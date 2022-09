Dos colegas al rescate

(CHICO) ¡Ay!

¡Estoy atrapado en el bote de galletas!

¡No me puedo mover!

En serio, estoy atrapado. (CHICO) ¿Qué es esto?

Ayúdame a salir. ¿Vestido así?

Gracias. No lo vuelvas a hacer.

Te prometo que no volveré a meter el pie en el bote.

¡Anda, hola!

Corre, Ludvigsen. Ya ha empezado. ¿El qué?

Uy, el público ya está aquí. ¡Sí!

¡La peli ha empezado!

(Golpes)

Creía que teníamos más tiempo. Date prisa.

¡Ya voy!

Ah, oye, Ludvigsen, tienes la bragueta bajada.

(Cremallera)

(Música country animada)

¡Allá vamos!

# (AMBOS) Si vives en un túnel, muchas cosas pasarán.

# Alguna historia para alucinar.

# Creíamos que el techo era roca de verdad.

# Y un agujero un día apareció.

# Y dentro vimos algo raro, un tío peculiar

# con grandes ojos, pelo y color gris.

# Y pronto descubrimos que era un tipo de animal.

# Con gran sorpresa conocimos al tejón.

# Arriba vive un tejón.

# Arriba hay un tejón.

# Arriba vive un tejón, hay un tejón.

# No es un "hipodrilo" ni un "cocopótamo".

# Simplemente hay un tejón. #

Dale, Tejón.

Y ahora, esto.

Fantástico.

Y ahora veréis.

(Armónica)

# Le doy los buenos días. Piensa en lo que vas a hacer.

# No me encierres o me enfadaré.

# ¿Te pone triste o contento que estemos aquí?

# Escapaste en la otra dirección.

# Arriba vive un tejón, arriba hay un tejón.

# Arriba vive un tejón, hay un tejón.

# No es un "hipodrilo" ni un "cocopótamo".

# Simplemente hay

# un tejón. #

(Para la música)

Ay, pobre Tejoncito, te habrás hecho daño.

Pobrecito, ay, "cuchi", "cuchi", "cuchi"...

¿Tienes sed? ¿Quieres comer?

¿Quieres que te ponga una tilita? Lo estás malcriando.

Este tejón lo que necesita es más disciplina y menos mimos.

Granujilla mío... ¡Uy, para ya!

(RIENDO) ¡Me haces cosquillas! Venga, Knutsen, para.

Ya es tarde, a dormir. Chico guapo...

¿Ya quieres dormir? Si la peli acaba de empezar.

Knutsen, son las 22, la hora de dormir.

¡Venga! Son las 19:30.

¡Ah! ¿Qué dices? Si está clarísimo que son las 22.

¿Las 22? Es imposible que sean las 22.

Knutsen, ¿quieres mirar hacia allí?

Ese reloj marca las 22. ¡Ah!

Ja, ja. No sabes leer la hora.

No sabes leer la hora. Mira quién habla.

Pues mira mi reloj, listo,

marca las 19:30, hace cinco años que son las 19:30.

O sea que no me digas que no sé leer la hora.

Además, estoy muy cansado

y no quiero pasarme la noche discutiendo qué hora es.

(BOSTEZA)

Ay..., leeré un ratito. Vamos a ver.

Este lo he leído, este también.

Este, unas cuantas veces...

¡Oh! ¿Knutsen?

Serás mal amigo.

Me falta un tebeo de vampiros.

Siempre me robas mis cosas. Te aseguro que no.

Volverás a oír ruiditos raros otra vez

y a ver monstruos en la oscuridad.

Es lo que te pasa cuando lees esas revistas

de miedo. Reconozco... Solo me he leído esa

de las pobres chicas.

¿Qué pobres chicas?

Sí, hombre, esas pobres chicas que buscan novio.

Y ahora quiero dormir. Pues no me despiertes

cuando tengas pesadillas. Tranquilo.

¡Je, ja!

(BOSTEZANDO) Oye, Ludvigsen,

¿hoy nos teníamos que lavar los dientes?

No, nos los lavamos los sábados,

antes de abrir las bolsas de chuches.

Sí, somos unos tíos listos.

Buenas noches. Buenas noches, Knutsen.

(BOSTEZANDO) Buenas noches, Tejoncito.

(RONCAN)

(CHICA, RESPIRA AGITADAMENTE)

(OLFATEA)

Amanda, nos van a alcanzar.

No hables, papá.

¡Corre!

¡Aquí!

(HOMBRE) Roret, ¿qué te dice tu nariz?

¿Dónde se han metido?

Están por allí.

¡Ah!

# Salid de ahí... #

Aquí no están, tontaina.

Tú y tu nariz inútil. -Pues yo los huelo.

(OLFATEA)

Aquí.

¡Eh!

(OLFATEA)

Están allí.

¡Oh!

¡Vamos!

¡Ya te tengo!

¡Papá!

¡Vete de aquí, Amanda!

Ve a buscar ayuda.

(TODOS) Oh, oh...

(TODOS) ¡Ah!

Hola, chicos, ¿se puede saber...?

¡Oh, papá, no!

(Música triste)

(Silbato de tren)

(Golpe metálico, grito)

¡Ah!

(RONCA) ¡Ludvigsen, Ludvigsen!

He oído... ¡Oye, Ludvigsen, despierta...!

¡Ludvigsen, ha pasado

una cosa horrible! ¡Ludvigsen!

¡Ludvigsen, ah, Ludvigsen!

¡Ay! ¡Ludvi... gsen!

(SUSURRA) Alelado.

¡Uh!

¿Qué me has dicho? Te he dicho "Ludvigsen".

Me has dicho "alelado". Qué va, no es verdad.

Pues yo he oído "alelado". ¿Yo? ¿Te crees que yo...?

¡Ni pensarlo!

¿Una barbaridad así? ¡Qué va!

En serio, Knutsen,

no me puedes despertar en plena noche con tonterías.

No son tonterías. Ha habido un accidente, Ludvigsen.

Un accidente horrible y espantoso en nuestro túnel.

Pero ¿dónde?

En mi sueño.

¿Eh? He soñado

que procedía de allí.

Pero ¿no...?

¿Dices que lo has soñado? Sí.

¿Ves como son tonterías?

Pero me ha despertado.

O sea que tenemos que investigarlo.

Levanta. Pero si aún son las 12.

¡Venga! Mira.

No voy a levantarme en plena noche.

Es que ha sido un sueño monstruoso.

He leído sobre un monstruo tejedor

que ataca a las señoras, les deshace los jerséis.

Y ellas: "¡Ah, ah, ah!". Para. Para, para.

¿Qué te he dicho?

No te hace ningún bien...

(AMBOS) Leer revistas de miedo.

Ya lo sé, pero me gustan... ¡Ay! Oh...

Ah...

Ah. Ah.

(SUSURRA) Tú primero, yo te sigo.

(AMBOS, TIEMBLAN)

¡Ah!

No, no, por favor. Con cuidado.

Tienes que pasar

tú primero.

Es más fácil y es mejor que lo encuentres tú primero.

¿Por qué me toca siempre a mí?

No me empujes. Oh...

Ay... Ah...

¡Ah!

¡Ah, ah! ¡Ah!

(Eco, gritos)

¿Hola? ¡Hola!

¿Hola? ¡Hola!

¿Cómo estás?

¿Cómo te encuentras?

Hola. Despierta...

¡Hola!

Oh, Ludvigsen, ven, corre, ya está, he conseguido

que se despierte. Oh...

Knutsen, déjala tranquila. ¿Y si tiene una conmo... conmo...?

(Música romántica)

Oh...

(BOSTEZA)

Oh...

Hola, guapa. Me llama Knutsen y este es nuestro túnel.

Buenas noches, señorita, Ludvigsen a su servicio.

Oh..., Amanda (TONO DE VOZ ADULADOR) No, no,

Ludvigsen.

Y, dígame, ¿qué le trae a nuestro túnel?

¿A vuestro túnel? Sí, debe de haber caído

del tren y ha venido a parar a nuestro humilde hogar.

¿Por qué hablas así? No sé qué dices.

En plan fino, casi ni te reconozco. Para, no lo aguanto.

Bueno, este es Ludvigsen.

Este soy yo y este es Tejoncito.

Tejoncito es un tejón y vive

aquí arriba, en el techo.

Y has tenido mucha suerte de encontrarnos.

¡Mi padre! Oh, me tengo que ir.

No, no se vaya. Aquí tenemos un perchero

y aquí tenemos...

una mecedora, una de las más rápidas de todo el país.

Ya lo creo, mira.

¡Uh, ah! ¡Uh, ah!

¡Uh, ah! ¡Uh, ah! ¡Uh, ah!

¡Oh! ¡Ah!

Disculpe, es que le faltan un par de tornillos.

Suerte que estoy yo para cuidarlo. Las mecedoras

son peligrosas. ¡Uh!

Genial, pero me tengo que ir, tengo prisa.

Pero antes desayune un poco, ¿eh?

Tenemos quesito de cabra. Permítame que le ofrezca...

a la invitada... (ERUCTA)

¡Ah! ¿Se puede saber qué haces aquí dentro? Vuélvete a casa.

Ay, pobre Tejoncito, no le hagas caso al gruñón.

Hoy está de un raro... "Cuchi", "cuchi", "cuchi".

Deja de malcriarlo, anda.

Tenemos una invitada en casa.

¿Adónde van estas vías? ¿Por dónde se sale?

¿Por qué quieres irte ya si eres nuestra invitada?

Tengo que ayudar a mi padre, está en peligro.

¿En peligro? ¡Ay, madre!

¿Lo has oído? En serio.

Lo ha secuestrado un loco.

¿Un loco? Un perturbado

que se llama Rasputin.

¿Un perturbado?

Obliga a mi padre a crear un suero terrible.

¿Un suero terrible?

Tenemos a una damisela en apuros.

Te ayudaremos. ¡Sí!

Si unimos nuestras fuerzas, seremos más.

Mira, tres, cinco, seis.

Y si contamos al tejón, seremos 17.

Uno, dos..., ¡nueve!

No, Knutsen, siete.

Bueno, la verdad es que estaría bien tener ayuda, pero es que...

Genial, quédate aquí, ahora verás.

¡Ah!... ¡"Tachán"!

Esto pertenecía a mi abuelo, el capitán Knutsen.

¿Y en este trasto se puede viajar?

Yo lo creo. Nos encantan las aventuras.

¿Dónde vamos?

(Truenos)

(HOMBRE, OFF) "Por desgracia,

nuestros héroes no tardarían en dirigirse hacia esta ciudad.

Una ciudad muy triste.

Sus habitantes solo pueden hablar emitiendo sonidos guturales.

Un efecto de la incesante lluvia de agua tóxica

procedente de las nubes que la cubren".

(EMITEN SONIDOS GUTURALES)

"Y esta ciudad se llama...

Bergen".

(Truenos)

(Música terrorífica)

(Música terrorífica)

(Órgano, música terrorífica)

(Puerta abriéndose)

(HOMBRE) ¡Nadie puede escapar

del gran Rasputin!

(RÍE)

(RÍE)

Bienvenido a mi palacio, profesor Felle.

(RÍE)

¡Oh, uh!

¡Uh!

¡Ay, oh, uh!

¡Ay, oh, uh!

¡Ay, ah, uh!

¡Ay, ay, ay!

¡Oh, uh, ah!

¡Ay!

No os quedéis ahí, ayudadme.

(RÍE)

(TARAREA)

Bienvenido a su nuevo hogar.

¿Qué?

Este es mi humilde laboratorio.

(RÍE)

Aquí lo tiene, amo. -¡Oh!

¿Qué le parece, profesor Felle?

¿Dónde está su hija?

Es que se han subido a un tren...

Hemos corrido y, después, hemos intentado...

Pero después nos ha... ¡Vale, vale, ya basta!

No tiene importancia.

Me disculpo por haberle hecho venir a la fuerza,

pero es el científico más eminente y solo usted puede fabricar

el suero que quiero.

Yo no trabajo para miserables.

¡Hará

lo que le digo!

¿O prefiere probar esto?

No me da ningún miedo.

¡Ay!

(Ruidos electrónicos)

(RÍE)

(RÍE)

Prefiero morir

antes que fabricarle el suero.

Muy bien. ¿Y si hiciéramos sentar a su hija

en esa silla?

No se atreverá.

Deje a Amanda tranquila.

¡Oh!... ¡Buscadla!

Y traédmela. Hecho.

¡Enseguida! ¡Ahora mismo, amo!

Y, cuando tenga a Amanda,

acabará el suero.

Bergen será mía

en tan solo una hora.

Dentro de una semana, tendré controlado el país.

Y, antes de que acabe el año, dominaré

el mundo entero!

Nadie me puede parar.

(Pedo de axila)

¡Ah!

(Golpe)

¡Ah!

(NERVIOSO) ¿Cogemos esto?

Sí, claro. También lo cogemos.

No, eso... ¿Y esto?

Bien pensado, nos lo llevamos también.

Tú tranquila. ¿Esto también? Casi se me olvida.

Y a mí. Anda, esto no puede faltar.

Estás en todo, Knutsen. Y tú.

Eres todo un experto en equipajes. Qué bien nos complementamos.

Ya lo creo. ¿Cogemos esto?

¿Estáis seguros de todo esto?

Claro que sí. Sí, te queremos ayudar

a rescatar a tu padre.

Un momentito.

Tengo la sensación de que se me olvida algo.

¿Un horario, quizás, para no chocar con ningún tren?

Ya lo tengo. Debe ser otra cosa. ¿Qué os parece

que cojamos aquel tocador por si acaso?

¡Ja, ja!

¿Y para qué narices iba a hacernos falta un tocador?

Ah, pero vamos a coger ese perchero.

Nunca se sabe cuándo puede ser útil.

Un momento, ¿qué olvidas? No tendrá importancia. Vámonos.

Rumbo a Bergen.

Bergen, ¡allá vamos!

(Música animada)

De camino, podríamos despertar a todo el país.

Buena idea. Ya es muy tarde

para seguir durmiendo.

# Ya brilla el sol y las montañas. #

La primera luz desde hacía tiempo.

# (AMBOS) Despertar y saludar

# al día que ya

# amaneció.

# Se funde el rocío para dar comienzo a un día azul.

# Yo de lay ee iii.

# Música en la radio, es hora de poner allí. #

¡Oh!

Qué belleza, si parece una postal.

# A todos, todos, buenos días.

# Despierta.

# Brilla el sol.

# Despierta ya y disfruta el día.

# Llénalo de alegría. #

¡Buenos días!

# Despierta ya y disfruta el día.

# Llénalo de alegría.

# Los pájaros ya cantan, el día será sensacional. #

Mírame.

Di: "Patata".

# Saludo a los amigos

# y a los que viven lejos. #

Todos arriba, ya son las 7:30.

# Buen día, profe y policía. #

¡Todos arriba!

# ¡Brilla el sol!

# Despierta ya

# y disfruta el día.

# Llénalo de alegría.

# ¡Ah!...

# ¡Ah!...

# ¡Ah!... #

(Para la música)

# Knutsen y Ludvigsen, Knutsen y Ludvigsen, dos tíos alegres

# con ganas de viajar. #

Oye, Amanda, ¿por qué pones esa cara?

Ya verás

cómo todo saldrá bien, Amanda, rescataremos a tu padre,

salvaremos el mundo y lo solucionaremos todo.

Anda, mira, Knutsen,

un túnel. Uy, qué bonito.

Y es muy simétrico. Fantástico.

Confía en nosotros, Amanda.

Lo tenemos todo bajo control.

Relájate y nos ocuparemos de todo, ¿verdad, Tejoncito?

(Silbido de tren)

Knutsen...

¿Sí? Has dicho que habías mirado

los horarios, ¿no? Sí, ahora no pasa ningún tren.

¿Eh?

(Silbido de tren)

Eso no es un tren.

¿Que no es un tren?

¡Has mirado mal el horario, idiota!

Eso no es verdad. Eh...

Mira. Escuchad.

¡Chicos! ¿Qué pone?

¿Ves? ¿Me oís?

¡Se acerca un tren! ¡Cálmate!

Lo pone aquí bien clarito. ¿Dónde está?

¿De cuándo es? Es bueno y antiguo.

He cogido el más antiguo.

Es del Jurásico. Siempre miro yo.

¡Pongamos en marcha este trasto antes de que nos aplaste!

¡Oh! ¡Cámbiame el sitio!

¡Más deprisa!

(GRITAN)

Todo pinta muy bien.

¡Más deprisa!

(GRITAN)

¡Esto es culpa tuya! ¡Cállate!

¡El cambio

de agujas!

Yo me encargo.

¡Toma ya! ¿Lo habéis visto?

¡Oh!

¡Deprisa!

¡Ah!

¡Uf, por los pelos!

Digo... Como os he dicho, lo tengo todo controlado.

(GRITAN)

¿Cómo se para este trasto? Este es el freno, ¿verdad?

Ah, es lo que se me olvidaba. ¿Cómo dices?

Arreglar los frenos.

¿Qué?

Mira que soy despistado, uh...

Es broma, ¿no?

¿Es en serio? ¿No tenemos frenos?

¿Qué dices, no hay frenos?

¡Ah! ¡Uh, uh, ah!

(GRITAN)

(RORET) La chica tiene que estar por aquí.

(ESBIRRO) No puede estar lejos. -Claro que sí.

Es un cálculo muy preciso. -¿Eso te lo dice tu nariz?

¡Oh! -(RÍE)

¿Quieres parar de hacer eso?

¿Ahora te has enfadado?

Mira que eres quisquilloso.

Pues yo también sé hacer lo mismo.

¿Eh?

¡Es ella!

(Frenazo)

Mi nariz dice que por allí.

(Música de acción)

(GRITAN)

(GRITAN)

(GRITA)

(GRITA)

(GRITA)

(GRITAN)

(GRITAN)

(Trino suave de pájaros)

Mira, Ludvigsen.

Es igualita que tu tía.

Por favor, no insultes al cerdo. ¡Ay, no!

¡Tenemos que saltar!

¡Ahora!

(GRITAN)

¡Cámbiame el sitio!

¡Quiero mi sombrero!

¿Es tener muy mala suerte o es un día normal para vosotros?

Hombre, este es un poquito peor de lo normal.

(VOZ ENGOLADA) Pero qué buenas vistas, ¿eh?

(GRITAN)

¿Qué narices es eso de ahí?

(GRITAN)

(Silencio)

¿Por qué está todo oscuro?

¿Nos hemos muerto? Entonces ¿esto es el cielo?

¿Quién me ha tocado la rodilla?

Pero ¿qué son estas...

¡Calamares! ...cosas?

Y yo qué sé.

(BALBUCEA)

Mira, Knutsen.

Manos que flotan en el aire.

Pero qué asqueroso es este sitio.

A mí me parece que ya hemos llegado a Bergen.

(RORET, OLFATEA)

Mi nariz me dice que está dentro.

Parece un parque temático.

Pasa. -¡Ah!

(Música circense)

(BALBUCEAN)

Tiene que acabar

en algún momento, ¿no?

¡Oh!

(GRITAN)

(GRITAN)

(RUGE)

(Silencio)

(Golpes)

¡Ah! Genial, tengo tripas de pez en los calzoncillos.

En serio, Knutsen, que hay una dama delante.

¿Dónde?

Oh, oh...

(GRITAN)

Ay, ¿por qué me pegas?

(GRITAN) -Eso es

de mala educación. -(GRITAN)

Me has hecho daño. Lo siento, yo...

¿Qué te había hecho ella?

No era mi intención.

Tendría que darte vergüenza.

(GRITAN) Bueno, ya está bien.

Oh..., tenemos que salir de aquí.

Muy bien que hacéis, ahí tenéis la puerta.

Knutsen... ¿Sí?

Esto no se lo contaremos a nadie. (BALBUCEA)

No, secreto total.

(Sonido de trompeta)

(Sonido de pito)

¿Aún está abierta la feria? No, la cerraron hace 20 años.

¿Y entonces por qué seguís aquí los dos?

Esto nos gustaba tanto que nos quedamos.

No hay un sitio mejor para nosotros.

Te quiero, fantasmita.

¡Ay, mi esqueleto guapetón!

¿No te parece que mi cabello está apagado?

¡Para nada!

Si tienes el cabello lleno de vida. -Venga ya,

no seas mentiroso.

Hay que ser rarito para querer vivir aquí.

Sí, en una cueva bajo tierra.

Sí, seguro que a vosotros os debe resultar muy extraño.

¿Ah, sí? ¿Y eso por qué?

(ESQUELETO) Ya queda poco.

Esa es la salida.

(GRITAN) ¿Qué ha sido eso?

¿La tienes? -Sí.

(RÍEN)

Hora de cerrar.

(RÍE)

¡Se han llevado a Tejón!

¡Quietos ahí, roba tejones!

¡Os lo ordeno!

Es imposible salir mientras la ballena

tenga la boca cerrada.

Ahora os tendréis que quedar aquí también para siempre.

(LLORA)

Tejoncito...

(LLORA)

Tejoncito...

Se han llevado a Tejoncito. No llores.

Seguro que Papá Noel te trae otro. ¡No!

Pero piensa en el padre de Amanda.

La pobre no puede comprarse otro padre

por Navidad. Eso sí que es triste.

(ESQUELETO) Llorar no sirve de nada.

Venga, ¿alguien se anima a echar una partida de cartas?

¡Eh!

(RÍE)

No puedo con esto. ¿Con qué, Knutsen?

Con quedarnos aquí para siempre. No puedo, llévame a casa.

Oh, tiene que haber una salida. Tengo que ayudar

a mi padre. Tejoncito...

Chicos, se suponía

que ibais a ayudarme. (LLORA)

(LLORA)

¡Nunca encontraré a Tejoncito!

# Esto ayudará. Ayudará.

# Las lágrimas caerán.

# Las lágrimas caerán.

# Llorar puede irte bien.

# Es fácil, tú prueba y verás. #

¡Oh! # Llorar puede irte bien.

# Llorar puede irte bien. (FANTASMA) Muy bien.

# Es como un día gris. De gran tormenta.

# Las penas dejaré correr.

# Llorando seguiré... hasta no poder más. #

Venga, Knutsen.

# Llorar te ayudará a quitar las penas y olvidar

# los sentimientos que te hacen sentir mal.

# Nadie vive siempre sonriendo y feliz.

# Hay días que uno tiene que gritar.

# Llorar puede irte bien. #

(LLORA)

# Las lágrimas se secarán.

# Esto ayudará. ¡Oh!

# Las lágrimas caerán. #

(MEDUSA, BALBUCEA)

(Escala musical)

¡"Tarán"!

Ah, me ha sentado bien, ya estoy mejor.

# Llorar puede irte bien.

# Llorar puede irte bien.

# Llorar puede irte bien.

# Llorar puede irte bien.

# Llorar puede irte bien.

# Llorar puede irte bien. # Llorar puede irte bien.

# Llorar puede irte bien. # Llorar puede irte bien.

# Llorar puede irte bien. # Llorar puede irte bien.

# ¡Ah!... #

(Silencio)

(Truenos)

(RORET) El amo estará muy contento

con nosotros.

Oh...

Profesor Felle,

tengo una sorpresa para usted.

A ver si adivina

qué hay en la bolsa.

¿O debería decir quién hay en la bolsa?

¿Eh, lo adivina?

¡Amanda!

¿Qué es esto?

(RUGE)

¡Ah!

¡Ay!

¡Ay, no! ¡El pelo, no!

¡Mi nariz! ¡Mi nariz!

Sacad

a ese animal de aquí.

Ven aquí,

pedazo de...

La bolsa. Volved a meterlo en la bolsa.

Tendrán que ponerme una vacuna.

Pues a mí me ha arrancado

la nariz. -Tú y la pesadez de tu nariz.

¿Quién demonios va a querer una nariz que no es capaz

de distinguir entre una chica y un tejón?

No es tan fácil como parece. Y menos en Bergen.

¿No es tu nariz eso que está

en el suelo?

¿Y ahora la voy a tener que sujetar así toda la vida?

Sácalo de aquí.

Como no os vayáis y encontréis a Amanda inmediatamente,

os puedo asegurar,

idiotas, que la nariz

no será lo único que perderéis.

¿Amanda? ¿Dónde estás, Amanda? ¡Amanda!

¡Amanda! ¡Uh!

Amanda, sal, Amanda, sabemos que estás aquí.

Yo creo que se ha ido. Tenemos que encontrarla.

Y a Tejoncito... "Cuchi", "cuchi", "cuchi".

¡Ajá! ¿Cómo que ajá?

Ese paso está cerrado.

Eso puedo resolverlo usando mi inteligencia proverbial.

Y ahora, una buena patada.

¡Vale!

Tres, dos, uno.

¡Uh, ha sido una superidea!

¡Ja, ja!

¡Soy un genio!

¿Eh?

¡Ah!...

¡Ay, ay, ay!

(BALBUCEANDO) Hola, Amanda.

¿Estás bien?

Claro que sí, las 14:30. ¡Uh!

(RÍE)

Si alguna vez me piden que lo vuelva a hacer,

la respuesta será que sí.

(BALBUCEA) ¡Uy! ¿Es mi culo lo que habla?

No, te aseguro que no soy tu culo.

Te podrías haber esperado a que me apartara.

(VOZ ENGOLADA) En marcha, Amanda,

a rescatar a tu padre. No, no, no.

Sois muy amables y tenéis buena intención,

pero... Pero ¿qué?

Que lo convertís todo en un caos.

Lo nuestro no es un caos. Estoy de acuerdo.

No reconoceríamos el caos ni teniéndolo delante.

(ESQUELETO) ¡Ah!...

(Electricidad)

¡Ay, mi madre!

Salud.

Define caos.

¡Ah!

¿Hemos dicho algo malo?

Oye, espéranos.

Amanda, ¿no podrías...?

Solo queremos ayudarte.

No lo entiendo. Se aleja de nosotros.

Cómo echo de menos la vagoneta.

Y a Tejoncito. Yo también, lo confieso.

(Truenos)

(CHICO) ¡Bah! Me da la sensación

de que esta tarde no vamos a pescar ni un solo pez

por aquí, ni un triste arenque.

¿Te das cuenta? Mira que te he dicho que cogiéramos la red.

¿En esta alcantarilla?

Y, dime, ¿qué crees que hubiéramos atrapado en la red

después de toda la tarde arrastrándola por aquí?

Pues nada. -Sí, exacto.

(Golpe)

Angus, detrás de ti.

¿Y eso qué es?

Parece un saco. -Sí, eso ya lo veo.

¿Sabes qué?

Nos lo llevaremos a casa y nos quedaremos lo que haya dentro.

# (ANCIANO) Oh, noches de oscuridad.

# Oh, noches de soledad. #

(TARAREA)

(TARAREA)

¿Eh?

¡Angus, Agi!

Por fin volvéis.

Pero ¡bueno!

Sí que habéis pescado hoy. -No son peces, Alfred,

es un saco.

Hoy no hemos pescado ningún pez, solo hemos encontrado este saco.

¿Y qué hay dentro del saco?

Aún no hemos mirado qué hay dentro.

Sí, solo por fuera.

Pero, Alfred... -¿Qué?

¿Crees que nos podrías ayudar?

¿Que os ayude a ver qué hay dentro?

Está bien, pero deprisa, que no tengo todo el día.

¡Ahí va!

¡Ay, mi madre, si está tieso!

Bueno, pues aquí en medio no podemos dejarlo.

¿Y si lo dejamos en el embarcadero?

¿Para qué? -Para cobrarle un buen alquiler.

Es grandote. -Sí.

Así nos haremos ricos y nos iremos de aquí.

Sí. -Lo he oído todo.

A ver, ¿qué he dicho?

Que pensabais cobrarme un alquiler alto por vivir en el embarcadero.

Sí, pero también que podrías usar la barca y el muelle.

Y el jersey de Angus. -¡Eh! ¡Eso sí que no, hombre!

Este túnel me parece muy raro. -Sí, pero nos gusta vivir

al lado del mar, el aire es muy puro.

(TODOS) ¡Oh!

¡Venga, todos a cubierto!

¡"Mayday"!

¡Angus!

¡Angus!

¡Agi!

¡Estoy perdido!

¡Se acabó!

¡Es el fin!

¡Angus!

(AGI, LLORA)

(AGI, LLORA)

(Órgano, música tenebrosa)

(AGI, LLORA)

El monstruo marino se ha llevado

a todos los nuestros.

Ya solo quedamos nosotros.

Eso no era un monstruo marino, era una máquina.

¿No lo habéis visto?

Querido Tejón, no deberías burlarte de nuestro destino.

Todos los nuestros han desaparecido en el mar.

Vuestros amigos podrían estar vivos.

¿Cómo dices? -Si seguís a esa máquina,

podríais encontrarlos.

¿Estás seguro de que nos ayudarías?

Oh, por favor, serías nuestro rey, oh, gran Tejón.

¿Yo un rey?

¡Sí! -Sí.

Nuestro poderoso rey.

Solo soy un tejón normal y corriente.

Eres el único que puede salvarnos.

Majestad, ¿seríais tan amable de inclinaros un momento?

Ay...

Sí...

(AMBOS) Sí.

Nuestro poderoso rey.

¡Hurra!

Muéstranos el camino. -Que no tenemos todo el día.

Venid, vamos a rescatar a vuestros compañeros.

¿Ya hemos llegado? No.

¿Ya hemos llegado? No.

Vale, solo pienso en voz alta.

¿Ya hemos llegado?

(Truenos)

¿Esto es... Bergen? Sí.

Y mi padre está prisionero en esa torre.

(VOZ ENGOLADA) Confía en mí, Amanda.

Permíteme que sea tu valiente caballero.

Mi fiel escudero y yo resolveremos el entuerto.

¿Escudero yo?

¿Ahora soy tu criado?

Tú solo piensas en tu pulgoso Tejón.

¿Pulgoso? Perdonad...

Mirad, chicos.

Habéis sido muy amables y valientes.

Muchas gracias. Pero, Amanda...

Amanda, Knutsen se puede quedar aquí. No hace falta que venga.

¿Cómo has dicho? Mira qué listo. Muchas gracias,

pero ya me las apañaré solita.

No puede ser más peligroso que ir con vosotros dos.

Amanda...

Se ha ido. Sí,

y, por tu culpa, estamos aquí fuera muertos de frío.

¿Por mi culpa?

Eres un inútil. ¿Un inútil?

Me da igual, me voy a salvar a Amanda, amigo, me necesita.

Pues yo, a salvar a Tejoncito, y tú puedes quedarte

aquí sentado con tu culo gordo. ¿Mi culo gordo?

Perdona, es la cabeza gorda.

¿La cabeza? ¡Ahora verás!

Pues tú eres un tonto, un salvaje,

un... memo... y un...

melón.

¡No!

Eh...

¡Oh!

¡Ah, mi corbata de piano!

¡Mi corbata de piano!

Ah...

Esta ha sido la gota que ha colmado el vaso.

Ahora, búscate la vida solo.

Perfecto, muy bien.

Vete bien lejos.

No sufras. Esta será la última vez

que me verás. ¿Y dices que eres mi amigo?

Pues ¿sabes qué?

Parece que te hayas cagado encima.

¡Ludvigsen!

¡Vuelve aquí!

Esta discusión no se ha acabado.

Adelante.

Mirad,

el laboratorio está arriba.

Pero ¿cómo llegaremos hasta allí? -Eso es muy fácil.

(AGI) ¡Oh!

¡Esto es increíble!

Anda, mira, esa es Alice.

Y aquella es Veranda.

(AGI) ¡Y ahí está mi Angus!

Era una tarea muy sencilla.

¿No entendéis la importancia de que capturéis a Amanda?

El profesor Felle no colaborará a menos que tengamos a su hija.

¡Papá!

Por eso necesitamos a Amanda.

No me cansaré de decirlo,

sois un par de inútiles,

unos incompetentes totales en todo lo que hacéis.

(Pedo de axila)

Os enseñaré en qué punto estamos. Traedme una rata.

Ay, no, ¿qué le quieren hacer a Romon?

Allá vamos.

Puedes salir.

Hacia allí.

Súbete

a esa madera.

¡No, Romon, no lo hagas! -¡No, no!

Esto es el suero de los zombis, el arma que me convertirá

¡en el líder más poderoso de la historia!

¿A que es una pasada?

Pero el suero que tengo solo funciona en ratas.

Yo quiero que funcione en humanos y, para eso, necesito

la colaboración del profesor Felle.

Traedme a Amanda ahora mismo.

(Pedo de axila)

Pensadlo bien, ¿queréis ser mis generales

o preferís acabar como él?

Queremos ser...

# No te oigo. #

Nos vamos a buscar Amanda.

¿Y qué hacéis aquí parados? (RORET) Nada, amo.

(ESBIRRO) Ya nos vamos.

(RÍE)

El mundo entero bailará al son del guapísimo, genial

y extraordinario Rasputin.

¡Amanda! Chis.

Amanda, hija, ¿qué haces aquí?

Márchate corriendo.

No pienso dejarte aquí.

No tendrías que haber venido, Amanda.

Rasputin no puedo hacerme ningún daño si no te tiene a ti.

No, papá. No pienso dejar que te quedes aquí,

pudriéndote en manos de ese monstruo.

Y nadie me podrá detener, sí.

# Tengo la victoria a mi alcance. #

Sí, pequeñas ratas mías,

pronto seré imparable. ¡Quietos ahí!

Ni un paso más.

Saltad.

Dad la vuelta.

(RÍE)

Esto va a ser muy divertido.

¡Deprisa!

(RÍE)

(INTERFONO, BALBUCEA)

¿Una entrada dice?

Pero es que... (BALBUCEA)

(BALBUCEA)

Sí, sí, lo entiendo perfectamente.

Pero el problema es que no llevo dinero, de verdad.

¿Acaso actúa algún grupo dentro tal vez?

(BALBUCEA) Sí, sí, lo entiendo

muy bien, pero es que yo solo necesito entrar un segundo

a por una persona y saldré, se lo prometo.

(BALBUCEA)

Entiendo, bien, de acuerdo, pues espero no ofenderle,

pero siento decirle que, aquí, el servicio

deja muchísimo que desear.

Pues muy bien, tendremos que probar otra cosa.

¿A ti se te ocurre algo, Knut... sen?

(Música triste)

Oh...

No...

¡Ah!

¡Ludvigsen, Ludvigsen, eres un...!

¡Ah, uh! ¡Ah, uh! ¡Ah, uh!

¡Ah!

Aquí estás, ya me lo imaginaba, eres un idiota, idiota, idiota.

¿Eh?

¿Es forma de tratar a tu amigo?

Es que... Eres un irresponsable,

por no decir un tonto. Eres un idiota, idiota, idiota. Idiota.

¡Ay!

(Música triste)

Oh...

Lo siento mucho, Ludvigsen.

¡Ah! ¿Estás bien, papá?

¡Amanda!

¡Amanda, eres tú!

¡Ludvigsen! ¡Ay, Amanda,

te salvaré

de este malvado!

Toma esto y esto. Un momento.

Para, Ludvigsen.

Chis, este es mi padre.

¿Eh?

¡Ah! Mirad lo que he encontrado aquí.

Tu recompensa

ya está de camino. ¡Ah!

Deja a ese tontorrón ahí mismo.

(Música triste)

# ¿Quién sabe dónde está?

# Vuelve, Ludvigsen.

# No sé si regresará.

# Vuelve, Ludvigsen.

# Solo y triste en un rincón

# yo no quiero estar.

# En esta gran inmensidad,

# quiero volverte a ver...,

# Ludvigsen.

# ¿Por qué...

# tuvo que acabar?

# ¡Qué solo estoy! #

(Armónica, melodía triste)

# No hay nadie cerca a quien hablar.

# Mis ojos se hincharán.

# Llorando me encontrarán.

# Mis lágrimas caerán.

# Yo no sé si volverás.

# ¿Quién me lo dirá...

# si mi amigo de verdad

# volverá por fin?

# Ludvigsen.

# ¿Por qué... #

(SOLLOZA)

# tuvo que acabar?

# Qué solo

# estoy. #

Eh...

Es muy bonito oír un poco de música

aquí, en medio del bosque.

Es que he encontrado una armónica

y, como no cogí ningún sudoku de casa...

Hace buen tiempo, ¿eh?

(Truenos)

Sí, y dicen que mañana también hará bueno.

(AMBOS) ¡Ah!

¡Te he echado de menos! ¡Y yo a ti!

Eres mi máximo amigo.

Toma esto.

¡Ah, Knutsen, eres mi máximo mejor amigo!

(BALBUCEA SOLLOZANDO) ¿Eh?

¿Me lo traduces? Han capturado a Amanda.

Por mi culpa la tienen en esa torre

y, sin dinero, no podemos salvarla.

¿Y a qué estamos esperando? Vamos.

# (AMBOS) Knutsen y Ludvigsen, Knutsen y Ludvigsen,

# dinero ganaremos, lará lará lará. #

(Truenos)

(TODOS) Ay, ay...

# (AMBOS) Knutsen y Ludvigsen, Knutsen y... #

¿Eh? Mira allí.

# Una fiesta que es muy especial. -Es una gran verdad.

# Por fin llegó

# la Navidad. -Cuánta razón.

# Lleno está de color,

# también gris,

# pero hay cosas buenas... #

Madre mía, ¿qué hacen aquí?

# Llegará... #

Knutsen, les dan dinero por cantar.

A nosotros nos vendría bien.

¿Estás pensando lo mismo que yo?

(CARRASPEA)

# Hoy me toca a mí.

# Me dirijo al pie del micro.

# Todo el mundo

# me está mirando.

# Eres gracioso y dandi.

# Ya sé que soy muy gracioso y dandi. #

(TARAREA)

# Bailaré

# como un gracioso y dandi. Vednos brillar.

# Juba, juba.

# Oh, oh, oh, oh.

# Eres gracioso y dandi.

# Ya sé que soy muy gracioso y dandi.

# Bailaré como un gracioso y dandi. Vednos brillar. #

(TARAREA)

# Juba, juba.

# Juba, juba. Juba, juba.

# Juba, juba...

# ¡Uh!...

# Juba, juba. #

(Para la música, silencio)

(VITOREAN)

Muy bien, chicos. Nena, aquí hay bastante dinero

para volver a casa.

Han recogido un montón. ¿Podemos cantar? Por favor.

Necesitamos dinero para rescatar a Amanda.

¿Habéis dicho rescatar a Amanda?

Ah...

(Puerta abriéndose)

Por fin

culminaremos nuestra grandiosa misión.

(RÍE)

Tiene una hora para acabar

mientras nosotros nos divertimos

con Amanda.

No, no te atreverás.

Ponme a prueba.

Nuestro enjuague bucal especial.

(RÍE)

Bébetelo.

¿Qué es esa cosa? -Oh, es pipí.

Pipí de verdad.

¿Pipí? -Lo he hecho yo mismo.

Esto no es pipí. -Pues claro que sí, fíjate.

Solo es zumo.

Se ve enseguida. -Que no. Mira.

A mí no me engañas, es zumo.

Es pipí, fíjate bien.

Sí que es pipí...

¿Y qué te estoy diciendo todo el rato?

¡No, no lo hagas! ¡Por favor!

(FELLE) Espera.

Espera.

Vale, tú ganas, te haré el suero.

(RÍE)

(TODOS) ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra!

Señoras y señores,

¿les gustaría oír una canción preciosa sobre Bergen?

(OVACIONAN)

Adelante. Uno, dos, tres

y cuatro.

# Llévame a Bergen, hasta Bergen, es la ciudad...

# que hace que no te sientas extraño.

# Frío con lluvia y ostras

# que comer. #

Qué divertido, me encanta.

# Podría ser...

# un sueño más,

# pero da igual si en fútbol ni un partido

# ganará.

# Llover sin parar, oh,

# sin descansar. Y vuelvo a repetir

# este estribillo sin parar.

# Llévame a Bergen, hasta Bergen, es la ciudad...

# que hace que no te sientas extraño.

# Frío con lluvia

# y ostras que comer. # ¡Venga, gente de Bergen!

¡Es vuestra canción!

# Llévame a Bergen, hasta Bergen,

# es la ciudad... que hace

# que no te sientas extraño.

# Frío con lluvia

# y ostras que comer. #

Oh, ¿has visto, Ludvigsen?

Ya tenemos de sobra.

Vamos a rescatar a Amanda. Sí.

Adiós a todos. Adiós, amigos.

Gracias. Sois un público fantástico.

Sí.

(TODOS) ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra!

Nos encantaría, pero debemos irnos.

¡Otra! ¡Otra!

Qué ojos más siniestros tienen. Anda, vámonos.

Venga. ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra!

¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! -¿Eh?

(DESDE LA CALLE) ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra!

¡Otra! ¡Otra! ¡Otra!

¿Eh?

Vamos, deprisa.

¡Otra! ¡Otra! ¡Otra!

¡Ah!

(ESBIRRO) "Perdone, pero hay un problema".

Bla, bla, bla. ¿Qué pasa ahora?

"Una multitud viene hacia aquí.

No paran de gritar y parecen muy enfadados".

¡Ah! ¡Nos atacan!

¡Cerrad las puertas!

¡Subid el puente levadizo!

¡Preparad a las ratas!

¡Traed el cañón

de suero!

(Pedos de axila)

Corre, Knutsen, venga. Ya voy, Ludvigsen.

Es que vas muy deprisa.

(BALBUCEA)

Sí, tenemos el dinero.

Exacto, queremos dos entradas. Dos entradas.

Sí, entradas infantiles.

(BALBUCEA) ¿Llevamos el carné?

¿Knutsen?

Quédatelo todo, pero danos las entradas.

¡Corre!

¡Venga!... Ay, mira, la puerta está abierta.

Qué suerte.

Ya basta de tonterías.

Os vais a enterar.

Toma, cantantes de pacotilla.

¡Amanda!

Siento haberlo complicado todo.

Sí. (BALBUCEA)

Los amigos de Amanda son mis amigos.

Estamos perdidos.

En siete minutos, seremos un pincho a la brasa.

A ver si aprendes a leer la hora. Tenemos 33 minutos.

(TODOS) ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra!

¡Otra! ¡Otra! ¡Otra!

¡Otra! ¡Otra!

¡Otra! ¡Otra! ¡Otra!

¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Bien!

¡No!

¡Panda de idiotas!

¡Ay!

¡Le doy un minuto!

O su hijita

se quedará sin dientes.

(Torno dental)

¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra!

¡Otra! ¡Otra! ¡Otra!

¡Otra! ¡Otra! ¡Otra!

(Pitidos)

(Pitidos)

(GRITAN)

¡Otra! ¡Otra!

Profesor Felle,

ahora o nunca.

(FELLE) Espera, espera, espera.

Ya está, ya he acabado.

¡La gran obra de mi vida!

(RÍE)

(MULTITUD) ¡Otra! ¡Otra!

¡Otra!

Vamos, más deprisa, vamos.

(GRITAN)

Más deprisa.

¡Sí!

Panda de idiotas, aquí tenéis el suero de los zombis.

(RÍE)

Ejército

sin cerebro.

(RÍE)

¡Uh!

¡Funciona!

Venga, levantad todos la mano derecha.

¡Sí! Saltad

como conejos.

(RÍE)

Haced esto...

(RÍE)

Tío, qué divertido, es todo un espectáculo.

¡Knutsen, hombre!

Me tendrán miedo en todo el mundo.

¡Rasputin, el mejor líder, Rasputin!

¡Ay!

¡Sí, es Tejoncito!

¿Otra vez tú, chucho peludo?

¡Atrapad a ese bicho!

Vosotros, a por él.

¡Neutralizadlos!

¡Destruidlos!

(Golpe)

¡Ah! ¡Ay!

Eso hace daño. Qué golpe,

espero que no le pegue...

(Golpe)

Ay, mi madre.

¡Menudo batacazo!

Yo pensaba que esta era una peli familiar.

Ludvigsen, ¿crees que todo esto es culpa nuestra?

Parece que sí.

Y todo por cantar para ellos.

Esta gente está majara.

(Explosión)

¡Jo, menuda explosión! ¡Ah, ostras!

La cosa mejora. Y eso que es una peli extranjera.

Oh...

Toma, carga esto en el cañón de suero.

¿Y qué es, papá?

Es un antídoto.

Lo he hecho a escondidas.

(RÍE) ¡Oh!

# Demasiado tarde. #

(RÍE)

(Pitidos)

(RÍE)

¿Eh?

¡El suero!

¿Qué? ¡No!

¡Detened a esa bestia!

¡Traedme

el suero!

(GRITAN)

(Pitidos)

(Música alegre)

¡Tejoncito! ¡Ay, "cuchi", "cuchi"!

¡Te he echado mucho de menos!

¡Knutsen, cógelo!

¿Eh? ¡Ah!

Cuidado. El contenido es peligroso.

Ah...

(RÍE) (GRUÑE)

(Golpe metálico)

(SILBA)

¡Venga!

¡Respirad todos con ganas!

Ey, ¿qué ha pasado? -Yo solo recuerdo un concierto.

(ANGUS) ¡Agi!

¿Eh? -¡Alfred!

Hola.

(TODOS) ¡Bien!

¡Agi, Alfred! -¡Angus, estás vivo!

¡Qué alegría!

Pensaba que no volvería a veros nunca más.

Te prometí que la salvaría.

¿Te acuerdas?

(RÍE) ¡Tejoncito!

¡No!

¡Tejoncito! ¡Tejoncito, despierta!

No te mueras ahora.

¡Oh, por favor, despierta, Tejoncito,

por favor!

Yo cuidaré de Tejoncito.

Vosotros, sembrad el caos.

El caos...

¡Sí!

Vuelve aquí, cobarde.

¡Nos las pagarás! ¡Ya verás tú cuando te coja!

Tú...,

has matado a mi tejón.

Dejadme en paz, pardillos.

Y, ahora, ha llegado el momento de conquistar el mundo.

(Explosiones)

(RÍE)

(RÍE)

¿Queréis ver cómo rocío las nubes de suero?

¿Queréis ver cómo los habitantes del mundo

se inclinan ante mí, el gran Rasputin?

¿Eh? Primero,

pondré la cápsula en órbita y... Te tengo.

Ah, no veo nada.

¡No!

¡No toques eso!

(RÍE)

¡Ah! (AMBOS) ¡Ah!

(GRITAN)

(MEGAFONÍA) "Emergencia".

(ERUCTA)

¡Dominio

del mundo!

¿Has traído pañales por si acaso?

¿Dominio del mundo?

"Emergencia. Emergencia".

¿Ludvigsen?

¿Sí?

Nos espera un largo viaje.

Sí, yo tengo la misma impresión.

Pues gracias por todo.

El placer ha sido mío, Knutsen,

todo mío.

¿Recuerdas la primera vez

que te quedaste atrapado en el bote de galletas?

Sí. Pues fui yo, te puse una trampa.

¿Y me lo dices ahora?

En ese momento, me pareció divertido.

¿Cuántas veces te pregunté si habías sido tú?

No me resulta fácil admitir

mis travesuras si reaccionas con violencia.

¿Violencia?

(GRITAN)

¿Y por qué crees que...? Te pregunté mil veces

si habías sido tú. Ya vuelves a empezar.

Yo intento sincerarme y mira lo que me pasa.

Anda, qué divertido.

¿Has visto el cohete? Ha salido disparado.

Fabuloso.

Ha sido muy emocionante.

¡Ah!

(TODOS) ¡Ah!

¿Qué narices es esta cosa? -Ni idea.

Nunca había visto nada igual.

Es precioso.

¡Extraordinario!

(GRITAN)

(Golpe)

Pero ¿qué...?

Eh, mira dónde estamos.

Nunca habría dicho que me alegraría de volver aquí.

¡Amanda!

¡Ah, Tejoncito!

¡Ay, "cuchi", "cuchi"!

Te he echado de menos. Eres una monada.

"Cuchi", "cuchi", "cuchi".

A lo mejor tú y yo podríamos...

O a lo mejor no, Ludvigsen,

pero te aseguro que me gustas muchísimo.

(AMBOS) Oh...

Dominio del mundo.

Dominio del mundo.

(Pedo)

Oye, Ludvigsen, ¿nos intercambiamos?

Knutsen, no estropees el momento.

Esto es lo que se llama un final feliz.

(Música alegre)

# (AMBOS) El rey quizás vendrá hoy.

# Con nosotros

# cenará.

# La mejor mesa pondremos

# y vajilla para él. # Y, dime,

¿qué comeremos?

# Mayonesa y "foie" del bueno. #

"Ñam".

# Remolacha en salsa. # Sí, señor.

# Cuando llegue la visita... # ¿Qué es lo que hacemos?

# Nos pondremos a cenar.

# El rey vendrá a cenar hoy.

# En caballo llegará.

# Sacaremos

# matasuegras

# y sombreros de papel.

# El rey vendrá a cenar hoy.

# Limusinas por doquier.

# Y un chófer en la puerta

# como esos con traje. #

Y eso es todo. Se ha acabado, chicos.

Ya os podéis ir.

Recoged la basura y volved a conectar los móviles.

Venga, ¿no tenéis casa o qué? Adiosito a todos.

Ha estado bien, pero ya vale. Se ha acabado. Venga, fuera.

Nosotros nos quedamos aquí a limpiar.

Adiós. Es mucho trabajo. Adiós.

Tú, recoge las palomitas. Sí, y tú.

Y tú también, y tú. Ya sabéis quiénes sois

# (AMBOS) El rey quizás vendrá hoy.

# Con nosotros cenará.