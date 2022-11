(Gritos)

(Risas)

¡Mi teléfono!

¡Lo tengo!

(GRITA)

(RÍE)

¡Pajarito!

(GRITA)

(GRITA)

(RÍEN)

LAS VACACIONES GATUNAS DE LOS BARKERS

(SUSPIRA)

¡Alex! ¿Jugamos a la pelota?

(GRITA) ¡Vuelve aquí!

Madre mía, ten más cuidado, Kid.

Estoy haciendo algo importante.

¿Jugamos un ratito?

¡Por favor!

Hoy no tengo tiempo.

Ya tendremos ocasión de jugar en casa del abuelo, ¿qué me dices?

(SUSPIRA) Está bien...

(Música animada)

(TARAREA)

¡Rosie!

¡Rosie!

¿Quieres jugar?

(TARAREA)

¡Ah!

(GRITA)

¡Kid!

¿Qué quieres? Estaba bailando. ¿Eso era bailar?

Creía que tenías alguna pulga.

¡Juega conmigo!

¡No, no, no! ¡Ahora no!

Ensayo mi baile para el concurso de talentos Pomerania.

Ya jugaremos en casa del abuelo.

¡Estoy radiante!

Tengo cara de reina.

¿O quizás... de famosa?

La próxima Kim Kapaku.

A ver... ¡Atención!

¡Quiero un té!

¡Ahora! ¡Liza!

¿A quién le das órdenes?

Practico para cuando tenga sirvientes.

¿Quieres jugar conmigo?

Primero debes solicitar audiencia a mi secretaria.

¡Ah!

(SUSPIRA)

¡Preparaos!

¡Es la hora... de la diversión!

¡Uy!

(RÍE)

A ver cómo ha quedado.

Oh.

Ni un solo suscriptor nuevo aún.

Tendré que pensar en otra cosa.

¿Qué más puedo hacer?

A la gente le gustan los vídeos tontos.

¡Hola! ¿Quieres jugar? ¡Kid!

Necesito tu ayuda.

¿Cómo lo hago? Quiero hacerme famoso.

Necesito más "likes".

¡Él es famoso! ¡Podrías ser como Superperro!

¡Eso es! ¡Eres un genio!

¡Oh, sí!

¡Viva!

¿Entonces ya podemos jugar? No.

(SUSPIRA)

¡Hola! Soy Kid Barker.

Nunca he grabado un vídeo antes, pero...

os hablaré de lo que más me gusta.

Tengo los mejores hermanos del mundo.

Pronto será verano

¡y entonces jugaremos todo el tiempo!

¡Oye!

Quita tus patas de mi cámara, pequeñín.

Eso es solo para mayores.

Vale, lo siento, solo quería conseguir "likes".

Eso sería genial, pero mejor si la enciendes.

(RÍE) Ay, hermanito.

Ya sé. Toma.

Te lo presto un ratito.

(RÍE)

¡Hola, hola!

¡Bienvenidos de nuevo a mi canal!

Volvemos con vuestro "vlog" favorito.

Preparaos, chicos,

porque he pensado en algo superguay.

Algo como... ¡Superperro!

O bueno, ya me entendéis.

¡Sí!

Con fuerza, energía

¡e inteligencia!

¿Seguís ahí?

¡Muy bien! Porque necesito otra cosa...

¡un propulsor!

¿Dónde puedo encontrar uno?

Ya sé adónde ir.

¡No apaguéis!

Ese empollón de ahí es mi hermano, Alex.

Se le da muy bien la ciencia.

(RÍE) Veréis.

¡Oye! Hazme un propulsor.

¿Te corre prisa? Esto es importante.

¡Estoy acabando el trabajo de toda una vida!

Ya, claro, tío. ¡No eres tan viejo!

¿Qué es esto? ¿Se mueve?

¿Y esto? ¡Voy a darle!

¡No! ¡No! ¡No lo toques!

Pero...

Pero ¿qué has hecho?

(RÍE)

¡Es mío!

¡Ay!

¡Vamos, manita! ¡A por el científico!

(RÍE) Está bien, te construiré uno.

Un propulsor, pero déjame en paz.

¡Dame eso!

Ya lo habéis oído. Va a construirme el propulsor.

Seguid atentos a las noticias.

Quizás el próximo vídeo lo grabe a 600 m de altura.

¡Suscribíos!

¡Adiós! ¡El "supervloggero Max en acción!

¡Hasta pronto! (AÚLLA)

(RÍE)

(RÍE)

¡Hemos llegado!

¡Increíble!

(RÍEN)

No recordaba lo grande que era.

Soy como una estrella del pop.

(RÍE)

Siete...

Ocho...

Nueve...

¡Rosie! Nuestra cápsula del tiempo sigue aquí.

¡Liza!

¡Mira! ¡Nuestras muñecas!

¡No recordaba lo bonitas que son!

(RÍE)

(SUSPIRA) Mi propio laboratorio.

Por fin podré trabajar en paz.

(GRITA)

(ESTORNUDA)

¡Oye! No empieces sin mí.

¡Ya voy!

(GRUÑE)

Con cuidado.

No tiembles tanto.

Perdón. Lo intento.

Inténtalo más.

Es que esta cuesta es...

-muy empinada. -Nadie dijo que fuese fácil.

(GRITA)

(SUSPIRA)

¡Está bien!

Tranquilo, solo es la primera prueba.

(RÍE)

(GRITA)

(RÍE)

¡Vaya cara has puesto!

¡Es un poema!

Ha sido una broma, hombre.

La montaña, el barco... Lo tenía todo pensado.

(RÍE)

¡Muy bueno! Pero...

-¿Quién ha puesto el barco ahí? -¡Es cierto!

¿Quién lo habrá traído?

¡Ya lo recuerdo! Me lo contó la abuela.

El viejo marinero que vive allí

le da paseos en barco a sus nietos. ¿Habrá sido él?

Eso no mola.

Esto es nuestro. Solo nosotros nadamos aquí.

-Pero es un muelle público. -¿Qué es lo que has dicho?

(GRUÑE)

Alguien tendrá que decírselo.

Exacto, no queremos turistas.

¡Ni hablar!

Regresemos al campo.

¡Sí!

Ahora que estamos aquí todos jugarán conmigo.

Abuelo, serás el primero. ¿Para qué?

Voy a jugar con todos aquí,

pero tú serás el primero.

(RÍE)

Y bien, ¿a qué jugamos?

Con un rayo láser...

o mejor a los videoperros.

¿Video... qué?

¡Videoperros!

No me suena.

Cuando yo era niño jugábamos a ser grandes guerreros.

¿Cómo se juega? Ven, te enseñaré.

Ha pasado mucho tiempo, pero deberían estar por aquí.

¡Oh!

¡Vaya! ¡El tirachinas!

Mi cometa especial.

Mira. Este arco era de tu padre.

¡Qué guay!

¿Cómo se juega a los guerreros?

(Trompeta)

(GRITAN)

¡Ya lo entiendo! ¿Podemos jugar ahora?

(SORPRENDIDO)

Pero ¿qué demonios es esto?

¡Es un columpio!

Ya lo sé. No estoy ciego.

Este sitio siempre ha sido nuestro.

Bueno, parece que alguien lo ha encontrado

mientras no estábamos.

Pero ¿quién?

Me apuesto los bigotes a que han sido los nietos de ese viejo chucho.

Mi abuela me lo dijo, son los Barker.

Los Barker. Está bien saberlo.

Quizá no sabían que esto era nuestro.

Claro que lo sabían.

¡Ha sido un ataque directo!

¡Bájate de ahí y ayúdame!

Primero contraatacaremos destrozando su pequeño columpio.

¿Y segundo?

Y segundo...

busquemos más información sobre esos chuchos.

A ver, están los Barkis, los Barkos...

¡Aquí están!

Parece que uno de esos Barker tiene un "vlog".

¡Hola, amigos!

Tendréis que esperar un poquito más.

El propulsor Barker está a punto.

Muy pronto haremos los primeros vuelos de prueba.

De momento dadme algunos "likes" y seguid atentos.

¡Soy Max Barker!

¿Qué demonios es un propulsor?

¿Eh?

(RÍE)

Pues sí que has estado ocupado.

¿Lo has acabado?

¿Eh? Mi propulsor.

Todavía no.

Te lo he dicho.

Tengo que acabar otra cosa antes.

¿Cómo que acabar antes?

Me lo prometiste. Ya lo sé.

Pero antes... No hay antes que valga.

Lo prometiste.

Primero el propulsor y después esto.

Vamos, Max. Por favor, venga. ¡Dámelo!

Vale, tú ganas.

Me pondré con él ahora.

Así me gusta. Aquí tienes.

Sabía que lo harías.

Eso es, Max. Yo me encargo.

Seguro que harás el propulsor primero, ¿no?

Sí.

Vete ya.

Bien, ¿cómo va la cosa?

(GRUÑE)

(GRITA)

¿Qué? ¿Está listo?

¡Sorpresa!

(GRITA)

Pero ¿dónde está mi dispositivo?

¿Dónde lo has puesto?

En la basura.

¿Qué?

Prensa rosa perruna.

¡No puedo creerlo!

¡Brad Pitbull se divorcia!

El Príncipe Ladry busca pareja.

¿Y si le envío una fotografía?

No sé. Tendría que esperar a que creciese, claro.

Me lo estoy imaginando.

Llega el Príncipe Ladry deslumbrante y me pregunta...

¿Qué tal, Liza? ¿Preparada?

¡Oh! Eres tú... ¿Qué es lo que quieres?

Jugar a los guerreros contigo.

Tengo muchas cosas que hacer.

Debo pelar las patatas para la cena.

¿Puedo mandar yo?

Yo seré el jefe y tú te encargarás del hogar.

De eso ya me encargo ahora.

Ni hablar.

¡Ya sé!

¿Qué te parece esto?

Tú serás la princesa y podrás llevar una tiara.

De acuerdo. Pero tú pelarás todas las patatas mientras yo...

¡Genial!

Voy a buscar a todos los demás.

¡Oye! ¡Olvidas las patatas!

Pues en ese caso no hay trato.

¡Eh!

¡Alex! ¡Max!

¿Qué estáis haciendo?

(RÍE) ¡Venga, vamos!

¿Adónde vais? Ahora lo verás, ¡ahora lo verás!

Oye, Max. Dejad ese juego.

¡Juguemos a los guerreros!

Liza dice que también quiere jugar.

Oye, vamos a descansar un rato. Juguemos a los guerreros.

¡Te voy a dar yo guerreros!

¡Dame eso!

¡Y eso!

¡Ríndete ya, Max! Dime a qué basura lo has tirado.

No lo he tirado, está detrás del invernadero.

Detrás del invernadero.

¿Qué pasa con vuestro juego?

Mala suerte, nada de guerreros.

Alex no quiere jugar.

¡Hola! ¿Cómo va eso?

(GRITA)

¡Por poco!

¿Cómo quieres que trabaje en estas condiciones?

Es imposible concentrarse con tantas interrupciones.

¿Qué? ¿Quiénes te interrumpen?

Les daré una tunda. ¡Tim! ¡Es Tim!

¡Hola, Tim!

¡Sí, por fin!

¡Aquí arriba, Tim!

¡Hola, Max! ¿Qué tal?

-¿Estás de vacaciones? -¡Toda la semana!

¡Genial! ¡Es increíble!

Tim se quedará toda la semana.

Tranquilo, Alex, no dejaré que nadie más te interrumpa.

Grita si me necesitas.

Yo me encargaré de que nadie te moleste.

(GRUÑE)

¡Abuelo!

¿Has visto a Tim?

No.

Estaba aquí.

¿Dónde se habrá metido?

¿Habéis visto a Tim?

Pues no. Qué raro.

Vaya, de pronto todos buscáis a Tim.

¡Sí! Liza dijo que jugaría a los guerreros.

Ahora debo buscar a Tim y a Rosie.

Ahora entiendo. Pues sigue buscándolos.

Ya tienes una misión.

(HACE BEATBOX)

Venga, te toca.

(HACE BEATBOX)

¿Qué tal así?

¡Fantástico! En nada lo harás como una Pomerania.

Eso encaja con convertirme en superestrella.

(Gritos)

(Música pop)

Oh.

Rosie...

Rosie, eres la mejor bailarina del mundo.

Yo quiero decirte que...

Que yo... Bueno...

¿Que tú qué?

Nada. Solo intento decirte una cosa, yo...

¡Pues dímelo!

Puedes decirme lo que quieras.

Mira, Bob, el del cole... ¿Qué? ¿Quién es ese Bob?

¡Por fin os encuentro, chicos!

¡Yupi!

Ahora el gran guerrero Kid Barker os capturará a los dos.

Solo iba a decir que él

es un buen bailarín, ¿vale?

¿Quién es buen bailarín?

Nadie.

Está bien, no estáis capturados.

Pero quiero que juguéis conmigo un rato.

Tim, vamos a hacer de guerreros. Kid, ¿qué estás haciendo aquí

y tú solito?

No estoy solo, estoy con vosotros.

Prometiste que jugaríamos cuando llegáramos a casa del abuelo.

¡Vete a casa, ahora!

¿Qué?

¿Qué pasa con ese Bob?

Bob Schmob me da igual.

Solamente es que me gusta cómo baila, nada más.

Es la verdad.

Bob del cole.

¿Perdona?

Me largo de aquí.

Ya lo sabía, nadie va a jugar conmigo.

Cuando te arruinan los planes, un fracaso.

Con seis letras.

Fiasco. ¡Eso es! Ahora vertical.

Dícese de la ausencia de luz, nueve letras, la segunda es una "s".

Oscuridad.

¿Ya has pelado todas las patatas? Oscuridad, claro. ¿Tienes hambre?

(ASIENTE) Pronto comeremos, toma una manzana.

¿Jugamos a los guerreros?

Dale con los guerreros, vete a jugar.

¿No ves que estoy ocupada?

Vale, tampoco yo jugaré contigo. ¿Qué?

Que no jugaré con nadie.

Todos me habéis mentido.

Pues no veo a nadie volando, aquí pasa algo.

Apenas hay nubes, pero no vuelan.

¿Y si empiezan a volar, qué haremos entonces?

Derribarlos.

¿Y si solo les tiramos unos sapos asquerosos al jardín?

Sí, algo así.

Fluffy, ¿tu abuela te ha metido en la mochila algo de papeo?

Tengo hambre.

Tengo una rosquilla.

Basta de vaguear, tenemos trabajo que hacer.

¿Para qué llevas tantas cuerdas?

No son simples cuerdas, es macramé. Mira esto, me enseñó mi abuela.

-Ah. -Es un conejito.

Me ponen enfermo. Los conejos son tontos, todos los saben.

Qué palabra tan estúpida, macramé. ¿A quién se le habrá ocurrido?

(RÍE) Macramé.

Prometen y prometen, pero sigo solo.

Bueno, ya lo lamentarán.

Voy a pasarlo muy bien sin ninguno de ellos.

Jugaré yo solo.

No necesito a nadie para ser el rey de los guerreros.

Me suplicarán para jugar.

Pero entonces no les dejaré.

¡Sí!

Eh, cachorrito, ¿cómo te llamas?

Soy el gran guerrero Kid Barker.

Hola, Kid.

¿Nos tomas el pelo?

El gran guerrero. (RÍE)

¡Oye, Kid! Espera, ¿has dicho Kid Barker?

¿Como Max Barker? Sí, es mi hermano.

Pero ¿a ti eso qué te importa? ¿Qué estáis haciendo aquí?

Tenemos una misión secreta. ¡Ay!

Es un juego, jugamos a los espías, como tú juegas a los guerreros.

Nos encanta jugar a los guerreros.

Pero nadie quiere jugar conmigo.

Todos me prometieron que jugarían, pero no.

Tengo una gran idea, ¿y si jugamos contigo?

(RÍE)

¡Arre!

¡Yupi!

¡Sí!

Por cierto, tu hermano está haciendo un artilugio muy guay.

Lo llama propulsor, ¿sabes algo de eso?

Sí, creo que Alex está haciendo algo así.

¡Arre! ¡Yupi!

Yo, el gran guerrero Kid Barker, te tomo como prisionero.

Vale, ahora jugarás con nosotros a...

superespías.

Pero yo no sé cómo se juega.

A ver cómo te explico.

Ya sé, verás, se trata de llevar a cabo misiones secretas.

Como, por ejemplo, averiguarlo todo sobre ese propulsor.

Cosas como ¿cuándo va a volar?

Mejor jugamos a los guerreros.

Primero la misión y después más guerreros.

Así que ve, cumple tu misión y regresa.

Pero mi abuelo no me dejará volver a salir hoy, no hasta mañana.

¿No saldrás hasta mañana? Pues hasta mañana entonces.

Mañana jugaremos a grandes guerreros. ¿Tenéis tirachinas y arcos?

Claro que sí, un montón.

Bueno. Hasta mañana entonces,

pero no digas nada de esto a nadie.

Recuerda, esto es una misión secreta.

¿De acuerdo? ¡Claro!

Bien, hasta mañana.

¡Adiós!

Tú, Fluffy, tienes tu propia misión.

Creo que tu abuela tenía un gallo.

¡Ya te di la rosquilla!

No es para comer, ve a por él, necesito sus plumas.

¿Cómo nos convertiremos si no en guerreros?

Buenos días, señor.

Igualmente para ti. Qué buen día, ¿verdad?

¿Adónde vas, Tim?

Me voy.

Debo hacerlo.

Para ser un superhéroe o un bioquímico, o lo que sea.

¡Timothy! ¿Y qué le digo a Rosie?

# Me piro, cariño, # no aguanto este castigo.

# Te di mi corazón # y me lo has roto en un suspiro.

# Olvídame, nena, # no recuerdes ni mi nombre.

# Ahora no podré ya ser # el mismo hombre.

# Ey, Tim, no me dejes así.

# Perro fiel, quédate junto a mí.

# Lo que siento es amor verdadero.

# Estar contigo # es lo que yo más deseo.

# Soñaba con vivir # siempre a tu lado.

# ¿cómo ser tu novio? # Cielo, me has dejado helado.

# ¿Qué más da? # Ahora no lloraré más.

# Cantando viviré # y un perro feliz seré.

# Seguiré el camino solo, # y nadie romperá mi corazón.

# Jamás.

# Ey, Tim, no me dejes así.

# Perro fiel, quédate junto a mí.

# Lo que siento es amor verdadero.

# Estar contigo # es lo que yo más deseo.

# Me haces falta # como la bruma blanca.

# Si te vas # mi corazón no lo aguanta.

# Vamos, Tim, no me dejes así.

# Perro fiel, quédate junto a mí. #

(GRITA)

(BOSTEZA)

¡Viva!

¡Tengo nuevos amigos!

¡Y hoy van a jugar conmigo!

Buenos días, abuelo. Me voy a jugar.

Oye, Kid. ¿Adónde vas?

Tengo una misión supersecreta.

Parece algo importante.

Pero después construiremos un tipi.

Ahí está Max, justo al que andaba buscando.

Él me dará la información supersecreta.

No grites, intento enterarme de lo mismo que tú,

pero Alex está fuera de sí.

Necesito información para mi vídeo, pero no me deja entrar. Observa.

¡Alex, eh, Alex!

¡Eh, suéltala!

¡Oh, no, es del abuelo!

A mí no me deja entrar, pero quizá hable contigo.

Puedo intentarlo.

Pero actúa tranquilo o se pondrá nervioso.

Háblale del tiempo, y tráeme información.

¿Alex? Vengo para hablar del tiempo, ¿puedo pasar?

¿Liza?

Estoy aquí.

¡Oh, no, patatas otra vez!

¿Lo dices en serio?

Si ayer no las pelaste.

Tuvimos que comer restos de macarrones de nuevo,

¡y estoy harta!

Pero es que ahora no puedo, escribo un personaje muy importante.

¿Sabes que también tienen cuentas en Instacan?

Pélalas de una vez, ya escribirás tu mail.

Sé que estás enfadada porque Tim se ha ido.

Espera, ¿adónde se ha ido?

¿Adónde crees? A su casa, lo vi esta mañana.

Iba hacia la estación de tren.

Pero no significa que se fuese a casa.

Puede que haya ido a cogerme flores.

Sí, claro. ¿Con todas sus cosas?

Hay un campo de margaritas de camino a la estación,

así que...

# Las margaritas te lo dirán.

Rosie.

No te vengas abajo.

# Dicen sí o no.

Ahora podrás salir con quien tú quieras.

# Él te sigue queriendo.

Mira este, es ¡Justin Bieber!

# Pregúntale a tu margarita

# y descubrirás

# que tal vez sea que no. #

Pero ¿por qué te interesa tanto esto?

Solo es un juguete inútil que consume energía

y alguien inventará pronto, no es para tanto.

Lo estás haciendo tú. Dime, ¿cuándo podrá volar?

Kid, ¿qué pasa contigo? Ya eres mayor para hacer otras cosas.

Mira, una estantería llena de juguetes parecidos al propulsor.

Los hice por diversión o quizás para satisfacer mi amor propio.

La regadera de autorriego, los petardos sensibles,

el despertador con masaje.

Este es interesante, pero te hablaré de él en otro momento.

¡Ah! La pelota que bota sola.

Sí, una pelota, ¿a quién le importa?

Te enseñaré algo que cambiará para siempre el mundo de la ciencia.

El exoesqueleto, el invento más importante creado

por un perro o un gato.

Sustituirá a todas las máquinas, producción, construcción

incluso en el espacio exterior. ¿Te lo imaginas?

Sí que lo imagino, pero ¿qué pasa con el propulsor?

Vamos. Dime cuándo volará.

Nadie me entenderá nunca.

De acuerdo, fabricaré el estúpido propulsor ahora mismo.

No soy tonto, sé que te envía Max.

Listo. ¿Te gusta?

Sí.

Ahora llama a Max. ¡Max!

Casualmente pasaba por aquí.

Vaya, ¿lo has acabado?

Sí, póntelo.

Suena algo, puedo oírlo. Alex, lo has conseguido, ¡sí!

Kid, sal y grábame cuando eche a volar.

Alex, ¿crees que volará?

Bájate la visera.

Bajada. ¡Arriba y a volar!

¡Alex, estoy volando! Perritos calientes, ¡estoy volando!

¿Cómo lo has logrado?

Max, vuela hacia aquí.

Sal afuera.

Alex, pasa algo raro, ¿por qué no puedo volar afuera?

Aún es pronto, no está acabado.

Ahora mismo se controla con un mando y puede que no le llegue la señal.

¿Y cuándo crees que estará listo?

¡Mañana!

¡Zarpantástico! Alex, eres el mejor. Sabía que lo harías.

Uh, por fin puedo volver con mi trabajo de verdad.

Ya veréis lo que os espera.

¡Preparaos para ver en primicia mi primer vuelo de prueba!

Si os conectáis mañana veréis en directo

una demostración real del inigualable propulsor Barker.

¿Veréis en directo una demostración?

Pero ¿con quién está hablando?

¿Quedará como un fracasado por mi culpa?

¡Kid! ¿Dónde estás, Kid?

Ah, estás ahí.

Hola, abuelo, ¿me has llamado? Pues claro que te he llamado.

Está todo listo.

Vamos a hacer un tipi y tengo todo lo necesario.

Escucha, abuelo, ¿podemos construirlo después?

¿Después? Sí, es que...

Bueno, ¿recuerdas mi misión secreta? No la he terminado.

Claro, lo haremos después.

¡Eh! ¡Espera!

¡Abuelo!

Le pediré a Liza que me eche una mano

y después podemos construir el tipi.

Ah, ¿sí? Está bien, Kid.

Creí que ya no querías jugar conmigo nunca más.

¡Qué va! Eres muy divertido. Ahora vuelvo.

Ah.

¡Liza! ¡Ah!

Liza, necesito que me ayudes con algo, es muy importante.

Es por el abuelo.

(RÍE) He hecho que el abuelo se sienta mal

y debo arreglarlo. ¡Achís!

Tengo que jugar con él,

¿tú podrías mandarles un mensaje a mis amigos del bosque?

Ayúdame. ¿Qué amigos del bosque? ¿Eh?

Y ¿por qué yo? Porfi, porfi.

En los columpios del prado grande habrá dos niños esperando.

Oh, genial.

Por fin hay niños de verdad en el bosque.

Liza, necesito que les envíes un mensaje, por favor.

Todos queréis que os ayude con algo, pero nadie me ayuda a mí.

Yo...

te ayudaré con las patatas.

Bueno, supongo que las reinas y las famosas tienen que visitar

a otros jefes de estado y cosas por el estilo.

Debo ir acostumbrándome.

Visitaré a tus amigos. ¡Muchísimas gracias!

¿Cuál es ese mensaje?

Diles que hoy no puedo ir, que iré mañana

y que el propulsor funciona. ¿Te acordarás?

Claro, no es un poema. Quédate tranquilo.

Con esto parezco un pavo. ¿Por qué no viene ese chucho?

No es más que un niño, se le habrá olvidado

o estará comiendo.

Por cierto, tengo hambre.

-¿Eh? -No, de eso nada.

Venga, arriba.

Esa mirada.

¡Saca mandíbula!

-Me siento raro. -Tienes que dar más miedo.

¡Ah! ¡Ña!

¡Ah!

Lección uno: Siempre preparado.

Mete esa barriga.

¿Así?

No está nada mal, pero practica. Yo me encargo de la comida.

Sobre todo, si es otra rosquilla.

¡Ay! Ay.

Ahora apretamos un poquito y listo.

Abuelo, ¿puedo entrar ya? Pues claro, para eso es.

Oh, tengo algunas cosillas para ti.

Ya tienes tu nuevo hogar, joven guerrero.

Gracias, abuelo.

Abuelo,

necesito un consejo.

Verás, creo que la he liado un poco.

Le prometí a Max un propulsor.

¿Y? No se lo he hecho.

¡Sí!

Ha quedado muy guay y misterioso.

Creo que dormiré aquí toda la noche.

(SUSPIRA)

Hogar, dulce hogar.

Este será el escondite de los guerreros.

Parece que era realmente importante para Max.

Pero, abuelo. Y ¿mi invento?

¿No es mi gran obra maestra igual de importante?

Oh, Alex.

Debes aprender

que lo más importante es la familia.

Debemos esforzarnos en ayudarnos los unos a los otros.

A veces cuesta recordarlo,

pero somos parte del mismo equipo.

¿Lo entiendes?

Lo entiendo.

Muy bien.

Creo que deberías decirle a Max la verdad.

Eh, Alex, mira.

¿Qué te parece nuestro tipi, el escondite de los guerreros?

Entra para verlo.

Lo siento, Kid, pero ahora tengo que hacer una cosilla.

Vaya, casi se me olvida.

Te he traído esta cuerda

y ¿sabes para qué? No.

Para hacer una auténtica trampa de guerrero.

¿Una trampa?

Sí, todos los guerreros las hacen. ¿Para qué?

Para protegerse de sus enemigos.

Ah.

(GRUÑE) Aún no.

Se lo diré luego.

Listo, así mejor.

Efectivo y no duele.

Oh.

¡Ay!

Hola.

¿Qué está pasando aquí?

Guau.

¿Vosotros sois realmente guerreros?

¿A ti qué te importa? ¡Largo!

¡Ah! Que os den.

No merecéis oír lo que vengo a contaros.

Os traía un mensaje importante de mi hermano Kid,

pero ahora no os lo cuento. Oh.

¿Te envía Kid?

Haberlo dicho antes.

Es nuestro líder.

Por favor, acepta nuestras más sinceras disculpas y olvídalo.

No.

De ninguna manera.

Oh, venga, por favor.

El mensaje de Kid es muy importante para nosotros.

¿A cambio de qué?

-Eh... -A cambio de esto,

si nos das el mensaje, te dejaremos jugar con nosotros.

Podrás ser guerrera también.

No, prueba otra cosa.

¿Sabías que en las tribus de los guerreros había

como una especie de reyes?

Como eres la hermana del jefe, podrías ser algo así como la...

¿Qué? ¿La hermana del jefe?

Él será hermano de la jefa, ¿lo pilláis?

Así que soy la jefa.

No, la reina.

Y una reina siempre perdona a sus vasallos.

Está bien, que comience mi reinado.

Ay.

Uf.

Qué duro es ser reina.

Me voy a dormir. Bueno, hasta luego.

Y ¿qué hay del mensaje?

Ah, sí.

Kid dice que lo siente, pero que hoy no puede venir.

Vendrá mañana. Y ¿ya está?

¿Ninguna cosa más? Ah, sí...

Había algo más, algo de un propulsor...

De volar... Bueno, adiós.

Ha estado genial.

Realmente hay algo majestuoso en ella.

Mi reina.

Además, le gustaba mi conejito.

Déjate de conejitos. Mira, sí que puede volar.

"Estoy volando."

Bueno, cambio de planes.

Nosotros nos haremos con ese propulsor.

¿Para qué?

Para volar sobre las vallas y espiar por las ventanas.

Y ¿piensas robarlo?

Céntrate en el juego.

(GRUÑE)

Es hora de acabar con esos Barker

y enseñarles quién manda aquí.

-Pero robar está mal. -Se lo devolveremos.

Lo tomaremos prestado un rato y se lo devolvemos.

Quizá un poco estropeado, está claro. No queremos que ellos nos espíen.

No me parece bien, nos hemos hecho sus amigos.

Haz el favor de controlarte.

Nos veremos aquí a las diez en punto,

después iremos a su casa y cogeremos el propulsor.

¡Liza!

Ven aquí.

Ven a probar nuestras patatas.

Las hemos asado al fuego como los antiguos guerreros.

Toma.

Ten cuidado que quema. Gracias, así no hay que pelarlas.

Toma, Kid. Guardaremos las otras para después.

(SISEA)

-Dije diez en punto. -Lo sé.

-Mi abuela no se dormía y... -(SISEA)

Oh...

Mira, tienen un conejito.

(Pitidos)

Ah.

Serás bobo, es un juguete.

(Pitido)

(SUSURRA) Tú, abajo.

Ah.

-Venga. -¡Ah!

¡Ay!

(RONCA)

Ah.

-¿Qué haces ahí abajo? -Me he perdido.

Ay, que yo sepa, el desván está arriba.

(Quejidos)

(Ronquidos)

(RONCA)

Ay.

Buen trabajo, Fluffy.

(Cristales)

¡Ah!

(SUSURRA) Eh, ¿dónde estás?

Aquí arriba.

Idiota, mira bien por dónde vas. Siempre te estás metiendo en... ¡Ay!

Tranquilo, saldremos de esta.

-Es el abuelo. -Esto es el fin.

Tenemos que pensar en un plan.

Espera, ya lo tengo.

(SILBA)

Un ruiseñor.

Menudo concierto.

¿Es que estás loco? Se quedará hasta que amanezca.

No puedo dejar la canción a medias.

(SILBA)

¡Oh, cielo santo!

Estoy deseando verte las plumas.

(SUSURRA) Para, para. Que viene hacia aquí.

Lo he asustado.

Pobrecillo.

(SUSPIRA)

Está bien, entonces me voy a la cama.

-Ay. -¿Qué tenemos aquí?

Ay, qué cabeza tiene Alex.

¿Ya estás contento?

¿Qué?

Alguien ha cogido mi caña de pescar.

Estos chicos...

Estamos atrapados y nos capturarán por la mañana.

Ay.

Ay.

No nos capturarán.

(RÍE) No está mal, Fluffy.

-Y ¿qué hacemos con las cuerdas? -Es macramé.

(RÍE) Macramé.

No está tan mal a fin de cuentas.

Bueno.

Larguémonos de aquí.

Vamos.

Un momento, tengo una idea.

Espérame aquí.

Aquí tienes tu caña, abuelo.

Uy.

¡Buh!

Smokey.

(RÍE) Venga, vámonos.

-¿Qué es lo que has hecho? -He ejecutado un plan.

Lo verás mañana.

(JADEA)

¿Qué excusa tienes hoy? ¿Otra vez culpa de tu abuela?

No, esperé a que acabase las rosquillas.

¿Tienes hambre? ¿Quieres una?

¿Tú qué crees, Fluffy? Claro que quiero una.

Dame una.

Vale, vale, vale.

No hay tiempo para rosquillas. ¡Ha funcionado!

¡Mi plan ha funcionado!

Es increíble, ha aparecido mi caña de pescar.

Ayer no estaba

y de repente estaba.

(RÍE) Bueno, me voy al río.

Espero traeros la cena.

Portaos bien, ¿vale, chicos?

(RÍE) Ayer esa caña casi acaba conmigo.

Alguien la dejó en el tejado,

tropecé con ella y casi pierdo una de mis vidas.

Estuve a punto de romperla en dos, pero la tiré desde el tejado.

-Y ¿luego? -Luego entré a escondidas

y la dejé a la vista del abuelo.

¡Y la ha cogido y ahora se va a pescar!

(TARAREA)

Es el momento del plan B.

A ver, enséñame tu "macrocramé".

Ah, esto valdrá.

Ahora vamos a liarla parda.

(RÍE)

-Basta de bromas, no hay tiempo. -Y ¿las rosquillas?

Tú y tus rosquillas. Dámelas.

Venga, coge una.

El resto se queda aquí. No se moverán.

Pensándolo mejor, esta para el camino.

(RÍE)

(GRITA)

¡Ya sé construir un tipi!

¿Eh?

¿Dónde se habrán metido?

¿Ah?

(Móvil)

Hola, abuela.

No, aún no tengo hambre.

Sí, tengo las rosquillas.

(SUSURRA) ¿Te has vuelto loco de remate? ¡Cuelga!

Abuela, luego te llamo, ¿vale?

-Sí, claro. -(GRUÑE)

Primero quitamos las malas hierbas y luego jugaremos con Kid

a guerreros o lo que sea, ¿de acuerdo?

Y ¿si vosotras jugáis con Kid y yo juego con Alex?

(FINGE MOTOR DE AVIÓN)

¿Qué?

No, no. Juguemos con Kid. Creo que la idea de Rosie es buena.

¡Pues claro que lo es!

Ayer ninguno jugamos con él y estuvo por ahí solo en el bosque.

(RÍE) No te preocupes, él solito ha encontrado buena compañía.

¿Compañía? Pues sí, compañía.

¿Qué tiene de malo?

¿Qué tipo de compañía? ¡Vamos a preguntarle!

¡Kid! ¿Dónde estás?

Rosie, no debes preocuparte. ¡Kid!

¡Son muy simpáticos!

(GRITAN)

¡Suéltalos! ¡Desata a mis hermanos!

De eso nada, monada.

¿Qué está pasando? Soy vuestra reina.

¡Te ordeno que nos desates! Cierra el hocico, Barker.

Ha llegado la hora de sufrir las consecuencias.

-¿Cómo dices? -¡A callar! No me interrumpas.

Eh... ¿qué estaba diciendo?

¡Sí, ya sé! Os habéis pasado.

Y ahora es el momento de pagar por ello.

No os emocionéis, no os haremos mucho daño.

Como pago, os quitaré algo que os pertenece.

Así que a ver, ¿dónde está ese propulsor?

¿Quién te crees que eres?

De momento, soy el que manda.

Venga, ¿dónde está?

En mi laboratorio, en el desván.

Fluffy, vigila a los rehenes.

Alex, ¿cómo has podido?

Es lo mejor. Que lo cojan y que se vayan.

Además, ni siquiera era real.

¿Qué?

Sí, llevo tiempo intentando decírtelo.

Ha sido un malentendido.

¿En dónde se habrán metido?

¿Qué está pasando?

¡Si éramos amigos!

Ahora jugarás con nosotros.

-Tenemos una misión secreta. -Pero no digas nada.

O sea que, ¡mi familia está en peligro!

¿Te encuentras bien?

¿Quieres un poco de agua?

(SUSURRA) ¡Alex! En cuanto corte la cuerda

lánzate a por él y yo me encargo de las chicas.

Perdona, disculpa.

¿Podría pedirte que me des esa pala?

Muchas gracias.

No te pongas así.

Seguro que pronto os desatamos.

¿Qué? ¡Ven aquí ahora mismo!

¡Ya voy!

¿Has olvidado que soy tu reina y soberana?

¿Así tratas a la realeza?

¿Dónde queda el respeto y la decencia?

Soy tu reina

y me debes un respeto.

¿Quieres ser castigado?

¡Desátanos de una maldita vez!

Sí, sí, claro.

(SUSURRA) Liza, has estado brillante.

¡Tengo el propulsor!

¿Qué estás haciendo? ¿Te has vuelto loco?

No lo sé, habré perdido la cabeza.

¿La cabeza? Me he ido cinco minutos.

Da igual, pruebo esto y listo.

(Motor del propulsor)

¡A volar!

(RÍEN)

Salta más alto.

(RÍEN)

Sube.

Quiero volar como tú. ¡Dejad de reíros de mí!

Sois unos maleducados.

¡Yuju! ¡Estoy aquí!

Mirad lo que tengo.

¿Cómo vais a usar el propulsor si tengo yo el mando?

Kid, eres el mejor. Vamos, lánzamelo.

(RÍE) No, ven a buscarlo.

(GRUÑE)

¿Sabes qué, Rosie?

No, así no.

He estado pensando y bueno, Rosie...

Toma.

Pero puede que no quiera verme.

Entonces, ¿cómo le daré las flores?

¡Para, basta! ¡Debo ser decidido, encantador!

¡Y decírselo!

Son para ti, Rosie.

¡Eh, guerrero!

¿Dónde estás?

(RÍE)

Buen intento.

(RÍE)

Sal de dondequiera que estés.

¡Ajá!

(Alarma)

(GRUÑE)

¡Ah! ¡Aquí estás!

¿Quieres jugar?

Claro, Kid. Vale, pues coja esto.

Esta es la pelota que bota sola, mi hermano la inventó.

Espera. Dame ese mando. Aquí tienes.

(GRITA) ¡Para! ¡Apágalo!

Y esto es el despertador con masaje.

(GRITA)

Sé bienvenido a mi cuarto de juegos.

Un paseíto en el coche velero.

Y después, ¡una duchita!

Y de recuerdo, te hacemos una foto.

(RÍE)

Bueno, me voy, puedes quedarte y seguir jugando.

(GRITA)

Vamos, Kidito. Solo quiero el mando.

Ya te tengo. Ahora dámelo.

No, yo te tengo.

Es el chaleco superpegajoso de mi hermano.

(RÍE)

Ya basta.

Vas a darme ese mando ahora mismo.

Contaré hasta tres.

Uno...

(Golpe)

Dos...

¡Tres!

¿Qué es eso?

(Motor de robot)

(GRITAN)

(GRITAN)

Alex, ¿qué es eso? Mi exoesqueleto.

¡Cógela!

Mi gran obra maestra.

Mirad lo que habéis hecho.

Pero él nos perseguía.

Ya le vale.

¿Qué le pasa?

¿Cómo puede hacer eso?

Porque diseñé cada módulo con su propia batería de inicio.

(GRITAN)

¡Kid, nos has salvado!

¡Alex, lo conseguimos! ¡Gracias, Kid!

¡Sí!

(RÍEN)

(HACE BEATBOX)

-¿Estás bien? -Sí, pero mejor lejos de esos Barker.

(GRITA)

¡Qué guay! ¡Gracias por todo!

¡Eres fantástico!

Has sido muy inteligente.

Un auténtico guerrero.

¿A qué quieres jugar?

¡Rosie!

¡Es Tim!

No tienes que decir nada.

Lo sé.

Sé por qué me hablaste de Bob, el del cole.

¡Hola!

¡Eh, Barkers!

¿Dónde estáis?

¡Timothee!

Eh, estábamos jugando, abuelo.

¡Ah! Me he encontrado con la vecina en el lago.

Me ha invitado a merendar.

En realidad, nos ha invitado a todos.

Adelante, chicos, comed lo que queráis.

¿Dónde está tu nieto?

No tardará en llegar con su amigo. Seguro que fueron a por helados.

(Puerta)

¡Ah! Aquí están.

Os presento a mi nieto, Fluffy,

y nuestro vecino, Smokey, el sobrino de Acnesa.

Vamos, saludad, chicos.

-Hola. -Hola.

(GRUÑE)

¡El prototipo de mi gran obra maestra!

Totalmente destrozado.

(Puerta)

¡Oh, vaya!

Las baterías no duran para siempre.

No queríamos lastimaros, solo dar un paseo con tu propulsor.

¿A quién le importa volar?

¡Este exoesqueleto es más chulo que cualquier propulsor!

Oye, Alex, ¿puedes arreglarlo?

¿Podemos ayudarte?

Porfa, déjanos.

Alex, es una buena idea.

¡Vamos allá!

Vale, con cuidado, levantémoslo.

-¿Y qué pasa con las rosquillas? -No te preocupes, estarán bien.

Mira que rápido se han reconciliado.

Os cuento.

Yo creía que si no jugaban conmigo era porque no me querían.

Pero ahora sé que siempre me querrán solo por quién soy.

Son mi familia y eso significa que...

Significa...

Bueno, que tengo mucha suerte por tenerlos a todos.

A mis hermanas, a mis herma... Kid, ¿qué estás haciendo?

Dame mi teléfono, es hora de mi vídeo.

¿Qué tal, amigos?

Olvidaos ya del propulsor.

Es agua pasada.

Hoy os presento... el inigualable, ¡exoesqueleto Barker!

(Música)