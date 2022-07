Los Lunnipiratas. La película

(Música cabecera)

¡Uy, qué lío!

Mira, Lublú, ¡soy un pirata!

No me puedo creer que estemos navegando por los mares del Sur.

Sí, este lugar está lleno de corsarios, tiburones,

tesoros, barcos piratas... ¿Qué piratas?

¿Los piratas sí que existen? Claro que existen, ¿no me ves?

¡Ey! ¡Ey!

En el libro que me dejó Lubina hay una leyenda

que cuenta que en estos mares hay un reino secreto de piratas

llamado "Luna Bay" (TODOS) ¡Oh!

Y que solo se puede entrar y salir de él

cuando el sol se convierte...

(MISTERIOSO) en una luna roja. (TODOS) ¡Oh!

¿Roja como yo? ¡Ahí va!

¡Estás como un tomate!

Pero, Lulila, ¿cómo se te ocurre estar bajo el sol

sin ponerte crema protectora para que no te queme la piel?

Es que... cuando me he acordado y,... duele...

¡Claro que duele, Lulila!

Por eso, cuando vamos a la playa o en barco

siempre debemos ponernos crema protectora.

No puedes olvidarte nunca de protegerte la piel.

¿Y en ese libro no hay un remedio contra las quemaduras?

Es que pica mucho... ¡Ay!

¿Y explica cómo deshacer nudos? Creo que me he hecho un pequeño lío.

No, no, pero mirad,

mirad esto.

Hay un conjuro secreto para entrar en el mundo de Luna Bay.

Léelo, Lublú. ¡Vamos al reino de los piratas!

De acuerdo, repetid conmigo si queréis que vayamos a:

Luna Bay.

(LEE) "Murciélagos, grandes calamares,

tiburones y bufones,..."

(TODOS) "Murciélagos, grandes calamares,

tiburones y bufones,..."

"Queremos entrar en Luna Bay por muchas razones."

"Queremos entrar en Luna Bay por muchas razones."

"Que el sol se vuelva luna y del color de nuestros corazones."

"Que el sol se vuelva luna y del color de nuestros corazones."

No ha pasado nada. ¡Jo, yo sigo con un lío!

Sí y a mí me sigue picando todo.

¡Oh, mirad el sol!

(GRITAN)

(Truenos)

(Música pirata)

(CANTAN)

Náufragos a estribor, a babor...

Allí, allí. ¡Náufragos!

-¡Catalejo! (LORO) ¡Catalejo!

-A sus órdenes, capitán.

Aquí tiene.

(GRITA) ¡Ah! ¡Marinero de agua dulce!

¿Quieres que pierda el único ojo que me queda?

¡Esto es un cangrejo! ¡No un catalejo!

¡Dámelo rápido o te arrojo a los tiburones!

-¡Comida!

-¡Quiero mi catalejo, vamos! (LORO) Rápido, rápido.

-Aquí tiene, mi capitán.

-Pequeños Lunnis en una balsa. (ASOMBRADO) ¡Ah!

Tengo hambre. Somos náufragos, Lulila.

Estamos perdido en medio del mar.

Es normal que pasemos un poco de hambre.

Me parece que los tiburones también tienen hambre.

Creo que no deberíamos haber leído el conjuro.

¡Ah! Ay, ¿qué ha sido eso?

Es mi estómago, es que tengo mucha hambre.

¡Mirad! ¡Un barco! (TODOS GRITAN) ¡¡Eh!!

Oh, oh.

¡Es un barco pirata! (TODOS) ¿Pirata?

¿Y los piratas dan comida? ¿Dónde está mi espada? ¿Dónde?

Se la ha comido un tiburón. (TODOS) ¡Oh!

Las leyes de la piratería nos obligan a salvar

a esos náufragos. ¡A toda vela!

(LORO) ¡A todo vale!

(CANTAN)

(Música pirata)

Es el Lingote, el barco del capitán Lucanero,

el pirata más famoso de Luna Bay.

¿Qué vamos a hacer?

No sé vosotros, pero yo voy a pedirles...

¡comida! ¡Hay que ver...!

Hay... Tengo mucha hambre.

Es casi mediodía y no hemos comido nada.

Entonces, el hechizo mágico han funcionado.

Estamos en Luna Bay.

¡Vamos a ser piratas! (RÍE)

(Música tensión)

Yo con que no nos toque ser comida para los tiburones,

ya estoy contenta. ¿Ha dicho comida?

No, he dicho tiburones.

(ASOMBRADOS) ¡Oh!

¡Es una pasada!

¡Mira qué cañones!

Traedme a los náufragos ahora mismo, ¡aquí!

¡Venga! (LORO) ¡Náufragos!

-Bueno, bueno, bueno, ¿qué nos han traído las olas?

Cuatro aprendices de marinero, cuatro grumetes.

(LORO) ¡Oh, cuatro!

¿Eres Lucanero, el pirata?

Marinero de agua dulce, claro que es Lucanero.

El pirata más valiente temido de los 12 mares de Luna Bay.

Sus enemigos, nada más oír su nombre, tiemblan.

Su barco, el Lingote, es el más rápido y poderoso

de cualquier mar conocido.

Su espada ha vencido a tantos adversarios que es imposible...

-Bla, bla, bla. ¡Sí, soy Lucanero!

(RÍE) ¿Quiénes sois vosotros?

(LORO) "What are your names? ¿Cómo os llamáis?"

Pues ellos son: Lucho, Lupita, Lulila

y yo soy Lublú. Muchas gracias por salvarnos.

Ha sido muy amable. Esos tiburones parecían hambrientos.

Jo, precisamente de comida quería hablar yo.

Distinguido capitán, ¿no le sobrará por casualidad

unas piñas, unos plátanos...? Leche, queso, yogurt,

jamón, galletas, tomates, zanahorias, ¿y huevos?

Para completar una dieta sana necesitaríamos comer

carne y pescado, por supuesto. ¡Ay, y no olvidemos un poco de pan!

Y podríamos añadir algún capricho. (RÍE)

Creo que nuestros simpáticos náufragos,

a pesar de ser pequeños, tienen un estómago más grande

que el de una ballena. (RÍEN)

-Creo que pueden comer el ancla, si les dejamos.

(RÍEN)

-Ahora mismo lo solucionamos, pequeños amigos.

No os preocupéis.

Antes tengo que deciros que las leyes de la buena piratería

nos obligan a rescataros y daros de comer.

¡Bien! -Pero si aceptáis nuestra ayuda

debéis saber que a partir de ese momento

os convertiréis en miembros de la tripulación

del capitán Lucanero. (TODOS) ¡Oh!

-Seréis piratas, ¿aceptáis?

(LORO) "Do you are agree? ¿Aceptáis?"

(TODOS) Reunión.

¿Qué hacemos? Los piratas son malos. Yo no quiero ser mala.

Pero hay piratas buenos y malos. Yo creo que Lucanero es bueno.

A mí los que me parecen malos de verdad son los tiburones.

¿Habéis visto cómo nos miraban? Yo no quiero volver con ellos.

Lucanero no puede ser malo.

Nos ha dicho que nos va a dar comida.

Eso es muy bonito y generoso de su parte.

Solo los buenos comparten su comida con los demás.

¿Habéis visto qué pinta tenían las piñas?

La verdad es que tienen muy buena pinta esas piñas.

Ay, Lupita, seamos piratas, por favor.

Volver con los tiburones no me hace ninguna gracia.

De acuerdo. Seremos piratas.

Pero piratas buenos.

¿Dónde están esas piñas? (RÍEN)

¡Bienvenidos a bordo del Lingote! (LORO) "Welcome, bienvenidos."

-Poned rumbo a la Isla del Pulpo Pringoso.

¡Y dad de comer a nuestros nuevos marineros!

(TODOS) ¡Bien! -¡A toda vela!

(Música pirata)

(Música)

(RONCA)

Buenos días, grumetes. ¡Despertad, no seáis perezosos!

(LORO) "Good morning, good morning, ¡buenos días!"

¡Ah! ¡Tiburones, tiburones! ¡Nos comen los tiburones!

Lucho, Lucho, tranquilo. Es solo una pesadilla.

¡Ay, vaya susto!

Esos tiburones tenían unos dientes muy grandes y afilados.

Me estaban mirando...

a los ojos, con sus bocas abiertas.

(RÍE) Muchacho, un verdadero pirata nunca tiene miedo a los tiburones.

Buenos días, distinguido capitán. ¿Dónde se desayuna?

¡Lulila, no pierdes el apetito nunca!

-¿Quieres unas chuches? No, gracias, Lurdo.

Tengo que comer comida sana.

Con un poco de... cereales, leche y un plátano

estaré contenta. Hasta la hora del almuerzo, claro.

Pues no sabes lo que te pierdes, las chuches están buenísimas.

¿Y cómo están tus dientes? ¿Mm? (DUDA) Eh, bien.

(TODOS) ¡Uy!

Esos dientes dan más miedo que los del tiburón de mi pesadilla.

¡Bah! (RÍEN)

Eso te pasa por comer demasiadas chuches

y no lavarte los dientes. ¿Lavarme los dientes? ¿Con qué?

¿Con una fregona? ¡Ay, no me lo puedo creer!

(RÍE) (SUSPIRA)

Para tener una buena dentadura has de alimentarte de forma sana

y cepillarte los dientes después de cada comida.

Sí, y vosotros también.

La mejor manera de obtener comida fresca

en un barco es pescando. Un buen pirata necesita saber pescar.

Es la mejor manera de no pasar hambre en el mar.

(LORO) "Fishing, fishing, pescar."

Ay, yo nunca he pescado. Es muy fácil. (RÍE)

Mira, pones un pez pequeño enganchado en el anzuelo

para que el pez grande lo intente comer,

cuando el pez grande lo muerde, ¡zas!

se queda enganchado en el anzuelo, nosotros lo sacamos del agua con caña

y ¡ya tenemos cena!

(RÍE) -Inténtalo, es muy fácil.

(Disparo cañón)

-Parece que mis piratas están jugando otra vez con los cañones.

Voy a ver qué pasa antes de que hundan el barco.

¡Ahora vuelvo! Bueno, vamos allá, a ver...

Caña, anzuelo, hilo...

Un momento.

No tenemos pececitos ni gusanos. ¿Qué hacemos ahora?

Yo tengo unas cuantas chuches. ¡Anda!

¿Y a los peces les gustan las chuches?

¡A todo el mundo les gustan las chuches!

Bueno, pues si no hay nada más, que se le va a hacer...

A ver, venga.

¡Ah! ¡Ha picado! ¡Ha picado!

Debe ser muy grande, ¡no puedo sacarlo!

¡Déjame que te ayude! ¡Yo soy muy fuerte!

¡Ayudadnos, hemos pescado un pez gigante!

Con lo que pesa, debe ser el pez más grande del mundo.

(RÍE)

¡Oh! ¡Hemos pescado un tesoro! ¡Es increíble!

¡La buena suerte que hemos tenido!

¡No me lo puedo creer!

-Deja, déjame ver.

-Seguro que es el mapa de un tesoro enorme.

-¡Ah!

¡Ah! ¡No! ¡No es el mapa de un tesoro!

¡Es un aviso de las sirenas! ¿Un aviso?

Sí, aquí dice:

"No den de comer dulces a los peces, necesitan tener los dientes sanos,

muchas gracias." ¡De parte de la sirena!

¡Ha sido idea de Lurdo!

¡Acusica! -¡¡Tierra a la vista!!

¡Tierra!

-Por fin llegamos a la Isla del Pulpo Pringoso.

Allí se encuentra la Tortuga Voladora.

El puerto secreto de los piratas.

Preparaos, ¡va a ser una gran fiesta! (LORO) "Party, party, fiesta".

(TODOS) ¡Bien!

(CANTAN) "Tortugas, tiburones y dragones, ¡apartaos!

vienen los piratas gruñones, ¡apartaos!

Gaviotas, sardinas y nubarrones, ¡apartaos!

¡Por fin paramos los cañones!"

(Música)

¡Oh!

Rápido, piratas, descargad nuestros tesoros

y llenad la despensa de comida y agua.

-A sus órdenes, capitán.

¡Venga, chicos, daos prisa!

-Cuando antes lo hagamos, antes podremos ir a la taberna

del Elefante Rosa a ¡divertirnos!

¡Daos prisa! (LORO) "Hurry up! ¡Daos prisa!"

La Tortuga Voladora es ciudad secreta de los piratas.

Nuestro santuario.

Aquí, estamos a salvo de nuestros enemigos.

Y las peleas en la ciudad están prohibidas.

Es un lugar seguro donde podemos relajarnos y pasarlo bien.

¿Y podemos comer?

No es que me queje, distinguido capitán.

En el barco teníamos una dieta muy rica en pescado

pero es que... estoy deseando comer carne...

(RÍE) Querida Lulila, tu apetito ya es legendario.

No te preocupes, aquí podrás comer lo que quieras.

¿Seguro que no es peligroso?

Veo a muchos piratas feos con muy mala pinta.

Lupita, tienes que relajarte y dejar de fijarte

tanto en las apariencias y fijarte más

en los corazones de la gente.

Hay personas que son feas pero muy buenas

y gente muy guapa que, sin embargo, son muy malas.

Sí, como los tigres.

Son muy bonitos pero pueden hacerte mucho daño.

O los pasteles, que son preciosos y muy ricos

pero si comes mucho luego te duele la barriga.

¡Ahí tenéis razón!

Hay que querer hasta los más feos pero si son buenos.

Por ejemplo, a Lurdo.

¡Ah!

(Estruendo)

(TODOS) ¡Ah!

Lurdo, creo que hoy acabarás muy tarde.

(TODOS) ¡Oh!

Ahora, vayamos a la taberna del Elefante Rosa.

Allí podremos comer, beber y disfrutar de buena música.

¡Guao!

-Es guapo. -Yo me lo imaginaba más alto.

(Música romántica)

-Mira, es Lucanero.

-Sí, el pirata más valiente de Luna Bay.

-Y ese es su loro.

Ya hemos llegado.

Este es el único lugar en tierra firme

comparable a estar navegando.

¡La taberna del Elefante Rosa!

(TODOS) ¡Oh!

¡Que empiece la fiesta! (LORO) "Party, party, ¡fiesta!"

Capitán, es verdaderamente precioso.

Sí, es magnífico.

Después de cada aventura, cuando llegamos a la isla,

venimos a la taberna a dar un concierto de bienvenida

para los amigos.

Además de un valiente pirata, es una estrella de rock.

Como Elvis. ¡Lucho, un respeto!

¡Elvis es el más grande! (TODOS RÍEN)

(TARAREAN CANCIÓN Be-Bop-A-Lula)

Este va a ser un concierto...

¡Mítico!

(Música)

¡Camarero, camarero!

Bienvenidos a la taberna del Elefante Rosa.

(LORO) "Welcome, welcome, bienvenidos."

Guao, vaya ambiente. No me lo puedo creer.

El elefante rosa volando es increíble.

Nunca había visto nada parecido.

Sí, perteneció a un grupo que vino a tocar

y se lo olvidó aquí, y nos gustó tanto

que le dejamos flotando.

Antes esto se llamaba la taberna del Avestruz sin cabeza.

¿Eh? Mejor no me diga de dónde venía el nombre.

Prefiero no saberlo.

Señoras y señores,

ha ocurrido lo que todos estábamos esperando.

El capitán Lucanero

¡ha llegado!

Ser pirata es ¡muy divertido! (RÍE)

-¡Llego a tiempo! ¡Ya está todo recogido!

-Si no, ¡escuchad!

(TODOS) ¡Bravo!

(CANTA) "Amigos, escuchadme, ahora sois piratas,

hay que ser valientes y dar miedo de verdad."

(CANTAN) "¡Y dar miedo de verdad!"

(CANTA) "Aquí, no hay ni ley ni orden,

robamos, saqueamos, pueblos arrasados,

nos hacemos respetar..." (TODOS) ¡Sí, sí, sí, ja, ja ja!

(CANTA) "Levantad los sables y gritad: ¡arg!"

(TODOS) ¡Arg!

(CANTAN) "Que fuerte el sentimiento de vivir en las estrellas,

¡navegamos libres por el inmenso mar!"

Todo el mundo tiembla cuando nos oye gritar:

(TODOS) ¡Arg!

¡Barco a la vista! ¡Al abordaje!

¡Izad las velas! ¡Dos grados a estribor!

-¡Valientes! -¡Preparad los cañones!

(TODOS) ¡Fuego! ¡Fuego!

¡Fuego!

(TOSEN)

(CANTA) "Perdí luchando un ojo, y ando un poco cojo,

quien me ve se asusta, ¡doy miedo de verdad!"

(TODOS) ¡Da miedo de verdad!

(CANTA) "Nos teme todo el mundo al ver nuestra bandera,

en el viendo ondea, nos hacemos respetar".

(TODOS) ¡Sí, sí, sí, ja, ja ja!

¡Sí, sí, sí, ja, ja ja!

(CANTA) "Levantad los sables y gritad: ¡Arg!"

(TODOS) ¡Arg!

-¡Bravo! ¡Eso es ser un pirata!

¡Valiente! ¡Y qué bien canta!

¡Es todo una estrella!

Yo quiero ser un pirata como el capitán Lucanero.

¿Crees que me firmará un autógrafo?

El zumo de piña está ¡fresquísimo!

No paras de pensar en comida. ¡Comida!

Es verdad, no hemos pedido suficiente comida, ¡ay!

¿Crees que ese elefante estará en la carta?

¿Me lo podré comer? Es que tiene una pinta...

No me lo puedo creer. Qué rico...

(RÍEN)

Creo que me he dejado algunas cosas por recoger.

(RÍE)

-Bueno, ¿qué os parece la taberna del Elefante Rosa?

Lo estamos pasando muy bien. Los piratas sabéis divertiros, ¿eh?

Me ha encantado su actuación.

Buah, tengo unas ganas de disparar cañones...

Que no os lo podéis imaginar.

¡Boom!

Y sobre todo, el zumo de piña ¡está riquísimo!

(RÍEN)

¿De qué os reís? Es verdad.

Señoras y señores, piratas, todos.

Hoy, aprovechando la presencia de uno de los miembros

más destacados de nuestra comunidad, el capitán Lucanero,

vamos a relatar la triste y emocionante historia

de la hermosa Lulinda, la amada de nuestro valiente capitán.

No todo es fuerza, si no, escuchad esta historia.

El capitán Lucanero surcaba los mares de Luna Bay

acompañado de su amada Lulinda.

Nadie había conocido nunca un amor tan hermoso y puro.

Un día, apareció un cuervo con un mensaje dentro de una botella,

Lulinda lo leyó y rompió a llorar desconsolada.

Cogió la botella con el mensaje y los lanzó al mar.

(TODOS) ¡Oh!

Sin que se diera Lucanero, montó en un bote y desapareció.

Lucanero, cuando se dio cuenta de que no estaba su amada,

la buscó por todas partes, pero no la encontró.

Lucanero estaba muy triste.

No entendía cómo Lulinda había podido abandonarlo.

Y lloró, lloró y lloró como nunca antes ningún pirata

había llorado.

De repente, una enorme ballena blanca emergió del fondo del mar.

La ballena abrió su boca y dentro de ella,

apareció una botella con un mensaje.

Era la misma botella y mensaje que había recibido Lulinda

y que ella había tirado al fondo del mar.

Lucanero abrió la botella y leyó el mensaje:

"Lulinda, si quieres volver a ver a tu hermana, Lulipa, libre,

abandona el Lingote esta misma noche sin decir nada a Lucanero.

Y dirígete siempre al frío norte siguiendo al cuervo negro.

Firmado: El virrey Lujuro."

(TODOS) ¡Oh!

El capitán Lucanero se dio cuenta que su amada no le había abandonado.

La pobre Lulinda había tendido que dejarlo para salvar a su hermana,

la pequeña Lulipa, de las garras del malvado virrey Lujuro.

-Juro que la rescataré. Buscaré isla por isla.

Playa por playa, barco por barco,

que tenga claro el virrey, que su maldad no quedará impune.

Lo juro por los dos huesos cruzados bajo la calavera de mi bandera,

lo juro por el sable de mi abuelo.

El virrey pagará y Lulinda será liberada

¡como yo me llamo capitán Lucanero! (LORO) "¡Li-li-libre!"

Sí, ¡hay que liberar a Lulinda!

¡El virrey debe pagar! ¡Ese es mi capitán!

¡Ese es mi capitán!

¡Viva el capitán Lucanero! (TODOS) ¡Viva!

Me equivoqué con usted, capitán, tiene un gran corazón.

Muchas gracias, Lupita, significa mucho para mí

que digas eso, me gusta que por fin

hayas aprendido a fijarte en la bondad interior de la gente

y no en su apariencia.

Sí, ahora sí que quiero ser pirata de verdad

y ayudarle a liberar a Lulinda. ¡Nadie nos parará!

¡Liberemos a Lulinda!

(TODOS) ¡Sí!

(CANTAN) "Tortugas, tiburones, y dragones, ¡apartaos!

vienen los piratas gruñones, ¡apartaos!

¡O disparamos los cañones!"

(RÍEN)

(Música)

Pobre Lucanero.

Ay, no puedo creer que el virrey Lujuro

raptara a su amada Lulinda.

Hay que ser muy malo para separar a dos personas que se quieren tanto.

Capitán Lucanero, ¡queremos ayudarle a rescatarla!

Sí, yo quiero coger a ese virrey Lujuro

y hacerle comer mi sombrero y luego lo haré con los zapatos.

¡Sí! ¿Qué podemos hacer para rescatarla?

¿De verdad queréis ayudarme? (TODOS) ¡Sí!

Entonces, tenéis que convertiros en piratas.

(TODOS) ¡Sí!

Tenéis que ir a la escuela de piratas de la Isla del Pulpo Pringoso.

-Es la mejor escuela de piratas que existe.

Yo aprendí todo lo que sé allí.

Pues tú eres el que pesca con chuches.

(RÍE)

Bueno, alguna clase me salté. Nadie es perfecto.

Pues es muy importante no perderse ninguna clase en el colegio.

Y prestar atención a los profesores. Pues bien, no se hable más:

ingresaréis en la escuela de piratas.

(LORO) "Cole, school, escuela"

(RÍEN)

-Tú te vienes.

(Música)

En la escuela os haréis unos verdaderos piratas.

(LORO) "Pirate, pirate, pirata."

Sí, sí, pero piratas buenos.

¿Y se como bien en la escuela? (RÍE)

Esta es la prestigiosa escuela del Pulpo Pringoso.

(TODOS) ¡Oh!

Ahora os presentaré a la directora de la escuela,

Doña Lusa Velpui.

-Cada vez que escucho su nombre, siento un escalofrío

que me recorre todo el cuerpo. ¿Y por qué?

Digamos que Doña Lusa no comparte mi opinión por las chuches.

(TIEMBLAN)

(ASUSTADOS) ¡Oh!

Buenos días, Doña Lusa.

-Buenos días, Lucanerito, mi niño bonito,

¡es tan mono! (TODOS RÍEN)

(RÍE) ¡Lo ha llamado "Lucanerito"!

Para mí siempre será Lucanerito.

Ya sé que ahora es el gran capitán Lucanero,

pero cuando yo lo conocí, era tan pequeñín,

casi no sabía ni hablar.

Aquí se convirtió en el valiente pirata que es ahora.

-Precisamente, traía a esos pequeños grumetes

para que los transformase ¡en auténticos piratas!

-Ah, interesante, interesante. Todo un reto.

¿Y por qué queréis ser piratas?

Queremos ayudar al capitán Lucanero a rescatar a su amada Lulinda.

Sí, yo quiero atrapar al virrey Lujuro,

hacerle comer sus calcetines sucios y darle con mi espada en el trasero.

Queremos ser piratas pero piratas buenos.

¡Ah! Veo que vuestras intenciones son inmejorables.

Eso es muy bueno.

Hay que tener siempre buenos propósitos.

Estáis admitidos. (TODOS) ¡Bien!

-Vamos para adentro.

Un momento.

¿Cuál es el horario de las comidas?

Ah, pues no lo sé.

(RÍE) Lulila siempre pensando en comida.

Claro, es que estoy en pleno crecimiento

y necesito una dieta sana y abundante.

-¡Adiós, chicos! ¡Adiós! -¿Sabéis la canción de los piratas?

(TODOS) ¡Sí!

(CANTAN) "Tortugas, tiburones, y dragones, ¡apartaos!

vienen los piratas gruñones, ¡apartaos!

Gaviotas, sardinas, nubarrones, ¡apartaos!

¡O disparamos los cañones!"

(Música)

Qué rico... ¿Más mantequilla?

-Debemos hacer algo para rescatar a Lulinda.

Hemos buscado en todos los rincones de Luna Bay sin suerte.

-Capitán, podríamos buscar con más barcos.

Todos los piratas de Luna Bay quieren ayudaros, capitán.

A veces es mejor hacer poco ruido

para que el ratón salga de la madriguera.

-Capitán, podría juntar a la flota de piratas jamás conocida

y aplastar a ese mequetrefe

y darle su merecido.

¡Maldita mosca!

Como te pille...

(LORO) "Crazy, crazy, loco"

-Espero que hayas aprendido la lección, mosca pesada.

(Música)

¡Qué "idolurdo"!

La mejor forma de cazar una mosca

no es a balazos, sino con la miel.

Más vale maña que fuerza.

-¿Más maña que fuerza?

Eso mismo haremos con el virrey,

usaremos la miel.

(LORO) "Honey, honey", "¡miel!"

-¿Miel? No entiendo nada.

(Música tropical)

Buenos días y bienvenidos a vuestro primer día

en la escuela de piratas.

(TODOS) ¡Buenos días!

Os presento a mister Lucky,

que a partir de hoy,

será vuestro profesor de inglés y de artes básicas.

-"Good morning!,

I am your English and Magical Arts teacher".

¡Magia! Yo quiero aprender magia.

Y poder convertir

un lápiz en una piña.

"Thats easy!"

-Sí, es fácil, pero tenéis que aprender las palabras en inglés

para que la magia tenga efecto.

Lápiz es...

-"Pencil".

(TODOS) "Pencil".

¿Y piña?

¿Cómo se dice en inglés?

"Pineapple".

(TODOS) "Pineapple".

Vale, a ver, lápiz es "pencil"

y piña es "pineapple". ¡Fácil!

¿Pero dónde está la piña, eh? ¡Eso!

"The pencil becomes a pineapple".

(VOZ AGUDA) "The pencil becomes a pineapple".

"Together, together!"

-Todos juntos.

(TODOS) "The pencil becomes a pineapple".

(TODOS) "The pencil becomes a pineapple".

-"The pencil becomes a pineapple,

right now!"

(TODOS) ¡Uaaauuu!

Pero esto es una manzana, no una piña.

"I see, pineapple not apple".

"Apple" es manzana en inglés, ¿no?

Mister Lucky, a mí también me gustan las manzanas,

"I like apples".

A veces la magia es confusa,

como las palabras.

Sabe a piña.

(RÍEN)

¿Qué habrá querido decir el capitán Lucanero

con eso de cazar al virrey Lujuro con miel?

-Es como lo de la zanahoria y el burro.

-Pues va a hacer falta mucha miel y muchas zanahorias

para que el virrey libere a Lulinda.

(Música, zumbido)

La tengo en la nariz.

(DESPACIO) Dispara...

-¿Estás seguro? Esto te va a doler.

(DESPACIO) -Dispara.

(Música)

(HABLAN A LA VEZ)

Por favor, prestad atención.

Perdone, es que tengo hambre.

Os estaba explicando que lo que hacemos los piratas

es quitar el oro y los tesoros al poderoso y rico virrey Lujuro

para repartirlo entre todos.

Pero eso es robar.

Entonces los piratas somos malos.

No, el malo es el virrey,

que quiere todo el oro para él

y no quiere repartirlo con el resto.

Hay que aprender a compartir.

Es verdad, el capitán Lucanero compartió su comida con nosotros.

Él es un pirata bueno,

(CHINCHA) no como otras.

Si tú tienes 3 manzanas, solo podrás comerte 1.

Lo normal es que si tu compañero tiene hambre,

le des una manzana.

La verdad es que a mi me gustaría quedármelas todas.

Pero entonces serás una egoísta.

Nadie te querrá y te quedarás sola.

De nada vale tener muchos juguetes

si no tienes amigos con los que jugar.

Entonces, el virrey Lujuro no tiene amigos.

Exacto, si no compartes, estás solo

porque no te importan los demás.

Y como el capitán Lucanero sabe compartir

todo el mundo le quiere.

Y por eso tiene tantos amigos.

Por eso somos piratas buenos.

¿Quieres todavía una manzana?

Gracias, amiga.

(CANTURREA)

¡Han picado, han picado!

¡Vaya birria de pez!

(RÍE) El gusano que has puesto en el cebo no da para más.

Usa el pequeño pez que has pescado como cebo

y ya verás como pescas un pez más grande.

-¡Qué buena idea, capitán!

¡Este sí que tiene fuerza!

Debe ser mucho más grande.

-No te quejarás,

ya tienes una buena cena.

-No, capitán, voy a usarlo también de cebo.

Así pescaré un pez mucho más grande.

-Haz lo que quieras,

pero no hay que ser avaricioso.

Voy a dar de cenar pipas a mister Lulian.

Hasta luego y buena suerte con la pesca.

-Gracias, capitán. Adiós.

(Música)

¡Cuánta fuerza tiene este pez!

¡Debe ser gigante!

(CON ESFUERZO) ¡Huy! ¡Ay!

¡No tengo tanta hambre!

¡Ay, ay! ¡Capitán!

(RÍEN)

Antes de dormir, vamos a cantar

una canción todos juntos

para que tengáis dulces sueños.

Esta mañana hemos compuesto una canción con mr. Lucky.

La podemos cantar.

Por supuesto,

mister Lucky toca muy bien la guitarra.

-"Thank you, doña Lusa!"

-¿Cómo se titula la canción?

"Vamos a la cama".

"In English, "Go to bed",

are you ready?

All together!

One, two, three..."

(CANTA) "Estoy muy cansada,

hoy no he parado,

de tanto jugar, estoy agotada".

(CANTA) "Mañana estaremos llenos de energía

porque por la noche cargamos nuestras pilas".

(CANTAN) "Buenas noches, hasta mañana,

los lunnis y los niños

nos vamos a la cama".

Hasta mañana.

Oh, veo que echáis de menos

a vuestros amigos los niños.

Algún día volveréis, no os preocupéis.

Para alegraros un poco,

mañana iremos a enterrar un tesoro.

(TODOS) ¡Bieen!

Pero ahora todos a dormir.

¡Felices sueños!

-"Sweet dreams!"

(BOSTEZAN)

(Música acción)

(SOÑANDO) ¡No, señora ballena, no me coma!

¡No lo volveré a hacer, se lo prometo!

¡Por favor, no me coma!

Oh, buenos días, señora pájaro cartera.

-Buenos días, Lurdo.

Tengo un mensaje para el capitán Lucanero

de parte de doña Lusa Velpui.

¿Puedes entregárselo tú?

Bueno, en estos momentos estaba un poco ocupado,

pero claro que se lo entregaré.

¿Todo bien?

Ay, no sabes las ganas que tengo de que se invente el teléfono.

Firma aquí, sobre los puntos suspensivos.

-¿Yo, firmar?

-Con una "X" bastará.

(RÍEN)

Esta mañana he enviado un mensaje al capitán Lucanero

para que nos acompañe a enterrar el tesoro.

(TODOS) ¡Bieen!

Tenemos que hacer un mapa para acordarnos

de dónde lo hemos enterrado.

(TODOS) ¡Sí!

¿Qué necesitaremos?

Papel. "Paper".

-Muy bien, papel, ¿y qué más?

Un lápiz. "A pencil".

-Muy bien, lápiz y papel para apuntar dónde enterramos el tesoro

y así recordarlo.

También necesitaremos una pala para enterrarlo.

Una pala. "A shovel".

-Perfecto, necesitaremos papel, lápiz y una pala.

-"Paper, pencil and a shovel, perfect!"

Necesitaremos también agua, comida y crema solar.

Son imprescindibles, créame.

Tienes toda la razón, Lulila.

Preparadlo todo, que nos vamos a la Playa del Tigre Miedoso.

-Estibad toda la carga.

Y limpiad todos los cañones.

Los quiero limpios, bien limpios y preparados.

-Capitán, capitán Lucanero,

doña Lusa Velpui le envía un mensaje.

-Oh, gracias, Lurdo.

Doña Lusa nos invita a pasar la mañana

con ella y los lunnis en la Playa del Tigre Miedoso.

-¡Oh, qué bien, un día de playa!

-Tengo muchas ganas de ver todo lo que están aprendiendo

en la escuela de piratas los lunnis.

Doña Lusa les va a enseñar hoy

a enterrar un tesoro.

-¡Un tesoro! ¡Qué bonito!

Todavía recuerdo el primer tesoro que enterré.

-¿Te refieres a ese que luego nunca recuperaste

porque no te acordabas de dónde estaba enterrado?

(IRÓNICO) El famoso tesoro perdido de Lurdo, (RÍE)

-Ya sabe, capitán, la emoción del primer tesoro.

Conté un poco mal los pasos,

que si 10 a la derecha,

que si 4 a la izquierda, ¡un lío!

Pasa en las mejores familias.

-Sobre todo si no sabes contar, Lurdo, Lurdo.

-Uno, dos, tres...

cuatro, cinco, seis...

Ya hemos llegado a la Playa del Tigre Miedoso.

Mirad, se acerca un bote.

¡Será el capitán Lucanero que viene a ayudarnos!

(GRITAN)

Parece que nuestros amigos ya han llegado a la playa.

¡No les hagamos esperar!

(CANTAN) "Tortugas, tiburones y dragones, ¡apartaos!

Vienen los piratas gruñones ¡apartaos!

Gaviotas, sardinas, nubarrones, ¡apartaos!

¡O disparamos los cañones!

Tortugas, tiburones y dragones..."

(Música tropical)

¡Qué bien que hayan llegado, capitán!

Un viaje placentero, muy placentero.

-Vamos a aprender a enterrar un tesoro.

(TODOS) ¡Bieen!

Primero, tenemos que organizarnos,

Lupita, tú harás el mapa.

-"Paper and pencil".

Perfecto, papel y lápiz.

Y Lublú, tú enterrarás el tesoro. -"Shovel!"

Sí, eso, pala.

¿Y yo qué haré, doña Lusa?

Lucho, tú contarás los pasos,

y tú, Lulila, escogerás el mejor lugar

para esconder el tesoro.

¿Pero dónde está el tesoro?

Lo he traído yo,

es este pequeño cofre que lleva Lurdo.

-Sí, será pequeño, pero pesa muchísimo,

casi no puedo con él.

¿Qué lleva dentro, balas de cañón? (RÍEN)

No seas exagerado, Lurdo, no pesa tanto,

lo que pasa es que comes demasiadas chuches

y haces poco ejercicio.

Sí, te estás poniendo fofo, ¿eh?

El cofre contiene el primer botín que conseguí como pirata,

nada más y nada menos que 100 monedas de plata.

(LORO) "Silver, silver, plata".

Quiero enterrar el tesoro...

Desde aquí, 5 pasos a la izquierda

de esa roca en forma de tigre.

Allí estará seguro,

y podemos encontrarlo cuando queramos recuperarlo.

Me parece un lugar perfecto para enterrar un tesoro.

-¿Estás preparado, Lucho?

Vamos a contar todos juntos.

¡Preparado!

"One" (TODOS) Uno...

"Two"... (TODOS) Dos...

"Three"... (TODOS) Tres...

"Four"... (TODOS) Cuatro...

"Five" (TODOS) Cinco.

Lublú, a cavar, haz un buen agujero

para guardar nuestro tesoro.

Lo estoy apuntando todo

y dibujando un mapa muy bonito del tesoro

para que lo podamos recuperar cuando queramos.

Este suelo está muy duro.

¡Creo que he encontrado algo!

Debe ser una piedra.

¡No, no, eso parece un cofre!

¡Sí, sí, es un cofre de un tesoro!

Se supone que veníamos a esconder un tesoro,

no a encontrar otro.

No entiendo nada, esto es muy raro.

-Ábrelo y saca lo que hay dentro.

¡Es un pergamino!

¡Déjamelo ver!

¡Oh! A ver...

¡Oh! Muy interesante, sí, sí...

¡Oh! Es increíble. Cuente, cuente.

Este cofre contiene el mapa del tesoro del capitán Lunar Negro.

¿Y quién es el capitán Lunar Negro?

Es uno de los piratas más legendarios de Luna Bay,

vivió hace más de 100 años.

Entre sus tesoros dicen que se encontraba

una joya llamada "El ojo de sangre"·

-Sí, dicen que es una gran esmeralda roja,

una piedra preciosa brillante,

hermosísima y con poderes mágicos.

-La leyenda cuenta que quien encuentre esa esmeralda

y renuncie a ella y a sus riquezas,

"El ojo de sangre" le concederá

aquello que más desee de todo corazón.

-Pero la magia del "Ojo de sangre"

solo funciona con los buenos de corazón.

¡Tenemos que conseguir ese tesoro!

Capitán, entonces, si encontramos ese tesoro

y renuncia a él, podrá rescatar a Lulinda de las garras del virrey.

Y vosotros podréis regresar a Luna Lunera.

(TODOS) ¡Bieen!

Mañana partiremos en mi barco en busca de ese tesoro.

(TODOS) ¡Hurra!

Mister Lucky y yo no iremos con vosotros.

Tenemos que cuidar de la escuela

y somos mayores para tanta aventura.

Pero os deseamos

toda la suerte del mundo. -"Good luck!"

-Lurdo, avisa a todo el mundo de que hemos encontrado

el mapa del tesoro del capitán Lunar Negro

¡y que vamos a buscarlo!

-A sus órdenes, capitán.

-Esta es la miel que estaba buscando.

(Música)

¡Rápido, piratas! ¡Preparaos para zarpar!

El tesoro del capitán Lunar Negro nos espera.

¡Daos prisa!

(LORO) "Hurry up, hurry up, daos prisa".

-Lurdo, Lurdo, ve a la Taberna del Elefante Rosa

y anuncia a todos que nos vamos a las Isla del Cangrejo Veloz

en busca de un gran tesoro.

-Pero capitán, ¿no sería mejor que lo guardásemos en secreto?

-Nooo, quiero que todo el mundo se entere.

Es nuestra miel para atraer a las moscas. (RÍE)

Deja lo que estás haciendo y ve a la taberna, ¡rápido!

-¡A sus órdenes, capitán!

(Estruendo)

Capitán, yo...

Capitán, yo es que...

-No, no digas nada y ve a la taberna.

-¡A sus órdenes, capitán!

(Música)

No os olvidéis nada.

¿La crema de protección solar? (TODOS) Sí.

¿El cepillo de dientes? (TODOS) Sí.

¿Ropa de abrigo para la noche? (TODOS) Sí.

No se preocupe, doña Lusa, lo llevamos todo.

Sí, lo hemos repasado 3 veces.

¡Estoy muy emocionada!

¡Va a ser una gran aventura!

Tened mucho cuidado,

las grandes aventuras también suponen grandes peligros.

No se preocupe, doña Lusa,

hemos aprendido mucho en su escuela.

Y estamos preparados para encontrar

¡el gran tesoro del capitán Lunar Negro!

(TODOS) ¡Sí!

¡Sois muy valientes, dadme un gran abrazo!

-"A big hug!"

(Música)

Eh, mesonero, ponme una pinta de chocolate caliente,

que parto en busca de un gran tesoro.

-¡Marchando una de chocolate caliente!

-¿Hacia dónde zarpáis, marinero?

-Vamos a la Isla del Cangrejo Veloz,

hemos encontrado el mapa de un gran,

gran tesoro.

-¿Un gran tesoro?

¡Bah! No será para tanto.

-Sí, el más grande jamás conocido en Luna Bay,

el tesoro del capitán Lunar Negro,

¡vamos a ser ricos! (RÍE)

-Brindemos porque los vientos os sean favorables.

-¡Brindemos!

(Música)

¡Qué rico!

¡Hola capitán! ¡Hola!

¡Bienvenidos! ¿Estáis preparados para la gran aventura?

(TODOS) ¡Preparados, capitán!

Perfecto, subid raudos a bordo del Lingote,

pronto partiremos.

¡Un momento, un momento!

Distinguido capitán, no quisiera molestar

¿pero cree usted que tendremos suficiente comida

y provisiones para el viaje?

(RÍE) Lulila, no pierdes nunca el apetito.

No te preocupes, llevamos 2 cajas de tus piñas favoritas.

¡Oh! ¡Entonces seguro que será un gran viaje!

(RÍEN)

Pajarraco, no te pierdas.

Entrega este mensaje al virrey Lujuro.

Cuando sepa que Lucanero

se dirige a la Isla del Cangrejo Veloz,

se pondrá muy contento

y nos recompensará con mucho oro.

(Música acción)

¡Largad amarras!

¡Amarras sueltas!

¡Izad las velas!

¡A toda vela, capitán!

Marinero, quiero ver ondear al viento nuestra bandera pirata.

¡Bandera izada!

Rumbo al oeste.

¡Rumbo fijado, capitán!

Veo que doña Lusa no ha perdido el tiempo con vosotros, grumetes.

Os ha convertido en unos auténticos marineros.

Cantemos para que nuestros enemigos nos oigan y tiemblen,

estén donde estén.

(CANTAN) "Tortugas, tiburones y dragones, ¡apartaos!

Vienen los piratas gruñones ¡apartaos!

Gaviotas, sardinas, nubarrones, ¡apartaos!

¡O disparamos los cañones!"

(Música)

Siempre igual,

me dejan aquí arriba más solo que la 1.

El vigía es el gran olvidado de la piratería.

Menos mal que tú me haces compañía, pajarito.

No se dan cuenta de la importancia y de la soledad de este puesto.

Aquí arriba hasta hacer pipí es un problema.

No puedo ni dormir tranquilo.

Siempre tensión.

Siempre atento para que no nos sorprenda otro barco

o una tormenta o para poder divisar tierra.

Es un puesto de gran responsabilidad que nadie valora.

¿Te puedes creer que no me dejan ni pescar desde aquí?

Ya sé que el sedal sería un poco largo,

pero es problema mío, ¿no?

Bueno, la última vez que les pedí

si me podía subir un cómic para leer en las horas muertas...

Tenías que ver la mala cara que me pusieron.

Además, es que sufro de vértigo, esto es insoportable.

¡Yo no debería estar aquí!

¡Estoy infravalorado!

¡Sí, eso, vete! ¡Déjame solo!

Yo te abro mi corazón

y luego me dejas aquí tirado.

Me siento utilizado.

¡O un juguete roto!

¡Oh! Lurdo, creo que el pirata vigía

le ha dado otra vez demasiado el sol.

¡Está de nuevo hablando con las gaviotas y llorando!

Creo que además del plato ha perdido un tornillo.

-Bueno, ya sabe, desde que perdió la final

del Campeonato Mundial de Solitarios no ha sido el mismo.

-¡Lo siento!

-Sí, pobre... -Lo siento, lo siento...

(Música)

Ay, mister Lucky, estoy preocupada por los chicos

y por Lucanerito, me da mala espina este viaje.

¿Podría mirar en su bola mágica a ver si descubre algo?

-"Of course!

Magic ball, magic ball,

show me the way to Lucanero!"

-¡Bola mágica, bola mágica, muéstrame el camino a Lucanero!

-"Magic ball, magic ball,

show Lucaneros enemy!"

-¡Bola mágica, bola mágica,

muéstrame los enemigos de Lucanero!

(Música)

Vaya, vaya,

parece que tenemos noticias de nuestros espías

en la Isla del Pulpo Pringoso.

(Música tensión)

Por fin vamos a poder atrapar

a ese piratilla de tercera.

Vamos a darle una pequeña sorpresa

a Lucanero y su cuadrilla.

Bien, bien.

¡Cambio de rumbo!

¡Nos dirigimos a la Isla del Cangrejo Veloz!

¡A toda vela!

(LOS TRES) ¡Señor, sí, señor!

-¡Oh, mister Lucky!

Los lunnis y Lucanerito están en peligro,

el virrey sabe que se dirigen a la Isla del Cangrejo Veloz

y les va a preparar una trampa de la que no se podrán escapar.

¡Tenemos que hacer algo!

(Música)

Ya falta menos para que lleguemos a la Isla del Cangrejo Veloz.

El tesoro está escondido en medio de la isla, en la selva.

¡Sí, en la Isla del Oso grande y Peludo!

¿Osos? Nadie habló nunca de osos. ¡Odios a los osos!

Uno casi me come.

¿Era un oso gris gigante

con garras afiladas y dientes enormes?

¿Cómo luchaste contra él?

Sacaste tu espada y se la clavaste en el corazón.

Bueno, no fue exactamente así. -Cuéntalo, Lurdo, cuéntalo.

Lo que ocurrió es que cuando el oso se lo iba a comer,

¡se dio cuenta de lo mal que olía Lurdo!

-Llevaba una semana sin ducharme,

cosas de la marinería.

-El caso es que el oso se desmayó de la peste que desprendía Lurdo.

(RÍEN)

Por eso te tienen tanto cariño las moscas.

Bueno, reíros, pero se podría decir

que soy el primero en vencer a un oso

sin mover un dedo.

Para estar orgulloso.

(RÍEN)

¡Tierra a la vista!

¡Tierra a la vista!

(Música)

¡Tierra a la vista!

Bien, bien , bien, bien.

Hemos podido adelantarnos a nuestros enemigos. (RÍE)

Ese capitán Lucanero

no sabe lo que le espera.

¡Vamos a preparar la trampa para atraparlos!

Este será tu fin, Lucanero,

el fin de la piratería en Luna Bay.

Lucanero, pronto te reunirás con tu amada Lulinda,

pero detrás de unos barrotes

y con los grilletes puestos. (RÍE MALICIOSAMENTE)

-Desembarco perfecto.

Y ahora, ¿hacia dónde tenemos que ir, Lupita?

Tenemos que adentrarnos en la selva.

Y hay que ir hasta el centro de la isla.

Nuestro objetivo es la Cueva del Oso Grande y Peludo.

Hay que ir con mucho cuidado.

En la selva hay muchos peligros.

Sí, en la selva viven panteras negras, tigres,

serpientes venenosas, arañas...

(LORO) "Spiders, spiders, arañas".

-Creo que voy a volver al barco,

me he dejado la leche puesta en el fuego.

No tengas miedo, Lurdo,

en la selva también hay mariposas preciosas,

pájaros de colores, monos simpáticos...

¡y fruta riquísima!

Y sobre todo, está el tesoro del capitán Lunar Negro,

nos espera la gloria.

Todo lo que hemos deseado durante tanto tiempo,

nuestros sueños se harán realidad.

¿Estáis conmigo, piratas? (TODOS) ¡Síí!

-¡A por el tesoro!

(TODOS) ¡A por el tesoro!

¡Oh! Perdón, perdón.

Creo que Lurdo es más peligroso que las serpientes.

(Música, animales salvajes)

¿Falta mucho para que lleguemos?

¡Tengo miedo!

Nada mejor que una canción para levantar el ánimo

y espantar el miedo.

Cantemos nuestra canción, piratas.

(CANTAN) "Tortugas, tiburones y dragones, ¡apartaos!

Vienen los piratas gruñones ¡apartaos!

Gaviotas, sardinas, nubarrones, ¡apartaos!

¡O disparamos los cañones!"

-¡Otra vez!

(CANTAN) "Tortugas, tiburones y dragones, ¡apartaos!

Vienen los piratas gruñones ¡apartaos!

Gaviotas, sardinas, nubarrones, ¡apartaos!

(Música acción)

¡Mirad! Ahí esta la Cueva del Oso Grande y Peludo.

Estamos muy cerca del tesoro y de la esmeralda "ojo de sangre".

Muy cerca de volver a estar con mi amada Lulinda.

¡Y nosotros de volver a Luna Lunera! (TODOS) ¡Sí!

¡Chicos, a por el tesoro!

-No tan deprisa, piratilla.

Ha llegado tu hora. ¡Atrapadlos!

(Gritos, música)

(Disparo)

¡Lucanero!

¡Basta ya de jueguecitos!

Si no quieres que Lulinda sufra ningún daño,

haz que tus piratas tiren sus armas y rendíos.

-¡No lo hagas, Lucanero!

-No, no puedo hacer otra cosa.

Nos rendimos, pero no hagas ningún daño a Lulinda.

-Ya eres mío, Lucanero.

(RÍE MALICIOSAMENTE)

(Música acción)

Los barrotes te sientan muy bien, Lucanero.

Acostúmbrate a ellos, porque a partir de ahora,

la cárcel será tu hogar.

Tus días de piratería se han acabado.

-Disfruta de este momento, virrey Lujuro,

porque va a durar poco.

Si me sueltas ahora, te perdonaré,

pero si no lo haces, te arrepentirás y pronto.

-¡Bla, bla, bla, bla!

Ja, ja, estoy temblando de miedo.

¿De qué te quejas, no querías estar con tu amada Lulinda?

¡Pues ya has cumplido tu deseo! (RÍE)

-¡Eres malvado y despreciable!

-Oh, querida, no te enfades,

que te salen arruguitas en esa bonita cara.

¡Se acabó la charla! Mi tesoro me espera.

Bueno, solo me queda entrar en la Cueva del Oso Grande y Peludo

y apropiarme del famoso tesoro del capitán Lunar Negro.

Hoy es mi día de suerte.

Ese tesoro solo es para los buenos de corazón.

No, pequeña, ese tesoro es solo para mí.

¡Que se queden los soldados vigilando a los prisioneros!

El resto de la tropa que me acompañe al interior de la cueva.

(LOS DOS) ¡Señor, sí, señor!

(LAMENTOS)

Todo es culpa mía.

No debería haberte abandonado.

-Lulinda, no te preocupes,

tú no podías hacer otra cosa. -Lo siento, Lucanero,

caí en la trampa del virrey.

-No te preocupes, lo importante es que volvemos a estar juntos.

-Te quiero.

-Yo también te quiero.

No ha habido ni un solo día que no pensase en ti.

Qué bonito.

Parece una canción de Elvis.

(Música)

(TARTAMUDEA) Se-se-señor, e-e-esto t-tiene muy mala pinta.

-El tesoro está cerca, creo.

-Señor, aquí hay algo escrito.

-"Cuidado con el uso"

Cuidado con el uso...

¿Qué querrá decir?

"Cuidado con el uso"...

(Rugido)

Pone: "Cuidado con el oso".

¡Pone: "Cuidado con el oso"! (GRITAN)

Perfecto, mister Lucky, su magia ha funcionado.

Han estado los soldados petrificados como estatuas

y ha conseguido liberarlos a todos.

-"Thank you, thank you, thank you".

-¡Doña Lusa Velpui, sabía que no me fallaría!

¿Pero qué vamos a hacer con el virrey y sus soldados?

No os preocupéis, lo tengo todo pensado.

Lucho y Lublú, tirad de esa palanca secreta.

¡Una palanca secreta! ¡Vamos!

Aquí está, aquí está. Aquí está la palanca.

Venga, a la de 3. Ay, me da no sé qué.

Venga, venga, una... Dos...

Y tres.

(Música)

(TODOS) ¡Ooh!

¡El virrey ha caído en su propia trampa!

(TODOS) ¡Bien!

¡Sacadnos de aquí!

¡Hay un oso enorme que quiere comernos!

-Creo, virrey, te dije que me soltases

o que te arrepentirías.

¡El mapa del tesoro era falso!

Fue la miel que usé para atraeros como una mosca a mi trampa.

(Rugido)

¡Os daré oro, tierras,

coches grandes, lo que queráis!

No hay nada más que me puedas ofrecer que me interese,

lo más importante es ser libre y estar con los que quieres,

eso ya lo tengo ahora. ¡Adiós virrey!

-¡Noooo!

¡Me las pagarás, piratilla de tercera!

¡Yo soy el gran virrey Lujuro!

(RÍEN)

(Música)

(Música acción)

Regresamos a la Isla del Pulpo Pringoso.

¡Levad el ancla!

Ancla elevada.

¡A toda vela!

¡Velas izadas, capitán!

¡Bandera pirata ondeando!

(TODOS) ¡Bieen!

Volvamos a casa, piratas.

(LORO) "At home, at home, a casa".

¡A sus órdenes, capitán!

Ay, mis pequeños grumetes,

son ya unos piratas de los pies a la cabeza.

(SOLLOZA) Estoy emocionada.

(Música acción)

Estoy muy orgullosa de vosotros,

habéis aprendido mucho en la escuela.

Ha sido muy divertido.

Sí, es que hemos tenido muy buenos maestros.

Y la comida estaba muy rica.

(RÍEN)

Ahora ha llegado el momento de que regreséis a vuestro hogar,

a Luna Lunera.

Nos gustaría volver a casa, pero perdimos el libro

con el conjuro mágico en el naufragio.

"I have a solution".

Espera, que tiene la solución.

¿Pero cómo es posible?

Mister Lucky ha estado buscando todos estos días

entre sus numerosos libros de magia

y finalmente encontró el encantamiento que abre la puerta

entre Luna Lunera y Luna Bay.

(TODOS) ¡Bieeen!

Os echaremos de menos,

espero que regreséis algún día.

Ay, muchas gracias, capitán, es el pirata más bueno.

¡Y el más guapo!

(RÍEN)

Muchas gracias a vosotros por enseñarme lo importante que es

limpiarse los dientes 3 veces al día.

No podré cepillármelos sin pensar en vosotros.

(TODOS) ¡Ooh!

Gracias a ti por enseñarme a pescar.

¡Pescar sin chuches! (RÍEN)

(LORO) "Comer". Hablando de comida,

¿podemos llevarnos unas piñas para el viaje?

(RÍEN)

(Música)

¡Hasta pronto amigos, no tardéis mucho en volver!

(SE DESPIDEN A LA VEZ)

¡Muchas gracias por la comida, capitán!

Me cepillaré los dientes todos los días.

Bueno, Lublú, empecemos que con esto me estoy poniendo triste.

Vamos a ver, repetid conmigo si queréis volver a Luna Lunera.

"Murciélagos, grandes calamares, tiburones y bufones".

(TODOS) "Murciélagos, grandes calamares, tiburones y bufones".

"Queremos regresar a Luna Lunera por muchas razones".

"Queremos regresar a Luna Lunera por muchas razones".

"Que el sol se vuelva luna y del color de nuestros corazones".

"Que el sol se vuelva luna y del color de nuestros corazones".

¡Mirad, chicos, mirad el sol!

(Música, gritos)

¡Volvemos a Luna Lunera!

(GRITAN)

¡Menuda tormenta!

¿Estáis todos bien?

Sí, sí, yo estoy bien, y la piña...

¡Anda, qué suerte, una piña! ¡Qué rica!

Chicos, chicos, he soñado que era una auténtica pirata.

Y yo...¿Y estas ropas?

¡No lo he soñado! ¡Somos piratas!

(CANTAN) "Tortugas, tiburones y dragones ¡apartaos!

Vienen los piratas gruñones ¡apartaos!

Gaviotas, sardinas, nubarrones ¡apartaos!

O disparamos los cañones".

(RÍEN)

(Música acción)