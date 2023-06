Escapa de la biblioteca del Sr. Lemoncello

(Música animada)

(OFF) "Me llamo Kyle Keeley".

"Si os preguntáis por qué me persiguen mis hermanos,

o por qué le habré robado a Twinkie, el perro,

todo es culpa de un hombre,

Luigi L. Lemoncello".

(Continúa la música)

¿Dónde está Kyle?

Lo envié a comprar una llave inglesa hace más de una hora.

Siempre está jugando a esos juegos. Está obsesionado.

(OFF) "Hay niños que juegan a videojuegos".

"Nosotros jugamos a la búsqueda del tesoro de Lemoncello".

"Es uno de sus juegos más populares,

pero se rumorea que su próximo proyecto

será el más grande de todos".

Aquí tienen.

¡Aquí tienes la llave, papá!

(Gritos)

¡Kyle, vuelve aquí!

(OFF) "El señor Lemoncello es el mejor juguetero de la historia,

además es mi héroe".

"Vale, volvamos al juego".

"Mi última tarea es: 'Encuentra dos monedas de 1982

que sumen 30 centavos y una de ellas no puede ser de 5".

"Pero la otra moneda sí puede serlo".

"Así que una de 25 y otra de 5".

"Sé dónde encontrarlas".

(Continúa la música)

Lo siento, chicos, llegáis tarde. ¿Qué?

¡No! ¿Cómo? -Tenías a Twinkie detrás.

No se acaba hasta el final.

Pues se ha acabado.

(Timbre)

La ruta de la seda... "La vida es graciosa,

en un segundo te eliminan y se acaba el juego".

"Pero al siguiente segundo llega la ronda extra".

...que se extendía por todo el continente asiático.

(Francis BSO "Señor Lemoncello")

"Saludos".

"Soy la señora Tobin".

"La bibliotecaria jefa de la antigua biblioteca del pueblo,

que cerró hace ahora 12 años".

"Estoy aquí para anunciaros la inauguración

de una nueva y vanguardista biblioteca

que abrirá donde antes estaba el conocido Banco Gold Leaf".

"Gracias a nuestro querido y renombrado

Luigi L. Lemoncello".

"Eso es,

mi ídolo, el mejor juguetero de la historia

había construido en secreto una nueva biblioteca

loca y guay en mi pueblo natal".

"Incluso había conseguido

mantener con vida a la antigua bibliotecaria,

la señora Tobin, y la cosa mejoraba".

"Los 12 niños de 12 años

que escriban las redacciones más imaginativas

podrán jugar a...

'Escapa de la biblioteca del señor Lemoncello'".

Los ganadores se anunciarán

en al gala de cumpleaños del señor Lemoncello

dentro de dos días".

"Adiosito".

"En ese momento supe que mi destino era jugar a ese juego".

"Así que tendría que escribir la mejor redacción de mi vida,

porque el resto también lo haría".

"Como Sierra Russell,

que se ha leído más libros

que toda la gente que conozco junta".

"Y Miguel Fernandez,

el único chico que ayuda en la biblioteca porque quiere".

"Haley Dayley, la chica más popular de la escuela".

"Tiene cien amigos,

pero por alguna razón siempre está sola en las fotos".

"Andrew Peckleman. Es buen tío, pero siempre se meten con él".

Eh, que ya he salido.

Qué bien usas la cabeza, Peckleman.

"Lo cual me lleva a Charles Chiltington,

un matón dotado de gran puntería".

Me como fracasados de desayuno.

"Por desgracia para todos".

"Por último, Akimi Hughes".

Hola, Kyle. "Buena en mates,

tesorera de la clase y mi mejor amiga".

Estoy dándole los últimos retoques a mi redacción.

¿Cómo va la tuya?

"Claro, mi redacción".

"La verdad es que no pude encontrar las palabras,

así que dejé que volara mi imaginación".

"Volqué ahí todas mis ideas preferidas".

"Hasta incluí mi mayor creación, el sustodáptido".

"Espero que sea suficiente para que me inviten,

porque en cuanto entre en la biblioteca

nada me impedirá escapar".

"ESCAPA DE LA BIBLIOTECA DEL SEÑOR LEMONCELLO"

(Francis BSO "Señor Lemoncello")

(MEGAFONÍA) "¡Señoras y señores, chicos y chicas!

"Atención, por favor".

"Os presento al único e inigualable..."

Luigi L. Lemoncello.

¡Uh!

Vale, vayamos directos al grano.

Esto va bien...

Es más difícil de lo que parece.

(Música de tensión)

La primera regla del juguetero

es ir siempre un paso por delante.

Y ahora anunciaré a los jugadores

del mayor juego de la historia.

Tiene escapadas, acertijos

y un robo que esclarecer.

En una biblioteca de 40 hectáreas en la que los libros cobran vida.

Doce entrarán, pero solo uno entrará esta noche.

Cuando escuchéis vuestro nombre

subid conmigo al escenario.

¡Miguel Fernandez!

¡Andrew Peckleman!

¡Bridgette Wadge!

¡Sean Keegan!

¡Sierra Russell!

¡Yasmeen Smith-Snyder!

¡Kayla Corson!

¡Hayley Dayley!

¡Cariño!

¡Akimi Hugh!

¡Bien!

¡Joe Berbette!

¡Charles Chiltington!

Sí.

¡Y el último ganador...

Kyle Keeley!

¡Bien!

¡Qué pasada! ¡Bien!

¡Sí!

Haz que estemos orgullosos, follonero.

Gracias, papá.

Ahora sonreíd para las cámaras y despedíos.

Venid, niños. Adiós, mamá.

-¡Adiós! -¡Adiós, mamá!

¡No os preocupéis! -Anda, vamos.

Daos prisa.

¡Yuju!

Bienvenidos a mi biblioteca. ¡Hala!

Qué chulada.

Es un batiburrillo de muchas cosas, como yo.

Pero quedáis avisados.

Escapar de mi biblioteca no es para debiluchos.

Pondrá a prueba cada parte de vuestro ser.

Cada nota de energía.

Cada pizca de... coraje.

Es la última oportunidad de marcharos antes de empezar.

Si no estáis absolutamente seguros de estar a la altura,

iros.

Me había olvidado, hoy tenía entrenamiento de fútbol.

Sí, y yo.

-¿Qué? -¿En serio?

Vaya, ¿aún quedáis diez?

Supongo que el señor Lemoncello está perdiendo su toque.

Permitidme que os presente a la doctora Zinchenko,

la bibliotecaria jefa.

Es todo un genio. Gracias.

Estos...

son vuestros carnés de biblioteca.

Cada uno tiene un mecanismo de asistencia,

el botón Ham, ¿de acuerdo?

Antes de presionarlo tened en cuenta que si lo hacéis

quedaréis... -¡Eh, esa soy yo!

¡Esa es mi cara!

(Grito)

...fuera del juego. Pobre chica, debería haber escuchado.

Y seguid mi regla número uno.

Sed respetuosos con los demás y con la biblioteca.

Claro. -Sí, claro.

Bueno, debería aterrizar en tres, dos...

¡No!

No es justo. ¿Cómo iba a saberlo?

No me puedo creer que esté fuera.

Vámonos a casa.

Bien, al acertar los acertijos de la biblioteca

obtendréis acceso a las vistas.

Estas pistas os ayudarán a resolver al final la gran pregunta.

¿Cómo escapar de la biblioteca del señor Lemoncello?

Ah, qué chulo.

No intentéis usar las salidas de emergencia

como atajos.

Además,

tened en cuenta que todavía hay zonas en construcción.

Así que no vayáis a ningún sitio

que esté indicado como fuera del límite.

Podría ser peligroso.

Pero no os preocupéis,

os estaremos vigilando en todo momento.

Quien escape primero

se convertirá en la cara que los niños verán

en todos los productos Lemoncello.

Libros, juegos, incluso cartas.

Lo que se os ocurra.

Después de todo, todo lo que hago es por vosotros.

Ahora observad.

La Llave Dorada.

Contiene más energía

que tropecientas luciérnagas juntas.

Controla todos los libros, las reliquias

y los objetos preciosos de mi biblioteca.

Y solo existen dos.

Esta misma...

y la mía.

Con permiso.

Queda otro tramo de escaleras.

Cómo mola.

Vaya, no le hagáis caso.

Tienen mente propia.

Qué pasada.

Qué pasada.

Qué chulo. -Sí.

Guau.

Mira. Qué bonita.

Tras estas puertas

está mi más preciada invención hasta el momento.

Podría parecer una biblioteca normal,

pero nada más lejos.

No solo podréis leer los libros, podréis vivirlos.

Aquí os enfrentaréis a varios retos.

Resolveréis acertijos.

Ganaréis pistas.

Y después podrás hacer su, su, su

justo como "Lol-Lolitú".

¿Eh?

Vamos.

-Qué emoción.

-Este sitio es enorme.

¡Guau! -Increíble.

-¡Qué pasada! -Y qué alto es.

-Mira cuántos libros.

-Allí arriba.

-Esto es chulísimo.

-Es enorme.

¿Eso qué es? -Mira.

-Y allí. -Qué chulo.

-Este sitio es increíble.

Como un sueño. -Sí.

-Impresionante.

-Es inmenso.

-Mirad la estatua del señor Lemoncello.

Ahora que comiencen los juegos.

Tenéis seis horas para escapar.

¡Buena suerte!

Mirad allí.

Mirad la inscripción. A ver. Dejadme ver.

¿Será el primer acertijo? No, seguro que es una tontería de...

"Observad el primero de los acertijos".

"Para obtener la primera pista

tenéis que descifrar este código".

"Tenéis dos minutos. Empezad".

Solo dos minutos. Hay que espabilar.

Vale, a ver.

¿Os parece otro idioma?

Mirad, comillas.

A lo mejor es una cita. Claro.

¡Fuera de aquí!

Ya me encargo yo.

Ah... Si es una cita

quién la haya dicho tiene un nombre con cinco letras.

Una letra y diez letras.

¿Y qué?

Que resulta

que estamos en la biblioteca

de un tío que usa la inicial del segundo nombre.

Luigi L. Limoncello son cinco letras,

una letra y diez letras.

Qué listo, Kyle.

Podemos transcribir los caracteres en letras para guiarnos.

Lo que iba a decir.

Qué gracia. Los puntos y coma significan ele.

Yo siempre pongo punto y coma en el móvil

cuando intento escribir ele.

Y yo. Me vuelve loca.

Eso es.

Cada carácter es la letra que está al lado en el teclado.

Punto y coma significa ele.

I significa u, etcétera.

Son erratas tipográficas de un manuscrito antiguo.

Un batiburrillo de lo antiguo y lo nuevo.

"La sabiduría que no se comparte permanece desconocida".

"Luigi L. Lemoncello".

¡Sí!

"Bien hecho".

"Haced caso de ese consejo si queréis escapar".

¿Esa es la pista de escape? Penosa.

"Es solo un consejo amistoso".

"Esta es vuestra pista".

¡Guau!

Mira.

"Bandidos Dandy roban

el Banco Gold Leaf de Alexandriaville".

"Los Bandidos Dandy robaron millón y medio dólares anoche".

"Los empleados del Banco Gold Leaf

se sorprendieron cuando llegaron a una cámara vacía".

"El jefe Young hizo estas declaraciones".

"Aunque sabemos qué han robado los bandidos,

el método de entrada a la cámara es un misterio".

"Estamos llevando a cabo una investigación".

Vaya, mirad, las letras en negrita dicen...

el camino.

Eh, ¿ese es el baño?

Demasiado ponche.

Ajá.

En efecto, creo que es ese. Por aquí, amiga.

No... No.

No.

-No. -Ese es el...

¡Oh!

Ups, era la salida de emergencias.

Supongo que me olvidé de compartir mi conocimiento.

-Será malo. -¿Por qué ha hecho eso?

Menuda rata.

¿Sabes? Quizá deberíamos formar equipo.

Dado que hay que compartir el conocimiento.

¿Te apuntas? Desde luego.

Guay.

(Música dramática)

Venga, vamos.

-Mira.

Vaya,

esta debe de ser la antigua cámara del banco de la que hablaban.

¡Fuera de mi camino, Pepinillo!

¿Dónde...? -Puede que haya una pista aquí.

O, mejor aún, dinero.

He perdido mis gafas.

No las encuentro porque no la llevo puestas.

Esto es lo que se llama una paradoja.

Gracias, Kyle.

Bueno, esta cosa no se mueve.

"Chicos y chicas, encontraos conmigo delante de la sección de terror

para recibir información importante".

"Pensad en esta sala como la zona segura".

¿Zona segura?

¿De qué?

"De los retos a los que os enfrentaréis".

Ah. -"Bien".

"Recordad, solo podéis entrar una vez en cada sección

para buscar pistas

o quedaréis descalificados".

La señora mayor me ha fastidiado la foto.

Hayley, deberías prestarle atención.

Sierra, ¿quién te ha dicho que podías hablarme?

¿Sí, Miguel?

Por favor, por favor, ¿puedo ir yo primero?

He hecho unas 300 horas de servicio a la comunidad

en la biblioteca de la escuela.

"Vale, Miguel, desde luego es una buena razón".

"Tu reto es recuperar la pista de escapada

si te atreves".

"O, más bien, si no tienes miedo".

Oh.

Es impresionante.

Cómo mola.

Terror, allá voy. Sí.

Guay. Es genial.

(Aullido)

(Maullido)

(SEÑORA TOBIN) "Bienvenido a Terror".

"Recuerda, en algún lugar de esta sección

hay una pista de escapada".

"Presta atención a cada detalle".

"Puede que esté justo delante de ti".

"Para conseguir la primera pista de escapada

necesitarás encontrar un libro muy famoso".

"Tienes dos minutos

para encontrar 'El corazón delator'".

¿"El corazón delator" de Edgar Alan Poe?

"Sí, pero ten cuidado".

"No estás solo...".

Disculpa. ¿Sabes si hoy hay luna llena?

¿Por qué lo preguntas?

(Latidos)

"El pulso se acelera".

"Los sistemas funcionan con normalidad".

¡Tachán!

Qué elegante.

Oh, vaya, la sección de terror.

Qué miedo "tástico".

Mira.

Vaya, vaya, tu sangre bombea.

(Grito)

El libro. Aquí está.

(Grito)

Olvídalo. Yo solo quiero ser bibliotecario.

Me voy de aquí.

Pobre Miguel. ¿A quién le importa?

No soportó un pasaje del terror. Bu, bu.

Es un bebé.

¡Bu!

No puedo seguir así.

Espera... Me marcho.

(Grito)

(Risas)

Venga ya,

¿de verdad que vas a morirte de pena cada vez que se marche alguien?

Sí.

Es lo que se llama ser respetuoso con los demás y con la biblioteca.

¿Recuerdas?

La regla número uno. Lo que tú digas.

Se llama ser gallina. Siento ser tan aguafiestas.

Pero Akimi y yo somos un equipo y te vamos a ganar.

Así de simple.

¿Ah, de verdad?

Muy bien. Pues yo también formaré un equipo.

¿Quién se apunta?

Yo, claro.

¿Peckleman?

De hecho, yo... -Aquí.

Ahora, Pepinillo. -Muévete.

No te molestes, es muy rara.

En realidad, no está disponible,

porque está en nuestro equipo.

Gracias, chicos. Genial.

Sí, ve despidiéndote

porque nunca ganarás contra este equipo.

Vale, entonces tenemos dos equipos.

El equipo ganador, o sea mi equipo.

Y los perdedores de Kyle.

Vamos a machacaros.

Ahora vamos a la sección Infantil.

Esto será la bomba.

Hasta luego, fracasados.

Ahí os quedáis.

Oh, sí.

Mola.

¿Qué pueblo será este?

Fantasía. Ciencia.

Clásicos.

Resulta difícil elegir.

Clásicos. Son mi especialidad.

Clásicos. Allá vamos.

¡Gua!

Genial.

Guau.

Aquí debe de haber un millón de libros.

Oh, mira que gansos tan monos.

"Bienvenidos a la sección Infantil".

"Para conseguir la siguiente pista de escapada

tenéis cuatro minutos para volver a montar a Humpty Dumpty".

¿Estás de broma? Eso está chupado.

"Además os daré un consejo".

"No cojáis los sansarinos,

a menos que queráis tratar con la madre oca enfadada".

¿Qué madre oca enfadada?

Vale.

Tranquila, señora oca.

Tranquila.

¡Por el amor de la oca, socorro!

Vale, vamos a montar este huevo

antes de que el equipo de Kyle consiga su próxima pista.

¡Ah!

"Para conseguir vuestra pista de escapada

deberéis recuperar un libro muy, muy famoso".

"Tenéis dos minutos".

"Vamos".

Vale, ya podemos darnos por muertos.

¡Tiene el pico afilado!

¡Qué asco!

Hay yema por todas partes.

Vale, no importa.

¿Qué te ha pasado?

¿A ti qué te...? -Ya me lo dirás.

Creo que tengo cobertura.

Vale.

Sigo en apuros.

¡Socorro! ¡Ayuda!

Hola, amigo, soy Carlota. Ya estás a salvo.

¿Carlota? ¿De "La telaraña de Carlota"?

Menos mal.

Eres simpática.

¡Eh! No pasa nada.

Es Carlota, de "La telaraña de Carlota".

Además, he aprendido a no juzgar un libro por su portada.

Lo conseguí.

-Las cosas no siempre son lo que parecen.

¡Bien!

Venga, tiene que haber una forma de solucionarlo. Pensad.

Mirad, esa imagen de la esquina de arriba

es la bandera oficial de Roma.

En inglés escrito escrito Rome, más o, Romeo.

¡Sí! ¡Sí!

Vale, eso es una mano, ¿no?

Podría significar unión. ¿A quién se une Romeo?

"Romeo y Julieta", escrito por William Shakespeare.

"Excelente. La pista está en el libro de 'Romeo y Julieta'

en la estantería de arriba a la derecha".

Allí arriba del todo.

Oh, no, eso es muy, muy alto.

¿Hay algún problema?

Un poquito.

Tengo acrofobia.

Ya sabéis, miedo a las alturas.

Oh, vaya,

qué grupitástico trabajo en equipo hay en Clásicos.

Pero, ¿cómo le va al grupo de Infantil?

Espere un momento.

Eso no está bien.

Por todos los bilbos,

los cerdos no vuelan en la telaraña de Carlota.

Lo del cerdo es de bulto.

¿El cerdo tiene un bulto?

Es un error de bulto. Un fallo del sistema.

Bien, ya me ocupo yo.

Problema solucionado.

Con el debido respeto.

Quizá le estamos exigiendo demasiado al sistema.

Tal vez deberíamos considerar pasar...

Será mejor que no nos precipitemos.

Solo era un pequeño error.

Con fácil solución.

¿Y si hacemos una escalera de libros para subir?

¿Y destrozarlos pisando esas portadas tan bonitas?

¿Estáis locos?

A menos que tengas una idea mejor...

Vale.

Pero ten cuidado, por favor.

Estos libros son clásicos de gran valor.

"Las fábulas de Esopo".

Un gran clásico.

"Cuentos clásicos de épocas clásicas".

Aún más clásico.

¿Eh?

"Aerolibro. Primera edición".

Este no es un clásico.

"Con un gran libro puedes llegar a lo más alto".

"Luigi L. Lemoncello.

Vaya.

Eh, mirad los lomos.

Muchos de estos libros son aerolibros.

Coged tantos como podáis.

Espera, Kyle.

Miradme.

Espera.

Quieto. Para.

¿Qué está pasando?

¡Cuidado!

Vale. Ya sé moverme a los lados, pero ¿cómo vamos hacia arriba?

A ver si hay instrucciones.

Prueba lo contrario. Inclínate hacia delante.

Vale. Tranquila.

Esto está genial.

¡Guay! Miradme.

¡Guau!

Cómo mola.

¡Aquí! ¡Las tengo!

¡Oh!

Ese debe de ser el modelo turbo.

No, no, no, no, no, no.

Espera.

Allá vamos, Sierra.

Lo tienes delante. Coge el libro, Sierra.

Tú puedes.

Te cogeremos.

Tengo el maldito libro ahora bajadme de aquí.

Vale. De acuerdo.

Tranquila.

Funciona.

Abajo. Abajo. Abajo, abajo, abajo.

Lo conseguimos.

A ver nuestra pista de escapada.

Otro artículo antiguo.

"El misterio de los Bandidos Dandy aumenta".

"En los últimos años ningún otro misterio

había cautivado tanto al pueblo

como el caso de los Bandidos Dandy".

Pero ahora ha emergido una pista gracias a un chico.

Estaba leyendo en la biblioteca anoche cuando oí unos ruidos.

Estaba tan metido en el libro que no hice caso.

Pero más tarde, cuando lo acabé,

me encontré un fajo de billetes de cien dólares en el suelo

que ponía Banco Gold Leaf.

¿Estás diciendo que estabas tan centrado

que no viste a los Bandidos Dandy detrás de ti?

Es justo lo que estoy diciendo.

Gracias, hijo. ¿Dices tu nombre para que conste?

Sí, señor. Luigi L. Lemoncello.

¡Vaya! El señor Lemoncello estaba en la biblioteca

cuando robaron el banco.

Eso es.

Decían que casi no sabía leer

y que la bibliotecaria, la señora Tobin,

le dejaba quedarse hasta tarde para que pudiera aprender

y construir sus juguetes. Y mirad esto.

Estas letras dicen: "Es el camino".

Es como la primera pista pero con "es".

Ja.

"El camino es el camino".

¿"El camino es el camino" a dónde?

Vamos.

Nuestra escapada tiene que ver algo con los Bandidos Dandy, ¿no?

Está claro.

Es que aparecen en todas las pistas.

Más pistas, más tonterías.

Encontraron un libro antiguo en la cámara del banco.

¿A quién le importa?

¿Eh, no compartes las pistas?

Ocúpate de tus asuntos.

¿Sabes? Me sorprende que sigáis en pie.

Me asombra más bien.

Y parece que la mayoría de tu equipo está bien.

¿La mayo...? ¿Dónde está Peckleman?

Bueno, la mala noticia es

que debo de haber perdido las gafas en esa telaraña.

La buena noticia es que he encontrado esta cantimplora.

¿Alguien tiene sed?

Qué asco.

¿Me dejas ver la pista? Todavía no he podido verla.

-No es mi problema.

Si quisieras verla, deberías haber estado cuando la obtuve.

Estaba intentando conseguir cobertura.

Déjame verla.

Ah... Lo haría...

pero la dejé en la sección Infantil sin querer.

¿Qué?

No, es...

Iré a por ella. Espera, Hayley.

"No puedes entrar en la misma habitación dos veces".

"Quedas descalificada".

¿Qué? Pero...

No lo sabía.

"Si no estuvieras haciéndote selfies cuando os dije las reglas...".

"Sí, sé lo que es un selfie".

¡No! ¡Espera!

Bueno, eso ha sido satisfactorio.

(Grito)

Vaya, ya solo quedan los últimos cinco.

Aunque no estoy muy seguro con el señor Chiltington.

Es muy poco relevante en mi libro de momento.

¡Oh, no! ¿Otro bulto de cerdo?

Wilbur de "La telaraña de Carlota"

está "ozando" en "oingamoridancer".

Uy, qué poco natural.

Puede que sea mejor que arregle las cosas manualmente.

Oh, desde luego.

¿Sabes? Quizá el sistema esté muy forzado.

Disculpa que antes me portase como un cerdo.

Que suene la alarma de los chistes.

Debería ir allí. Esto podría ser muy malo.

Vale.

Bueno, si disculpáis a mi equipo.

Vale.

Uy.

Bueno, ¿ahora a dónde?

Akimi, ¿tomas tú la decisión?

Elijo...

Fantasía.

Van a entrar ahí, vamos.

¿Qué? -Pepinillo, no quiero que nos oigan.

¿Qué? No te oigo bien sin mis gafas.

Oír no tiene que ver con las gafas.

Ahora tenemos que seguirlos

para que hagan el trabajo por nosotros.

Espera.

Eso es hacer trampa. Nuestros padres están ahí fuera.

Estarán los tuyos, porque los míos no.

¿Qué? ¿Por qué no están aquí?

No es asunto... Ellos tenían otra cosa que hacer.

¿Vale?

Oh, lo siento, Chiltie.

¿Quieres hablar de ello? -No, no quiero hablar de ello.

Y no me llames Chiltie.

Vamos a ganar esto de una vez por todas.

Doctora Zinchenko.

¿Cómo está? Estamos haciendo cosas que no son trampa.

Solo he venido a ocuparme del mantenimiento.

Buen día.

Perdón.

Venga, vamos allá.

Vamos, vamos.

Muévete, Pepinillo.

Qué pasada. Mola.

Mirad, más libros de fantasía.

La primera edición de todos los libros de Charles Dickens.

Chicos, mirad. Venga, vamos.

Oh, esperadme.

Eh, chicos, mirad este puente.

Cómo mola. ¿Dónde estamos?

Es increíble.

"Bienvenidos al Bosque de Fantasía".

"Para conseguir la siguiente pista de escapada

deberéis cruzar el puente de Lemoncello".

Allí está la pista.

Colgando de lo que supongo que es un tallo gigante de habichuela.

Sí, "Jack y las habichuelas mágicas".

Titulado originalmente

"La historia de Jack Spriging y la habichuela mágica".

1734.

Gracias, Sierra, ya lo pillo.

¡Vaya, menudo cerdo!

Ahora vuelve a la sección Infantil.

¿Solo tenemos que cruzar? No me parece que sea tan difícil.

Espera.

El señor Lemoncello nunca nos lo pondría tan fácil.

Bueno, bueno, bueno.

Queréis cruzar el puente de Lemoncello, ¿no?

¿Y si jugamos a un jueguecito?

Si ganáis podéis cruzar.

Si gano yo, os presentaré al mejor amigo que tengo,

el Gigante.

Tiene muy mala uva.

Saluda, Gigante.

(BALBUCEA)

La verdad, no es muy listo, pero lo compensa con otras cosas.

¿Qué? Ahí hay un gigante. -Calla, Pepinillo.

Pero ya he hablado bastante. Contemplad la tabla del troll.

Luigi L. Lemoncello.

Decidme 16 palabras con estas 16 letras

en 60 segundos.

Empezamos... ya.

Limón. Celo.

León. Eón.

Mole.

Lino. Olmo.

Óleo. Once.

Miel.

¿No me digáis que os habéis atascado?

Eso son solo diez palabras.

-Ñam.

Paciencia, Gigante. Pronto se les acabará el tiempo.

Vale, no puedo quedarme aquí.

Hay un tipo grande, enorme, inmenso, tremendo...

Gigante. ¿Por qué usas un montón de palabras

que significan gigante si quieres decir gigante?

Mole. Esa ya la habéis dicho.

Cierto. Perdón.

No se puede escribir perdón con esas letras.

¿Intentas hacer trampa?

Para.

Si nos movemos nos descubrirán.

Nos quedamos y punto.

Vamos, chicos, que nos quedamos sin tiempo.

Venga. ¿No se os ocurre nada?

Venga, chicas, solo faltan seis.

Ya.

Estoy pensando.

Oh, qué asco.

Estaban en el suelo.

No se me ocurre nada.

Lomo. Gen.

Van doce.

Qué pena que solo queden quince segundos.

Están bastante bien.

Son como picatostes.

Seguro que sí, porque están pochos.

El equipo de Kyle está a punto de perder

y estás arruinando el momento.

Vamos.

Cinco, cuatro, tres, dos...

Cono. Ello. Melón. Colegio.

Buen trabajo en equipo. Podéis cruzar el puente Lemoncello.

¡No me lo creo!

¿Cómo lo has hecho?

Estudié mucho en lengua.

Allá está la siguiente pista. Vamos.

Nunca se sabe lo que os podéis encontrar.

Buen señor,

¿ha visto alguna miga de pan por aquí?

Mi hermana y yo nos hemos perdido.

No.

Hay unas poquitas. ¿Seguro que no las habéis visto?

Fuera de aquí, ¿vale? Fuera.

¿Sabes qué? Se acabó.

Estoy harto de esperar a que pierdan estos fracasados.

Espera.

Es hora de ganar esto.

Pero, ¿dónde la has conseguido?

Como robarle un caramelo a un niño.

Perdón.

¿Se la robaste a la doctora Zinchenko?

Bueno, la cogí prestada.

De la misma manera que cogí esto.

Tenías mis gafas todo este tiempo.

Sí. Ahora déjame concentrarme.

Esto debe de hacer algo.

¡Bingo, tío! Tú sí que vales.

(Risas)

Bien, voy a arreglar este desastre.

¿Qué?

¿Dónde está la llave dorada?

Venga. Vamos.

¡Oh!

¿Qué está pasando?

(Crujido)

No puede ser.

(Pitidos)

(Pitidos)

¿Qué haces, Pepinillo?

Desde luego esto no es genial.

¿Qué ha pasado?

¡Oh!

Doctora Zinchenko, tenemos un problema.

(Música de tensión)

No te separes. Venga, por aquí.

(Aullido)

¿Qué está pasando?

¡Wilbur!

-Doctora Zinchenko.

Vaya...

¡Frankenstein!

¿Qué pasa? Está roto.

El sistema está sobrecargado. Tienen que reiniciarlo.

Hora de apagar el sistema.

Vamos. Vamos.

¿Por qué no funciona?

¡Oh! La otra llave.

Han secuestrado

el sistema operativo de la librería.

¡Oh! Mirad.

"No me siento muy bien".

Chiltington... No, lo estás arruinando todo.

Vamos, sígueme.

(Aullido)

(Grito)

(Risas)

¿Qué pasa?

(Risas)

¿Qué es eso?

¡Corred!

Yo me voy.

Mi ham no funciona.

Ni el mío.

¿Qué pasa aquí?

(Risas)

¡Al vestíbulo! ¡Volvamos al vestíbulo!

Pepillo, ven aquí.

Agáchate. Venga, vamos.

(Gritos)

¡Ay! ¡Ay!

(Risas)

(Risas)

¿Eso es lo que creo que es?

Pues lo parece.

Quédate agachado para que no nos vea.

(Risas)

¡Corred!

(Música dramática)

Seguid corriendo. Por aquí. Bajo las escaleras.

¡Vamos, que viene!

(Risas)

Mira lo que has hecho, Peckleman.

¿Yo? Lo has hecho tú.

¿Yo?

Les habría saboteado perfectamente

si no fuera por tu conciencia que me detuvo.

Te has comido nuestras migas.

Tenía hambre. Perdón.

Prepárate para nuestra venganza.

¡Venga! -A por ellos.

Corre, Pepinillo. Venga.

¿Qué ha pasado con lo de que el vestíbulo

era la zona segura?

Más bien parece la zona de peligro.

¡Agachaos!

Chicos, esto desde luego no forma parte del juego.

La biblioteca está fuera de control.

¡Corred! ¡Corred para salvaros!

¡Salid de aquí!

Venga, lo intentaremos por la salida.

Vamos, vamos, vamos.

Corre, Pepinillo. Vamos.

Vamos.

¡Vámonos!

Por aquí, Pepinillo. ¡Vamos, vamos, vamos!

-Allá vamos.

Venga, Hansel.

Yo te enseñaré a comer migas.

¡Estamos atrapados!

No, no la abráis.

Perderemos el juego si salimos por ahí.

¡Cuidado, chiqui!

Hora de decir "auf wiedersehen".

Ni se os ocurra hacerles daño.

De eso me encargo yo.

¡Por aquí!

¡Vamos, vamos, vamos!

(Gruñido)

Creo que los hemos despistado.

¿Dónde estamos?

No, no, no, la Sala de la Imaginación no.

Aún no está preparada para interactuar con humanos.

Un solo pensamiento podría causar un desastre.

Tengo que ayudarles. ¡Madre mía!

Entonces, ¿qué tenemos que hacer?

¿Esperar a que alguien nos encuentre

y que no sea otro personaje literario loco?

Por favor, que no sea el Hombre Lobo,

que no sea el Hombre Lobo. Calla.

Es el Hombre Lobo.

Lo sabía.

Mirad.

Ahí hay una luz.

¿Será otra salida?

¿Qué es?

Son... gafas.

Si son de visión nocturna podremos ver si hay otra puerta.

Me las pondré.

Espera, no lo hagas.

Oh.

¿Pero qué...?

¿Dónde estoy?

Creo que no son gafas de visión nocturna.

Guau.

Un telodáptido.

Se parece a mi...

¿Qué le pasa?

¡Socorro!

¡Estoy al borde de un precipicio!

"Transferencia completa". ¡Venga, vamos!

No hay moros en la costa.

Venga. Mantened los ojos abiertos.

Eh, mirad.

Hay otra pista del Bosque de Fantasía.

Se me habrá caído del bolsillo.

¿Pero qué haces? Suelta.

Es mi pista.

Gracias.

Eso no me lo esperaba.

Ni yo. Ni yo.

Pues anda que yo. -Continuemos, por favor.

"Solucionado el misterio de los Bandidos Dandy".

"Ha llevado un mes pero el acertijo sin solución se ha resuelto".

Los Bandidos, que están dirigidos por Leopold Lol-Loli,

usaron un túnel secreto

para entrar en el sistema de ventilación del banco.

La entrada estaba aquí, escondida tras esta rejilla.

Por eso encontramos un libro en la cámara

y dinero en la biblioteca.

Buena idea.

"En el camino está el camino".

¿O será el camino es la entrada?

Eso no tiene sentido.

Espera.

Te faltan palabras.

La respuesta tiene que estar aquí.

Casi lo tengo. Déjame pensar.

"El camino de salida es el camino de entrada".

¡Desde luego!

Usamos el túnel que usaron los Bandidos Dandy

para entrar en el banco y salir de la biblioteca.

Eso es lo que quería decir el señor Lemoncello

cundo dijo: "Su, su, su" justo como "Lol-Lolitú".

Conocimiento compartido.

Supongo que esa tal Tobin no estaba tan tarada.

Ahora tenemos que encontrar la entrada del túnel,

en algún lugar de esta biblioteca tan enorme.

(Ruido)

¡Eh! ¿Habéis oído eso? Calla, nos encontrarán.

Espera.

Ya sé dónde está el túnel. -¿Ah, sí?

Sí.

Chicos, en serio, ¿nadie más escucha eso?

Calla, Sierra. Calla, Sierra.

Reconocería esa rejilla en cualquier parte.

Gracias, Kyle.

"Es donde perdí las gafas".

Qué grande.

Sí, es una rejilla grande.

No, quiero decir... Da igual. ¿Dónde está?

En la sección de Crimen.

Cerca de la puerta de la cámara.

Todo recto pasando...

por ahí.

Vale, el plan es el siguiente.

Nos dividiremos e intentaremos despistarlos.

Yo me voy de aquí. -Pepinillo, yo me voy contigo.

Venga, vamos.

(Música de tensión)

¡Os dije que oía algo!

(Música dramática)

¡Seguid corriendo!

Un momento.

¿Y el campo de fuerza de entrada a los libros?

Será por culpa del fallo del sistema.

¿Será eso lo que mantiene a los personajes en cada sección?

Exacto.

Sin ellos son libres.

Escondámonos en ese granero

y esperemos que el pájaro no pueda entrar.

Vale. Vamos, daos prisa.

Pepillo...

-Perfecto, estamos en la zona de Terror.

Tranquilo, solo tenemos que esperar

hasta que ese pajarraco encuentre su nido.

¡Vámonos de aquí!

(Grito)

¡Estamos atrapadas! ¡También tengo aracnofobia!

Espera.

Peckleman dijo que era Carlota de "La telaraña de Carlota".

Carlota es de las buenas.

Estamos bien. Eso es verdad, Kyle.

Pero la madre oca ha accedido a la sección de artes marciales

y ha metido su pico en algunas armas ninja.

Está que trina.

Vale, niños, es hora de... ¡Uh! Qué afilado. Me voy.

Esca...

Escapar, Kyle.

Venga, hombre, date prisa.

Te lo dije, mis cartas nunca fallan.

Oh, no.

¡Vámonos! ¡Corred para salvaros!

¡Volved a la biblioteca!

Ahí están. Kyle, por aquí, rápido.

Bien pensado, Akimi.

La deshidratación es uno de los principales problemas

en situaciones de emergencia.

Gracias, Sierra, ahora me siento mucho mejor.

¿Habéis visto al sustodáptido? No.

Espero que haya volado a la sección de Naturaleza.

O quizá solo está esperando su oportunidad

para tirarse desde el aire y destrozarnos.

Akimi, ¿por qué la miras de esa forma?

¿Alguien recuerda alguna cosa

a la que le tengan miedo las brujas?

¿A las casas que se caen? Sí, eso es.

En el libro más vendido, "El maravilloso Mago de Oz"

escrito por L. Fran Baum en 1900.

Se llevó al cine en 1939

dirigida pro Viktor Fleming e interpretada por Judy Garland.

Ahora no, Sierra.

¿Qué podemos hacer para deshacernos de ella?

Está delante de la reja.

H2O.

Pensad en ello.

Las brujas tienen miedo del agua, ¿verdad?

Sí, que funcione, por favor. También tengo vicafobia.

Miedo a las brujas.

¿Preparados?

Vamos allá.

Nosotros... supervisaremos desde aquí.

¡Rápido, aquí!

¿Lista?

¡Ahora!

Creo que le he dado. Sí.

(Gritos)

Ajá.

¡A la rejilla!

Se retira.

Creo que ha funcionado.

(Estruendo)

¿Qué ha sido eso? No importa. Seguid tirando.

(Estruendo)

No es posible.

¡Viene el gigante!

Madre mía. Es el señor más grande, enorme, inmenso...

¡Ah!

Mi pie...

-¡Ah! -Ya se ha ido.

¿Estáis bien? Entrad, vamos.

(BALBUCEA) -Vamos.

¿Estás bien, Pepinillo?

Sí, estoy bien.

Venga, vámonos de aquí. -Sígueme.

Aguantad, niños.

Vamos, daos prisa.

Además, seguro que Sierra tiene claustrofobia.

¿Cómo lo has sabido?

Lo he adivinado.

Aquí es donde dinamitaron el suelo para llegar al conducto de aire.

Mirad, otra rejilla.

"La salida es la entrada".

Vamos, venga.

(Música de tensión)

Antes me salvaste, Chiltie.

No lo menciones.

Tus padres estarían orgullosos.

Gracias, Peckleman, pero salgamos de aquí.

Permaneced juntos.

Oh, no, nos ha rodeado.

¡Ja!

Señor Lemoncello, es usted.

Por supuesto, siempre soy yo.

¿Y por qué lleva un traje de ladrón?

Seguidme, tengo un plan esplendiferoz.

Vamos.

Nos están pillando. Así estamos. Seguid así.

Daos prisa, se están escapando.

Podéis correr, pero no podéis...

¿Qué está haciendo?

Utilizando lo que queda de la dinamita que usaron los Dandy

para entrar en el banco.

Tiempos desesperados precisan medidas desesperadas.

Un dicho que probablemente surgiese...

¡Sierra! Lo siento.

Ahora poneos todos a cubierto.

Vamos, vamos, vamos.

Ahí están.

¡Ha funcionado!

Ha sido... -Épico.

Doctora Zinchenko, estás bien.

En realidad llevo media hora sola en la biblioteca

mientras todos os perseguían a vosotros.

Siento haberte robado la Llave Dorada.

Por favor, no me echéis.

Sí, bueno, parece que te has redimido.

Bueno, en fin, lo bueno de estar sola por ahí

es que nadie me podía impedir recuperar la llave.

¡No puede ser!

Puede.

Y en cuento el señor L y yo pongamos las dos llaves en la sala de control

se restablecerá el orden.

¡Oh!

Doctora Zinchenko, ¿estás bien?

Un poco esplendiferoz.

¿Pero qué está pasando?

No recuerdo ver una criatura así en ningún libro.

Eso es por que es un sustodáptido.

¿Un sustodáptido?

Un híbrido entre dinosaurio y monstruo que creé.

¡Cuidado!

Sabía que la Sala de la Imaginación era una mala idea.

Poneos a salvo. Retendremos a esta bestia.

Pero yo lo creé.

Esto es mi responsabilidad.

Es culpa mía.

Kyle, una gran imaginación nunca es una culpa.

Vete.

Marchaos. Ahora.

¡Venga, vámonos!

Vamos, Kyle. Tenemos que irnos ya. Voy.

Cuidado con las garras y el pico.

La cola es su punto débil.

Gracias, Kyle.

Hasta la próxima vez.

¡Te has metido con la bibliotecaria equivocada, chica!

(Gruñido)

Ya está, lo hemos conseguido.

Y está cerrada, claro. -Venga, hombre.

¿Señorita Tobin? "Sí".

"Pateé el trasero de ese troll".

"Para escapar debéis deducir

la combinación de palabras que abre la puerta".

La pista es: "Una vez que aprendes a hacerlo,

serás libre para siempre".

"Tenéis cuatro minutos".

Oh, vamos, ¿no la puede abrir sin más?

"Solo soy un holograma".

(RECUERDA) "Es culpa mía".

"Kyle, tendrás que empezar

a responsabilizarte de tus acciones".

"Gracias, Kyle. Hasta la próxima vez".

Kyle, ¿qué haces?

Voy a salvar a mi héroe.

Bien, a solucionar el acertijo, ¿no?

Vale.

No tan rápido.

Kyle, has vuelto.

¿Con globos rojos?

Buena chica.

Tranquila.

Muy listo. Usar los globos para captar su atención.

Como un torero.

(Música de tensión)

Por un lado, sí.

¿Sabe que siempre dice que hay que ir un paso por delante?

Cuando tratas con un sustodáptido

es mejor estar un paso por detrás.

Vamos, chiquillo, muévete.

Arriba el trasero.

Los globos la elevan.

Un momento, ¿cómo puede funcionar? No tiene sentido.

Es lo divertido de usar la imaginación.

Mi llave.

¿Qué tal soñar? No.

Soñar tiene cinco letras.

Aprende a leer, tío.

¿Leer? No es mala idea Chiltington. Kyle.

Pensad. Cada acertijo nos ha acercado más a la libertad.

Y la única razón por la que pudimos resolverlos fueron los libros,

poemas e historias que habíamos leído hasta ahora.

Sí, como "Romeo y Julieta".

Y "La telaraña de Carlota".

Y los cuentos de los hermanos Grimm.

Y hasta Humpty Dumpty.

Precisamente. Leer me liberó durante toda mi vida

y nos liberará también ahora.

Ele, e, e, erre.

¡Leer!

¡Sí!

¡Sí!

¡Sí!

Escapemos de la biblioteca de una vez por todas.

En tres, dos, uno.

(Música orquestal épica)

(Aplausos)

(Risas)

En fin,

como los obstáculos a los que os habéis encontrado

eran más grandes de lo que podía imaginar,

y como los habéis encarado juntos

como equipo,

para mí es un honor esplendiferoz declarar que todos...

¡habéis ganado!

¡Os presento a los representantes oficiales

de todos los productos Lemoncello!

Hemos ganado. Somos un equipo.

Me alegro informar de que he contenido la situación.

(Música dramática)

Ahora si me disculpa,

creo que me tomaré unas merecidas vacaciones.

Cariño, te echaba de menos.

Ha sido increíble.

Habéis ganado todos.

¡Eh, Chiltie!

¿Te llevamos?

Gracias, Pepinillo.

Estás todo sucio.

Sí. Kyle,

he creado todo tipo de juegos durante años,

pero ni en un millón de años

se me habría ocurrido algo como un sustodáptido

al que puedes vencer con globos.

Eso ha sido genial.

Por no mencionar que has demostrado una habilidad

para el liderazgo serioboberiobananafanatástica.

Por eso me gustaría ofrecerte trabajo en mi biblioteca.

Siempre que tus padres lo aprueben.

Por supuesto, hijo, estoy orgulloso. -Como lo estamos todos.

Eso es lo más guay de todo.

Maravillendido, Kyle.

Empezarás la semana que viene.

Hasta entonces...

¿te importaría cuidar de esto por mí?

Ah, y una última cosa.

Recuerda ir siempre un paso por delante.

(Francis BSO "Señor Lemoncello")

(Continúa la música)