh, qué fuerte, mi nueva hermanita!

Ven, un "selfie".

¿Qué le pasa a tu sonrisa "selfie"?

Bueno, a ver, ¿dónde está mi cuarto?

En realidad, estábamos pensando

que Mina y tú podríais compartir su cuarto.

Solo por ahora, hasta que todos... ¿Qué?

¡Súper! Haremos noches de chicas todas las noches.

Vamos, me muero por ver toda tu ropa.

¿Mi ropa? Obvio.

Aquí lo tienes.

Eh... ¿dónde está tu ropa?

Esta es mi ropa.

¡Oh!

Jerséis amarillos, qué horror.

Por lo menos, la cama está bien.

De hecho, esa es mi cama. Yo creo que no.

(GRITA) ¡Sácala de aquí!

Solo es una arañita.

Dan un miedo que te cagas, seguro que tengo pesadillas.

(GRITA) ¡Una rata! ¡Una rata!

¡Mátala! ¡Para! Solo es mi hámster.

Es Viggo Mortensen, ¿no es una monada?

¡Sácalo de aquí! No, no, vive aquí conmigo.

¡Mamá! ¡Mamá, ven aquí!

¿Qué pasa, cariño? Mira esa cosa.

¿Una rata? Una rata asquerosa.

¿Y si me muerde? Seguro que tiene la rabia, me infecto y muero.

Viggo nunca ha mordido a nadie.

Si le conocieras... ¡Sácalo de aquí!

Mamá... Mina...

Viggo podría dormir abajo en el salón.

No voy a dejar que duerma solo ahí abajo.

Las ratas deberían estar en una jaula.

Ya te he dicho que no es una rata y no le voy a encerrar.

¿Sombrero feliz?

Mina...

(SUSPIRA) Ven aquí, Viggo.

(AMBOS TARAREAN)

Hola, papá, ahora iba a...

(SUSPIRA)

Ah, has marcado el número sin querer.

Sí, tranquilo, estoy ocupada.

Hablamos mañana.

(Risas felices)

Mamá, me apetecía sushi.

Jenny, ¿por qué no lo pruebas?

Helena...

¿por qué no intentas ser... una madre más maja?

(SUSPIRA)

John, creo...

que pediremos algo de sushi, pero vosotros deberíais comer...

el guiso. Oh, no, no, no, no,

el guiso se puede congelar.

¿Verdad, Mina? (REFUNFUÑA)

¿Verdad?

Ah, un poco más. Vaya, eres muy buena.

Sí, Jenny tiene más de 1000 seguidores.

¿En serio? Ya casi eres famosa. Más cerca. Perfecto.

¡Hola!

¿Eh?

Genial.

¿Qué? ¿Qué pasa?

Mina, acabas de estropear el momento.

(RESOPLA) ¿El momento?

No, el momento ya se había estropeado hace millones de fotos.

¿Sombrero feliz?

Por favor. Toma.

Fantástico, ahora ha dejado un sombrero encima del sushi.

(GRUÑE)

¡Oh!

Oh, lo siento mucho, Viggo.

(TARAREA)

(RESOPLA)

(TARAREA)

(GRUÑE)

(SUSPIRA) Qué fuerte, esta cama es lo más.

(Mensaje)

Bueno, buenas noches, chica rata. Buenas noches, rata.

(REFUNFUÑA)

(Mensaje)

Oh.

(REFUNFUÑA)

Oye, ¿puedes ponerlo en silencio, por favor?

Podría, pero no lo haré.

(Mensaje)

(Mensaje)

¿Qué está haciendo?

No, no, esto no va a funcionar.

Tengo que hacer algo ya.

Mecachis, esto está atascado.

¿Eh? (RÍE)

¡Oh!

(RÍE)

Hola, amiguito, ¿cómo estás? Hola.

Sácame de aquí.

¡Ah!

Gracias.

Mina.

Oh, Mina.

Sí.

¡Tienes que volver a tu sueño inmediatamente!

¿Qué? Para que pueda despertarte.

¿Volver a mi sueño?

Sí, sí, exacto.

Ahora mismo estás fuera de tu sueño.

Oh, esto no va a funcionar. Va en contra de las normas.

Guau. ¡Oh, no!

(RÍE)

Esto es...

tan increíble. ¡Oh, no, no, no!

¡Esto no está bien!

(RÍE) Bueno, sí, supongo que es bastante increíble.

¡Oh! (RÍE)

Parece tan real.

¿Estoy durmiendo o estoy despierta?

Ahora mismo estás fuera de tu cama, pero estás fuera de tu sueño.

¡Oh! Un momento.

¡Oh! Ese es...

¡Oh, el inspector! (RÍE)

¿Quién es el inspector?

Vamos, rápido, escóndete.

(RÍE NERVIOSO)

¡Gaff!

¿Qué está pasando aquí?

¿Por qué me llegan tantos errores de este escenario?

-No se preocupe, inspector, lo tenemos todo bajo control.

¿Bajo control? ¿Y ese enorme agujero en el escenario?

-Bueno, si...

-Imagínate que el soñador se cuela por ahí.

Sería una auténtica catástrofe. -Sí, eso es verdad, sería fatal.

-Como lo que pasó ayer cuando todo el sueño se rompió.

Es evidente que te has encariñado de esa niña

y por eso se siguen rompiendo sus sueños.

-Le aseguro, señor, que solo pasará una vez.

-De ahora en adelante cíñete al guión.

¿He hablado claro?

¡Oh, no! (GRITA)

¡Hala, qué pasada!

¡Oh!

(GRITA)

(Alarma)

(SILBA)

Vale, tenemos a un soñador que acaba de dormirse.

Vamos a necesitar cactus, montañas, un desierto y nubes.

¡Manos a la obra!

¡Eso es! Muy bien, queda genial.

Sí, perfecto.

Muy bonito.

Vamos, quiero más azul.

Los regalos por aquí.

Sí.

Me gusta.

Sí, eso es, precioso.

Oh, por fin.

¿Dónde te habías metido? El sueño está a punto de empezar.

Vamos, el tiempo no espera.

Toma, los cambios de guión.

Eh, ¿dónde está la tarta? ¿Qué tarta?

¿Qué tarta?

¿Seguro que te has leído el guión? Ay, madre...

Necesitamos una tarta y la necesitamos ahora.

Vamos, rápido.

"El cumpleaños de John".

"Mina le da tarta a John".

Uh, de acuerdo, una tarta lista para salir.

Vamos, cógela y sal al escenario. ¡A por ello!

Todo el mundo en posición. Vamos, rápido.

-Esperad a mi señal para empezar a tocar la canción.

Vaya, son los tíos de la portada del vinilo de mi padre.

Y dentro música.

Y luces.

Genial.

-Vale, chavos, tenemos que estar preparados.

-Bueno, vamos allá. -Adelante.

(RÍE EMOCIONADA)

¡Oh!

Tres... dos...

uno... ¡Acción!

Oh. ¡Oh!

¡Oh, regalos!

¿Papá?

¿Eh? ¿Qué tienes ahí?

Eh... ¿Eso es para mí?

Eh, no, no, no, esa es mi comida.

"Mina le entrega la tarta a John".

(RÍE)

¿Quieres que coma anchoas el día de mi cumpleaños?

Eh... sí.

Jolines, jolines, jolines. Esto va de mal en peor.

Vale.

Oh, esto está riquísimo. ¡Oh, vaya!

¡Mariachis!

(Música mexicana)

¡Oh!

Un momento, el sueño está funcionando.

¡Es fantástico!

(RÍE) ¡Increíble!

Y hemos terminado.

Oh, sí, buen trabajo, chicos.

Decorado fuera. Vamos, rápido.

"El cumpleaños antes de que los mariachis

empiecen a tocar".

Perdona, no estás en tu posición.

Yo hago de Mina y siempre ha sido así,

¿queda clarito?

-La próxima vez, ¿por qué no intentas llegar a la hora?

-El viaje hasta aquí ha sido una pesadilla,

hay obras por todas partes.

Bueno, eso ha sido un desastre.

-Sí, ¿en qué estaban pensando?

-¿Cómo se supone que debo trabajar con este calor?

Estas condiciones echan a perder mi creatividad.

-Esto es insufrible. (RÍE)

Aquí estás, por fin te encuentro.

Esa caída podría haber ido increíblemente mal.

¿Estás bien? Sí, estoy superbién.

Ah, bien. En marcha.

¡Oh!

(RÍE)

¡Guau!

Si el inspector se entera de esto, Mina, me degradarán a conserje.

Jirafa, ¿qué es todo esto?

¿Jirafa! Gaff, me llamo Gaff.

Pero ¿dónde estoy, Gaff?

Estás detrás del escenario de tus sueños.

Está terminantemente prohibido para los soñadores.

Ah, el escenario de los sueños. Sí, el escenario de los sueños.

¡Vaya!

Entonces, ¿todo el mundo tiene un escenario

donde creáis sus sueños? Exacto.

Ah, claro, y ese era el sueño de mi padre.

Sí, eso es.

Y yo estaba participando en su sueño

Exacto, ese era su sueño y casi te lo cargas.

Alterar los sueños de otras personas

puede tener consecuencias catastróficas.

Eh, yo me he montado ahí. ¿Es una ballena mecánica?

Sí. Parecía tan real.

(RÍE) Sí, sí, claro.

Todo parece real sobre el escenario,

de eso se trata.

Oh, vamos, tenías que despertarte hace cinco minutos.

Pero ¿puedo venir aquí la próxima vez?

No, bajo ninguna circunstancia.

(Gritos)

Oh, el inspector.

Todo esto es culpa mía.

Pero...

¡Oh!

(Mensaje)

(TARAREA)

(SUSPIRA)

Viggo, aquí tienes.

Oh, qué ascazo.

¡Eh! ¿Qué estás haciendo?

Seguro que ahora toda la comida está llena de bacteria de rata.

Mamá, no soporto más a esta rata asquerosa.

¿No podemos enviarla a un refugio para ratas?

Vale, cariño, quizá podamos... No, no, nada de eso.

¡Viggo no se irá a ninguna parte!

Escuchad, chicas, ¿podemos hablar un momento?

Mamá, ¿qué está haciendo el hombre peludo?

Oh, ¿dónde están? ¿No teníamos una...?

Estaba seguro de que había.

John, ¿qué estás haciendo?

Tengo un antojo, quiero comer anchoas.

Mina...

¿no teníamos una lata de anchoas? ¿Anchoas?

Es por mi sueño, había unos... mariachis

y había un montón de... ¿cómo se llama?

¿Regalos? ¡Sí, exacto!

Pero en mi sueño había una lata de anchoas

Sí. Y ahora me apetecen un montón.

¡Aquí están! (RÍE)

Justo como en mi sueño.

De ahora en adelante, solo quiero comer anchoas por mi cumple.

(RÍE)

Los sueños pueden tener un efecto increíble en nosotros.

(RÍE)

¿Qué día más loco, verdad? Anchoas.

Papá...

Jenny quiere enviar a Viggo a un refugio de animales.

Pero ¿tú nunca lo permitirías, verdad?

No, claro que no.

Pero también...

tenemos que entender que...

Jenny lo está pasando mal con Viggo.

Mañana nos sentamos los cuatro y lo hablamos.

Encontraremos una solución, ¿de acuerdo?

Pero... Mina, hablaremos sobre ello mañana.

Buenas noches. Buenas noches, papá.

Disfruta de vuestra última noche, chica rata.

¿Qué quieres decir con eso?

Pues que me aseguraré de que mañana mi madre se deshaga de esa cosa.

¿Qué? Mi padre nunca lo permitiría.

Ya lo verás.

Siempre consigo lo que quiero.

¡Oh!

(Alarma)

¡Por fin!

Pensaba que esa chiquilla no iba a dormirse nunca.

Muy bien.

(RÍE)

¡Allá vamos, amiguitos!

Oh, sí, buen trabajo ahí arriba.

Sí. Sí, sí, sí, eso es, bien.

Bien, vale, vamos a empezar. ¡Genial!

Bajad las aspas del molino. Así, muy bien.

Y en marcha.

¡Activad los cereales!

¡Sí! Vaya, mira eso, queda genial.

Dentro música.

Un poco más rápido, un poco más rápido. Bien.

¡Allá vamos! Cinco...

cuatro, tres, dos, uno...

y acción.

Oh.

Oh.

¿Gaff?

¡Gaff! ¡Gaff!

¿Gaff?

¿Dónde estás? Tengo que hablar contigo.

¿A dónde va?

Se supone que tenía que fijarse en el molino e ir hacia él.

Ahora lo entiendo,

los escenarios de los sueños son reales.

Puedes hacer que la gente cambie a través de sus sueños.

Gaff, ¿dónde estás? Aquí no hay ningún Gaff.

Oh. Vamos...

Necesito encontrar el escenario de Jenny.

Vamos, Gaff. ¡Gaff! No, no puedo ayudarte.

Buenas noches.

Pero Gaff... ¿qué otra cosa puedo hacer?

(LLORA)

Oh...

(LLORA)

Gaff...

quiere llevarse a mi hámster a un refugio de animales.

Tengo que conseguir que le guste Viggo

antes de que se despierte, ¿lo entiendes?

Mi padre se ha vuelto loco con las anchoas

y todo ha sido por su sueño,

¿y si hiciéramos lo mismo con Jenny?

¿Y bien?

No, no, no, no. Lo siento, es imposible.

No puedes cambiar los sueños de las personas a tu antojo,

eso sobrecargaría todo el sistema.

Por favor, ayúdame, Gaff.

Solo será esta vez. No, no, no puedo.

Lo que me pides va en contra de las reglas.

Gaff...

tengo miedo de perder a Viggo. (LLORA)

Oh...

Mina...

Pequeña Mina, he construido todos tus sueños y...

nunca te había visto tan triste.

Está bien, tal vez pueda hacerle unos pequeños arreglos a su sueño.

Pero tienes que prometerme

que nunca más saldrás de los límites de tu sueño.

Te lo prometo.

Vale, de acuerdo, hagámoslo.

Oh, ¿lo dices en serio?

Oh, gracias, Gaff.

Ahí está, es el escenario de Jenny.

¡Oh!

¡Guau! ¡Hola!

Necesitamos mucho pelo.

Esto va a quedar de lujo.

(RÍE) Sí, vamos, vamos.

Eso es.

Le pasa algo a esa cabeza, ¿no?

Perfecto, mucho mejor. (AMBOS RÍEN)

Es una monada.

Gaff, ¿estás seguro de que va a funcionar?

Sí, sí, claro.

Seguro que Jenny adorará a Viggo.

Fíjate.

Hala, ¿eso es el mando? Sí, es genial.

Cuando necesitamos criaturas más grandes, en vez de actores,

construimos criaturas mecánicas y las controlamos con el mando.

Pruébalo. Aprieta ahí, venga.

¡Oh! (AMBOS RÍEN)

A que mola, ¿eh?

Qué guay, Gaff.

Ajá.

Uh.

("Don't wake me", Mike Vasko)

¿Eh?

¡Oh!

("Don't wake me", Mike Vasko)

¡Oh!

(RÍE) Sí. ¡Yuju!

Ahora verás.

(Aplausos)

("Don't wake me", Mike Vasko)

Ahora baja la palanca de levitación.

¿De levitación? Esa misma. Vamos.

¡Sí! ¡Sí!

¡Guau!

("Don't wake me", Mike Vasko)

(RÍE) ¡Sí!

Vaya.

Creo... creo que es hora de terminar el sueño.

(GRITA)

(RÍE)

Eres un genio. Sí.

Gracias, Gaff. De nada.

(RÍE) Oh...

Hola, Gaff.

-Milo.

Oh...

Mina, ten cuidado, podrías caerte.

Gaff, ¿qué hay ahí? Es el vertedero de los sueños,

donde tiramos todos los decorados usados

¡Oh!

Oh, no... ¡Oh, no! Vamos, vamos.

Oh...

Gaff, mira.

Oh, no...

justo lo que me temía.

Has estado demasiado tiempo lejos de tu escenario.

Vaya, qué guay. ¿Guay?

Si desapareces antes de que lleguemos a tu escenario,

no podrás despertarte y si no puedes despertarte...

Aquí.

Tenemos que despertarte lo antes posible, ¿de acuerdo?

Gaff,

gracias por ayudarme.

Oh...

Vaya, hacéis una pareja ideal.

Sí, lo sé.

¿No es una monada?

¡Oh!

¡Oh, Dios mío!

¿Por qué no está en su jaula?

Porque le has sacado tú.

¡Mamá!

¿Qué pasa, cariño?

Esa.. cosa...

la quiero...

Oh, es tan mono.

Eso es genial.

Entonces, ¿ya no te dan miedo las ratas?

No es una rata.

Y no vamos a encerrarle, ¿vale?

Quiero que esta noche duerma conmigo.

Estoy tan orgullosa.

Respeto mutuo y consideración.

¡Oh!

No puedo dejar de subir fotos con mi amigo peludo.

(AMBAS RÍEN)

¡Oh, no!

¡Sácalo de aquí! (GRITA)

Te quiero.

(GRITA)

No puedo creer que haya funcionado.

(Mensajes)

Vale.

Veamos cuántos "me gusta" tienes.

Oh...

(Risas)

¿Qué?

"Es el jersey más feo que he visto en mi vida".

"Sí, qué vergüenza".

-"No tiene nada de gusto por la moda".

-"Qué horror". ¿Por qué están haciendo eso?

"Qué desastre".

-"Si tuviera una hermanastra así, me moriría de vergüenza".

-"¿Va en serio?".

(Risas)

Eso es muy cruel.

(LEE) "Misión: Arreglar a Jenny".

Hola, Gaff.

Espera, no. Otra vez tú no.

Me prometiste que te quedarías ahí.

Pero Gaff, tengo un problema gigante,

todavía no hemos acabado con Jenny. Está siendo muy cruel.

Espera, echemos un vistazo. Vale, mira allí.

Estoy mirando. Quiero que te fijes bien.

Ese es Milo, era un constructor de sueños como yo,

pero rompió las normas, alteró el guión y todo salió fatal.

El inspector se enteró de todo

y ahora Milo trabaja de limpiador.

¿Y eso es malo? No es que sea malo,

es solo que no es un constructor de sueños.

Vamos, vuelve ahí dentro.

Pero el sueño del hámster ha funcionado

y ahora adora a Viggo.

No voy a escuchar nada más. No hacemos daño a nadie.

No entiendo qué hay de malo en eso, por favor.

No, no, no y no por última vez.

Por favor, Gaff, tenemos que... ¡No!

No deberíamos alterar más sueños, Mina, ¿lo entiendes?

Te aseguro que esta es la última vez.

(AMBOS SUSPIRAN)

Eh... de acuerdo, manos a la obra.

-Hola.

-Dime, ¿seguro que el inspector ha aprobado todos estos cambios?

-¿Crees que cambiaría algo sin su consentimiento?

Vamos, hay mucho que hacer.

-De acuerdo, de acuerdo.

Si tú lo dices, Gaff.

Hola, ¿le puedo ayudar en algo?

¡Oh!

¡Hola!

¿Le puedo ayudar en algo?

Busco algo moderno, a la última. Por supuesto.

Te va a quedar como un guante.

Esto, querida, es lo más moderno, lo más "cool"

lo más cañero, con más estilo, la última tendencia,

está súper de moda.

¿Es algún tipo de broma?

Gaff, no está funcionando.

Lo intentaremos otra vez.

-Hola, ¿le puedo ayudar en algo? Cuénteme.

Solo quiero algo moderno.

Eh... ¿no he estado aquí antes? Lo tengo.

Esto de aquí es lo más nuevo, "cool", lo mas cañero y estiloso.

Si llevas esto serás una auténtica "influencer".

Está súper de moda.

No, gracias.

Hola, ¿le puedo ayudar en algo?

¿En serio? Probemos otra vez.

-Esto es "cool", lo más moderno, lo último.

Hola...

Lo más nuevo, el diseño más a la moda.

(LLORA)

Una vez más.

A la última moda, solo quiero lo más nuevo.

Esto es lo que necesitas,

es el último diseño, lo más "cool",

lo que está más a la moda.

En realidad, sí que podría ser lo más nuevo y lo más top.

¡Sí! Oh, sí.

Los probadores están por aquí.

Oh... Oye, Gaff.

¡Gaff! -Milo.

-Ten cuidado, Gaff. -¿Qué ocurre?

-Ya lo sabes. -¿A qué te refieres?

-No cometas el mismo error que cometí yo, Gaff.

¡Ah!

Mina, tenemos que terminar ya. No, aún no.

Sí, creo que este diseño es lo último en el mundo de la moda.

Es lo que te estaba diciendo.

Una última vez, solo para asegurarme.

Hazme caso, ya lo ha pillado. -¡Gaff!

No, para. ¿Quién diantres es esa niña.

-Escóndete.

Mina, ¿qué estás haciendo aquí?

¿Quién era? -¿Quién era quién?

La verdad, no sé de qué me habla. -Aparta.

-Inspector, no puede entrar ahí, el sueño siguen en marcha.

Y tú, ¿quién eres?

¿Dónde está la otra soñadora, Gaff?

-Con todo el respeto, inspector, no sé de qué me está hablando.

-¿Dónde está la intrusa? -¿Quién?

Estaba ocupada, no he visto a nadie, ¿cómo iba a verlo?

Oh, ya está.

Estoy acabado.

(GRITA)

¿Estáis todos bien?

-Milo, eres un patoso.

Podrías habernos matado a todos.

No sé en qué lío estás metido, Gaff, pero te estaré vigilando.

-Le aseguro, jefe, que todo va como la seda.

¿Y tú, Milo?

-Lo siento muchísimo, jefe, se ha resbalado.

-La próxima vez vas directo al taller,

allí te dedicarás a cambiar el aceite de los robots

durante todo el día.

-Gracias, Milo. Gracias. -Se ha ido por allí.

Mina, casi nos pillan, esto tiene que acabar de una vez.

Pero lo hemos conseguido, el sueño ha sido...

perfecto. Ha sido la última vez.

Sí, sí. Vamos, despiértame.

Buenos días. Estilo nuevo, ¿eh?

Sí.

Siempre voy...

un paso por delante. Es moderno, es "cool".

¿Qué? ¿Tú?

Soy tú.

Esto no es lo más moderno y nuevo.

Pero te queda muy bien, muy bien.

Y puedes pedírmelo prestado cuando quieras.

No... No, no.

Todos mis seguidores.

¡Oh!

Oh...

Todo el mundo se va a reír de mí.

¿En qué estaba pensando?

¡No!

Pero cariño... Oh...

(GRITA)

¡Basta! ¡Estoy harta de estos chiflados

y de su hámster y de sus jerséis feos!

¡No lo aguanto más! Jenny.

Si tengo que quedarme aquí un minuto más me mudaré con papá-

Tranquila.

Bueno...

¿cómo está?

John...

he llamado a los de la mudanza, estarán aquí mañana.

Oh, ¿qué? No.

No, no, por favor, podemos...

¿Podemos...? ¿Podemos hablarlo?

Jenny no ha dormido bien ni una noche

desde que nos mudamos aquí.

Pero podemos conseguirle un colchón más cómodo o algo.

Ese no es el problema, John. Verás...

Jenny no se siente como en casa.

Lo hemos intentado,

pero ahora tengo que centrarme en ella.

(SUSPIRA TRISTE)

Podemos seguir viéndonos los fines de semana, ¿verdad?

(RESOPLA)

Mina.

Parece que Helena y Jenny se vuelven a la ciudad mañana.

¡Oh!

¿Así que nos quedamos solos otra vez?

Sí...

solos otra vez.

¿Por qué no vas a ayudar a Jenny con las maletas?

Igual puedes animarla un poco. Sí.

Claro, papá.

Vaya.

¿Quieres que te ayude?

¿Tú qué crees?

¿Eh?

¿Qué?

La tienda de ropa.

¡Oye!

¡No mires eso, es mío!

Es igualito que mi sueño.

(LEE) "Misión: Arreglar a Jenny".

Pero ¿cómo podrías...?

Eres tú.

¿El qué? ¿Yo?

No, solo es mi diario.

No sé cómo has conseguido hacer esto,

pero ya te daré yo algo que arreglar.

Puedes dejar de empaquetar, mamá.

¿Qué?

¿Estás segura, cielo? Segurísima.

En realidad, me encuentro mucho mejor.

Eso es genial.

(RÍEN)

¡Arriba!

Eres muy bueno, John. ¡Ándale!

(Música mexicana)

John, reconozco que bailas muy bien.

Sí, bueno, llevo años practicando.

¿Te lo estás pasando bien? Sí.

Me encanta, papá.

¿Qué? Lo siento, se me ha escapado.

Ah, no, no tienes que pedir perdón.

Es solo que... no he sabido cómo reaccionar.

Entonces, ¿te parece bien si te llamo... papá?

Oh, claro, por supuesto que puedes hacerlo.

Esto es perfecto.

Vaya, por fin me siento como en casa.

Escucha, papá...

¿me enseñas a jugar al ajedrez?

Por supuesto, princesa.

¿Princesa?

(GRUÑE)

Pero Mina.

¡Tú no eres su padre!

¡Eres mi padre! No digas eso.

Jenny se ha esforzado mucho por ser tu hermana.

¡No, eso no es verdad!

¡Ella solo actúa así delante de ti! ¡Ya basta!

¡Déjame! Eh, Mina, vamos, oye.

Vamos a hablar seriamente de esto. ¡No!

Mina, por favor. ¡No!

¡Te odio! ¡Os odio a todos!

(LLORA DESCONSOLADA)

Eso es.

¡Muy bien!

Más arañas, por favor.

Sois demasiado lentos.

¡Vamos, más rápido!

Y tú, cuidado con esos ojos.

Mina. ¿Me estáis escuchando?

Oh, no. El sueño está a punto de empezar.

Mina, Mina...

Mina, escucha.

No podrás controlar tantos efectos.

Esta pesadilla está fatal.

A ti solo te da miedo perder tu trabajo.

No me importa perder mi trabajo.

Yo mismo iré a buscar al inspector si no paras ahora mismo.

¿Y? Esto no va a acabar bien.

¡Mina!

Oh, Mina.

(SUSPIRA CANSADO)

¡Luces!

Tres... dos... uno...

¡Y acción!

¿Hola?

¿Hay alguien ahí?

(GRITA ASUSTADA)

¡Fuera!

¡No, no, no, no, no! (GRITA ASUSTADA)

¡Fuera!

No. ¡No, no, no! (REFUNFUÑA)

No da el suficiente miedo. ¡Vamos!

¡Más relámpagos!

¡No, no, no! ¡Mas truenos!

No... Más altos.

He dicho que más alto.

¡Sí, mucho mejor!

Prepárate, Jenny.

(Golpes)

Este no es tu sitio.

¡Vete!

¡Márchate!

No vas a robarme a mi padre.

¡Fuera de aquí!

Sé que eres tú, Mina. Esto es un sueño,

no puedes hacerme daño.

Sí que puedo.

(RÍE MALVADA)

(GRITA ASUSTADA)

¡Mina!

¿Qué está pasando? ¡Sácame de aquí!

(GRITA)

Por el amor de Dios, pero ¿qué has hecho, Gaff?

-Lo siento, inspector, he ido demasiado lejos.

-¡No!

Por poco nos aplasta.

¿Lo ves?

Esto es lo que pasa

cuando te encariñas demasiado de un soñador.

-Sí, jefe.

(GRITA)

¡Mina!

¡Mina!

(GRITA)

(GRITA)

Mina, ayúdame.

(GRITA)

¡Niña estúpida!

¿Te das cuenta de lo que has hecho?

Tú, de ahora en adelante, serás limpiador.

Oh, Jenny.

Despierta.

Eh.

Jenny, solo era un sueño.

¡Despierta!

(LLORA)

¿No podemos despertarla?

(LLORA)

¿No puedes dormir?

Imagínatelo...

nosotros dos discutiendo.

Nosotros no discutimos, ¿verdad, Mina?

Este era mi sueño,

una pequeña familia unida.

(SUSPIRA)

Ahora ya es demasiado tarde.

(SUSPIRA)

Papá...

(SUSPIRA) Todo esto es por mi culpa.

¿Cómo? No, tú no tienes la culpa, princesa.

Sí que la tengo, papá.

Y lo arreglaré.

Sombrero feliz.

("Looking for a lonestar")

¡Mamá! Quédate en la cama, cariño.

¿Qué haces aquí?

Vivo aquí.

No.

Yo era muy pequeña, pero lo recuerdo todo.

Me cantaste y me diste las buenas noches como siempre,

pero por la mañana ya no estabas.

Nos abandonaste.

Me abandonaste.

No, no, no, cielo.

Yo nunca te abandonaría.

Pero lo hiciste.

Te fuiste para perseguir tu sueño de ser cantante.

No, creo que la única que está soñando aquí eres tú.

No lo entiendo.

¿Dónde está todo el mundo? Papá está trabajando.

¿Dónde están Helena y Jenny?

¿Quién? ¿Qué? ¿Nunca han estado aquí?

Creo que has estado soñando, cielo.

Hace varios días que estás en la cama con fiebre.

Oh, mamá...

te he echado tanto de menos.

¿Qué tal si nos quedamos todo el día en la cama

y jugamos a juegos de mesa, solas tú y yo?

Oh, lo sabía.

Mamá odia los juegos de mesa.

Ah, claro, ahora son todo críticas.

Esta ha sido mi mejor actuación y se ha ido al garete.

¿Sabes por qué? Porque hace demasiado calor aquí.

Es imposible crear algo bajo estas condiciones.

¡Lo dejo!

-¡No, no, no!

¡Esto es totalmente inaudito!

Buen intento, inspector.

¡Detente!

¡No!

¡Vuelve aquí ahora mismo!

No te saldrás con la tuya.

¡Gaff!

¡Gaff!

¿Qué estás haciendo?

Estamos preparando el escenario para otra persona.

Jenny... ya no está aquí. ¡No!

¡Parad, no se ha ido! Puedo encontrarla.

Está en el vertedero de los sueños,

encontrar a alguien ahí abajo es como buscar una aguja en un pajar.

Pero... creo que puedo encontrarla con esto.

¿Qué? -¡Ahí! ¡Ahí está!

¡Cogedla!

-¡Rápido!

-Ah...

Por fin, ya te tengo.

-No del todo, jefe.

Lo siento mucho, jefe.

-¿Qué?

¡No, no, no!

Oh...

¡Jenny!

¡Jenny, soy yo, Mina!

¡Jenny!

(Música)

No.

Jenny...

¡Ayuda!

¡Ayudadme!

¡Ayuda!

¿Jenny?

¡Ya voy, Jenny, ya voy!

¿Jenny?

¡Ayuda!

¡Sácame de aquí!

Escucha,

no me toques.

Por favor, deja que me despierte de esta pesadilla.

Por eso estoy aquí. Vamos.

Ya has estado fuera demasiado tiempo.

¿Qué?

Debes volver al escenario antes de que sea demasiado tarde.

Pero ¿por qué? ¿Qué está pasando?

Bueno...

¿Qué es este sitio?

Oh, Jenny, lo siento mucho.

No me toques.

Yo... Da igual.

Tú solo enséñame cómo salir de aquí.

Tenemos que llegar a esa torre.

Te llevaré de vuelta a casa, Jenny.

¡Oh!

¡Oh, no!

¡La han destruido!

¿El qué está destruido?

Era la única forma de volver a casa.

Y... ¿qué hacemos ahora? No lo sé.

No lo sé, Jenny.

Mina.

¿Sí?

Esa araña tú la controlas, ¿no? ¿No?

No, ya no. (AMBAS GRITAN)

¡Corre, corre, corre!

(GRITAN)

¡Por aquí!

¡Oh!

Vamos.

No hay sitio para nosotros, nunca lo ha habido.

Hay alguien ahí. ¿No lo ves, Helena?

Nunca has apostado por esta familia.

Antes de tener a Jenny, éramos felices.

(SUSURRA) Están discutiendo.

Pero ahora, toda esta situación es...

Tu trabajo siempre ha sido más importante que nosotras.

¿Es uno de tus antiguos sueños?

Llevo toda la vida intentando olvidar esto.

Cuando mamá y papá discutían en la cocina, yo me sentaba aquí.

Mi padre no sabía que estaba escuchando,

pero cuando dejó a mi madre le dijo que fue por...

que fue por mí.

¿No ves, Helena?

Antes de tener a Jenny éramos felices,

pero ahora, toda esta situación es...

¿Qué quieres decir con eso? (LLORA)

Oye, escucha...

Mi madre también me abandonó,

eligió tener otra vida.

Y no es porque...

tu padre o mi madre no nos quisieran,

solo creo que se querían más a ellos mismos.

Si fuera por mí,

me encantaría ser tu hermana.

Si quieres ser la mía.

Pero eso no quiere decir que vaya a comer tu guiso asqueroso.

(AMBAS RÍEN)

¿No lo ves, Helena?

Antes de tener a Jenny éramos felices,

Tu trabajo siempre ha sido más importante que nosotras.

Pero ahora, toda esta situación es...

¿No lo ves, Helena?

Antes de tener a Jenny éramos felices.

Tu trabajo siempre ha sido más importante que nosotras.

Pero ahora, toda esta situación es...

Tu trabajo siempre ha sido más importante que nosotras.

Antes de tener a Jenny éramos felices,

pero ahora, toda esta situación es...

Tu trabajo siempre ha sido más importante que nosotras.

Antes de tener a Jenny éramos felices...

Tu trabajo siempre ha sido más importante que nosotras.

Oh...

Oh, Jenny, se nos acaba el tiempo.

Vamos, parece que no hay nadie.

Oh, espera.

¿Ves ese controlador de sueños de allí?

Te enseñaré algo guay.

(GRITA) ¡No!

¡Mina!

Vamos, agarra mi mano.

No puedo, estoy atrapada.

(AMBAS GRITAN)

Jenny, el controlador de sueños.

¡Rápido!

Baja la palanca de la habitación.

¿Palanca de la habitación?

¡Oh, no! ¡No lo conseguiré!

(GRITA)

¡Jenny!

(GRITA)

Vamos, coge mi mano.

Vamos a conseguirlo.

De acuerdo, a ver si puedo hacer esto.

Creo que esto va...

así y...

esto... así.

¡Sí, está funcionando!

Es la hora, Jenny. Sí.

No. ¡No, no, no, no!

Oh, qué asco.

¡Salta, Jenny!

Venga, vamos.

¿Qué?

¡Oh, no!

(AMBAS GRITAN)

¡Jenny! (GRITA)

Mina...

Te tengo.

Mina, ¿dónde estás?

-Gaff, sabes perfectamente que lo que se pierde

en el vertedero de los sueños se pierde para siempre.

Nunca la encontrarás. -Se equivoca, jefe.

(AMBAS GRITAN) -¡Oh, Dios santo!

Pobres soñadoras. -¡Ya voy, Mina!

Hora de apagarte, amiguito.

(GRITA ASUSTADO) ¡Gaff!

¡Subid, vamos, salvaos!

-¡Daos prisa!

De acuerdo, esto tiene que terminar.

(GRITA)

Cógela, Mina.

¡Corta el cable azul!

¡El cable azul!

(SUSPIRAN ALIVIADOS)

Oh...

(RÍEN)

¡Lo hemos conseguido!

Madre mía. ¡Madre mía! ¡Lo hemos conseguido!

¡Ha funcionado!

¡Salvados!

Conseguido.

Lo has hecho muy bien, Jenny.

Menuda suerte.

Podéis consideraros muy afortunadas de estar vivas.

Rescatar a un soñador del vertedero de sueños,

bueno, permitid que os diga que es una gesta impresionante.

(RÍE ORGULLOSA) Oh...

Tiene que volver a su escenario inmediatamente.

¡Rápido!

Gaff, rápido, despiértala. Sí.

(SUSPIRA)

(RÍE)

Oh.

¿Jenny?

Jenny.

Mina, ¿sigo soñando o qué?

No, claro que no.

¡Estás más que despierta!

¡Oh! ¿Jenny?

¡Jenny! ¡Oh! Tranquila, mamá, tranquila.

Parece que te has comido un limón.

(AMBAS RÍEN) Sí.

¡Oh!

(TODOS RÍEN FELICES)

Uh...

(TODOS RÍEN DIVERTIDOS)

¿Qué?

(RÍE CONTENTA)

Eh, Mina, mira esto.

El último temazo de tu madre.

¡Uh!

(RÍE)

¡Uh!

("Looking for a lonestar")

Helena.

¿Podría ser más perfecto?

(Trueno)

¿Qué?

¡No! Vamos, todos adentro.

Vamos, corred. Viggo, vamos.

¡Corred, vamos!

Este será un suelo genial, Gaff. Ya lo verás.

-Gracias, jefe. Pon en marcha las máquinas, Milo.

Luces, por favor.

Y dentro música.

Genial, sí, es genial. Tres...

dos... uno...

¡Y acción! -¡Sí!

("Looking for a lonestar")