La abeja Maya y el orbe dorado

(Música)

LA ABEJA MAYA

EL ORBE DORADO

(CHISTA) ¡Arriba, Willy!

Vamos, dormilón. ¡Arriba!

Feliz cara despierta.

(GRITA) ¿Qué pasa?

Es el primer día de la primavera.

Nos perderemos el amanecer.

Pero si ya he visto un montón.

Eso no es verdad.

¿Eh?

Siempre te quedas dormido.

Maya, lo único que quiero ahora mismo es...

Vamos, perezoso. Volver a dormir.

(GRITA)

¡Oh! Mira, es para la ceremonia de la primavera.

Allí tocará la banda de Flip y la Reina estará allí arriba

y la luz iluminará la piedra solar.

Sí, nos despertará a todos, así que...

Volvamos a la cama a esperarla.

Willy, mira.

Vaya...

Qué bonito.

(BOSTEZAN)

Willy, está empezando.

Sí.

Oiga, vuelva, señor sol.

No puede irse. Hoy es el día.

(BOSTEZA) ¿Lo ves?

Hasta el sol quiere volver a la cama.

Lo intentaremos mañana.

Vamos, Willy. Hay que solucionarlo.

Ay...

Maya, no podemos solucionarlo todo.

(RÍE)

Caray...

(RÍE)

Oh...

(RÍE)

Vaya...

¿No te parece precioso, Willy?

Tan tranquilo y silencioso.

(TIRITA) No... siento... las antenas.

¿Adónde vamos? A ver a las luciérnagas.

Se despiertan en el primer día de la primavera.

Todo el mundo lo sabe.

Ah, ¿sí? Yo no.

Y...

Por cierto, yo detesto a los gusanos.

A estos no.

(GRUÑE)

Maya, los gusanos no nos devolverán el...

(GRITA) ¡Oh!

(TIRITA)

O igual sí.

Hola,

buenos días.

¡Es primavera!

Primaverita.

¡Es primaverita!

Maya, ¿qué haces?

Es primavera en punto, Willy.

(RÍE) También se han quedado dormidas.

Esto es ridículo.

Venga, vámonos ya.

(GRITA) (GRITA)

¿Qué? (BALBUCEA)

Lo siento, no hablo luciérnag.

Willy...

(GRITA) Perdone, disculpe, señor.

Ay, qué golpe.

(GRITA)

Ya es primaverita.

(GRUÑE)

(GRITA)

Buenos días.

¡Ha llegado la primavera! ¿Adónde vamos?

(RONCA)

No, por ahí no. No entréis ahí.

(GRITA)

(GRITA)

Gusanitos, volved.

Gusanitos, alto.

(GRITA)

(GRITA)

(GRITAN)

Gusanitos, volved.

(GRITA)

-Alto.

No, no, no. No comas eso. No.

He dicho: "Alto".

¿Qué está pasando aquí?

Tranquila, majestad.

Nosotros nos encargamos.

¿Verdad, Willy? (GRITA) Sí.

Está todo bajo control.

Oh, la piedra solar.

-Yo me encargo, majestad.

(GRITA)

-¡Au!

(GRITA)

(GRITA)

Willy, la puerta.

Oye, gusanito, ¿te apetece un tentempié?

(GRITA)

Bueno, todo el mundo está despierto.

Menos el sol.

(GRITAN)

(GRITA)

(SUSURRA) Buenos días a todos.

Lo sentimos, majestad.

La primavera se retrasaba, todos dormíais,

el sol se ocultó y...

Solo queríamos arreglarlo.

¿Queríais arreglar el sol?

¿Lo ves, Maya? Suena más disparatado sido dice ella.

Bueno, no exactamente, majestad, pero...

Maya, Willy,

sois unas abejitas muy buenas, pero cuando esta es juntas...

Pasan cosas malas.

Os metéis en líos.

Si hubierais esperado

a que la naturaleza siguiera su curso,

no había pasado nada.

Ahora el festival de primavera está...

Arruinado. Majestad, los adornos están rotos.

La piedra solar, hecha pedazos.

¡Oh!

Rota en 1000 pedazos.

Oh...

-Crawley...

-Perdón, señora.

Ay...

Tranquila, majestad.

Encontraré otra piedra solar. No.

Se acabaron las aventuras. No más entrometimientos.

Id a buscar un poco de savia de botón de oro

para reparar la colmena. Pero...

Se nos dan bien las aventuras.

Pues que se os de bien no meteros en líos.

A los dos.

Vamos, Willy.

(RÍE)

(Música)

Ay, recolectar savia,

qué manera de empezar el festival de primavera.

¿Sabes qué?

La culpa es de esas fastidiosas luciérnagas.

No fue culpa suya, estaban hambrientas.

También yo, Maya.

Enfadado y hambriento. Estoy "enfambriento".

Willy...

No puedo creer que tenga que trabajar.

No estoy hecho para trabajar. Mira qué manitas más suaves.

(SUSPIRA) Esos dos...

A veces no sé qué hacer con ellos.

Sé que tienen buenas intenciones

pero la colmena siempre acaba hecha un desastre.

En efecto, majestad.

Y pronto será una catástrofe, la destrucción,

el caos cubierto de miel. Pronto será...

-Lo que Crawley intenta decir, señora, es... ¿Qué vamos a hacer?

Bueno, no podemos seguir de este modo.

Nos quedaremos sin colmena.

Debemos hacer lo que sea mejor para todos.

Cuando Maya y Willy regresen, tendré que separarlos.

¡Oh!

¿Está segura?

Tienen un vínculo especial, señora.

Sí, ya lo sé, pero...

Tendría que pasar algo muy especial para que cambiase de opinión.

(RÍEN)

-Buenos días a todos.

-Feliz primavera.

(BOSTEZAN)

(TOCA LA TROMPETA)

-Atención, cadetes.

Un buen soldado tiene fuerza, valor, agilidad, disciplina y...

¡Oh!

(RÍEN)

Por todos los pantalones de camuflaje,

¿por qué hay pulgones en mi pelotón de cadetes?

-Los hemos traído nosotros, señor.

-Nuevo recluta, señor.

-Son nuevos y azules.

-Un momento...

-No hay de qué, señor.

No tiene importancia. Ha sido idea mía.

-Y un poquito mía.

-Bueno, pero muy poquito.

-A ver. (ERUCTA)

(RÍEN)

(ERUCTA)

-¡Eh!

(ERUCTA)

Basta.

No pienso tener a estos pequeños alborotadores en mi ejército.

De ninguna manera. Mis cadetes entrenan allí.

-Oh...

Esos pulgones se quedan aquí. ¿Entendido?

(ASIENTEN)

Eso espero

porque si fracasáis en esta misión, os iréis de la unidad.

Cadetes, orden.

(TODOS) Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos...

(GRITAN)

-Bueno, pulgones, no os vamos a quitar los ojos de encima.

-Os tendremos vigilados.

Vigiladísimos.

-Barney, todo controlado.

-Claro, no se nos escapara ninguno.

-Barney, reconozco que controlando pulgones eres muy bueno.

-Lo mismo digo, hermano.

-Oh, oh... Creo que tenemos un problema.

-¿Necesitas ir al baño?

-El problema no es aquí.

-No lo pillo.

-Si bajas de este diente de león, lo pillarás.

Estúpida, savia. Ay...

¡Willy! ¡Willy!

(GRITA)

¡Willy! ¡Willy!

¡Willy! No te lo vas a creer. Acabo de...

¿Eh? Willy.

(GRITA)

¡Ay! ¿Qué estás haciendo?

Algo así como metiéndome en otra situación pegajosa.

(RÍE) Ay...

¿Lo pillas?

Pegajosa.

No estamos para chistes, Willy.

¿Por qué? ¿Qué pasa?

La reina va a separarnos.

¿Qué? Venga ya. ¿A ti y a mí?

(RÍE)

Muy buena.

Casi me pillas.

Es en serio.

Cuando regresemos a la colmena, va a separarnos.

Pero... Pero... ¡No!

Somos un dúo. Willy y Maya. Hacemos todo juntos.

No puede hacer eso. Pues lo hará.

Y dijo que haría falta algo muy especial para cambiar de opinión.

Algo especial...

Sé hacer esto.

(RÍE) ¿Lo ves?

(RÍE)

-¡Socorro!

¡Socorro!

¿Qué ha sido eso? Eh...

¿El viento? ¡Socorro!

Sí.

El viento, sin duda. Alguien tiene problemas.

Sí, nosotros.

Tenemos nuestros propios problemas.

¡Espera! ¿Qué pasa con la savia?

(GRITA)

(Música)

¡Socorro!

(GRITA)

Hay que ayudar a esa hormiga, Willy.

¿En serio?

Creo que lo tiene bajo control.

(GRITA)

¿Lo ves? Está bien.

Vamos.

-Entréganoslo.

-¿Que os entregue qué?

-No te hagas la lista, hormiga.

-¿Yo?

No puedo evitarlo.

(GRITA)

-¿Qué?

A por ellos.

(TODOS GRITAN)

-¿Qué ha pasado?

Me habéis salvado. Sois mis héroes. Sois mis súperabejitas.

¿Has oído, Willy? Somos héroes.

¿Qué? Muy pequeños para ser héroes.

(TODOS GRITAN)

Mi pata, mi pata... ¿Estás bien?

No, no lo estoy.

Sabía que esto no saldría bien.

¿Qué no saldría bien?

¿Cómo cumpliré de ahora mi visión?

Soy un fracaso.

Quizá podamos ayudarte.

¿Dos pequeños héroes como vosotros?

Sí. Sí que podéis. Podéis ayudarme con esto.

¿Una piedra?

(RÍE) Vaya.

Necesito que entreguéis esto.

¿Qué es eso?

Es algo muy importante.

El regio orbe de hoja verde.

A mí no me importa nada.

La vida de cada miembro de mi colonia depende de él.

¿Hoja verde? ¿Dónde está eso?

En el lejano Oeste, más allá de los árboles espinosos,

en las brumosas laderas de Pico Bonsái,

por encima del fuerte de los temidos bichos "bum".

Parece peligroso.

Lo haremos.

Es muy frágil.

Mantenlo a salvo.

Lo haré.

Lo prometo.

Gracias. Gracias. Au...

Maya. ¡Maya!

Sé que puedo contar contigo.

¿Y tú eres...? Es Willy.

Choca esos cuatro, Wirlly.

Un apretón de héroe.

Es Willy. Tienen que andar por aquí cerca.

-Escondeos, chicos.

Yo distraeré a esos bichos "bum".

¿No es mejor que lo lleve él?

Demasiado lejos, Wally.

Soy Willy.

Cuando lleguéis a los árboles espinosos, atravesad Tronco Hueco.

¿Entendido?

Espera, ¿cómo te llamas?

Carlos Ignacio Chompalaenus III, pero mis amigos me llaman...

¿Chomp? Sí, Chomp.

Vamos, rápido. Escondeos, Maya. Silencio, Willwood.

Willy.

Por aquí.

-Huele a hormiga.

-Yo no he sido.

-Hormiga.

Ha dicho: "Hormiga". -¡Hola! Venid a por mí. ¡Au!

-Sí, claro que iremos.

-Esperad, no tiene el orbe.

Tengo miedo, Maya.

Silencio, alguien viene.

Pillados.

(RÍE) Hola.

Maya, dáselo.

(GRUÑE)

Esta no es tu Guerra, niña.

Suéltalo.

El orbe no es tuyo.

(GRITA)

(RÍE)

(GRITA)

Lo tengo, Willy.

¡Mira! Sí, ya lo veo.

(GRITAN)

-¿Maya? -¿Willy?

Arnie, Barney, habéis venido a salvarnos.

-Qué va, tonta.

-Es que estamos descontrolados.

(TODOS GRITAN)

-Casi lo teníamos.

-Es muy escurridizo.

(AMBOS) ¿Eh?

-¿Por qué tienes una bolsa en la cabeza?

-Bajadme de aquí ahora mismo.

-Chicos, necesito ayuda.

-¡Au! Au, au...

(GRITAN)

Sí, genial.

Atención, Hoja Verde, buenas noticias.

El orbe está en camino. Dos súperabejitas vuelan hacia ahí.

-¡Rayos!

Estos sucios bichos "bum" han intentado robar el orbe.

(GRITAN)

Pero no temáis, está en las seguras manos...

-De un par de heroicas almejas.

-¿Almejas?

¿Seguro que ha dicho eso?

-Almejas.

¡Abejas!

Dos heroicas abejas.

-¿Qué está pasando ahí arriba?

¿Queréis contarme el mensaje?

-Díselo tú. -No, díselo tú.

-Vale pero tú te encargas de interpretarlo.

-¡Ahora! -¡Ay!

Buena suerte.

-Al parecer, dos heroicas abejas tienen el orbe, señor.

-Abejas...

Esto es lo que pasa

cuando se le encarga una misión a dos aficionados.

¡Weeble!

-¿Sí, amo?

-Vaya.

Dos abejas han robado el orbe...

-Las hormigas se aliaron con las abejas.

-Sí.

No.

Weeble, encárgate de que todos los bichos "bum" vuelvan al fuerte.

Tenemos que prepararnos. -Sí. Inmediatamente.

-Ay...

Esas hormigas no pertenecen a este lugar.

-¿Algo más, señor?

(CARRASPEA)

-¿Lord Bumbulus?

(CANTA)

-Señor...

(CANTA)

# Un año atrás, # descubrimos un rincón

# pero las hormigas aparecieron.

# Dijeron: # "Compartamos todos este lugar",

# y yo: "Va a ser que no".

# Estáis locas de atar.

# Con vosotros nos llevamos fatal.

# Las hormigas lo hacéis todo mal.

# El orbe quiero para mí.

# Oh, sí.

# Oh, sí.

# El orbe, sí.

# El orbe...

# No encuentro algo # que rime con orbe. #

-¿Gigante?

No, eso no rima, ¿verdad?

-Largaos de aquí, ahora. -Claro, señor.

-Vamos, rápido, rápido.

(GRITAN)

¡Ah!

Caray, esto es magnífico.

No me gusta este sitio, Maya.

Es sospechosamente nuevo.

Mira esto y esto y esto.

Es tan bonito...

¿Por qué será tan importante, Willy?

Bueno, para mí no lo es.

Dejémoslo bajo esta hoja y volvamos a casa.

Le prometimos a Chomp llevarlo a Pico Bonsái.

¿Pico Bonsái?

Ni siquiera sabemos dónde está.

Dijo que debíamos encontrar unos árboles espinosos.

Willy, mira.

Parece fácil.

-Alguno diría: "Parece difícil". Pero nosotras no.

Este es el camino. Willy, adelante.

No, gracias.

No os comáis los verdes. ¿No lo ves?

La Reina dijo que haría falta algo especial para no separarnos.

No sé qué es este orbe, pero sé que es especial.

La Reina también dijo: "No más aventuras".

Vamos, Willy.

Tenemos el orbe y ahí los árboles espinosos.

Será una aven...

¡Oh! (RÍE) ¿Lo ves? Es una aventura.

No, no lo es. Es... Una misión.

-No, es un viaje.

-Una experiencia.

-Una empresa peligrosa.

-No me lo recuerdes.

Tú sabes que te necesitamos.

¿Mejores amigos para siempre?

Ay...

Sé que me arrepentiré.

Tres.

Tres mejores amigos para siempre.

-¡Eh! ¡Eh! ¡Cuatro!

Cuatro mejores amigos para...

Para... -Olvídalo.

-Vale. ¡Vamos!

Amigos, ¿puedo llevar el orbe?

-No, ni lo sueñes.

-Au...

(CHISTA)

Estamos cerca.

-A la hermana de Bumbulus se le da bien esto.

-Pues claro, es la hermana del líder.

-Lo sé.

-Es el más fuerte de los "bum".

-Lo sé.

-Oye, ¿sabes que es imposible lamer tu propio codo?

-¿En serio?

-Oh...

(GRUÑE)

Oye, Rumba, ¿no deberíamos pedirle refuerzos a Bumbulus?

-No necesito la ayuda de mi hermano.

(RÍE)

Sigamos.

-¿Ya no funcionas?

-¡Maya!

¡Willy!

¡Hora de volver a casa!

¡Oh!

¡Maya!

¡Willy!

Venga, chicos. Vais muy bien.

Recuerda, Chomp dijo que Pico Bonsái está detrás de esos...

árboles.

Deben de estar en alguna parte.

¿Lo ves, Maya? Ya nos hemos perdido.

Bueno, Willy, el éxito llega

a los que se despiertan hambrientos todos los días.

Oh...

Sí, será por eso que yo tengo tanto éxito.

-Oye, amigo, me toca llevar el orbe.

-Lo siento, pero me va calentando las manos.

-Vamos, sé un amigo.

-Vale. He cambiado de opinión. -¡Oye!

-Toma. No. -Dámelo.

-No, suéltalo. -Es mío.

(AMBOS) Es mío. -Es mío.

(AMBOS GRITAN)

-Eso tiene mala pinta.

¿Eh?

(GRITA)

¿Pero qué?

¿Willy, estás bien?

(GRITA)

Ay...Oh... (RÍE)

¡Willy!

(GRITA)

¡Willy! ¿Qué pasa?

(RÍE) Nada.

-Willy, has roto el orbe.

Yo no he sido.

Se ha roto solo.

Es un huevo, Willy.

Willy...

(GRITA)

-Una bebe hormiga.

Qué monada. (RÍE)

(GRITA)

Willy, Willy, Willy...

Es muy pegajosa y blandengue. ¡Puaj!

¿Qué estás haciendo?

Mira, quiere a su papá.

No soy su papá.

Oye, larva, despierta.

-Deberías ponerle un nombre, papi.

No.

Willy, no seas tan gruñón.

Todo el mundo necesita un nombre.

(BALBUCEA)

¿Qué os parece Smoosh?

Es bonito, como ella.

Willy...

Es una monada.

¿Puedo cogerla?

(RÍE) Toda tuya.

Hola, Smoosh.

Soy Maya.

Willy.

No, Maya.

Willy.

Maya.

Willy, Willy, Willy... Willy, Willy.

Willy, Willy.

Creo que te quiere a ti. Pero ¿por qué?

Hola, larva Smoosh.

Dale unas palmaditas, se calmará.

¿Lo ves?

Se te da bien, Willy.

¿Qué le voy a hacer?

Es un regalo.

(GRITA)

¿Qué ha sido eso?

-Creo que es tu regalo, Willy.

-Ni siquiera lo ha envuelto.

(RÍEN)

Te toca.

-Este trozo va...

Aquí.

¡Perfecto!

-¡Oh! (LLORA)

Majestad,

Maya y Willy han desaparecido.

(TODOS) ¡Oh!

(RÍEN)

-La princesa ya ha nacido.

-¿Ha roto el cascarón?

-¡Oh! Feliz cumpleaños. (CHISTA)

Ahora guarda silencio.

-Cierta sorpresa.

-Izquierda. -Derecha.

-Escaneando. (AMBOS) -Escaneando, escaneando.

¿No hay otro camino?

Esos tipos van a comernos.

Chomp dijo que Tronco Hueco está al Oeste.

Por ahí. (BALBUCEA)

(CHISTA) Smoosh, los pájaros.

(LLORA)

-Por favor, que alguien calme a Smoosh.

Cállate, Smoosh. Vamos.

Ay, estos padres...

-Vamos, tropa.

Tenemos que conseguir avanzar como un pelotón a mis órdenes. Adelante.

-Señor, sí, señor.

-¡Alto!

No se descansa en el trabajo, vamos, Barney.

-Sí, señor.

(LLORA) -Maya, que se calle.

(LLORA)

(SUSURRA) Haz algo.

¿Por qué yo?

Porque le gustas.

-Se acaba el tiempo, papi.

Vamos, vamos, vamos.

Calla, calla, pequeña Smooshy.

Cállate ya o un pajarito nos comerá.

-Pillados. -¡Sorpresa!

(TODOS GRITAN) ¡Corred!

-¡Cogedlos!

¡Por aquí!

¡Dadme a la princesa!

-Smoosh...

¿Princesa? ¿Princesa?

(AMBOS) ¿Princesa? -Antes era un huevo.

-Y nunca deberá llegar a Pico Bonsái.

(CHISTA) Hay pájaros.

Me da igual, dame a la princesa ahora mismo.

(PÍAN)

-¡Un pájaro, chicos!

-¡Pajaritos!

-¡Retirada!

Se han ido.

-Bueno, no ha sido tan difícil.

-Oh, no.

Vale, continuemos.

¿Qué? Maya, estamos perdidos.

No encontrarás esos árboles antes del anochecer.

Eso si los encontramos. Y nadie sabe dónde estamos.

Lo que necesitamos es un lugar seguro para dormir.

(SUSPIRA) De acuerdo.

Descansaremos un poco y mañana seguiremos.

-Dame una. Vamos allá.

¡Maya!

¡Willy!

Los guardias irán a la pradera norte,

lleva al equipo de Crawley por la zona de los lirios

y vuelve para encontrarte con Flip en la frontera.

Luego... Oh.

Tranquilícese, majestad.

Dondequiera que estén, los encontraremos.

¡Maya!

(AMBOS RÍEN)

(CANTA)

# Pequeña, Smooshy, no llores más # que Maya una nana te cantará. #

¡Hey! (RÍE)

# Pequeña, Smooshy, no llores más # y Maya... #

(GRITA)

Smooshy, estate quieta. (RÍE)

Willy, ¿me ayudas?

¿Eh?

(RONCA)

Sé que estás despierto.

(RONCA)

(RÍE)

(SUSPIRA)

¡Smoosh!

(RÍE)

Dime, ¿dónde quieres dormir?

Oh... (RONCA)

¡Oh!

¡Uh! ¿Qué?

Willy, Willy, Willy...

Espera, Smooshy, no soy una cama.

Creo que has hecho una amiga, Willy.

No quiero una amiga, Maya, solo quiero irme a casa.

Lo haremos en cuanto llevemos a la princesa a Pico Bonsái.

¿En serio crees que es una princesa?

Es tan pequeña.

No sé, Willy, pero necesita nuestra ayuda.

¿Cómo quieres el polen?

¿Asado, tostado, medio crudo...? ¿Muy hecho? ¿Al punto?

¿Chamuscado, quemado?

-¡Eh! Esto ni siquiera calienta. -Poco hecho.

-¡Huy!

(LLORA)

Smooshy, cállate.

(LLORA)

(RONCAN)

(LLORA)

# Pequeña, Smooshy, no debes temer.

# Tu amigo Willy te va a proteger.

# Duerme tranquila, acurrúcate,

# en tu camita yo te arroparé.

# Cierra los ojos y ponte a soñar.

# Conmigo nada malo # te puede pasar. #

¿Te cuento un secreto?

También tengo miedo,

pero tranquila, tenemos a Maya.

Ella es fuerte y valiente y adonde yo vaya, está conmigo.

(BOSTEZA)

(BOSTEZA) Somos un buen equipo, ¿sabes?

Aunque la Reina no lo crea.

-¡Maya!

¡Willy!

-¡Maya!

¡Willy!

-¿Dónde estáis?

-(RONCA) ¿Eh?

Ah... ¿Maya?

-¿Willy? -¿Maya?

-¡Maya! -¿Willy?

Oh... ¿Dónde se habrán metido?

(BOSTEZA) Hoja Verde.

Han ido Hoja Verde.

-¿Dónde está eso?

-¿Y quién se supone que eres?

(BOSTEZA) Un momento, ahora bajo.

(GRITA) -¡Oh!

¿Te encuentras bien?

(RÍE) ¿A que os he dejado impresionados?

Y el orbe está de camino.

-Ya lo entiendo, ¿pero por qué los enviaste a ellos a esa misión?

(CARRASPEA)

Vengo de Prado Frondoso por orden de su majestad,

la Reina Verde.

Fui elegido mediante un enérgico proceso de selección

para llevar a su hija,

la princesa, a nuestra nueva colonia de hormigas en Pico Bonsái.

Ninguna colonia sobrevive sin una líder real, es nuestro corazón.

Sin ella, las hormigas se ponen nerviosas, entran en pánico,

la colonia se debilita.

Los bichos "bum" saben que si se llevan a nuestra princesa,

puedeN crear el caos y echarnos de la montaña.

Mi primera misión real y la he fastidiado.

Pero tranquilos.

Maya y Willy me sustituyen y son héroes.

-Necesitarán nuestra ayuda con esos bichos "bum".

-Démonos prisa. ¡Crawyley!

Chomp nos llevará hasta Maya y Willy.

Di a la Reina que volveremos pronto. -¿Lo haré?

¿En serio?

¡Oh! -Ay, au...

-Pero, señorita Cassandra, esto va en contra de todo protocolo.

Hay que rellenar un formulario para pedir el permiso.

Señora, señora.

¡Señora!

Señora...

(Música)

(BOSTEZA)

Ah...

(RÍE)

Los árboles espinosos.

Chicos, lo hemos hecho.

Bueno, técnicamente los hemos encontrado.

¿Tú has hecho algo?

-Sí, mira, he hecho una araña.

(GRITA)

(GRITA) (RÍE)

No tiene gracia.

Maya, ¿y ahora qué?

Abrir los ojos para encontrar Tronco Hueco.

No puede andar muy lejos.

-Vale.

Yo ya veo muchos troncos.

-Sí, pero no están huecos.

(Música)

# Si tu ánimo bajó, # no le encuentras solución,

# Yo estoy aquí...

# Si no hay un sitio a donde ir, # estaremos junto a ti,

# Es lo mejor...

# Sí y sé que tú lo harías por mí # porque los amigos son así.

# Si tú estás allí, yo estoy aquí,

# Es que los pasos que tú das # son los que sin dudar daré,

# Porque tú estás allí # y yo estoy aquí.

# Y no sabemos qué vendrá,

# así que ven y arrímate de la mano

# Hasta llegar al fin... #

Caminamos en círculos.

No puedo dar ni un paso más.

Pero, Willy, no estabas caminando.

Vale, mis alitas están cansadas.

Estamos cerca del lugar.

Solo un poquito más. Estoy segura.

Ay...

Solo un poquito más, hasta los árboles espinosos,

a través de los árboles, bajo los árboles...

Me duelen los brazos.

Soy el único que carga con Smooshy.

No llegaremos nunca,

solo porque tú lo digas, Maya, no va a suceder.

Bueno, quejarse no ayuda, Willy.

Podría ayudar. -¿El qué?

-Quejarse. -Vale.

Estoy cansado,

cansado de caminar y estoy cansado de estos árboles observar.

-Entiendo, Tronco Hueco, Aquí no estás.

Si te giras, solo árboles espinosos hay.

-¿Cómo que no? Mira, árboles espinosos.

-¿Osos peligrosos? ¡No! Árboles espinosos.

Ahora, señor, su turno.

-Mis piernas reposo en un árbol espinoso.

-¿Qué eres tú?

¿Un abejorro?

Bajo un árbol espinoso.

(RÍE) ¿Qué habrá por ahí?

(AMBOS) ¡Más árboles espinosos!

-Vaya, hay un tronco en el camino.

¡Oh!

Tronco Hueco.

Te dice que lo encontraríamos, vamos.

Vale, hora de ahuecar a Tronco Hueco.

-Basta de rimas.

-Con eco... -¡No rimes!

-¿Willy está seco? -¡Basta!

-Chao, muñeco. -¡Basta!

(RÍE)

Maya, espera, debemos tener cuidado.

(RÍE)

¿Mantequilla de mariposa?

La tengo de oferta.

Hola.

¡Adiós!

-¡Cera de la mejor calidad!

-¡Tenemos hojas de parra frescas!

-¡Cera de calidad! -¡Hojas de parra frescas!

-¡Compren cera!

-Hasta otro día.

-Gracias, vuelva cuando quiera.

Tranquila, no tengas miedo, Smooshy.

Conmigo estás a salvo.

¡Hola!

¿Podemos hablar?

¿Sabe cómo llegar a Pico Bonsái?

Me llevaré dos paquetes.

Hola, ¿tiene un segundo? Estoy buscando Pico Bonsái.

Lo siento, perderé el autobús. No, no se vaya.

¿Alguien sabe cómo llegar a Pico Bonsái?

¿Nadie?

¿Ya me han llegado los cayos de amapola?

-Sí, señora.

¿Cuántos le pongo?

-Amuletos.

¿Quiere un amuleto de la suerte?

¡Oh!

Da mucho miedo.

-Té de lirio, divino para las digestiones.

-¡Boof!

¡Boof!

(GRUÑE) Ya te dije que no estaban aquí.

¿Sabes qué?

Debíamos ir por otro camino a Pico Bonsái.

-Es que no hay otro camino.

Tú sigue buscando.

Si yo estuviera al mando, ya los habríamos encontrado.

-Está bien, Boof. ¿Por dónde?

-Yo iría por... -¿Aja?

-No, mejor sería ir por...

-Aja.

¿Dónde está Henchie?

-Vale, no es tan fácil como parece.

-¡Henchie!

¡Henchie!

-Hola, Rumba.

Mira, he hecho esto. Es un cartel de "Se busca".

-Henchie, es una misión secreta.

-Oh...

Pues los he puesto en todas partes.

(SUSPIRA) -¡Oh!

¡Ahí están!

Esta vez los atraparemos.

-¿Habéis oído, abejas?

Esta vez os atraparemos.

¿Eh? ¡Corred!

(GRUÑE) -¡Vamos!

Smooshy, esto no es un juego.

-Escondeos.

-Nosotros los despistaremos.

-Larguémonos.

-No podéis escapar.

-Venid aquí.

Willy.

Ahora no, Smooshy.

-Sigue despistándolos.

Willy.

¡Willy!

(AMBOS) ¡Vaya!

Somos nosotros.

Qué guapo estoy.

¡Oh! Es un cartel de "Se busca".

¿Qué? ¿Un cartel de qué?

Ahora todos nos perseguirán.

Vale, vale, ya está. Daremos la vuelta.

Pero, Willy, estamos cerca.

¿De qué?

No tenemos ni idea de dónde está Pico Bonsái.

Esto es muy peligroso.

Te dije que no nos émbolo que hacemos, pero ¿me escuchaste? No.

Si te escuchase cada vez que te quejas...

Ni saldríamos de la colmena.

Pues sí, exactamente.

Eso hubiera sido lo ideal para que la Reina no se enfadase

por vernos envueltos en esta disparatada aventura.

No teníamos elección.

Tú no me diste elección.

(LLORA)

Willy, necesitamos algo especial que demostrarle a la Reina,

¿recuerdas?

Pero esto no funciona.

Tal vez la Reina tenía razón.

No digas eso.

¿Y sabes qué?

Quizá los bichos "bum" deberían llevarse a Smoosh.

No digas eso, Willy.

No lo dice en serio, Smoosh.

¿Smoosh?

¡Oh!

(AMBOS) ¡Smoosh!

¿Dónde estás? ¡Smoosh!

¡Smoosh!

¡Smooshy!

¿Dónde estás?

¡Smoosh!

¡Smoosh!

¡Willy!

¡Smoosh!

¡Smoosh!¡Smoosh!

¡Smoosh! Hola, Smooshy.

Oiga, hola.

Disculpe, estoy buscando a una bebé hormiga verde.

Es de este tamaño y se llama... ¡Willy! ¿Has pedido a Smoosh?

-Eso es irresponsable incluso para nosotros.

-Aquí abajo ya hemos andado.

Rumba, estamos andando en círculos. -Vámonos rodando.

-Soy una mariposa.

¡Eh! ¡Esperadme!

-Acercaos y tirad a la cucaracha.

El primer intento es gratis.

-Nunca te librarás de esta cucaracha.

(RÍE) -¡Oiga! ¿No quiere probar?

El primer intento es gratis. ¡Smoosh!

Venga, amigos, anímense. ¡Smoosh!

-Oye, rayitas.

Vamos, inténtalo.

¿Eh?

Nadie ha dado en el blanco aún. (RÍE)

¡Oh! ¡Smoosh!

-Oye, ¿quieres un juguete? Pues dispara, niña.

Pero es Smoosh, no es un juguete. Es...

¿Qué es? Brazos de natilla. ¿Asustada? (RÍE)

Vamos allá. Tenemos una aspirante, amigos.

Lo siento.

(GRITA) Tenemos una ganadora.

(TOSE) -Buen tiro, chica.

¿A dónde ha ido?

¡Gracias!

El primer baño que me doy en un mes.

Qué gusto...

¡Willy!

¡Maya!

¡Chicos!

Willy.

Smooshy, estás a salvo.

(RÍE)

-¿A salvo?

Yo creo que no.

-¡Alto ahí!

-Fuera de mi camino.

-¡Oh!

Boofy, costillitas.

-Oye, ¿qué haces? Para ya. -Salgamos de aquí.

(TOSE) -¡Seguidme!

Vamos.

-¡Eh!

Tú no.

(GRITAN)

(RÍE)

(AMBOS) ¡Lo hemos logrado!

(GRUÑE) (AMBOS) No lo hemos logrado.

(GRITAN)

-Ya sois míos.

¡No!

-Nos estamos quedando sin hoja.

-Nos estamos quedando sin río.

(GRITAN)

¡Agárraos! (GRITAN)

¿Dónde está? ¿Hola?

Socorro. Socorro.

Maya, estás empapada, no lo conseguirás.

Tenemos que hacer algo.

Ayuda.

Demos la vuelta a la hoja.

La corriente es muy fuerte.

-Socorro.

(GRUÑE)

Smooshy, no te comas la balsa, nos uniremos.

Willy, Willy, Willy.

Ayuda, por favor.

La has salvado.

¿Dónde están?

¿Puedes verlos? (NIEGA)

-Oh, allí.

-Adiós, peluditas abejas.

-Mira.

-¡Eh!

Rumba está nadando.

¿Vamos a nadar?

-No, tenemos que volver y avisar a Bumbulus.

-¿Y qué pasa con Rumba?

-Ha fracasado.

(RÍE)

Te dije que no era muy buena en esto.

Vamos. -Ojalá el agua esté calentita.

(GRUÑE) No vamos a nadar.

(LAS HORMIGAS RONCAN)

Willy, tenías razón.

No te he dejado ninguna elección con esto.

Sabes que no me gusta dejar la colmena

y no me gustan las cosas nuevas

y no me gusta que me persigan los bichos grandes.

Chomp dijo que somos unas abejitas héroes, pero...

no lo soy.

Solo soy una tierna abejita.

La verdad es que...

todo esto...

me da miedo.

Willy, lo siento, yo... No es necesario que lo sientas.

Me equivoqué.

Sé que llevar a Smooshy a casa es lo correcto pero... No sé si puedo.

Pues claro que puedes.

La has traído hasta aquí. La estás cuidando ahora mismo.

Willy, has sido tú quien la ha mantenido a salvo

todo el tiempo.

Maya, tienes razón.

Llevemos a Smooshy a Hoja Verde

y demostrémosle a la Reina Lo que valemos.

(Música)

-¡Oh!

De vuelta a la hermosa tierra. Te he echado de menos.

-La vida marinera no es para mí, no siento las piernas.

-¿No las sientes?

Mira hacia abajo.

Mis piernas...

Os he echado de menos.

(RÍE)

Ahora no hay vuelta atrás.

Vamos allá.

(Música)

-Los perseguimos por Tronco Hueco y luego los dejó escapar.

-Y no pudimos ir a nadar.

-Debemos atacar antes de que llegue la princesa.

Preparaos, bichos "bum". Atacaremos al amanecer.

(GRITAN) -¡Bien! -¡Sí!

(RÍE) Rumba, bienvenida.

Mañana a saltaremos Hoja Verde. Prepárate.

-Tal vez haya otra opción, hermano.

(RÍE) -¿Tienes otro plan mejor?

-Quizá las hormigas no son tan malas.

¿Y si hablamos con ellas?

(GRITAN)

-¿Hablar con ellas?

(RÍE) Genial. Es un alivio.

Oid, chicos,

cabalgue hemos sobre el arco iris

para hacer un picnic con nuestras nuevas amigas, las hormigas.

Te informo, hermana, nunca se invita a las hormigas a un picnic.

-¿Y si estás equivocado?

-¿Qué? -¿Cómo te atreves?

-Equivocado. ¿Equivocado? Yo nunca me equivoco.

-Una vez pensaste que las mariposas sabían a mantequilla.

-¿Las has probado?

(RÍE) -Mantequilla.

-Bumbulus, Bumbulus, Bumbulus...

(TODOS) Bumbulus, Bumbulus, Bumbulus...

# -Hermana,te diré # lo que es ser un escarabajo.

# -No es necesario.

# -Muy duro has de ser, # no débil cual gorgojo...

-¡Oye!

# -Darle caña al caparazón # y derrotar a tus enemigos.

# Las hormigas se tienen que ir, # con los otros no hacen nada aquí.

# A las hormigas # todo les gusta morder

# con sus mandíbulas... #

-Con sus mandíbulas.

# -¿Quién va a agarrarlas?

# ¿Quién va a tapar # las cuando tú no las ves?

# ¿Quién las podrá...?

# Lo haré yo, soy tu hermano mayor.

# Un escarabajo musculado yo soy.

# Escúchame, hermanita, # yo te diré...

# Si no vas a ayudarme, # yo solo lo haré. #

-¡Ay!

(GRITA) Bumbulus, se va.

(TODOS CANTAN) Bumbulus, Bumbulus, Bumbulus...

-De mantequilla.

Mariposas de mantequilla, de mantequilla...

(TODOS) Bumbulus,Bumbulus... -Ay...

(RÍE) -Gran canción, jefe.

Se lo has dicho.

¿Quizás podrías enseñarme a cantar así?

-Soy el único que puede cantar en esta montaña.

(RÍE) -Claro, eres el bicho "bum" más fuerte.

-Así es.

¡Ja!

(GRITA) ¡Pájaros!

Odio los pájaros.

-¡Oh, mirad! -¿Eh?

-¿Qué?

No...

(GRUÑE)

Vaya, Hoja Verde. (HORMIGAS) Oh...

(RÍE)

(RÍEN)

-Entrometidas, abejas...

(RÍEN)

Dejadnos marchar, abusones.

(GRITAN)

No, alto.

(RÍE)

Poneos cómodos, pasaréis hay un buen rato.

(RÍE) ¡Eh!

¡Volved!

Volveremos cuando echemos a esas hormigas de nuestra montaña.

-Sí. (RÍEN)

Volved, por favor.

Hay que mover esta roca.

(GRUÑEN)

Pesa demasiado.

Tiene que haber otra salida.

-Maya.

Debemos avisar a la colonia de Smoosh.

No hay otra salida.

(RÍEN)

-Hermano, ¿en qué andas?

-En nada.

Cosas secretas y guerreras. (RÍE)

-¿Qué?

¿Qué?

-¿Henchie?

(RÍE) -Yo no sé nada de abejas encerradas en cuevas.

(LLORA)

Ay...

(GRUÑE)

Podemos intentar cavar.

Estamos atrapados.

(LLORA)

Tranquila, Smooshy.

¿Recuerdas nuestro secreto?

Yo también tengo miedo.

Pero tranquila, tenemos a Maya.

Ella es fuerte y valiente.

Y donde yo vaya, ella está conmigo.

Juntos siempre encontramos una salida.

(LLORA)

(Música)

Veo, veo, una cosita que empieza por la letra...

¡Ah!

Willy, Willy... ¿Smoosh?

(RONCA) No os comáis las verdes.

¿Qué pasa?

¿Y si jugamos a otro juego?

¡Ah! La señorita Cassandra y Flip.

¿Eh? -¡Oh!

¡Son Maya y Willy!

Tranquilos, ya estamos aquí. Os sacaremos de ahí.

-Uno, dos, tres.

(GRUÑEN)

Tenemos que ayudarles.

Venga, todos a una.

-Eso es.

Vamos.

(GRUÑEN)

Ya se abre.

(RÍE)

(HORMIGAS) Victoria.

-Niños, gracias a Dios que estáis bien.

No volváis a salir solos del prado.

(MAYA Y WILLY) -Sí, señorita Cassandra.

-¡Oh! Estáis a salvo. Y un poco apretujados.

¡Oh! (HORMIGAS) -¡Huy!

Vete.

Déjanos en paz, abusona. Ya no vamos a escapar.

No estoy aquí por la princesa, mi hermano va a atacar Hoja Verde,

pero sé cómo detenerlo.

¿Por qué íbamos a creerte?

Porque os debo la vida.

¿Amigas?

(RÍE)

-¡Guau!

Os hacéis amigos del enemigo, salváis a la princesa,

sois unos auténticos héroes.

(RÍE) Vamos allá.

Comandante, mire.

-¡La princesa!

¡Ya están aquí!

-¡Oh!

La princesa.

Hormigas de Hoja verde, tenemos que advertiros, esperad,

tenéis que... Tenéis que... ¡Alto! ¡Debo deciros algo!

Saludad a los héroes que han traído a la princesa.

Willy. Esperad.

¡Alto! ¿A dónde la lleváis?

Contemplad la princesa.

(GRITAN)

(LLORA)

¡Smoosh!

Tranquila, Smoosh.

(GRITA) ¡Un bicho "bum"!

-Hormigas de Hoja Verde. -¡Proteged a la princesa!

¡Fuera! No eres bienvenida. ¡Alto! Es amiga.

Hemos venido a advertiros, mi hermano va atacar vuestro pueblo.

Está diciendo la verdad.

Comandante, ordene.

-Sí, claro.

¡Corred!

No, ¡luchad!

No, no. ¡Ocultaos!

¿Qué hacemos?

-Yo sé lo que hay que hacer.

(RÍE) -Buenos días, Hoja Verde.

¿Estáis listos para el "rock"?

-"Rock".

-¿Listos para el "roll"?

-(AMBOS) ¡El "roll"!

(RÍEN)

-Porque es hora de...

-¿No había hormigas en este pueblo? -¿Eh?

Esas hormigas cobardes se habrán ido al oírnos llegar.

Declaro, pues, la victoria total.

(RÍEN)

(VITOREAN) ¡Bumbulus, Bumbulus, Bumbulus!

# -Hemos tomado Pico Bonsái

# de un modo justo hoy.

# Siempre esta tierra, mía será...

# ¿Y si la compartimos? #

¿Qué? ¡No! Yo no comparto.

# Nunca nos uniremos a ella.

# Somos fuertes unidos, # sabes que es verdad.

# -No, este es mi momento mejor.

# A ver si os queda claro a todos.

# -Podríamos cambiar la historia.

# -Conmigo ni lo intentéis.

#- Con lo mejor de ti, # con lo mejor de mí,

# Para ponerlo junto # y todo compartir. #

(Risa)

# Compartir, compartir... #

Vamos, Bumbulus. ¿Por qué no?

(RÍE)

Cuchi, cuchi, cuchi... Para, para.

Cuchi, cuchi, cuchi... (RÍE) ¡Guerra de cosquillas!

-No, para. Déjame. (RÍEN)

(RÍE) ¡He dicho: "Basta"!

¡Oh!

(RÍEN)

No. ¡No!

Dame a la princesa.

(RÍE) ¡Ay!

(LLORA)

¿Queréis a vuestra princesa?

¡Pues fuera de mi montaña!

(RÍE) ¿Eh?

(PÍA)

¡Cuidado!

¡Willy!

¡Maya!

(GRITAN)

¡Willy, escóndete!

(GRUÑE)

Estarán bien ahí.

¡Señorita Cassandra, el refugio está por aquí!

-Vamos, corred, corred.

-¡Socorro!

-Ya llego, esperadme.

Vamos, aquí debajo.

Vale, Flip, vamos allá.

Espera, Maya, si salimos, nos comerán.

Necesitamos asustarlos.

¡Ah! ¡Ya sé!

Esto es terrible. Escarabajos y hormigas.

¡Eh!

Si trabajamos unidos, salvaremos a nuestros amigos.

Pero ¿cómo?

Barney, puedes hacer la sombra de la araña, ¿no?

-Eh... -Tú puedes hacerlo, Barney.

-¿Tú crees? -Yo confío en ti.

-¡Puedo hacerla! Está bien.

El sol está a punto de salir.

Haremos una sombra gigante de araña para asustar a esos pájaros.

-¿Qué? Eso es un disparate.

-Tan disparatado que podría funcionar.

-O no, algunas misiones no salen bien.

(RÍE)

Pero basta de hablar de mí.

¡Gran idea, Maya!

-Alguien tendrá que llamar la atención de esos pájaros.

-¿Me has salvado de ese pájaro?

¿Qué es lo que queréis las abejas?

Nada.

Tenía que hacerlo. Ese pájaro iba a comerte.

(GRUÑE)

Esta bien.

Hay que encontrar una salida.

Perdona, abejita, pero no necesito tu ayuda.

Otra vez.

¡Ay! ¡Ay!

(PÍA)

(GRITAN)

¿Cuál es tu plan? ¿Escondernos?

(RÍE)

Vamos, vamos. -Muy bien.

Eso es.

Vamos, la base ya casi está a punto lo hacéis muy bien.

El sol saldrá en un minuto, no hay mucho tiempo.

Así, un poco más. -Vamos. A la derecha.

(GRUÑE) ¿Otra vez haciendo el conejo?

Son las arañas las que dan miedo, las arañas.

-¿Has visto algún conejo, Arnie?

Está bien, una araña.

-Vale, chicos, hay que... -¡Cuidado!

(GRITAN)

-Hay que darse prisa.

Ya casi están allí.

# -El silencio, el silencio, # el silencio... #

-Henchie, "silencio" significa no hablar.

(TARAREA)

(GRUÑE)

(PÍAN)

-¿Qué es lo que está haciendo?

Trabajan juntos para salvarnos.

¿Qué?

Ay... Ay...

-Esperad a la señal.

-¡Oh! ¡Es Maya!

¡Maya, Maya!

(PÍAN) (GRITAN)

¡Henchie! ¡No estábamos listos!

Está bien, chicos. Esta vez es real.

(GRITA)

Soy demasiado guapo para ser tu desayuno.

-¿Eh?

¿PajaritoS?

-Vaya, Rumba. -¿Qué?

Eres muy buena en esto.

(RÍE)

Vamos, Boof.

(RÍE)

Vale, está bien. Esperad, esperad...

¿Eh?

Oh, no.

¿De dónde ha salido eso?

-De un huevo.

Pero ¿qué os enseñan en la escuela?

Vete, pajarito. Vete, vete. Vete, pajarito.

Vamos, vete.

-¡Oh, no!

(GRITA)

¡Chomp! ¿Estás bien?

No te preocupes por mí.

Está todo controlado. (GRITA)

-Vamos, hay que subir más.

-¿Dónde está Heinchi?

-Hola, pajaritos.

-¿Heinchi? -Aquí, pajaritos.

-Pero ¿cómo ha subido ahí? -Hay que llevarlos arriba.

¡Eh, pajaritos!

-¡Hola!

(GRITA)

¡Cuidado!

¡Ahora!

(PÍAN)

(GRITAN) ¡Sí!

(GRITA)

-Adiós, pajaritos.

(RÍE)

-¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer?

¿Eh?

(GRITA) ¡Oh!

Lo he hecho.

¡Lo he hecho! Al fin he hecho algo bien.

Y no hay nadie para verlo...

-Pájaros...

Odio a los pájaros.

(RÍE)

¡Maya!

¡Willy! ¡Maya!

¡Estás a salvo! ¡Maya, lo has logrado!

Lo hemos logrado. Maya...

¡Ah! Me has llamado "Maya". (RÍE)

(RÍE)

Escarabajos y hormigas,

todos nos llevamos bien.

(RÍE) Oh...

Rumba

y vosotras, abejitas,

juntas nos habéis salvado a todos.

Íbamos a ser comida para pájaros.

¡Huy!

Le dan miedo los pájaros. (RÍE)

Siento mucho mi egoísmo,

no haberos respetado, a ti, a ti...

Pero, sobre todo, a ti.

Espera, ¿dónde está Weeble?

Rumba, realmente eres una rastreadora increíble.

Bumbulus ha dicho.

(RÍE) Esto es increíble.

Construyamos un hogar

donde escarabajos y hormigas vivan en paz.

Rumba ha dicho.

(GRITAN)

-Perdón, hola.

¿Podríamos construirlo en un lugar donde no haya pájaros?

(RÍE)

(GRITAN)

-Hola, ayuda.

¡Chicos!

-Me gusta tanto divertirme como a cualquiera

pero toda la colmena os estuvo buscando la noche entera.

Viajasteis más allá de los reinos de la pradera sin avisar a dónde ibais.

Os diré que la Reina ha estado muy preocupada,

su pelo se ha vuelto más blanco.

Pues sí que es verdad.

Está muy blanco.

Gracias, Crawley,

pero lo más importante de todo es...

¡El polen!

(RÍE) No, Willy.

Es que estáis a salvo.

Os creí perdidos, no volváis a escapar es nunca más.

(MAYA Y WILLY) No, majestad.

Habéis sido imprudentes,

pero lo que hicisteis por Hoja Verde

fue valiente y muy especial.

¿Entonces no va a separarnos?

(RÍE) ¿Separar a unos mejores amigos?

Nunca.

(RÍEN)

-Bienvenidas, gentiles abejas.

El festival de primavera queda oficialmente inaugurado.

Crawley... (RÍE)

Contemplad la piedra del sol.

Que entre la luz.

(TODOS) ¡Sí!

¡Sí!

(RÍEN)

(RÍE) (RÍE)

# Pensaron que separados mejor,

# pero muy confundidos # desde el principio estaban