Sola en casa

(Claxon)

(Tintineo)

(Leves golpes metálicos)

(MUJER AL TELÉFONO) "¿Ya ha llevado los muebles el transportista?".

Ayer. Ahora Chloe y yo solo tenemos que instalarnos.

(MUJER) "Y dentro de un año, estaréis haciendo las maletas

rumbo a otra ciudad". Eh, esta vez es distinto,

tengo trabajo nuevo, casa nueva...

Las dos estamos ilusionadas. "Eso es lo que dices siempre".

Ah, ¿no me digas?

¿Cuándo he tenido yo ganas de mudarme?

(MUJER) "Cuando fuisteis a Denver,

a Madison, a Nueva Inglaterra..." Bueno, sí.

"¿Cuál será luego?". Pareces mamá.

"Catherine no puedes seguir trasladando a Chloe por el país".

Ya lo sé... "Necesitáis estableceros

en un sitio. ¿Por qué no echáis raíces?".

"Podrías dejar que Chloe haga amigos y tenga una vida, ¿no crees?".

(MUJER) "¿Y todavía lleva el pelo rosa?".

"Sí, lo hizo para integrarse en su grupo de amigas".

"No puedo pelearme con ella por todo".

"¿Sabes? Hasta empieza a gustarme".

(ESCRIBE) "Nota personal. Cambiarme el color del pelo".

("Home Is Where The Heart Is", Becky G)

(SUSPIRA) Aquí está, Chloe, nuestra nueva casa.

(Tecleo)

¿Chloe?

(Tecleo)

Chloe.

(Chirridos de la puerta)

(Música de misterio)

Ya sé que no parece gran cosa,

pero tiene un buen esqueleto.

Eh... Sí.

Y para mí que hay esqueletos de verdad ahí dentro.

(Música de misterio)

(Crujido)

(Tecleo)

Aquí habrá instalación eléctrica, ¿no, mamá?

Por supuesto. (DUBITATIVA) Espero.

Móvil, recuérdanos comprar bombillas.

(MÓVIL) "Recordatorio fijado".

(Música de misterio)

Em...

¿Qué hacen aquí estos mini Santa Claus?

Oh, mira qué gorritos y qué barbitas.

Son gnomos de jardín.

¿Y por qué no están en el jardín?

(Tecleo)

¿Has visto el piano de abajo? Debió de dejarlo el dueño anterior.

Casa nueva, piano nu...

seminuevo.

Hum, el jardín de atrás tiene... potencial.

¿Por qué no hay wifi en la casa? Vendrán a instalarlo luego.

(ALARMADA) ¿Qué? ¡Pero si casi no me quedan datos!

(RÍE) No pasa nada, Chloe.

Mi partida de "El capitán combate" empieza ahora, y es importante...

(Pitido)

Uh, el wifi de los vecinos está abierto.

Gracias, wifi5G de la familia Edward.

(JUEGO) "Ataque de 'El capitán combate' empezando

en un minuto".

(LEE) "Buscando redes wifi. ¿Reintentar?"

(Pitidos)

(Pitidos)

No, no he iniciado sesión.

(JUEGO) "Ataque empezando en cinco..."

¡Vamos, no! Regístrate. "...cuatro, tres...".

"El ataque de 'El capitán combate' ha empezado".

¡No!

(GRITA IMPOTENTE) ¡Odio este sitio!

(Música de misterio)

(Pitido)

(Pitido)

(Crujido)

(Música de misterio)

(SORPRENDIDA) ¡Vaya!

(Tintineo)

¿Eso qué es?

(Música de misterio)

(Ladridos lejanos)

(Sirenas lejanas)

¡Eh, mamá, mira lo que he en...!

(GRITA ASUSTADA)

(Música de suspense)

Mamá...

no habrás subido tú aquí a los mini Santa Claus.

No, MonsChloe, y no los he tocado.

(FINGIENDO TRANQUILIDAD) ¿Estás segura?

Pues claro que sí.

¿Recuerdas de en qué caja metimos el robot aspirador?

Déjalo, lo encontré.

Si ves basura arriba, bájala.

Puaf, está todo hecho un asco.

(Música misterio)

(LEE) "Gratis".

Gratis, gratis, gratis... Regalado.

Hola.

Qué bien que por fin se haya mudado alguien

al castillo de Frankenstein. (RÍE)

Me he pasado. Es como lo llama alguna gente.

Aunque es casi un cumplido si lo piensas.

Frankenstein era un tipo brillante,

un tanto chiflado, pero... brillante.

Vale, estás quedando como un bobo.

Venga, Liam, vamos. (INHALA CON FUERZA)

La casa tiene un gran esqueleto, aunque imagino que ya lo sabrías.

Es la típica casa victoriana posmoderna abandonada,

para nada de Frankenstein.

Pero... Hola, soy Liam.

Fuerte y callada, me gusta.

Y también me gusta ese pelo rosa. (RÍE)

¿Puedo quedarme uno de tus gnomos de jardín?

¿Eso es un sí?

Creo que lo es.

(Trueno)

La casa va tomando forma al fin, ¿eh?

¿Y qué tal tu "Capitán combate",

has capturado a todos los borks y gorks?

(MALHUMORADA) Mamá, ¿borks y gorks? Eso no existe.

Además, mi equipo ha seguido jugando sin mí.

(Teléfono)

Oh, del trabajo.

(Teléfono)

Luego la atiendo.

Mañana primer día de instituto, qué emoción.

(FINGIDA EMOCIÓN) Primer día. Otra vez.

Sí, otra vez.

¿Quién era ese niño con el que hablabas fuera?

Puaf, era lo peor.

Pues me ha parecido mono.

Mamá...

Seguro que harás amigos aquí.

Eso no importa, porque me mudaré otra vez

y mis nuevos amigos me olvidarán, como los viejos.

Pero si no paras de mandarles mensajes.

Sí, yo se los mando, pero no me responden.

Sé que te ha sido difícil cambiar tanto de ciudad,

pero para eso está esta casa.

Es un lugar para asentarse. Ya, claro.

Estaré bien.

Lo estoy intentando, de verdad.

Quiero darte un hogar. Ya, claro, tranquila.

(TRISTE) Estoy bien.

(Teléfono)

Lo siento, cariño.

Ah, hola.

No he consultado el correo, acaban de instalarnos

el wifi. Y que lo digas, ¿te lo puedes creer?

(Lluvia)

(Trueno)

(SUSPIRA)

(LLORANDO) Estoy bien.

Ah.

(RESOPLA ALIVIADA)

(Música de suspense)

(Ruido metálico)

(Trueno)

(ASUSTADA) ¿Mamá?

(Música de suspense)

(Ruido metálico)

(Trueno)

(Trueno)

(Pitido del microondas)

(Golpes)

¿Sabes tú si en esta casa hay un desván?

La inmobiliaria no dijo nada.

Y al haberla comprado, todo lo que haya dentro nos pertenece, ¿verdad?

Imagino... que sí.

Guay.

Cierra con llave antes de irte. Te quiero.

(Música tranquila)

(Ruido)

(Música de suspense)

Adiós, casa atroz.

(ECO) Adiós, casa atroz. Adiós, casa atroz.

(Música de tensión)

(Estruendo)

(Música de tensión)

(CHICO 1) ¡Y encesto!

(CHICO 2) Venga, vamos, vamos.

(CHICO 3) ¡Estoy solo! (CHICO 4) A por él.

Chis. Hola, vecina.

Oh, menuda chulada.

Cómo brilla. ¿Es una esmeralda?

¿Alexander? ¿Peridot?

¡Deja de hablar de piedras preciosas!

¿No ves que la estás espantando?

Yo soy Liam, por si no lo recuerdas.

No eres muy habladora. Y tú hablas de más.

¡Ya te digo!

Mi abuela dice que parezco una cotorra.

Ya. Gracias otra vez por el gnomo.

No se merecen. Y, por favor,

llévate todo los Santa Claus raros que quieras.

Me dan muy mal rollo.

Yo soy Chloe.

Oye, ¿te apetece venirte con mis amigos después de clase?

Y cuando digo amigos, me refiero a mí.

Eh...

(Puerta abriéndose)

("That's No My Name", The Ting Tings)

(ALUCINADA) ¿Quiénes son esas? Brittany, Tiffany y Chelsea,

también conocidas como las BTC.

(FASCINADA) Las BTC. Ellas son el trío de las divinas.

Si algo no les parece cool, es que ni ha pasado.

Es como si respiraran un aire...

especial que te cuela en las mejores fiestas

y te hace amigo de todos al momento.

Suena muy bien. No son trigo limpio.

Ten cuidado. (CHICO 1) Cuidado.

¡Ah!

("That's No My Name", The Ting Tings)

Buen tiro.

Él es Trey. No es muy listo

y es todo un guaperas pero... ¿es feliz?

En fin... (BRITTANY) Eh, tú, la nueva.

Ven aquí, queremos hablar contigo.

No te precipites y piensa un poco. Ya está pensado.

O sea, que tú eres la nueva.

Sí, soy Chloe. Mi gata se llama así.

Oh. Yo soy Brittany.

Y ellas son mis "mejas", Tiffany y Chelsea.

-¿Me lo dices o me lo cuentas? Somos amigas.

-Chelsea. -Perdona.

-Bueno, escucha, nueva... Soy Chloe.

Lo que sea. Trey...

está por ti. ¿Por mí?

¿Tú crees? Segurísimo.

Y que sepas que no me parece mal para nada

que quieras salir con mi ex pareja.

Oh, no era mi intención. Hala, pero cómo me flipa

ese collar. ¿Dónde te lo has comprado?

Pues, en realidad, me... Se me ha ocurrido una idea genial.

¿Por qué no te vienes al baile conmigo,

con Tiffany y con Chelsea?

Sí, sí, claro. Pero...

con una condición...

tienes que dejarme ese collar.

(Sirena)

Eh... Pues vale, sí. Cómo no.

Guay, me muero por ir.

(Música de misterio)

¿Eh?

Y dame tu número para mensajearnos, tenemos que hablar

de lo que vas a ponerte porque tengo algunas ideas.

Nos vemos, nueva.

("That's No My Name", The Ting Tings)

¿Qué tal ha ido? Creo que ya he hecho amigas nuevas.

Lo que me temía. Creo que lo mejor sería...

(Mensaje)

Gracias otra vez por el collar. Carita sonriente.

¡Me ha mandado una carita sonriente!

Adiós, Liam.

(CHICO 2) ¡No le dejes anotar!

(EUFÓRICA) Y luego me pidieron que fuera al baile con ellas.

¡A mí, a la nueva!

(TELÉFONO) "Qué bien, Chloe".

"¿Ves? Sabía que todo saldría bien".

Sí, bastante bien.

(Pitidos)

Uh. No tengo casi batería.

"Hablamos cuando llegue a casa". Bien.

Hasta esta noche, mamá.

(Música de tensión)

(Pitidos)

(LEE) "Batería baja".

(Gruñidos)

(ERUCTA)

(GRITA ATERRADA)

(Música trepidante)

(GRUÑE)

¡Ah!

(Música trepidante)

Venga, venga, venga.

¡Batería al 1%!

(GRUÑE)

Pero ¿qué quieres... lo que sea que seas?

No te acerques a mí.

Como, como.

¿Qué? ¿Quieres decirme alguna cosa?

Sí, sí, sí. Como, como, como.

¡Comer!

Espera, espera, ¿a mí?

Porque yo no soy comida, no lo soy.

¡Comida!

Oh.

Oh.

(GRUÑE)

Marchando.

Comida, comida, comida, comida.

¿Quieres más? ¡Toma todo!

¡Comida!

Zanahorias, buenas para la vista.

Patata cocida.

¿Huevos frescos?

Puaf.

Perdona, yo también odio el brécol.

¡Comida!

Sí, sí, comida.

Que no cunda el pánico, monstruito adorable.

(Música trepidante)

(Música de suspense)

(Resuellos)

(RESUELLA)

(RESUELLA)

¡Ah!

(GRUÑE) (NERVIOSA) Ya no hay comida.

No queda más.

Tu hermano se la ha comido.

O a lo mejor era tu hermana.

No.

No te acerques a mí.

(GRUÑE)

(Tintineo)

¡Chúpate esa! ¡Yija!

El trog ha sido neutralizado.

-Y con el extracto... -Victoria en el acto.

¡Alpha! ¡Bravo!

Los mini Santa Claus. Mantén la calma, humana.

No debes tener miedo.

Nunca la mantienen.

Comprobad el estado de la Pelirrosa.

Y, Pocket, suelta ese martillo, que das miedo.

-Parece que se ha quedado roque. -O se ha desmayado.

Venga, mirad si tiene la piedra angular, chicos.

(RÍE)

Oh, barbas y barbucias... -Ni rastro de la piedra angular.

Llevadla a la cama. La interrogaremos mañana.

Hasta que recuperemos la piedra angular

estamos en alerta, así que ni partidas de póquer

ni bailoteos ni entonar canciones marineras de esas.

Estamos a lo que estamos.

(Cristales rotos)

(Música de tensión)

Esto no me gusta un pelo.

Es peor de lo que creía.

Más vale que sepas dónde está la piedra angular

o será el final de todo.

(ECO) Todo, todo, todo.

(Música tranquila)

No. No, no.

Santa Claus...

gigante.

Martillo.

Y no es Navidad.

¡Gnomos!

¿Con quién estabas hablando?

¿Quién, yo?

Con nadie, estaba...

Siento no haberte visto anoche,

el tráfico estaba imposible.

¿Qué te pasa, Chloe? ¿A mí?

Nada, he... he tenido una pesadilla.

Oh, mi vida.

Escucha, hoy tengo que volar a la ciudad.

¿Qué?

Entonces ¿me quedo aquí sola? El baile es esta noche.

Quería que conocieras a mis amigas.

Te las apañarás. No llegaré muy tarde.

(Claxon)

Mi taxi. Hasta esta noche.

Y gracias por recoger la casa anoche.

(Música de tensión)

(Música tranquila)

(Crujido)

(ESFORZADO) Y raudos cual serpiente,

la añagaza ejecutamos.

¡Ahora! Ahora, ahora.

-Vamos, vamos, vamos.

Pero ¿qué está pasando?

¿Vosotros quiénes sois?

Yo hago las preguntas, Pelirrosa. ¿Dónde está la piedra angular?

¿Lo qué? ¿La qué? La robaste

de nuestro cuartel general. Una gema verde.

¿Dónde está?

Y ni se te ocurra mentir a los gnomos.

¿Eh? Esto no puede estar pasando.

Necesitamos la piedra angular en esta casa ahora.

Es la única forma de contener los portales.

-Mas si la sagrada piedra angular no es hallada,

la oscuridad se cernirá sobre este reino.

Oscuridad significa muerte.

Espera, ¿es porque regalé

a vuestro amigo enano? -¿Enano?

¿Y si te dejamos a ti en la acera?

-Se vende niña insolente. -Barata.

Lo siento, elfos... o lo que seáis.

A ver, los elfos... llevan gorros verdes.

Nosotros somos gnomos.

Vale, se puede arreglar.

Móvil, ¿dónde puedo comprar un gnomo?

¡Necesitamos la piedra angular, la piedra angular!

(MÓVIL) "Sierra angular, herramienta de carpintería".

-Oigo hablar a una señora. -Pero ¿dónde se esconde?

-¿Quién es esa damisela

y cómo ha acabado morando en una caja?

¡La doncella es una bruja!

¡No soy una bruja!

¡Mirad en la caja mágica!

¡Ah!

(MÓVIL) "¿Cuál es tu consulta?".

-Yo os liberaré de vuestras ataduras, dama cautiva.

(Chiflidos)

(Chiflidos)

¡Eh, eh, eh! ¡Parad!

(SUPLICANTE) No me rompáis el móvil,

estoy esperando unos "mensas" hipercríticos.

No he entendido una sola palabra.

¡Estamos ocupados protegiéndote de todos los trogs!

¿Qué narices son los trogs? Pues conociste uno anoche.

Son pequeños y redondos, con dientes muy afilados,

y siempre tienen hambre.

Con que fue de verdad...

Defendisteis la morada con gallardía.

Bueno, para ser humana, pero lo único que puede impedir

que invadan nuestro mundo es la piedra angular.

Y sin ella, pronto seremos superados.

Si esa piedra angular es tan importante,

os la traeré de vuelta. Está... a buen resguardo.

En mi taquilla. En el instituto.

Si me desatáis, puedo ir a por ella.

Sabed que si los trogs se desatan, una funesta oscuridad

de mil años...

(TROG) ¡Ah!

¡Ah, ah!

Oh.

¡Mi móvil!

(GRITO ATERRADOR)

¡El trog al sótano! ¡A los rociadores!

¡Vamos, vamos, vamos! Esperad, ¿no vais a desatarme?

¡Sí!

No, no me fío.

¡Necesito mi móvil!

(Música trepidante)

En posición.

Pocket, abre la puerta.

(Gruñidos)

(Pasos)

(DECEPCIONADO) Pelirrosa... No puedo vivir sin mi móvil.

Oh. Entonces ¿esos rociadores vuestros

pueden matar a esa cosa? El extracto no los mata,

solo los manda de vuelta por donde han venido, ¿entiendes?

Oh, genial. ¿Adónde ha ido mi móvil?

(Gruñidos)

¡Disparad!

(GRUÑE)

¡No podéis pasar!

Mi espinazo.

(Timbre)

¿Y ahora qué?

Es el niño que robó a Charly.

Dile a tu novio que nos lo devuelva.

Vale, pero una aclaración... (FURIOSA) no es mi novio.

¡Ahora!

Buenos días. ¿Vamos juntos al insti?

(Ruidos)

(TOSE)

Creo que me he acatarrado.

Será el virus ese del que habla todo el mundo.

Oye, ¿me devuelves el gnomo? Oh.

Qué alegría le daré a mi abuela, dice que no para de perseguirla.

Un gnomo de jardín. (RÍE) Mira que es rara.

Qué... tontería.

Tú tráetelo, ¿vale? Adiós. ¡Espera!

Si estás acatarrada, ¿quiere decir que no vas al baile?

Sí que iré porque... no estoy superacatarrada,

estoy más bien pachuchilla.

Tú tráeme el gnomo.

(RESUELLA)

(Ruido)

(Música trepidante)

Me están escribiendo mis amigas, devuélveme el móvil.

¡Nada...

se interpone...

entre yo y mi móvil!

(Teléfono)

(Teléfono)

(Teléfono)

No, a lo mejor es Brittany.

(Teléfono)

Móvil, pon el manos libres, el altavoz.

(TELÉFONO) "¿Hola? ¿Chloe?".

¡Ah!

"Llamo para saber si has llegado bien

al instituto". ¿Cuántas damas hallanse en la caja?

"No te oigo, cariño".

Mamá... no cuelgues.

¿Has metido a tu madre en el móvil?

Eso está feo, Pelirrosa.

"Ha estallado una tormenta, es posible

que retrasen el vuelo a última hora de hoy".

Creo que deberías estar aquí esta noche,

esta casa me da mal rollito.

"Oh, las casas viejas son misteriosas".

No, no, mamá.

Esta casa da escalofríos de verdad.

-¡Ah!

"Lo siento, cielo, pero la cobertura es malísima,

te oigo distorsionada". ¡Mamá!

"Te llamo luego".

¡No! "Adiós".

¡Uh! (GRUÑE)

Trae aquí.

(GRITA)

-¿Estáis herida, mi señora?

Casi nada.

(Música clásica impetuosa)

(Grito)

Lo detestan.

(Música clásica impetuosa)

(Grito)

Su gnomo, mi dama. Gracias.

(Ruidos)

¿Qué está pasando ahí? Nada,

jugaba a "Capitán combate".

Yo juego a "Capitán combate" todos los días y eso no...

Uy, sí, es verdad. ¡Adiós!

(Ruidos)

(Golpes)

(Música de suspense)

¡Ah!

(Tintineo)

(GRITA)

Pero ¿aquí qué está pasando?

Ay, madre.

¿Gnomos?

Exacto.

¿Trogs?

Exacto.

(RÍE)

Qué bueno, me parto.

¡Voy a vomitar!

(RÍE) Muy bien, chicos, vamos, salid.

(RÍE)

¡Charly! -¡Charly!

-¡Gnomos!

-Creíamos que nuestro trío... -Ahora era un dúo.

Gnomo, colega.

Como te decía,

tienen vida.

¡Ah!

(RÍEN)

(CHARLY) ¡Pocket!

(Música trepidante)

Cuidado, tirillas, hemos derribado setas más grandes que tú.

(RÍE) Bueno...

esto ha estado interesante,

pero tengo examen de bio y tengo que repasar mis esquemas.

¡Nadie se va a ninguna parte!

Dejadme salir para que traiga esa gema

o piedra angular.

¡Y yo, yo la puedo ayudar! Ni hablar, me fío menos de ti

que de los metros que puedo lanzarte con mis brazos.

Tú ve a tu instituto y trae la piedra angular,

luego te devolveremos a tu novio.

Colgadlo, gnomos.

Ten cuidado, Liam,

estos pequeñuelos tienen muy mala sombra.

(GRUÑEN)

Pero... no irás al instituto.

Me gusta el instituto.

(Portazo)

Oh. ¡Hola, chicas!

Nueva. O sea, que te has fumado las clases esta mañana.

(AGITADA) De hecho, tendré que faltar todo el día.

Superfuerte.

Te sonará raro, pero necesito que me devuelvas el collar.

Ja.

Te juro que me parto contigo. -Es una risa.

¿Verdad?

Pero, en realidad, estoy hablando en serio.

-Está en mi casa.

(RÍE AGOBIADA) Ahora vuelvo, ¿vale?

¡Ah!

Muy bien, no pasa nada por lo del collarcete,

pero ¿te lo puedes traer al baile?

Tendrías que venirte conmigo

a yoga. Claro,

yo siempre he querido ir... Ya.

fin de la charla.

(Música de suspense)

(Chirrido)

¿Hola?

¿Liam?

¿Mini Santa Claus?

¡Chloe!

¡Has vuelto!

Pero ¿de dónde has sacado...?

¡Uh, uh...! ¡Oh!

¿Liam?

¡Jaja, mira este rociador!

Resulta que los gnomos me han estado robando

mis pistolas de agua. Vaya geta.

Así que hemos llegado a un acuerdo. ¿Dónde está la piedra angular?

Pues... Hemos pescado

a dos trogs en este rato. Ah, y casi se me comen.

¡Dos veces! ¿Dónde está la piedra angular?

Ya, es que ha habido un problemilla.

Se la dejé a Brittany y no se la ha traído hoy.

Pero da igual, me ha prometido

que me la dará en el baile. ¡Hay monstruos atacando tu casa!

¡Nuestra valida ha retornado! ¡Bien!

Devolveré nuestra piedra angular con premura.

Eh... Se la ha dejado

a una chica y no la tiene.

¡Ah! Retiro los parabienes proferidos.

Lo siento, pero soy nueva, y quiero hacer amigas,

y Brittany me la pidió y es guay.

¡Ah!

A ver, un... un momento. ¿Has prestado la piedra angular

porque querías hacer amigas?

Sí.

Fallaste.

¡Au!

(Estallido)

Bueno, estoy hasta el gorro de estos humanos.

Si ellos no quieren

detener a los trogs, ¿para qué me esfuerzo?

Adelante, ocupad la mansión, me rindo. "Au revoir!".

¡Espera! No puedo... ¡Hasta siempre!

hacer esto. ¡Buenas noches!

¡Adiós!

"Gesundheit!".

"Auf wiedersehen!".

(Música de tensión)

En aquel enser.

(Gruñidos)

(Gruñidos)

(Risa)

(RÍE)

(Música clásica)

(PEDORRETA)

¡Yuju!

(Risa)

(RÍE)

Pero ¿cómo lo hace?

Uh. ¡Ah!

Espera, son tres.

Yo cuento cuatro.

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

(SILBA)

¡Es un código rojo! ¡Retirada!

¡Retirada!

¡Todos adentro!

Venga, vamos. Tú también, Pelirrosa.

Ah, lo sabía, lo sabía.

Hala, sí que es

el castillo de Frankenstein.

(Alarma)

Oh, qué pasa.

(Alarma)

Muy bien, chicos.

Estad ojo avizor por si hay actividad de portales.

¿Nos encerráis dentro con los trogs?

Sí, claro, ese es un gran plan.

¿Cuál es tu plan, Pelirrosa? No conseguiste la piedra angular.

"Hasta que la situación esté controlada,

no entrará ni saldrá nadie".

"¡Jo, yo tengo que ir a un baile!".

Una preguntilla...

¿A qué han venido los trogs?

(TOSE)

Bueno, harto simple, mozalbete... a destruiros.

(Música de suspense)

(QUICKSILVER) Hace muchos, muchos años,

antes de que los humanos soñaran la Tierra,

los gnomos hicimos de este orbe un lugar verde y fértil.

(NARRA) "Hasta que un aciago día, los trogs arremetieron contra nos".

(Gruñidos)

"Valiéndose de un cristal mágico, abrieron un portal

e invadieron nuestra hacienda".

(QUICKSILVER) Convirtieronse en enemigos mortales.

(NARRA) "Los gnomos cultivávamos la vida y los trogs la devoraban".

(QUICKSILVER) Las insaciables bestias se lo comían todo.

(NARRA) "Con arduo empeño de nuestras artes mágicas,

logramos trasladar a los trogs a su dimensión".

Y entonces a un humano lumbreras le dio por construir

esta enorme casa justo sobre el punto del que salieron.

(NARRA) "Sobre una encrucijada entre el tiempo y el espacio".

(NARRA) "La entrada de infinitos portales que conectaban

con nuestro mundo".

Ya, la inmobiliaria obvió ese dato.

(NARRA) "Mas con la piedra angular podíamos evitar

que se abrieran los portales y proteger al mundo

de la destrucción. Nosotros seis,

con nuestro intrépido líder, Zamfeer,

hicimos un juramento

para fortificar la casa, por si las moscas".

¿Por si las moscas qué? Oh,

pues no sé, pongamos que una niña con absurdas prioridades

encontraba la piedra angular y decidía hacerse un bonito collar

que regalaría a una chica que le parecía muy guay.

(RÍEN)

Yo no pedí nada de esto.

Si ni siquiera quería mudarme aquí.

Odio este sitio.

(Alarma)

Portal abriéndose en el sector R4.

Otra vez el sótano.

(Alarma)

(Música de suspense)

¡Un portal interdimensional! ¡Qué flipe!

Quedaos atrás.

Todo lo que se cuela por ahí... ya no vuelve.

Eh... ¿Qué le ocurre?

(QUICKSILVER) Donde ahora seis gnomos veis,

no ha mucho que había siete.

¿Y quién falta? Zamfeer.

Nuestro caudillo.

Partió en empeño singular

hacia las profundidades del mundo trog

para destruirlo para siempre.

Jamás regresó.

-(RÍE)

(Tintineo)

Hay que conseguir que Brittany nos devuelva el collar.

Sí, Liam tiene razón.

Tengo que salir para ir al baile...

y conseguir la piedra angular, por eso necesito salir,

por la piedra, para nada por el baile.

Muy bien, levantaré el bloqueo. Ve a tu baile.

¡Sí! Y trae la piedra angular.

No podremos reactivar el bloqueo, pero contendremos a...

(Tecleo)

Pero ¿qué haces?

¿Qué?

Este extracto, ¿qué es?

No estamos muy seguros.

¿Por qué funciona? Ni idea.

¿De dónde procede? De esta planta.

Solo tenemos el extracto que produce esta planta.

Pero ¿quién sabe cuánto durará? Y cuando desaparezca...

adiós.

¡Puaf!

Esta planta huele a rayos, ¿no?

-Yo soy el culpable de ese hedor.

Tanta acción cáusame enormes flatulencias.

(Pedo)

Oh, enormes flatulencias.

Puaf.

Bueno, podremos mantenerlos a raya.

Pareces todo un gnomo.

Preparad las armas. ¿Lista, Pelirrosa?

¡Pelirrosa!

Perdona, estoy hablando con Brittany.

¿Cuánto os llevará lo de rociar a los trogs?

El baile es en tres horas

y... todavía no sé lo que voy a ponerme.

("Our House", Becky G)

(Gritos)

(GRUÑE)

¡Ah!

¡Ah!

("Our House", Becky G)

(Risa)

¡He dado a uno!

¡Bien! ¡Ah!

(Explosión)

(RÍE)

Ha salido recia.

("Our House", Becky G)

¡Ah!

¡Chloe! (GRUÑE)

(RÍEN)

(Borboteo)

Lo has hecho bien, Pelirrosa.

Oh, gracias.

¿Sabes? Liam y tú formáis un gran equipo.

Debe de ser un buen amigo.

Pues... la verdad, es que amigo no es.

(Teléfono)

Perdonadme un momento, tengo que ver un mensaje.

¡Odio ese aparatejo!

Oh, ¿las 19:00? ¡Es dentro de una hora!

Bah, tienes tiempo de sobra.

Tú nunca te has vestido para un baile de instituto.

(Estruendo)

(Gruñidos)

Vuelvo en un periquete. Déjamelo.

A por él. Bueno.

(Disparo)

Quién lo hubiera dicho.

Oye, Chloe, voy a hacer otra ronda abajo.

¿Me cubres?

Lo siento, tengo que vestirme.

Ja, iremos a por la piedra angular.

Iré a por la piedra angular. Yo solita.

Solo digo que hemos rociado que da gusto a esos trogs

y que formamos un gran equipo.

Llevas una fuente en la cabeza.

Oh, gracias. Eh...

¿Seguro que no necesitas a un amigo ahí?

Puedo hacerlo sola.

Y he quedado con las BTC y... no son amigas tuyas.

Entonces ¿es por eso, por las BTC?

¿O por Trey?

¿Qué es lo que insinúas?

Las BTC no saben ser amigas.

Bueno, no amigas de verdad.

¿Y tú qué sabes de la amistad? Tu única amiga es tu abuela.

(RÍE) Eso no es cierto.

Mi abuela me dejó bien claro que no es mi amiga.

Nunca he tenido un amigo de verdad,

y creo que tú tampoco.

(AFECTADA) Sí, vale, Liam, no tengo amigos de verdad.

¿Es lo que quieres oír? Mi madre y yo

no paramos de mudarnos, sin asentarnos, continuamente,

por eso no tengo tiempo de conocer a nadie.

(Música emotiva)

No lo sabía.

Pues ya te lo he dicho.

Lo siento. No lo hagas.

(Música emotiva)

Da igual.

Estoy bien.

(Música de piano emotiva)

Contendremos a todos los trogs posibles.

Solo tenemos extracto para un par de horas,

vuelve a las 21.

¿Las nueve? Hecho. Y, Pelirrosa,

bueno, los chicos y yo queríamos decirte

que aunque seas humana y eso,

estás muy... guapa para ir al baile.

Oh, gracias.

Chicos... Ah,

y... (ENÉRGICO) ¡Trae la piedra angular!

Está hecho. Descuida.

(Crujido)

(Teléfono)

Tal vez volvamos a ver nuestro... anhelado edén.

(NOSTÁLGICO) Oh, eso espero, abuelo.

Eso espero.

(Gruñido)

Bueno, allá vamos.

(Música pop)

(ENFADADA) ¡Liam!

¡Ah!

¿Qué estás haciendo aquí? No puedo decírtelo.

Habla. ¡Ay! Perdona.

Zook me pidió que te siguiera. ¿No recibiste mi mensaje?

Sí. No necesito tu ayuda.

No necesito que nadie me ayude. ¡Au!

(BRITTANY) Eh, nuevita.

Bueno, ahí está.

Vamos de fiesta.

Fiesta quiere decir traer la piedra angular, ¿no?

Oye, ¿ese friqui te está molestando?

Eh...

Oh, es que ser supercool puede ser muy duro a veces.

Oye, Brittany, no llevas puesto el collar.

Ya, imposible, no pegaba nada. -Totalmente, Brittany.

Has hecho superbién, o sea,

¿ese collar con esas bailarinas? (TODAS) ¡Selfie!

(BRITTANY) Subida.

(Música pop)

Después del baile, vamos a mi casa y pillamos el collar, ¿te hace?

¡Oh, me aburro!

-Hola.

(Música pop lenta)

Bueno... Trey... ¿Como muy en francés?

No. ¿Qué es francés?

Es como "très bien". Yo... no soy francés.

(Risa coqueta)

Guay.

Mola la tortilla francesa y las tostadas francesas

y la sopa francesa. O sea... la comida.

Sí, me mola comer.

La comida es guay. Bien. Y a mí, tío.

La comida... está guay.

Claro, ¿verdad? No veas lo chungas que serían las cenas sin comida.

Tengo que irme, mis amigas me necesitan.

Seguiré bailando aquí. Ay, menos mal.

-Oh, este baile es lo peor. Ya te digo.

A lo mejor deberíamos ir a tu casa.

¿Tengo cara de pringada?

No, es que... ¿Por qué iba a perderme el baile?

Porque has dicho que... Perdonadme.

¡Ah! Debo llevarme a Chloe un momento.

Esto está lleno de friquis.

¿Han traído la piedra angular?

No, la ha dejado en casa, no le pegaba con la ropa.

¿Qué? Ya te digo, ¿verdad?

Le habría quedado genial.

Chloe, tenemos menos de una hora para volver a casa.

Al mundo se le acaba el tiempo.

Liam, no te agobies. Todo irá bien,

Zook y el resto lo tienen todo controlado, créeme.

¡Ah!

(Música trepidante)

(Risas y gruñidos)

-Oh.

¡Ah!

-¡Ah!

(Risas y gruñidos)

¡Ah!

(Música pop)

¡Brittany!

¿A ti qué te pasa?

Tienes que irte a casa ahora mismo y traerle el collar a Chloe.

(RÍE) No me extraña

que la nueva tenga tantas ganas de recuperarlo,

es un regalo.

De su noviete.

Uh, no.

Él no es mi novio.

¿Uh?

¿Uh?

¡Liam, vete a casa!

Que te vayas...

¡ahora!

Subida. -(RÍE)

(Risas)

(RÍEN)

(Chirrido de puerta)

Hastag, comiendo suelo.

(RÍEN LAS TRES)

(LEE) "Un mensaje de Liam".

"Querida Chloe, no hay nadie con quien me gustaría más

salvar el mundo. Tu amigo, Liam".

(Música emotiva)

¡Ah!

Déjame adivinar, ¿no hay piedra angular?

Chloe... no la puede traer.

¿Qué más puede salir mal?

¡Ah! ¡Liam!

(GRITA)

Nueva, ¿aún sigues aquí?

¿Ya has largado a tu noviete?

Quiero que me devuelvas mi collar, ahora.

Oye, tranqui. ¡Estoy supertranqui!

¿Sabéis vosotras de qué va esta tía?

Te dejé mi collar porque creí que podíamos ser amigas,

pero ¿sabes? No quiero ser amiga de alguien como tú.

Em... Aunque lo tuviera todavía, no te lo devolvería.

¿Qué quieres decir?

Lo tiré, era hiperfeo.

¿Qué has tirado mi collar?

(GRITA)

¡Qué razón tenía Liam sobre ti!

Y anda que yo no me equivoqué contigo.

Eres una pardilla, como el pardillo de tu noviete.

Como vuelvas a llamarlo pardillo,

te vas a enterar de lo que vale un gnomo.

Es mi amigo.

Y yo me llamo Chloe.

(Portazo)

("Fit In", Sarah Quintana)

¡Toc, toc!

¡Pocket! ¡Chicos!

¡Abrid la puerta!

(LLORANDO) Abridme la puerta.

("Fit In", Sarah Quintana)

(TELÉFONO) "Hola, Chloe, me han vuelto a retrasar el vuelo".

"Lo siento mucho. Imagino que a estas horas

estarás divirtiéndote en el baile

con todas esas chicas tan populares".

"Me alegro mucho de que estés haciendo amigos de verdad".

"Ojala pudiera estar ahí, Chloe. Te veo pronto. Te quiero".

(LLORANDO) Mamá...

(Gruñidos)

¡Puertas! ¡Ahora!

Pelirrosa... He metido pero bien la pata.

Escucha, sé que no tienes la piedra angular,

pero tenemos problemas más graves ahora.

¿Dónde está Liam?

(LLORANDO) Un portal se abrió de pronto,

no hubo tiempo de agarrarlo.

(Música trepidante)

Pues me voy a por él.

Es hora de tirar de la cadena.

(Cadena del váter)

Toma ya.

Aquí debería de haber un portal. Pero ¿dónde?

(Música de tensión)

Voy a entrar.

Es un gesto muy valiente, Chloe.

Majadero, pero valiente.

(Música de suspense)

Luego os veo.

Lo prometo.

¿Liam?

¡Hola!

Liam.

¿Dónde te has metido?

Yuju.

(RÍE)

Ay, madre.

(GRITA)

(GRITA)

(Golpe)

¡Uf!

(Música de intriga)

Oh.

(SORPRENDIDA) Vaya.

(Ronquidos)

¡Ah!

¡Liam! (CHISTA) No chilles.

Me parece que aún duermen.

(SUSPIRA) Menos mal que te he encontrado.

¿Qué estás haciendo aquí?

Te estoy salvando.

No pierdas el tiempo.

Oh, o sea que sí que los manda por donde han venido.

Es lo que quería decirte.

(DOLIDO) Además, creía que era demasiado "uh" para salvarme.

Liam... tenía que haberte hecho caso.

Tenías razón en todo lo que decías.

Estaba tan obsesionada con hacer nuevos amigos...

que no me di cuenta de que ya tenía uno.

Ya sé que ahora no querrás ni verme, y se entiende, porque...

me he portado fatal.

Perdona, supongo que lo que quiero decir es...

¿quieres ser mi amigo... otra vez?

(Música emotiva)

(LLORA)

Pues claro que quiero, Chloe, ya lo sabes.

Y que sepas que yo nunca lloro así.

Vale, lloro así a todas horas. (RÍE)

No pasa nada.

Estoy aquí.

(GRUÑIDO ENORME)

Em...

Tenemos que salir de aquí, pitando.

¿Y cómo? Esto no es "Capitán combate".

No podemos canjear 12 medallas de héroe y aparecer en...

(Flauta)

Espera, ¿qué ha sido eso?

(Flauta)

(GRITAN)

(Música épica)

¡Zamfeer!

(Flauta)

Eh... ¿Zamfeer?

¿Eres tú?

Creo que intenta comunicarse.

Eh... Hola, amiguito.

Puede que no sepa hablar.

Oh, pues oler huele lo suyo.

(Flauta)

¡Au! Atrás.

Esta flauta es un arma.

Mucho cuidadito con lo que hacéis porque no tenéis escapatoria.

¡Ah, sabes hablar!

Yo soy Chloe y él es mi amigo Liam.

Oye, tenemos que salir de aquí.

¿Nos ayudas?

(Música trepidante)

¡Dejadme en paz!

¡Liam, vamos!

¡Rápido!

¡Recordad que yo tengo un arma!

¡Yo gano!

¡Uh, pues sí que apestas!

¿Cómo habéis llegado aquí?

Le di la piedra angular a Zook

para que no se abrieran más portales jamás.

¡Ja, así que hay una respuesta!

¡No sois reales!

¡No! Cuidado, siguen aquí.

Ya no hay piedra angular, ya no está en la mansión.

No tenemos tiempo, hasta que estos trogs despierten

de sus siestas y nos coman vivos.

Ay, madre de la barba hermosa.

(GRUÑIDO ENORME)

Chicos, ¿eso qué es?

¡Un megatrog!

¿Acabas de decir megatrog?

(Flauta)

Ay, madre, estoy sordo.

¿Me oyes ahora?

¡Eso, amigos míos, es un megatrog,

la culminación diabólica de todos los trogs!

¡Un montón de pura destrucción!

Eso es mucho trog.

¡Se lo comerá todo...

y a todo el mundo!

¡Nada puede frenarlo! Se tiene que poder hacer algo.

¡Que no cunda el pánico!

Pues claro que podemos hacer algo, siempre hay una salida.

(Gruñidos)

No tengo extracto. Yo tampoco.

-Los trogs no pueden parar. -No pararán.

¡Retirada!

Formad un perímetro de seguridad.

(GRUÑEN)

(Música trepidante)

¡Hala, es el cristal gigante!

Lo que Quicksilver nos contó.

Si consiguiéramos otro fragmento...

reemplazaríamos la piedra angular, ¡jaja!

(Gruñido)

Oh, oh.

(ZAMFEER) Bueno, patilargo, súbete.

¡Ah!

(Golpe)

¿Y qué vas a hacer tú? ¡Sube!

Tu móvil.

(Sonido extraño)

(Cesa)

(Sonido extraño)

(Cesa)

Podría tratarse de eso.

¡Oh, barbas y barbucias!

Lo tengo.

Creo que tengo un plan.

Uh, pues sí que apestas.

Me embadurné bien con boñiga de trog.

Oculta mi aroma.

(Sonido extraño)

Guau. ¡Chloe!

¿Te acuerdas de cómo brilló la piedra angular

cuando diste tu móvil a Brittany?

Sí, ya sé, es una amiga pésima. No, no.

Esta batería está fabricada con litio,

es muy volátil cuando está cerca de mucha energía.

Y este cristal está compuesto enteramente por energía.

¡Eres un lumbreras! ¡Qué gran idea has tenido!

Puede romper todo el...

¡Para!

¡Un portal! ¡Es un portal!

(Música trepidante)

Esto es lo que hace falta.

Si dejamos que la batería reaccione con el cristal...

la explosión provocada por el litio concentrado aquí

podría destruir todo el mundo trog.

¡Es una locura superior a la mía! Y yo estoy como una cabra.

Oye, espera, ¡también explotaremos!

No si salimos pitando con la caballería.

¡Y allá viene! Venga, niños, subíos a uno de ellos.

¡Ah!

¡Yija!

(Música trepidante)

¡Oh!

¡Oh!

Oh.

¡Ah!

¡Tira la batería!

¡Sujétate, va a explotar!

(Música de tensión)

(GRUÑEN)

(Ladridos)

(Chirría la lámpara)

Ay, barbas y barbucias.

(TOSE)

(DA ARCADAS)

(TOSE)

(RÍE)

(RÍE) ¡Liam!

¡Chloe!

(Flauta)

¡Que nadie tire!

¿Eh?

(Flauta)

¡Zamfeer! ¡Atención!

¡Alpha!

¡Bravo! ¡Charly!

¡Quicksilver!

¡Tú! Se me ha olvidado tu nombre, pero...

te he echado mucho de menos. Señor, en su ausencia...

perdí la piedra angular y...

también he esquilmado las provisiones de extracto...

Descansad, muchachos, dejad que os presente

a mis nuevos amigos. Esta de aquí es...

Chloe, y este es Liam.

Pero si ya conocemos... Síguele el rollo.

(ZAMFEER) Sí, señor.

Me han ayudado a destruir el mundo trog de una vez por todas.

Se acabaron los trogs, chicos.

Me arrepiento de no haber bajado... Zook,

llevo mucho tiempo fuera.

He aprendido flauta, me he cubierto de boñigas...

pero una cosa me dio fuerzas todo este tiempo,

fue saber que mi mejor amigo estaba cuidando

a mis hermanos aquí arriba.

(Música emotiva)

¡Por fin podemos montar ese jardín!

¡Yija!

(QUICKSILVER) Y a buen seguro que lo haremos.

(Timbre)

(BRITTANY) Y aquí me tenéis, en casa de la nueva.

O sea, en el castillo de Frankenstein.

(ZAMFEER) ¿Es su madre? No,

su madre vive en esa cajita rosa.

¡Barbas y barbucias!

Pero ¿tú qué...? Esperad, ¿está hablando alguien?

No, solo una friqui pringada

y el pardillo de su noviete.

De eso nada, nuevita.

(ENFADADA) Nadie pasa de las BTC. ¡Eso no!

¡Yo decido si no somos amigas!

Si no sabes qué es una amiga, Brittany.

En cuanto llegue alguien más cool que tú,

te borrarán como a una solicitud de amistad de una acosadora.

(BRITTANY PICAJOSA) Bueno, mira lo que tengo todavía.

Creo que se lo voy a dar...

a mi gata.

Pues dáselo, ya no me hace falta. ¡Oye!

Aquí quien manda soy yo, ¿vale?

(Estruendo)

(BRITTANY) Todos los días... ¿Qué ha sido eso?

(Estruendo)

¿No hemos volado el mundo trog?

(ZAMFEER) Así es,

a no ser...

¿A no ser qué?

¡Me has liado!

(BRITTANY) ¡Fuiste a escondidas para ver...!

(GRUÑIDO)

...igual que tu pelo, y tu ropa.

Nunca me has gustado.

Te da envidia que tenga amigas de verdad.

(RÍE NERVIOSA)

Brittany. ¡A callar!

(Música trepidante)

¡Ah!

¡Ah!

Gnomos.

Me... Gnomos. Pocket,

suelta ese martillo. ¿Has visto...?

Esto es solo una pesadilla.

(GRUÑE)

(Música trepidante)

(QUICKSILVER) ¡Atrapados somos!

Fin de la partida, chicos. Esto se acabó.

¡Retirada! (QUICKSILVER) ¡Vamos!

Yo puedo con él.

(GRUÑE)

(Portazo)

Vale, ya veo que no.

(Gruñido)

(Música trepidante)

(Gruñido)

(GRUÑE)

¡Chloe, rápido! Ten.

Y no la tires.

(Música trepidante)

(GRUÑE)

(GRUÑE)

-¡Ah!

-Barbas y barbucias.

¡Por todas las barbas!

(GRUÑE)

No, no, no, no, no.

¡Te tengo!

-¡Ah!

Eh.

Sí, estoy hablando con...

¡Ah!

¡Agárrate!

Chloe, ¿y ahora qué hacemos?

(ZAMFEER) ¡Tú puedes, Chloe!

¡A por él!

(BRITTANY) ¡Nueva, lo siento!

Perdóname por todo.

O por casi todo, "porfa".

(BRITTANY) Espera, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¡Es mi móvil!

¡Desactiva los datos! ¡Desactiva los datos!

¡Manda a ese megatrog de vuelta por donde ha venido!

Va a hacer algo mejor.

¡Lo va a volar por los aires!

-¡Vamos, hija, vamos!

Esta es mi casa.

Y tú... tienes que irte.

(Gruñido)

¡Chloe!

¡Por la chimenea! -¡Subid!

(Estallido)

(GRUÑE)

¡Vuelve al averno del que has venido, bestia inmunda!

(GRUÑE)

(Explosión)

(Música tranquila)

(Canto de pájaros)

Chloe.

¿Mamá? Llevo toda la noche llamándote.

He encontrado esto en el baño.

¿Qué ha pasado?

(LEE) "Anoche tuve un sueño superraro".

(Música tranquila)

¿Chloe?

(RESUELLA) ¿Estás bien?

Mamá, quiero quedarme. Vale, de acuerdo.

Llamaré al instituto para... No, me refiero aquí,

a esta mansión, me... me gusta de verdad.

Es como...

un hogar.

(Música emotiva)

Oh.

(Música emotiva)

Estoy bien.

(RESUELLA FELIZ)

¡Barbas y barbucias! ¡Que llego tarde al instituto!

Eh... Mamá.

Te quiero.

(ZAMFEER) Entonces no queda sitio para los calabacines.

Me he pasado 50 años hablando con trogs y cubierto de boñigas,

creo que me lo merezco.

(QUICKSILVER) Tomates o calabacín, a nosotros darnos harto igual,

yo solo quiero un trocito de tierra para plantar

mis petunias.

No, no, no, las tomateras tienen que ir ahí.

(ZAMFEER) No hay espacio para las flores.

-¡Yo demando mis petunias!

A ver, tenemos que decidir si vamos a plantarlas en fila

o a esparcir las semillas a lo loco.

Oye, Liam, dame tu opinión sobre una cosa.

Vale.

Creo que voy a cambiarme el pelo rosa.

Oh, ¿lo dices en serio? Muy en serio.

¿Y a qué color?

No sé, algo un poco castaño, un poco rubio...

un poco más... yo.

(Música pop)

("Our House", Becky G)