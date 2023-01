¡Super Wombat!

¡Sí!

¡Sí! -¡Sí!

Michael, ¿qué te tengo dicho de volar fuera del recinto en el recreo?

No vueles a más de tres metros sobre el suelo.

(LOS TRES) Perdone, seño.

Diez, nueve, ocho,

siete, seis... -Te estoy viendo Daniel Pelúdez.

Los ojos cerrados.

No estaba mirando. -Sí que mirabas. Empieza otra vez.

Diez, nueve... -Deberías ir a esconderte, Bradley.

Oh.

Eh, este es mi escondite.

Te va a ver. -¡Cállate!

Eso. -(CHISTA) Calla.

Escóndete en otro sitio. (CHISTA) Silencio todo el mundo.

No, aquí no.

Callaos todos. -Sitio cogido, nuevo.

¡Diez, nueve, ocho,

siete,

seis,

cinco,

cuatro,

tres,

dos,

uno...

¡A la de una, a la de dos, allá voy!

Buenos días, equipo. Espero que hayáis descansado

y tengáis fuerzas para excavar.

Hoy empieza la construcción de un proyecto muy importante.

Teddy, los planos, por favor.

Bueno, vamos a ver.

Foto subterráneo supersecreto.

Todo está correcto.

Comprobemos las señales de seguridad.

PELIGRO OBRA OBLIGATORIO EL CASCO

LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO SALIDA DE EMERGENCIA

CHALECO REFLECTANTE

Parece que todo cumple el reglamento.

¡Oh! ¡Esperad! ¡Nos falta la señal más importante!

PROHIBIDA LA ENTRADA A CHICOS

Perfecto.

(AMBOS GRITAN)

¿Qué haces tú aquí?

Esconderme.

No puedes esconderte aquí. ¿No has leído la señal?

¿Qué señal?

(SUSPIRA)

Esto es un fuerte supersecreto, pero no es supersecreto

¡si tú sabes que existe!

Per... perdona, acabo de mudarme aquí.

Es mi primer día.

Vale. ¿Y vas a quedarte mucho?

Bueno, a mis padres les gusta mucho Ciudad Santuario, así que...

espero que bastante.

¡Quiero decir en mi fuerte!

Oh, claro.

No pasa nada.

Puedo buscarme otro escondite.

Bueno...

La verdad es que es un buen escondite.

Hemos decidido que puedes quedarte.

Además, nunca hay bastante gente en el equipo.

Oh. Maggie Tapadora.

Digamos... que soy la jefa.

Bradley Madriguero.

(Borborigmos)

¿Puedo comer ya, jefa?

Claro.

¿Qué es eso?

Es... es una barrita de matorral. ¿Quieres un poco?

¡Ag! ¡Venga! Te encantará.

Podemos compartirla. Vale.

A lo mejor podemos compartir una barrita.

(B.S.O. "Super Wombat")

(Risas)

(Suspiro)

Bueno, esto ya está. Bien.

¿Qué colgamos ahora?

¿Una foto nuestra comiendo barritas de matorral?

¡Buena idea! Para no perder la costumbre.

(AMBOS RÍEN)

Yo me conformo con tener nuestro fuerte supersecreto.

Por cierto, debería irme a trabajar si queremos conservar este fuerte

sobre nuestras cabezas.

Mi jefa es muy estricta con la puntualidad.

(RÍE) Seguro que te lo perdona. (RÍE)

¿Una carrera hasta la obra?

Quien pierda, prepara la cena.

¡Ah! (RÍE) ¡No hemos dicho ya!

¡Espero que te gusten las barritas de matorral fritas!

NUEVO ESTADIO SANTUARIO FLORECERÁ PRÓXIMAMENTE

¡Enseguida! -¡Más madera!

¡Cuidado!

(Sirena)

Bueno, ¿qué vas a preparar para cenar?

(AMBOS RÍEN)

¡Cuidado!

(Gritos)

¡Otra vez no! ¡No me fastidies! -(SILBA)

¿Me lo parece a mí o da la sensación

de que esos muchachos... ...no pueden trabajar peor?

Iba a decir que no tenían experiencia, pero sí.

Eso también vale.

(RÍE)

(Temblor)

¡Oh!

Bradley, ¿has notado eso? Lo he notado.

¡Peluchito! ¡Tenemos que irnos!

¡Por aquí! ¡Rápido!

SIN SALIDA

Oh, Bradley, no.

Estamos atrapados.

No hay escapatoria. ¿Qué vamos a hacer, Bradley?

Solo hay que pensar con las garras. Confía en mí.

Oh.

¡Oh! ¡Tengo un plan!

Ya casi... ¡está!

¡Maggie, por aquí!

¡Sube! ¡Iré detrás de ti!

Bradley, estoy atrapada. No puedo pasar.

¡Aguanta!

¡Ah! ¡Oh! No, no, no, no. ¿Bradley?

¡Bradley! ¡Bradley! ¿Dónde estás?

¡No, Bradley! ¡Oh!

(GRITA)

¡Aquí! ¡Tengo otro!

¡No! ¡Suéltame! Señora, tiene que calmarse

mientras... ¡la salvo!

¡Oh, no! ¡No!

¡Bradley!

¡No! ¡Bradley!

¡Ah! ¡Voy a seguir!

¡Hiperventilando! ¡Necesita oxigeno!

¡Suéltenme!

¡No necesito oxígeno!

Sino encontrar a mi mari...

No se preocupe, ya está a salvo. Puede darle las gracias a Plumaman.

¿Cómo vamos con el oxígeno? ¡Oh! ¡No necesito oxi...!

Así, muy bien.

No se preocupe, ya está a salvo.

SEIS MESES DESPUÉS

(TV) "¿Estás harto de que se metan contigo por tus patas de pollo?

¿Que si "patapollo", que si "patapalillo"?

Prueba el polvo proteínico Patas Cachas

y tendrás los muslos de un casuario alfa.

Polvo proteínico Patas Cachas. ¡Vaya!".

PLUMAMAN SALVA A TODOS LOS OBREROS

¿Eh?

¿Brad?

¿Bradley?

¡Oh! ¡Bradley!

¿Eh?

(Grito)

¡Oh, oh!

¡Pizza!

Eres incorregible, Maggie.

Allanamiento de morada, daños materiales,

excavación sin permiso...

¿Y ahora qué? ¿Robo?

Puede que me comiera una porción de pizza.

¿Qué hace falta para que dejes de buscarlo?

Encontrarlo. Maggie.

Sé que es muy difícil aceptar lo que pasó, pero...

Mira, de verdad que no sé qué más se puede hacer.

Quiero leer el informe del caso.

¿Otra vez con eso?

Yo excavé esos túneles y nunca me equivoco.

Tiene que haber algo en el informe.

Hay fotografías, declaraciones de testigos...

¡Fue un accidente, Maggie!

Y, además, esos informes son solo para las Fuerzas del Orden.

¿Y Plumaman?

Él... él es un superhéroe, Maggie.

Vela por el orden público.

Si fuera tan héroe, Bradley seguiría aquí

y tú no estarías regañándome.

Eh... eh... no es una regañina.

Es una... charla amistosa.

En las charlas amistosas no te esposan.

¡Ja! Sabes muy bien que te he esposado

para que no te comas mi cena. ¿Eh?

Has hecho bien en esposarme.

¿Cuándo vas a buscar trabajo?

Hay mucho donde elegir.

No necesito encontrar trabajo. Necesito encontrar a Bradley.

Han pasado seis meses, Maggie. ¿Qué esperas encontrar realmente?

Mi vida.

(TV) "Buenas noches. Soy Regina Rogers.

En nuestro programa de hoy,

Plumaman ha vuelto a frustrar otro intento de robo.

Esta vez, en el comedor marsupial al sur de la ciudad.

Es el quinto robo este mes perpetrado por la banda llamada

Los Bandidos Colas Tupidas.

Ha identificado su tarjeta de visita: una bola de pelo.

Asqueroso". Ag...

"Hemos hablado con una zarigüeya local

que estuvo presente en el intento de robo".

"Ahí estaba yo pidiendo mi sopa del día

cuando esos ladrones interrumpieron en la cocina, pero...".

"Pero no se fijaron en que este 'sopahéroe'

estaba en el menú". (SUSPIRA)

"Otro chistecito para deleite de nuestros espectadores".

"¿Sabes qué más es un deleite, Regi?

Cuasarineta, para unas plumas suaves y aerodinámicas".

Estoy harta de ver esa cara de chorlito.

Vaya, con esto no tendré para esta noche.

¡Oh! ¡Oh, no! ¡Nos están robando!

¡Que alguien nos ayude!

"¡Patada casuaria!". ¿Qué ven mis anteojos?

¿Qué ven mis anteojos? ¡Es Plumaman! ¡Ha venido a salvarnos!

¡Oh! ¡Es su archienemigo! ¡Monsieur Guisanté!

Monsieur Plumaman, voy a hacer con usted...

puré de guisantes. (RÍE)

¿Cómo saldrá de esta Plumaman?

"¡Bingo, mango, es mi mango!".

Bueno, no temas.

Aquí viene su fiel compañero Planeador Sin Miedo.

Su refuerzo desde el aire.

Activando supervelocidad.

¡Se acabó lo que se daba!

¡Oh! ¡Hola!

Que no quiera cháchara, que no quiera cháchara,

que no quiera cháchara. Bienvenida a El Búho Insomne

donde disfrutará de ofertas buenísimas.

¿Puedo ayudarla?

Bueno, tenemos, ¡bu!, ¡bu!,

muchísimas ofertas en El Búho Insomne.

Tenemos un dos por uno en Plumorade,

un 10 % de descuento en plumitas energéticas...

¡Uh!

Tal vez le interese un poco de chile Plumaman.

¡Ah!

Bueno, un momentito.

¡Oh! ¡Koalas feroces!

Oh, no... Pero si sois una ricura.

¿En qué puedo ayudaros?

Oh, ¿tenéis sed?

Oh, mire, tienen sed. Pero qué ricos.

Antes de usar gafas,

decían que yo era un planeador azucarero monísimo.

Dicen que las zanahorias son muy buenas para la vista.

Yo no puedo comerlas porque me estropean los dientes.

¡Oh! ¡Oh!

(ERUCTA)

¡Au!

Bueno, ahora no son tan ricos.

De ricuras nada.

¿Te echo una mano con...? Enseguida estoy con usted.

Vale.

VIDA EN SANTUARIO

EL SUPERVIVIENTE DEL DESASTRE DEL ESTADIO

LA ZARIGÜEYA NOS ABRE SU CORAZÓN

¡Por favor!

¡Baja de ahí! ¡No! ¡No puedes hacer eso!

¡No, por favor! ¡No os comáis las patatas fritas!

¡No, no, no, no, no, no! ¡Mi gorro no! ¡Os estáis pasando!

¡Devolvedme mi gorrito! ¡Me encanta mi gorro!

¡Ajá! ¡Te tengo! ¿Lo ve? Todo está bajo control.

Espera, ¿qué? ¡Deja de menearte!

¡Ah!

(RUGE)

Vaya giro desafortunado de los acontecimientos.

Yo... solo me refería a que al señor Búhez

no le haría mucha gracia que se llevaran su comida sin pagar.

Deje que llame a su oficina a ver qué dice.

¡Ah! ¡No, no, no! ¡No me coma, por favor!

¡No me coma, por favor! ¡No me coma, por favor!

¡Suelta esas barritas de matorral!

Y al chico también.

Supongo que a él también deberías soltarlo.

¿Ah? Oh.

De eucalipto.

¡Ah! (RUGE)

¡Eh, colega!

¿Qué tal vas?

Eso... ha sido...

¡alucinante!

Me despiden seguro.

¡Por todas las ardillas!

¡Has estado super, superguay!

Ahí con tus ¡pum!, ¡chum!, y él intentando rajarte.

¡Bu, bu! Sí, sí, ya me acuerdo.

Pero tú te has puesto en plan: "¡De eso nada, monada!

Mi pompis, tu cara".

Sí, ya lo sé, yo estaba allí.

Soy Terroncito, por cierto.

¿Terroncito? Bueno, así me llaman mis padres.

Ya sabes: "Buenas noches, Terroncito".

Mi amigos también me llaman así.

Claro, si tuviera amigos...

Bueno... ¿Y cómo te llamas?

Eh... Babuska.

Babuska Labombak.

¡Oh! ¡No!

(CHISTA) No, no, no. Me refería a tu alias, Babuska.

Un superhéroe nunca debe desvelar su verdadero nombre.

Ya, pero yo no soy una superheroína.

Pero me has salvado, Babuska.

Ya me estoy arrepintiendo de haber escogido ese nombre.

¡Ah! Eso es lo que hacen los superhéroes.

¿Ves?

Paso dieciséis para ser un superhéroe:

evitar una tragedia. ¡Es lo que has hecho!

Vale, he intervenido, pero eso no me convierte en superheroína.

Pero tener un nombre de superhéroe es el paso más importante.

No puedes serlo sin nombre.

No soy una superheroína ni necesito nombre.

¡Uh, uh! ¿Qué te parece Mujer Pandero!

Eh... No.

¡Oh! ¡La super increíblemente fuerte Wombat Pandero!

No... Demasiado largo.

Pero Plumaman dice que necesitas un nombre acorde con tus poderes,

así que hay que buscar algo acorde con esos panderazos.

¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo, lo tengo!

¡Ya está, ya está!

¡Super Wombat!

(CARRASPEA) Bueno, yo vivo aquí. Encantada de conocerte.

¡Adiós! Espe...

¿De verdad vives aquí?

¡Sí!

Babuska...

¡Ni siquiera me llamo Babuska!

¡Me llamo Maggie!

Uh... Una identidad secreta.

Pero bueno, me he fijado en que no tienes ayudante

y yo sería perfecto.

¿Preparada para el nombre? ¿Preparada?

¡Planeador Sin Miedo!

¿Perdona?

Debíamos recorrer la ciudad.

Yo planeando en el cielo y echándote un ojo desde el aire.

¿Qué te parece?

Yo no voy por la vida buscando líos y tú tampoco deberías.

Eres muy joven para eso.

¿Muy joven? ¡Por si no te has fijado, tengo bigote!

Plumaman dice que cualquiera puede ser un héroe.

¿Ves? Capítulo quince... Pues voy a cerrar este capítulo,

y me refiero a nuestro breve... lo que sea que ha sido esto.

Oh... Ya nos veremos.

O casi mejor... espero que no.

¡Pero, espera, espera! ¡Sí que eres una superheroína!

¡Es solo que no lo sabes y conocerás a tu archienemigo algún día!

(RÍE)

Antes de lo que imaginas...

(RÍE)

¡Oh!

Gerald, ¿qué te he dicho de espiar a los vecinos con mirada siniestra?

¡Entra en casa! -Perdona, mamá.

"CUALQUIERA PUEDE SER UN HÉROE"

Ojalá tuvieras razón.

¡Al ladrón! ¡Ah!

¡Cuidado, que viene Ibis!

¡Oh! ¡Antifaces!

¡Colas Tupidas! ¡Comportamiento bandidesco!

¡Oh! ¡Los bandidos Colas Tupidas!

Oh, Plumaman, ¿qué hago ahora?

EN CASO DE SECUENCIA DE HUIDA NO HAGAS...

¿Nada?

¿Esperar a que llegue un héroe? Oh. ¿Qué?

¡Dejen paso a Plumaman!

¡Oh! ¿Pero qué ven mis anteojos? ¡Es Plumaman!

¡Soy yo, soy yo! ¡Tu mayor admirador!

Y tu fiel ayudante, Planeador...

Vale, sí, tú adelántate. ¡Adelántate!

¡Oh, no, no, no! ¡No puede ser verdad!

¡Plumaman, se está escapando!

Vamos, Terroncito, es tu oportunidad destacar.

Cualquiera puede ser un héroe.

¡Eh, oye, tú! ¿Qué?

¡Tú, alto en nombre de Plumaman!

¡Oh! ¡Vuelve aquí!

¡Parkour!

Vaya... Impresionante.

No mires abajo. No mires abajo.

(GRITA)

¡He mirado!

SALIDA DE EMERGENCIA PARA ANIMALES VOLADORES

Tú puedes, Terroncito.

Tú puedes. ¡No mires! ¡No mires!

(GRITA)

¡Ja, ja! Se acabó lo se daba, canalla.

Qué pena que no puedas volar.

¡Adiós, pringado! ¡No!

¡Venga, Terroncito! ¡Aún puedes atraparlo!

Cuidado... Cuidado..

Venga, vamos, tú tranquilo.

Tú puedes, Terroncito, tú puedes.

Solamente tienes que planear.

O... podría ir andando.

Iré andando. Iré casi tan rápido como volando.

Andar es muy sano.

¡Oh, no! ¡No, no, no, no te cierres!

¡No te cierres!

(GRITA)

Tú tranquilo, Terroncito, todo va a salir bien.

Solo sujétate fuerte y no mires abajo.

No... ¡Ah!

¿Pero por qué siempre miro abajo?

PROHIBIDO BUCEAR

PROHIBIDO CORRER

PROHIBIDO CAERSE DESDE UNA GRAN ALTURA

Oh...

¡Ah! ¡Que alguien haga algo!

¡Necesitamos un héroe!

¡Yo le salvaré! ¡Tatachan!

¡RANAMAN AL RESCATE!

¡Sí!

(TV) "Cuando tomo mi café de fruto de eucalipto

consigo ¡energías casuarias!".

"La situación es de una gran tensión.

Parece que el joven planeador azucarero

no quiere o no puede volar hasta un lugar seguro.

Esperemos que lo consiga o acabará convertido en azúcar glas".

Oh... Lo sabía. Sabía que acabaría metido en líos.

¿Y qué harías tú en esta situación?

Tú... dejarías que las autoridades lo rescataran y no te entrometerías.

¡Ah! ¿Por qué eres tan buena persona?

Oh.

(Tormenta)

Parece que se va a poner a llover, así que no puedo salir.

¡Oh!

¿Pero quién hizo esas fotos?

¡Está bien, está bien! ¡Ya voy, ya voy!

¡Uh! No puedo salir con estas pintas.

Oh...

A no ser...

que nadie sepa que soy yo.

¡Necesito manos más grandes!

¡Suéltate y planea! -¡No te pasará nada!

¡Oh!

¿Está recién salida de la cama? -¿Eso es un pijama mono?

"Y volvemos en directo desde el centro de Ciudad Santuario,

donde una Wombat está intentando salvar al joven planeador azucarero".

¡Oh, no! ¡El tapón!

(TODOS GRITAN)

¡Yuju! Terroncito, quita de encima.

¡Oh, sí!

¿Qué se siente siendo una heroína? -¿Nos dice su nombre?

(HABLA EN OTRO IDIOMA)

¿Cómo se llama? -¿Quién eres?

¿Quién eres tú?

Venga, díselo. Vamos, cuéntenos quién es.

Soy Super... Super Wombat.

¡Super Wombat! -¡Wombat!

¿Tiene algo que decirles a los habitantes de Ciudad Santuario?

Sí.

Me vuelvo a la cama.

Puede hacer lo que quieras, tesoro. Es un camaleón.

No, tesoro, es un casuario.

Pero puede anunciar de todo.

¿Qué importa si es un producto para peces?

Le ponemos cuatro escamas y nadie se dará cuenta.

"Entonces ya te llamaré". -De acuerdo. Adiós.

"Hablamos".

No lo entiendo, CeCe.

No veo mi nombre en este artículo.

Tendrás que pasar la página, tesoro.

¿Pasar la página? ¿Cómo que...?

¿En la página dos?

No sabía que los periódicos tuvieran más de una página.

(SUSPIRA)

¡Ah!

He evitado cinco robos, esa solo ha...

hecho un agujerito. Yo los hago a todas horas.

Hago siete al día solo para hacer caquita.

¿Vas de vientre siete veces al día?

Bueno, soy un héroe de la segunda página muy estresado últimamente.

(Pedo)

Tranquilo, querido, es un articulillo de nada.

Mañana será historia. Nadie se fijará en ello.

(Ronquidos)

¡Buenos días! ¡Ah!

¿Estás bien? ¿Cómo has entrado?

Verás, primero creé un alias

y convencí a tus vecinos de que era tu nuevo compañero de piso.

¡Pipu! Luego tuve que... Lo cerré con llave, ¿verdad?

No. ¡Porras!

En realidad ni estaba cerrada, abierta de par en par.

Eso no te da derecho a entrar así.

Oh, perdona.

¡Oh! ¡Vaya!

¡Hala!

¡Lo sabía! ¡Lo sabía!

¡Eres una superheroína!

Es un mapa de los delitos que has resuelto.

Plumaman tiene uno. No, eso es...

No es nada.

¡Oh, si aparece toda la ciudad! Aquí vivo yo...

¡No dibujes ahí! Aquí está mi trabajo...

Ahí es donde voy a clases de saxofón imaginario.

¡Oh! ¿Qué?

¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía!

¡Oh, es tu archienemigo! (TARAREA)

¡Ese no es mi archienemigo!

¿Y por qué va así vestido? ¡Era Halloween!

¿"Hallo" qué? ¿Qué quieres, Terroncito?

¡Sí, sí! ¡Te he traído el periódico!

Mira, sales en la portada.

¿Por qué estás tan de mal humor esta mañana?

Oh, estoy un poco cansada de salvar a quien yo me sé.

Bueno, esa es nuestra vida de superhéroes.

¡Ja! No me digas...

Dime una cosa, Planeador Sin Miedo,

¿alguna razón por la que no pudiste planear hasta abajo anoche?

Oh... Eh... Tenía que reservar mis energías.

(RÍE) Obsesionado con los superhéroes

que surcan los cielos y tú no puedes ni planear.

Claro que puedo.

Quizá en tu mundillo imaginario, Planeador Sin Miedo.

¡No es imaginario!

¿En serio? ¿Cómo es que nunca has aprendido a planear?

Porque...

Si eres un planeador azucarero. Porque...

Nadie me ha enseñado nunca.

Iba a aprender, pero...

HAZ UN DIBUJO DE TU PADRE Y TU MADRE

Pero... no pude rellenar el resto de páginas con ellos.

HOY HE EVITADO UNA TRAGEDIA CON...

Oh...

Yo solo quería añadir una historia en mi libro.

Bradley.

Mi archienemigo de la foto...

en realidad es mi marido.

Oh... Un accidente subterráneo.

Él desapareció y no logro encontrarlo.

Me quedé sin trabajo y sin mi gran amor el mismo día.

(CARRASPEA) Oye, sé que... me dijiste que no viniera,

pero quería venir para... darte las gracias.

Por lo de anoche.

Ciudad Santuario necesita heroínas como tú.

Gracias, pero ellos ya tienen un héroe,

no necesitan otro.

Bueno, quizá es lo que necesitas. ¿Qué quieres decir?

Que quizá es lo que necesitas para superar esto y vivir tu vida.

Yo vivo mi vida.

Puede que tengas razón.

Es mejor que quedarse en casa todo el día.

Además, te quedaste sin trabajo,

así que tal vez ser superheroína podría ser tu nuevo trabajo.

¿Superheroína?

(RECUERDA) "Esos informes son solo para las Fuerzas del Orden".

Sería parte... de las Fuerzas del Orden.

¡Oh! ¡Serías igual que Plumaman!

Salvando ciudadanos, parando los pies a los malos...

O accediendo a informes...

Tu informe. Eh... ¿Eh?

Nada.

¡Esta noche pasaremos a la historia!

Defensora de Ciudad Santuario, ¡Super Wombat!

(SUSPIRA)

Aunque... habría que pulirte un poco.

Lo que necesitas es un ayudante.

Ya, y tú no vas a dejar volar esa oportunidad, ¿verdad?

Una ayudante que te enseñe cómo ser una auténtica superheroína.

(SUSPIRA)

¡Sí! ¡Ayudante peleón!

¿Qué ha sido eso? Tu ayudante.

Ya sabes, ayudante peleón.

Ya me estoy arrepintiendo

Solo tenemos que seguir atentamente los pasos del libro

"Cómo ser un héroe" y serás una superheroína en un periquete.

Está chupado.

(SUSPIRA)

Primer paso: crear tu disfraz.

¡Tachan!

(TOSE)

Segundo paso: perfeccionar la pose.

Si queremos ser héroes, tenemos que posar como superhéroes.

Tercer paso: ponerse cachas como un superhéroe.

Cuarto paso: encuentra su superpoder.

¡Patada casuaria!

¡Sí, sí, sí! ¡Poder pandero!

Quinto paso: encontrar tu amor ciudadano.

No, no, no, no. Yo ya tengo un amor.

Se llama Bradley.

"Y ahora que domináis los fundamentos,

pasemos a algo mucho más interesante".

COMPLEJO DEPORTIVO

RESERVADO PARA ENTRENAMIENTO DE SUPERHÉROE

¡Vamos, con más fuerza!

¡Más rápido!

¡Panderato! ¡Troncherato!

¡Pandero al poder!

¡Oh!

¡Vaya! ¡Qué pasada!

(AMBOS) "Super Wombat!

¡Poder Combate!

Bueno, pensaba que iba a ser más emocionante.

Aún no hemos nada "supernada".

Pelúdez nunca nos va a llamar superhéroes.

Solo necesitamos... un ciudadano en apuros.

(Grito)

¡Soy un ciudadano en apuros!

¡Oh!

Vaya, ese es la mar de oportuno.

Y tres, dos, uno...

¡Oh!¡ Estoy ayudando! ¡Estoy ayudando!

¡Lo hiciste, Wombat!

¡Uh! ¡Sí!

¡Wombat!

# Super Wombat, sí, viene por aquí.

# Super Wombat me da # un amigo a mí. #

(TARAREA)

¿Ese es mi...?

Ajá.

Es... es como...

supergrande.

Tiene que serlo. Es tu pandero.

¡Montaje de superhéroes!

¿Solo de saxofón imaginario?

CRUZADA ENMASCARADA

SUPER WOMBAT EVITA LA TRAGEDIA

OBREROS RESCATADOS

WOMBAT EVITA LA TRAGEDIA LA HEROÍNA ANÓNIMA

¡Pandero al poder!

¿Terroncito?

(TV) "El pijama mono agotado en todas partes.

Super Wombat ha reaparecido

y no se le caen los anillos de las zarpas".

¡Yuju!

¿Bradley?

¡Por todas las ardillas! Mira, Wombat. ¡Oh!

¡Se ha disfrazado de ti!

Vaya... Hola, joven superheroína.

¿Cómo estás hoy?

Me has inspirado y ya no quiero ser médico de mayor.

¡Quiero ser una superheroína!

Oh... Mi padre también se ha disfrazado.

Muy guay... Deberíamos hablar, tesoro.

¿Eh?

CECE: REPRESENTANTE DE TALENTOS DE KOALIDAD

Oh.

¡Ahí va! ¡Madre mía!

Terroncito, ¿a qué hemos venido?

Bueno, porque hasta Super Wombat necesita aliados poderosos.

¿Puedes creértelo?

Mira esto, es tan... Pretencioso.

Sí.

Pre-ten-nen-cioso.

Sí. ¡Oh! ¿Qué ven mis anteojos? ¿Qué ven mis anteojos?

Oh, ¿y ahora qué?

¡Es la estatuilla de la paz de Ciudad Santuario!

El símbolo de unidad de nuestra ciudad.

Se lo concedieron a CeCe y a Plumaman

en señal de eterna gratitud.

Solo se lo conceden a los mejores superhéroes.

Y tú, tesoro, no eres una superheroína.

Eres una superestrella.

¿Y qué deberían tener todas las superestrellas?

¿Una mansión hecha de helado de fresa?

Antes de eso.

Un contrato de patrocinio publicitario.

CeCe, ¿de qué va todo esto?

Se trata de que aproveches esta oportunidad

y le saques todo el jugo posible

empezando con...

¡barritas de matorral!

¡Hala! ¿Una foto tuya sonriendo?

Las barritas de matorral serán el primer ladrillo de tu imperio.

Quiero que tu cara aparezca por todas partes en Ciudad Santuario.

Me refiero a publicidad, patrocinadores, "merchandising",

¡o sea, todo!

Y con Plumaman como tu fiel ayudante.

Alto, alto. ¡Alto! ¿Ayudante?

Ya tiene un ayudante: ¿el Planeador Sin Miedo?

Ese nombre no me dice absolutamente nada. ¿Quién es?

¡Yo!

Bueno, quizás podríamos arreglarlo.

La cuestión es que Plumaman está desfasado,

tú eres el último grito.

Sin embargo, necesitaría que... ¿cómo te diría yo?

Aparques tu faceta de heroína

para poder ir a sesiones de fotos,

promociones de productos y esa cosillas.

Bueno, ¿qué me dices, tesoro?

"¿Sabes qué más es un deleite? ¡Swap!

¡El nuevo sabor rescatador de Plumorade!

Cuando tomo mi café de fruto de eucalipto,

¡consigo energías casuarias!".

Sinceramente, CeCe,

no me interesa mucho este asunto de ser superheroína.

Te agradezco mucho la oferta,

pero tengo otra razón para querer hacer el bien.

¿Sabes lo que significa este patrocinio, tesoro?

Barritas de matorral gratis de por vida.

¿Qué?

¿De por vida?

Serán tuyas del sabor que más te guste.

Y para tu ayudante, el señor Planeador sin Miedo,

en fin, ¿quién sabe?

Puede que hasta tengamos un traje para él.

¿Un traje? ¡Oh!

Me temo que mi respuesta sigue siendo no.

Quiero hacer esto por una buena razón.

(RÍE) ¿Cómo voy a enfadarme

cuando eres tan sincera conmigo?

Y si yo te soy sincera,

me encantaría que Plumaman fuera más como tú.

Oh, qué casuario tan creído.

Tú eres una verdadera superheroína, Wombat.

No cambies nunca.

(TV) "Última hora de esta mañana:

han vuelto a las andadas los bandidos Colas Tupidas".

"¡No! ¡Me quedaba un día para jubilarme!".

¡Oh! Tienen que ser ellos.

La policía ha encontrado su tarjeta de visita

en todas las escenas del crimen. Oye.

Plumaman no estaba ahí para evitar ninguno de esos robos.

Aunque no le soporto, hasta ahora había conseguido pararles los pies.

¡Oh! ¡Ay, madre!

¡Oh! Es para ti. ¡Ag!

¿Y qué pone?

"Bienvenida al mundo de la lucha contra la delincuencia,

Super Wombat y amigo".

¡Oh! ¡Pone "y amigo"!

(RÍE)

Sigue leyendo.

"Si has visto las noticias,

sabrás que hemos estado muy ocupados últimamente.

Como eres nueva en esto,

hemos pensado que podíamos darte un poco de ventaja

a ver si de verdad estás "koalificada" para el trabajo".

(RÍE) "Koali...".

"Nuestro próximo objetivo: la Agencia de Talentos de Koalidad.

Estamos deseando tener un cara a cara con tu amiguita CeCe.

Saludos. Tus nuevos enemigos acérrimos

¡los bandidos Colas Tupidas!".

Este es nuestro momento.

Si conseguimos detener a los bandidos Colas Tupidas,

Pelúdez tendrá que nombrarnos superhéroes oficialmente.

¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí!

Por la nota parece que los bandidos tienen pensado robar

la estatuilla de la paz de Ciudad Santuario del despacho de Cece.

¿Recuerdas cuando decían "Super Wombat y amigo" en la nota?

Qué tiempos...

¿Preparado? ¡Preparado!

¡Preparado!

¿Ranaman?

¿Qué haces tú aquí? ¡Largo, largo! ¡Largo de aquí!

Vamos a entrar en el edificio para un ataque sorpresa.

No tendrán tiempo de escapar esta vez.

Espera, ¿vamos? O sea, ¿tú y yo?

¡Uh! ¡Au!

¡Oh, mi pompis! (CHISTA)

(VOZ BAJA) Maggie.

Eh, Maggie. (CHISTA) Maggie. ¡Maggie!

¿Qué? Entremos espalda contra espalda.

Quedaría muy molón. ¿Espalda contra qué? ¿Por qué?

Lo hacen los superhéroes.

¿Qué? No vamos a...

Espalda contra espalda.

Aquí llega... Planeador Sin Miedo.

¿Cómo dices, canalla?

¡Un derechazo, Planeador!

La estatuilla de la paz.

¡Oh!

¿Una barrita? ¿Qué pasa, Wombat?

Terroncito, creo que esto es una trampa.

¿Pero por qué? ¿Quién haría algo así?

¡Plumaman!

¡Eh! ¿Qué hacen ustedes aquí?

(AMBOS) Eh... Es que...

me dejé las gafas aquí.

¡Oh, no! ¡No veo sin mis gafas!

¿Eh?

Pero si las llevaba puestas. ¡Las tenía en la cara!

¡Eh! ¿Y la estatuilla de la paz?

Oh, no, no, no. Esto solo es un malentendido.

Que no cunda el pánico.

Terroncito, tenemos que irnos.

¡Me están disparando! ¡Mandad refuerzos!

¡No encuentro mis gafas, Maggie!

¡Vamos, Terroncito! ¡Las encontré!

¡Tengo mis gafas! Deja que me las coloque y...

¡Ah! ¡Ah! ¡Maggie, la salida está por el otro lado!

¡Tú confía en mí! (AMBOS GRITAN)

¡Yupi!

¡Planeador Sin Miedo, enséñame a volar!

Super Wombat, ¿acaba de robar en ese edificio?

¿Qué puede decir en su defensa?

Wombat, es... posible que...

tengamos un pequeño problemón. Ya. ¿Tú crees?

¿Cómo he podido ser tan tonta? ¿Cómo pude caer?

Sabía que Plumaman ocultaba algo. Ha sido él.

"Pequeña, ¿qué opinas sobre tu heroína Super Wombat?".

"Super Wombat me enseñó que, si de verdad crees en ti,

puedes con todo.

Supongo que todo incluye robar a la gente.

Qué decepción, Wombat".

¡Oh!

"Plumaman, ¿tienes algo que decirle a Super Wombat?".

"Sí.

Acabas de robarte tu vida de libertad gamberra".

"Ya lo han oído, amigos. Super Wombat no es una superheroína,

es una ladrona.

Regina Rogers para Noticias Ciudad santuario".

¿Quieres que sea una ladrona? Pues lo seré.

¿Cómo... cómo lo llevas?

Terroncito, ¿qué haces tú aquí?

Me tenías preocupado.

Están diciendo cosas horribles de ti en la tele.

Oye, ¿qué es eso? Nada. No es de tu incumbencia.

"Un nuevo robo se ha producido esta mañana.

Esta vez en el lugar más inesperado:

la comisaría de policía de Ciudad Santuario".

Eso lo... lo has robado.

¿Por qué?

Para encontrar a mi marido.

Eso... eso no lo haría un superhéroe.

Tú tampoco lo harías. No seas ingenuo.

Esta es la única razón por la que me convertí en superheroína:

para conocer el contenido de este informe.

Entonces nunca te ha importado nada de esto.

Por supuesto. Mira lo que me ha dicho

o, mejor dicho, mira lo que me has hecho.

¿Qué quieres decir?

Que nada de esto habría pasado

si no me hubieras metido en este follón

¡de los superhéroes!

¿Crees que todo ha sido culpa mía?

Tú sabrás.

Estaba perfectamente yo sola. Como debería estar.

¿Sabes? Puede que tú no quieras más animales en tu vida,

pero algunos animales...

te necesitan en la suya.

ESPALDA CONTRA ESPALDA

SUPERFAMILIA

(LLORA)

Ojalá estuvieras aquí ahora.

"¿Siempre tienes que ponerlo todo patas arriba?".

¿Te refieres al salón o a mi vida en general?

"A ambas".

Es un buen chico.

Lo sé.

Tendrás que hacer eso que detestas más que limpiar.

¿Pedir perdón?

No te preocupes por lo del suelo.

A veces hay que ponerlo todo patas arriba

antes de poder poner las cosas en su sitio.

¿Qué... qué significa eso?

(SUSPIRA)

¿Qué?

DECLARACIÓN DE TESTIGO

PERRY GARRET. CONTRATISTA. 28.

(TV) "Estamos en el lugar de los hechos,

en el Plaza de Santuario,

donde parece que la amada superheroína de la ciudad

Super Wombat no ha hecho precisamente una heroicidad.

Disculpe, caballero. Caballero, ¿podría decirnos lo que ha visto?".

"Bueno, todos salimos al oír la alarma,

y ahí fue cuando Wombat salió volando del edificio".

Perry Colalárguez.

¿Eh?

¡Oh!

Oh. Perry Smith.

Perry Picasso.

PLUMAMAN SALVA A UN OBRERO

¡Siempre es el mismo tipo!

¡Bingo!

El Búho Insomne.

Terroncito. ¡Ah!

¿Te echo una mano? No hace falta.

Ya sé que ayudar a los demás ya no te interesa.

Terroncito.

Perdona por lo que te he dicho antes.

Me he pasado de la raya.

He dicho que no quería más animales en mi vida,

pero sí que quiero.

Es solo...

que no puedo permitirme perder a otro ser querido.

Espero que podamos...

¿evitar alguna otra tragedia juntos?

PERDONA, TERRONCITO. DE WOMBAT.

¡Oh!

Todos los superhéroes necesitan un traje.

No tenía mucho material, así que ha quedado un pelín...

Gracias.

Y tenías razón, deberíamos hacer el bien,

y yo sé cómo hacerlo.

¡Pero necesito un ayudante peleón!

¡Ah! ¡No puede ser! ¡Has hecho de ayudante peleón!

¡Venga, Planeador sin Miedo, vamos a por él!

¡Por favor, no! ¡Por favor!

Si tiene la más mínima compasión...

Si tiene la más mínima clemencia, nos dejará libres.

Soy un amante, un hermano, un hijo, un tío...

No, espera, no me convence.

No tiene bastante... prestancia.

¡Tengo familia

y no soporto la idea de no volver a ver la carita de...!

Un nombre entrañable que se pueda cecear.

Ah, ¿Erika? ¿Lili? Lili...

¡Ah! Lili es perfecto.

¡No soporto la idea de no volver a ver la carita

de mi pequeña Lili nunca más! (LLORA)

Y... corten.

(GRITA)

Soy Planeador Sin Miedo. (GRITA)

¡Uh!

¿Por qué me estáis haciendo esto?

¡Tú me tendiste una trampa! ¿Pero de qué estás hablando?

¡Yo no he tendido ninguna trampa!

Me enviaron una nota diciendo que el despacho de CeCe

iba a sufrir un robo. Tú la escribiste.

Os juro que yo no os tendí ninguna trampa.

Yo solo soy un actor. (LLORA)

¿Qué? ¿Qué es lo que has dicho?

Yo no sé nada de ninguna trampa.

Y ahora, por favor, por favor,

levanta tu pandero de mi hiperdelicada espalda.

Me llamo Perry Sariwowski.

Formo parte de un grupo de actores a los que contrataron

para que Plumaman pareciera un auténtico superhéroe.

Interpretamos papeles distintos en sus hazañas.

¿Entonces todo es... un montaje?

Espera, o sea, ¿que no... no es un superhéroe?

No, todo es mentira,

pero es una gran oportunidad dramática para los actores.

¡Oh! ¡Plumaman, ayúdame, por favor! ¡Acaban de robarme!

Igual que robaron mi infancia siendo una joven zarigüeya

cuando me crie en una familia rota a las afueras de Ciudad Santuario.

Vaya, sí, ha sido una interpretación muy, muy buena,

pero andamos mal de tiempo.

El trasfondo es importante. ¿Qué pasa con los delincuentes?

¡Con los bandidos Colas Tupidas!

¿Os referís a esa banda de delincuentes?

Todos son actores.

Intérpretes de gran talento, aunque esté mal que yo lo diga.

De hecho, tengo una función con ellos esta semana en el Teatro Popular

de Ciudad Santuario. Deberíais venir.

"Regina Rogers retransmitiendo en directo

desde el barrio del Periquito.

Cuando todos pensábamos que no volveríamos a ver

a los bandidos Colas Tupidas,

han vuelto a cometer un robo a plena luz del día

en el Banco de las Cosas que Brillan.

Eso que están oyendo es el clamor de la muchedumbre

que jalea la llegada de Plumaman,

que esperemos logre poner fin a este robo lo antes posible".

¡Eh, esperad!

¿No queréis llevaros unos folletos de la función

para dárselos a vuestros amigos?

Necesitamos más público.

¡Bien! ¡Los picos al suelo! ¡No vayáis de listos!

¡Soy muy listo! ¡Soy más listo que vosotros!

¡Los picos al suelo y soltad la pasta!

No, de eso nada, levanten los picos, señores.

¡Oh, estás acabado, Plumaman! -¡Eso, acabado!

No, vosotros acabaréis en comisaría esposados.

¡A luchar!

¡No, no vayas!

¡Patada casuaria! (GRITA)

Oh, oh, me han derrotado.

A ver si puedes con nosotros.

(TODOS GRITAN)

Tú... ¿Yo?

¡Tú! No. Tú.

Yo voy a detenerte a ti.

No, no, no, voy a detenerlos a ellos

y luego voy a detenerte a ti. ¡A luchar!

¡Patada casuaria!

No eres tan convincente cuando tienes que luchar

contra un heroína de verdad, ¿eh?

¡Tú no eres una heroína, eres una delincuente!

¡Eso lo serás tú! ¡Me tendiste una trampa!

¿Una trampa? Yo no he hecho eso.

Oye, chicos, ¿nos mandaron un guion más actualizado?

No lo sé, estoy totalmente perdido.

Sí, claro,

igual que nunca has escenificado todos esos robos.

¿Pero de qué estás hablando? Yo nunca he escenificado nada.

¡Y ahora, por el amor de Plumaman,

si no me sueltas, se van a escapar los bandidos Colas Tupidas!

¡Nadie se va a escapar porque todo esto es mentira!

¿Qué? ¿Pero qué estás diciendo?

¿No... no lo ves?

No son ladrones de verdad, solo son actores.

¿Qué quieres decir?

Que todo es una farsa, Plumaman.

No, no puede ser, ¿qué?

Entonces, ¿todo esto es un montaje?

¿De verdad que no sabías nada? Oh...

Oh.

Un momento.

Plumaman, si tú no sabías nada de esto,

eso... significa...

No podías dejarlo estar tal y como estaba,

¿verdad, tesoro?

Vaya, qué oscuro está en esa esquina.

Fuera... todos vosotros.

CeCe, ¿por qué me tendiste una trampa?

No parabas de robarle el protagonismo a Plumaman

y hundiéndome el negocio de paso.

¿Sabes la de anunciantes que se han echado atrás

desde que apareciste en escena?

Mira, no tenía que haber sido así, Wombat.

Podríamos haber ganado mucho dinero juntas, pero no,

tú solo querías ser heroína por una buena razón.

Yo también.

Oh, tú tenías lo que querías.

Yo montaba unos robos, tú alimentabas tu ego

y los acuerdos publicitarios no paraban de llegar.

Puede que sea vanidoso,

pero de verdad pensaba que estaba haciendo

buenas acciones en el mundo.

Y las estabas haciendo, tesoro.

Eres una celebridad.

Todos los días les dabas a los donnadies algo que admirar.

Bien. Tú seguirás haciendo tu trabajo como el buen chico heroico que eres

y convencerás a todos de que has logrado evitar el robo una vez más.

Oh...

Señor Plumaman. Señor Plumaman.

Yo también era un donnadie,

pero usted me hizo sentir importante.

¿Quieres un héroe, CeCe? Eso está hecho.

¡Patada casuaria!

¡Plumaman!

(RÍE) Vaya, vaya...

¿Quién iba a decir que podrías volar? (RÍE)

¡Tú no serías nada sin mí!

¡Que hasta provoqué el derrumbe de un estadio

para que tú pudieras ser un héroe!

¿Y así me lo agradeces? ¡Tú!

"Me parece a mí...".

(LLORA) ¡Tú mataste a mi marido!

(RÍE) Oh, no es nada personal, tesoro,

es estrictamente profesional.

¡Eres un monstruo!

(RÍE) ¿Sabes? Tiene gracia.

He ganado una fortuna representando a los que van enmascarados.

Supongo que yo también he ido enmascarada todo este tiempo.

Pero ahora que lo has echado todo a perder,

creo que ya es hora de volver a ser la que era.

¡CeCe es un koala feroz!

(RUGE)

Wombat, ¿cuál es el plan?

Correr. ¡Está claro que correr!

¡Plumaman!

Soy un farsante.

No sé ni atarme los cordones de los zapatos.

¡Plumaman, corre!

¡Ah! ¡Ah!

¡Vamos, señor Plumaman!

(RUGE)

¡Ah!

¡Corred!

¡Bien! ¡Ponedme al corriente!

Que te tienes que llevar a un lugar seguro a Terroncito.

¡Esto es peligroso! ¡No, ni hablar!

¡Ni hablar, no voy a dejarte!

No quiero que te hagan daño. La alejaré de todo el mundo.

¡Plumaman, sígueme! ¡Es hora de ser un héroe de verdad!

¡Vamos, ya casi hemos llegado!

Bueno, ¿cuál es el plan? ¿El plan cuál es?

¿Tenemos uno? Tú tienes uno, ¿no?

Yo no tengo ninguno, así que si tienes uno,

sería estupendo. ¡Desembucha!

De acuerdo. Atención, Plumaman. Hazte a un lado cuando yo te avise.

Ya casi está...

¡Sí! ¡Se acabó lo que se daba, canalla!

(RUGE)

Ha sido muy mala idea.

¡Terroncito, sal de aquí!

(GRITA)

No queda tiempo.

¡Terroncito, vas a tener que soltarte ya!

Perdona, ¿qué? ¿Soltarme? ¡No puedo hacerlo, Maggie!

Ya sabes lo que tienes que hacer, Plumaman.

¡Tú puedes! ¡Yo creo en ti!

¡No! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Espera, espera!

(AMBOS) ¡Patada casuaria!

¡Salta, Terroncito!

Lo conseguí.

¡Lo he conseguido! ¡Estoy planeando!

¡Traje planeador activado! ¡Uh!

¡Sí! ¡Sí!

Buen trabajo, Plumaman.

¡Planeador Sin Miedo, eres superguay!

¡Quiero ser como tú!

¡Uh, uh!

(Ronquidos)

(Teléfono)

¿Qué?

¿Eh?

Por favor, no me digas que es un... Es un pandero.

(TODO RÍEN) Es muy...

grande.

Como tiene que ser. Es tu pandero.

¡Oh, Wombat! Se nos olvidó el último paso del libro.

Paso 21: epi...

Epi-lo-go. Epílogo.

Epílogo. Vale.

Este lo puedo hacer.

"Me llamo Maggie Tapadora.

Me gusta dormir hasta tarde, la barritas de matorral

y la telebasura.

También me gusta ponerme un traje ridículo

y salvar animales de vez en cuando,

pero este antifaz no es lo que me convierte en heroína.

Ser un héroe es anteponer las necesidades

de los demás a las tuyas,

es ser valiente y superar tus miedos,

es ser la mejor versión de ti mismo,

y no sé por qué nadie iba a ocultar eso tras un antifaz".

Te quiero, Bradley.

Gracias por todo.

¿Preparada?

Preparada.

(Música créditos)