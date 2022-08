"LA ANTIGUA LEYENDA DIVERTIDA"

(OFF) "Hace mucho, mucho tiempo,

en un bosque misterioso,

y en una laguna mágica,

vivía una rana llamada Freddy".

"Freddy no era una rana corriente".

"Está bien, era bastante corriente".

"Freddy fue la primera rana graciosa".

"No solo fue la primera rana graciosa,

fue el primer ser gracioso".

"Porque, ni los payasos eran graciosos".

"Los payasos eran maestros, abogados,

o vendedores de coches".

"Eran personas normales, como tú y yo".

"Enseguida Freddy empezó a actuar en lugares repletos".

"Las criaturas amaban a Freddy,

y querían ser tran graciosas como él".

"Pero no sabían qué era lo que le hacía tan gracioso".

"Un valiente osezno dio un paso al frente y dijo

que el agua de la laguna había vuelto gracioso a Freddy".

"Bebió un sorbo y se volvió gracioso".

"Lo que llevó a que muchas criaturas

vinieran desde lejos para beber de esta Laguna Mágica".

"Les encantaba lo bien que se sentían después de reír".

"La vida parecía mucho más llevadera

cuando la vivían con humor".

"EL FESTIVAL DE LA DIVERSIÓN DE GARFIELD"

"Y esta es la historia..."

de cómo se creó el humor.

¡Garfield, Odie, a desayunar!

Y todos vivieron felices. Fin. A comer.

Oye, ¿por qué estás a oscuras?

(Música disco)

¡Buenos días, chicos!

¡Uh!

¿Se supone que hay que comerse esto?

Vamos, anímate.

Es por la mañana. Ni ganar la lotería me animaría.

Pues yo estoy como loco.

Mañana es el gran concurso de talentos.

Ya lo sé. El Festival de la Diversión.

Ya lo sé.

Hay que ver qué borde estás hoy.

¿A que no sabes qué haré este año en el festival?

El mismo número de baile que haces desde 1978.

El mismo número de baile que hago desde 1978,

pero esta vez va a ser diferente.

Este va a ser mi año.

Tendrías alguna posibilidad de ganar

si no fuera por todo eso de que...

la música disco está muerta.

Está bien, vosotros reíros.

Pero al menos yo me esfuerzo, no como alguien que conozco.

Tranquilo, ¿quién gana todos los años?

Deja que piense... Oh, servidor.

Arlene y yo ganaremos con nuestro número cómico.

Pues mira, deberías pasar de eso y bailar con Arlene.

Lleva años queriendo hacerlo.

Jon, a ver si te enteras,

si no está roto no lo arregles, ¿vale?

De acuerdo, vale.

¿Y tú qué harás este año?

Ajá.

¡Tanán!

(RÍE)

(Música disco)

Ah.

(Música disco)

Oye, qué bien. Estupendo, Odie.

¿Qué te ha parecido a ti?

Si ya me daba vergüenza vivir con un perro,

ahora vivo con un perro mimo.

(Burgomaster BSO "Garfield")

(Continúa la música)

Buenos días, chicos.

(AMBOS) Buenos días.

Mañana es el gran día.

¡Sí, señor, es el festival!

¿Qué harás tú en el concurso de talentos, Nermal?

Me alegra que me lo preguntes.

Ay, madre.

¡Un solo de Guitar!

(TARAREA)

# ¡Festival!

(TARAREA)

# ¡Diversión!

# ¡Nermal el mejor! #

¿Falta mucho para llegar?

# ¡Diversión! ¡Diversión!

# ¡Un festival que voy a ganar! #

¡Ay!

(Grito)

Para eso tendrás que vencernos a Arlene y a mí.

¿Verdad?

Sí, ya.

Y ahora que lo menciones se me ha ocurrido que podríamos...

No te preocupes, ya tengo pensada toda la actuación.

Te la explicaré cuando lleguemos al estudio.

Oye, ¿por qué yo nunca puedo actuar con vosotros?

A ver cómo te lo explico amablemente...

porque hueles mal.

Yo no huelo mal.

No, solamente apestas.

Oye...

Y eres muy joven y muy bajo para actuar con profesionales.

De eso nada.

Eres tan pequeño que podrías servir como trofeo.

¡Ah!

Chicos.

Garfield, yo quiero este año hacer un número de baile.

Vamos, Arlene, nada funciona mejor que un número cómico.

¿Por una vez podemos hacer algo que quiera hacer yo?

Tampoco te estoy pidiendo

que me compres un gran ramo de rosas.

Eso sí que sería pasarse.

Tú siempre lo das todo por sentado.

Eso le dijo el vendedor de muebles a la silla.

"Tú lo das todo por sentado".

¿Ese va a ser uno de tus chistes?

Pues este año vas a perder, gordinflón.

Enano. ¡Gordinflón!

Enano. ¡Gordinflón!

¿Cuándo llegamos?

# Soy Jeff, el guardia que baila. Jeff, el gran bailarín.

# No tengáis dudas, amigos. # Hola, Jeff.

Buenos días, Jon.

# Y votad enseguida por mí... #

Buenos días, Oso Billy.

Ese es mi nombre.

No lo desgastes.

Buenos días, Conejo Randy.

¿Cómo estás hoy? Fantástico.

¡De maravilla!

¡Eh, mira esto!

(Redoble de tambores)

Hola, Jon. ¿Cómo estás?

No está mal, Randy, pero eso ya lo has hecho antes.

Pues tendremos que pensar en otro truco.

¿Y si usamos una marmota en vez de un conejo?

Zelda, Zelda, Zelda, cuéntame.

¿Nos vas a deleitar con tu presencia?

No sé a qué te refieres.

Pues al Festival de la Diversión.

Espero que mañana salgas a actuar.

Ya me lo pensaré.

No puedes decepcionar a todos tus fans.

Oye, Zelda, ¿qué estás...?

Tienes que ser más original.

Esos chistes son muy antiguos.

Atención, atención. Prestad atención.

¡Betty!

¡Callad!

¿Eh?

Buenos días a todos.

Antes de hacer las tiras cómicas de hoy,

vamos a ensayar

el Festival de la Diversión de mañana.

Así que haced el favor de dirigiros al auditorio

de modo silencioso y ordena...

¡Ah!

¡Oh!

Oh, Charles.

Este sitio es mío.

Hola, Eli. Hola, Garfield.

¿Listo para disfrutar de otro festival?

Estoy listo para ganar otro festival.

He oído por ahí que hay un tipo nuevo

al que va a resultar muy difícil vencer.

¡Bah! Nadie me va a quitar el primer puesto.

Te recomiendo que no vayas tan sobrado.

Colega...

Bienvenidos al ensayo de vestuario

de la treinta edición del Festival de la Diversión,

que ganará la actuación más divertida.

Como ya sabéis, el concurso de talentos de mañana

será puntuado,

y la tira cómica que gane aparecerá

en la parte superior de la página de humor.

La tira cómica de Garfield lleva mucho tiempo

ocupando el primer lugar.

Pero, ¿va a volver a ganar?

Puedes darlo por seguro, colega del monóculo.

(Risas)

Antes de comenzar el ensayo os presentaré

al jurado del festival de este año.

Lo componen mi directora asistente, Betty.

-¡Bien! -¡Betty!

De la tira cómica "La vida apesta",

tenemos a Bonita Steckman.

-¡Bravo!

Creía que tú y yo

íbamos a hacer algo juntos en el concurso de este año.

Eso sería rebajarme, Walter.

Sí, querida.

Y para completar el jurado tenemos a la esposa del Oso Billy,

la Osa Bonny.

-¡Bien!

Ya sabes por quién votar, ¿verdad?

No me pidas que tenga trato de favor.

Me tomo mi deber de jueza muy en serio.

¿Y si yo a cambio, por ejemplo, lavara...

los platos una semana?

¿Intenta usted sobornar a una jueza, señor Oso?

¡No, señor!

Señora, si me disculpa debo ir a pulirme las zarpas.

Deberías pulir tu actuación si quieres que te vote.

Y ahora va a dirigir unas palabras el presentador de este año,

y eterno ganador del Festival de la Diversión.

Por favor, recibamos a Garfield.

-¡Garfield!

Gracias, Charles.

Ay, es fantástico volver a presentar el festival.

Y, desde luego, es fantástico volver a ganar el festival.

¿Pero qué dice? -¡Es un creído!

No, lo digo en serio.

Estoy tan seguro de que voy a vencer,

que os voy a contar el secreto de mi éxito.

¿Sobornas a los jueces?

No.

¿Tu madre cuenta los votos?

No, no es tan sencillo.

Para ser un gran comediante

primero tienes que ser un gran actor.

¡Drama! ¡Oh, vamos!

-¡Venga ya! -¡No nos cuentes cuentos!

Claro... ¡Gordinflón!

(Risas)

Os lo voy a demostrar.

Aunque necesitaré a mi guapa asistente.

(Aplausos)

Arlene y yo haremos el número con el que ganamos el año pasado,

en el que interpreto grandes escenas

de grandes películas en 30 segundos.

¿En serio?

-¡Yuju! -¡Bien!

Bond, James Bond.

Francamente, querida, eso no me importa.

¡Oh!

Esta va por ti, muñeca.

Yo, Tarzán. Tú, Jane.

¡Está vivo! ¡Está vivo!

¡Ah!

¡Adrian!

(Bill Conti BSO "Rocky")

¡Oh!

(VOZ FEMENINA) Tengo la sensación de que ya no estamos en Kansas.

¡Oh!

¡Soy el rey del mundo!

¡Oi!

¡Bravo!

¡Sí!

Gracias, gracias.

Quiero que quede claro que si me ayudáis, yo os ayudaré.

Vamos a ensayar la primera actuación, por favor.

(Ladridos)

¡Hola!

Hola.

Aquí tienes, Arlene. Gracias.

¡Oi!

(Ladridos)

¡Tachan!

He escrito un guion de lo que haremos este año.

Estas son tus frases.

Saldremos los dos juntos y tú dirás...

"Vaya, Garfield y yo nos sentimos como si fuéramos momias".

Y yo diré...

"Sí, estamos muy liados".

Risas, risas, risas. Y luego tú dirás esto:

"Oh, Garfield, ¿de dónde sacas esas cosas?".

Y yo diré...

De verdad que este año me apetecía mucho hacer un número de baile.

Arlene, ganamos con esas cosas.

Cambiar sería un gran error.

Hay cosas que son mucho más importantes que ganar, Garfield.

Haré como que no he oído eso.

Venga, Garfield, vamos a hacer este año lo que quiero yo.

Hazlo por mí.

Os lo digo de verdad.

Qué pesada eres. ¿Y en qué baile habías pensado?

En el tango. Garfield, sería muy emocionante,

y muy romántico.

Y, tú te pondrías este conjunto.

¿Este conjunto?

Esta ropa.

No puedes bailar el tango sin el vestuario adecuado.

Eh...

Póntelo.

Lo siento mucho, no va a poder ser.

Oh... Pero prometiste que este año bailaríamos.

Yo solo te prometí que lo pensaría.

Mi número cómico es una victoria segura.

Si lo que quieres es bailar un tango,

búscate por ahí a otro compañero.

¿Pero a quién?

(Puerta)

¡Oh!

(Música celestial)

(Acordes de tango)

Yo bailaré contigo.

¿Y este quién es?

Si no os importa me voy a presentar.

Me llamo Re.... Ramón.

Huelo a re... rata.

Garfield, ¿estás seguro de que no quieres bailar conmigo?

Estoy seguro.

Adelante, tranquila, baila con Raymond.

Ramón.

Lo que tú digas. Pensaré en un número para mí solo.

Que tengas suerte.

Lo mismo te digo.

(Murmullos)

¿Tienes sitio para nosotros dos?

¿Para vosotros dos? Para mí y para mi ego.

(HOMBRE) Un número musical.

Claro.

He conocido a un tipo nuevo.

Se llama Ramón.

¡Ramón!

Parece que Arlene también lo ha conocido.

-¡Bravo! -¡Qué bien!

(Acordes suaves de guitarra)

(Tango)

¡Hala! ¿Tú has visto qué bien se mueven?

No es para tanto.

Es una maravilla. -Estoy de acuerdo contigo.

Desde luego es guapo hasta decir basta.

¿Pero dónde está Garfield?

(Aplausos)

Gracias.

Creo que su tira cómica se llama "Ramón, el chico duro".

Lo único duro de verdad es oír cómo habla.

Ese no es más que un farsante.

Muchas gracias Arlene y Ramón.

Vuestro baile ha estado lleno de encanto.

El siguiente que va a ensayar va a ser Garfield.

¡A escena!

¿Pero si tú nunca has actuado sin Arlen?

Me saldrá bien, ya verás.

Vale. Buena suerte.

¿Dónde está Garfield?

Aquí estoy.

Dime, ¿cómo se llama este número?

"Lo que haga falta".

Señoras y señores, Garfield El Gato hará

"Lo que haga falta".

¡Bien!

Gracias, gracias.

¿Uh?

Vamos allá.

¡Tachan!

Sí, tienes toda la razón, Odie, hoy parecemos momias.

Estamos muy liados.

¡Oh!

Qué horror.

Este humor es... ¿Cómo se dice?

¿Rancio?

¿No estás de acuerdo? Ay.

Muy bien, Raymond, parece que tendré que subir el nivel.

Anda, date la vuelta.

¡Au!

¡Utilero! ¡Utilero!

Tráigame la caja.

A ver qué hay aquí...

¡Mirad qué pinta tengo!

Una vez conocí a un gato muy pequeño.

¿Cómo era de pequeño?

¿Era tan pequeño que podía servir como trofeo?

(Risas)

Ah... Sí, algo parecido.

Amigos, ¿qué le dijo el vendedor de muebles a la silla?

Lo das todo por sentado.

Qué triste es ver luchar a alguien a quien se le pasó su tiempo.

Pero ahora tenemos a otro gato en la ciudad.

Estrictamente felino.

¡Feli... no!

¡Oh!

A lo mejor después de que yo gane el festival,

os enseño a bailar el tango.

(Acordes de tango)

El baile del ro... mance.

Ay.

Vaya, eso ha sido interesante.

(SUSPIRA) ¿Eh?

¿Pero qué ha sido eso?

Un fracaso.

Y nunca fracaso.

Ya. ¿Y qué esperabas?

Al no estar Arlene tuviste

que inventarte un número a toda prisa.

Y eso lleva su tiempo.

Pero no tengo tiempo.

El festival es mañana.

Tengo que ser gracioso deprisa.

Pues te sugiero que mejores tu número.

Porque ninguna poción mágica te volverá gracioso.

Excepto la laguna de Freddy. ¿Qué?

Eh... Nada.

Es de un cuento que leí.

Habéis hecho un gran trabajo, así que nos despedimos hasta mañana.

Ha sido maravilloso bailar contigo, Arlene.

Siento que el mundo es una ostra y que tú eres su perla.

Y hablando de ostras, conozco un restaurante estupendo

especializado en marisco al que me encantaría invitarte.

No te arrepentirás.

(Música dramática)

(Ronquidos)

Laguna Mágica...

Con solo un sorbo...

volveré a tener gracia.

Buenos días, Odie.

(IMITA UN DESPERTADOR)

Digo, buenos días, despertador.

¿A qué viene esa prisa?

Ay... ¡Tachan!

Lo sé, lo sé, hoy se celebra el gran festival.

Pero solo podré ganarlo si me invento un número gracioso

y deprisa.

Sí.

Estoy leyendo este libro por si en él encuentro alguna idea.

¡Chicos, a desayunar! ¿Eh?

O a lo mejor la encuentro en los cereales. ¡A zampar!

Buenos días, Odie.

Qué buena pinta. Guau.

¿Sabes que la ropa que llevo es original?

Y no sabes cómo me gusta.

Eso es porque eres un poco rarito.

¿Qué quieres? Guau guau.

Ah, ya lo pillo, eres un cartero mimo y estás entregando una carta.

Odie, por favor, déjame comer.

Jugaremos a eso después del desayuno.

(Burgomaster BSO "Garfield")

¡Ay!

(Claxon)

¿Eh?

¡Quitaos de en medio, tortugas!

¡Hola!

¿Eh? Oh.

¡Comeos mis burbujas! ¡Ah!

(RÍE)

(Burgomaster BSO "Garfield")

¡Ay!

¡Para! Ya vale, Odie.

Ahora no.

Tengo que ver qué hace Charles para la tira de Ramón.

Está bien, está bien, quieres que abra este sobre.

Parece muy antiguo. ¿Dónde lo encontraste?

¿En el libro de cuentos?

¡Sí! ¡Sí!

Vaya, ¿por qué no me lo has dicho antes?

Tonterías, soy bello desde cualquier ángulo.

¿Eh?

¡Ah!

Arlene, mi preciosa flor.

Espero que hayas pensado

en lo que te pedí esta mañana en el coche.

Por favor, di que serás la protagonista de mi tira.

Oh, cielos, es que...

No lo sé, Ramón.

De todas las bellas damas que hay aquí,

tú tienes la belleza más deslumbrante

que he podido admirar en mi vida.

Oh, vaya.

¿Cómo sabes que son las que más me gustan?

Ramón siempre sabe lo que les gusta a las damas hermosas.

Por favor, di que serás mi damisela.

Es un mapa para llegar a la laguna de la Rana Freddy.

Según esto debemos dirigirnos hacia la Tierra Misteriosa,

atravesar el bosque y llegar a la Laguna Mágica,

donde al beber su agua recuperaré el humor para el concurso.

Ajá.

Sí, es algo difícil de creer.

Dejémonos de mapas mágicos.

Tendré que depender de mi talento para ganar el festival.

Sí, no me hace falta ninguna Laguna Mágica.

Adelante, señores, vamos a rodar.

¿Eh?

Y... ¡acción!

Necesito una Laguna Mágica.

¡Ay!

¡Oh!

Sería más fácil llegar si hubiera un camino de baldosas amarillas.

¡Ay!

# Soy Jeff, el guardia que baila.

# Soy Jeff, el gran bailarín.

# No tengáis dudas, amigos. #

Oh, Garfield...

Vaya, está más lejos de lo que parece en el mapa.

La ciudad está aquí y la Tierra Misteriosa está aquí.

En el mapa solo está a esta distancia.

(Burgomaster BSO "Garfield")

¡Ah!

(Música dramática)

(Gritos)

¡Ay!

¿Eh?

¡Sí, creo que vamos en la buena dirección!

Eso tiene pinta de ser el Bosque Misterioso.

¡Sí!

(Burgomaster BSO "Garfield")

¡Oh! ¡Vaya!

Eh, mira.

¿Qué narices es esto?

¡Guau! ¿Eh?

No tenemos tiempo para una actuación.

Solo faltan horas para el festival. Sigamos.

¡No, no, no, quédese ahí, "ceñor"! ¿Perdona?

No pueden entrar al Bosque Misterioso

hasta que vean la siguiente presentación informativa.

Así que espero un momento, "ceñor".

La presentación comenzará dentro de pocos "segundo".

¿Y tú quién eres?

¡Ah!

"Zoy" el guardabosques del Bosque Misterioso,

el oficial Stanislavski.

Por favor, siéntense, señores.

(Golpes)

¿Eh?

¡Bienvenidos!

¡Que tenga cuidado el que se atreva a entrar

al bosque misterioso!

¡Ay!

¡Y mucho cuidado con el oso de la sonrisa siniestra!

A veces me "azusto" a mí mismo.

¿Ya podemos seguir?

¡Silencio! Ya voy a terminar.

Y cuidado con los cocodrilos al cruzar el arroyo.

Intentarán morderles hasta los huesos.

Oye, colega, no tengo tiempo para esto.

¿Nos puedes decir dónde está

la Laguna Mágica con el Agua del Humor?

Claro.

Hay que entrar por una de estas dos cortinas.

Tú solo dime por dónde se llega antes.

Primero tienes que responder a una pregunta con sinceridad.

Es sobre su actuación.

¿Va a actuar solo o lo va a hacer con otros?

Voy a actuar yo solo, no necesito a nadie.

Muy bien, "ceñor".

Vayan por aquí.

Por fin.

Pero bueno, qué tipo tan bobo.

Eh, ¿pero esto qué es?

¡Hola!

Hola.

No nos has mandado por un atajo.

Quizá no ha entendido la lección.

O quizá la he entendido.

Iré por la cortina número dos.

Ja, ja, me parto, listillo. Vale, ¿qué debo hacer?

Hábleme de su actuación.

¿Va a actuar solo o lo va a hacer con otro?

Ay, necesito toda la ayuda que me den.

¡"Zí"!

Es por aquí.

¿Es el camino correcto?

Siempre tomas el camino correcto

cuando escoges ser honesto con el público.

Que disfruten de su visita.

Gracias.

Adiós.

(Burgomaster BSO "Garfield")

¡Ah! ¡Hala!

Esto es cada vez más difícil.

En el mapa no pone que haya dos caminos.

Solo sale este oso.

¿Eh?

¿Pero si en el mapa tiene este tamaño?

Coge una carta, cualquier carta.

¿No nos vas a comer?

No si coge una carta.

Está bien.

¿Qué carta ha cogido, señor?

El siete de diamantes.

Señor, enhorabuena, ha acertado.

¡Yuju!

Cachetitos para el oso. ¡Toma oso! ¡Toma oso!

Pero bueno, ¿cómo lo ha hecho?

¿Es un don?

Increíble.

¡Venga, venga, otro truco!

Perdona, pero tenemos algo de prisa.

¡Ah!

¡Toma!

Nunca había visto nada parecido.

En fin, nos marchamos ya.

Solo uno más. Estoy a tope.

-¡Junior!

¿Sí, mamá?

Ven a cenar y deja que estos amigos sigan su camino.

Oh, mamá.

Vamos, o se te enfriarán las moras.

¿Vais hacia la Laguna Mágica?

¿Cómo lo has sabido?

Todos los que vienen quieren beber el Agua del Humor.

En mi opinión la gente está muy obsesionada con eso.

El humor le sale a uno naturalmente como le pasa a mi Junior.

Sin duda él es especial.

Pero no todos somos tan graciosos como Junior.

¿Así que nos dice por dónde debemos ir?

Claro, mi Junior os indicará el camino.

Pero luego ven a casa, ¿vale?

Claro que sí, mamá.

¿Qué camino tomamos, el derecho o el izquierdo?

Para llegar cuanto antes a la Laguna Mágica,

dale la derecha a tu corazón,

que sabe lo mejor.

No, no, no, no me hagas esto, Junior.

Es un acertijo. Odio los acertijos.

Pues yo los adoro.

-¡Junior, a cenar!

Tengo que irme.

¡Adiós!

¡Yuju!

Cómo está el chaval. Vamos, Odie.

"Para llegar a la laguna dale la derecha a tu corazón

que sabe lo mejor".

Es por la derecha.

¿No?

(Música animada)

Ya entiendo, dices que como tenemos el corazón

en el lado izquierdo del cuerpo,

si seguimos al corazón hay que ir a la izquierda.

¿De verdad te parece tan fácil?

Está bien.

Esperemos que sea más rápido

que lo de la ardilla demente y las cortinas.

¡Sí!

Eso es.

Ahora...

¡Oh!

(Burgomaster BSO "Garfield")

(Gritos)

¡Ah!

¿Dónde está Garfield? No tengo ni idea.

Estoy haciendo el orden de actuaciones y...

Ponlo a él al final, seguro que llegará a tiempo.

Pero se supone que él iba a ser el presentador.

¡Falta solo una hora!

¿Quién va a presentar la gala?

No he podido evitar oíros.

Para mí sería un gran honor ser el presentador de la gala.

(Burgomaster BSO "Garfield")

Adelante.

Vamos... allá.

¡Eh!

¿Eh?

Eh...

Odie, las rocas se mueven.

¿Las rocas rebotan?

No.

(Risas)

¿Y se ríen cuando les haces cosquillas?

¡Ah!

Olvídate de la Laguna Mágica y de llegar a tiempo al festival.

No podremos cruzar con los cocodrilos.

¿Estás seguro de eso?

¿Eh?

Hay un modo de pasar los cocodrilos.

¿Habláis en serio?

¿Nosotros en serio?

Sí, muy en serio.

Bueno, ¿y qué tenemos que hacer?

Mira, muy poca gente lo sabe,

pero a los cocodrilos les encanta reír.

Así que haced que se rían y cuando se estén partiendo de risa,

aprovechad para cruzar.

¿Y si dejan de reír antes de que hayamos cruzado?

Me pareces un poco bobo.

Lo que Roger dice

es que una actitud derrotista,

puede afectar de una forma negativa en el resultado de tu misión.

¡Bobo, bobo, eres bobo!

Y también dice que eres bobo.

Ya lo he pillado.

Vamos, Odie, a hacer reír al personal.

Gracias, gracias.

Pues sí, muchachos, me encanta estar en el Bosque Misterioso.

Por cierto, ¿sabéis qué me pasó cuando venía aquí?

Que me robaron.

Se acercó un tipo y me dijo: "¿Tu dinero o tus siete vidas?".

Porque los gatos tenemos siete vidas...

(Zumbido)

Qué duro es ser gato.

No sabéis lo carísimo que está el kilo de ratones. Ji, ji.

No se están riendo nada.

Porque no tienes gracia.

Eso podría funcionar con gatos.

Pero por si no te has dado cuenta, no son gatos.

Lo que quiere decir es que a los cocodrilos

les gusta el humor gestual.

¡Sí, haz cosas tontas!

¿Cosas tontas?

Déjame.

(Música animada)

¿Lo ves?

Hay que gustar al público aunque debas hacer el tonto.

Tendré que bajar el nivel.

Muy bien, Odie. Vamos.

¡Gracias por vuestra ayuda!

¡De nada!

Lo que hay que ver. -Sí.

No sabía que se pudiera hacer reír a los cocodrilos.

Increíble.

(Murmullos)

¡Estamos aquí!

Esto... Y ahora esto.

Debemos empezar ya, no podemos seguir esperando a Garfield.

¡Primer!

(Música suave de piano)

# Soy Jeff, el guardia... #

(SUSPIRA)

¡Hola!

¡Oh, qué maravilla!

Es verdad que existe, Odie.

La Laguna Mágica llena de Agua del Humor.

Vamos para allá.

¡Corre! ¡Deprisa, Odie!

(Ladrido)

¡Ay!

Sabía que no iba a ser tan fácil.

¿Hola?

¿Hay alguien por aquí?

Esperen, voy para allá.

¿A qué has venido?

Pues a beber Agua del Humor.

¿Cómo no? ¿Y por qué quieres beber Agua del Humor?

Pues, porque ya no tengo gracia.

Deja que yo juzgue eso.

Cuéntame un chiste.

¿Cuántos conejos se necesitan para cambiar una bombilla?

Uno si salta mucho.

¿Haces imitaciones?

Claro. ¿Alguna petición?

Haz a un gato. Miau.

No me convence nada.

¿Ya ha terminado?

Sí. No tienes ninguna gracia.

Ya se lo he dicho.

Te daré un consejo. Adelante.

Bebe mucha Agua del Humor.

De acuerdo.

A lo mejor hay que gastar toda la laguna en ti.

Podéis pasar.

¿No levanta la barrera?

¿Te parezco Arnold Cachasneguer?

Pasad por debajo.

¡Ay!

¡Vamos, Odie!

Tu amigo es un poco bobo.

(SUSPIRA)

(Murmullos)

Sí, empieza el espectáculo.

Y un, dos, tres.

(Música animada)

Buenas noches, señoras y señores, les doy la bienvenida

al Festival de la Diversión.

El presentador de esta gala, Garfield, se va... a retrasar.

¡Oh!

Tal vez venga luego,

así que recibamos a nuestro presentador invitado.

(Redoble de tambores)

¡Ramón!

(Aplausos)

Gracias.

Os deseo que tengáis buenas noches, mi querido público.

Mi nombre es... ¡Ramón!

Cuando era un crío pequeño

soñé que algún día podría salir de mi barrio pobre,

para bailar con un público tan maravilloso como vosotros.

¡Oh!

¡Bienvenidos a mi espectáculo!

Os amo, os amo a todos.

-¡Baila para nosotros!

(Música rock)

Muchacho, parece que tienes sed.

Bueno, he venido por el Agua del Humor.

Enseguida me iré.

Ya, pero solo la Laguna Mágica tiene el Agua del Humor.

¿Esta no es la Laguna Mágica?

Esto era la Laguna Mágica,

pero nos la llevamos de aquí.

Ahora es un depósito de aguas residuales

donde vierte el desagüe de la ciudad de Grimm.

Sí, bien escupido.

(IMITA RUIDO DE MOTOR)

(IMITA RUIDO DE MOTOR)

¿Y dónde está la Laguna Mágica?

No vayas tan deprisa, joven impaciente.

¿Por qué quieres beber Agua del Humor?

La gente no para de hacerme preguntas desde que llegué aquí.

Pero bueno, ¿quiénes os creéis que sois?

Oh, no sé quiénes serán los demás, pero yo soy la Rana Freddy.

¿Tú? Existes de verdad.

Perdona, no te he reconocido.

Estás muy distinto a como...

Salgo en el libro, ya lo sé, sí. Eso fue hace mucho,

antes de que empezara a usar esta ropa.

Es todo un honor conocerte, Freddy.

Si me dices dónde está la Laguna Mágica

beberé un sorbo y me marcharé.

Sintiéndolo mucho eso no va a ser tan sencillo.

Nada lo es.

Tienes que alcanzar un nivel superior de iluminación humorística

antes de beberla.

¿Puedo iluminarme antes del festival?

Tengo muchísima prisa.

Vale, empecemos.

¡Oh!

¿Qué es esto, redondito? Es un palo.

¿Y por qué me llamas "redondito"?

Siempre le pongo apodos a los estudiantes.

Mira, esto es mucho más que un palo, bola de pelos.

¿Quién ha pedido una serpiente congelada?

¿Desde cuándo sigue el tratamiento, señor?

¡Que alguien me saque esta astilla del cuello!

Ahora haz tu algo con el palo.

No puedo. ¿Por qué no?

Porque tú has hecho las bromas buenas.

(Música de tensión)

(Música orquestal)

(Música animada de guitarra)

(Vals)

(Música rock)

Sí, me refiero justamente a eso.

Gracias. Muchas gracias.

Se supone que los mimos no hablan.

Mira, lo siento, yo no hago cosas con palos.

¿Qué más tienes?

Entrenamiento, hombretón.

¡Ah!

¡Eh!

¡Uh!

¡Eh!

¡Ah!

¿Y se supone que esto me va a hacer gracioso?

No hasta que me quites esta piedra de la mano, pequeño saltamontes?

Ay, nunca me canso de esto. Me parto.

Un gran maestro zen dijo una vez...

¿O fue el gran cómico Field?

Da lo mismo.

"La comedia es una tragedia que le sucede a otro.

Pues yo no hago tragedia.

En ese caso necesitas más de esto.

¿Más de qué?

Más humildad, mi rechoncho amigo.

Ja, ja.

Solo cuando uno se muestra humilde ante el público,

logra ascender a un nivel superior de iluminación humorística.

Recuerda, quién importa es el público, no tú.

El humor está en el oído de quién lo escucha.

¿Por qué todos los de aquí solo decís bobadas?

No has prestado nada de atención, ¿verdad?

¿Por qué lo dices?

En cada etapa de tu viaje había una lección que aprender

si sabías escuchar.

Oye, Freddy, me ha encantado conocerte pero...

ya me estoy entreteniendo demasiado.

Sígueme, oh, tú, el de la cintura amplia.

¡Vamos! Calla.

Oye, ¿a qué viene esto?

Es una prueba de humildad que incluso alguien como tú

lo entenderá.

Estás en el cuente que cruza las Aguas de la Verdad.

Di la verdad y pasarás sano y salvo.

¿Y sobre qué tengo que decir la verdad?

¿Cómo describirías tu cuerpo?

Bueno, yo tengo un cuerpo normal.

Aunque quizá tienda hacia la redondez.

(GRITA)

Vale, lo reconozco, soy un poco regordete.

Estoy gordo, ¿vale? Estoy gordo.

¿Y cuánto de gordo estás?

¡Haz el favor!

Está bien, estoy tan gordo

que siempre que me meto en el mar sube la marea.

Estoy tan gordo

que no sabía que lo de "me comería un caballo"

era solo una expresión.

Estoy tan gordo

que en el bufé libre del hotel

los demás huéspedes murieron del hambre.

¡Ay!

¿Eh?

Muy bien, fantástico, eso ha tenido bastante gracia.

¿Dónde tiene la gracia que yo esté gordo?

El humor autocrítico es gracioso.

Si compartes tu humanidad con el público

ellos compartirán su afecto contigo.

No lo olvides. Es mejor que alguien se ría a costa tuya,

a que no llegue a reírse nunca.

¿Y ahora qué?

Ahora, anda, dame un abrazo.

¿Un abrazo?

Sí, dámelo, estoy muy orgulloso de ti.

Has dado un gran paso en un camino bastante largo.

¿Va a haber mucho de esto?

No, solo esto.

Ay, muy bien.

¿Y dónde está el agua del humor?

Está allí.

¿Es otro acertijo?

No, no qué va, está allí.

¿Es que no hay nada fácil?

Nada que valga la pena.

Sí, tienes razón. En fin, gracias, abuelo.

Hasta otra.

Adiós.

Que tengas suerte, oh, gato gordinflón.

Espero que estén disfrutando del espectáculo.

Y ahora vamos a dar la bienvenida...

a Jeff, el guardia bailarín.

(Aplausos)

# Soy Jeff, el guardia que baila.

# Soy Jeff, el gran bailarín. No tengáis dudas, amigos,

# y votad enseguida por mí. #

(Música dramática)

Cuidado.

Ánimo.

Solo queda uno.

¡Ah!

(Burgomaster BSO "Garfield")

Bienvenido, talla supergrande.

¿Cómo has subido aquí?

En el ascensor.

No me dijiste que había ascensor.

No preguntaste. ¿Qué?

El humor se basa en las preguntas, zampabollos.

¿Por qué la gallina cruzó la calle?

¿A qué viene esa cara?

¿Hay alguien que sea de este pueblo?

¿Ya puedo beber agua del humor?

¿Si crees que aún la necesitas?

¿Si aún la necesito...? ¿Para qué crees que he venido aquí?

¿Para no beberla?

Yo diría que todo lo que necesitas está dentro de ti.

Ya estamos con los acertijos.

Si de verdad crees que necesitas Agua del Humor

pues... bebe.

Qué bien. Gracias.

Sí.

Ay.

Por fin.

Oye, tiene un sabor muy especial.

Especial, exacto. Muy bien.

Me parece que ya empieza a hacer efecto.

Pero debes entender que no solamente por beber Agua del Humor

no vas a ser capaz de crear los números cómicos

que tú eres capaz de hacer.

(RÍE)

¡Odie, deprisa, tenemos que irnos!

¡Ya habrá comenzado el festival!

Gracias por todo, Freddy.

Tenemos que marcharnos ya.

Yo creo que todavía no estás preparado.

Estoy más preparado de lo que estaré jamás.

Vamos, Odie. (LADRA)

¡Un momento, felino de talla grande!

Ya que te tienes que marchar,

te ofrezco algo que te hará viajar rápidamente

al festival.

¿Qué crees que será, Odie?

No lo sé.

A lo mejor es un talismán que te da poderes para volar.

O quizá una alfombra voladora.

O un dragón alado,

con el que apareceremos de pronto en el festival,

y hará que nos llevemos una gran ovación.

Mira.

¡Oh!

Ven a ayudarme con esto.

¿Eh?

Vamos a morir.

Aquí lo tenéis.

Esto os llevará a tierra en un periquete.

¿Seguro que no acabaremos en tierra?

Todos los vuelos acaban en tierra, mi relleno amigo.

Aunque unos de peor manera que otros.

Eso me anima mucho.

Venga,

partid antes de que pierdas el poco valor que tienes.

Gracias por todo, Freddy.

Te debo mucho.

No creo que estés preparado.

Ya está.

Si te digo la verdad habría preferido lo del dragón volador.

Nos tiraremos a la cuenta de tres.

¿Vale?

¿Por qué de dos?

Ah, solo sabes contar hasta dos.

Vale, pues a la cuenta de dos.

Uno...

(GRITA)

Odie, ¿tú sabes cómo se vuela en esto?

No.

Pues me parece que lo tenemos bastante crudo.

Venga, vamos a intentar algo.

(Gritos)

Vamos a vivir.

(Gritos)

Venga, estómago, no me falles ahora.

(Gritos)

(Gritos)

Lo hemos conseguido.

¡Viva!

(Ladridos)

¡Adiós! -¡Ven pronto!

¡Adiós!

Mira.

¡Adiós! -¡Adiós!

¡Nos vemos! ¡Adiós, Stan!

¡Gracias por ayudarnos!

(BALBUCEA)

Y ahora, señoras y señores,

un gato que tiene casi tanto talento como yo.

Demos la bienvenida a Jackie.

(Música animada)

Buenas noches, "suñoras" y "señoros".

(Gritos)

Allí está, Odie, el estudio.

¡Hala!

¿Preparado para hacer una gran entrada?

¡Sí! ¡Sí!

¿Tienes idea de cómo aterrizar?

No, no.

Pues apuntemos hacia algo grande como la calle.

¡Oh! ¡Izquierda, izquierda!

¡Oh!

¡Cuidado!

(Claxon)

¡Cuidado! ¡Sobre la barrera!

¡No a través de ella!

¡Vamos!

¡O mejor no!

¡Ah!

¡Ah! ¡Al estudio!

¡Al punto de la i!

¡Ah!

Sí que ha sido una gran entrada.

Y a continuación, querido público,

voy a cantar algo de mi último álbum.

(Risas)

# Siempre me atrapas cuando me atrapas...

# Siempre me aprietas, cuando me aprietas. #

(Aplausos)

¡Gracias, gracias, os quiero con locura!

Gracias. Y antes de seguir con el concurso,

por favor, demos un aplauso a este presentador tan gracioso.

(Aplausos)

-¡Bravo! ¡Bravo!

-¡Bravo!

Lo que me quedaba por ver.

Yo debía ser el presentador.

Vamos a seguir con el concurso.

A continuación actuará el inigualable... ¡Garfield!

-¡Sí!

-No me lo puedo creer. -No le veo.

Venga, Odie, debemos hallar un modo de bajar.

Charles...

Eli, ¿dónde está Garfield?

No lo sé.

¡Garfield!

Está aquí.

Está aquí.

Gatos holgazanes, siempre llegan tarde, ¿verdad?

No se puede contar con ellos. -(CHISTA)

(CHISTA)

Está aquí.

Esto... Parece que Garfield saldrá dentro de un momentito.

Hasta entonces van a tener que seguir disfrutando

de mi belleza.

Ya era hora de venir. Vamos, Odie.

¿Qué has estado haciendo?

Me he estado volviendo gracioso en la Fuente del Humor.

Espera a verme sobre el escenario.

Pues ya puedes correr.

En cuanto le dé un pequeño sorbo estaré listo.

¿Qué? ¿Qué pasa?

Estoy perdido.

Se acabó lo del festival, se acabó todo.

¿Pero eso a qué viene?

A que no tengo Agua del Humor y no puedo actuar.

¡Garfield!

¡Oh!

Eli, ¿pero dónde está Garfield?

"Creo que no va a salir".

No va a salir, sigue con el espectáculo.

Parece que vamos a pasar directamente

a la última actuación de la noche.

-¿Y eso? -¿En serio?

Señoras y señores, ahora se van a deleitar con un tango.

Interpretado por la hermosa Arlene y por un servidor.

Será solo para ustedes, así que disfrútenlo mucho.

(Aplausos)

(Música suave de guitarra)

(Tango)

(Continúa la música)

(Grito)

(Grito)

(Gritos)

¡No paréis!

Garfield...

¡Ay!

Qué bien lo has hecho, Garfield.

Qué manera de estropearlo.

¡Lo tenías todo, amigo!

¡Oh!

(Gritos)

Se me ha ido la gracia, Odie.

Lo mismo que mi chica. Y todo porque...

porque soy... soy...

Existe una palabra para eso.

¿Arrogante?

¿Soberbio, egocéntrico?

¿Egoísta? ¿Difícil?

¿Presuntuoso? ¿Qué haces tú aquí?

He venido a ver cómo le va a mi alumno.

Me lo he cargado todo, así es como me va.

Y ahora prefiero que me dejes solo.

En la laguna te dije que aún no estabas listo.

Estaré listo si me das más Agua del Humor.

Oh, no, eso no te haría nada.

¿Por qué no?

Porque el Agua del Humor es solo agua.

¿Qué?

Solo es H2O, agua.

Pero ¿y el libro? ¿Y el mapa?

Bah, solo es una historia.

El Agua del Humor funcionó.

Me sentí gracioso después de beberla.

Te sentiste gracioso porque eres gracioso.

Intenté decírtelo, es algo que llevas dentro.

El agua era lo de menos, importaba el viaje.

¿Eh?

La Ardilla Stan te enseñó a ser sincero con tu público.

El Oso Junior te enseñó a seguir a tu corazón.

Y los cocodrilos humildad.

Odie lo ha sabido. Sí.

Garfield, olvidaste divertir a los demás.

Pusiste tanto empeño en ganar el concurso,

que olvidaste hacer reír al público.

Olvidaste seguir a tu corazón. Sí.

Seguir a mi corazón...

Sí, la próxima vez tendré que esforzarme más.

Tal vez no haya una próxima vez.

¿Eh?

(Tango)

(Grito)

¡Cuidado!

(Gritos)

(Gritos)

-¡Otro bailarín!

¿Eh? ¡Ah!

(Continúa la música)

¡Ah!

(GRITA)

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

¡Increíble!

¡Ah!

¡Ay!

¡Oh!

Ajá.

Estoy bien, Eli.

¡Ah!

¡Tú!

¿Qué tal?

Gracias, Garfield.

¡Va a por vosotros!

¡Mía!

¡Ah! ¡No!

¡Ah!

¿Eh?

¡Oh!

Cielos, tu brazo...

No puede ser.

-Será tramposo... -¿Qué le pasa?

¡Oh!

Venga, vamos, Arlene.

¡A bailar!

¡Te tengo!

¡Socorro!

¡Ah!

(Golpe)

¡Arlene!

¡Garfield!

(RÍE)

No...

¡Ay!

-No puede ser.

-¿Pero qué pasa?

¿Pero qué es esto?

¡Ah!

¡Nermal!

¡Nermal!

¿Nermal?

¿Nermal?

¿Quién es ese Nermal al que os referís?

Te voy a...

¡Bravo!

-¡Qué gran actuación!

-¡Increíble!

-¡Bravo! -¡Sí, señor!

-¡Impresionante!

-¡Sí!

¡Pero qué desagradable!

¡Bien!

Música.

(Tango)

Arlene, perdona.

¿Por qué?

Por no decir que iba a bailar contigo.

Debí ver que esto es más importante que ganar el festival.

¿Y por qué no vamos a ganar?

(Aplausos)

Gracias. Gracias.

¡Me ha encantado!

¡Así se hace, colega!

¡Uh, sí!

¡Uh!

Bien hecho, Garfield.

Buenas.

Vaya,

nunca había visto una puntuación perfecta.

Señoras y señores, los ganadores del Festival de la Diversión

son Garfield y Arlene.

-¡Sí, señor!

-¡Bien!

-¡Enhorabuena!

Ya sé, el año que viene seré Pierre.

Un cantante de cabaret que además es come fuego.

¿No?

Bueno.

Enhorabuena.

Esto es para ti.

(OFF) "Y todos vivieron siempre felices".

"Fin".

¡Yahu!

¡Yahu!

(Música disco)