Capitán Diente de Sable y el diamante mágico

nadie sabe de dónde procede...

ni cómo adquirió sus poderes mágicos,

pero cuenta la leyenda que, en las noches de luna llena,

al exponerlo a la luz de la luna,

es capaz de conceder un deseo".

"Ha enriquecido a los más pobres,

ha traído felicidad para los desgraciados,

ha convertido en genios a los más bobos,

incluso ha dotado de más poder

a aquellos que ya eran poderosos".

"Pero, cada cierto tiempo,

el diamante desaparece misteriosamente...

y nadie sabe dónde ni cuándo aparecerá... de nuevo".

(Música de Johannes Ringen)

Baltazar lo ha encontrado.

Baltazar lo ha encontrado.

(RESPIRA AGITADAMENTE)

Baltazar lo ha encontrado. Baltazar lo ha encontrado.

(CHILLA)

(IMITA EL CHILLIDO)

¿Qué? (CHILLA)

¡Oh!

¿Quién es?

Soy Baltazar.

Lo tengo.

¿Ve? Lo tengo.

El capitán Diente de Sable también lo quiere,

pero... -¡Oh!

Bien. # Por fin. #

Maga Kahn, cielo. -¿Sí?

(GIME DEL ESFUERZO) ¿Qué pasa?

Ya ha llegado tu regalo de cumple.

¿Cómo?

¿Es lo que creo que es?

(RÍEN)

¡Ay!

¿Alguien me va a ayudar o qué?

Muchas felicidades, cariñito.

(RÍE)

-¡Oh, oh!

¡El diamante mágico!

Por fin se va a hacer realidad mi mayor sueño.

Voy a poder ver el sol otra vez.

¡Oh!

# Me encanta estar bajo el sol

# y no quema en absoluto.

# Todo lo controlaré.

# Nadie está a salvo.

# Todos serán mis esclavos. #

(Trompetas)

La multitud ha venido a celebrar contigo tu cumpleaños.

¡Me encantan las fiestas de cumpleaños!

Baltazar. -¿Sí?

Escucha. Defiende el diamante mágico...

con tu vida.

No permitiré que le pase nada,

¡oh!, mi altísima majestad.

-¡Oh! # Que seas muy feliz. #

Miles de personas han venido para adorarme.

¿Qué?

¿Y no ha venido nadie más?

Un niño y tres abueletes. Qué triste.

¿Dónde está toda la gente?

Ah, creo que les da usted miedo.

¿Sí? ¡Pues claro! ¡De eso se trata!

Relájate.

Pueden avanzar.

-Sí, ahora, avanzad ya.

(TARAREA)

-Niño, ¿acaso no tienes miedo?

¿Por qué estás tan contento?

Habrá comida.

Me lo han dicho.

Primero habrá que cantar un poco y luego podremos comer.

-Alto. Que empiece la fiesta.

(AMBOS) # Sea noche o día, ¿qué más da?

# Aquí lo adoramos.

# Dispuesto a luchar,

# ganará con orgullo

# y oro tendrá.

# Hay que alabar

# al único Maga Kahn. #

Y a Sirima. ¡Oh! ¡Oh!

¡Viva!

¡Oh! -¡Oh!

Esta isla se ha ido al traste.

¿Qué estáis mirando?

¡Fuera, ya!

¡Plebeyos! ¿Cómo se atreven?

¡Qué patéticos!

(Tripas)

¡Oh!

Nos prometisteis comida.

¿Eh?

¡Qué mono!

Oye, mocoso. Me llamo Marco.

Eso he dicho, Marco el mocoso.

Nada de comida tras tan pésima actuación.

Me muero de hambre.

(Gemido de mono)

O te largas ahora mismo

o te tragarás esta bola de fuego.

-¿Qué te parece?

-¿Y qué dirían tus papis si te convierto en ceniza?

Yo no tengo padres. -¡Oh!

-No se puede tener todo en esta vida.

-(RÍE) No, no puede.

¡Quiero comer!

-(GRUÑE)

¿Puede alguien controlar a ese bicho?

(CHILLA)

Deshaceos de él.

¡Tú, quieto!

Atrápalo ya.

¡Oh!

¿Qué?

Espero que la comida te guste muy hecha, ¿eh?

(PARLOTEA)

¡Oh, majestad, el fuego se expande!

-¡Fuego! -¡Es fuego!

¡Un incendio de verdad!

¡Haz algo! -Baltazar lo apagará.

-¡Apágalo, apágalo!

-¡Eso no funciona!

¡Abanica más rápido! -No se apaga.

-¡Más fuerte!

-¡Oh!

-¿Por qué no lo apagas? -¡Es peor!

-¡Esto va a más!

¡Monos, lanzaos al fuego!

-¡Hay que apagarlo como sea! -¡Oh!

-Necesitamos más monos. -No funciona.

Di a otro mono...

-Pero ¿dónde está el diamante? ¡Oh!

¡No!

¡Detened a ese niño!

Es solo un niño.

Jamás conseguirá salir de la jungla encantada.

Va, traédmelo...

con vuestras manitas de mono. ¡Ahora!

(GRITA)

(Chillidos de mono)

(CHILLA)

(GRITA)

¡Eh!

¡Largaos de aquí!

¡Déjame en paz!

(GIME) (CHILLAN)

(GIME)

¡Eso es! ¡Huid, cobardes!

¡Ja!

(RÍE)

(ERUCTA)

(GIME)

(GIME)

¡Déjame salir! (RÍE)

¡Ah!

Cosquillitas, cosquillitas.

(RÍE)

(RÍE)

¿Eh?

(MAGA KAHN) ¿Se ha escapado?

(PARLOTEA ININTELIGIBLEMENTE)

¿Cómo un niño se ha podido escapar?

(PARLOTEA ININTELIGIBLEMENTE)

¿Quién tiene la culpa de esto?

Decidme. ¿Quién?

¡Oh, monos!

(CHILLAN)

(BALTAZAR) ¡Oh!

Baltazar va a escapar,

escapar de ellos.

¡Ay! ¡Ay!

¡Ay!

¡Ay!

¡Ay!

Tengo que escapar.

Baltazar tiene... ¡Mi diente!

¡Ay!

Tengo que escapar.

Tengo... Tengo que escapar.

(GIME)

¿Eh?

¡Ay!

(CHILLA COMO UN MONO)

¡Oh!

(CHILLA COMO UN MONO)

(Música de Johannes Ringen)

Los muslos de pollo me encantan.

Eh, ¿vas a dejarme alguno?

Oh, me encanta Lunabay.

Pero ¿no te aburre esta vida?

Tú, que has navegado con el capitán Diente de Sable y tal.

Aburrirse es genial.

(Puerta abriéndose)

(MUJER) ¡Verónica! (AMBOS) ¡Oh!

Eh... No está aquí.

Si la estoy viendo.

Va, ven a ayudarme en la cocina.

¿Puedo ayudar? No, no, no, no.

No tienes que hacer nada.

Verónica es de la familia y tú, un invitado.

Pero podría ayudar igualmente.

¿Te has olvidado de quién es?

Es Pinky, el pirata más joven del mundo.

Voy a ayudarte igual.

¿Se te ha olvidado quién eres?

# Siento que ya es hora de no volver al mar.

# No quiero viajar por el océano jamás...

¡Oh!

# ...ni sentir en mis pies el agua fría nunca más.

¡Oh!

(RÍEN)

# Yo soy Pinky y siempre ha sido así.

# Trabajar muy muy duro es importante para mí.

(RÍE)

(TODOS) # Eres Pinky, tu nombre es así.

# Siempre he sido un pirata,

# Desde que nací. ¡Eh!

# Siempre he sido un pirata. Des...

# Desde que naciste. #

(Risas)

Vamos, Verónica, necesitamos más platos,

así que hay que fregar.

(SUSPIRA)

¡Ay, no!

Y, cuando acabes, ponte con las verduras para la cena.

Ojalá yo fuera pirata.

¡Oh!

Vaya.

¿Es la montaña de platos más alta de los siete mares?

¡En guardia!

(HOMBRE) ¡Adelante!

Verónica, ¿dónde están mis verduras?

Pues...

Bueno...

(RÍE)

Qué payasa.

Ya basta. Ahora tienes que empezar con las verduras.

(CHISTA) Verónica.

No puedo dejar toda la diversión para ti sola.

Es que tú no tienes que trabajar.

Juntos podemos derrotar al capitán Nabo. ¡Ah!

¡Ahora verás, cebolla!

¡Os vais a enterar!

Esto es mejor que ser pirata de verdad.

¿En serio no lo echas de menos?

No. Espero no volver a ver

al capitán Diente de Sable ni a su tripulación.

(GRITA)

(RÍEN)

(HOMBRE) Aquí.

-Ahí.

-No, ahí.

-¡Oh! -No, es aquí.

Quizás sea... ahí.

Sí, donde yo he dicho.

Sí, pero en mi boca suena mejor.

Yo cabo aquí y tú allí, Wimpy.

(GIMEN DEL ESFUERZO)

No lo entiendo, Wally. No hay agujero.

Vamos, Wimpy, cava más rápido.

¡Ay, qué calor!

-En serio, chicos.

Sois los piratas más vagos del mundo.

Benjamin, Wally, Wimpy, ¿tenéis el diamante?

El capitán está al caer.

Pobres de nosotros si no lo encontramos.

Entonces, volverá a montar un alboroto, como siempre.

Lleva años buscando ese diamante. -Sí.

Aquí.

(LOS TRES) ¡Oh!

¡Ahí!

Por fin.

Sabía que iba a ser yo,

el mismísimo capitán Diente de Sable,

quién encontraría el diamante mágico.

(AMBOS) ¡Sí!

¡Lo tememos! -¡Toma ya!

¡Vale, vale, ya basta!

Abrid el cofre o me va a dar algo de tanta emoción.

(Crujidos)

No hay candado que se resista

a las habilidades de Benja...

A ver, un momento.

Mejor este.

(TARAREA)

¡Ábrelo de una vez! Un segundín.

(LOS TRES) ¡Oh!

Pero ¿qué diantres?

¡No os quedéis ahí quietos!

¡Venga, abrid ese baúl!

No hay candado que se resista a las habilidades de Benja...

¡Oh!

¿Eh? ¡Oh!

Sigue sin haber candado que se resista

a las habilidades de Benjamin.

¡Oh!

No cabe duda.

El diamante tiene que estar aquí.

(Caja de música)

Pues creo que se nos han adelantado, capitán.

¿Quién es tan tonto como para osar...

cabrear...

al rey de los mares?

¡Agua!

(HACE GÁRGARAS)

¿Eh?

¿Eh?

¡Ay!

(GIME)

(GIME)

Aquí tiene. -Gracias.

Necesito... (GIME)

¿Tiene hambre?

¡Sí! ¡Ñam, ñam!

Siéntese. Todo el mundo es bienvenido.

-¡Agua!

¡Oh, agua!

¡Tú! ¿Qué?

Sí, tú, tú robaste el diamante mágico.

¿Cómo?

¡Devuélvemelo!

¿De qué habla? Venga, dámelo.

(GRITA)

Sé buen chico y devuélvemelo. ¡Pare!

¡No lo he cogido! Vamos, dámelo.

¡Pare! ¡Devuélveme el diamante!

Vamos, chico.

Bueno, bueno, ¿y si nos calmamos todos un poco?

Mire, esta delicia es para usted.

Gracias.

¡Guau! ¿A qué ha venido eso?

Ni idea.

Hum...

El otro día, escuché algo muy curioso.

Alguien dijo que Pinky, de Lunabay, sabe dónde está el diamante mágico.

Pinky, de Lunabay, sabe algo del diamante mágico.

-Pinky, de Lunabay, sabe algo del diamante mágico.

-Pinky, de Lunabay, sabe algo del diamante mágico.

Pinky, de Lunabay, tiene diamante mágico.

Pinky, de Lunabay, tiene el diamante mágico.

Pinky, de Lunabay, tiene el diamante mágico.

Pinky, de Lunabay, tiene el diamante mágico.

Maggi quiere pipas.

Pinky, de Lunabay, tiene el diamante mágico.

Maggi quiere pipas.

Llevamos mucho tiempo sin oír un solo ruido.

No. Han dejado de pitarme los oídos.

Quizá ya ha pasado lo peor.

(GRITA) ¡Oh!

-¡Ay, madre!

-O quizá no.

Alguien tiene que saber dónde está el diamante.

(LORO) Pinky, de Lunabay, tiene el diamante mágico.

Maggi quiere pipas.

Pinky, de Lunabay... (GRITA)

¿Eh? ¿Qué has dicho?

Maggi quiere pipas.

¿Pinky, de Lunabay,

tiene el diamante mágico?

¡Dedo Largo! Sí, capitán.

¡Pon rumbo a Lunabay!

¿A Lunabay? Ahora mismo.

Pinky, de Lunabay, tiene el diamante mágico.

¿El niño de cubierta?

¡Oh! ¿Ese Pinky?

Se habrán confundido.

Nadie se ha confundido. ¿De acuerdo?

Yo tengo mis fuentes.

¡Izad las velas!

-¡Hacia Lunabay! (TODOS) ¡Izad!

Sí, izad.

Sí, izad.

Maggi quiere pipas.

(TODOS) ¡Izad!

# Prestad atención.

# Esta es mi gran canción

# sobre un barco que va por el mar.

# Gano dinero...,

(TODOS) Izad. # ...es mi obsesión,

# robando tesoros sin parar. Sí, izad.

Maggi quiere pipas.

# Saco mi espada y me siento mejor.

# Que empiece la diversión.

# No tengáis compasión. (TODOS) Izad.

¡Oh!

# Cantemos juntos esta canción.

Demasiado lento.

¡Vamos, dadle caña, malditos vagos!

Chicos, más rápido.

(GRITA)

# Cantemos juntos esta canción

# sobre el pirata y su obsesión.

# Estamos cerca. ¿Notáis el temblor?

# Diente de Sable ya llegó. #

-Está aquí. (TODOS) Sí.

Izad.

Sí, izad.

(GRITA) (TODOS) Sí, izad.

Diente de Sable y está aquí. Sí, izad.

Diente de Sable, Diente de Sable.

¡Oh! ¡Diente de Sable!

¿Y Pinky?

(RÍE ASUSTADO)

(RÍE DIABÓLICO)

(LA ABUELA GIME) ¿Dónde...

está Pinky?

# Yo soy Pinky y siempre ha sido así. #

¡A por él! ¡Oh!

¡Más deprisa! ¡Ay!

Dime dónde has escondido el diamante mágico...

¿Qué? ...o destrozaré Lunabay.

Yo no sé nada de un diamante. (BALTAZAR) Claro que sí.

¿Eh? (AMBAS) ¿Eh?

Ha sido él, sin duda alguna. ¡No!

Sí, sí, ha escondido el diamante en las Mermeladas.

(RÍE) ¿Las Mermeladas?

¡Cogedlo también!

(CHILLA COMO UN MONO) -Va.

Me estáis secuestrando. Yo no sé nada.

Diamante mágico.

No es de fiar. Está loco. -(CHILLA COMO UN MONO)

¿Tú quién eres para juzgar si está loco? Nadie.

Muy bien, metedlo en la mazmorra.

Rumbo a las Mermeladas. ¡La mazmorra no, por favor!

¡Verónica! ¡No! ¡Esperad!

¿Eh?

Pinky es mi amigo.

Si os lo lleváis, tendréis que llevarme a mí.

¡No, no, no, Verónica!

¿Una chica... en mi barco?

Da mala suerte llevar chicas a bordo, ¿sabes?

Podrías coger piojos.

Pero podría ayudaros y...

Vámonos, holgazanes.

¡No!

¡Te salvaré, Pinky!

Ya nos veremos jamás.

Jamás.

¡Oh!

(LLORA)

¡Oh! ¡Oh!

¿Verónica?

Cariño, te entiendo.

Sé que Pinky es tu mejor amigo,

pero no podemos enfadar al capitán Diente de Sable.

Es el pirata más peligroso que existe.

Oye...

¿Verónica?

¡Oh!

¡Pandilla de vagos, levad anclas!

(DEDO LARGO) ¡Izad la vela principal!

¿Eh? -¡Todo el mundo a bordo!

-¿Qué es lo que quieres?

Vamos a zarpar ya. (CARRASPEA)

(VOZ GRAVE) Yo quisiera trabajar a bordo.

¡Ja! Aquí no contratamos a niñitos como tú.

Pero.. No le gustarás al capitán.

Te lo aseguro.

¿Qué es lo que no me gustará?

Solo decíamos que no querrás contratar a este crío.

Sí, porque no es más que un niño así de pequeñito.

Bueno, supongo que estos dos caballeros

son los que deciden lo que sucede a bordo.

Perdonen las molestias.

¡Quieto!

Este par de zoquetes...

no tienen ni voz ni voto aquí.

Ah.

Pero ellos me han dicho que no.

¿Desde cuándo sois vosotros

los que decidís? Más vale que os retractéis.

Más vale que os retractéis. -Claro que no, capitán.

No, no, eso nunca.

Bien. ¿Cómo te llamas, hijo?

Vero. Eh... (CARRASPEA)

Ronny, yo soy Ronny.

Bien, Ronny.

Ayuda a este par de zoquetes a levantar la rampa de embarque.

¿Qué?

¡A la orden!

¡Rumbo a las Mermelada!

-¡Genial!

(Risa)

(Risa)

Vamos a zarpar.

Todo preparado a bordo.

(Risa)

-Eh, mira por dónde vas.

(ABUELA) ¡Verónica, Verónica, vuelve!

(Música de Johannes Ringen)

Hola, señor.

Hola, señor. Quisiera 2 plátanos,

1 melón y 12 albaricoques, por favor.

Mira, chico,

si quieres comer, necesitas dinero...

y no tienes, ¿verdad?

Eh... No, pero tengo esto.

¡Oh, no, no, no, no, no!

(Voces asustadas)

¿Hola?

Chico. ¿Sí?

Tienes que deshacerte de ese diamante.

¿Por qué?

Fue el regalo de cumpleaños de Maga Kahn

y dicen que es un diamante mágico.

¿Qué?

Las noches de luna llena,

te concede cualquier deseo que pidas.

¿En serio? ¿Lo que yo quiera?

Sí. No, no.

Que lo tengas es muy peligroso.

Maga Kahn hará lo que haga falta para recuperarlo.

Vendrá a por ti si sabe...

Así que puedo pedir lo que quiera:

dinero, un montón de comida...

No pienso dejarlo escapar jamás.

(Chillidos de mono)

¡Oh!

Este lugar no es seguro para ti.

Ven aquí.

(Chillidos de monos)

Escóndete, intenta que no te oigan.

Y..., ¿Eh?

...ahora que tienes ese diamante, ten cuidado...

con lo que deseas.

Puedo pedirle cualquier cosa.

Puedo convertirme en quien yo quiera.

Si yo fuera el rey de los siete mares,

sé bien qué querría hacer.

# No pensaría en nada más...

que hacer mis sueños realidad.

(SUSPIRA)

# Pero no puedo estar solo en la mar.

# El malvado Maga Kahn puede que...

# me encuentre al fin.

# El rey de los mares soy yo.

# Da mucho miedo un hombre así.

# Su nombre es...,

# escuchad bien,

# capitán Diente de Sable.

(TODOS) Izad.

Izad. Sí.

Izad.

Sí, izad.

# Los siete mares son su reino.

# Los mapas van a su favor.

# Nunca podréis vencerlo.

# Él lucha con honor. #

(WALLY) Eh, Ronny.

Suelta ese trapo y métete aquí.

¡Oh! Nada como un baño al aire libre.

-Sí. Eh...

Bueno, mejor que no.

¡Oh!

Lo pillamos. -Huy, sí.

Ya sabemos tu secreto, ¿vale?

¿Mi secretito?

Tú no eres...

fan del agua. Sí.

Eh...

No me gustan las bañeras. Raro, ¿verdad?

No. A Wimpy le pasaba exactamente lo mismo.

Hasta los 14, no me bañé.

Oye, ¿me lavas la espalda?

Eh...

¡Oh!

¡Uh!

Eh, Tully, ¿qué hay para cenar?

(ACENTO FRANCÉS) Una deliciosa sopa.

¡Hop!

¿Por qué no estamos yendo a toda vela?

¡Poneos en marcha, panda de vagos, ya!

-¡A la orden, capitán! -¡Ay!

-¡A la orden, capitán!

-¡Arriba, arriba!

-Oye, Ronny. ¿Quieres subir a la cofa?

¿Eh? ¿Eh?

(RÍE) Eh...

¡Gallina! # Hemos llegado al mar Caribe.

# Tendremos que atracar. (TODOS) Sí, izad.

# Aquí hay un tesoro y lo vamos a buscar.

¡Oh! (TODOS) Izad.

# Todos para uno,

# uno para todos.

# Soy Diente de Sable y te voy a mosquear.

(RÍE DIABÓLICO) Izad, izad.

# Sí, izad.

# Seré rico por fin...

# el día que encontremos

# este gran botín..., -(RONCA)

# ...el día que encontremos este gran botín.

(Ronquidos)

(Pedos)

(Pedos)

(Pedos)

# Vete ya si no sabes luchar.

# En breve, va a llegar... Sí, izad.

# ...el capitán Diente de Sable. Sí, izad. Sí, izad.

¡Oh! Izad.

# Sí, izad. ¿Pinky?

# Seré rico por fin... ¡Pinky!

# ...el día que encontremos...

¡Pinky, aquí, aquí fuera! # ...este gran botín.

¡Pinky! (GRITA) # El día que encontremos

# este gran botín. Sí, izad.

Sí, izad.

# De aquí no nos iremos hasta encontrar el gran botín.

# Mejor no te entrometas si aún quieres vivir.

# Juntos, sin parar, vamos a ganar.

# Él es el capitán y te va a mosquear.

# Sí, izad.

# Seré rico por fin... -¡Oh!

(TODOS) # ...el día que encontremos este gran botín,

# el día que encontremos este gran botín. #

-¡Aquí!

Allí es donde vamos.

-Capitán, hay muchísimas islas en las Mermeladas.

El diamante mágico podría estar en cualquiera.

Ya. Es hora de hablar con el prisionero.

¿Cuál de ellos?

El único que puede... hablarnos.

Benjamin, lleva a Pinky con el capitán.

¿Eh?

Eh, Wally, lleva a Pinky con el capitán.

Wimpy, lleva a Pinky con el capitán.

¡Oh! Siempre yo.

Wimpy.

Pobrecito.

Siempre te toca lo peor. Ya.

Necesitas a alguien a quien mangonear.

¿Quién podría ser?

Bueno, vamos a ver.

Yo no tengo mucha idea,

pero ¿alguien pequeño que ha llegado hace poco?

¡Ah!

Ronny, lleva a Pinky con el capitán.

A la orden.

¡Ja! Qué chico más ingenuo.

(TARAREA)

¡Uh!

¡Oh!

(Puerta abriéndose)

¿Eh? Pinky.

¡Oh! El capitán quiere verte.

Pues dile a tu capitán que a mí no me apetece verle.

(SUSURRA) Soy yo.

¿Verónica?

Venga, salgamos de aquí. ¡Oh!

Pero ¿qué haces aquí?

Ayudarte a escapar.

¿Cómo has subido a bordo?

Chupado. Creen que soy un niño y que me llamo Ronny.

Me alegro de verte.

(BOSTEZA) Me vendrá bien una siesta.

¡Oye, tú!

Eh... Estate quieto. ¡Ay!

Vamos a ver al capitán.

Muy bien, Ronny.

¡Ay, ay!

Ronny, me estás apretando demasiado.

¿Por qué quiere hablar conmigo? Yo no sé dónde está el diamante.

Deja de decir eso. Será peor para ti.

Te tirarán por la borda.

¿Y qué digo entonces?

Pues diles que...

¿Que se te ha olvidado dónde está el diamante?

Eh...

Sé que lo escondí en... en las Mermeladas.

Pero ¿en qué isla de las Mermeladas?

No sé.

¡Ay! Cucú.

(LE BESA)

¡Deshazte del loro!

Sí. -Dame un besito.

¿Cuál? Te juro que no sé en cuál.

¿Cómo podríamos refrescarle la memoria?

(VOZ AGUDA) Quizá... ¿Eh?

(CARRASPEA)

Estoy afónico. Lo siento, capitán.

Sugeriría que lo encerraran

en un oscuro calabozo junto con el loco ese.

¿Qué? Quizá así se acuerde.

No.

Que no vuelva a las mazmorras.

Le vendrá bien un poco de aire fresco.

¿Así que estará en la cubierta conmigo?

No. Su trabajo será totalmente... distinto.

(TRAGA SALIVA)

Eh...

(Léo Delibes "Lakmé")

¡Ay!

Eres un afortunado por poder trabajar codo a codo

con el mejor cocinero de a bordo, yo.

Eh, ¿qué hay para cenar?

"Allors", para esta noche,

he preparado todo un festín a base de las sobras

de la maravillosa cena de anoche y...

¿Eh? ¡Mira!

(GIME)

(Estruendo metálico)

(GIME) "Voilà".

Y con... -¡Ay!

...una o dos delicias de proximidad...

hechas por mí.

(TODOS) ¡Eh, eh, eh, eh, eh, eh!

El plato principal:

sopa de rata.

(TODOS) ¡Oh!

Tranquilos, hay suficiente para todos.

-Yo no tengo hambre. -Maggi no quiere.

Perdonadme.

Creo que tengo algo en la garganta.

Hala, tú te has llevado un plus extra, ¿eh?

Acabáoslo todo, que después vendrá el postre.

¡Mua!

¡Oh! ¡Oh, no!

¡Eh!

¡Oh, no! ¡Se me han caído los platos!

-¡Oh, no!

-¡Cuidado! ¡Pinky!

¡Eres un torpe! Perdón, capitán.

¡Oh! ¡Oh!

Tienes que ser más como... Ronny.

-Sí, es un buen chico.

-¡Las Mermeladas!

¡Oh!

¡Hay tantas islas bonitas en las Mermeladas!

(SUSPIRA)

Este está delirando.

Sí, lo normal después de comerse la sopa de rata de Tully.

¿Y qué hay del diamante mágico?

A ver si encuentro el punto exacto donde lo vi por última vez.

Oye, ¿cómo se llama la isla donde viste

el diamante mágico?

La isla de Maga Kahn.

(TODOS) ¡Oh!

El diamante mágico que él se llevó.

¡Oh! ¿Es eso cierto, Pinky?

¿Escondiste mi diamante en la isla de Maga Kahn?

Eh...

Sí.

Ya me acuerdo, allí fue.

Dedo Largo, tenemos que hacer un plan.

Ven conmigo.

Sí, vamos a hacerlo.

¿Qué hay de postre?

De postre hay una refrescante y maravillosa sopa de rata.

Que aproveche.

(DEDO LARGO) ¡Formad filas!

Como ya sabréis,

Maga Kahn es un hombre poderoso.

Puede volar y lanzar bolas de fuego,

pero tiene un punto débil:

es muy sensible a la luz del sol. Le quema.

Así que atacaremos la isla en pleno día

y a por todas.

¡Sí! ¡Con armas y espadas y estrellas ninja!

Pero no será tan sencillo.

Tiene un ejército de monos.

¡Uy! -¿Monos soldados?

¿Acaso vamos a dejar que un grupo de monos

me quite mi diamante?

No sé... -Bueno, depende.

¡No, pues claro que no!

No. -No, no, no.

Nos entrenaremos. Que entren los monos.

(CHILLA COMO UN MONO)

¡Al ataque! (GRITAN)

¿Me echabas de menos? ¿Cómo?

Buenas tardes.

¡Ay! No me tires del pelo.

Eso díselo a los monos, ¿vale?

Se lo diré a mamá. -Si no está aquí.

Echo de menos a mi mami.

¡Oh, yo también!

¡Quietos!

(GIMEN)

Muchachos, sois la tripulación más inútil

que he visto en mi vida. Maggi no quiere inútiles.

Maggi no quiere inútiles.

Solo uno de vosotros puede estar orgulloso de lo que ha hecho.

Me refiero a... Ronny.

¿Qué? Todos deberíais ser como él.

¿Como él?

¿Es en serio?

¿Osas contestarle al mismísimo capitán Diente de Sable?

Yo he hecho lo mismo. ¡Basta! ¡Me he cansado de ti!

Ronny, vuelve a llevar a Pinky al calabozo.

¡No!

¡No quiero!

Pinky, venga.

No.

Pinky. (GRUÑE)

¡Eh, suéltame!

¡Oh! (TODOS) ¡Oh!

¡Oh!

¡Ay!

¡Ay, no! ¡Es la niña de Lunabay!

Las niñas a bordo dan mala suerte.

Muy bien, soy una niña y os he engañado.

¿Qué más da?

Nadie engaña al capitán Diente de Sable.

Dedo Largo, ponlos en el calabozo.

Dejaremos a la niña en tierra en cuanto podamos.

¡Oh!

(RONCA)

No quería destaparte.

El capitán Diente de Sable ha sido injusto contigo.

Y vuelvo a estar aquí.

¡Oh! Baltazar.

Con este.

(RONCA)

Al menos, estamos juntos.

No durará mucho. Te van a echar.

¡Oh! Quizá podamos hacer algo.

Hay que pensar en algo que solo tú puedas hacer a bordo.

¿Algo como qué?

(Golpes en la puerta)

¡Uh!

Tranquilos, soy yo.

Estoy pensando en el menú de mañana

y me preguntaba si habéis visto alguna rata.

(AMBOS) No.

¿Y alguna cucaracha?

Tienen muchísima fibra.

Bueno, ¿sabéis qué?

Creo que me inventaré algo con las sobras de la comida de ayer,

si no han huido.

¿Adónde irán? Nadie lo sabe.

¡Eh, venid aquí!

¡Volved a la olla, ratitas!

(GRITA)

(SUSURRA) Está dormido. Sí, vale.

Chist.

¿Tienes el mapa? Sí.

A ver.

Allí.

(GIME)

¿Estás lista? Cógelo.

Lo tengo. Genial.

¿Qué es este olor?

Traemos...

¡El desayuno!

(TODOS) ¡Oh!

Y delicioso pescado.

Y hay de sobra para todos. ¡Viva!

(WIMPY) ¡Qué rico!

-Está buenísimo. -Sí.

(Risas)

Hacía mucho tiempo que no comía tan bien a bordo.

Quizá deberíamos dejar que Ronny se quedara, ¿no, capitán?

¡Eh, esperad un momento!

(GRUÑE)

-¿Eh?

-Bien. ¿De verdad preferís

comer fruta y cocos y pescado fresco

en vez de mi deliciosa y reaprovechada

sopa de rata?

(Risas)

Bueno, no todo el mundo sabe apreciar a los genios.

# Navega el marinerito... #

Maggi quiere música.

Maggi quiere música.

(Samba)

(TODOS) # Cuando los sueños se hacen realidad...,

Tengo un sueño: conseguir pipas.

# ...te hacen sentir bien

# y sientes la felicidad.

# Ya somos ricos.

# Nos sentimos...

# como los reyes.

# Vivir la vida de pirata es lo mejor que hay.

# Vivir la vida de pirata es lo mejor que hay. #

(Canto de ave)

¡Ah!

¡Mmm!

(SIRIMA) Ya casi hay luna llena.

Necesitamos el diamante y rápido.

(GIME)

No lo he encontrado.

Tanto el niño como Baltazar se han esfumado.

Si no se cumple tu deseo,

nos quedaremos atrapados en esta asquerosa isla.

Lo sé.

Una asquerosa y enorme isla

en la que hay un niño así de asqueroso y diminuto.

Él y mi diamante podrían estar en cualquier parte.

¿Eh? ¡Oh!

¡Ajá!

Eso no es cualquier parte.

Mira esto.

¡Ahí está!

Ajá.

¡Monos, repartíos!

¡Tenemos al niño!

¡A ver, traédmelo!

(CHILLA)

(CHILLA)

(CHILLA)

(CHILLA)

¿Eh?

(RONCA)

(CHILLA)

(GRAZNA)

(PARLOTEA ININTELIGIBLEMENTE)

¡Volad!

-Le encontrarán.

¡Nadie enfada a Maga Kahn ni a Sirima!

¡Oh! -(GRAZNA)

Oye, Pinky. ¿Eh?

¿Qué crees que pasará cuando lleguemos?

El capitán Diente de Sable y sus hombres

son los piratas más duros del mundo.

El tal Maga Kahn no tiene nada que hacer.

Ya, pero ¿y qué pasa con el diamante, eh?

¿Por qué lo quiere tanto?

Supongo que para ser rico.

Oye, ¿y tú... qué desearías?

Volver a Lunabay y que todo fuera como antes.

Ah. ¡Oh!

Pero esto ha estado bien.

¿Y tú qué deseo pedirías?

Que no se acabara nunca este viaje.

(Música de Johannes Ringen)

Espero que no tardes, luna llena,

o me moriré de hambre.

(PARLOTEA ININTELIGIBLEMENTE)

¡Oh!

¡Oh!

(Parloteo ininteligible)

Adelante, informe.

(PARLOTEA ININTELIGIBLEMENTE -Había una flor...

Una piña, sí.

¿Cómo? (LO IMITA)

¿El capitán Diente de Sable?

¿El rey de los siete mares?

¿Hacia aquí?

(GRITA)

Supongo que querrá apoderarse del diamante.

(Chillidos de mono)

Soldados,

el capitán Diente de Sable está en camino.

Quiere hacerse con el diamante mágico,

pero ese diamante es mío.

O sea, vuestro.

Ejército de monos, atacad.

Volaré a vuestro lado, soldados.

(Chillidos de monos)

# Cuando empiezas a pensar que algo va mal

# y sientes miedo..., -¡Oh!

# ...sin saber por qué,

# cuando veas sombras,

# sabrás que algo terrible

# está pasando.

# Aquí estoy yo.

(RÍE DIABÓLICAMENTE)

# Aquí estoy yo.

Eso es, allá voy.

# Cuando aparezco, tienes que... #

¿Qué ha sido eso?

No lo sé...,

(Trueno)

...pero, ¡oh!, se está acercando.

¡Oh, no!

Hay que avisar a los otros. ¡Vamos!

¡Despierta a tantos como puedas!

(GRITA)

¡Todos a cubierta!

¡Todos a cubierta!

¡Despierta! ¡No!

Dedo Largo. ¿Eh?

¡Nos están atacando!

¡Despierta!

(MAGA KAHN RÍE DIABÓLICAMENTE)

(GRITA)

(RÍE DIABÓLICAMENTE)

¡Mi magia negra acabará con este barco de inútiles!

¡Oh!

¡Oh!

¿A qué viene todo este jaleo?

(MAGA KAHN) Vaya, saludos, capitán del navío.

¡Cañones a babor, fuego!

Estoy en ello.

¡Ay, no!

Ven aquí.

¡Oh!

Lo siento.

¡Vamos, abatidlo!

¡Oh!

Bien.

¡Uh!

¿Ese es Maga Kahn? (RÍE DIABÓLICAMENTE)

Nos vamos a retirar, ¿no?

¡No! Preparad el gran cañón.

¡Preparad el gran cañón!

¡Preparad el gran cañón!

¡Oh!

(AMBOS) ¡El gran cañón!

¡Gran

cañón!

¡Yija!

¡Fuego!

¡Oh, oh!

(TARAREA) ¡Ay!

¿Eh?

¡Sí!

¿Alguien quiere jugar a la pelota?

¡Coged!

(AMBOS) ¡Oh!

¡El gran cañón!

¡Atacad!

¡Oh!

Eh, quietos.

¡Oh!

(Chillidos de monos)

Creíste que podías venir sin más a robarme el diamante, ¿verdad?

¡Ja! Cuando consiga el diamante,

acabaré contigo y tu miserable isla.

¡Ja! Es que no vas a poder con un velero en llamas.

¡Pinky! ¡Oh!

Tenemos que hacer algo.

Pero ¿qué?

Vamos.

No tiene emoción alguna... (GRITA)

...el poderoso Maga Kahn.

(RÍE DIABÓLICAMENTE)

¡Oh!

¡Chicos, detenedlo!

(GIMEN) -A la orden.

Monos, tirad a ese lunático por la borda.

(Chillidos de monos)

Monitos,

mirad esto.

Plátanos.

(CHILLAN)

¿Plátanos?

¡Oh, no, no, no!

¡No les deis plátanos!

No son buenos para ellos.

(CHILLAN)

¡No! (AMBOS) Eh, ¿a que no nos pillas?

¡Bola de fuego! ¡Oh!

Has fallado.

¡Yuju!

¿No lo sabes hacer mejor?

(RÍE)

(GRITA)

No podéis seguir así siempre.

Solo hay que seguir... ...hasta que amanezca.

¿Ya está saliendo el sol? (AMBOS) ¡Una, dos, tres!

¡Oh, no!

¡No, no!

(GIME)

Esto ha sido un desastre.

¡Monos, retirada!

(Chillidos de monos)

¡Oh, gallinas, gallinas!

(GRITA)

(GRITA)

(GRITA)

¡Ay, ay, ay, ay!

¡Ay, ay, ay, ay!

(GIME)

¿Qué pasa?

El maldito capitán Diente de Sable. ¡Lo odio!

¿Sabes qué?

Que haya venido es lo mejor que podría haber pasado.

¿Cómo puedes decir eso?

Encontrará el diamante mucho antes que tú, cielito.

Y, cuando lo haga...,

Pues...

...pues se lo robaremos.

Se lo robaremos.

Somos muy listos.

Llamaré a los monos. -No.

Esta vez, lo haremos sin ningún mono.

¿Eh?

(Toses)

¡Que no quede ni una llama!

No podemos atacar así. No servirá de nada.

No,

pero olvidas que Pinky sabe dónde está el diamante.

Pinky. No.

No le ayudes.

Has visto lo que hace ese diamante a la gente.

Si encuentro el diamante, lo destruiré.

Sí, capitán,

me aseguraré de encontrarlo.

Cogerás una barca en cuanto caiga la noche.

Creí haber visto tierra.

(GIME DE ESFUERZO)

"Alo?".

Tierra, ¿dónde estás?

(GIME)

¿Eh?

¿Eh? ¿Eh?

¡Ay! ¡Oh!

(GIMEN DE ESFUERZO)

¿Eh?

(Llanto de bebé)

¡Oh, oh, oh!

¡Oh! ¿Qué haces aquí, chico?

Te dije que te escondieras en silencio.

¿Qué? ¿Qué está diciendo?

Sí, bajo aquella palmera con tu diamante mágico.

Corre ahora, vete.

Escóndete antes de que Maga Kahn te encuentre, corre.

Eh...

(GIME)

¿Tú quién eres?

¿Quién eres tú?

Te pareces un poco a mí.

No, tú a mí.

¿Qué haces aquí? ¿Te manda Maga Kahn?

No, no, no.

Yo vengo solo.

Me secuestró el capitán Diente de Sable.

¿Diente de Sable?

Pero no está aquí.

Claro que está aquí.

¡Capitán Diente de Sable!

¡Dedo Largo, el diamante!

¡Detenedlo! ¡Cogedlo! ¡No huyas, renacuajo!

¡No! (GIME)

(GIME DE ESFUERZO)

¡No!

(GIMEN)

¡Quieto ahí!

(RÍE)

¿Es esto lo que el capitán andaba buscando?

Tully, hoy te has superado.

Como digo siempre, capitán, soy su mejor hombre.

Dedo Largo, el diamante. Sí.

Benjamin, el diamante. -¡Oh!

Ojalá pudiera tomarme un descansito.

Siempre soy yo el que...

¡Oh! ¡Oh!

¿Qué ha pasado?

No tengo ni idea.

¡Oh, me encanta!

Capitán, la luna.

El diamante le ha concedido un deseo.

¡Ah! O sea, que como yo tengo...

¡Ah, ya sé!

Desearía ser el capitán Diente de Sable.

Ahora soy yo el que manda aquí. -Sí.

El diamante solo concede un deseo, Benjamin.

¿Eh? -Y el tuyo ha sido esa copa.

Sigue soñando, Benjamin. ¡Oh!

¡No! ¡Suelta eso! Solo una cosita.

Desearía un plato enorme de las albóndigas de mamá.

Muy mal. Has malgastado el deseo.

Ojalá no hubieras gastado tu deseo en albóndigas.

Sí, y ahora tú has malgastado el tuyo.

(SUSPIRA) Ojalá fuerais normales como yo aunque fuera un momento.

Ah, ya.

Aquí tiene.

Me toca, me toca, me toca.

Mi deseo. ¡Es mi turno!

-¿Adónde vas? ¡El diamante!

¡Suéltalo!

Ojalá tuviera las piernas más largas.

Desearía...

Os doy la bienvenida

y especialmente a usted, capitán,

a la cena más maravillosa que se haya servido nunca.

Esto es un solomillo macerado

sobre una cama de verduras de temporada

y salsa bearnesa.

La verdad es que huele bastante.... bien.

Gracias. -Sí, por primera vez.

Bien, aquí tenéis mi delicioso

"filet de rat".

-¡Qué asco!

No tengo hambre. ¿Eh?

No, señor, me lo llevo yo.

(GRUÑE)

¿Eh? ¿Eh?

(RESUELLA)

Desearía tener todo el dinero que hay en el mundo.

He dicho que desearía todo el dinero del mundo.

¿Por qué no funciona?

(SIRIMA) Porque la luna está detrás de las nubes.

¿Eh?

¡A por él! ¡Traed al chico!

-¡Vamos! -¡Rápido!

Escóndete en el barril hasta que vuelva a salir la luna.

¡Para mí! ¡No! ¡Ese diamante es mío!

(GRUÑE)

¡A por ella! ¡Oh!

-¡Devuélveme el diamante!

-¡Vamos! -¡No escaparás!

(GRITA)

Lo siento mucho. ¡Eres tonto!

¡Déjame solo!

-¡Jamás me alcanzaréis! (RÍE) -¡Voy a pillarte!

¡Ya casi estoy!

Para.

(SIRIMA RÍE DIABÓLICAMENTE)

Ve a por ella.

Dedo Largo. Benjamin.

Eh... -Wally.

Eh.. Wimpy. -Sí.

(Gruñido)

(Gruñido)

¡Oh! ¡Igual no!

Dedo Largo, controla a mis hombres.

Eh... Pero, capitán, no puedo.

Podríamos morir.

¿Me estás desobedeciendo?

Tengo mis límites.

Yo puedo ayudar.

Conozco la zona.

Me sé el camino.

Marco, no vale la pena.

¿Poder pedir mi deseo?

¡Bah! Claro que vale la pena.

Usted me ayuda y yo le ayudo.

Un deseo cada uno, ¿no?

Trato hecho.

Marco, el diamante...

es peligroso. ¡Bah! ¡Chist!

Síganme.

Capitán, lo que he dicho antes...

Mejor no lo hablamos.

(Gruñido)

Yo me encargo de esta.

Cosquillitas, cosquillitas.

Cosquillitas, cosquillitas.

(WIMPI GIME) Esto da miedo.

-¡Oh! (GRITA)

(GRITA)

Por aquí.

Es aquí.

El castillo de Maga Kahn.

Es horripilante.

¡Ay, madre!

A mí no me mandes callar. El que tiene que callarse eres tú.

Yo no he hablado. -Pues ahora sí.

Que no. -Lo acabas de hacer.

¡Silencio los dos ahora mismo!

-¡Oh!

Bah, tranquilos, no es peligroso.

Son solo estatuas.

Pero se han movido un poquito.

(Chillidos de monos)

No pienso volver a hacerte caso, Benjamin.

Yo tampoco.

¡Oh, capitán Diente de Sable!

¡Oh, y el mocoso de Marco!

Da gusto.

Cielito, la luna ha salido.

¡Por fin!

Deseo poder estar bajo el sol.

¡Oh, se ha escondido!

Deseo... -Ahora.

-No, me espero. -No.

¡Oh! -Ya sale.

¡Oh, no!

Ahora, ahora, ahora. -Ahora, ya. No.

-¡Oh! ¡Ya!

Dedo Largo. -¡Calla!

-¡Oh! -¡Verónica!

-Deseo... ¡Oh! ¡Ya!

Deseo. -No.

-Deseo... -Ahora.

-¡Oh! Yo deseo...

Deseo... -Paciencia, cielito.

-¡Oh! ¡No!

¡Matad a ese mono!

¿Eh? -¿Tú?

¡No, ese mono!

¡Cogedlo! ¡Lo estáis señalando! -¡Ese!

¡Oh! ¿Es que tengo que hacerlo yo todo?

No toques a mi grumete.

Soy el único rey de los siete mares.

¿Eh?

Y yo, Maga Kahn,

soy el único rey de los cielos.

(PARLOTEA ININTELIGIBLEMENTE)

¡Oh! ¡Uh! ¡Mierda de gimnasio!

¿Qué? ¡Mi diamante!

¡No! ¡Detenedlo!

¡A por él!

(Chillidos de mono)

¡Verónica!

¡Has venido!

No puedo dejar toda la diversión para ti solo.

¡Oh!

Hola. Me llamo Verónica.

Hola. Y yo, Marco.

Eh, os parecéis un montón.

Qué va.

Podríais ser hermanos.

No.

Yo no tengo hermanos.

Me encontraron cuando era pequeño.

Mi padre se llamaba Morgan.

¿Morgan?

Mi padre se llamaba Morgan.

Me dijo que tenía un hermano que no conozco.

Sois hermanos. ¿Os dais cuenta?

¡No! Deja de decir eso.

Mi hermano no puede ser un bobo como tú.

¿A qué te refieres?

Bueno, si no fuera por ti.

ahora tendría todo el dinero del mundo.

Marco, ese diamante es peligroso.

¡Marco!

(RÍE)

¿Habéis olvidado que puedo volar y hacer esto?

¡Bola de fuego! (GRITAN)

(MAGA KAHN RÍE DIABÓLICAMENTE) ¡Marco, corre!

Oh, Marco, Marco, ladronzuelo,

dame el diamante.

¡Jamás!

El diamante me concederá mi deseo.

Ya, pero aquí dentro no va a llegar la luz de la luna.

Jamás se va a cumplir tu deseo.

Eh...

No, no, allí no vayas.

No lo hagas. Ya.

¡Quieto! ¡No! ¡Oh!

¡No!

¡Renacuajo!

(GRITA) (GIME)

(RÍE) (GIME)

Aquí está.

(GRITA)

Pero ¿qué haces? (GRITA)

¡Sal de encima de mí!

¡No! ¡Cuidado con el pelo!

¡A correr! ¡El pelo no!

¡Cuidado con el pelo!

¿Dónde? ¡Vamos!

(GIMEN DE ESFUERZO)

¿Qué haces?

Desear todo el dinero del mundo.

Tu hermano está ahí fuera con Maga Kahn

y hay que ayudarle.

No. Es mi única oportunidad para ser rico.

¿Y luego qué?

Maga Kahn y Diente de Sable

te perseguirán toda la vida. Deseo...

Deseo tener todo el dinero del mundo.

Dame el diamante y dejaré en paz a este niño.

No le hagas caso.

No voy a hacerte caso, Maga Kahn.

Bien, hermanito.

Yo deseo...

Capitán Diente de Sable...

Marco, hicimos un trato.

Un deseo cada uno, ¿recuerdas?

Pide un cañón.

No. Pide que estemos juntos en algún lugar lejos de aquí.

¡No, no lo hagas!

¡No, Marco!

De... Deseo... ¡Vamos, hermano!

Marco, únete a mí y reinaremos juntos.

Podemos conquistar el mundo.

Jamás de librarás del capitán Diente de Sable.

Marco, recuerda que ya no estás solo.

Marco, escúchame. Estamos juntos.

¡Marco!

Escucha lo que te digo. Detenlos.

Pediré que estéis lejos. Conquistaremos el mundo.

Deseo que el diamante pierda sus poderes.

¡Oh!

¡Oh!

¡No! ¡No!

Pero ¿qué has hecho? (GRITA)

Yo solo quería poder estar bajo el sol,

un poquitito de sol.

¡Marco!

Verónica. Marco.

Pinky.

Has hecho lo correcto.

Sí.

Me dado cuenta de que se había cumplido mi deseo.

Tengo un hermano.

Yo siempre he querido un hermano.

Eh... ¿Te gustaría volver con nosotros a Lunabay?

Deseo poder estar bajo el sol.

(Chillidos de monos)

El diamante mágico ya no tiene poderes.

¡Ah!

Bueno, yo siempre consigo lo que quiero

y deseo que salga el sol.

(GRITA)

¡Sí, muy bien, bravo!

¡Por el capitán Diente de Sable!

-¡Bien! -¡Sí!

Verónica, ¿cómo has cruzado la selva?

Ah, con la ayuda de un buen amigo.

Baltazar, un buen amigo.

¡Muy mal, Baltazar!

¡Ay!

¿Eh?

Ya no me das miedo.

Monos, meted a Maga Kahn en su propio calabozo.

-¿Qué? No le hagáis caso.

¡Oh!

-(TARAREA)

Tú también, Sirima.

Los dos os habéis pasado mucho.

(LLORA)

Y ahora pongamos rumbo a Lunabay.

¡Oh, oh!

Marco, puedes subir en nuestro barco

si nos ayudas a atravesar la jungla.

¡Oh! No iré sin mi hermano.

¡Oh! Muy bien.

No iré sin Verónica.

¡Oh!

Vale. Un momento.

Pero, capitán, ¿no da mala suerte llevar chicas a bordo?

Son leyendas.

(GRUÑE) ¡Ay!

Aquí tiene.

Gracias.

Esto es para usted. ¡Oh!

-¡Sí! -¡Somos libres, libres!

(Risas)

¿Es que no tenéis trabajo?

¿Va a volver a meternos en la mazmorra o en la cocina?

No. La cocina está ocupada...

(SUSURRA) ...por desgracia. (TULLY RÍE)

¿Listos para el aperitivo?

¡Oh! A ver si adivino.

¿Unas brochetas de rata? -No, no, no, no, no.

He aprendido una gran variedad de recetas.

Así que he traído algunas verduritas de la isla y "voilà!".

(GIME)

(Risas)

Hola.

Recuerda que tienes que cortar todas las verduras, ¿entendido?

(Parloteo)

¿Me das uno? (ASIENTE)

¡Marco, para!

¡Eres increíble!

¡Vuelve aquí, diablillo!

Vamos otra vez. (RÍE) (RÍE)

"Había una vez un diamante mágico...

que podía conceder cualquier deseo".

En mi caso, pedí tener el diamante

más grande del mundo.

Eh, Marco, espera.

Ya no hace falta que robes nada.

Es verdad.

Solo practico.

¿Para qué?

Para la siguiente aventura.

¡Ah! Claro.

(Música de Johannes Ringen)

Maggi quiere créditos.

Maggi quiere créditos.