La princesa y su dragón. Una historia interminable

(NARRADOR) "Érase una vez

un rey y una reina que vivían felices

en paz y armonía.

Un día tuvieron una hija".

(Fuegos artificiales)

"La pareja real llamó a su hija Bárbara.

Todos en el castillo eran felices".

(Truenos)

"se rumoreaba que la reina era hechicera.

Y, de repente, un día desapareció.

El tiempo pasaba, pero la reina seguía sin aparecer.

Nadie podía encontrar a la reina,

era como si ella se hubiera desvanecido en el aire.

El primer consejero, Baltasar, se acercó al rey y le dijo:

'Nuestros agentes secretos trabajan duro día y noche.

Y no se detendrán

hasta que hayan revisado cada rincón del reino

y encuentren a la reina'.

Hasta entonces, el consejero se encargaría de la educación

de la pequeña princesa.

El rey respiró hondo

y confió a Baltasar el cuidado de la princesa Bárbara.

Y así es como empezó todo".

(Truenos)

(Cantos de grillos)

¡Vaya!

Es increíble.

Mira, Goliat.

Aquí está mi calendario lunar.

(SUSPIRA)

¿Quieres echar un vistazo?

Ojalá mi madre pudiera verme ahora mismo.

(NARRADOR) "El tiempo pasaba,

pero Bárbara todavía echaba de menos a su madre

y no hacía caso a las enseñanzas de Baltasar.

Esto la llevó a nuevas aventuras".

(HOMBRE) Oh, qué día tan estupendo.

¡Oh! ¡Allá voy! ¡Atención!

Perdón. (RÍE)

¡Abran paso! ¡Oh!

(RÍE)

Mantenga los ojos abiertos, general.

¡Ah!

Oh, disculpe.

(MUJER) Hace un día maravilloso.

(GRUÑE)

Eh, apártese.

¡Abran paso!

-Sí, bueno, como le iba diciendo... ¡Eh!

¡Ajá! ¡Oh!

(GRITA)

Princesa, su comportamiento es completamente inaceptable.

Pero no he hecho nada malo.

Debo informar ahora mismo al rey.

¡Oh!

(RÍE) Arry, mocoso, ¿dónde estás?

Siempre a su lado.

Toma esto y escóndelo.

Sí, maestro.

(RÍE MALVADAMENTE)

Pues vaya.

(MAÚLLA)

(Puerta abriéndose)

Su Majestad.

La princesa es totalmente incontrolable.

Rompe todas las reglas y desobedece las normas reales.

Oh... ¿Y qué esperaba, consejero? Ella está creciendo sin su madre.

Vaya, ¿has oído eso?

Por cierto, ¿has encontrado a la reina?

Todavía la estamos buscando, Su Majestad.

Hemos enviado agentes a los reinos vecinos,

pero hasta ahora no hay rastro de ella.

A pesar de todo, tiene que hablar con Bárbara.

Ahora mismo no tengo fuerzas para regañar a nadie.

Estoy deprimido.

Pero, Su Majestad, debe recobrar la compostura.

Sí, debo, pero la verdad es que no puedo.

De todos modos, un rey nunca debe hacer nada,

pero tú sí que debes, así que ve, consejero.

Ve a buscar a mi reina.

¡Estoy harto del rey!

Está completamente loco.

Tengo que deshacerme de él.

¿Y cómo?

Tenemos que enviarlo a un lugar muy lejano

del que nunca volverá.

¿Y qué va a hacer cuando se deshaga de él, maestro?

¿Yo? Me aseguraré de que la princesa confíe en mí.

Mientras tanto, nosotros buscaremos a su madre eternamente.

¡Ajá! Y gobernaremos este reino juntos vos y yo.

Bueno, el que gobierne seré yo,

pero te haré mi consejero principal.

(RÍE MALVADAMENTE)

¡Que así sea!

Mientras tanto, su tarea es espiar absolutamente a todos en palacio.

Pero tiene su espejo mágico para hacerlo, ¿no?

(CHISTA)

Ni se te ocurra discutir conmigo.

Quería decir sí, maestro.

"Y el cansado sol se abrió paso hasta la luna.

La princesa miró al hechicero derrotado

que yacía aplastado a sus pies.

'¡Eso es todo!

Ya no podrás hacer daño a nadie, malvado mago'.

Con estas palabras ella, orgullosamente,

dejó el campo de batalla".

(BOSTEZA)

No tengo ganas de dormir.

(Señal horaria)

¡Oh!

¡Mañana es mi cumpleaños, solo falta una hora!

Voy a coger otro libro, así el tiempo pasa más rápido.

(RÍE)

Oh.

¡Oh...!

(RÍE)

Ah... ¿Cuál debo elegir?

¡Oh!

¡Ahí está!

Oh, no, no, no...

¡Ay!

(GRITA)

Anda, ¿qué he hecho?

¡Ay!

(Segundero)

Vaya, pesa mucho.

Seguro que en este libro

habrá cuentos de hadas maravillosos.

(Señal horaria)

¡Oh!

¡Es mi cumpleaños!

Me pregunto qué me regalarán.

¡Oh!

¡Una mariposa!

¿Adónde vas?

¡Mariposa!

No te vayas. (GRITA)

(RÍE)

Esto es maravilloso.

¡Estoy dentro de un cuento de hadas!

¿Eh?

¡Oh!

¿Quién es usted, una ardilla?

¡Eh, espere!

¿Por qué se aleja de mí?

(RÍE)

¡Ah!

¡Ah!

(GRITA ASUSTADO)

¡Ah!

(GRITA)

Solo quería leer un libro.

¿Qué es eso?

(TARAREA)

¡Oh!

¿Eh? (RÍE)

Eh, ¿quién eres tú? Soy bárbara, la princesa.

¿Y quién es usted?

Mi nombre es Dragosa.

¿Qué haces aquí?

Nada, solo estoy mirando alrededor.

Estoy un poco perdida y necesito volver a casa.

¡Oh!

¡Vaya! Dime, ¿qué hay en tu patio?

Nada especial, pero no puedes ir ahí.

¿Qué es eso, vegetales? ¡No toques nada!

(RÍE)

¡Hay de todo!

¡Vamos a regar!

¡No, no lo hagas! ¡No toques nada!

¿Por qué no? Ya he regado, no lo hagas.

No pasará nada.

Se puede regar solo por la mañana.

Vamos, no seas gruñón.

¡No, no, no, espera!

¡Ah! Así crecerán más rápido.

Crece ahora, mi pequeña calabaza.

¡Oh!

¿Lo ves? ¿Qué te había dicho?

(RÍE)

¡Oh!

Vamos, ven conmigo a jugar, es divertido.

¡Cuidado!

¿Nunca juegas?

Puedo enseñarte.

¡Atrápame ahora!

¡Ten mucho cuidado!

(RÍE)

¡Qué divertido!

¡Oh!

Oye, esto no está bien.

Suéltame.

¡Oh!

¡Ah!

¿Qué puedo hacer?

¡Ayúdame!

¡Ayuda!

¡Por favor!

(GRITA)

(TOSE)

(GRITA ASUSTADA)

(EXCLAMA DE ESFUERZO)

(GRITA ASUSTADA)

¡Oh!

(GRITA ASUSTADA)

¿Por qué no puedo volar?

(GRITA ASUSTADA)

(EXCLAMA DE ESFUERZO)

Suéltame, rama pegajosa. ¡Suéltame!

(GRITA ASUSTADA)

(GRITA)

¡Dragosa, ayúdame!

¡Ayuda!

¡Sálvame!

¡Estoy volando!

(GRITA) ¡Estoy volando!

Ayúdame, por favor. ¡Ayúdame!

(GRUÑE ENFURECIDO)

(EXCLAMA SATISFECHO)

¡Ayuda!

(RUGE)

¿Estás bien? Súbete a mi espalda, deprisa.

¡Vamos! (GRITA ENTUSIASMADO) ¡Uh!

Ha sido mi mejor cumpleaños.

¿De verdad hoy es tu cumpleaños?

(RÍE) Sí.

(SE ESFUERZA) ¿Qué estás haciendo?

Arrancando esta flor para... regalártela.

Gracias, pero ya me has hecho un regalo.

Tu amistad, somos amigos.

¿Amigos?

Sí. Y es muy valiente.

¿Yo valiente?

El más valiente que he visto.

Bueno, tengo que irme a casa.

Pero no tengo ni idea de cómo llegar hasta allí.

¿Y para qué están los amigos?

Muy bien, ¿a qué esperamos?

¡Vamos volando!

(AMBOS GRITAN DE ALEGRÍA)

¡Volar es más divertido de lo que me imaginaba!

¿Volveremos a vernos?

Sí, por supuesto. Mañana.

Hasta mañana entonces.

Increíble.

El mejor cumpleaños que podría pedir.

Uno, dos, tres, cuatro.

Uno, dos... ¡Su Alteza!

¿Qué está haciendo, princesa?

Necesitamos un huerto nuevo.

Plantearemos calabazas y las regalemos para que crezcan.

No es apropiado que una princesa haga tales cosas, ¿no le parece?

De acuerdo, tú plantarás las semillas

y yo seré la que vigile.

Pero esto... ¡Esto es indignante!

Tenemos que tomar medidas inmediatamente.

Majestad, tendría que tomarse un buen descanso.

Su Majestad debería abandonar la corte una temporada

para olvidar y relajarse.

Deje que le organice un viaje

a un reino lejano del que me han hablado.

Tomará un poco de sol, nadará en el mar y descansará.

Se sentirá como nuevo cuando vuelva.

Yo estaré a cargo del reino mientras esté ausente.

¿Y si me marcho y mi reina regresa? ¿Qué pasaría?

No, no, no puedo irme. De ninguna manera.

Como desee.

Por favor, discúlpeme, Su Majestad.

Es un rey despreciable.

Me aseguraré de que obedezcas mis reglas.

Oh...

(TODOS EXCLAMAN ASOMBRADOS)

(SUSPIRA)

Es la hora.

¡Oh!

(EXCLAMA ASOMBRADA)

(RÍE)

¡Dragosa!

¿Hay alguien en casa?

Quieres jugar al escondite.

A ver, aquí no está.

No, tampoco aquí.

¿Dragosa?

(GRITA) ¡Dragosa!

¿Dragosa?

No, no te sé escondido, has desaparecido.

¿Dónde estás, Dragosa?

¿Hola?

Dragosa, ¿dónde estás?

(GRITA) ¡Dragosa!

¡Dragosa! ¡Ay!

¡Estás ahí!

Pero ¿por qué te escondes?

¡Oh!

Hola.

¿Has visto a un dragón?

(GRITA) ¡Dragosa!

¿Dónde estás?

¡Ayúdame! (GRITA) ¡Dragosa!

¡Bárbara!

¡Estoy aquí!

¡Bárbara, aquí!

Socorro. ¡Oh!

Dragosa, ¿cómo has llegado ahí?

Salí a por setas y, de repente, ¡plas!

Oh, es una trampa.

Tienes que tirar del extremo de la cuerda

y podrás bajar.

Bárbara, por favor, ayúdame.

No aguantaré mucho más así colgado.

(EXCLAMA DE ESFUERZO)

No llega a donde está, soy muy bajita.

¿Y qué puedo hacer yo?

Espera, ya se me ocurrirá algo.

Ay, ay, ay... (EXCLAMA DE ESFUERZO)

Dragosa, y ahora, ¿cómo bajamos? No lo sé.

Encontraremos a quien lo hizo. ¡Los enanos!

¡Enanos! ¡Eh, enanos! ¿Son enanos?

Ahí están.

Así que esos son los ladrones que roban nuestras setas.

¿Esta trampa es tuya? ¡Bájanos ahora mismo!

Oh... Es demasiado alto.

Queridos enanos, por favor, bajadnos de aquí.

De acuerdo, lo haremos.

Holly, tú vas abajo. ¿Por qué siempre me toca a mí?

(AMBOS SE QUEJAN)

No te muevas. ¡Con cuidado!

¡Voy, dame tu mano! -No tengas miedo.

¿Algún progreso, Swiftey? Sí, casi llego.

Daos prisa. ¡Quietos!

No te muevas, Holly.

(ESTORNUDA)

(TODOS GRITAN)

Oh...

No ha funcionado, plan B.

Necesitamos desatar el nudo.

(AMBOS) ¿Cómo?

De alguna manera. (SWIFTEY) ¡Ya sé!

Dejaremos que lo resuelva... -¿Por qué? Yo también sé pensar.

Escúchame por una vez. Uno...

dos...

¡tres!

¡Oh!

(EXCLAMA ASUSTADO) ¡Espera!

Me voy a caer.

No, puedes volar.

No podré desplegar mis alas.

¡Tengo una idea!

Enanos, coged esa hoja de ahí.

Saltará sobre ella.

Todos a la vez.

¡Vamos!

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

Vamos, sube.

(GRITA) ¡Buena suerte!

¡Gracias por vuestra ayuda!

Vaya aventura hemos vivido hoy, princesa.

(RÍE)

¡30 enanos se cayeron!

¡30 enanos coronados!

¡Dos se rieron!

¡Tres bromearon!

¡Cuatro decidieron salir a correr!

¡Cinco se pusieron a coser!

¡Tres bromearon! Su Alteza.

Detenga esto inmediatamente, es escandaloso.

(RÍE) No es escandaloso, es bonito.

Además, es divertido.

¡Siete se sentaron!

¡Ocho aplaudieron!

¡Los otros miraron!

¡Todos cantaron y dos se rieron!

¡Y solo tres lloraron! (GRITA)

(ARRY RÍE)

(AMBOS RÍEN)

¡Ah!

¿Tú, serpiente?

(ARRY LE HACE BURLA)

¡Ven aquí ahora!

No, mi señor. ¡Ven aquí!

Espera que te coja... No, amo.

(RÍE)

Estoy cansado de todo esto.

Es hora de hacer las cosas mucho mejor.

(MUJER) Oh, fíjate.

Su Majestad, vengo a informarlo.

Mis agentes han regresado con malas noticias.

Hay un enemigo en la frontera, la guerra es inminente.

Debería ir allí inmediatamente y ponerse al mando de su ejército.

Debemos proteger el país ante todo

y, mientras tanto, yo podría hacerme cargo...

¿Guerra? ¿Qué guerra? ¿De qué estás hablando?

Estás exagerando, consejero.

Mira, el sol brilla,

los pájaros cantan,

¿a qué viene esa charla sobre la guerra?

Discúlpeme, Su Majestad,

pero todo rey tiene que hacer su propia guerra.

Su Majestad, un rey sin guerra es como...

es como una boda sin novia.

Muy bien, consejero, puedes irte, pensaré en lo que has dicho.

¿De qué me sirve este idiota?

Bueno, tener a alguien cerca me anima.

Es bueno que no estamos en guerra con nadie

y qué Bárbara esté a salvo.

Por fin, todos se están yendo.

(EXCLAMA ASOMBRADA)

¡Hola, Dragosa!

Hola. ¿Jugamos?

Estoy ocupado.

¿Qué estás haciendo?

El tío Dra me pidió que clasificara sus cosas

y que luego las llevara a su habitación

y las colocara en los estantes.

¡Vaya! Pero ¿por qué tienes que estar triste?

Seguro que hay algo interesante aquí.

Oh, mira.

Esto es una especie de juego.

¿Y cómo se juega?

Vamos a jugar.

Esto es un tablero.

Y esto unas flechas.

Pero son pequeñas.

Normalmente las disparamos con un arco.

¡Ah, ya veo!

Estas se disparan con las manos.

(TARAREA)

¡Cuidado!

¡Oh! ¿Qué estás haciendo?

Lo siento, lo intentaré de nuevo.

No, no.

Me toca a mí.

Oh, lo siento muchísimo, tío.

(RÍE) Fuera de mi camino.

¡Oh, genial!

¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Le he dado!

Pero no le has dado en el centro.

(RÍE)

Yo también puedo hacerlo.

Ya verás, ahora le daré justo en el centro.

Oh...

(AMBOS EXCLAMAN ASOMBRADOS)

¡Vaya! ¿Qué es esto?

(GRITA ASUSTADO)

¡Oh!

Dragosa, ¿dónde estás?

¡Oh!

¡Estoy aquí!

¡Oh!

Mírate, no pareces tú.

(RÍE)

(GRITA) Pero ¿qué has hecho? ¡Vuelve a convertirme en un dragón!

¡No quiero ser un conejo con trompa!

Lo intentaré.

¡Oh!

Mírate en el espejo.

¡Oh!

Esto es horrible. Oh...

¡Oh! Ahora soy mi tío Dra.

¡Oh!

Yo también.

(TARAREA)

Otra vez.

Mira lo que has hecho.

(ESFORZÁNDOSE) Necesito recoger la varita.

(Puerta abriéndose)

(TARAREA)

¡Ay!

¿Quién hay aquí?

Soy yo. ¿Dragosa?

Sí.

¿Qué está pasando aquí

Estoy aquí, tío Dra.

¿Dónde? Justo a tu lado.

Deja de hacer el tonto.

Oh, cola de dragón de hierro.

¿Has cogido mi varita mágica?

Yo... Nosotros... Lo siento.

Dame un momento, que lo arreglo enseguida.

¿Qué hago ahora?

¡No lo agites! ¡Oh!

No, por favor. ¿Dónde estará el manual?

¡Santo cielo! ¡Por los dragones de lava!

¡Ah! Dragosa, no me empujes.

Ah, dragones y mariposas, no reconozco este lenguaje.

Yo.

Yo puedo leerlo.

Bueno, inténtalo.

"Para restaurar tu apariencia,

por favor, agita la varita mágica

y luego di: 'Ontarbo'".

(TODOS) ¡Ontarbo!

Dragosa, ¿quién es nuestra invitada?

Es la princesa Bárbara.

¿De dónde vienes, princesa Bárbara?

Es una larga historia, tío.

Somos amigos.

Habéis causado un gran lío.

Me quedaré con esto.

Lo guardaré bien por si acaso.

(RONCA)

¡Papá! ¿Eh?

¿Guerra? ¿Qué guerra?

¡Sé cuál es tu problema!

Tú eres triste, como todo esto, y necesitas ser diferente.

Bárbara, ¿cómo puedo ser diferente?

Sí que puedes, es fácil, solo necesitas una varita mágica.

Es muy especial

y puede convertirte en lo que desees.

Bárbara, eso solo ocurre en los cuentos de hadas.

Y lo que yo necesito es una medicina para la tristeza, ¿no lo entiendes?

Ahora ya sé que tengo que hacer.

(RÍE MALVADAMENTE)

"Así que tu búsqueda de algo importante

puede que se convierta

en una verdadera y auténtica investigación".

Esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué lo llaman así?

(Señal horaria)

Esto es aburrido.

¿Hay alguien en casa? (DRA GRUÑE)

¡Diente de dragón!

(GRUÑE)

¡Es un desastre, un completo desastre!

Dragosa, ¿qué ha pasado?

Al tío Dra le falta su espejo mágico.

¿Un espejo?

(DRA) Mi espejo dorado.

Nuestra reliquia familiar.

Lleva en nuestra familia desde siempre.

Un símbolo de nuestra suerte y nuestra fuerza.

Uy, qué mal.

Creo que sé qué hacer.

Tenemos que investigar para encontrar el espejo.

¿Y cómo lo hacemos? Así.

Coge una pluma y una hoja de papel.

Tú tomarás notas.

Dígame, tío, ¿cómo descubrió que el espejo había desaparecido?

Bueno, cuando me fui a la cama lo dejé aquí,

y cuando desperté ya no estaba.

Ya veo. Así que cualquiera pudo haberlo cogido desde fuera.

Dragosa, serás mi primer testigo.

¿Testigo?

Bueno, nunca he hecho de testigo.

¿Vio usted a alguien durante el día?

Un conejo pasó corriendo.

Tráigame a ese conejo.

(Trinos)

señor conejo, tenemos que hacerle algunas preguntas.

¿Ha visto el espejo mágico?

Pertenece al tío Dra.

Señor conejo, está mezclando el sí y el no.

No es el culpable, es demasiado despistado.

(SUSPIRA)

(GRUÑE) Esto no tiene ningún sentido.

El espejo se ha esfumado para siempre.

¿No viste a nadie más?

A nadie.

Excepto... ¡a los enanos!

(ASOMBRADA) ¿Enanos?

Bueno, el círculo de sospechosos va estrechándose.

(RÍE) ¡Mía! Te la paso.

¡Estoy aquí! ¡Vamos, atrápalo!

¡Arriba!

Les haremos unas preguntas

y luego los atraparemos en una mentira.

¿Cómo sabes estas cosas?

Lo he leído.

¡Fuerte! Buenas tardes.

¿Podemos hacerles un par de preguntas?

Hola. ¿Qué clase de preguntas? ¿No ve que estamos jugando?

La cuestión es que el tío Dra perdió algo ayer.

¿Qué tenemos que ver con eso? Ayer estuvimos pescando en el río.

Eso, todo el día.

¿Por qué parasteis por la tarde?

(TODOS) ¿Nosotros?

Nosotros no lo hicimos.

Estuvimos... jugando al fútbol todo el día.

(MUCHOS) ¡Sí! A ver, ¿fútbol o pesca?

Vamos a acabar con esto.

Devolvernos el espejo del tío Dra.

¿El espejo?

¿Qué espejo?

¡Enanos, nos han descubierto!

¡Corred! Vamos.

¡Separémonos!

¡Oh!

Vamos a buscar a su jefe.

¡Oh!

Deberíais estar avergonzados. ¿Por qué lo habéis robado?

Lo sentimos.

Por favor, no se lo digas al tío Dra.

Los enanos amamos el oro.

Nos volvemos locos cada vez que lo vemos.

(TODOS) Prometemos no volver a hacerlo.

Está bien.

Pero prometednos que nos ayudaréis si alguna vez tenemos problemas.

(TODOS) Lo prometemos.

Adiós entonces. (HOLLY) Adiós, princesa.

Vuelve pronto.

Adiós. -Adiós.

¿Tío Dra?

¿Dónde estás?

¡Tío Dra!

(DRA GRUÑE) ¿Qué es todo este ruido?

¿Qué ha pasado?

(CARRASPEA)

Tenga. (DRA INSPIRA ASOMBRADO)

¡Mi espejo!

¡Has encontrado mi espejo!

Sí.

Muchas gracias.

¿Dónde estaba?

¿Quién lo robó?

Bueno, nosotros...

No lo podemos decir, es secreto de investigación.

Pero el ladrón se arrepiente muchísimo.

Bueno, lo he recuperado, es lo único que importa.

Revisamos esta área...

y toda esta zona.

Su Majestad, habéis estado enfermo recientemente,

pero yo sé una manera de poneros en pie de nuevo.

¿Es que ahora estoy de pie sobre mi cabeza? (RÍE)

Tú eres muy divertido, consejero.

Mis agentes han rebuscado y han encontrado una bruja.

Hace maravillas

y cura todas las enfermedades con sus pócimas.

Incluyendo la tristeza, esa tristeza que tanto os aflige.

¿Puede esa bruja decirme acaso dónde está mi reina?

Eh... Tal vez.

No he pensado en preguntarle.

Por supuesto que no lo has hecho, pero deberías haberlo hecho.

Iniciamos la búsqueda mañana. No, pasado mañana.

Iré a hacer las maletas inmediatamente.

Será mejor que nos pongamos en marcha.

(RÍE MALVADAMENTE)

¿Goliat? Ven aquí, gatito.

¿Goliat?

Pero ¿dónde estás?

(RÍE ENTRE DIENTES)

Sí, haga las maletas, Su Majestad.

Nos despedimos de usted como se merece.

(REY) "Vamos a un bosque lejano.

¿Alguien ha visto mi corona?".

¿Qué haría yo sin ti, espejito mágico?

¿Qué haría?

Me alegro de que nadie sepa de tu existencia.

¡Oh!

Muéstrame algo, espejo. Muéstrame lo que necesito saber.

(ESPEJO) "Sí, maestro".

No puede ser.

Este espejo es igual que el del tío Dra.

Pero este habla.

Tengo que investigarlo.

¡Hola! Buenos días.

Tengo una pregunta. (TOSE)

Ese espejo que encontramos, ¿para qué sirve?

¿Es un espejo como los demás?

Princesa, es un secreto.

Pero a ti te diré la verdad.

Es un espejo mágico.

Lo utilizo para hablar con otras personas,

No importa donde estén.

La magia puede llegar al punto más lejano que puedas imaginar.

¿De verdad?

Entonces, ¿puedo hablar con mi madre?

¿Dónde está tu mamá?

No tengo ni idea, ella desapareció.

Está bien. Tenemos que comprobar si funciona correctamente.

Está bien. Espejito, espejito, muéstrame a mi hermano Julius.

"¡Hola, hermano, eres tú!

No puedo creerlo".

(DRA) Sí, hermano, por supuesto que soy yo.

Hola. ¿Cómo estás, tío Julius?

"Vaya, cómo has crecido, Dragosa".

Este es el hermano gemelo de mi tío.

Vive en otra parte de nuestro mundo.

Oh, ya veo.

(JULIUS) "¿Podríais decirme quién es esa joven tan guapa?

Parece una princesa". Es que soy una princesa.

"Oye, hermano, ¿por qué no vienes a verme?

No nos vemos desde hace mucho mucho tiempo".

Lo haré muy pronto. Adiós.

-"Pero espera, hace mucho que no...".

-Adiós.

¿Puedo...? ¿Puedo intentarlo?

Por supuesto.

Querido espejo, por favor, ¿puedes mostrarme a mi madre?

O a mi padre.

Pero ¿por qué no muestra nada de nada?

Me parece que está limitado solo a nuestro mundo.

La leyenda dice

que cada uno de los mundos debe tener su propio espejo.

Eso es.

Y yo sé muy bien quién lo tiene.

(RÍE ENTRE DIENTES MALVADAMENTE)

vaya, cuántas cosas.

¿Qué más esconderá aquí dentro?

¿Dónde está el espejo?

¡Oh!

(CARRASPEA) ¡Oh!

¿Qué estáis haciendo en mis aposentos, alteza?

¿Yo? Solo estaba dando un paseo.

Vaya, vaya. ¿Y se ha colado en mi torre por accidente?

(GRITA ASUSTADA)

¿Os interesa mucho mi bonito espejo, princesa?

No, yo solo...

Créame, no volverá a ver este espejo nunca más.

No en esta vida.

Pero yo...

(GRITA) Estáis castigada.

Os encerrar en vuestros aposentos

y no volveréis a ver a nadie en mucho tiempo.

Dejadme ir. ¡Soltadme!

Mi padre se enterará de esto.

No le importará, princesita,

está muy ocupado preparando su viaje.

(RÍE MALVADAMENTE)

¡Déjame ir! ¡Abre la puerta!

(GRITA) ¡Abre la puerta!

¿Qué voy a hacer?

¿Pedir ayuda?

No, prefiero que nadie sepa nada sobre el espejo.

(Señal horaria)

Pronto no será un problema.

Te veré de nuevo enseguida.

Hola, Dragosa. Bárbara.

Mira. Hola.

Necesito que el tío Dra me ayude.

Lo siento, pero no está aquí, fue a visitar al tío Julius.

¿Por qué? ¿Qué ha pasado?

Baltasar escondió el espejo y me dejó encerrada en mi cuarto.

No lo entiendo, ¿quién es Baltasar?

Explícamelo todo.

Muy bien, escucha.

Mi padre tiene un consejero, se llama Baltasar.

Es tan desagradable...

Siempre me está regañando

y me dejo encerrada en mi habitación.

Y esa es la historia.

Bueno, vaya historia.

Oye, tengo una idea, espérame aquí.

¿Dónde está?

(Trastos removiéndose)

No, aquí no está.

Aquí tampoco.

No... ¡Aquí está, lo encontré!

Bárbara, mira, esto es el jugo de árbol brillante,

cura cualquier enfermedad.

Y tenemos también la varita mágica, puede sernos útil.

Pero Baltasar me encerró en mi habitación, ¿cómo salgo?

Bueno, me tienes a mí.

¿Tienes una ventana en tu habitación?

Claro.

¡La usaremos para salir y luego encontrar el espejo!

Entonces, ¿vas a ir a mi reino?

Por supuesto, los amigos se ayudan los unos a los otros.

¡Oh!

¡Oh!

(RÍE ENTRE DIENTES)

(EXCLAMA DE ESFUERZO)

¡Ah!

(SE QUEJA DE DOLOR)

(JADEA DE ESFUERZO)

Mira, el portal ha desaparecido.

¡Oh!

¿Qué hacemos?

¿Cómo vuelvo?

Alguien debe de haber cerrado mi libro.

Ha sido Baltasar.

(LLORA)

vamos, no llores.

Ya pensaremos qué podemos hacer.

(LLORA)

¡Mira, se ha abierto de nuevo!

(GRITA DE ALEGRÍA)

Dragosa, ahora tú.

¡Sí!

¡No me deja pasar!

Inténtalo de nuevo.

¡Coge mi mano!

¡Toma mi mano!

(EXCLAMA DE ESFUERZO)

¡Oh!

¿Por qué me ha llamado Su Majestad en medio de la oscura noche?

Debe sospechar algo.

No, es demasiado tonto para eso.

¡Oh!

(SE QUEJA DE DOLOR) ¿Dónde has estado, consejero?

Te necesito, es urgente.

Ay...

No te quedes ahí parado,

¿no ves que soy incapaz de cerrar mi maleta?

Ayúdame.

¿Y cómo? Dándome consejos, por supuesto.

Mueve tu cuerpo. ¡Mueve tu cuerpo!

(Música de baile)

Excelente, consejero, excelente.

No lo dejaré dormir

hasta que termine de hacer el equipaje.

(RÍE) ¡Oh!

(EXCLAMA DE AGOTAMIENTO)

Por favor, continúa, consejero.

(GRUÑE ENFADADO)

Vaya, tu casa es genial.

Tenemos que darnos prisa, no tenemos mucho tiempo.

Tenemos que llegar allí lo más rápido posible.

Y esta cosa, ¿qué es?

No tenemos tiempo para esto, necesitamos encontrar el espejo.

¡Goliat!

¿Y este quién es?

Su nombre es Goliat y él me protege.

Dime, ¿abriste el libro?

(Maullido)

¿Sabes dónde ha escondido Baltasar el espejo?

(Maullido)

Bien hecho, Goliat.

Por ahí.

(Maullido)

¿Estás seguro, Goliat?

Está cerrado con llave.

¿Cómo entramos?

Derrite el candado con tus llamas.

Puedes hacerlo.

Es un dragón, después de todo.

¡Vamos! Un gran dragón.

Hace mucho tiempo que no hago algo así.

(CARRASPEA)

(TOSE)

Vale... (TOSE)

¡Sí!

¡Cuidado! ¡Ah!

¡Ay, ay, ay! Te lo dije.

Esto te ayudará.

(Puerta abriéndose)

Las damas primero.

Increíble.

¿Habías estado aquí antes?

No.

No sabía que teníamos un calabozo como este.

¿Podemos irnos de aquí?

No, tenemos que encontrar el espejo.

Mira, hay una puerta.

Vamos.

No es una puerta.

Diría que es una pared.

Sí, es extraño.

(VOZ TENEBROSA) "Solo el que adivine la respuesta a mis acertijos

podrá continuar".

Está bien, adelante.

"Acertijo número 1:

¿Qué le pasara a un cuervo después de que cumpla siete años?".

Esto es difícil.

No importa si es un cuervo o un avestruz.

El cuervo cumplirá siete años

y, por consiguiente... Serán ocho.

¡Eso es!

"Correcto.

Mi siguiente acertijo es:

nombra cinco días consecutivos sin usar sus nombres o números".

Vamos a ver,

llamamos días a... hoy...

Mañana... ¡Sí!

Creo que lo tengo.

Aquí están:

anteayer, ayer, hoy, mañana, pasado mañana.

"Correcto.

Ahora, mi último acertijo.

¿qué es lo que siempre crece

y nunca se encoge, aunque nos alejemos?

¿Qué es?".

¿Un árbol? No.

Un árbol no.

El árbol solo crece hasta un punto.

Esto es otra cosa.

Espera.

Mi padre solía decir algo sobre el tiempo.

Que, por mucho que lo quieras,

no puedes traer de vuelta tu infancia.

¡Eso es! ¡Ya lo tengo!

Son los años y el tiempo.

La respuesta es: la edad.

"Correcto.

Puedes entrar.

Tienes cinco segundos".

(EXCLAMA DE ESFUERZO) "Uno...

dos..."

¡Vamos, entra! "...tres..."

¡Lo estoy intentando! "...cuatro..."

"...¡cinco!".

¡Espera! Espera, ¿qué pasa conmigo?

¡Intenta abrir!

(ESFORZÁNDOSE) ¡Vamos, rápido!

Ahí está nuestro espejo. Vamos, rápido.

¡Ah!

¿Cómo llegaremos al otro lado?

(Temblor de tierra)

Puedo subirme a tu espalda y nos llevas volando.

¡Voy!

(EXCLAMA DE ESFUERZO)

¡Ah!

No puedo hacerlo.

¿Por qué no?

Hay algo malo en el aire.

No puedo volar.

Entonces necesito la varita.

Eh, eh, no, no, no lo hagas.

Lo siento.

¡Oh!

(GRITA ENVALENTONADA) (GRITA DE MIEDO)

¡Ontarbo!

¿Estás bien? Creo que sí.

Pues vamos.

¡Ah!

¡Ah!

(TOSE)

Estamos atrapados.

No hay salida.

Siempre hay una salida, solo hay que encontrarla.

(ENANOS RÍEN)

Chicos, mirad quien está ahí.

¿Tenemos que salvarlos otra vez?

Pero ¿cómo habéis llegado hasta aquí?

Es muy fácil, facilísimo.

Llegamos aquí a través de una cueva en el bosque.

Venimos aquí muy a menudo.

Siempre puedes encontrar algo útil aquí o algo bonito.

Aquí hemos encontrado un bonito diamante.

¡Oh!

¿Dónde está el diamante?

¡Ahí está, nos lo ha robado!

(ARRY RÍE BURLONAMENTE)

¡Atrapadlo! (HOLLY) ¡Tras él!

¡Enanos, esperad! ¡Eh, esperad, sacadnos!

¡No os vayáis! ¡No nos dejéis aquí!

¡Ahí va, cogedla!

¡Oh! ¡Ah!

Espejo, por favor, muéstrame a mi madre.

No funciona.

Debe estar bajo algún hechizo.

Espera un momento.

Bárbara, cógelo. Esto arreglará el espejo.

De acuerdo.

"Ve a hacer el equipaje del rey.

Nuestro rey es el soberano más tonto del mundo".

¡Oh! (ENFADADA) Baltasar...

Me aseguraré de que pague por esto.

Pero, espejo, por favor, ¿puedes mostrarme mi madre

¡Mamá!

Mamá, ¿dónde estás?

¿Qué te ha pasado?

"Cariño, cómo has crecido. Estás muy guapa.

No puedo explicarte todo ahora.

Tu espejo puede romperse, pero...". ¡Oh!

¡No!

Dragosa, ha dejado de funcionar.

Bueno, al menos has hablado con tu madre.

(LLORA)

Todo ha sido en vano, no volveré a verla.

No la veré nunca más.

(LLORA)

(SUSPIRA)

(REINA) "Volveré pronto, te lo prometo.

No te rindas, espérame, hija mía.

Y mantén el secreto".

¡Regresará! Mi madre dice que volverá.

¿Lo ves? Te lo dije, todo saldrá bien.

No dijo cuándo, pero... la estaré esperando.

Lo mantendré en secreto.

Ahora tenemos que asegurarnos

de que Baltasar pague por lo que ha hecho.

Por la presente, te nombro embajador en nuestras tierras lejanas.

Partirás inmediatamente.

Pero ¿por qué, Su Majestad?

¿Por qué yo? No he hecho nada, nada en absoluto.

Fue su hija, precisamente su hija, la que descubrió el libro mágico.

¿Qué? ¿De qué libro mágico habla?

Oh, vamos, papá,

los libros mágicos solo existen en los cuentos de hadas.

Tú lo dijiste.

(MUCHOS RÍEN)

Qué divertido.

Un libro mágico. (RÍE)

Es ridículo.

Te gustan las bromas, ¿no es así, Baltasar?

Bien, pues los habitantes del reino del sur

aman a los bromistas.

Especialmente, asados con cebollas y pimienta.

(RÍE)

(TODOS RÍEN)

(Rebuzno)

(REY) Sí.

Míralos. Adiós.

(HOMBRE) ¡Buen viaje!

Papá, por fin has vuelto.

Vuelves a ser tú.

Bueno, te lo prometí.

(RÍE)

(RÍE)

Dragosa, ¿has visto lo que ha pasado?

Claro, se lo merecía.

Hemos ganado.

(AMBOS RÍEN)

Bárbara, ¿puedo venir a visitarte de vez en cuando?

Mi tío tardará en volver y tu mundo es fantástico.

Por supuesto, Dragosa.

Tenemos nuestro libro mágico

con muchas historias fascinantes que vivir juntos.

Adiós, Dragosa. Adiós.

Vuelve mañana, ¿de acuerdo?

"Así lo haré.

¡Adiós, Bárbara!".

(Puerta abriéndose)

(MUJER) Bárbara.

¿Mamá?

¡Mami, has vuelto!

Por supuesto que he vuelto, como prometí.

La realeza mantiene su palabra, recuérdalo siempre.

¿Dónde has estado todo este tiempo?

Juro que algún día te lo contaré, cariño.

Cuando seas más mayor.

Pero ahora vamos a buscar a papá.

Creo que ha estado esperándome demasiado tiempo.

(Fuegos artificiales)

(Aplausos)

(NARRADOR) "Esta historia ha llegado a su fin.

Pero hay muchas más aventuras esperando a Bárbara y el dragón".

(Canción "Never Ending Story")

(Música créditos)