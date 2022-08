Jungle Beat. La película

(Ronquidos)

¡Oh!

(GRITA)

(Música de Andries Smith)

¡Aú!

¡Eh!

¡Eh!

(RÍE)

¡Oh!

¡Jo, tío, ya no quedan plátanos!

¡Oh!

¿Qué pasa aquí?

¡Hablo!

¡Puedo hablar...

palabras!

(GRITA)

¡Oh! ¡Ay!

¡Aú!

¿Qué significa "aú"?

¡Una palabra!

¿Qué es eso?

Esto... Esto es una palabra.

¡Estoy hablando! ¡Estoy hablando!

¡Puedo hablar! ¡Esto es increíble!

¡"Aú", bonita palabra!

Increíble.

Increíble.

Creo que es mi palabra favorita.

Increíble.

Increíble.

Increíble.

¡Increíble! ¡Increíble!

Increíble, increíble, increíble, increíble, increíble.

Espera. Ahora suena raro.

Increíble.

¿Lo he dicho bien? Yo creo que no.

Incre... ¡Oh, un árbol!

¡Te quiero, árbol!

Piedra, hoja, rama, suelo,

pie, tronco, liana, manos, dedos, cola, nariz, codo...

Pero la palabra "increíble" es mejor.

¡Disculpa! ¡Un elefante que habla!

¿Dónde? ¡Tú!

¿Qué? ¡Un elefante que habla!

¿Yo, hablando?

¡Un elefante que habla!

¡Puedo hablar!

Por cierto, gracias por los plátanos. Estaban riquísimos.

¡Puedo dar las gracias!

¿Qué está pasando?

No lo sé, pero es genial.

O, como suelo decir desde que puedo hablar, ¿"increíble"?

¿Podríamos hablar todo el rato?

Porque eso nos habría ahorrado gruñidos y gestos, pero un montón.

¡Oh! ¡Chist! ¿Qué?

¿Lo escuchas? ¿El qué?

¿Qué pasa? ¡Chist!

¿Qué?

(Llanto)

¿Qué escuchas? ¡Un arbusto que llora!

No soy un arbusto. ¡Ay!

¡Un arbusto que habla!

He dicho que no lo soy.

¿Un matorral que puede hablar?

No. ¿Un seto?

¡No! ¿Un "Fruticumque viret"?

¡Oh, puedo hablar latín! ¿Qué es latín?

(LLORA)

Vale, lo sentimos. Entonces, ¿qué eres?

No puedo decíroslo. Os asustaríais.

¡No!

De verdad que no.

Estás solo y pareces triste.

Este es tu...

Creo que este es tu... hombro... o tu...

¡Ups!

(LLORA) Venga, sal.

Aquí fuera se está bien. Tenemos..., eh...,

el cielo

y..., ¡oh!, el suelo.

Vale.

No puedo quedarme en este "Fruticumque viret" para siempre,

aunque me encantaría.

Ya os lo había avisado.

Pero ¿qué...?

¡No!

(GRITAN)

¡Oh! ¡Oh!

¿Y por qué llorabas?

¿Es porque eres..., bueno, muy espeluznante?

¡Oh! Pero ¿qué he dicho?

¿Es por eso?

No. Es que...

¿Habéis oído la palabra "alien"?

No hemos oído ninguna hasta hace unos cinco minutos.

Bueno, pues vengo de un lugar lejano.

¿El cielo? Solo quiero volver a casa.

Ah, eso es fácil.

¿Qué? ¡Eh, no!

(GRITA)

(GRITA)

¿Por qué has hecho eso?

Tú querías volver a tu casa.

Sí, vale,

pero, a ver, hace falta más para salir de la atmósfera,

así que... Lo pillo.

Me arrepiento de... ¡No!

(GRITA)

Era simpático.

Me pregunto qué tal...

(BALBUCEA)

¿Qué?

(BALBUCEAN) (GRITA)

¡Oh!

Eh... Oye, no quiero dar problemas,

pero no lo vuelvas a hacer. Lo siento.

¡Eh, hablamos otra vez!

¡Tú haces que hablemos!

No soy yo. Espera.

¿Dónde está?

Eh... Aquí está.

Si estáis cerca de esto,

podéis... ¿Qué es eso?

La esfera parlante.

Me encantan las perlas.

Perla no.

Pa... Pa... Parlante.

¿Por esto hablamos? Sí.

(Gorgoteo)

¿Me lo devuelves?

¡Es increíble!

Es mi palabra favorita. ¡Guay!

El resto debería probarlo.

Qué bien.

¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay!

Ya verás cuando te pille. Desearás no haber madurado.

¿Eh?

(ACENTO ANDALUZ) ¡Oh! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera!

¡Fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera!

¡Eh!

¡Y tú, largo de mi espalda,

pequeño y delicioso torturador amarillo!

¿Quién anda ahí? -Huevo.

-¿Huevo qué?

-No, solo huevo.

¿Por qué? ¿Hay algo más ahí fuera que no sepa?

-(RÍE) ¡Quién sabe!

-Quiero salir.

Oh, oh, oh, aún no, queridos, todavía es pronto.

Pelota, pelota, pelota, pelota, pelota, pelota, pelota, pelota.

Pelota, pelota, pelota, pelota, pelota.

Pelota.

(RÍE)

¡Ay, ay!

¡Oh, oh, venga!

Di algo.

Una palabra.

(CARRASPEA)

¿Eh? (SUSPIRA)

¡Oh! ¡Oh!

¡Oh!

(Barrito)

¡Oh! Ya voy, ya voy.

Lo siento.

No, no pasa nada. Ya estoy acostumbrado.

(GRITA)

¿Eh?

¡Eh! ¿Quién eres?

¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?

Eres de fuera. ¿Conoces las reglas?

¿Re...? ¿Reglas?

Si vas a quedarte, debes conocerlas.

Ejem.

Regla 1: Fuera de mi jardín.

Regla 3: Jamás...

jamás... ¿Y la segunda regla?

...jamás me corrijas.

Regla 4: Llevo la razón. Tú no.

La siguiente. Oye.

No hace falta que me las digas. Quiero volver a casa.

¿Eh? Viene del cielo.

Bueno, no, de un poco más lejos.

Vengo de... Por favor, no me lances.

Vengo del planeta llamado Scaldron.

Es un mundo más allá de las estrellas.

¡Oh!

Pero no puedo volver allí hasta que complete mi misión.

¡Una misión!

¡Eso suena in-cre-í-ble!

Es mi palabra. Se me permite separarla, sí.

¿Y tu misión es?

Prefiero no hablar.

Pero podemos ayudar. Sí.

Un momento, un momento, un momento.

Yo no pienso ayudar a nadie a no ser que haya algo a cambio.

En serio, no me ayudéis.

¡Oh, no, no, no, no, no! Buen intento.

No puedes hacerlo sin mí.

Ayudaré y es mi última palabra.

Oye, solo puedo hacerlo yo.

Y, si no os importa, me gustaría estar solo.

Seguís aquí, ¿verdad?

Parece que necesitas compañía.

Es muy solitario estar solo. Nos quedamos hasta que estés mejor.

No hace falta.

¡Soy un scaldroniano y no necesito ayuda!

¡No grites, quillo! Eso me enfada.

Lo siento. No era mi intención.

Tranquilo. Siempre está enfadado.

Siempre estoy enfadado, pero tú no lo digas.

¿Qué? ¿Lo ves?

No sé de lo que hablas. Exacto.

Quería decir que os lo agradezco mucho, pero...

no podéis ayudarme y no os gustaría si lo hicierais.

Pero, si no completas tu misión, no...

...no volverás a casa.

Y, si no vuelves a casa, no podrás...

...ver a tu familia.

¡Oh! (GIME)

¡Pobre alien!

No puede volver a casa.

¡Ah, vaya tela!

Oh, venga.

Eh, eh, no lloréis.

Pero... no puedes volver. y está muy lejos de aquí

y no podemos ayudarte y...

¿qué hay de tus amigos?

Oh, eso no es problema.

Yo no tengo amigos.

Oíd, no es...

¡Ay, madre! Venga, no lloréis.

Está bien.

Lo haré. Lo intentaré.

(GIME)

¿Tu misión?

Sí, por qué no.

Si eso hace que dejéis de...

De eso. Sí.

Bien, supongo que ha llegado el... momento.

(CARRASPEA)

Yo...

Eh... Un momento, un segundo.

Dejadme que coja...

Eh... Sí, eso tiene sentido.

Vale, ya.

Hum... Vale, bien.

Perdonad.

(CARRASPEA)

Reclamo este planeta en nombre del poderoso pueblo de...

¡Eh!

¡Oh, genial!

(HUEVO) ¡Libertad! (RÍE)

¡Oh! -¡Cuidado! No te hagas daño.

Lo siento mucho.

Ven aquí, jovencita.

-¡Jolín!

Continúa. Sí, vamos.

Pero se ha llevado mi...

No te preocupes. Puedes hacerlo. ¿Verdad, chicos?

Harás todo lo que te propongas, querido.

-¡Yo me propongo la libertad!

Tú no. -¡Oh!

-¡Oh, oh!

Eh...

Eh...

Sí. (CARRASPEA)

Reclamo este planeta...

en nombre del poderoso pueblo de Scaldron.

Rendíos pacíficamente o veréis la furia...,

¿era "la furia?,

la furia del poderoso pueblo de Scaldron.

Eh... Eso es repetitivo.

De... Debería cambiarlo un poco y...

Eh... Bueno, pues ya está.

Este era mi gran... final.

Nos rendimos pacíficamente.

¿En...? ¿En serio?

Espera un momento, para el carro.

Yo no me rendiré pacíficamente.

No tienes por qué hacerlo.

Oh, entonces, me rindo.

Lo conseguiste. ¿Tú crees?

Sí, bien hecho.

¡Yuju!

Ole.

¡Lo hice!

¡He...! ¡He conquistado un planeta!

¡Oh!

(Zumbido)

¿Y... ahora qué?

Eh... Vamos a ver.

Sí, vale.

Bueno, normalmente, cuando un planeta es conquistado,

eh...,

suele haber caos y mucho alboroto.

Eh... Así que,

como líder, lo primero que haría sería restablecer..., eh...,

la paz.

(HUEVO) ¡Llegó el momento!

-¡Sí! -¡Vamos!

-¡Sí!

-No sé qué hacemos, pero me gusta. -¡Sí!

-¡Oh!

No, no. Chicos, recordad, paz.

-¡Sí! ¡Oh, Dios!

(GRITA)

(GRITA)

(GIME)

No es divertido, ¿eh?

Esto no se te da bien, ¿verdad?

(Zumbidos)

¡Es hora de correr!

¿Qué? (GRITAN)

Como líder de este planeta, os ordeno que...

¿Por qué has hecho eso?

Te he salvado. ¿Por qué?

Tienes que vivir para volver a casa, ¿no?

Sí, pero...

¿Sabes? Creo que no es momento para tener esta conversación.

(LO ARREA)

¡Turbo, turbo! ¡Ay!

¡El poder del rinoceronte!

¡Eh, espera!

¡No, no, no, no, que me aplastas!

(GRITA)

(SUSPIRA) Eh...

Siento mucho todo esto.

Ah, ¿esto? Es algo muy normal por aquí.

¿Normal?

¿A esto lo llamas normal?

Mírame, gelatina.

¿Sabes? Tengo nombre.

Fneep. ¿El tuyo es?

Eh... (GRUÑE)

Humph. Un placer, Humph.

¿Humph?

¡Oh! Me toca. Quiero un nombre.

Eh...

Vale.

Bueno, tienes trompa y...

¡Trompa! ¡Me encanta!

Ah, qué guay.

Eh... Muy bien.

Eso no era lo que buscaba, pero vale.

Hola, me llamo Trompa. Sí.

Eh... Hola, soy Trompa.

Eh... ¿Qué tal? Trompa.

¡Yo, yo, yo! ¡Yo también quiero!

Bizcochito.

¡Bizcochito!

No. Elige otro nombre.

Platanito. Me gustan los plátanos.

No.

Caraoreja. ¿Caraoreja?

Narizotas. ¡No!

Munki.

¡Sí, Munki! Que no había terminado.

Munki.

Es un placer, Munki.

Y yo soy Trompa, por cierto.

Sí, Trompa, un placer conocerte.

¿Y cuál es tu nombre?

Me llamo Rockford Haberdashery Pleasant III,

pero podéis llamarme Rocky.

¡Oh, pelota, pelota, pelota, pelota!

¡Aléjate de mí, pedazo de zoquete!

Bueno, Fneep, tu misión ya ha acabado.

¿Cómo irás a casa?

Eh... Bueno,

es que mi nave está...,

sí, está ahora bastante lejos de aquí

y puede que un pelín destrozada, así que ahora no puede volar.

Pero ¿entonces, no puedes volver?

Y...

Y... Y...

Eh... No, no, pero esperad, eh...

Quizá no vuele, pero he conquistado el planeta.

Usaré el localizador de mi nave para que vengan a por mí.

Eh... Vendrán igualmente...,

eh..., bueno,

eh..., a ver este bonito planeta que he conquistado.

Pues vamos a tu nave. ¡Sí!

Eh... Es un largo camino.

¿Muy largo? Pues no voy. Puedes quedarte.

Entonces, voy. ¿Siempre gruñes tanto?

Exacto.

Vámonos para acabar cuanto antes esta tragedia.

Es por ahí.

No es por ahí. Es por aquí.

¿Eh? Pero ¿qué...?

Siempre me hacen lo mismo estos chavales.

Siempre lo mismo. No vienen detrás.

Un día me voy a perder, pero se van a enterar. Ya estoy aquí.

(SUSPIRA)

¡Oh!

¡Oh!

¿Eh? ¿Qué?

¡Oh!

¡Oh, oh!

# Scaldron, Scaldron, el planeta más malo del universo.

# Somos malvados y muy fuertes.

# Cogemos lo que queremos y no nos pararéis. Así es.

# Así es.

# Así es. ¡Oh!

# Así es, así es.

(AMBOS) # Así es. (GRITA)

Sigue. # Así es.

# Así es, así es. # ¡Oh!

Ya me la sé. Sí, sí.

(HACE PEDORRETAS) Sí.

¡Qué gran canción! Sí.

Parece traicionero.

¿Cómo es Scaldron? ¿Allí hay mangos?

No, pero tenemos ardientes tarántulas.

¿Y tenéis peras? Aunque creo que a las tarántulas

se las comieron las serpientes. ¿Y piñas?

Y a ellas las disolvieron lobos de ácido.

¡Oh!

¿Y plátanos? Ah, sí. Son gigantes.

¡Oh! ¡Suena increíble!

¡Ay!

(TARAREA)

(RÍE Y LADRA)

(TARAREA)

(Mugidos)

(ENTONAN) ¿Eh?

(CANTAN EN UNA LENGUA AFRICANA)

¡Oh! (RÍE)

¡Esto es genial! Sí.

Es como música de acompañamiento para nuestro nuevo líder.

(ÑU) ¿Líder?

Solo hay un único líder por aquí y ese soy yo.

No. Fneep lo es. ¿Verdad, Fneep?

Bueno, sí.

Sí, sí, sí, sí, yo lo soy.

Incluso di un discurso y todo.

Estuvo muy bien.

Y, por un instante, apunté con mi...,

ya sabéis, a-r-m-a.

¿Rama?

¿Con una rama? ¿Qué sentido tiene eso?

Eso no es... Mira,

con o sin discurso,

apuntando con o sin ramas,

tú no eres el líder.

Pues sí.

¡Oh!

¿"Pues sí"?

Ha sido buena. No me lo esperaba.

Prueba con "pues no" esta vez.

Muy brillante, sí, vale.

(CARRASPEA)

Pues no.

Pues sí.

¡Oh!

¡Lo ha repetido! ¡Lo ha vuelto a repetir!

Es bueno, muy bueno.

Espera, espera. (RÍE) Lo sé, lo sé.

¿Por qué?

Porque sí.

¡Maldigo tus respuestas astutas!

Prueba a sacar la lengua y a hacer...

¿Así?

No, no, no.

Cierra más la boca, así.

Cierra más los labios y sopla.

-Eh...

¡Lo tengo! (HACE UNA PEDORRETA)

¿Adónde vais?

Vamos a mi nave.

¡Detenedlos!

¿Eh?

¡Oh! Eso es desconcertante.

Ah.

Eh... Eh...

-¡Oh! Lo siento.

(GRUÑE)

Cuidado.

Abrid paso.

¡Ups! Déjame.

Siento todo esto.

Os habéis tomado bien el hecho de que ahora podáis hablar y cantar.

¿Eso por qué?

En fin, antes solo comíais y hacíais estam...

(TODOS) ¡Oh! -¡Para!

No digas esa palabra.

¿Cuál? Estam...

¿Y si digo "estam... pilla"?

¿Estam...

¡Chist! ...pita?

# Scaldron, Scaldron.

¿Estam... padito?

# Cogemos lo que queremos y no nos pararéis. Así es,

# así es, así es.

¡Puaj!

Eso suena fatal.

Un segundo.

Hablar es una cosa y atravesar...

atravesar patas es otra cosa,

pero tú no tienes el liderazgo para cantar.

Y todos saben que # el mejor cantante

# es siempre el líder.

# Y ese soy yo.

# Yo.

¡Oh!

El segundo que mejor canta siempre es el líder y ese soy yo.

Puedo hacer de todo como...

(TARAREA)

Y puedo llegar...

# ha...

# hasta aquí arriba. #

Ah. ¿Son las notas para ser el líder?

(VOZ AGUDA) ¿Con esto te vale? ¿Qué tal ahora?

(VOZ AGUDA) ¡Espera!

¡Oh, eso está muy bien!

No sabía que hiciera eso.

Eso no vale. Solo puedo yo.

Y yo también.

Soy el líder. -No. Yo. Yo soy el líder.

Yo soy el líder. -Yo.

-Yo. -Soy yo.

¡Líder, líder, líder, líder, líder!

Yo soy el líder. -Yo.

Yo soy el líder. -Soy yo.

Soy el líder, soy el líder. Bien.

Soy el líder. Un segundo.

Tengo que... Soy el líder.

(VOZ FEMENINA) Soy el líder.

¿Eh? ¿Qué pasa?

¡Jo, tío!

Mirad, sois buenos en lo que hacéis.

¿Verdad, chicos?

No se trata de cantar más alto que el resto,

sino de amar lo que hacéis.

Eh... A mí me encanta cantar.

Y a ellos cantar contigo porque te gusta.

No porque digas que puedes hacerlo o les obligues,

sino porque lo haces.

Admito... que cantas mejor que yo.

No es verdad. Pero he conquistado el planeta,

así que me encantaría seguir mi camino.

Por supuesto.

¡Oh!

Me ha hecho sentir suave y caliente por dentro.

Yo soy muy suave por fuera.

Toca.

Eh, Trompa, mira esto.

Estam...

pado.

Estam...

bre de abejas.

¡Oh! ¡Quiero probar!

Estam... pida.

-¡Estampida!

¿Lo he hecho mal?

-¡Yuju!

Mira que me encantan las estampidas.

Nada de lo que digan podrá detenerme.

Embestimos una y otra vez contra todo,

destruyéndolo todo a nuestro paso.

Nada se interpone en nuestro camino.

No, señor.

¿Veis? Os lo dije.

¡Estampida!

(RÍE)

¡Oh! ¡Oh!

¡Oh!

(EL HUEVO RÍE)

¿Sabes? Lo hiciste genial antes.

Sí, como un verdadero líder.

Eh, esperadme.

(RÍE) Yo también quiero ir.

¡Ay!

¡Oh! ¡Oh, no!

¡No, no, no!

¡No, no, no! ¡Por favor, no!

Bueno, ¿adónde vamos?

¡Oh, gracias a Dios!

¡Oh!

Eh, tranquila, no ha sido tu culpa.

¡Oh!

¡Soy un pájaro!

¡Sí, sí, sí, sí, sí!

¡Mirad esto!

¡Oh!

¡Puedo volar!

¡Huy! ¡Ay!

¡Genial! -¡Oh!

Menos mal que estás bien.

Otra vez. Quiero hacerlo otra vez.

Quiero volar.

Oh, cielo, somos avestruces.

Vivimos en el suelo.

No me convences.

¡Uh!

¡Oh!

Cielo, no puedes volar.

Estás mintiendo.

¿Y para qué sirven las alas?

Sirven para hacer esto.

¡Oh!

Fneep, ¿estás bien?

¿Podemos volver a mi nave ya?

Sí, sí, sí, claro. Te seguimos.

Vamos, jovencita.

Es hora de volver al nido.

Déjame intentarlo.

Si pruebo desde más alto, tendré más confianza

y, con una presión de aire diferente,

generaré la altura suficiente para poder volar.

-¡Oh, oh, oh! No te volveré a perder de vista.

Vamos.

¡Jolín!

(Risa)

¡Estampida!

¡Yuju!

(BALBUCEA)

¿Eh?

¡Oh!

¡Oh!

(BALBUCEA)

¡Oh, oh!

(Graznidos)

(GRUÑE)

¿Estás bien?

¿Qué ha pasado ahí atrás?

¿La estaba espachurrando? ¿Eh?

La... La madre.

¿Por qué ella espachurraba a la pequeña?

¿"Espachurrando"?

¡Ah! Era un abrazo.

¿Vosotros no tenéis abrazos?

¿Para qué sirven?

Para... hacerte sentir mejor.

Para decir "te quiero".

Para que sepas que no estás solo.

Para decir que eres especial.

No me puedo creer que no tengáis abrazos.

¿Cómo os decís "te quiero"?

No... lo hacemos.

¿Qué?

¿Cómo os sentís especiales?

Te sientes especial conquistando planetas.

Serás más fuerte y más respetable.

A más planetas, más respetable...

y más especial eres,

o eso escuché.

Parece complicado sentirse especial.

Pero tú no has conquistado ningún planeta antes que este.

No quiero que me lo recuerdes.

¡Oh!

¿Nadie te ha dicho nunca lo especial que eres?

¡Abrazo!

No... No pasa nada.

Abrazo, abrazo, abrazo, abrazo, abrazo.

No nos importa que no hayas conquistado ningún planeta.

Sí. Abrazo.

Abrazo, abrazo, abrazo, abrazo. ¡Atrás!

Por... Por favor, no quiero, ¿vale?

Abrazo.

(Crujidos)

(Balbuceos)

(Crujidos)

¿Eh?

(GRUÑE)

(GRITA)

(BALBUCEA)

¿Eh? ¿Eh?

¡Oh!

(GRUÑE)

(GRUÑE)

(Estampido)

¿Qué es eso?

No he desayunado esta mañana.

(Estampido)

Oye, a veces, no hay suficientes plátanos para todos.

¡Oh! ¡Que alguien le dé algo de comer, rápido!

¡Oh! (AMBOS) ¿Eh?

Vienen.

¡Oh, vienen hacia aquí!

¡Oh!

¡Vienen!

¡Sube, rápido, vamos!

¡Agárrate! ¡Aquí estarás a salvo!

No... No puedo. Eso va contra las reglas.

¡Ya vienen!

¡Vamos! Intento ayudarte.

¿Por qué quieres ayudarme?

Soy scaldroniano. Nunca pedimos ayuda, nunca.

Los monos siempre ayudan, siempre.

Y los elefantes. Ven aquí.

Vale, marcha atrás, marcha atrás.

¡Oh!

¿Qué haces?

No te dejaré solo aquí abajo.

¡Chicos, os van a espachurrar!

¡Vuelve arriba! ¡No iré sin ti!

¿Por qué no me dejáis en paz?

¡Porque somos tus amigos!

¡Nos van a espachurrar!

(GIME)

¡Uh!

¿Eh? Solo... por confirmar.

Canto mejor que nadie, ¿verdad?

Sí, así es.

Genial, ya lo sabía.

¿Por qué no te has subido?

¿No oíste "os van a espachurrar"?

No quiero que me ayudéis.

No entendéis lo que conlleva conquistaros, ¿verdad?

Eh... No.

Pero sí que entendemos lo que es un hogar.

No deberíais querer ayudarme ni debería caeros bien.

Pero solo intentábamos...

Ayudar, sí, lo sé.

Y me fastidia porque hacéis que esto sea mucho más difícil.

Quisiera que me dejarais en paz

y que dejarais de ser tan buenos conmigo.

Parece un poco triste.

Nunca le han dado...,

ya sabes, un abrazo antes.

¿Qué es un "brazo"?

¡Ay, ay, ay! ¡Rueda, rueda, rueda!

¡Ay, ay!

¿Eh? ¡Vuelvo a hablar!

¡Oh!

Estoy mareadito.

Me gusta.

¿Qué? No me gusta.

¿A ti te gusta? ¿Quién lo ha dicho, eh?

Ah, vale, puedo hablar.

Debo de estar cerca del resto.

Y, cuando os encuentre, me vais a escuchar.

¡Ja! Y no un poco, sino mucho.

¿Sabéis qué? Una "jartá". ¿Queda claro? ¿Eh?

¡Oh!

¡Brilla!

¡Uf!

¡Oh!

¡Oh!

¡Oh!

¡Es lo más brillante que he visto!

Quiero tocarlo.

Quiero probarlo.

No, no es buena idea.

Es una muy mala idea,

aunque... quiero.

¡No, no, no, no! ¿Te has vuelto loco?

(GRITA)

(VOZ MASCULINA) "Fneep, informa de tu paradero inmediatamente".

"Fneep, tu último informe es de hace dos meses".

"Informa inmediatamente".

"¿Cuánto más piensas tardar, Fneep?".

"Está todo preparado".

"Cuando los conquistes,

transportaremos a las criaturas terrestres".

"Informa de inmediato". (DISTORSIONADO)

¿Transportando? Avisaré al resto. Tengo...

(GRITA)

¡Ay!

¡Ay!

¡Estoy clavado!

Seguís ahí, ¿eh?

¡Oh!

Es muy solitario estar solo.

Estaremos contigo hasta que estés mejor.

Creo que...

voy a echarme un ratito.

Eh... Esto...

¿Qué está...?

No lo he entendido bien. Eh...

Es nuestra hora de dormir.

Cuando atardece, vamos a dormir.

¿"Atardece"?

Es...

Es...

No hay atardeceres en Scaldron.

No, porque incendiamos la atmósfera.

Deberías ver un amanecer.

Es increíble.

(SUSPIRA)

¿Eh?

(VOZ FEMENINA) ¡Oh! -¡Eso es!

-¡Qué bonito!

-¡Uh! -¡Increíble!

-¡Hala! -¡Hala!

-¡Es precioso!

-Contemplad la estrella de Fneep.

Ha conquistado un planeta y ahora es un héroe scaldroniano.

¡Fneep! -¡Fneep!

-Es increíble, es magnífico y no es insignificante.

No es un fracasado para nada.

Me encanta que sea más pequeño que nosotros.

-Sí, Fneep.

Tus prisioneros serán muy buenos especímenes

en el Pasillo de las Conquistas.

(ECO) Conquistas, conquistas, conquistas, conquistas.

(SE DESPEREZA)

¡Oh!

¡Oh!

-¡Ah!

-¡Oh!

¡Oh!

¿Eh?

¡Oh!

¡Oh!

(Ronquidos)

(GRITA)

¡Ja!

(BALBUCEA)

¿Eh? ¡Oh!

(BALBUCEA)

(CARRASPEA)

(TODOS) ¡Oh!

(BALBUCEA)

¡Oh!

¡Genial!

"Fneep, tu último informe es de hace dos meses".

"Informa inmediatamente".

"¿Cuánto más piensas tar...?".

No mucho si eso te sirve.

Lo he hecho, ¿verdad?

Lo conseguí. No te lo esperabas, ¿no?

"¡Oh, Fneep no pue...!".

¿No puedo...?

¿No puedo...?

(GRITA)

Venga ya. ¿No puedo hacer nada?

El localizador.

El localizador.

"Manual de invasión". Tercera edición.

Veamos.

¡Ajá!

"El localizador". Atención.

"Utilizarlo antes de haber conquistado con éxito

o tu planeta te avergonzará".

Oh, genial.

Vale.

"Si quieres utilizarlo, ve a la página 107".

107.

"Paso 1. Pregúntate si quieres utilizar el localizador".

Sí, por supuesto que quiero utilizarlo.

"Paso 2. Haz de nuevo el paso 1".

¡Oh, venga!

¡Oh!

(Crujidos)

¿Eh?

¿Eh? ¡Oh!

¡Oh! ¡Oh!

(GRUÑE)

(BALBUCEA)

(TODOS) ¡Oh!

¡Oh!

¡Oh!

"Paso 59".

"Si aún no has conquistado tu planeta,

utilizarlo no solo será muy vergonzoso para ti,

sino que ensuciará el gran nombre de los scaldronianos

y se enfadarán mucho".

Eso no es nuevo.

"Piénsatelo muy bien".

"Luego vaya al paso 60".

"Paso 60".

"Para activarlo...". ¡Oh, allá vamos!

"Para activar el localizador, pulse el botón rojo".

¿Ya?

¿Eso? ¿Nada más?

¿Solo "pulsa..."?

¿60 pasos...?

¿60 pasos para decirme que pulse un botón?

¿60 para pulsar un botón?

Vale, ¡uf!, vale.

Vale, bien, sí. Vamos... Vale.

Vamos allá.

(BALBUCEA)

¡Oh!

(TODOS) ¡Oh!

(BALBUCEA)

Vale.

Bien.

Bien, Fneep.

Por fin lo has hecho, ¿no?

Lo has conquistado.

Creía que no lo conseguirías.

Ahí está.

¡Oh, volvemos a hablar!

¡Oh! Y hay otro como él.

¿Y las criaturas, Fneep?

Los transportadores están listos para llevárselos.

¿Llevarnos con ellos?

¿Lo veis?

¿Tú sabías esto? Sí.

¿Y por qué no lo has dicho?

¡Ay! ¡Qué harto me tiene! ¡Ay!

Fneep, ¿por qué no has lanzado ya tu estrella?

No es momento de ser tímido.

Lánzala para demostrar que has conquistado el planeta

y para atrapar a tus prisioneros y llevarlos a Scaldron.

Yo he lanzado 999 estrellas hasta la fecha

para declarar la conquista de mis planetas.

Este será tu primero.

Venga, hazlo ya, Fneep. ¿A qué estás esperando?

Eh... -¡Eh!

-¿Eh?

Fneep.

Fneep.

¿Tú has o no has conquistado este planeta?

Pues yo...

No.

Te... Te mentí.

Mi nave se estropeó y necesitaba un rescate.

¿Qué está haciendo?

¿Has hecho que venga hasta aquí a rescatarte?

Eh... Pensé... que, como eres mi padre, vendrías a...

¿Verte fracasar de nuevo?

¡Yo soy Grogon el Conquistador!

No Grogon el Holgazán.

Cuando me llamaste, estaba conquistando una nébula.

¿Sabes lo difícil que es?

Son casi todo gas.

¿Qué tipo de scaldroniano pide ayuda?

¿Leíste el primer paso del manual? Sí.

¿Y lo leíste otra vez para asegurarte?

No dejaremos que esa gelatina azul le hable así.

Bueno, ya que estamos...,

¡Oh!

...voy a conseguir mi milésima victoria.

Conquistaré este planeta

y atraparé a sus habitantes yo mismo.

¡Oh!

¡Papá, no puedes!

Tú no me dices lo que puedo hacer y lo que no.

Yo digo lo que se puede hacer y no hacer.

Tú... Tú... Tú no lo entiendes.

Estas criaturas son más... más fuertes de lo que imaginas.

No tan fuertes como esto.

Son grandes y disparan con la boca.

Pero es nueva.

Uno de ellos es una bola llena de espinas afiladas.

Otro posee el poder de succionarte la vida

sin ni siquiera tocarte.

¡Oh! No hago eso, ¿verdad?

Y otro es una fuerza imparable, realmente enorme

con un cuerno en la cara.

¿En la cara?

Sí.

¡Capaz de destruir todo a su paso! ¡Oh!

Hay otro tan peludo y con una cola tan...

¿Peludo y cola? Sí.

¿Y qué hacen?

Eh... Nada en realidad. La verdad es que no da tanto miedo.

Pero los otros...

Ahora que lo pienso,

este insignificante planeta no se merece mi tiempo.

Y eso significa que no volverás a casa.

Irás al siguiente planeta, en el que fracasarás conquistándolo.

Sí.

¿Por qué hace esto Fneep?

Para protegernos.

Lo hago por tu propio bien, Fneep.

Solo así dejarás de ser un debilucho y un inútil.

(ALTAVOZ) "Aterrizada tripulación".

"Reunión urgente para la vergüenza de Fneep".

(Risa sarcástica)

Basura. -¡Oh!

¡Qué insignificante!

¡Qué gran decepción!

Eres mucho más pequeño que el resto de nosotros.

Yo aposté por ti, chico.

(RÍE SARCÁSTICO)

-"Preparaos para el lanzamiento".

Coordenadas a... ¿Adónde vamos?

¿A los pantanos de Scorpulus,

al punto centro de Gamma Six,

a los campos ardientes de Dennis...

o al implaneta del Cuadrante Elty-Dos?

¿Adónde quieres ir, Fneep?

A casa.

¿Cómo has dicho?

(Golpes)

¿Eh? -¡Oh!

-"Brecha en la primera planta".

¡Oh!

¡No veo nada!

¡He dicho que quiere irse a casa!

¿Qué es esto?

¿Qué hacéis? Estáis en peligro.

Me río en la cara de la no seguridad.

Fneep, ¿esa es la aterradora bola de espinas?

¿En serio? ¿Esa cosita?

Cuchi, cuchi, cuchi.

Ajá.

Pequeñito y puntiagudo.

Te ayudaremos a volver a casa.

Y eso es lo que vamos a hacer.

Solamente volverá a casa si conquista un planeta

y eso nunca... Ha conquistado uno, este.

¿Verdad, Fneep?

No, es mentira.

Me dijo que no lo había conquistado.

Te...

mentí sobre mentirte.

¿Lo has conquistado?

Eh... Sí.

Y somos sus prisioneros.

¿Eso es cierto?

Eh...

Yo... Eh...

Supongo, pero...

Podrá liberarnos si él quiere. ¿No es así?

Bueno, sí, supongo que sí.

No, no puedes. Somos scaldronianos

y no liberamos a nuestros prisioneros.

Los scaldronianos hacen lo contrario.

Es mi planeta y haré lo que quiera.

Todavía no es tuyo, Fneep.

Aún no veo tu estrella en el cielo.

Y, si tu estrella no está en el cielo,

el planeta sigue libre.

Supongo que, al final, tendré que conquistarlo yo mismo.

¡Rendíos ante mí! ¡Oh!

¡Cuidado! Es nueva.

Es de mala educación señalar.

¿Es de mala educación? Si pudiera, señalaría todo el día.

Te apuntaría a ti, a ti

y a ti, a ti y a todos.

¿Para qué sirve esta cosa?

¡No aprietes...

eso!

(GRITA)

¡Oh! -(GRUÑE)

¡Trompa!

(GRITA)

(GRITA)

¿Eh?

¿Eh? ¿Eh?

Hum...

Vaya, Fneep, ¿perdiste tu estrella?

No importa.

Yo tengo la mía aquí.

No nos gustaría que este planeta no se conquistara, ¿verdad que no?

¿Eh? Pero ¿qué...?

(RÍE)

Así es,

peludo y con cola.

(RÍE)

(RÍE) ¡Ay, madre!

(GRITA)

¡Oh, oh!

(GRITA)

Te tengo.

¿Eh? (GRITA)

(GIME)

¡Oh, oh!

¡Eh, esperad, dejadme en paz!

¡Eh, no toquéis a mi amig...!

Eh... Eh... Digo, a mi...

¿"Amigo"?

Ibas a decir "amigo".

No. Quería decir...

Regla 6: Nunca termines algo que estoy terminando yo.

¡Amigo!

¡Oh!

(GRITA)

(GRITA)

Lanzaré mi estrella, pero ¿dónde la he...?

¡Oh!

¡Oh! Mira esto.

¿Eh? -¿Para qué servirá?

-Déjame ver. Quiero... Espera.

¡Oh! ¿A quién quiero engañar?

Es como una especie de huevo.

-¿Huevo? Aquí no hay espacio para... ¡Ay!

Estoy bien, mamá.

No hace falta que me mimes.

No importa que no pueda volar.

Creo que voy a... (TOSE)

...a arrastrarme por el suelo como un pequeño gusano.

(SE ESFUERZA)

¡Oh, oh, oh!

¡Oh, oh! ¡Trompa!

¡Oh, la estrella de Fneep!

¡Es la estrella de Fneep!

La necesita para lanzarla al aire y salvarnos.

(SE ESFUERZA)

¡Oh! No te entiendo muy bien, querida.

¡Oh!

¡Oh, eso!

Sé que estás por aquí.

(RÍE)

¿Qué?

¿Eh?

¿Eh? Aquí también.

Estoy aquí, estoy aquí. Suéltame.

¡Trompa!

¿Munki? ¡Dale la estrella a Fneep!

Lo sé. ¿Qué está pasando?

-¡Munki volando!

Sí, claro.

Munki volando.

A mí me da igual.

Yo me arrastraré al borde de la desolación y la decepción

el resto de mi vida.

¡Yupi!

Si Fneep no consigue su estrella, se acabó.

Sí, lo... lo pillo. Nuestro futuro está en tus patas.

Sin presión,

pero en serio.

¡Oh! ¡Es muy importante!

Lánzala tú.

¡Oh! Chocará contra la nave. Alguien tiene que llevarla.

¡Yo! ¡Yo, yo, yo, yo, yo, yo! ¡Puedo cogerla!

Ni hablar, jovencita. Tú te quedarás...

¿Justo aquí, el resto de mi vida, sin hacer nunca nada?

-No, eso no es...

-Mamá, puedo hacerlo.

Llevo toda mi vida esperándolo.

-Venga, si saliste ayer.

-No voy a dejar que Trompa te lance.

¿Y si falla? (RÍE)

Pistachos.

No será tan importante cuando... De nuevo.

Es muy importante que Fneep tenga su estrella.

Puede gustarme o no,

pero tu sitio no está en este nido

y, aunque nunca llegue a entenderlo,

tu sitio está en el cielo.

¡Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí!

¡Gracias!

Tu solo agarra esto. Te llevaré con Fneep.

¡Sí, señor, señora, señor!

Voy a volar, mamá.

Así es, querida.

Así es.

¡Uy, uy!

¡Oh! ¡No!

¡Ya voy!

(RÍE)

¡Se acabó!

(GRUÑE)

¿Sabes? Creo que es un buen momento

para dar un discurso intimidador.

Uno que te haga temer al pueblo de Scaldron.

Algo que te haga saber que has perdido la batalla.

Déjame ver.

Estampida.

¿Qué? ¿Qué es eso?

Estampida.

¿Estampida?

(Grito)

¿Qué?

(Voces indistintas)

-¡Yuju!

Peludo y con cola.

-¡Oh, yuju!

(RÍE)

Vamos. -¡No, no, no!

-Sí. -No, no.

Soy Grogon el Conquis...

¡Estampida!

(GRUÑE)

Estoy furioso, oh.

(GRUÑE) Un regalito para Fneep.

¡Ja!

¿Eh?

¡Oh! Eh...

Hola, hola, chicos.

¿Habéis leído el punto 65 del "Manual de usuario"?

¿Eh?

¿Sobre cómo distraeros y que no sepáis lo que os espera?

¿Tú? ¡Oh, oh!

¡Oh, oh! Vuelo.

(LADRA)

(GRITA)

¡Fneep!

¿Alguna vez has leído el punto 65 del "Manual de usuario"?

Sí, sobre cómo distraer a...

¡Ay, Dios!

Nunca falla.

¡Oh, no!

¡Ese no es su color!

Ahí lo tienes, Fneep,

mis 1000 planetas.

No. ¿Cómo que no?

Tu estrella está en el cielo,

pero no les has conquistado.

¡Ja! A juzgar por estos, eso será muy fácil.

No lo sabes, pero tienen un arma secreta.

¡Ajá! Por supuesto, nuestro secreto.

Eh... Además, tenemos un arma secreta...

Algo más poderoso de lo que yo haya visto jamás.

¿Más poderoso que...? Sí.

Más poderoso que el rayo de Gustagoripioa.

¿Y más poderoso que...? Sí.

Más poderoso que el ojo cegador de Mezmorio.

¿Y más...? Sí.

¿Y más...? ¡Sí!

¡Sí!

Y aquí está.

¿Qué es esto? ¡Quítamelo, quítamelo, quítamelo!

Es un abrazo.

Eres mi padre y te quiero.

¿Y qué está pasando?

Tranquilo, todo irá bien.

¿Qué me estás haciendo?

Te hago sentir especial.

¡Eso es!

¿Eh? ¿Qué...? ¿Qué...? ¿Qué estáis mirando?

Nunca te han abrazado.

¡Abrazos! ¿De qué sirven, eh?

Tonterías, suave, achuchable.

Espera. ¿Qué estás haciendo?

Por eso eres tan gruñón.

¡Tonterías!

¿Qué estás haciendo?

¡Oh! Tú quieres uno.

Aléjate del erizo.

Lo que necesitabas era un...

Déjame que...

¡Ja! ¿Lo ves?

Ni tocar ni abrazar al puntiagudo.

Yo sí siento... ¿Calor y cariño?

Sí.

¿Especial? Sí.

Todos debéis sentirlo.

(Gritos)

(GRITA)

Suelo, suelo, suelo, suelo.

¡Oh! ¡Oh!

Suelo, suelo, suelo.

(RÍE)

(RÍE) Mirad cómo vuelo.

(GRITAN)

(TODOS) ¡Oh!

Es todo tuyo.

No voy a hacerlo.

Este planeta es todo vuestro, no mío.

Ya, pero tira fuegos artificiales.

Muy bien, pero vamos a hacerlo a mi manera.

Decid "Fneep".

No me da la gana decirlo. No lo hagas.

Pues ahora lo voy a decir, lo voy a decir muy alto.

¡Fneep!

¡Oh! ¿He parpadeado? Creo que sí.

¡Oh!

¡Buen trabajo!

Estoy orgullosa de ti. Gracias, chicos.

Ven aquí.

Vais a espachurrarme.

¡Oh!

Nos vamos a casa, hijo.

¿Y no conseguimos tu milésimo planeta?

Por supuesto. Tengo un planeta en mente

y tú me ayudarás a conquistarlo: Scaldron.

¿Nuestro planeta? Sí.

Tengo una nueva arma secreta

que creo que nuestra gente podría usar.

¡Abrazo!

¡Abrazo, abrazo, abrazando! -¡Oh!

Nunca podré agradecéroslo, pero, toma, quedaos esto.

¡Oh, perlas!

No. (GRUÑE)

Te echaré de menos. Pues yo a ti no.

¿Qué? Eso mismo.

Ya, ya.

Fijaos qué feliz con su regalo.

-¡Ah!

(RÍE)

¡Niños!

Y Rocky.

(GRITA)

¡Vuelo!

Y tú, mi peludo amigo, me has ayudado mucho.

¿Hay algo que quieras?

(Tripas)

Bueno, puede que haya... una cosita.

("Special Star", Mango Groove)

¿Te gusta?

(CHILLA COMO UN MONO)

¡Increíble!

¡Ja! Eso es, he vuelto.

¿Preocupados?

Creíais que había terminado, ¿eh?

Vamos, arriba todos, arriba.

Eso es.

No os vayáis. Quiero que bailéis conmigo.

Sí, moved esas pezuñas.

# Mueve los hombres. Sacúdete de lado a lado.

# Mueve los hombres. Sacúdete de lado a lado.

# Mueve los hombres. Sacúdete de lado a lado. #

¡Ay, mi espalda!

¿Eh?

Bah, quédatelo.

(Aplausos)

Recoge las palomitas y los envoltorios.

# Sí, sí, sí, sí.

# "A jungle beat, a jungle beat, a jungle". #

Vamos a mover esos hombros. Sí, señor, ustedes también.

Aún sigues comiendo palomitas. Vamos.

Venga, cielo, puedes hablar.

No seas tímido.

Uno, dos, tres y...

(HABLA EN UNA LENGUA AFRICANA)

(TARAREA)

Eh, eh, eh, no salgáis todos de golpe.

Así provocaréis una estam... ¡Oh! ¡Estampida!

(GRUÑE) ¡Qué mala vida llevamos los erizos!

Ya me he quedado solo otra vez. ¿Eh? ¡Oh, oh!

¡No, no!

Vete de aquí.

Ven conmigo. ¡Ay!

¡No, no, no, no!

Así, ¿lo ves?

¿Ver... el qué?

No... No... No sé de qué estás hablando.

¡Oh!