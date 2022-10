Cine Clan - El pequeño vampiro

(Música dramática)

(Beerepoot BSO "El Pequeño Vampiro")

(Continúa la música)

¿Rudolph?

Tu traje de fiesta.

Hace cien años que no me lo pongo.

Madre insiste en que te lo pruebes.

¿Y si hay que arreglarlo?

¿No creerá que he engordado?

¿Con nuestra dieta?

Tú pruébatelo.

Odio mi cumpleaños y no me lo voy a poner.

(Beerepoot BSO "El Pequeño Vampiro")

No se mueva, por favor.

Bienvenidos

Tía, estás...

Gorda. No lo niegues.

¿Y dónde está el quinceañero?

¡Rudy!

¿Rudy?

Creo que se está probando su traje de cumpleaños.

Verás qué guapo.

Eh, voilá.

Perfecto.

Gracias, caballero.

¡Rudy!

¿Rudy?

¡Tía!

¡Oy! ¡Me has pegado un susto de muerte!

¿Pero no estás ya...? Rudolph.

Discúlpate.

¿Pero qué he hecho? ¿No me estaba llamando?

Rudolph, ven conmigo.

¿Has estado fuera? Sí, señor.

Pero no me he alejado. Ya sabes que eso es lo de menos.

Sí, señor. Esas chiquilladas tienen que parar.

Tu cumpleaños es dentro de dos noches.

Cumplo trece otra vez por tricentésima vez.

Me aburre.

¡Rudolph!

Venga, vamos a divertirnos.

Debo ayudar a madre. Se lo prometí.

Me preocupan la tía y el tío.

¿Quieres que vaya a buscarlos?

Tu padre no quiere que salgas a las catacumbas.

No quiere que hagamos nada.

¿Qué?

Volar hasta aquí desde Alemania.

Pobre tía Wulftrud y tío Gernot.

-Gernot,

tú sabrás dónde la pusiste.

-¿Por qué yo?

Porque tú tenías la llave la última vez.

¿Y cuándo fue eso?

¿Es que no te acuerdas de nada?

¿De nada sobre qué?

De la llave. No podemos salir sin ella.

"La oscuridad se ciñó sobre el bosque".

"No se veía ni un alma".

"La sensación de miedo crecía en su interior".

"La terrible intuición de que los vampiros...".

Tony... Solo estoy leyendo.

Tony. No podría tener mejor hijo.

Ni yo podría tener mejor padre.

Pero ahora mejor quédate calladito.

Así que basta de vampiros en el coche.

No querrás que le explote la cabeza a tu madre, ¿verdad?

Claro que no.

(GPS) "Dentro de cinco kilómetros gire a la derecha".

¿Qué era lo que estaba buscando?

-La llave, papanatas.

Entonces esto no nos vale.

La llave ha desaparecido.

Habrá que salir por las cloacas.

Es la única salida.

Es repugnante.

Las rata no os molestarán.

(Beerepoot BSO "El Pequeño Vampiro")

¡Hola!

Pero si... ¡Hola!

¡Mamá! ¡Papá!

¡Vampiros!

Se acabó, Tony. Ya está bien.

Mira ahí arriba y los verás tú mismo.

Tony, ya sabes que las historias de vampiros son inventadas.

Solo son cuentos chinos, nada más.

Si tú lo dices... Lo decimos los dos.

¡Papá!

(Gritos)

Qué horror.

Debo esperar.

-¡Cuidado con el árbol! ¡Cuidado!

-¡Lo siento!

"Continúe recto por esta carretera".

(Ululato de búho)

Buala.

(Graznido)

(Ruido)

Genial.

Estos veraneantes no deberían coger atajos.

¿Qué se les habrá perdido en nuestro cementerio?

Si vienen a vernos... Ah, se siente.

Nos vamos a Transilvania.

¡Maney!

¡Maney!

¡Maney, despierta!

Necesito mi cavillón.

¡Maney! Necesito mi cavillón.

¿En plena noche?

La noche es mi momento.

Vamos.

He trabajado 48 horas seguidas.

Necesito dormir un poco.

No te pago para que duermas.

Hablando de pagar...

Hijo... Maney.

He estado pensando en llevarte conmigo.

¿Eh? ¿A mí?

¿A cazar con usted?

Es mi mayor sueño.

Llevo esperando. Sí, bastante.

Ya me lo contarás luego.

Primero enséñame mis focos nuevos y luego nos ponemos en camino.

Está plagadito. No veía nada semejante desde hace décadas.

Venga, los focos.

Magnífico.

No puedo decirle qué efectos tendrá.

Pronto lo descubriremos.

Solo tiene 13 años.

Tiene edad de sobra.

He tenido 13 años toda mi vida. No vais a salir ninguno de los dos.

No sin mí.

No estando todo el clan aquí.

Precisamente por eso estamos todos aquí.

Padre quiere que seamos cobardes, quiere que nos escondamos.

No quiero que acabéis con una estaca en el pecho.

Queridos míos, ¿otra vez la discusión de siempre?

Lo siento, madre. -¿A dónde crees que vas?

Te voy a desterrar.

Puedes cogerte tus berrinches en Siberia.

Soy capaz.

Cariño, no me digas que solo es una fase.

La pubertad y todo ese rollo.

Quiero irme contigo. ¿De verdad?

Sí, a jugar.

Me tenéis todos frito.

Voy a salir, pero no a jugar.

¿Nunca has querido ser un vampiro de verdad?

Pues es hora de hacerse mayor, hermanito.

¿Qué clase de radar es ese?

Yo lo llamo vampiricida.

Me gusta cómo suena.

No sabe lo bien que me hace sentir eso.

Sí, sí, sentimiento maravilloso. Dime cómo va.

¿Qué es eso?

Significa que los no muertos están cerca.

Los no muertos. Lo sabía.

(Ladridos)

Espera. Espera, espera, espera.

¡Gregory, no!

El foco.

Sí, funciona. Funciona.

¡Corre! ¡Vámonos de aquí!

Funciona.

¿Qué haces?

Es que quema.

¿Qué esperabas? Es tu invento.

(Beerepoot BSO "El Pequeño Vampiro")

¿Qué haces aquí? Te he seguido.

Me olía que te meterías en líos y he acertado.

Serás idiota.

Ahora que vuelve a su guarida

tendrán compañía.

Papá te respeta mucho.

Le convenciste para hacer ese tour por el castillo.

Fue él quien accedió, no yo.

Ya lo sé. Pero venimos a pasarlo bien.

Te tomas este tema de los vampiros demasiado en serio.

A lo mejor hace diez minutos te habría dado la razón,

pero ahora que he visto... Se acabó.

Estás empezando a preocuparnos.

¡Mamá, mira!

Nos pareció oír ruidos.

Pensamos que eran otra vez los vam... vam...

Vampiros.

Ni caso.

Venimos a darle la bienvenida

a la grande familia Thompson de los EE. UU.

Se han pasado de salida. -Es que me he despistado.

(CARRASPEA)

Tres noches en una cama de verdad. Qué ilusión.

Vas a caer muerta.

¡Oye!

(CARRASPEA)

Qué bien que tengan habitaciones libes.

Seguro que están completos.

No, completos no.

Los huéspedes vienen y se van.

El Bedum Vadefaste está a la vuelta de la esquina.

Su nuevo hogar lejos de su hogar.

El castillo.

Papá, mira esto.

Más ajo. Lo usarán para cocinar.

Ya, ya.

¿Tú sueles colgarte la cena al cuello?

Ahora escaleras arriba.

A la habitación para dormir del señorito.

¿Usted duerme ya?

Pues claro, todas las noches. ¿Ves?

Después de ustedes yo les sigo.

¿Es "ti" reflejo?

Estás en medio. -¿Yo?

Tú. ¿Eh?

Aparta. ¿Qué están mirando?

Nada.

Un motita de polvo.

Un "escupitaje" y ya limpito.

Con espejo limpio se ve mejor mi reflejo.

¿Tienen muchos huéspedes sin reflejo?

¡Nein!

¿Qué ha pasado?

Déjame verte.

Madre, por favor. -¿Quién ha sido?

No lo sé. -Ha salido.

Me ha desobedecido.

¿Ha sido Rookery?

¿Os ha seguido? -Deberías tumbarte.

Descansa.

Ha sido Rookery, pero no estaba solo.

Estamos en grave peligro.

Tenemos que saber si Rookery nos ha seguido.

Tienes que comprobarlo.

Va a ser un cumpleaños memorable.

Red de acero a prueba de vampiros.

Tú no eres el único inventor.

Pero pueden desenroscar las tuercas.

¿Tú has visto estas tuercas?

No son unas tuercas cualquiera.

Son mis tuercas especiales

y solo caben en una llave.

Mi llave especial. ¿Inglesa?

Es a prueba de fugas.

De eso nada. Se lo demostraré.

Mis tuercas a prueba de fugas.

¿Quién se atreve?

Escuchad. Rookery está ahí fuera.

Quiere dejarnos atrapados.

¿Le has pedido que saliera?

Eso no importa. Tenemos que escapar.

Lo mejor es salir por el laberinto.

Es territorio prohibido.

No es más que una vieja leyenda.

Rookery está ahí, el laberinto está por ahí.

¿Qué podría ser peor?

Gregory, no hay tiempo para esto. Yo os sacaré a todos de aquí.

A mi manera.

Vamos, Gregory.

No puedo. Estoy muy débil.

No puedo volar. -No voy a dejarte aquí.

Me esconderé. Estaré a salvo.

Yo me quedo con él.

No, eres más valiente de lo que pensaba.

El clan te necesita. Vete con ellos.

Dejad vuestras cosas aquí.

Tenemos que escapar.

Vamos, todo el mundo.

La próxima vez que hagas una locura como esta

llévame a mí.

Seguidme. Tenemos que marcharnos ahora.

Aquí tiene.

(Música de tensión)

¡Levanta la red!

Han apresado a los otros.

Las bestias. Tenemos que volver para salvar al clan.

Pero ahora sería un suicidio.

Pero están atrapados.

No los dejaremos ahí mucho tiempo. Te lo prometo.

Mira, nos están recibiendo con unas salvas.

Espera.

¿qué clase de fiesta es esta?

De las malas.

Cazadores de vampiros.

Venid con nosotros, por favor.

Pero si acabamos de llegar.

Tenemos que escondernos. ¿Podemos ir a vuestra casa?

¿De vuelta a Alemania? -No tenemos más opción.

(Música dramática)

Abrásalos.

Combátelos.

Cuidado con los focos, son mortíferos.

Tenemos que escapar.

¡Córtales el paso!

¡Abrásalos!

¡Así!

¿Estás bien?

¿Qué pasa?

¿Intentan escaparse?

(Frenazo)

(Grito)

Ese avión tuyo, ¿todavía vuela?

Es una antigualla, pero tengo al piloto perfecto.

Vladin, levanta. Necesitamos tu avión.

(Música de tensión)

Le he añadido un superturbo y un paquete propulsor.

Siempre puede contar conmigo. Cierra el pico.

Tenemos vampiros a los que atrapar.

Ese avión nos persigue.

Anna, ayúdame con padre.

Ve a por ese pequeño chupasangre.

Es Rookery.

¿Qué hacemos?

Un giro a la izquierda. Ahora.

Izquierda.

O sea que están jugando con nosotros.

Coge los focos del camión. Voy a añadir nuevas reglas.

A la derecha.

Derecha.

¿Dónde está ese imbécil con mis focos?

Los despedazaremos con las hélices.

(HABLA EXTRANJERO)

(Música dramática)

Yo los distraeré.

Vosotros escapad.

No. -Es muy peligroso.

Soy un vampiro, no un gallina. Marchaos.

¡Ten cuidado!

¡Persíguelo!

(Música de tensión)

¡No!

Dale. No le dejes escapar.

¡Arriba!

Gernot, la llave.

Ya te lo dije, la perdimos.

No sé dónde la pude...

¡Ah!

Sabía que la tenía en la mente.

Pasad, por favor. Y tú también, querida.

Llevaré su paracaídas con el control remoto.

Usted no tiene que hacer nada.

Solo imagínese que es esta bolsa de lona.

Esto es así.

Ajá.

¿Has comprobado si funciona?

Tres veces.

Pero lo miraré otra vez. Su seguridad es lo más importante.

Ay, pobre.

¡Yo le salvo!

Ya le tengo a salvo en mis brazos.

Qué agradable sensación. ¿Dónde está el mando?

Sabía que algo se me olvidaba. Tiraré de la anilla.

¡Pues tira!

Es que no llego.

El tiempo se agota.

Así.

"Ay, casi"... ¡No nos vale!

¡Tira de la anilla!

Qué poquito.

¿Te proponías matarme?

No, le he salvado la vida.

Me siento tan... Déjate ya de sentimientos.

Tenemos compañía.

¡Condenado chupasangres! ¡Criatura!

¡Vuelve, vampiro mocoso sanguinario!

¿Eh?

(Música de tensión)

No puede ser.

Oh, no, el sol.

(Canto del gallo)

Vamos.

¿Por qué me ha tenido que tocar la única habitación sin ajo?

(Canto del gallo)

Hola.

Menuda porquería de antigüedades.

¿Tienes algo más con lo que atacarme?

Es tu oportunidad.

Yo no quiero atacarte.

Mentiroso.

Tu especie nos ha cazado durante siglos.

¿Mi especie?

Yo solo soy un niño de 13 años de San Diego.

No intentes huir.

Si te dejo escapar saldrás con una jauría de mortales

en mi busca. ¿Para qué iba a hacer eso?

Si no me has hecho nada.

Por ahora.

Si hasta me gustan los vampiros.

Por supuesto que sí.

Sé lo que tramas. Me lo advirtieron.

No me das ningún miedo.

Ninguno.

¿No te doy mie... no te doy miedo?

No es verdad, estoy aterrorizado.

Yo también he pasado una noche de espanto.

Olvida lo que he dicho. Ya es tarde.

Yo no le tengo miedo a nada.

Oh, vamos no tienes pinta de haber venido aquí de vacaciones.

(Llaman a la puerta)

Nada.

Voy a llamar una vez más.

¿Aló?

¿Señorito Tony Thompson?

¿Está usted good?

Pues claro que estoy good.

Siempre cuidamos a nuestros huéspedes.

Para asegurarnos de que duermen.

De noche, que es el mejor momento para dormir.

Mejo que de día.

Estaba durmiendo pero ustedes me han despertado.

Así que eso contradice el motivo por el que han venido, ¿no?

¿Eh? -Muy bien.

Guten nach.

Ahí lo llevas.

Tenga, póngaselo mientras duerme.

¿Ajos? ¿Les dan miedo los vampiros o algo así?

¡Nein!

No me has delatado a esos mortales.

¿Por qué iba a hacerlo?

¿Eran tus padres?

¿A ti te parece que sean mis padres?

Eres un mortal rarísimo.

¿Cómo te llamas? Tony Thompson.

Rudolph Sackville-Bagg.

También tengo 13 años.

Es verdad.

Los vampiros no se reflejan.

Nos cuesta más peinarnos.

Eres la caña de Transilvania.

En todo caso sería el pescador, ¿no?

No, la caña. Que molas. Que te sales.

¿Me salgo de dónde?

Tienes mucho que aprender, vampiro.

Ataque sorpresa. Haré que se sienta orgulloso.

Orgulloso sí, se me encoge el corazón.

Tú limítate a traerme a ese proyecto de vampiro.

Tenemos cuentas pendientes con él.

Cuatro, tres, dos, uno...

¡Ignición!

Estás malgastando mi valioso tiempo.

¿En qué dirección está Transilvania?

Buenos días.

Qué maravilla tener familia aquí.

Aunque sea en estas espantosas circunstancias.

Los ataúdes se veían tan vacíos.

A veces se les oye suspirar de soledad.

Ahí. ¿Lo oís?

Yo no oigo nada.

Es el pitido de sus oídos.

La vejez, querida Anna. -¿Qué?

Yo también lo oigo.

Es conmovedor.

Que descanséis.

Necesito un... ¡Un ataúd!

Lo sé.

Sí que sabes bastantes cosas sobre los vampiros.

He leído lo mío.

Normalmente las habitaciones de los hoteles

no viene con ataúdes.

Donde yo suelo alojarme sí.

¿Qué te parece esto?

Échame una mano.

Me dejas quedarme en tu habitación.

Todavía me cuesta creerlo.

A mí también me cuesta creerlo.

Pero con una condición importante.

¿Nada de peleas de almohadas?

Tranquilo. No he probado ni una gota de la sustancia roja

desde hace mucho.

Pero los vampiros y la sangre van tan unidos como...

Bueno, los vampiros y la sangre.

Sí, pero nosotros somos muy discretos por mi padre.

¿No le gusta la sangre?

Quiere que nos acerquemos lo menos posible a los mortales.

Entonces no vas a morderme.

El tiempo lo dirá.

Buenos días, mortal.

Que descanses.

Vampiro.

Eh, hora de despertar.

¿Qué estás mirando?

Te estás haciendo mayor.

Ya, bueno, pasa en las mejores familias.

Hace un día precioso.

De día este viejo castillo parece menos tétrico.

¿Bonitos sueños? Mejor que eso.

¿Y sin vampiros?

Eso ya es agua pasada.

Vaya, muy bien.

¿Por qué lo habrán dejado ahí tirado?

No importa. Hago como si fuera mi...

Bueno, todavía no lo tengo, pero cuando lo sepa

va a ser genial.

Hace mucho que no hablas de jugar a imaginarte cosas.

Me gusta.

Pero ahora baja a desayunar.

Prepárate, anda.

¿Estás despierto?

¿Tú qué crees?

Sois unos mortales muy escandalosos.

Perdona.

De todas formas no podía dormir.

Tengo hambre.

Eh, ¿qué estás haciendo?

¿No me habrás encerrado?

Es por tu propio bien.

Hace sol ahí fuera.

Mentiroso. Es tu cuello lo que te preocupa.

Les hemos hecho unas Bratwurst.

Con nuestros propios dedos.

¿Supongo que no tendrán cereales?

¿Eh?

En mi vida había visto

una fuente de Bratwurst más apetitosa.

Nunca has visto una fuente de Bratwurst.

Y tenemos más si lo desean.

Cocina.

¿Qué pasaría si fuéramos vegetarianos?

(Mugido)

Supongo que estaríamos pastando con las vacas.

Eso es.

Tony...

¿Tiene un trozo de papel de aluminio?

¿Aluminio?

¿Para mis Bratwurst?

Oh... No.

¿Le importa?

Gracias.

¿Rudolph?

¿A quién esperabas, al Conde Drácula?

Voy a dejarte salir.

El desayuno está servido. Aún es por la mañana.

Lo estoy viendo.

¿Es que quieres vampiro frito en el menú?

Confía en mí.

Nunca pensé que le diría esto a un mortal, pero...

me fío de ti.

Recto, un poco a la izquierda...

Cuidado. Derecha, derecha. Derecha, derecha.

Con cuidado.

Con cuidado.

Baja las escaleras.

Ahora ten cuidado.

Por aquí, Rudolph. Cuidado.

Izquierda. No, la otra izquierda.

¡Tony!

Oh, no, mis padres.

¡Tony!

No. ¡Para!

¿Qué haces?

Estoy jugando con mi nuevo amigo, Rudolph.

Es el vecino.

Aquí no hay vecinos.

Viven ahí.

Íbamos a disfrazarnos de astronautas, a hacernos trajes.

Pero nos hemos quedado sin papel de aluminio.

Sin papel de plata.

Hacíamos el Moonwalker.

¿Lo pilláis? Muy bueno. Mola.

Qué bien que tengas a alguien con quien jugar.

Solo se es joven una vez. ¿Verdad, Rudolph?

Le haré aperturas en los ojos para que pueda ver.

¡No! ¿Quieres matarle?

Nada de oxígeno.

Rayos cósmicos. Estamos en la luna. ¿Recordáis?

Hamburguesas andantes. Te encantarán.

Un momento.

Tú no hagas caso al olor.

Ni a las moscas.

Creo que no puedo hacerlo.

Me lo prometiste. Yo estoy fuera del menú.

(TARAREA)

Yo nunca conocí a mi padre.

¿Sabe? Estoy durmiendo, Maney.

¿Sabe qué pensaba mi madre de mí?

¿Que hablabas demasiado?

No, mis obsesiones, mis inventos.

Pensaba que estaba loco.

Te encontré en un manicomio.

No era un manicomio.

Era un internado.

Hay una gran diferencia.

Trabajamos de noche y dormimos de día.

O sea que...

No era como yo me había imaginado.

Estoy durmiendo.

Cuando vi lo que mi luz le hacía a ese vampiro...

Ahora eres un cazador, Maney.

Y aprenderás a apasionarte. Así que duérmete.

Antes de que yo te duerma

de un porrazo.

¿Está oscuro? Podría ser medianoche.

Quédate quieto.

Quizá tarde un rato. Eso te crees tú.

¿Estás así por la sangre que has bebido?

¿Qué te pasa? ¿Quieres saber qué me pasa?

Te lo diré.

Quieren darme caza. No solo a mí.

A toda mi familia.

Mis padres, mi hermana,

mis queridos y ancianos tíos.

Están todos escondidos en alguna parte.

Pero podrían haber muerto. No sé nada de ellos.

Asesinados por los cazadores de vampiros.

Mortales.

¡Para!

Mi hermano Gregory, el resto de mi clan.

Están atrapados.

Encerrados en unas catacumbas de Transilvania.

Por culpa de mortales como tú.

¡Vale ya!

Yo no te quiero cazar.

Te estás pasando cantidad.

Si tu familia está en peligro deja que te ayude.

No tienes ni idea de cómo es mi mundo.

No puedes ayudarnos.

Sí que puedo.

Solo... solo tenemos que engañar a mis padres.

Pero, Tony, mis... mis problemas no tienen nada que ver contigo.

Qué tontería más grande viniendo de un amigo.

¿Amigo? Sí, amigo.

Y ahora a dormir y a callar. Va a ser una noche muy larga.

¿Te vas a la cama tan temprano?

Nunca te acuestas tan pronto?

Deberíamos ponerlo donde estaba. ¡No! Déjalo.

Es mi nave espacial.

Rudolph y yo somos astronautas, ¿te acuerdas?

Me cayó bien Rudolph.

Incluso envuelto en papel de aluminio.

Que duermas bien, Tony.

Buenas noches.

Nos vemos por la mañana, ¿vale?

Por supuesto que sí.

Rudolph.

Ha anochecido.

Está oscuro fuera.

Ya puedes salir.

(Música dramática)

Creía que te habías ido sin mí.

He estado a punto.

Si todavía quieres venir, es el momento.

Mi clan me necesita. Nos necesita.

¡Frederick!

Esto es imposible.

Ya os lo he dicho.

Escapar por el laberinto es nuestra única opción.

¡Freda!

Lograremos salir de aquí. Os lo prometo.

¡Rudolph!

No puedo desperdiciar más tiempo.

¿Los niños de 13 años de San Diego voláis?

No sé ni conducir.

Oh, no sé cómo no os da pereza andar a todas partes.

¿Preparado para volar?

En realidad, no.

Venga, cógeme la mano.

Eso es.

Buala.

¿Pero cómo es posible?

Te he cogido de la mano.

Jopé.

Es extraordinario, ¿verdad? No, me estoy mareando.

Voy a vomitar.

Entonces deja de dar vueltas.

No sé cómo.

Así.

Guau.

Y ahora a volar.

No sé si puedo.

Puedo dejarte aquí.

Eres un simple mortal, después de todo.

Yo me miro, vampiro.

Yo me voy contigo.

Bien. Empecemos con un paso pequeño.

Vale.

Dame la mano.

No me sueltes.

Tú piensa que estás flotando como una hoja en la brisa.

Y ahora arriba. Esto no es flotar.

Flotar es aburrido.

¡A mí no me aburría!

Vale, vale.

Puedo hacer esto.

Total, lo peor que podría pasarme...

Que te caigas cientos de metros. Déjate de excusas.

A volar.

¡Puedo volar! ¡Puedo volar!

Podría acostumbrarme a esto.

Vaya.

¡Sí!

¡Sí!

Puedo volar. No lo dudaba.

¿Es la caña? Lo siguiente.

Mire, ya no están lejos.

Será esa casa. Me apuesto tu pellejo a que es esa.

La cazador de vampiros. -Nosotros somos inocentes.

¿Para qué malgasta su tiempo con nosotros?

¡Oh!

¡Mira!

...americaner.

¿No comprobaste si se reflejaba?

¿No lo hiciste tú?

¿Te acuerdas de mí?

El niño que no sabe volar.

Por poco me caigo.

Es Rookery, el cazador de vampiros.

Tony, se acabaron los juegos.

Tienes que irte a casa.

Y tú tienes que callarte. No voy a ir a ninguna parte.

Tengo que encontrar a mis padres.

Y yo sé dónde buscarlos.

Ah, sí, claro, el experto en vampiros.

¿No soléis morar cementerios, criptas y sitios de ese tipo?

Estos mortales...

Siempre suponiendo.

Bueno, en este caso es verdad.

Tienen una plaza de vampiros.

Mi socio y yo somos cazadores de vampiros homologados.

Y queremos ofrecerles nuestros servicios gratuitamente.

Deberían pesar por donde yo piso de agradecimiento.

¿Podría añadir una pizquita de ajo?

Solo era una expresión.

Hemos visto a dos volando esta noche. Eran niños.

Y uno vive aquí con sus padres.

¿Lo hueles?

El olor a humedad y descomposición.

Algunos reconocen los vinos por su bouquet,

otros reconocen el olor a lirio y a capullo de rosa.

Este es mi perfume, mi Channel Número 5.

Los huelo a un kilómetro de distancia.

Oh, de vampir.

Por ahí.

Vamos.

Bajaré yo a ver si están.

Bajamos los dos.

No puedes conocer a mis padres. Lo siento, Tony.

Esto es lo que hay.

¿Voy a tener que repetírtelo otra vez?

Esto es increíble.

(Ruido)

Bueno, estos no son vampiros.

Pero los encontramos en el cementerio.

Y ahí es donde iremos. Maney.

Ah.

Sabía que nos encontrarías.

Gracias a la luna llena que estáis a salvo.

¿Cómo has entrado?

Tal vez deberíais custodiarla mejor.

Trae aquí.

Rookery viene a pro nosotros.

Pero he encontrado un arma secreta.

Será peligrosísima.

Le debo la vida a él.

¿Le debo?

No creerías que iba a dejarte aquí, ¿verdad?

¿Quieres conocer a mis padres?

¿Te han dicho que sí?

Tampoco han dicho que no. Espero que no muerdan.

¿Qué? Es broma.

Ah.

No... no lo pillo.

Padre, para. No eres la caña para nada.

¿La caña?

Es una expresión que me enseñó Tony. Significa...

Significa que es usted más increíble de lo que pensaba.

Bueno, después de siglos un vampiro aprende...

Cuidado, mortal, no soy susceptible a los cumplidos.

No mucho.

¿Esta es tu arma secreta? ¿Este esmirriado niño mortal?

Ha salvado a tu hijo.

Tony Thompson. Es un gran placer conocerla.

Qué suerte tiene Rudolph de tener una madre tan guapa.

Encantada.

Madre.

Yo soy Anna, las hermana de Rudolph.

Supongo que yo no te parezco guapa.

Sí que eres guapa, guapísima.

Rudolph, eres joven, impulsivo,

insensato. Eso puedo perdonártelo.

Pero no podemos dejar nuestra suerte en manos de un mortal.

Es mi amigo.

Y tú puedes ser muchas cosas para mi hijo.

Su desayuno, un picoteo...

Puede que la cena.

Pero nunca podrás ser su amigo.

Puedes tener a tu amigo mortal o ser miembro de esta familia.

O lo uno o lo otro. Tú decides.

Rudolph...

Hijo mío.

Tony. ¿Eh?

Nunca hubiera imaginado que un mortal vendría a rescatarnos.

Y menos aún uno tan guapo como tú.

Yo no... No me...

Gracias.

Sé lo que estás haciendo. Entonces haz el favor de callarte

y dejarme seguir. Tony, reacciona.

¿Qué? No la mires a los ojos.

Te está hechizando.

Me he quedado hechizado

desde el momento en que te he visto.

Diez metros, cincuenta metros.

Por muy profundas que sean las catacumbas podrá oírlos.

¿Está orgulloso?

Orgulloso no es precisamente la palabra.

Podrá oír hasta un simple estornudo de vampiro.

¿Quieres saber lo que oigo?

¡Cállate!

Quiero darte una cosa.

Llévalo siempre encima.

Da suerte.

¿Es un amuleto?

Es mío, ¿no?

Si alguna vez necesitas ayuda, solo tienes que silbar.

Sabrás silbar, digo yo.

Solo junta tus labios y sopla.

(Estruendo)

...nos están atacando.

¡Sí!

¿Va a entrar a buscarlos?

Son vampiros no inocentes conejitos.

No puedes meterte en su nido a ciegas.

Les mandaremos un regalito de bienvenida primero.

Anna. Rudolph.

Habéis vuelto. Nos habéis escogido.

Rookery nos ha escogido.

¡Cuidado! -¿Qué es eso?

Debe de haber otra salida. -La hay.

Las cloacas. Escondeos.

(Música de tensión)

¡No!

Salid de aquí.

¡Corred!

Sí.

Me ha electrocutado.

Me ha electrocutado.

(Campanada)

Encontré este sitio mientras volaba con Tony.

Sí que habéis viajado.

Voy a volver a por Tony.

Y no se hable más.

Yo me voy contigo.

No pienso bajar ahí.

Eso lo dirás tú.

La verja está cerrada.

Ya está abierta.

Os estaba esperando.

Siento lo de vuestros focos.

Qué disgusto, ¿verdad?

Alguien tendrá que pagar los desperfectos del techo.

¿Y si llueve? Porque aquí vive gente.

Bueno, no es gente exactamente.

Mi colega y yo tenemos dudas con respecto a ti.

¿Vampiro o no?

¿Te importa? Estaba muy a gusto a oscuras.

La cruz, Maney. Saca la cruz.

Perfecto. Es antigua, ¿no?

¿Se puede vender? No es vampiro.

Cállate.

Qué asco.

O sea que no eres vampiro. Eres algo peor, un esbirro mortal.

Un traidor de la humanidad.

Si vosotros sois la humanidad me quedo con los vampiros.

Es Tony. Tengo que liberarlo.

Es mío.

No funciona.

Y el vampiricida tampoco va. La culpa es suya.

Los críos de hoy en día sin sentido de responsabilidad.

Atado al techo como un trofeo de caza.

¡Tony!

Te lo he dicho. Es mío.

¡Anna!

¿Qué ha pasado?

Lo han embadurnado de ajo.

Nos lo pagarán.

Tenemos asuntos pendientes en Transilvania.

Ese amiguito de los vampiros nos está demorando.

Yo digo que lo...

Eh, chicos, necesito ir al baño urgentemente.

¡A callar! Estamos hablando de tu futuro y te diré una cosa.

Yo no me preocuparía por mi higiene.

Yo no me metí en esto para...

Es un niño, no un vampiro.

Oh, mira quién tiene conciencia de pronto.

Mira a quien le han salido alas de angelito.

Sí, ya lo sé, todo esto era de lo más emocionante para ti.

Que si cohetes, que si paracaídas. Chismes por aquí, trastos por allá.

¡Estoy harto de tus juguetes!

¡Chicos!

¿Dónde estaría sin mis juguetes? ¡Chicos!

Callaos y escuchadme un momento.

Puedo ayudaros. ¿Cómo?

Como cebo.

Mis amigos vampiros van a venir a rescatarme,

pero con el ajo ni se acercarán a mí si huelo a pollo al ajillo.

¿Estás dispuesto a traicionar a tus amigos vampiros?

No me deja más opción.

Oh, pensando como un mortal otra vez.

Una sabia decisión, muchacho.

Los hemos perdido.

No tenía que haberlo metido en esto.

No habrías podido detenerlo. Es demasiado valiente.

Habló la enamorada.

¿Enamorada? Qué tontería.

¿Estará el agua calentita?

Helada. Así será más entretenido.

Vais a desatarme las manos, ¿no?

No os serviré de nada en el fondo del lago.

No hagas ninguna estupidez.

Nado como un delfín.

Una, dos... ¡Tres!

¿Qué hace? ¡Vuelve aquí!

Ve a por él. Usted es el delfín.

Está bien, he mentido, no sé nadar.

¿Y ahora qué? No sé.

¡Está helada!

¿Qué? Nos está llamando Tony.

Ay, madre.

¿Qué es eso?

(Beerepoot BSO "El Pequeño Vampiro")

A ver...

¿Ha vuelto por aquí? Nain.

¿Qué narices pasa aquí?

Cazadores de vampiren.

Y vienen a por su hijo.

Porque él es vampiren.

A ver, vamos a aclarar un par de cosas.

Su música me da migrañas,

no aguanto sus Bratwurst,

y mi hijo no es ningún vampiro.

¿Eh?

¿Ah, no? ¿Entonces por qué no duerme en la cama por la noche?

Está ahí.

¿Qué tienen de malo nuestras Bratwurst?

¿Tony?

Bob. -¿Qué?

"Ahorra" lo ven.

Las familias siempre son las últimas en enterarse.

Pueden coger sus Bratwurst y...

Vampiro.

Estás helado.

Vamos a tu habitación a ponerte ropa seca.

No es necesario.

Ay, madre, qué mareo.

Pero estás seco.

(Puerta)

No pienso perder ni un segundo más con ese mocoso americano.

Nos vamos directos a Transilvania.

Van en busca de mi hermano y de mi clan.

Tenemos que llegar a Transilvania antes que ellos.

Antes de que amanezca.

Les paramos los pies una vez, volveremos a hacerlo.

Mis padres...

¿Qué?

Estarán preocupadísimos.

Pero como me vean ahora no podré irme.

¿Serviría de algo si les convenzo de que tienes que ir?

Eres una chica muy convincente.

Convence a sus padres, no a Tony.

Anna, por favor, escúchame.

Por una vez en nuestras vidas no discutas.

Los padres de Tony no son nuestra única preocupación.

¿Qué pasa con los nuestros?

Tienen que saber a dónde vamos.

Tienen que saber que estamos a salvo.

De acuerdo.

Yo me ocuparé de los padres,

pero la próxima vez, hermano mayor, me toca ser la heroína.

No tengan miedo, quiero conocerles.

Permítanme entrar, por favor.

Dejen que me presente.

Me llamo Anna Sackville-Bagg.

Conozco a su hijo.

Se podría decir que soy su amiga especial.

Pareces especial.

Tony es buen chico.

Le salvó la vida a mi hermano Rudolph.

Un chico muy... -Bueno.

Tony está volando a Transilvania con Rudolph.

Volando. -¿A Transilvania?

No parece un viaje para hacer sin tus padres.

No.

Sí.

No.

(Beerepoot BSO "El Pequeño Vampiro")

Alguien nos está persiguiendo.

Es tu vaca.

¿Cómo que mi vaca?

Tú la muerdes, tú te la quedas.

Venga, anda, vete.

Próxima parada, Transilvania.

Son los padres de Tony.

Me voy con ellos.

Queríais repudiar a vuestro hijo.

¿Queréis perder a vuestra hija también?

Frederick, por favor.

Piensa en el clan. -Casi ha amanecido.

Precisamente.

Ellos tienen su cripta particular sobre ruedas.

Dentro está oscuro como una tumba y cuando nos despertemos

estaremos en Transilvania.

Entra, Frederick.

Espero que no sea demasiado tarde.

Nosotros nos quedamos aquí para cuidar de todo.

Yo tengo la llave, querido.

Cuidaos, tíos.

Hasta la vista, queridos parientes.

Me gustaría presentarles a mis padres.

Mi padre, Frederick Sackville-Bagg,

y mi madre, Frida.

Encantado de conocerles, señor...

Sackville-Bugg.

Mucho gusto. Yo me llamo...

Dottie Thompson.

¿Qué les has hecho a estos dos?

Nada.

Muchas gracias por dejarnos su cripta sobre ruedas.

Se la enseñaré.

Es un poco pequeña.

Camas más pequeñas hemos tenido.

Es un pequeño hechizo, de verdad.

Mira, estamos volando más rápido que los coches.

Llegaremos antes que Rookery a Transilvania.

Está amaneciendo.

No nos dará tiempo.

El sol es tu problema no el mío.

Lo logramos.

Hemos llegado al final.

Estamos en el punto de partida.

Hemos estado caminando en círculos.

Por eso lo llaman laberinto.

No es fácil encontrar la salida.

Debemos intentarlo otra vez.

Tú quédate aquí. Duerme un poco.

Seguiré solo.

Ocupada.

Le he fallado a mi familia.

¿Hace cuánto que tienes 13 años?

Trescientos años.

Entonces deja de comportarte como un crío.

Me has traído hasta aquí.

Solo dime cómo llegar a las catacumbas.

Tú sigue la carretera, no tiene pérdida.

Es ese sitio lleno de difuntos.

Empiezo a acostumbrarme.

Rookery bloqueó la entrada a las catacumbas

con una red de acero.

Necesitas su llave especial para abrirla.

¿Especial? Será una llave inglesa.

Entendido.

Tú escóndete del sol.

Y tú.

Te veo esta noche. Ten cuidado, por favor.

Campesinos. Deberían prohibirles ir por la carretera.

¡Era el desvío...!

No me corrijas.

No me cuentes tus sentimientos.

Me da igual lo que creas que debes hacer.

No lo hagas.

¿Entonces tengo que quedarme

aquí sentadito acatando sus órdenes?

¡Eres un genio!

(Claxon)

Hola.

Hola. ¿En qué dirección está Transilvania?

(Claxon)

(Claxon)

Ah, ahí está mi atajo.

(Música de tensión)

¡Guau!

¡Socorro!

(Grito)

Más vale que funciones.

¡Intacta!

Me encantaría ver al vampiro capaz de cruzar mi red.

A mí no.

¿Está usted oyendo algo?

Oh, sí. Oh, sí.

Están ahí abajo.

Oh, debe de haber decenas.

Rápido, de vuelta al taller.

¿Hemos acabado aquí? No, acabados están ellos.

Parecen muy majos, pero me da que son vampiros.

Bueno, nadie es perfecto.

Gracias por despertarme.

Tú pilotas el helicóptero y llevas

esa bomba de la que estás tan orgulloso.

Yo viajaré ligero.

Mi ballesta, mi disparajos,

mi leal... ¡Mi llave!

Me han robado la llave.

Nos vemos en las catacumbas con la bomba.

¡Gregory, soy yo, Tony!

¡El amigo de Rudolph, Tony!

¿Gregory?

¿Me oyes?

¿No me oye nadie?

Que mocoso tan servicial.

¿Siempre se presenta en el peor momento?

Tu peor momento, no el mío.

Oh, nuestro amiguito nos ha echado una mano con el trabajo.

Lo cual no significa

que no le dispare una flecha al pecho.

Pero primero una preguntita.

¿Cómo me has robado la llave?

Le tiene mucho cariño a su llave inglesa.

Todos tenemos nuestras obsesiones.

Obsesiones que proceden de oscuros rincones

en el fondo de nuestros retorcidos cerebros.

Algunos tenemos más obsesiones que otros.

Casi me parece tierno

que un cazador de vampiros rastrero como tú...

Ya vale. ¿De dónde la has sacado?

Ahora que veo lo mucho que la aprecias

puedo ver su belleza y versatilidad.

Esto ya está siendo costumbre.

Tú te metes en un lío de cuidado y yo acudo a tu rescate.

¿Y tú qué? Bueno, para eso están los amigos.

¿Le duele?

Eso es lo curioso de un golpe en la cabeza con una llave,

¡que duele!

Ayúdame a abrir la red.

Pero no del todo.

No quiero que esos chupasangres se escapen otra vez.

¿Vamos a entrar?

No, los encerraremos en su tumba.

Que se pudran mientras piensan en el poder de Rookery.

¿Sabe que las personas que se refieren a sí mismas

en tercera persona muestran rasgos megalomaníacos?

¿Ahora eres psiquiatra?

¡Venga, hombre! ¡Ayúdame!

Van a volar las catacumbas.

Eh, ¿no se te olvida algo?

Tú quédate aquí.

¿No puede hechizarlos como Anna? Eso es cosa de chicas.

Eso es cosa de vampiros. Prueba.

Por el oscuro poder que reside en mi interior

os someto a mi voluntad.

No lo has hecho.

No siento nada.

Menos ganas de matar.

Te dije que era cosa de chicas.

¿Y si hacemos un trato?

Sí, tiene que haber un trato.

Tú a callar.

¿Un trato? Claro. Tú puedes mirar mientras yo cierro estas catacumbas

para siempre.

Y tú, vampirito, puedes meterte en ese agujero

con el resto de tu familia.

Por favor...

La bomba estallará dentro de 30 segundos.

Muchacho, ¿entras o no?

No lo hagas.

Salvaremos a tu familia de alguna forma.

No podéis ni salvaros vosotros.

Tenemos que alejarnos. Va a haber una onda expansiva.

Vamos, niños.

(Gritos)

(VAMPIRA) ¡Una salida! Somos libres.

Esperad. Podría ser una trampa. voy a ver.

Disculpen, caballeros.

¿Qué?

¿Gregory?

Salisteis del laberinto.

De milagro.

Esas vueltas...

¡Ah!

¿Él no es vampiro?

Es mi amigo.

Eso es lo que importa.

¿Un mortal? Tony Thompson.

Mortal como el que más.

Se enfrentó él solo a Rookery.

Me salvó la vida.

Venga, anda, Gregory, dale la mano.

Es la caña.

Gregory Sackville-Bugg.

¿Pero qué tiene que ver la pesca con todo eso?

Tienes mucho que aprender, hermano mayor.

¿Y esta quién es?

La novia de Rudolph.

Sí.

¡Yija!

Se llama jugar.

Ya lo sé, tú lo odias.

No parece tan malo.

Llamaré a los otros.

¡Mirad, sin manos!

Arriba. Tú, ve al helicóptero.

No me encuentro muy bien.

Al helicóptero.

Y como se te ocurra escapar

te perseguiré hasta los confines de la tierra.

¿Qué hay que hacer para deshacerse de él?

¡Allá voy! ¡Oh, sí!

¡Quietos!

¡Ya os tengo!

¿Qué? -¡Tony!

¿En una vaca voladora?

Está intentando matar a mi hijo.

A nuestros hijos.

¿Cómo han llegado hasta aquí?

Somos vampiros, ¿recuerda?

Son vampiros.

Pero son nuestros hijos y nadie les hará daño.

¡Toma esa!

¡Sube fuera de su alcance!

Maney, necesito apoyo aéreo.

¿Me recibes?

(Música de tensión)

Preparados, apunten...

Qué pestazo.

¿Qué?

Tengo una cita. -¿Una cita?

Tony.

Pareces un caballero cabalgando sobre su corcel.

Bueno, en realidad es una vaca.

Así que... Rápido, tenemos que salvar al clan.

Llegas tarde. Gregory ya los ha...

(Risas)

(Grito)

Qué pestazo echas.

Ya sé cómo huelo.

Pero yo solo necesito una ducha.

Usted necesita un psiquiatra.

Adiós.

Oh, no, de eso nada. Espera. Dos psiquiatras.

Vuelve aquí.

Vuelve. Te digo que vuelvas aquí.

Oye, que te estoy hablando.

¡Que vuelvas te digo!

Ha intentado matar a mi hijo.

Oh, lo siento mucho.

Siento mucho no haber logrado aplastar a su pequeño mocos.

Vamos, mano a mano.

Será un placer.

Perdona, papá.

Sé que le habrías machacado.

(Aullido)

Bravo, ha sido muy valiente.

Sí, bien hecho.

Y ahora yo puedo rematar el trabajo

y salvar al clan.

Eso ya no va a ser necesario.

¿Sabe que hoy es el cumpleaños de mi hijo menor?

¿No me diga?

Y su hijo le ha hecho el mejor regalo del mundo.

Sí, su amistad.

Vaya.

O sea, ¡vaya!

-Bob, ¿estás bien?

-Me encanta.

¡Mamá, papá! ¿Qué os parece?

Tus nuevos amigos son estupendos.

Aunque sean... ¿Vampiros?

Europeos.

(Beerepoot BSO "El Pequeño Vampiro")

Es Gregory.

Con los otros.

Gregory.

Padre.

-¡Feliz cumpleaños!

-¡Eres un muchacho excelente!

¡Lo conseguiste!

Has salvado a tu familia.

¿Yo? No.

Tú. Nosotros.

Inmortales y mortales juntos.

Eso me da esperanzas para muchas cosas.

¡Esto es genial!

¿Qué pasa?

Es tu fiesta. Odia su cumpleaños.

No, no es eso.

Queda muy poco para el alba.

Ah, el alba.

Necesitamos un nuevo hogar.

Vale...

Señor Tony Thompson.

¿Qué hace usted otra vez aquí?

Esto es un Bed and Bratwurst, ¿verdad?

¿Nosotros somos un Bed? -Un Breakfast.

Pues alegren esa cara. Les he traído invitados.

Hola.

Der pequeño... -¡Vampiro!

Y familia.

¡Hala!

(Beerepoot BSO "El Pequeño Vampiro")

(Beerepoot BSO "By Your Side")