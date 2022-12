Bella y el circo mágico

(Música)

¡Abracadabra, pata de cabra!

Una bota mágica.

Abracadabra, un libro de magia.

Un cupcake maldito.

Y, lo mejor de todo, una gallina.

Guau, has estado fenomenal, Ella.

Pues eso no es nada, tendrías que haber visto el circo.

Había funambulistas, acróbatas y hasta payasos.

Pero lo mejor de todo fue... ¿Qué, Ella?

Fue el mago.

Hizo desaparecer a todos los payasos.

La verdad es que no he ido nunca a ver un circo.

¿Qué?

Es la verdad.

¡Bingo!

Montaremos nuestro propio circo. Invitaremos a todo el mundo.

¡Ven!

Señora Berg, vamos a montar un circo.

¿De verdad? ¿Quiere apuntarse?

Qué emocionante.

¿Sabéis, niños?

En mis años mozos me fugué con uno de los mejores circos

a Copacabana.

Será divertido volver a hacer algunos de mis viejos trucos.

¿Y qué va a hacer? Tendrás que esperarte a verlo.

Va a ser una gran sorpresa.

(Música)

Mamá, mamá, Ella va a montar un circo para mí.

¿Quieres participar?

Pues claro que sí, cielo. Nosotros podemos hacer un baile.

-Bésame, "mon chérie".

Eso sí es "amore".

Lisa y Lotie, vamos a montar un circo, ¿os apuntáis?

-Haremos malabarismos. -Haremos malabarismos.

-Ha sido idea mía. -No, ha sido idea mía.

(CANTA EN INGLÉS)

Eh, papá.

¡Papá!

¿Te apuntas a nuestro circo? Qué gran idea.

¡Bien! ¡Bien!

¡Yuju!

Y puedo tocar mi saxofón.

(Música)

Nunca he ido a clases.

(Música)

Guau. Eres mi mejor amiga, Ella.

¡Hola, señor Jackson! Se ve fenomenal.

Me alegro de que te guste, Ella. He estado trabajando duro.

¿Qué vais a hacer en el circo? ¿Vais a bailar?

Vamos a hacer magia. Fantástico.

¿Quiere verlo? Pues ¿sabes qué?

Va a ser que no. Oh...

¡Es broma! ¡Pues claro que quiero verlo!

(RÍEN)

¡Bien!

La maga Ella y su mejor amigo y ayudante, Henry,

presentan... La gallina desaparecida.

Pues vaya.

Necesito una voluntaria del público.

Gracias.

Ay, madre. Una pregunta, ¿es peligroso?

¿Dónde está mi gallina?

¡Abracadabra, pata de cabra!

¡Tachán!

Pero bueno... ¿Dónde está mi gallina?

¿Dónde está mi gallina?

Abracadabra...

Oh...

¡Ha vuelto! ¡Qué bien!

¡Bravo! ¡Qué buenos sois!

Y esta noche va a ser aún más espectacular,

voy a hacer desaparecer a Henry.

¿A Henry? A Henry no, es peligroso.

Ya lo creo que sí.

Todos están entusiasmadísimos con el circo.

Lo sé. Va a ser superemocionante.

Va a ser súper, súper, súper emocionante.

Nos hemos comprado unos disfraces a conjunto.

-El mío conjunta mejor que el tuyo.

-Os voy a decir algo, niños, esto va a ser de lo más divertido.

¿Ha practicado su baile?

Querida, he estado practicando todo el día.

"Bonjour, madame".

-Iba a usar estas cortinas viejas para el escenario,

pero tienen demasiados agujeros.

¡Bingo!

¿Eh? ¿Eh?

¿Eh? -¿Qué has dicho?

Podemos hacer disfraces con ellas. ¡Oh, sí!

Es una superidea.

Voy a sacar mi vieja máquina de coser.

-Puaj, ¿disfraces hechos con cortinas viejas?

¡Ah!

(AMBAS) No, no, no.

-¡Cuidado, pelota descontrolada!

-¡No!

Hola, buenas, a ver si podrían ayudarme.

Buscamos la dirección Jardines del Sol, número 26.

-Es esa casa grande que está justo ahí, no tiene pérdida.

¿Lo has oído, Junior? Ya estamos.

(Música)

Hola, soy Johnny, soy de la ciudad.

Hola, soy Ella

y soy de por ahí.

Genial.

Y yo soy Henry, también soy de por ahí.

Choca esos cinco.

Así nos gusta hacerlo en mi grupo.

Somos Lisa y Lotie. -En realidad somos Lotie y Lisa.

Encantado de conoceros.

¿Qué hacéis para divertiros por aquí?

Esta noche vamos a montar nuestro propio circo.

Damas y caballeros, bienvenidos al Circo del Sol.

Es esta noche.

¿Un circo?

Antes vivía en Florida

y teníamos el circo más grande del mundo en frente de mi casa.

Mis colegas y yo íbamos cada dos por tres.

¿Qué está haciendo?

Es el señor Jackson y sus gallinas.

Están ensayando su número de circo. Puedes hacer uno tú si quieres.

Pues no, gracias, suena a cosa de críos.

Va a ser muy divertido.

Henry y yo vamos a hacer magia. ¿A que sí, Hen...?

¿Henry?

¿Es lo que creo que es?

Es mi bici.

¿Tienes una Victus Supreme?

Sí, pero es un modelo antiguo.

¿En fibra de carbono con frenos de rotor,

16 marchas y dispositivo de localización?

También te flipan las bicis, ¿eh?

Sí, siempre he querido una... una Supreme.

Pues toma, pruébala.

¿Quieres que te enseñe unos trucos? Sí.

Claro, eso sería fantástico.

Pues vamos a mi jardín.

Podemos montar una rampa, va a ser genial.

Vale.

Henry, ¿y nuestro circo?

¿Qué? ¿A que mola?

No te preocupes, enseguida vuelvo, te lo prometo.

Tío, vaya pasote.

No te preocupes por ellos, Ella, puedes jugar con nosotras.

-Sí, nos lo vamos a pasar en grande. -¡Ya lo creo!

Oye, qué bien que Johnny quiera quedarse con nosotros

mientras estáis de viaje.

-Johnny, saluda. -Hola, tía, hola, tío.

-Parece que aquí se lo está pasando muy bien.

-A tu pelo hay que domesticarlo pero ya, Ella.

-¡Esta salvaje total!

A lo mejor me gusta salvaje.

No seas tonta, vas a estar guapísima para el circo.

Vas a ser la atracción principal.

Guau, es exactamente el estilo que quería.

Buen trabajo. Gracias, tengo que irme. Nos vemos.

¡Ha sido brutal! ¡Gracias, tío!

Muy bien. Gracias.

Es alucinante.

¡Eso es, Henry! Ahora prueba el salto.

¿Qué?

(GRITA)

¡Ha sido genial!

No te sorprendas, tío, tú eres genial.

¿Genial? Nunca me lo había dicho nadie.

¡Te pillé!

¡Piun, piun! ¡Piun, piun!

¡Me lo estoy pasando en grande! ¡Te pillé!

¡Ah, un bumerán!

A Ella le alucinaría.

Ah, sí, tengo unos cuantos.

Es de Australia. Viví una temporada ahí

y luego en Londres y en París.

Lo he lanzado 1000 veces y siempre vuelve. Mira.

¡Guau!

Has vivido por todo el mundo. Debes de tener un montón de amigos.

A patadas, a miles, a millones. Tropocientos billones.

Guau...

Dime, ¿cuál es el mejor lugar donde has vivido?

¡Jardines del Sol!

En realidad, es el único lugar donde he vivido.

Yo he venido a relajarme una temporada con mis tíos

mientras mis padres trabajan en Kuala Lumpur.

Sí, podía elegir entre aquí y la casa de mis abuelos,

pero me alegro de haber elegido este lugar.

¡Yo también!

Guau, ¿es una...? Sí, es una auténtica espada ninja.

¡En guardia!

(Música)

(CANTA EN INGLÉS)

Eh, creía que estabas con Henry.

No, vendrá luego.

¿Está todo listo para el circo? Va a ser espectacular.

¡Bingo!

¡Allá voy!

Creo que vamos a tener una sorpresa esta noche.

-Yo estoy planeando mi propia sorpresita.

Va a ser fenomenal.

¡A la carga!

¡Os voy a derrotar!

(RIE)

Nos preocupéis, soy yo.

Tengo mi espada, mi slime,

una mega pistola Centurión y unos dientes de goma auténticos.

¿Qué os parece, pardillos? Vamos a jugar a ninjas.

No pareces un ninja, Ella, si es lo que piensas.

Ella, venga, vamos a ayudar a la señora Berg con los disfraces.

Buena idea.

Espera, Henry,

¿por qué no te quedas a jugar un rato más?

Creo que tienes razón, Henry, deberíamos ir a por los disfraces.

Los siento, Johnny.

Pero creía que éramos amigos, Henry. ¡Henry!

Deberías venir a circo luego.

Esto me recuerda cuando le hice el traje para la boda real

al rey de Siam.

Ese hombre encantador adoraba el terciopelo.

Veamos, el primer disfraz, por fin, ya está terminado.

Este es para ti, Henry.

¡Estás super genial!

Ya, últimamente me lo dicen mucho.

Eh, colega. ¡Hola!

¿Qué llevas puesto, tío?

La señora Berg nos ayuda con los disfraces para el circo.

Genial, pero no tan genial como esto.

Ven a verlo.

Anda, ve, no pasa nada, querido. Terminaré los disfraces yo sola.

Mis padres me han comprado la nueva Victus Galaxy, el último modelo.

Qué suerte tengo.

Siempre me dan un buen regalo cuando se van de viaje

durante mucho tiempo.

Es, sin duda, la bici más genial que he visto en toda mi vida.

Sí. Y entonces...

Esa es tu vieja bici.

Es tuya, Henry. Te la regalo.

¡Mi propia Victus Supreme!

Es mi sueño más alucinante hecho realidad.

Muchas gracias, Johnny.

Ahora tú y yo podremos jugar juntos todo el día.

Henry, no tenemos tiempo para jugar.

Tenemos que ensayar nuestro número de magia.

Tengo una idea.

Tú y yo podemos hacer un doble salto acrobático

esta noche en el circo. ¡Sí!

El Fantástico Johnny y el Espectacular Henry.

¡Sí, será súper divertido! Oye, Johnny,

sepas que Henry es mi mejor amigo y créeme,

no va a hacer un doble salto acrobático contigo.

Va a hacer magia conmigo.

Pero la magia es para críos.

Que lo decida Henry por sí mismo.

A lo mejor él quiere hacer magia. ¿Estás loca?

Él quiere hacer un salto acrobático conmigo.

No, quiere hacer magia conmigo. Y no podemos compartir a Henry.

No eres la dueña de Henry. Al mejor él quiere hacer el salto.

¡Dejad de decirme con quien jugar!

Henry, o haces el número de magia o...

O voy a dejar de ser tu amiga. ¡Se acabó, dejo el circo!

¡Henry!

¡Henry, vuelve aquí!

Vuelve, por favor.

(Música)

(Bicicleta)

¿Quién hay ahí?

¿Daisy?

¿Papá? Hola, Henry.

Te vimos salir disparado hacia el bosque,

así que te seguimos hasta aquí.

¿Va todo bien?

No deberías estar aquí solo, ¿sabes?

¿No deberías estar con Ella? ¿No es esta noche el circo?

Os habéis peleado.

Si no tienes ganas de hablar, solo de "sí".

Sí. (RIE) Te pillé. Te he hecho hablar.

Mira, quedarte aquí solo no te va a ayudar.

¿Qué te parece si vamos a por un helado?

¿Y a ti qué te parece, Daisy? ¿Quieres un helado?

Ya veo que a ti sí te gustan los helados.

¡Menudo pedo!

¿Estás bien, Ella? -Se te ve un poco triste.

Henry y yo nos hemos peleado y eso que nunca habíamos discutido.

No te preocupes por eso.

Lotie y yo siempre estamos discutiendo.

-Lo mejor que puedes hacer es decir "lo siento" y hacer las paces.

Aunque no tengas ganas de decir "lo siento".

-Es lo que siempre hago yo. -No, es lo que siempre hago yo.

-No, yo lo hago antes.

¡Las dos tenéis razón!

-¿De veras? -¿De veras?

Tengo que encontrar a Henry y decirle que lo siento.

¡Bingo!

Vamos a buscar a todos sus amigos y formaremos un equipo de búsqueda.

-¡Sí! -¡Sí!

Tenemos que buscar a Henry juntos. Tenemos que salvar el circo.

¿Estamos listos? (TODOS) ¡Sí!

¿Que si estamos listos? (TODOS) ¡Sí!

¿Señora Berg?

(Sirena)

¿Jürgen? ¡Sí!

(Motor)

¿Papá?

(Bicicleta)

¿Lisa y Lotie?

(Bicicleta)

¿Señor Jackson?

(Bocina)

¡Perdón, perdón!

El primer lugar a comprobar es en casa de su padre.

Siempre está ahí.

¡La operación Henry empieza ya!

¡En marcha, equipo!

¡Esperadme!

Vengo a ayudar.

Gracias, Johnny, pero ya somos bastantes,

o sea que no necesitamos tu ayuda.

Pues que lastima. Pensé que quizás mi GPS,

mis gafas de visión nocturna y mis walkie talkies ayudarían.

Claro que puedes unirte al equipo, Johnny.

¿A que sí, Ella?

Vale, papá.

¡Píllalo!

Así estaremos en contacto. Gracias.

Vale, vamos a buscar a mi colega.

Vamos al lío, hermano.

Lo que tú digas, colega.

(Música)

¡Vamos, señora Berg!

Querida, voy tan rápido como puedo. ¡Vamos!

Esto me recuerda cuando estuve en una banda de morteros

en California.

Qué tiempos aquellos.

(CANTA EN INGLÉS)

Aún me defiendo.

Qué amables son.

VAMOS

QUE SIGA LA FIESTA

ADELANTE, CHICA

TÚ PUEDES

Ella, Johnny es muy majo.

Se le ve muy simpático

y parece que él en Henry tienen mucho en común.

(Música)

Ya sé lo que te va a animar. ¡"Voilà"!

Un super remolino de helado con gominolas.

Vale, vale...

¿Qué me dices de un helado de tamaño extragrande

con doble de caramelo y cuádruple de chocolate?

A esto no te podrá resistir.

¿Qué me dices de un banana split royal?

¡Tachán!

¡No, Daisy, no!

¡Daisy, no!

(RÍE)

No hay nadie. Un plan fenomenal, Ella.

A ver...

Puedo intentar llamar al móvil de su padre.

(Teléfono)

Se ha dejado el móvil.

Pero Henry ha pasado por aquí seguro. Veo su mochila.

Déjame ver.

Entonces, ¿dónde podría estar?

-Lo que tienes que preguntarte es:

si tú fueras Henry, ¿qué harías en esta situación?

¿Qué haría usted, señor Jackson?

No tengo ni idea, no soy Henry.

-A ver, ¿tú dónde crees que ha ido Henry, Ella?

Eres su mejor amiga.

O sea, que si alguien lo sabe, deberías ser tú.

¿Y dices que eres la mejor amiga de Henry?

Me dejas helado.

Helado...

¡Bingo! Ya sé dónde está Henry.

¡Ahí está!

Oye, voy a comprobar si Henry está ahí dentro.

¿Ahí dentro? Por si acaso.

Henry no baila así. Ni es lo bastante mayor.

¡Qué va! Nunca se es demasiado joven para aprender zumba.

¿Disculpe? ¿Disculpe?

¿Hola? Disculpe, hola.

No te veo. ¡Hola!

Estoy aquí. ¿Dónde te escondes?

¿Hola?

Disculpe, busco a mi mejor amigo Henry.

¿Ha venido aquí hoy?

A ver que lo vea... Enséñamelo.

Vamos, tú puedes, Henry.

(RÍE)

Sí, pues claro. ¿Cómo iba a olvidarlo?

Yo nunca olvido a un cliente.

Tenía algo muy especial.

Recuerdo su pelo negro rizado y sus grandes gafas.

Tenía un destello en los ojos y una sonrisa tan maravillosa...

(TODOS) ¡Es él!

Ya... Pues hoy no he visto a nadie así.

(TODOS) Oh...

Pero hay alguien a quien he visto hoy aquí

que tenía el mismo pelo y casi la misma cara,

pero no podría ser el mismo niño que he visto en el vídeo

porque no había sonrisa ni carcajadas,

ni rastro de felicidad.

Nunca olvidaré esos ojos tristes y vacíos.

Era como...

Era como si todas sus esperanzas hubieran sido aplastadas.

Como...

Como si un monstruo le hubiera devorado el corazón.

O como si su mejor amigo le hubiera traicionado.

Pero... ¡Ni siquiera ha querido un helado!

Sí...

Debía de estar muy triste

porque cuando renuncias a un helado,

has, prácticamente, renunciado a la vida.

Os lo digo yo.

Vale, entendido.

Pero, ¿sabe dónde ha ido? No.

Lo único que puedo decirte es que ha estado aquí.

Se ha sentado justo ahí.

Y ahora, ¿quién quiere tomar un helado?

Tenemos un especial súper secreto con triple bomba de chocolate.

No debería decirlo, pero el ingrediente secreto es...

Chocolate.

Los siento, pero solo hemos venido a buscar...

Queremos helados. Invito yo.

(TODOS) ¡Bien! -Me encantan los helados.

No hay tiempo para helados ahora mismo.

Yo lo quiero de ron con pasas. Sin muchas pasas.

-Para mí uno de fresa. -Y para mí uno de caramelo.

¿Tienen tutti frutti?

¿Que si tenemos tutti frutti?

Tenemos el tutti frutti más extraordinario

que hayas probado nunca.

(Música)

A eso le llamo yo tutti frutti.

(Música)

-Aquí tiene su helado. -Es muy amable.

-Aquí tiene el suyo. -Fíjate qué buena pinta.

Papá, tienes que ayudarme.

Tenemos que encontrar a Henry. Tenemos que salvar el circo.

Vale, chicos, Ella tiene razón,

tenemos que ir a buscar a Hen... -Tome.

-¡Se parece a mí!

Pacana y ciruelas pasas, vaya.

Estamos perdiendo el tiempo.

No es perder el tiempo si todo el mundo se toma un helado.

Y él ya debe estar muy lejos.

Si nota que no conoces a Henry en absoluto, ¿sabes?

Odia los viajes largos. ¿Sí?

Pues apuesto que lo conozco mucho mejor que tú.

Ya, seguro. ¿Qué tipo de bici tiene?

Eso no vale. Se la acabas de regalar.

¿Pues qué tipo de bici tenía antes?

Era azul. No, era verde.

Era el modelo clásico de DBS azul de 10 marchas.

Vale, si tan bien conoces a Henry, ¿cuál es su helado favorito?

El de chocolate. ¡Já!

Chips de chocolate con menta. Da igual, es lo mismo.

¿Y su bebida favorita?

Vale, tú conoces a Henry desde hace más tiempo,

pero yo tengo mis dispositivos al día.

Apuesto a que le encuentro antes que tú.

Pues acepto tu desafío

y quien gane, hará la actuación con Henry en el circo.

¿Trato hecho? Trato hecho.

Vale, Ella, ¿a dónde vamos ahora?

¡Bingo! Ha ido a Tivoli Haven.

¡Próxima parada: Tivoli Haven!

(Música)

¡Mira!

Yo tenía un osito de peluche igual a tu edad.

¿En serio? Toma. Fíjate.

Voy a ganar uno a la primera. -Eso dicen todos.

-Veamos...

Vaya.

Parece que me ha deslumbrado el sol.

-Sí, eso también lo dicen todos. -En fin, nunca me gustó ese osito.

¿Puedo probar? Sí, claro, porque no.

-¡Tenemos un ganador!

¡Bien! ¡Yuju!

¡Sí señor!

Vale, ¿qué te parece el dragón rojo?

Tiene 6000 caballos de potencia

y acelera de cero a 90 kilómetros por hora en solo dos segundos,

y te quedas sin gravito siete veces.

Vaya, pues sí que lo conoces bien.

¿Cuántas veces te has montado? 56.

Pero esta es la primera vez que me monto sin Ella.

Bueno, es la primera vez que nos montamos tú y yo juntos.

Y con Daisy.

(GRITAN)

Disculpe.

¿"Madame"? -¿Señor?

-Somos de Jardines del Sol. -Buscamos a un niño.

¿Ha visto a mi mejor amigo?

(CACAREAN)

Hoy he visto como mil niños así.

Tal vez no ha venido aquí. ¡Sí que ha venido!

Mirad, acaba de montarse en la montaña rusa.

Pues sí. ¡Es Henry!

¡Vamos!

Se habrá ido ahora mismo. Tiene que estar por aquí.

Apuesto a que está en la casa encantada.

A mis amigos les encanta un buen susto.

Oh, Johnny... -Johnny...

-Vengo contigo.

Henry es mi mejor amigo y voy a encontrarlo yo antes.

Qué más querrías.

Espérame. ¡Espérame!

-Esperad, tenemos que ir todos juntos.

-Me encanta este lugar.

Es mi mejor amigo y sé dónde encontrarlo.

¡Henry!

No te preocupes, le encontraremos. ¡Henry!

(GRITAN)

Acuérdese de buscar a Henry desde lo alto.

Pues vaya, esto está muy arriba.

No...

¡Qué ganas tengo de encontrar a Henry!

¡Henry!

(Sirena)

¡Henry!

¿Señora Berg? ¿Señora Berg?

-¡Henry!

¡Henry!

¿Nos volvemos a montar?

No, deberíamos buscar a Henry en otro lugar.

¡Arriba! Vale.

Vamos a la casa de los espejos.

¿Por qué tienes tantas ganas de encontrar a Henry?

No es tan genial como tú.

Porque Henry es inteligente y es lo más genial que pueda ser.

¿Ah sí? Pues claro.

Es mucho mejor que ser tonto.

¡Eh, tiene que pagar todo el mundo!

Quédate el cambio, chaval.

Bienvenidos a la casa de espejos. ¿Sabes por qué la llamo así?

Porque está llena de espejos,

por eso.

Una vez me perdí aquí, pero creo que sé cómo salir.

Tranquilo, señor Jackson,

conozco este lugar como la palma de mi mano.

Por fin hemos salido. Sí. Por un momento creí

que nos quedaríamos a pasar la noche.

Voy a encontrar a Henry mucho antes que Johnny.

Entonces, todo el mundo sabrá que yo soy su mejor amiga

y podré perdonarle por dejarme tirada.

Pensé que ibas a pedirle perdón tú. Sí, por supuesto.

Y luego haremos el circo y me ayudará con mi truco de magia

y todo será como...

Ahora recuerdo porque deje de venir aquí.

Creo que soy claustrofóbico.

Además, me dan miedo los espacios cerrados.

¡Señor Jackson!

Quédese dónde está, vengo a buscarle.

¿Dónde estás? ¿Hola?

¿Señor Jackson? Creo que es por aquí.

O tal vez por aquí.

O tal vez no. ¿Dónde estás?

Este lugar es peligroso.

Era más divertido con Henry. Él siempre encontraba la salida.

Le echas de menos, ¿verdad?

El número de magia, el circo... Nada funciona sin Henry.

Lo ha estropeado todo.

¿Ahora estás enfadada?

No, no estoy enfadada. Estoy enfadada con Johnny,

con su nueva bici,

con sus juguetes divertidos,

con sus amigos y con su estúpido dinero.

Lo único que yo quería era mi mejor amigo,

pero, ¿y si a Henry le cae mejor Johnny?

¿Y si ya he perdido?

¿De verdad crees que Henry está aquí?

Todos mis colegas les encanta el miedo.

A Henry le da miedo la oscuridad. -Y a mí también.

Tranquilas, nada de esto es verdad. Yo os protegeré.

¿Dónde está Johnny?

-¿Johnny? -¡Johnny!

-¡Johnny!

¿Ya pasó?

Me debo haber resbalado.

(GRITA)

¿Estás un poco asustado? ¡Mami!

¡Señor Jackson!

Menos mal, creí que le había perdido.

Vamos, Ella, creo que recuerdo cómo se salía de aquí.

¿De veras? ¿Cómo? ¡Socorro!

¡Vengan a ayudarnos!

Tengo que ir al baño.

El circo va a empezar pronto. ¿Quieres quedarte un rato?

¿Podemos irnos a casa ya?

Vamos a enseñarle a tu madre lo que has ganado.

Pensé que podría estar aquí y me lo estoy pasando bomba.

Este lugar es fabuloso.

-¿Sabéis?

Los hombres a veces pueden ser muy difíciles de encontrar

y no siempre encuentras lo que estás buscando.

-¡Fuera! Salgan todos de ahí. Esto no es una granja de gallinas.

Y no vuelvan.

¿A quién se le ocurre traer gallinas a un parque de atracciones?

-Tranquila, Ella, has hecho lo que has podido.

Pero sin Henry no puedo hacer el truco de magia.

Y lo que es peor, no puedo hacer mi salto.

¿Por qué no te ayuda otro de tus amigos a hacer el salto?

Johnny también ha estado buscando a Henry, ¿sabes?

-Y tiene unas gafas de visión nocturna,

un walkie talkie y un reloj de pulsera raro.

¡Bingo!

¡Eh, soy yo la que dice bingo!

¿Cómo no se me ha ocurrido antes? ¡Mi localizador GPS!

Está vinculado al localizador de la bici de Henry.

Está instalado por si alguien la roba.

Vamos a ver...

(TODOS) ¡Bingo!

¡Pues claro! Está en nuestra casa del árbol.

Cariño, espera.

¿A dónde crees que vas? Voy a la casa del árbol.

Pero, ¿no vamos a llegar tarde al circo?

-Yo me muero de hambre. -Siempre tiene hambre.

-Sí, debería llevar a estas niñas de vuelta a casa,

pero, si al señor Jackson no le importan, podéis ir.

Puedo ir yo sola. No tan rápido, Ella.

Vais a ir todos juntos. Vale, todos juntos...

¡Si podéis seguirme!

A ver si puedes seguirme tú.

Contad conmigo.

-No os preocupéis.

Había utilizado coches de carreras en Montecarlo y nunca me alcanzaban.

¡Yuju!

¡Yuju! ¡Dejad paso!

(Sirena)

"C'est la vie".

¿Ya estás sin aliento, Ella?

Ni mucho menos, pero a ti te veo muy cansado.

Me encanta ir cuesta abajo. ¡Es divertido!

Todavía está ahí. Parece que voy a ganar.

No si llegó yo antes.

No tienes nada que hacer. Eso ya lo veremos.

(Música)

Tú ve por el camino más largo

y yo tomaré el atajo. De eso nada.

Qué día tan bonito para...

Una rueda de, vaya.

¡Es mi rueda!

(GRITA)

¡Mis gallinas!

¡Henry, aquí estás!

¿Dónde has estado toda la tarde? Nos tenías preocupados a todos.

-Henry estaba conmigo. Es que...

Necesitaba que le animarán.

-¿Has estado con él toda la tarde? -Sí.

-Podrías haber llamado.

-Es que olvidé el móvil en casa.

Lo siento mucho.

-Perderías la cabeza si no la llevaras pegada.

-Sí, lo sé. -¡No tienes remedio!

-Estoy de acuerdo.

(Pedo)

Oh, Señor, vaya par.

(Música)

Hola, buenas, vaca simpática.

Suerte que no eres un tonto y apestoso... toro.

Vale, yo voy a seguir por aquí.

Esto pinta muy mal.

¿Johnny? ¿Johnny, me oyes?

¡Eh, tontorrón!

A ver si puedes conmigo, si me pillas.

Ella, coge la bicicleta y corre.

DESAPARECIDO

¡Bingo!

¡Por aquí, Johnny!

¡Johnny!

¡Vamos, Johnny, que tú puedes!

¡Eso está hecho, Johnny!

¿A que no nos pillas?

¿Te has hecho daño?

Estoy bien.

Tienes la bici destrozada.

No me importa, solo es una maldita cosa.

Mis padres me compran una cosa cada vez que nos mudamos.

Tal vez ya no tengan que comprarte más cosas.

Quizás puedas quedarte aquí,

en Jardines del Sol con todos nosotros.

Me gustaría.

Venga, ayúdame a encontrar a Henry.

Vamos a buscar a Henry.

Los siento, no hemos encontrado Henry.

-Hemos buscado por todas partes.

-Incluso hemos buscado por la heladería...

-Y Tivoli Haden... -Por todo Tivoli Haden.

-Y yo he mirado dos veces y no estaba bailando zumba.

Bueno, nunca se sabe.

-Muchísimas gracias a todos por buscar a Henry todo el día,

pero estaba pasando el rato con su padre.

Siento mucho haber salido corriendo

y haberos provocado tantas molestias.

Oye, no ha sido ninguna molestia.

-Fue Ella quien tuvo la idea de ir a buscarte.

-Sí, nos ha hecho buscarte por todas partes.

Solo me quiere para que pueda hacer el truco de magia con ella.

No, Henry. Quería encontrarte porque...

-Porque para ella eres un amigo muy, muy, muy importante.

¿De veras?

¡Ahí estás, Henry!

¿Pero dónde están Johnny y Ella?

-No se preocupe, han ido a buscar a Henry

a la casa del árbol, pero seguro que vuelven enseguida.

¡Oh, no!

Pinté encima de nuestro corazón.

¿Qué va a pensar Ella cuando lo vea?

Me va a odiar.

Tengo que encontrarla antes de que lo vea.

Sube a bordo, Henry.

¡Vamos al lío!

¿Listo? ¡Sí!

¡Yuju!

Huele peor que Daisy.

(Música)

Por ahí, es más rápido.

Creía que ya no os volvería a ver.

¿Está Henry aquí? No lo sé.

Mira, mi vieja bici.

Entonces, ha estado aquí.

Y quizás esté todavía.

Solo hay una forma de averiguarlo.

¿Henry está ahí arriba?

¿Estás bien, Henry?

(GRITA)

Está bien, Henry, agárrate fuerte.

¡Vamos!

Cómo mola esto.

La diseñaron Ella y Henry, y la construimos juntos.

¿Por qué habrá venido aquí?

Yo sé por qué.

Vaya...

Es obvio que Henry estaba disgustado.

¿Por qué diablos os peleasteis, Ella?

Bueno, yo quería hacer una acrobacia en bici con Henry

en el circo.

Y yo quería que Henry hiciera un truco de magia conmigo.

O sea que os peleasteis por Henry.

Le dije a Henry que si no quería hacer el truco de magia conmigo,

entonces, ya no sería su mejor amiga.

No es el tipo de cosas que dice una buena amiga, ¿verdad?

Mis gallinas me sacan de quicio a veces,

pero nunca les hablaría así.

Me hacía tanta ilusión el circo que me porte muy mal con Henry.

Ahora sí que me gustaría saber hacer magia, pero de verdad.

(Motor)

¿Eh?

Muy bien, coleguita, aquí estamos.

¡Henry!

Está bien, Ella, habla con él tú primero.

Eres su mejor amiga.

Gracias, Johnny.

Henry, te he estado buscando por todas partes.

Siento mucho lo que dije.

No pasa nada, Ella.

Siempre serás mi mejor amiga, Ella, pase lo que pase.

Y siento mucho haber pintado encima de nuestro corazón.

Lo hice sin pensar. Estaba muy enfadado.

Henry, fue un error muy grande darte a elegir entre Johnny y yo.

Claro que puedes actuar con quien tú quieras

esta noche en el circo.

No me importa, de verdad.

Quiero hacer magia contigo, Ella.

Eres mi mejor amiga en el mundo entero

y siempre lo serás.

Y te prometo que nada ni nadie

se interpondrá jamás entre nosotros.

Y nunca, nunca jamás volveremos a discutir.

Jamás.

Y aunque lo hagamos, siempre seguiremos siendo amigos.

¿Chocas esos cinco? Choco esos cinco.

Será mejor que nos vayamos si queremos llegar a tiempo circo.

Lo tengo todo listo para ti.

Espera un momento...

¿Dónde está Johnny? Estaba aquí hace nada.

¿Dónde está Johnny? No lo sé.

Se habrá marchado ya.

¿Marchado? Pero, ¿hacia dónde?

A lo mejor se ha ido para llegar a tiempo circo.

Vamos, chicos, que tenemos que llegar a circo.

¡El espectáculo está a punto de empezar!

-¡Tomen todos sus asientos!

(Música)

Ahí debería ir un cable, estoy seguro.

Tiene que haber un cable.

¡Hola! Damas y caballeros, bienvenidos...

Señores y señoras, niños y niñas, bienvenidos al increíble,

fantástico y espectacular Circo del Sol.

Johnny, cielo, ¿estás seguro que no quieres quedarte aquí

con tus tíos?

Ella y Henry son mejores amigos.

Yo solo era una molestia.

Algún día tendrás a tu propio mejor amigo, cariño.

Ya verás.

Voy a buscar la bici.

Ya podemos irnos.

Permítanme presentarles el primer número,

la fantástica y transatlántica la señora Berg.

¡La señora Berg!

¡La señora Berg!

¿Hola? ¿Dónde está? Esto no estaba previsto.

¿Señora Berg? -¡"Voilà"!

-Eso no está en el programa.

-¿Se pueden creer que este bañador aún me sienta bien?

¿Saben?

Me lo regalaron cuando estuve en Copacabana.

(Aplausos)

¿Por qué no está aquí Johnny?

Quiero que vea nuestro truco de magia.

Creo que sé porque no está aquí.

Probablemente esté jugando con otros amigos.

Ella, no sé si Johnny tiene otros amigos.

Johnny tiene un montón de amigos y lo sé,

habla de ellos todo el tiempo. Le salen los amigos por las orejas.

¿Alguna vez ha mencionado un nombre?

Habló de un tal... Víctor.

Es la marca de su bicicleta.

Creo que quería que creyéramos que tenía muchos amigos,

pero cada vez que se muda, tiene que empezar de nuevo.

Quizá seamos los únicos amigos que tiene.

¿Johnny no tiene amigos?

No me lo puedo creer.

¿Estáis listos? El escenario os espera.

(SOLLOZA) Me tengo que ir. El escenario es hacia el otro lado.

¡Ella, espera, nos toca salir enseguida!

Señora Berg, no puede andar por la acera.

No podrá andar por una cuerda.

-En Coram montaba en moto con un cachorro de oso,

pero esta noche montaré en mi scooter.

-¡En la scooter no!

Oh, no, señora Berg...

Haga el favor, vamos.

-Un momento. Casi me olvido de venderme los ojos.

-¿Qué? ¡No!

APLAUSOS

(GRITA)

(Música)

Muy bien, perfecto. Igualito que en Copacabana.

-Damas y caballeros, ¡La señora Berg!

-(HABLA EN FRANCÉS) -Gracias. Muchas gracias.

-Gracias.

¡Johnny!

¡Johnny!

Los siento, acaba de irse.

Johnny ha decidido irse a casa de sus abuelos.

¡Johnny!

¡Johnny!

Tengo que alcanzarlos.

Y ahora, como siguiente número,

las fantásticas gemelas malabaristas.

¿Listas?

(Música)

¡Johnny!

Oh, Johnny, quería decirte que lo siento mucho.

(Walkie talkie)

¿Johnny? Johnny, ¿me oyes? Soy yo, Ella.

Henry puede ser amigo de los dos.

No hice bien queriendo quedármelo para mí sola.

Es que...

Henry y yo llevamos siendo amigos mucho tiempo.

Lo sabemos todo el uno del otro.

Tú y yo no nos conocemos de la misma forma.

O sea que, cambiemos eso. Ahora mismo.

Mi comida favorita es la crema de cacahuete.

Odio las arañas.

Me encanta la lluvia. Y una vez intente hacer el pino.

¿Y sabes qué? Me hice un esguince en el codo.

Reconozco que no sé jugar a Kung Fu Ninja,

me puedes enseñar si tú quieres.

Y ahora llega el momento de los magníficos Ella Bella Bingo

y Henry, pero antes,

vamos a actuar yo y mis fabulosas gallinas bailarinas.

(Música)

Gracias. Llevamos semanas ensayando.

Ahora les quiero decir que hay algo más.

A continuación, mi parte favorita el Circo del Sol.

Recibamos con un fuerte aplauso

la magia de Henry y Ella Bella Bingo.

-¡Muy bien, adelante!

-¡Muy bien, vamos!

-¿Ella?

No lo entiendo. ¿Qué pasa, Henry?

Que Ella todavía no está aquí.

Podemos repetir nuestro número de malabares.

-Pero ya os hemos visto.

(Pedo)

Vaya, menudo barítono.

Tienes mucho talento, pero no creo que nos sirva.

¿Ella?

¿Qué hacemos?

Bien, por lo que parece,

el espectáculo se ha terminado antes de tiempo.

¡Eh, aquí está Ella!

¡Ella y su ayudante mágico, el gran Henry!

Llega el momento de los trucos de magia de Ella Bella Bingo

y su ayudante Henry.

Hola a todos.

Al final, el circo no así de tan mágico como esperaba.

Me he cargado el alucinante doble salto acrobático de Johnny y Henry.

Todo es culpa mía.

Solo pensaba en mí misma

y ahora Johnny se ha ido de Jardines del Sol.

Ojalá pudiera hacer magia de verdad para hacerle volver,

pero mi magia no es de verdad.

¡Abracadabra, pata de cabra!

¿Cómo?

¿Has vuelto de verdad?

A mí también me encanta la crema de cacahuete.

Señor Jackson, ¿nos puede volver a presentar?

Y ahora tenemos el orgullo de presentarles a Ella,

Henry y Jonny con su número...

¿Qué tengo que presentar? Magia de bicicleta.

¡Magia de bicicleta!

Y ahora llega el momento de nuestro último número,

el truco más impresionante y peligroso de todos los tiempos.

Sobre todo porque no hemos tenido tiempo de ensayarlo.

Este truco podría terminar muy, muy, muy mal.

Les presento la caja prohibida del misterio.

Misterio, misterio, misterio...

¡Abracadabra, pata de cabra!

¡Oh, no!

¿Qué?

He hecho desaparecer a mis dos mejores amigos.

¿Henry? ¿Johnny? ¿Dónde estáis?

¡Oh, no! ¿Dónde están? No los veo. ¿Dónde se han metido?

¿Dónde se han metido?

Oh, no... Vamos a tener que volver a buscarlos.

¡Abracadabra, pata de cabra!

¡Les hemos encontrado!

Menos mal. Es fabuloso.

-Ese es mi chica.

(Música)

¡Ay, caramba!

-Qué orgullosa estoy de él. -¡Estoy muy orgulloso de ti, Johnny!

¡Muy bien hecho, hijo!

¡Que empiece la fiesta!

(Música)

¿Pensáis lo mismo que yo?

Sí, que lo único mejor que tener un mejor amigo...

¡Es tener dos mejores amigos!

(Música)